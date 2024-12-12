วิธีรับมือกับการลำเอียงในที่ทำงาน (กลยุทธ์และตัวอย่าง)

ลองนึกภาพพนักงานคนหนึ่งที่กำลังทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร พวกเขาคิดค้นเทคนิคต่างๆ เพื่อทำให้กระบวนการมีประสิทธิภาพมากขึ้น นำทีม และริเริ่มการปรับปรุงการดำเนินงาน
แต่เมื่อพูดถึงการเลื่อนตำแหน่ง เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งกลับได้รับการเลื่อนตำแหน่งเพียงเพราะมีความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรกับเจ้านายมากกว่า
ผลลัพธ์คืออะไร? ระดับขวัญกำลังใจของพนักงานต่ำ ขาดแรงจูงใจ ความเครียด และประสิทธิภาพการทำงานลดลง การลำเอียงไม่ได้ทำร้ายพนักงานเพียงคนเดียวเท่านั้น แต่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั่วทั้งที่ทำงาน สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นพิษซึ่งขัดขวางการเติบโตและก่อให้เกิดความไม่พอใจ
ในคู่มือนี้ เราจะสำรวจสัญญาณบ่งชี้ ตัวอย่างที่พบได้จริง และกลยุทธ์ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้สำหรับพนักงาน ผู้จัดการ และผู้นำ เพื่อต่อต้านการเลือกปฏิบัติและสร้างวัฒนธรรมแห่งความไว้วางใจและความเท่าเทียม
⏰ สรุป 60 วินาที
กลยุทธ์ในการต่อต้านการเลือกที่รักมักที่ชังในที่ทำงาน:
- จัดตั้งนโยบายต่อต้านการเลือกปฏิบัติและระบบให้ข้อเสนอแนะแบบรอบด้าน
- สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยซึ่งพนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อกังวลของตนได้
- ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ในทีมและสนับสนุนความมีส่วนร่วมของทุกคน
- จัดการอบรมสำหรับผู้จัดการเพื่อรับมือกับเหตุการณ์การเลือกปฏิบัติและแก้ไขอคติที่ไม่ตั้งใจ
- ใช้เครื่องมือในการติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานและมอบโอกาสในการพัฒนาอาชีพตามความสามารถ
การระบุการเลือกปฏิบัติในที่ทำงาน
การลำเอียงคือการที่ผู้มีอำนาจให้การปฏิบัติที่เอื้ออำนวยแก่พนักงานคนหนึ่งมากกว่าอีกคนหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยเหตุผลส่วนตัว
การระบุการเลือกปฏิบัติในที่ทำงานอาจเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะเมื่อสัญญาณนั้นละเอียดอ่อน อย่างไรก็ตาม มันมักจะแฝงตัวอยู่ใต้ผิวเผิน รอคอยที่จะถูกสังเกตเห็น นี่คือสัญญาณบางประการของการเลือกปฏิบัติ:
การเข้าถึงสิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษที่ไม่เท่าเทียมกัน
- ขยายเวลาพักกลางวัน, อนุมัติการลาบ่อยครั้ง, วันหยุดพักผ่อนเพิ่มเติม, เป็นต้น, สำหรับพนักงานบางราย
- การเข้าถึงอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือพื้นที่ทำงานที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับผู้อื่นในตำแหน่งที่คล้ายกัน
- การผ่อนปรนเกี่ยวกับกำหนดเวลา หรือเป้าหมายสำหรับพนักงานบางคน ในขณะที่เข้มงวดกับพนักงานคนอื่น
📌 ตัวอย่าง: ผู้จัดการเลื่อนตำแหน่งพนักงานที่ชื่นชอบบางคน (รวมถึงคนที่ไม่มีประสิทธิภาพ) แม้ว่าพนักงานคนอื่นจะรับผิดชอบงานมากขึ้นและมีผลงานที่ดีกว่าก็ตาม
การกระจายงานและโอกาสที่ไม่เป็นธรรม
- การกระจายงานที่ไม่เป็นธรรม —มอบหมายงานที่น้อยกว่าหรืองานที่ง่ายกว่า หรือมอบหมายโครงการสำคัญให้กับพนักงานที่โปรดปรานเท่านั้น
- การมอบรางวัลและโปรโมชั่น ให้กับพนักงานที่ชื่นชอบ (ซึ่งมีคุณสมบัติด้อยกว่าคนอื่นๆ ในทีม) ในขณะที่วิจารณ์พนักงานที่มีความสามารถคนอื่นๆ อย่างรุนแรงเกินไป
- การให้ความสนใจเป็นพิเศษ, คำแนะนำ, และโอกาสแก่พนักงานที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ, การเพิ่มทักษะ, และการสร้างเครือข่ายทางอาชีพ โดยไม่รวมถึงสมาชิกทีมอื่น ๆ ที่อาจมีคุณสมบัติเท่าเทียมหรือดีกว่า
การปฏิบัติที่ไม่เป็นกลาง
- ปกป้องพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของพนักงาน หรือการละเมิดกฎระเบียบในที่ทำงาน เช่น การกลั่นแกล้ง การเลือกปฏิบัติ และการล่วงละเมิด
- การเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งระหว่างความขัดแย้งในที่ทำงาน และการมีมาตรฐานสองชั้น ตัวอย่างเช่น หัวหน้าทีมที่ลงโทษปรับพนักงานคนหนึ่งเพราะทำลายทรัพย์สิน แต่ไม่ลงโทษพนักงานที่ตนเองชื่นชอบ
- การอนุญาตให้พนักงานที่ได้รับความโปรดปรานมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ที่ส่งผลกระทบต่อทั้งทีม ในขณะที่เพิกเฉยต่อความคิดเห็นจากผู้อื่น
การลำเอียงในที่ทำงานสามารถส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสวัสดิภาพของพนักงานได้ เมื่อที่ทำงานมีแนวโน้มทางการเมือง พนักงานที่แข่งขันเพื่อตำแหน่งมักจะแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวเพื่อลดทรัพยากรของคู่แข่ง
ผลลัพธ์? ความไม่พอใจที่เพิ่มขึ้น, ความขัดแย้งระหว่างพนักงาน, และประสิทธิภาพการทำงานที่ต่ำ.
การปฏิบัติเป็นพิเศษอาจนำไปสู่การกีดกัน ลดการเชื่อมโยงกับองค์กร ลดขวัญและกำลังใจ ลดประสิทธิภาพการทำงาน และเสี่ยงต่อสุขภาพในที่ทำงาน
📖 อ่านเพิ่มเติม:10 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน
วิธีที่พนักงานสามารถรับมือกับการลำเอียง
พนักงานอาจเพิกเฉยต่อกรณีการเลือกปฏิบัติในที่ทำงานในตอนแรก แต่เมื่อเวลาผ่านไป มันจะสร้างความไม่ไว้วางใจ นำไปสู่การมีส่วนร่วมของพนักงานที่ลดลงและการลาออกที่สูงขึ้น นี่คือวิธีที่พนักงานสามารถจัดการกับการเลือกปฏิบัติและบริหารจัดการกับผู้บังคับบัญชาในที่ทำงาน:
รักษาความเป็นมืออาชีพในสถานการณ์ที่ท้าทาย
เสียงของคุณในฐานะพนักงานมีความสำคัญเมื่อต้องยืนหยัดต่อต้านการเลือกปฏิบัติ แต่การแสดงออกนั้นสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญได้
❌ นี่คือสิ่งที่คุณควรหลีกเลี่ยง:
- การระเบิดอารมณ์: พวกมันบดบังความกังวล ทำลายความน่าเชื่อถือ และสร้างความตึงเครียดในความสัมพันธ์
- การชี้นิ้ว: การโทษกันก่อให้เกิดความขัดแย้งและทำให้การแก้ปัญหาล้มเหลว
✅ แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้มุ่งเน้นที่:
- แสดงผลกระทบ: ทำงานคุณภาพสูง ตรงตามกำหนดเวลา และสอดคล้องกับเป้าหมายของทีม เน้นย้ำผลงานที่สร้างผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้
- ต้องการความคิดเห็น: พูดคุยกับผู้จัดการของคุณเป็นประจำเกี่ยวกับพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงและดำเนินการตามข้อเสนอแนะ
- การพูดคุยอย่างสงบ: หากจำเป็น ให้มีการสนทนาเป็นการส่วนตัวและสร้างสรรค์กับผู้จัดการของคุณเพื่อหารือเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและโอกาสในการเติบโตของคุณ
บันทึกเหตุการณ์ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
พนักงานต้องบันทึกทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่เห็นว่ามีอคติหรือลำเอียง ตั้งแต่ วันที่และเวลา จนถึงคำอธิบายเหตุการณ์ และผลกระทบต่อการทำงานของตน การบันทึกเช่นนี้จะช่วยให้สามารถรายงานการกระทำที่ไม่เป็นธรรมพร้อมหลักฐานได้
✨ เพิ่มรายละเอียดต่อไปนี้เพื่อบันทึกกรณีของการลำเอียง:
- วันที่และเวลา: เมื่อเกิดเหตุการณ์
- สิ่งที่เกิดขึ้น: คำอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกระทำของการลำเอียง
- ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง: บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมในการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมหรือมีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์
- ผลกระทบต่อการทำงาน: ความลำเอียงส่งผลต่อขวัญกำลังใจ, ประสิทธิภาพการทำงาน, หรือความสัมพันธ์ในทีมอย่างไร
- หลักฐานสนับสนุน: อีเมล, บันทึกการแชท, หรือบันทึกงานหากเกี่ยวข้อง
บันทึกเหล่านี้อาจมีคุณค่าอย่างยิ่งเมื่อรายงานการลำเอียงต่อแผนกทรัพยากรบุคคลหรือผู้บริหารเพื่อให้ปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างเป็นธรรม
คุณสามารถใช้ClickUp Docsเพื่อบันทึกเหตุการณ์การเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบอย่างละเอียด และแบ่งปันข้อมูลเหล่านี้อย่างปลอดภัยกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถ ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและควบคุมการแก้ไข เพื่อให้คุณสามารถจัดการได้ว่าใครสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนได้
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถใช้ Docs เพื่อจัดหมวดหมู่เหตุการณ์ตามแผนก ประเภท หรือความรุนแรง ทำให้ง่ายต่อการติดตามรูปแบบการลำเอียงและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ในการสื่อสารกับผู้บริหาร
การรายงานเหตุการณ์ที่เกิดการเลือกปฏิบัติอาจเป็นเรื่องที่ลำบาก. นี่คือคำแนะนำบางข้อที่พนักงานควรทำตามเมื่อต้องสื่อสารกับผู้บริหารเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ:
🙌 แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์: แบ่งปันว่าการลำเอียงส่งผลต่อขวัญกำลังใจและประสิทธิภาพอย่างไร โดยเน้นที่ความมุ่งมั่นและการมีส่วนร่วม
🙌 มีส่วนร่วมในการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานอย่างโปร่งใส: เริ่มต้นการสื่อสารแบบเปิดกว้างกับเพื่อนร่วมงานเพื่อทำความเข้าใจประสบการณ์ร่วมกันและพลวัตในที่ทำงาน
🙌 หารือกับผู้บริหาร: พูดคุยเกี่ยวกับโอกาส ความคาดหวัง ผลการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมในที่ทำงาน และกระบวนการตัดสินใจ
🙌 แสดงข้อกังวล ไม่ใช่การกล่าวหา: หลีกเลี่ยงการกล่าวหาว่าลำเอียงโดยตรง ควรแสดงความกังวลอย่างใจเย็นและสร้างสรรค์
🙌 พูดคุยกันอย่างมีเหตุผล ไม่ใช่การเผชิญหน้า: เข้าหาการสนทนาเหล่านี้ในฐานะการพูดคุยเพื่อแก้ไขปัญหา ไม่ใช่การเผชิญหน้าที่จะทำให้ความตึงเครียดเพิ่มขึ้น
📌 ตัวอย่าง: Karen Dillon ผู้เขียนหนังสือคู่มือการเมืองในออฟฟิศจาก HBRยกตัวอย่างที่นำไปใช้ได้จริง—"ฉันสังเกตเห็นว่า Sarah ได้รับโอกาสให้ทำ XYZ และฉันก็อยากได้โอกาสแบบนั้นบ้าง"
การพิจารณาทางเลือกและการเคลื่อนไหวในอาชีพที่เป็นไปได้
การลำเอียงอย่างโจ่งแจ้งเป็นเวลานานจะนำไปสู่การลาออกของพนักงานในที่สุด หากกลยุทธ์อื่น ๆ ล้มเหลวทั้งหมด อาจถึงเวลาที่ต้องย้ายไปยังองค์กรที่มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้น
เพื่อหลุดพ้นจากวงจรของการลำเอียงขณะค้นหาตำแหน่งงานใหม่ ให้พิจารณาสิ่งต่อไปนี้:
✅ ขอคำแนะนำจากพี่เลี้ยง ที่สามารถให้มุมมองในการรับมือกับความท้าทายในที่ทำงาน
✅ ตรวจสอบรีวิวจาก Glassdoor ของบริษัทต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาส่งเสริมความยุติธรรมและความโปร่งใส
✅ เตรียมคำตอบว่าทำไมคุณถึงลาออกจาก งานปัจจุบันโดยไม่พูดถึงในแง่ลบ
เช่นเดียวกับพนักงาน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีบทบาทเท่าเทียมกันในการจัดการกับการลำเอียงในที่ทำงาน ซึ่งนำเราไปสู่ส่วนถัดไป
บทบาทของฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการจัดการการเลือกปฏิบัติ
หนึ่งในห้าของพนักงานรู้สึกว่านายจ้างไม่ใส่ใจในความเป็นอยู่ของพวกเขา นี่คือจุดที่ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องเข้ามาจัดการเพื่อหยุดการเลือกปฏิบัติและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไว้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป
นี่คือวิธีบางประการที่คุณสามารถป้องกันการลำเอียงในที่ทำงานและส่งเสริมการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม
การพัฒนาเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่งที่โปร่งใสและเป็นธรรม
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีช่องโหว่ในนโยบายการเลื่อนตำแหน่งของคุณที่อาจนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ
- โปร่งใส. กำหนดเกณฑ์ที่ชัดเจน เช่น ความสามารถในการเป็นผู้นำ คุณภาพของผลงาน ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค เป็นต้น เพื่อระบุพนักงานที่สมควรได้รับการพิจารณา สื่อสารเกณฑ์เหล่านี้อย่างเปิดเผยกับพนักงานทุกคนเพื่อขจัดความคลุมเครือ
- กำหนดเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถวัดได้ ที่เชื่อมโยงกับข้อกำหนดเฉพาะของบทบาท เช่น การสำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาทักษะใหม่ จำนวนโครงการที่นำทีม และอื่นๆ
- ใช้การประเมินผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะแบบ 360 องศา เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกจากพนักงานผ่านแหล่งข้อมูลหลากหลาย เช่น เพื่อนร่วมงาน ผู้จัดการ ผู้นำ และผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดความยุติธรรม
- จัดตั้งกระบวนการที่มีโครงสร้าง ซึ่งผู้จัดการต้องบันทึกเหตุผลในการตัดสินใจเลื่อนตำแหน่ง โดยมีการสนับสนุนด้วยตัวอย่างเฉพาะของความสำเร็จและการสอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้
- สร้างคณะกรรมการ เพื่อทบทวนและปรับปรุงนโยบายการส่งเสริมการขายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องและครอบคลุมทุกกลุ่ม
สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจว่าพนักงานได้รับการเลื่อนตำแหน่งตามผลงานที่สำเร็จจริง แทนที่จะพิจารณาจากบุคลิกภาพหรือภูมิหลัง
ส่งเสริมการริเริ่มสร้างทีม
กิจกรรมการสร้างทีมช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร,ทำให้การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งดีขึ้น, เสริมสร้างความไว้วางใจ, และลดการลำเอียง.
📌 ตัวอย่าง: บริษัท มอเตอร์อินค์ จำกัด (มหาชน) ประสบปัญหาเช่น การมีส่วนร่วมของพนักงานต่ำ, ความขัดแย้ง, และการขาดความไว้วางใจจากพนักงาน. เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้, พวกเขาจัดโปรแกรมการมีส่วนร่วมของพนักงานเป็นเวลาสามวันที่ค่ายพักแรม, ซึ่งรวมถึงการประชุมสรุปผลและเกม. ผลที่ได้คือความคิดเห็นเชิงบวกจากพนักงาน, ผลผลิตที่สูงขึ้น, และผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงขึ้น.
นี่คือแนวคิดการสร้างทีมเพื่อช่วยให้คุณบริหารจัดการทีมได้ดีขึ้น:
- จัดการอภิปราย: จัดการอภิปรายเสมือนจริงที่ขับเคลื่อนด้วยหัวข้อเพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีปฏิสัมพันธ์กัน (ทั้งพนักงานในสถานที่และพนักงานทางไกล) กำหนดกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนและเน้นการปฏิสัมพันธ์ที่เคารพซึ่งกันและกัน ส่งเสริมการชื่นชมในมุมมองที่หลากหลาย
- จัดงานแฮกกาธอน: มอบโอกาสให้ทีมเทคโนโลยีของคุณได้ค้นพบและพัฒนาทักษะและจุดแข็งที่ซ่อนอยู่ เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพและการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน มอบวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและแรงจูงใจให้กับทีม ส่งเสริมการทำงานร่วมกันข้ามสายงาน และแบ่งปันผลลัพธ์ทั่วทั้งบริษัทเพื่อเฉลิมฉลองความพยายามของพวกเขา
- การประชุมประจำเดือน: กำหนดการประชุมประจำเดือน ทั้งแบบพบปะกันหรือออนไลน์ เพื่อสื่อสารกับพนักงานเกี่ยวกับงานและเรื่องอื่นๆ พูดคุยเกี่ยวกับงานอดิเรก ความสนใจ ความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว การเดินทาง และอื่นๆ
- วางแผนกิจกรรมท้าทายกลุ่ม: รวมกิจกรรมเช่น ห้องหนีภัย, การแข่งขันตอบคำถาม, หรือการแข่งขันฟิตเนสออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในทีมในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย
นอกจากการจัดกิจกรรมสร้างทีมแล้ว ควรส่งเสริมการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ทุกวันระหว่างการทำงานClickUp Whiteboardsสามารถช่วยคุณได้ในเรื่องนี้ คุณสามารถสร้างกระดานไวท์บอร์ดเพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการจัดการกับการลำเอียงในที่ทำงาน เพิ่มบันทึกสำหรับกรณีทั่วไปของการลำเอียง และเชื่อมโยงกับงานต่างๆ ได้
การดำเนินการสำรวจความคิดเห็นในที่ทำงานเพื่อประเมินความรู้สึกของพนักงาน
แบบสำรวจในที่ทำงานเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการตรวจสอบว่าพนักงานรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน และหากพวกเขาเคยเผชิญกับเหตุการณ์การเลือกปฏิบัติหรือไม่
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทำการสำรวจความผูกพันของพนักงานเพื่อวัดว่าพนักงานของคุณมีความสุขกับการทำงานและการตัดสินใจของผู้บริหารมากน้อยเพียงใด ควรรวมคำถามทั้งแบบมาตรวัดระดับและคำถามเชิงพรรณนาเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียด
✨ ถามคำถามพนักงานของคุณ เช่น:
- คุณให้คะแนนสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตของคุณในระดับ 5 อย่างไร?
- คุณรู้สึกว่าคุณได้รับการตอบแทนอย่างเหมาะสมหรือไม่?
- คุณได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างเพียงพอหรือไม่
อย่างไรก็ตาม ควรให้ตัวเลือกในการไม่เปิดเผยตัวตนเมื่อทำการสำรวจ เช่น การประเมินสภาพแวดล้อมการทำงานและประสิทธิภาพของผู้จัดการ
คุณยังสามารถนำซอฟต์แวร์ ให้ข้อเสนอแนะแบบ 360°ที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากเพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้จัดการ มาใช้เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการให้ข้อเสนอแนะมีความราบรื่นและปลอดภัย วิเคราะห์ผลการสำรวจและดำเนินการที่เป็นรูปธรรม เช่น การแก้ไขปัญหาการเลือกปฏิบัติ การปรับปรุงนโยบาย หรือการปรับปรุงวัฒนธรรมในที่ทำงาน
ใช้เครื่องมือเช่นClickUp Form Viewเพื่อสร้างแบบสำรวจที่ครอบคลุมและรวบรวมข้อมูลจากพนักงานโดยไม่ระบุตัวตน
นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ClickUp Automationsเพื่อแจกจ่ายแบบฟอร์มสำรวจไปยังบุคคลที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติภายในไม่กี่วินาที
การจัดตั้งกลไกการรายงานแบบไม่เปิดเผยตัวตน
การรายงานการลำเอียงหรือปัญหาในที่ทำงานอื่น ๆ อาจมีความเสี่ยง. อาจทำให้พนักงานเสียโอกาสได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือแม้กระทั่งเสียงาน. ดังนั้น ควรจัดให้มีระบบการรายงานแบบไม่เปิดเผยตัวตนเพื่อคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส.
นี่คือกลไกบางประการที่คุณสามารถนำไปใช้ได้:
- พอร์ทัลออนไลน์: สร้างพอร์ทัลการรายงานที่ปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสแบบครบวงจร ซึ่งพนักงานสามารถรายงานเกี่ยวกับผู้จัดการที่มีพฤติกรรมลำเอียงโดยไม่กังวลว่าจะถูกจับได้ รวมถึงแบบฟอร์มที่ใช้งานง่ายซึ่งพนักงานสามารถส่งรายละเอียดเกี่ยวกับการลำเอียงหรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม พร้อมหลักฐานเสริม เช่น ภาพหน้าจอหรืออีเมล
- แบบฟอร์มรายงานแบบไม่ระบุตัวตน: ให้พนักงานสามารถเข้าถึงแบบฟอร์มรายงานที่พวกเขาสามารถใช้เพื่อรายงานเหตุการณ์ในหมวดหมู่ต่าง ๆ ได้ ตั้งแต่การลำเอียง การคุกคาม หรือการละเมิดจริยธรรม แบบฟอร์มเหล่านี้ควรมีคำแนะนำให้พนักงานกรอกข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด เช่น วันที่ เวลา บุคคลที่เกี่ยวข้อง และผลกระทบของเหตุการณ์
- แอปพลิเคชันมือถือหรือสายด่วน: จัดตั้งสายด่วนหรือสร้างแอปพลิเคชันที่ปลอดภัยซึ่งพนักงานสามารถรายงานปัญหาในที่ทำงานได้ผ่านการโทรตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันและส่งข้อความโดยไม่ระบุตัวตนตามลำดับ
- ดำเนินการอย่างโปร่งใส: ให้ความมั่นใจกับพนักงานว่าทุกข้อร้องเรียนจะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัญหาที่ได้รับการแก้ไขแล้วโดยไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบ
โซลูชันและกลยุทธ์สำหรับองค์กร
ตามรายงานของ Gallup พบว่า12% ของพนักงานในสหรัฐอเมริกาลาออกจากงานเนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับผู้นำระดับสูง ซึ่งบ่งชี้ว่าองค์กรทั้งหมด ตั้งแต่ผู้นำทีมไปจนถึงผู้บริหารระดับสูง จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีสำหรับพนักงานทุกคน
นี่คือวิธีที่คุณสามารถทำได้
การนำนโยบายมาใช้เพื่อป้องกันการลำเอียง
การจัดตั้งนโยบายองค์กรที่เข้มงวดช่วยป้องกันการลำเอียงในทุกระดับ. นี่คือคำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้:
- จัดตั้ง นโยบายการกระจายโอกาส ที่มีโครงสร้างชัดเจนเพื่อให้มั่นใจในการมอบหมายงานอย่างเท่าเทียมและป้องกันการกระจายทรัพยากรและโอกาสที่ไม่เป็นธรรม
- ระบบส่งเสริมและประเมินผลที่โปร่งใส โดยใช้ตัวชี้วัดที่เป็นกลาง เช่น ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) และให้ผู้ประเมินหลายฝ่ายมีส่วนร่วมเพื่อลดอคติ
- เปิดเผยเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่ง อย่างเปิดเผย เช่น ระยะเวลาการทำงาน ชุดทักษะ และความสำเร็จ เพื่อให้พนักงานทุกคนเข้าใจวิธีการตัดสินใจ
- กำหนดพฤติกรรมที่ยอมรับได้ในที่ทำงานอย่างชัดเจน รวมถึงจุดยืนที่ไม่ยอมรับการเลือกปฏิบัติหรือการลำเอียง และระบุผลที่ตามมาของการกระทำดังกล่าวอย่างชัดเจนโดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งในลำดับชั้น
- ทำให้ นโยบายเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่านพอร์ทัลภายใน หรือคู่มือ พนักงานควรทราบว่าจะหาข้อบังคับได้ที่ไหนและจะรายงานปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการลำเอียงได้อย่างไร
- ฝึกอบรมผู้จัดการและพนักงานเกี่ยวกับแนวทางเหล่านี้เป็นประจำเพื่อให้มั่นใจในการบังคับใช้อย่างสม่ำเสมอ
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:ใช้เทมเพลตคู่มือพนักงาน นโยบาย และขั้นตอนการทำงานของ ClickUpเพื่อสร้างเอกสารนโยบายกลางที่ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่จรรยาบรรณในการทำงาน ขั้นตอนการรายงาน ไปจนถึงนโยบายต่อต้านการเลือกปฏิบัติ
โปรแกรมฝึกอบรมสำหรับผู้จัดการ
การลำเอียงเป็นธรรมชาติของมนุษย์ ดังนั้นควรพยายามควบคุมมันอย่างตั้งใจ จัดอบรมให้กับผู้จัดการเพื่อระบุอคติที่ไม่รู้ตัว ของพวกเขา เพื่อไม่ให้ลำเอียงต่อพนักงานคนใดคนหนึ่งตามเชื้อชาติ ตำแหน่งงาน หรือเพศ
ตัวอย่างเช่น การเอื้อประโยชน์ให้กับพนักงานชาย การสมมติว่าผู้หญิงไม่สามารถทำงานที่ท้าทายได้ และการให้ความสำคัญกับผู้หญิงเมื่อพวกเธอเริ่มงานหลังจากการลาคลอด เป็นรูปแบบของการลำเอียงที่สามารถส่งผลกระทบต่องานและความสัมพันธ์ส่วนตัวโดยไม่ตั้งใจ
จัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับการมอบหมายงานอย่างเป็นธรรมโดยพิจารณาจากทักษะ ประสบการณ์ และเป้าหมายการพัฒนา มากกว่าความชอบส่วนตัวหรือความสัมพันธ์ในอดีต
การให้ความลำเอียงต่อพนักงานที่ทำงานร่วมกันในสถานที่เดียวกันหรือผู้ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือได้ง่ายกว่า อาจทำให้พนักงานที่ทำงานทางไกลหรือผู้ที่มองเห็นได้น้อยรู้สึกถูกกีดกันโดยไม่ตั้งใจแบ่งปันกลยุทธ์เพื่อหลีกเลี่ยงอคติจากความใกล้ชิดในที่ทำงานโดยมอบโอกาสและทรัพยากรที่เท่าเทียมกันให้กับสมาชิกในทีมทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม
การสร้างวัฒนธรรมแห่งความครอบคลุมและความยุติธรรม
การมีส่วนร่วมและความเป็นธรรมภายในองค์กรมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลลัพธ์ในระดับต่าง ๆ ได้แก่ ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์กร. การมีส่วนร่วมและความเป็นธรรมช่วยเพิ่มความสุขในการทำงานของพนักงาน และช่วยรักษาพนักงานไว้ได้. นอกจากนี้ยังช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดีขึ้น.
นี่คือวิธีที่คุณสามารถส่งเสริมความครอบคลุมและความยุติธรรม:
🤝 จัดทำนโยบายที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดโปรแกรมการให้คำปรึกษา และสนับสนุนกลุ่มพนักงานเพื่อให้สามารถสื่อสารได้อย่างเปิดเผย
🌍 จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและส่งเสริมกิจกรรมทีมเพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้และให้เกียรติวัฒนธรรมที่ต่างกัน
💬 รักษาความโปร่งใสเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของคุณในการส่งเสริมความหลากหลายและการมีส่วนร่วม และแบ่งปันประสบการณ์ที่เน้นย้ำถึงความจำเป็นของความหลากหลายและการมีส่วนร่วมในที่ทำงาน
สถาบันประสิทธิภาพ TiER1ได้สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ครอบคลุมและเข้าถึงได้ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานที่ทำงานจากระยะไกลและในสถานที่ทำงานมีสิทธิ์เข้าถึงทรัพยากรและโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน สิ่งนี้ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และเพิ่มอัตราการรักษาพนักงาน
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:ใช้เทมเพลตแผนการสื่อสารด้านความหลากหลายและการมีส่วนร่วมของ ClickUpเพื่อสร้างกลยุทธ์การสื่อสาร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องทางการสื่อสารมีความสม่ำเสมอทั่วทั้งองค์กร และกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในโครงการด้านความหลากหลายและการมีส่วนร่วม
การตรวจสอบและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ
ด้วยการตรวจสอบเป็นประจำ คุณสามารถระบุรูปแบบที่บ่งชี้ถึงการลำเอียงได้ เช่น การเลื่อนตำแหน่งหรือมอบหมายโครงการให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสังเกตเห็นการเลื่อนตำแหน่งพนักงานที่มีภูมิหลังเฉพาะอย่างต่อเนื่องโดยผู้จัดการคนหนึ่ง
- นำกลไกการให้ข้อเสนอแนะ และระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีโครงสร้างมาใช้ เพื่อให้มั่นใจว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมีความโปร่งใสและเป็นมาตรฐานในระยะเวลาที่กำหนด
- ใช้เครื่องมือเช่นแบบสำรวจหรือกล่องข้อเสนอแนะ เพื่อทำความเข้าใจมุมมองของพนักงานเกี่ยวกับความยุติธรรมในการจัดสรรงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- ฝึกอบรมผู้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของรถไฟให้สามารถรับรู้ถึงอคติโดยไม่รู้ตัว และการลำเอียงที่ไม่เป็นธรรม และหมุนเวียนผู้ตรวจสอบเป็นระยะเพื่อให้เกิดความยุติธรรม
- เมื่อการตรวจสอบชี้ให้เห็นถึงการลำเอียง ดำเนินการแก้ไขกระบวนการทันที โดยให้ผู้จัดการรับผิดชอบ หรือจัดให้มีการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขอคติ
การใช้เทคโนโลยีเพื่อลดการเลือกปฏิบัติ
การจัดการการพัฒนาพนักงาน การติดตามประสิทธิภาพการทำงาน และการทำงานร่วมกันในที่ทำงานอาจรู้สึกหนักหน่วงและไร้ระเบียบ หากไม่มีระบบที่เป็นหนึ่งเดียว ทีมทรัพยากรบุคคลจะเสียเวลาไปอย่างมากมายในการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ และพยายามรักษาความสอดคล้องกันในกระบวนการต่างๆ
แพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรบุคคล ClickUpเปลี่ยนความท้าทายเหล่านี้ให้เป็นระบบที่ราบรื่นสำหรับการจ้างงาน การปฐมนิเทศ และการส่งเสริมการเติบโตของพนักงาน ช่วยคุณ ติดตามการมีส่วนร่วมและประสิทธิภาพของพนักงาน รวมนโยบายไว้ในที่เดียว อัตโนมัติกระบวนการ และสร้างสถานที่ทำงานที่ร่วมมือกัน
เมื่อความรับผิดชอบในภารกิจไม่ชัดเจน ความโปร่งใสจะ ลดลง และอคติอาจ แทรกซึมเข้าไปในการตัดสินใจของผู้บริหาร การขาดความโปร่งใสนี้มักนำไปสู่ความสับสน การพลาดกำหนดเวลา และความตึงเครียดในที่ทำงาน เมื่อความรับผิดชอบถูกปล่อยปละละเลย
ClickUp Chatแก้ไขปัญหานี้ด้วยการ เชื่อมต่อผู้คน งาน เอกสาร และประสิทธิภาพการทำงานไว้ในที่เดียว คุณสามารถเชื่อมโยงงานกับข้อความเพื่อชี้แจงบริบท ให้ทุกคนได้รับทราบข้อมูลล่าสุด การประกาศ และการสนทนา จัดระเบียบแชทให้เป็นพื้นที่เพื่อทำงานให้สำเร็จ และอื่นๆ อีกมากมายด้วยฟีเจอร์ที่ชาญฉลาดนี้
ช่องว่างในการสื่อสารระหว่างทีมอาจยังคงเกิดขึ้นได้ นำไปสู่การพลาดข้อมูลอัปเดตและความคาดหวังที่ไม่ชัดเจน เมื่อข้อมูลสำคัญกระจัดกระจายอยู่ในอีเมล แอปแชท และเอกสารต่างๆ การอัปเดตที่สำคัญย่อมสูญหายและทำให้ทีมทำงานไม่สอดคล้องกัน
ClickUp Assign Commentsเพิ่มชั้นของความรับผิดชอบเพื่อป้องกันสิ่งนี้
คุณยังสามารถ ใช้ @mentions เพื่อแท็กสมาชิกทีมเฉพาะ ในความคิดเห็นเพื่อให้พวกเขาไม่พลาดงานสำคัญ คุณสามารถถามคำถาม รับข้อเสนอแนะ ให้การอนุมัติ และจัดการงาน ซึ่งส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้างกับพนักงานทุกคน
การกระจายงานที่ไม่สม่ำเสมอและการลำเอียงที่ซ่อนอยู่สามารถทำลายขวัญกำลังใจและความสามารถในการผลิตของทีมได้
หากไม่มีการมองเห็นที่ชัดเจนเกี่ยวกับความสามารถของทีมและการจัดสรรงาน พนักงานบางคนอาจรู้สึกหนักใจในขณะที่บางคนยังคงไม่ได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่
แดชบอร์ดของ ClickUpช่วยป้องกันปัญหานี้ได้ผ่านแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ที่ปรับแต่งได้ ซึ่งคุณสามารถติดตามปริมาณงานของพนักงานและสถานะของโครงการได้ สิ่งนี้ช่วยให้คุณระบุและให้รางวัลที่เหมาะสมกับพนักงานที่มีผลงานดี
การปรับสมดุลความสามารถของทีมอย่างยุติธรรมอาจเป็นเรื่องท้าทายหากไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสม ผู้จัดการหลายคนประสบปัญหาในการรักษาภาพรวมที่ถูกต้องเกี่ยวกับขีดความสามารถของทีม ซึ่งนำไปสู่ความเหนื่อยล้าและพลาดโอกาสในการเติบโต
เทมเพลตปริมาณงานพนักงาน ClickUpให้มุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับปริมาณงานปัจจุบันของพนักงานแต่ละคน ช่วยให้มั่นใจในการกระจายงานที่ยุติธรรม
นอกจากนี้ เมื่อการจัดระเบียบทีมกลายเป็นความวุ่นวายเทมเพลตแผนการจัดการทีม ClickUpจะช่วยให้คุณจัดระเบียบทีมของคุณ รับทราบความคืบหน้าว่าใครกำลังทำงานอะไร และสื่อสารงานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ด้วยการใช้เทมเพลตนี้ คุณสามารถกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของแต่ละสมาชิกในทีม กำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ สร้างความคาดหวัง มอบหมายงานให้กับสมาชิกเฉพาะ และอื่นๆ อีกมากมาย
สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีด้วย ClickUp
สถานที่ทำงานที่ดีต่อสุขภาพคือที่ที่ทุกคนสามารถเติบโตได้—ปราศจากการลำเอียงและความคิดเชิงลบ เมื่อการลำเอียงเริ่มแทรกซึมเข้ามา มันสามารถทำลายวัฒนธรรมการทำงานและส่งผลกระทบต่อขวัญกำลังใจ ประสิทธิภาพการทำงาน และความไว้วางใจ
เพื่อจัดการกับการลำเอียงอย่างตรงไปตรงมา คุณต้องมีนโยบายที่ชัดเจน การสื่อสารที่เปิดกว้าง และระบบสำหรับการให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์และการรับผิดชอบ แต่การมีเครื่องมือที่เหมาะสมก็สำคัญไม่แพ้กัน ClickUp คือ แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
โดยการรวมศูนย์การทำงาน ClickUp ช่วยแก้ไขอคติ เพิ่มความสามารถในการมองเห็นปริมาณงานของทีม ส่งเสริมการทำงานร่วมกันในทีม รับประกันการมอบหมายงานอย่างเป็นธรรม และดำเนินการสำรวจความคิดเห็นในที่ทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
อยากรู้ไหมว่า ClickUp ทำทุกอย่างได้อย่างไร?สมัครฟรีตอนนี้เลย!