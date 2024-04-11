วิธีแก้ไขความขัดแย้งในทีมอย่างมืออาชีพในที่ทำงาน

ผู้นำส่วนใหญ่คิดว่าความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง—พวกเขาหลีกเลี่ยงและไม่สบายใจเมื่อต้องเผชิญกับมัน เมื่อพวกเขาทราบถึงความขัดแย้งภายในทีมของตน พวกเขาอาจเพิกเฉยหรือพูดว่า "เอาไปคุยกันนอกรอบ"
สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องตระหนักคือความขัดแย้งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตส่วนตัวและอาชีพของเรา ด้วยกำลังคนที่หลากหลายมากขึ้นซึ่งครอบคลุมหลายรุ่น เพศ เชื้อชาติ และวัฒนธรรม การเผชิญกับความขัดแย้งในทีมจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
แต่ความขัดแย้งในทีมคืออะไรกันแน่?
มันถูกนิยามว่าเป็นการปะทะกันของความคิด, ความคิดเห็น, หรือบุคลิกภาพภายในกลุ่มบุคคลที่ทำงานร่วมกัน. มันสามารถปรากฎในรูปแบบต่าง ๆ ได้ เช่น การโต้เถียงเกี่ยวกับกำหนดเวลาของงาน, การไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน, หรือความขัดแย้งเนื่องจากจริยธรรมส่วนตัว.
ตามรายงานความขัดแย้งในที่ทำงาน ผู้จัดการใช้เวลาเกิน 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการจัดการและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในที่ทำงาน. พูดถึงการสูญเสียประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานทั้งหมด.
ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการแนวหน้าหรืออยู่ในระดับผู้บริหารระดับสูง การเข้าใจวิธีการจัดการความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จของบุคลากรและองค์กร
บทความบล็อกนี้จะพาคุณไปสำรวจความขัดแย้งในที่ทำงาน และเปิดเผยกลยุทธ์การสื่อสารและทักษะการจัดการความขัดแย้งที่จำเป็นสำหรับการแก้ไขปัญหาอย่างประสบความสำเร็จ
ประเภทต่าง ๆ ของความขัดแย้งในทีม
ผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์จากความขัดแย้งในทีมส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักในการทำงาน ความล้มเหลวของโครงการ ประสิทธิภาพการทำงานลดลง และขวัญกำลังใจของทีมต่ำ ซึ่งเป็นเหตุผลที่ไม่แนะนำให้เพิกเฉยต่อความขัดแย้ง ประเภทของความขัดแย้งที่พบได้บ่อยในที่ทำงาน ได้แก่:
1. นิสัยการทำงานที่ขัดแย้งกัน
พนักงานแต่ละคนมีรูปแบบการทำงานที่แตกต่างกันไป ในขณะที่ส่วนใหญ่ชอบการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานและทำงานเป็นทีม บางคนอาจชอบทำงานคนเดียวมากกว่า
พนักงานบางคนตรงต่อเวลาและทำงานเสร็จตามกำหนดเวลา ในขณะที่บางคนรอจนถึงนาทีสุดท้ายจึงจะเริ่มทำงาน ความแตกต่างเช่นนี้อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งในพลวัตของทีม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีเป้าหมายร่วมกันที่ต้องบรรลุภายในเวลาที่กำหนด
2. ความขัดแย้งทางบุคลิกภาพ
คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมคุณถึงไม่ชอบทำงานกับบางคน ไม่ว่าคุณจะพยายามแค่ไหนก็ตาม? คุณไม่ชอบพวกเขาและมักจะเว้นระยะห่างทางกายภาพจากพวกเขา บุคลิกภาพคือการผสมผสานของคุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่สร้างลักษณะเฉพาะของบุคคล
การปะทะกันเนื่องจากสาเหตุนี้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในที่ทำงาน และเกิดขึ้นเมื่อพนักงานสองคนหรือมากกว่ามีทัศนคติ, พื้นเพทางสังคม-เศรษฐกิจ, หรือมุมมองต่อชีวิตที่ไม่สอดคล้องกัน
3. การสื่อสารที่ไม่ดี
ปัญหาการสื่อสารเกิดขึ้นเมื่อมีความไม่สอดคล้องกันระหว่างสิ่งที่ได้ยินหรือสิ่งที่ถูกกล่าว ไม่ว่าจะเป็นระหว่างเพื่อนร่วมทีม พนักงาน หรือผู้จัดการ ตัวอย่างเช่น คุณอาจกำหนดเส้นตายให้ทีมของคุณส่งรายงานประจำเดือนในวันศุกร์เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบและส่งต่อไปยังขั้นตอนต่อไปได้
อย่างไรก็ตาม พนักงานบางคนอาจคิดว่าพวกเขามีเวลาจนถึงดึกเพื่อทำงานให้เสร็จตามกำหนด ส่งผลให้งานล่าช้า ความไม่สอดคล้องของกำหนดส่งงานนี้เกิดจากการสื่อสารที่ไม่ดี
บางครั้ง ความขัดแย้งระหว่างพนักงานและผู้จัดการอาจเกิดขึ้นได้จากความไม่ชอบกันจริงๆ ซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหรือไม่ให้คำสั่งที่ชัดเจน ส่งผลให้เกิดการสื่อสารที่ไม่ดี
4. ความแตกต่างในการเป็นผู้นำ
ทุกคนมีวิธีการนำทีมของตนเอง บางคนเป็นผู้นำที่มีอำนาจเด็ดขาด ในขณะที่บางคนส่งเสริมการสื่อสารแบบเปิดกว้างและมีความครอบคลุมสูง อย่างไรก็ตาม รูปแบบการเป็นผู้นำไม่ได้เหมาะกับสมาชิกทุกคนในทีมเสมอไป
ตัวอย่างเช่น ในธุรกิจการผลิตที่มีความเสี่ยงทางการเงินและการดำเนินงานสูง ผู้นำที่ผ่อนคลายเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกำหนดเวลาอาจสร้างความวุ่นวายในหมู่พนักงานและส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน
ในทางกลับกัน ผู้นำแบบสั่งการซึ่งบริหารบริษัทด้านการตลาดที่ให้ความสำคัญกับการสื่อสารอย่างเปิดเผย อาจสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เข้มงวดและจำกัดเสรีภาพ ซึ่งอาจทำให้พนักงานไม่กล้าแสดงความคิดเห็นร่วมมือกันทำงาน หรือแสดงความคิดสร้างสรรค์ ส่งผลให้ขวัญกำลังใจลดลงและคุณภาพงานต่ำลง
5. การกลั่นแกล้งและการคุกคาม
แม้จะมีการตระหนักรู้ที่เพิ่มขึ้น การเลือกปฏิบัติในที่ทำงานบนพื้นฐานของอายุ เชื้อชาติ ความเชื่อทางศาสนาหรือการเมือง ความพิการ และลักษณะทางกายภาพยังคงมีอยู่มาก
เพื่อนร่วมทีมหรือผู้จัดการที่คุกคามหรือกลั่นแกล้งเพื่อนร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยเหตุผลเหล่านี้ก่อให้เกิดความขัดแย้งและบรรยากาศที่ไม่ดี
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการแก้ไขความขัดแย้งในทีม
เมื่อเกิดความไม่ลงรอยในที่ทำงาน มันส่งผลกระทบต่อทุกคน ในขณะเดียวกัน สุภาษิตที่ว่า "เหล็กกล้าถูกเหลาด้วยเหล็ก" ก็สะท้อนถึงข้อดีของสถานการณ์นี้
เมื่อจัดการอย่างสร้างสรรค์ ความขัดแย้งในที่ทำงานจะส่งผลให้เกิดมิตรภาพที่ดี การปรับปรุงกระบวนการทำงาน และนวัตกรรมใหม่ ๆ ใช้กลยุทธ์การจัดการความขัดแย้งทั้งห้าข้อต่อไปนี้เพื่อแก้ปัญหาในที่ทำงานได้ดีขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น
1. ยอมรับความขัดแย้งและแจ้งให้ทีมของคุณทราบ
คุณรู้จักเพื่อนร่วมทีมสองคนที่ทะเลาะกันเรื่องงานชิ้นหนึ่งมาหลายสัปดาห์แล้วหรือไม่? ปัญหานี้อาจจะหายไปเอง แต่ถึงเวลาที่คุณต้องก้าวเข้ามาจัดการเมื่อมันไม่หายไป และคุณเห็นว่ามันส่งผลกระทบต่อความคืบหน้าของโครงการและสมาชิกคนอื่นๆ ในทีม
ให้ทุกคนทราบว่าคุณรับทราบถึงการมีอยู่ของความไม่เห็นด้วยหรือความตึงเครียด และว่านี่คือปัญหาที่ต้องแก้ไขร่วมกัน ไม่ใช่การต่อสู้ที่ต้องชนะ
2. ระบุปัญหาที่ซ่อนอยู่และฝึกฟังอย่างตั้งใจ
ค้นหาสาเหตุที่ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างพนักงานของคุณ มีรูปแบบการทำงานที่ขัดแย้งกันหรือไม่? พวกเขากำลังโต้เถียงเกี่ยวกับลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาใหม่หรือเปล่า? หรือเป็นกรณีของการคุกคามหรือการเลือกปฏิบัติในที่ทำงาน?
ฟังทั้งสองฝ่ายเพื่อทำความเข้าใจเบื้องต้นว่าอะไรคือประเด็นหลักของเรื่องนี้ จากนั้นพบพนักงานทั้งสองคนแยกกันและถามว่าอะไรกำลังรบกวนพวกเขา มีหลักฐานอะไรหรือไม่ที่แสดงว่าทำไมพวกเขาคิดว่าอีกฝ่ายเป็นฝ่ายผิด และอะไรคือวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดในการก้าวไปข้างหน้า
คุณต้องจำไว้ด้วยว่าพนักงานทั้งสองคนอาจมีมุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับความขัดแย้งนี้ นั่นคือเหตุผลที่เราจัดการกับความขัดแย้งอย่างเป็นกลางและไม่ตั้งสมมติฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีข่าวลือแพร่สะพัด
3. ดำเนินการสืบสวนและแสวงหาทางออกที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน
เมื่อคุณได้รับฟังทั้งสองฝ่ายของเรื่องราวและจดบันทึกเกี่ยวกับความขัดแย้งแล้ว ให้คุณทำการตรวจสอบสถานการณ์ด้วยตัวเอง หลีกเลี่ยงการตัดสินใจอย่างเร่งรีบจากการสนทนาครั้งแรก และอย่าให้อคติของคุณเข้ามาเกี่ยวข้อง
เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นกลาง ให้ตรวจสอบนโยบายของบริษัทในคู่มือพนักงานของคุณ ให้ยึดถือกฎเกณฑ์ทั่วไปที่พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามตลอดเวลาเพื่อที่คุณจะสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยไม่มีความลำเอียง
ตัวอย่างเช่น หากคู่มือแนะนำว่าควรเริ่มการสื่อสารโดยตรงระหว่างพนักงานที่ทะเลาะกัน ให้กำหนดเวลาการประชุมไกล่เกลี่ยสั้นๆ
กำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนเพื่อแก้ไขปัญหาการนัดหมายที่ขัดแย้งกัน และส่งเสริมให้พนักงานทั้งสองฝ่ายแสดงความคิดเห็นและรับฟังซึ่งกันและกัน
หากพวกเขากำลังโต้เถียงกันเกี่ยวกับการจัดตารางกะที่ทับซ้อนกับกำหนดเส้นตายสำคัญของโครงการ การไกล่เกลี่ยสามารถช่วยให้พวกเขาหาทางประนีประนอมได้ เช่น การสลับลำดับความสำคัญในการปรับเส้นเวลา
โปรดทราบว่า คุณอาจไม่จำเป็นต้องมีคู่มือสำหรับการแก้ไขปัญหาเสมอไป และอาจสามารถนำทักษะการแก้ไขความขัดแย้งของคุณมาใช้ได้ตามธรรมชาติ
4. บันทึกเหตุการณ์และติดตามผลเป็นระยะ
แม้ว่าพนักงานทั้งสองฝ่ายจะตกลงกันในทางแก้ไขแล้วก็ตาม ยังมีขั้นตอนอีกไม่กี่ขั้นตอนก่อนที่คุณจะเสร็จสิ้นงานของคุณ ให้ตรวจสอบกับพวกเขาภายในหนึ่งหรือสองสัปดาห์เพื่อดูว่าสถานการณ์มีความคืบหน้าอย่างไร นี่แสดงให้เห็นว่าคุณมีความมุ่งมั่นในการติดตามเรื่องนี้จนกว่าจะเสร็จสิ้น
นอกจากนี้ยังแจ้งให้ทุกคนทราบว่าการไม่เห็นด้วยภายในทีมจะไม่ถูกยกระดับหรือถูกปกปิดไว้ใต้พรม ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าและสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานที่ดีขึ้นกับเพื่อนร่วมทีมได้
ที่สำคัญกว่านั้น ให้บันทึกข้อขัดแย้งที่เป็นประเด็นไว้ พิจารณาจดบันทึกข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง เช่น:
- ฝ่ายที่เกี่ยวข้องในความขัดแย้ง
- วันที่, เวลา, และสถานที่ของข้อขัดแย้ง
- คำอธิบายของความขัดแย้ง (เฉพาะข้อเท็จจริง)
- พยานและคำให้การของพวกเขา
- การสื่อสารที่เกี่ยวข้องใด ๆ ที่นำไปสู่ความขัดแย้ง
- การกระทำที่แต่ละฝ่ายดำเนินการในระหว่างความขัดแย้ง
- ผลลัพธ์ทันทีของความขัดแย้ง
- ความพยายามในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนั้น
- ผลกระทบของความขัดแย้งต่อการดำเนินงานหรือขวัญกำลังใจในที่ทำงาน
- ขั้นตอนที่ผู้บริหารดำเนินการหลังจากเกิดเหตุการณ์
การกระทำเช่นนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเพื่อการแก้ไขปัญหา, การประกันการปฏิบัติต่อพนักงานทั้งสองฝ่ายอย่างเป็นธรรม, และการป้องกันการรับผิดชอบทางกฎหมาย. นอกจากนี้ยังช่วยระบุรูปแบบ, ปรับปรุงนโยบายในที่ทำงาน, และสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการดำเนินการทางวินัยเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความขัดแย้งในอนาคต.
5. กำหนดความคาดหวังและโปร่งใสด้วยการสื่อสารเชิงรุก
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พนักงานมีส่วนร่วม เคารพซึ่งกันและกัน และทำงานร่วมกันได้อย่างดี เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้นำ ควรส่งเสริมบรรยากาศแห่งความเห็นอกเห็นใจ ที่ทุกคนรู้สึกว่าได้รับการเข้าใจและให้คุณค่า แม้ในยามที่มีความเห็นไม่ตรงกัน
ในการทำเช่นนั้น คุณต้องจัดการความคาดหวังในแง่ของสิ่งที่คุณคาดหวังจากผู้อื่นและสิ่งที่พวกเขาคาดหวังจากคุณ ระบุให้ชัดเจนว่าคุณต้องการอะไรจากทีมของคุณหรือในทางกลับกันซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เสียค่าใช้จ่ายหรือฟรีสามารถช่วยได้อย่างมากในเรื่องนี้
ตัวอย่างเช่น ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ClickUp ช่วยให้การวางแผนและการจัดลำดับความสำคัญเป็นเรื่องง่าย และมอบความสามารถในการมองเห็นรายละเอียดของโครงการทั้งหมด รวมถึงการสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท
สร้างงานย่อยโดยอัตโนมัติตามคำอธิบายงาน สรุปหัวข้อสนทนาในความคิดเห็นโดยใช้ ClickUp Brain และเขียนการอัปเดตโดยอัตโนมัติ
สร้างและทำงานร่วมกันในเอกสารด้วยClickUp Docsและแชร์การอัปเดตกับทุกคนหรือแบบส่วนตัวผ่านมุมมองClickUp Chat View ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถได้รับความเห็นพ้องอย่างรวดเร็วและทำให้โครงการของคุณมีความคืบหน้าอย่างชัดเจนในทุกทีม
เมื่อทุกอย่างเปิดเผยอยู่ในแพลตฟอร์มเดียว จะทำให้คุณสามารถสื่อสารกับทีมได้อย่างเปิดเผยและเสรี แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันที บรรลุเป้าหมายตามกำหนดเวลา และเสร็จสิ้นโครงการได้อย่างรวดเร็ว
บทบาทของวัฒนธรรมองค์กรในการแก้ไขความขัดแย้ง
วัฒนธรรมองค์กรหมายถึงค่านิยม ความเชื่อ พฤติกรรม และแนวปฏิบัติที่ทุกคนในองค์กรมีร่วมกัน ซึ่งใช้เป็นแนวทางและกำหนดการกระทำของบุคลากร
มันมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและผลลัพธ์ที่ยอมรับได้ในบริษัท และกำหนดวิธีที่พนักงานจัดการกับความขัดแย้ง
ตัวอย่างเช่น บางวัฒนธรรมอาจสนับสนุนรูปแบบการประนีประนอมหรือการต่อรอง ซึ่งพนักงานจะยอมแลกเปลี่ยนบางอย่างเพื่อให้ได้ข้อตกลงร่วมกัน ในทางตรงกันข้าม บางวัฒนธรรมอาจใช้รูปแบบการประนีประนอม ซึ่งฝ่ายหนึ่งยอมตามความต้องการของอีกฝ่ายด้วยความห่วงใย
วัฒนธรรมองค์กรยังบ่งชี้ถึงปัญหาหรือสถานการณ์ที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดความขัดแย้ง และวิธีการจัดประเภทของปัญหาเหล่านั้น
ตัวอย่างเช่น บางวัฒนธรรมอาจเน้นความขัดแย้งที่เน้นความสัมพันธ์ เช่น ความขัดแย้งเกี่ยวกับค่านิยมหรืออารมณ์ ในขณะที่วัฒนธรรมอื่นอาจมองว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องของทรัพยากร วิธีการหรือความสำคัญที่แข่งขันกัน
ผลกระทบต่อการสรรหาและการจ้างงาน
วัฒนธรรมที่มั่นคงและแข็งแรงคือเครื่องยนต์ขับเคลื่อนการดำเนินงานของบริษัท ทำให้เป็นสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดของบริษัท ข้อมูลนี้ได้รับการสนับสนุนจากข้อเท็จจริงที่ว่า65% ของพนักงานมองว่าวัฒนธรรมองค์กรเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้พวกเขาอยู่ในตำแหน่งงานของตน
โดยธรรมชาติแล้ว กระบวนการสรรหาบุคลากรถือเป็นโอกาสสำคัญในการเสริมสร้างหรือพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง ด้วยการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณลักษณะสอดคล้องกับค่านิยมปัจจุบันขององค์กร หรือนำมุมมองใหม่ ๆ ที่ต้องการเข้ามาเสริมทีม
ความขัดแย้งอาจเกิดจากความไม่สอดคล้องกันระหว่างค่านิยมของพนักงานที่มีศักยภาพกับค่านิยมของบริษัท และการสื่อสารที่คลุมเครือเกี่ยวกับความคาดหวังทางวัฒนธรรมในระหว่างการจ้างงาน
ความสำคัญของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการจัดการความขัดแย้งในทีม
การสื่อสารในการจัดการความขัดแย้งทำหน้าที่เป็นมาตรการป้องกันเพื่อลดการยกระดับและเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา
มันช่วยให้คุณบังคับให้ฝ่ายที่ขัดแย้งชี้แจงความเข้าใจผิด, สื่อสารมุมมองของพวกเขา, และบรรลุจุดร่วม, ซึ่งนำไปสู่การร่วมมือที่มีประสิทธิภาพในที่ทำงาน.
นี่คือเทคนิคและเคล็ดลับทั่วไปที่คุณสามารถนำไปใช้เพื่อแก้ไขความขัดแย้งในทีมของคุณ:
- ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายแบ่งปันมุมมองของตนในรูปแบบที่เป็นระบบ โดยให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนมีโอกาสได้พูดโดยไม่ถูกขัดจังหวะ จัดเตรียมบรรยากาศสำหรับการสนทนาอย่างเปิดเผย
- ทำตัวเป็นกลางระหว่างการหารือ, นำการสนทนาให้ห่างไกลจากการตำหนิ และมุ่งสู่การเข้าใจและการแก้ไขปัญหา. ถามคำถามที่มีประโยชน์, ส่งเสริมการคิดทบทวนและการเรียนรู้, และช่วยเหลือพนักงานให้คิดถึงมุมมองที่ต่างกัน
- แนะนำแนวทาง 'ความสัมพันธ์ที่เน้นความสนใจ' (IBR) ในการแก้ไขความขัดแย้ง ซึ่งมุ่งเน้นการแยกผู้คนออกจากปัญหา และร่วมมือกันเพื่อค้นหาและแก้ไขปัญหาที่ซ่อนอยู่
- ส่งเสริมให้เปลี่ยนจากการครุ่นคิดถึงความคับข้องใจในอดีต มาเป็นการระดมความคิดเพื่อหาแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้ ประเมินข้อดีข้อเสียของแต่ละแนวทาง และตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ตอบสนองความต้องการและข้อกังวลของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ทักษะการนำในการแก้ไขความขัดแย้งในทีม
การเรียนรู้วิธีแก้ไขข้อขัดแย้งเป็นสิ่งสำคัญไม่ว่าคุณจะดำรงตำแหน่งใดในที่ทำงาน ในฐานะผู้นำ คุณถูกคาดหวังให้ทำหน้าที่เป็นคนกลางและอำนวยความสะดวกในการสนทนาที่เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นและข้อกังวลของตนโดยไม่ต้องกลัวการตอบโต้
ดังนั้น คุณจำเป็นต้องพัฒนาและปรับปรุงชุดความสามารถที่หลากหลาย นี่คือวิธีการ:
- มีความเชี่ยวชาญทั้งในการแสดงความคิดของคุณอย่างชัดเจนและในการฟังอย่างตั้งใจจากผู้อื่น ให้ความสนใจกับสิ่งที่ถูกพูดและวิธีการที่มันถูกพูด รวมถึงสัญญาณที่ไม่ใช่คำพูด เช่น ภาษากายและน้ำเสียง
- เข้าใจและยอมรับอารมณ์ของสมาชิกในทีมเพื่อจัดการกับความซับซ้อนของพลวัตระหว่างบุคคล ซึ่งสิ่งนี้ต้องการการตระหนักรู้ในตนเองในระดับลึกและความสามารถในการจัดการความรู้สึกของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ตึงเครียด
- สร้างบรรยากาศที่ดีด้วยการปฏิบัติต่อสมาชิกทุกคนในทีมด้วยความเคารพในศักดิ์ศรี ไม่ว่าความคิดเห็นหรือสถานะของพวกเขาจะเป็นอย่างไร ส่งเสริมความหลากหลายทางความคิดและกระตุ้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการอภิปราย
- เข้าร่วมโปรแกรมฝึกอบรมและเวิร์กช็อปอย่างสม่ำเสมอเพื่อเตรียมความพร้อมด้วยเครื่องมือในการจัดการข้อพิพาทอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ควรขอคำแนะนำจากเพื่อนร่วมงานและที่ปรึกษาในสายงานเดียวกัน และติดตามข้อมูลวิจัยและทฤษฎีล่าสุดที่ให้ข้อมูลเชิงลึกและกลยุทธ์ที่มีคุณค่าในการจัดการข้อพิพาทในทีม
ความขัดแย้งในทีมเป็นเรื่องธรรมชาติ ดังนั้นการแก้ไขปัญหาของคุณในฐานะผู้จัดการ/ผู้นำทีมจึงต้องเป็นเช่นนั้น
ไม่มีใครชอบความตึงเครียดและความไม่สบายที่เกิดขึ้นเมื่อเพื่อนร่วมทีมขัดแย้งกัน ความขัดแย้งเช่นนี้ทำลายประสิทธิภาพการทำงาน ลดคุณภาพงาน และสร้างความเครียดในชีวิตประจำวันของสำนักงาน
ท้ายที่สุด ความมุ่งมั่นของคุณในการแก้ไขข้อขัดแย้งมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง การขัดแย้งในทีมจะคงอยู่ต่อไปได้เพียงเมื่อมีการแทรกแซงอย่างกระตือรือร้นจากผู้จัดการหรือผู้นำทีม และมีความสนใจอย่างแท้จริงในการสร้างสภาพแวดล้อมที่กลมเกลียว
กุญแจสำคัญคือการพับแขนเสื้อขึ้นและใช้แนวทางที่เป็นมิตรและปฏิบัติได้จริงในการแก้ไขข้อขัดแย้ง
นอกจากนี้การใช้เทมเพลตแผนการสื่อสารและเครื่องมือการทำงานร่วมกันทางไกลของ ClickUp ยังสามารถช่วยรักษาความสอดคล้องและป้องกันความเข้าใจผิดที่เกี่ยวข้องกับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เริ่มต้นใช้งาน ClickUp. ลงทะเบียนฟรี และลดโอกาสการเกิดความขัดแย้งในทีม.
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
1. คุณแก้ไขความขัดแย้งในทีมอย่างไร?
ในฐานะผู้นำ คุณสามารถแก้ไขความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยปฏิบัติตามห้าขั้นตอนต่อไปนี้:
- ยอมรับว่ามีความขัดแย้งระหว่างพนักงานบางคน ซึ่งส่งผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจของทีม
- ใช้เวลาในการค้นหาว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างแท้จริง และนำผู้ที่เกี่ยวข้องมาหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้
- ตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมสำหรับพวกเขาและนำไปปฏิบัติ
- ติดตามผลเป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าความขัดแย้งเดิมไม่เกิดขึ้นอีก และทีมสามารถก้าวไปข้างหน้าจากปัญหาเหล่านั้นได้
2. อะไรคือกลยุทธ์การแก้ไขความขัดแย้งทั้งห้าประการ?
กลยุทธ์การแก้ไขข้อขัดแย้งทั้งห้าประการ ได้แก่:
- การปรับตัวเมื่อฝ่ายหนึ่งยอมตามความต้องการของอีกฝ่าย
- การหลีกเลี่ยง เมื่อผู้คนเพิกเฉยหรือถอนตัวออกจากความขัดแย้งโดยสิ้นเชิง
- การประนีประนอม ซึ่งช่วยหาทางออกที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อทีมและไม่เอื้อประโยชน์ต่อใครเป็นพิเศษ
- การร่วมมือ ซึ่งหมายถึงการทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อหาทางออกที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับร่วมกัน
- การแข่งขัน เมื่อชนะการโต้แย้ง เป็นเป้าหมายหลักสำหรับหนึ่งในผู้เกี่ยวข้อง
3. เครื่องมือจัดการความขัดแย้งที่ดีที่สุดคืออะไร?
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ ClickUp ช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น โดยให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันและมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันโดยปราศจากอุปสรรค เมื่อมีการสื่อสารในทีมที่แข็งแกร่ง และมีเครื่องมือในการจัดการสิ่งที่ทุกคนกำลังทำอยู่ ความขัดแย้งก็จะถูกป้องกันไว้ หรือเกิดขึ้นน้อยลงอย่างมาก