วิธีหลีกเลี่ยงอคติจากความใกล้ชิดในที่ทำงาน

เราทุกคนมักจะมีอคติโดยไม่รู้ตัวที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเราในชีวิตส่วนตัวและแม้กระทั่งในที่ทำงาน อคติจากความใกล้ชิดเป็นหนึ่งในนั้น
มาพูดกันตามตรงเถอะ แม้จะมีเจตนาดีที่สุด บางครั้งเราก็ไม่ได้ยุติธรรมในที่ทำงานเท่าที่เราต้องการ อคติจากความใกล้ชิดสามารถแอบเข้ามาโดยไม่รู้ตัว โดยเฉพาะเมื่อเราทำงานจากระยะไกลหรือกับทีมแบบผสมผสาน
แต่ความลำเอียงจากความใกล้ชิดคืออะไรกันแน่ และเราจะหลีกเลี่ยงมันในที่ทำงานได้อย่างไร? มาเจาะลึกกันให้มากขึ้น
อะไรคืออคติทางความใกล้ชิด?
อคติจากความใกล้ชิดคือแนวโน้มของมนุษย์ที่จะ ให้ความสำคัญกับผู้คนหรือสิ่งของที่อยู่ใกล้ เรา มันเหมือนกับสมองของเราเลือกที่จะชื่นชอบบางสิ่งบางอย่าง เรามักจะสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับคนที่เราพบเห็นบ่อยในที่ทำงาน
อคติจากความใกล้ชิดในที่ทำงานแสดงออกในหลายรูปแบบ เช่น การปฏิบัติเป็นพิเศษ การจัดตารางการทำงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้น การได้รับการยอมรับและการเลื่อนตำแหน่งบ่อยครั้ง รวมถึงการเข้าถึงโครงการและโอกาสในการพัฒนาที่ดีกว่าสำหรับสมาชิกทีมที่ทำงานในสำนักงาน
มันสร้างความไม่เท่าเทียมกันอย่างมีนัยสำคัญในวิธีที่พนักงานที่ทำงานทางไกลถูกมองและปฏิบัติต่อ ซึ่งนำไปสู่ความไม่พอใจและประสิทธิภาพของทีมที่ลดลง นอกจากนี้ยังทำให้การรักษาพนักงานไว้เป็นเรื่องยาก
การเข้าใจอคติจากความใกล้ชิด
อคติจากความใกล้ชิดก็เหมือนกับครูที่มักจะเรียกนักเรียนที่นั่งแถวหน้าเสมอ คนที่พวกเขาเห็นและมีปฏิสัมพันธ์ด้วยมากที่สุด แต่ทำไมล่ะ? มันง่ายมาก—ความคุ้นเคยก่อให้เกิด ความรู้สึกไว้วางใจและความสบายใจ และส่งผลต่อวิธีที่เราเห็นคนในที่ทำงาน
นี่คือวิธีที่สมองของเราใช้ทางลัดตามธรรมชาติ เรามักจะรู้สึกสบายใจและไว้วางใจผู้คนที่อยู่ใกล้ชิดหรือพบเจอบ่อยกว่าโดยอัตโนมัติ ความรู้สึกสบายใจนี้อาจถูกแปลเป็นโอกาสที่ดีกว่า การเลื่อนตำแหน่ง หรือแม้แต่ความสนใจในแง่บวกมากกว่าโดยไม่เป็นธรรมสำหรับคนใน 'วงใน' เมื่อเทียบกับผู้ที่ทำงานจากระยะไกล
พนักงานที่ทำงานทางไกลอาจถูกมองข้ามในการเลื่อนตำแหน่ง โครงการที่น่าตื่นเต้น หรือการยอมรับเพียงเพราะพวกเขาไม่ปรากฏตัวบ่อยเท่ากับเพื่อนร่วมงานที่ทำงานในสำนักงาน เมื่อพวกเขารู้สึกว่าผลงานของตนไม่ได้รับการยอมรับอย่างเพียงพอ อาจทำให้ ประสิทธิภาพและความคิดสร้างสรรค์ลดลง การรู้สึกว่าตนเองไม่ได้รับการประเมินค่าอย่างเหมาะสมเนื่องจากอคติเรื่องระยะห่างอาจนำไปสู่การขาดความผูกพัน ความไม่พอใจ และแรงจูงใจที่ลดลงในหมู่พนักงานที่ทำงานทางไกล
อคติจากความใกล้ชิด: ความสัมพันธ์กับการให้เหตุผล (จิตวิทยา) และอคติทางความคิด
อคติในการอ้างอิง (จิตวิทยา)
ทฤษฎีการอ้างอิงอธิบายว่าเรา ให้เหตุผลกับพฤติกรรมของตนเองและผู้อื่น อย่างไร ตัวอย่างเช่น คุณอาจให้เครดิตความสำเร็จหรือคะแนนประเมินผลงานที่สูงของพนักงานที่ทำงานในสำนักงานกับจริยธรรมในการทำงานหรือความมุ่งมั่นต่อวัฒนธรรมองค์กร โดยมองข้ามความสำเร็จที่คล้ายคลึงกันของพนักงานที่ทำงานทางไกล
อคติทางความคิด
อคติทางความคิดคือแนวโน้มในการคิดที่อาจนำไปสู่ การตัดสินใจผิดพลาดหรือข้อสรุปที่ไร้เหตุผล ลองนึกถึงมันเหมือนภาพลวงตาสำหรับสมองของเรา ที่บิดเบือนวิธีที่เราเห็นและประมวลผลข้อมูล ในกรณีนี้ ภาพลวงตาคือ 'คุ้นเคย = ดี' ซึ่งอาจนำไปสู่ความได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ที่เราพบเห็นบ่อยกว่า
ตัวอย่างและสถานการณ์จริงของอคติจากความใกล้ชิดที่เกิดขึ้นจริง
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน: ผู้จัดการอาจให้คำชมเชยเกินจริงกับพนักงานที่ทำงานในสถานที่โดยไม่ตั้งใจ ในขณะที่พนักงานที่ทำงานทางไกลซึ่งทำงานได้ดีเท่าเทียมกันกลับได้รับการประเมินแบบมาตรฐาน
- งานมอบหมายโครงการ: โครงการใหม่ที่น่าตื่นเต้นมักจะตกเป็นของพนักงานที่ทำงานในสำนักงานเสมอ ซึ่งมักจะแวะมาคุยกับผู้จัดการอย่างรวดเร็ว
- การให้คำปรึกษา: การให้คำปรึกษาแบบไม่เป็นทางการสามารถกลายเป็นตัวอย่างของอคติจากความใกล้ชิดได้ง่าย ซึ่งพนักงานที่ได้ไปดื่มกาแฟกับเจ้านายมักจะได้รับโอกาสในการเติบโตและก้าวหน้าในอาชีพ คำแนะนำ และการสนับสนุนมากกว่า
- การสร้างทีม: แม้แต่กิจกรรมที่สนุกสนานก็สามารถได้รับผลกระทบ! ผู้ที่ทำงานในสถานที่เดียวกันอาจสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกับเพื่อนร่วมงานที่ทำงานทางไกลและพนักงานคนอื่น ๆ เนื่องจากมีโอกาสเข้าถึงการพูดคุยสบาย ๆ ระหว่างพักกลางวันอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งพนักงานที่ทำงานทางไกลอาจพลาดโอกาสนี้
อคติจากความใกล้ชิด vs. อคติจากความพร้อม: คำอธิบายและการแยกแยะ
คิดถึงอคติจากความใกล้ชิดเหมือนกับชมรม 'เด็กเท่' ที่มองไม่เห็น คนในชมรมนี้อยู่ใกล้กับผู้มีอำนาจตัดสินใจ (เช่น หัวหน้า, ผู้นำโครงการ ฯลฯ) พวกเขามักจะได้รับความสนใจมากขึ้น โอกาสที่ดีกว่า และการเอื้อเฟื้อในทุกด้าน แม้ว่าพวกเขาอาจจะไม่สมควรได้รับก็ตาม
แต่, ความลำเอียงจากความใกล้ชิดมักถูกสับสนกับความลำเอียงจากความพร้อมใช้งาน ซึ่งคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันอย่างสิ้นเชิง
ความเอนเอียงด้านความพร้อมคืออะไร?
อคติจากความพร้อมใช้งาน (Availability bias) ก็เหมือนกับสมองของเราที่หมกมุ่นอยู่กับสิ่งใหม่ ๆ ที่สะดุดตาอยู่เสมอ มันคือช่วงเวลาที่เราตัดสินใจโดยอิงจากสิ่งที่เราจำได้ง่ายที่สุด ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องหรือสำคัญที่สุดเสมอไป ดังนั้น หากเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งทำผิดพลาดก่อนการประเมินผลงานเพียงเล็กน้อย เรื่องนั้นก็อาจบดบังผลงานดี ๆ ที่เขาทำมาตลอดทั้งปีได้
ทั้งอคติจากความใกล้ชิดและอคติจากความพร้อมใช้งานนำไปสู่ความไม่เป็นธรรม แต่มีผลกระทบที่แตกต่างกัน:
- อคติจากความใกล้ชิด: เกี่ยวกับว่าคุณอยู่ใกล้ใคร พนักงานที่ใช้เวลาอยู่ในสำนักงานจะมีโอกาสพบปะพูดคุยกับผู้มีอำนาจตัดสินใจมากกว่า อาจได้รับโอกาสแม้ว่าจะไม่ใช่ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดก็ตาม
- อคติจากความพร้อม: เกี่ยวกับสิ่งที่คุณจำได้ ความสำเร็จครั้งใหญ่หรือความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจดูใหญ่โตในความคิดของเรา มากกว่าผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องของใครบางคน
การลดอคติจากความใกล้ชิด
การเข้าใจวิธีหลีกเลี่ยงอคติจากความใกล้ชิดในที่ทำงานนั้นเปรียบเสมือนการฝึกฝนพลังซูเปอร์ฮีโร่เพื่อต่อสู้กับความไม่ยุติธรรมในที่ทำงาน! โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่สภาพแวดล้อมการทำงานแบบผสมผสานและทางไกลกำลังเป็นที่นิยม เราจำเป็นต้องมีกลยุทธ์พิเศษเพื่อต่อสู้กับอคติจากความใกล้ชิดที่มีต่อพนักงานทางไกล เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะทำงานจากที่ใดก็ตาม
นี่คือขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมที่คุณสามารถทำได้เพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณ:
สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ครอบคลุมมากขึ้น
การมีส่วนร่วมคือยาแก้พิษต่ออคติจากความใกล้ชิด นี่คือวิธีการสร้างสภาพแวดล้อมในสำนักงานที่เปิดกว้างและแก้ไขอคติจากความใกล้ชิด:
- ผสมผสานให้หลากหลาย: พิจารณาการเข้าร่วมประชุมประจำไตรมาสหรือกิจกรรมสร้างทีมแบบพบหน้ากันสำหรับพนักงานที่ทำงานทางไกล และกำหนดวันทำงานที่สำนักงานเป็นครั้งคราวสำหรับพนักงานที่ทำงานประจำสำนักงาน เพื่อส่งเสริมความมีส่วนร่วมและความเข้าใจในสไตล์การทำงานที่แตกต่างกัน
- ส่งเสริม การพบปะสังสรรค์เสมือนจริง: จัดเวลาพักดื่มกาแฟหรือรับประทานอาหารกลางวันผ่านออนไลน์สำหรับทีม โดยเน้นการทำความรู้จักกัน ไม่ใช่แค่พูดคุยเรื่องงาน
- ส่งเสริมพนักงานที่ทำงานทางไกล: ยกย่องการมีส่วนร่วมของพนักงานที่ทำงานทางไกลอย่างเปิดเผย ทำให้ความสำเร็จของพวกเขาเป็นที่ประจักษ์แก่ทุกคนในบริษัท ด้วยวิธีนี้ คุณจะยอมรับความพยายามของพนักงานทุกคนและทำให้พวกเขารู้สึกมีคุณค่า
แนะนำการจัดการประสิทธิภาพการทำงานอย่างเป็นกลางและการให้รางวัล
การส่งเสริมความยุติธรรมในที่ทำงานต้องการแผนการ! นี่คือจุดที่การวัดผลที่ชัดเจนและการติดตามประสิทธิภาพช่วยได้:
- กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน: ประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมอย่างเป็นกลาง 'ทำงานให้ดี' นั้นไม่ชัดเจนเกินไป กำหนดว่าความสำเร็จมีลักษณะอย่างไรในแง่ที่เฉพาะเจาะจงและวัดผลได้สำหรับแต่ละบทบาท โดยใช้ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) และสร้างวัตถุประสงค์และผลลัพธ์สำคัญ (OKRs)
- ติดตามทุกสิ่ง: ใช้เครื่องมือในการบันทึกความสำเร็จ ไม่ว่าจะทำงานที่ไหนก็ตาม ช่วยหลีกเลี่ยงอคติจากความใกล้ชิดในที่ทำงานเมื่อถึงเวลาเลื่อนตำแหน่งหรือมอบหมายงาน
- ส่งเสริมความโปร่งใสในรางวัล: อธิบายว่าทำไมบางคนถึงได้รับโบนัส รางวัล หรือการเลื่อนตำแหน่ง! เชื่อมโยงรางวัลเหล่านั้นกลับไปยังเป้าหมายที่ชัดเจนที่เราได้พูดคุยกันไว้ และกระตุ้นให้สมาชิกทุกคนในทีมทำงานให้ดีขึ้น
กำหนดนโยบายและกลยุทธ์ที่ให้ความสำคัญกับการทำงานระยะไกลเป็นอันดับแรก
การมอบโอกาสที่เท่าเทียมกันให้กับพนักงานที่ทำงานในสถานที่และพนักงานที่ทำงานทางไกลจำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีคิดของเราและนำแนวทางที่ให้ความสำคัญกับการทำงานทางไกลมาเป็นอันดับแรก นี่คือวิธีที่คุณสามารถทำได้:
- การประชุมสำหรับทุกคน: กำหนดมารยาทในการประชุมแบบผสมผสาน (คุณภาพเสียง/วิดีโอที่ดี การมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการสนทนาข้างเคียง) ให้ความสำคัญกับการประชุมที่เน้นการทำงานทางไกลเป็นอันดับแรก และจัดเตรียมการบันทึก/สรุปสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมสดได้
- กฎเอกสาร: ให้การอัปเดตโครงการ, บันทึก, และข้อมูลสำคัญสามารถเข้าถึงได้ในรูปแบบเอกสาร. ด้วยวิธีนี้ ทุกคนจะอยู่ในความรับรู้
- ยอมรับการสื่อสารแบบไม่พร้อมกัน: ใช้เครื่องมือที่ช่วยให้ผู้คนสามารถทำงานตามตารางเวลาของตนเองได้ นี่คือการปฏิบัติที่ยุติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทำงานข้ามเขตเวลา!ใช้ซอฟต์แวร์บริหารจัดการบุคลากร แพลตฟอร์มแชร์เอกสาร และเครื่องมือแชทที่มีช่องทางแยกสำหรับการสนทนาเกี่ยวกับโครงการ
สร้างแนวทางการสื่อสารเชิงรุกและครอบคลุม
การสื่อสารกับสมาชิกทีมที่อยู่ห่างไกลและพนักงานที่ทำงานในสถานที่เดียวกันเป็นกุญแจสำคัญในการหลีกเลี่ยงอคติจากความใกล้ชิด เราจำเป็นต้องพยายามเป็นพิเศษเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ:
- ดำเนินการตรวจสอบเป็นประจำ: ให้สมาชิกที่ทำงานทางไกลมีส่วนร่วมอยู่เสมอโดยสร้างช่องทางสำหรับการรายงานแบบยืนขึ้น (stand-up) ที่สมาชิกแต่ละคนสามารถแบ่งปันงานประจำวันของตนได้ คุณยังสามารถนัดหมายการประชุมแบบตัวต่อตัวกับสมาชิกทีมทางไกลเป็นประจำทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนเพื่อหารือเกี่ยวกับงาน ให้ข้อเสนอแนะ หรือระดมความคิด
- ขอความคิดเห็น: รวบรวมความคิดจากทุกคนโดยใช้เทคนิคเช่นการให้ทุกคนได้พูดตามลำดับ (round-robin) และให้สมาชิกที่เงียบกว่าได้มีโอกาสแบ่งปันความคิดเห็นของพวกเขา พร้อมทั้งให้ช่องทางสำหรับการมีส่วนร่วมในรูปแบบการเขียนหรือการมีส่วนร่วมที่ไม่พร้อมกัน
- หลีกเลี่ยงการสร้างหมวดหมู่: หลีกเลี่ยงการใช้วลีเช่น "คนในสำนักงาน" หรือ "คนงานที่แยกต่างหาก" ตามตำแหน่งที่ตั้ง
วิธีป้องกันอคติจากความใกล้ชิดในที่ทำงาน
การเอาชนะอคติจากความใกล้ชิดต้องอาศัยความพยายามอย่างต่อเนื่อง โชคดีที่เทคโนโลยีช่วยให้งานนี้ง่ายขึ้น! มาดูเครื่องมือและกลยุทธ์เฉพาะสำหรับทีมระยะไกล/แบบผสมผสาน เพื่อหลีกเลี่ยงอคติจากความใกล้ชิดในที่ทำงานกัน:
ความสำคัญของการนำเครื่องมือการทำงานร่วมกันมาใช้ในแรงงานที่กระจายตัว
- อัปเดตทันที: ใช้เครื่องมือการจัดการโครงการเช่น ClickUpเพื่อให้ทุกคนได้รับการอัปเดตเกี่ยวกับการมอบหมายงานที่ชัดเจน, กำหนดเวลา, และบันทึกความคืบหน้า. ไม่ต้องพึ่งพาใครที่บังเอิญอยู่ในสำนักงานเมื่อมีการตัดสินใจ
- การสื่อสารแบบเรียลไทม์: ใช้ClickUp Chatสำหรับการส่งข้อความทันที การสนทนาอย่างรวดเร็ว และการเช็คอินแบบไม่เป็นทางการ มันจำลองการสนทนาแบบ 'คุยกันช่วงพักกลางวัน' โดยไม่ทำให้คนที่ทำงานทางไกลรู้สึกถูกตัดออกจากกลุ่ม คุณสามารถเพิ่มทรัพยากร มอบหมายงานโดยใช้ @mentions แบ่งปันการอัปเดตและโครงการต่างๆ และสร้างมุมมองแชทเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับงานในขณะที่กำลังทำงานอยู่
- การประชุมทางวิดีโอพร้อมตัวกระตุ้นการมีส่วนร่วม: ก้าวไปไกลกว่ากระบวนการประชุมพื้นฐานเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน เช่นกระดานไวท์บอร์ด ClickUpหรือเอกสารที่แชร์ร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ไม่ใช่แค่การฟังอย่างเฉยๆ คุณสามารถติดตามกิจกรรมของทุกคน ระดมความคิด และเพิ่มบันทึกได้
การใช้เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อการเรียนรู้และกลยุทธ์การพัฒนา
การเพิ่มทักษะควรมีให้ทุกคน ไม่ใช่แค่คนที่อยู่ในตำแหน่งเท่านั้น เทคโนโลยีทำให้สามารถเอาชนะอคติทางระยะห่างในที่ทำงานได้ผ่าน:
- ระบบการจัดการการเรียนรู้ (LMS): แพลตฟอร์มเช่น Coursera หรือ Udemy ให้การเข้าถึงหลักสูตร, ประกาศนียบัตร, และการพัฒนาทักษะ—ไม่ว่าพนักงานจะอาศัยอยู่ที่ใด
- แพลตฟอร์มการให้คำปรึกษา: เครื่องมือที่เชื่อมต่อผู้ให้คำปรึกษาและผู้รับคำปรึกษาโดยไม่คำนึงถึงสถานที่ ช่วยแก้ไขปัญหาการเลือกที่เกิดจากความใกล้ชิดที่อาจเกิดขึ้นในโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบดั้งเดิม
- โอกาสในการเรียนรู้แบบไมโครเลิร์นนิง: วิดีโอสั้น บทความ และแบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบสามารถส่งถึงทุกคนได้ มอบการเรียนรู้ขนาดพอดีคำที่เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานจากระยะไกล
- สัมมนาออนไลน์และเวิร์กช็อปเสมือนจริง: กิจกรรมเรียนรู้แบบสดเหล่านี้ (พร้อมบันทึกให้รับชมย้อนหลัง!) นำความรู้จากผู้เชี่ยวชาญมาสู่หน้าจอของพนักงานโดยตรง เพื่อให้มั่นใจว่าสถานที่ไม่ใช่ข้อจำกัดในการพัฒนา
เพิ่มพลังด้วย ClickUp
ความรู้คือพลังเมื่อต้องต่อสู้กับอคติจากความใกล้ชิด! โซลูชันการจัดการทรัพยากรบุคคลของ ClickUp สามารถเป็นอาวุธลับของคุณในการจัดการกับอคติจากความใกล้ชิดได้ ด้วยการทำให้การจัดการประสิทธิภาพของพนักงานเป็นเรื่องง่ายขึ้น มันช่วยให้ทุกคนในทีมได้รับการมองเห็นที่สมควรได้รับ
นี่คือวิธีหลีกเลี่ยงอคติจากความใกล้ชิดในที่ทำงานด้วย ClickUp โดยใช้โซลูชันการจัดการทรัพยากรบุคคล:
- ฟีดกิจกรรมเพื่อความโปร่งใสอย่างสมบูรณ์: ตรวจสอบว่าใครกำลังทำงานอะไรอยู่ ติดตามความคืบหน้าของงานและการมีส่วนร่วมของสมาชิกในทีมในที่เดียวด้วยClickUp Tasks คุณสามารถวางแผน จัดระเบียบ มอบหมายงาน และทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายโดยใช้มุมมองงานที่ปรับแต่งได้
- เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้: กำหนดขั้นตอนที่ชัดเจนสำหรับงานและโครงการต่างๆ ซึ่งช่วยขจัดข้อได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรมต่อพนักงานที่ทำงานในสำนักงาน
- การสื่อสารในบริบท: แนบการสนทนาไว้กับงานเฉพาะ, จัดระเบียบบันทึกให้เป็นระเบียบ, และให้แน่ใจว่าประวัติการตัดสินใจสามารถเข้าถึงได้โดยทุกคน
- การจัดการทรัพยากร: ติดตามความพร้อมของพนักงานเพื่อมอบหมายงานอย่างยุติธรรมและหลีกเลี่ยงการให้ภาระงานหนักเกินไปแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยเฉพาะพนักงานที่ทำงานทางไกล
- การติดตามเวลา: ทำความเข้าใจว่าแต่ละงานใช้เวลานานเท่าใดในความเป็นจริง เพื่อการวางแผนโครงการที่ดีขึ้นและเพื่อให้มั่นใจว่างานมีความสมดุลในทีมของคุณ
- เป้าหมาย: กำหนดเป้าหมายของทีมให้ชัดเจน ติดตามความคืบหน้า และเชื่อมโยงกับงานแต่ละชิ้น เพื่อให้ทุกคนเข้าใจภาพรวมและเห็นว่าการทำงานของแต่ละคนมีส่วนช่วยต่อความสำเร็จร่วมกันอย่างไร
- แดชบอร์ด: รับมุมมองที่ปรับแต่งได้ของสุขภาพโครงการ, ทรัพยากร, และความสำเร็จของแต่ละบุคคลด้วยClickUp Dashboards—วิธีที่สมบูรณ์แบบในการติดตามผลงานของพนักงานระยะไกลและรับรองว่าความพยายามของพวกเขาจะได้รับการยอมรับอย่างสมควร
งานด้านทรัพยากรบุคคลง่ายขึ้นด้วย ClickUp
แผนกทรัพยากรบุคคลสามารถรู้สึกถึงความเจ็บปวดจากอคติทางความใกล้ชิดได้อย่างชัดเจน เนื่องจากพวกเขามักจะเห็นด้วยตาตนเองว่าการมีตัวตนในที่ทำงานสามารถส่งผลต่อโอกาสของพนักงานอย่างไม่เป็นธรรมได้อย่างไร ClickUp สามารถช่วยให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นระบบมากขึ้น ลดอคติทางความใกล้ชิด และส่งเสริมความยุติธรรมทั้งในสถานที่ทำงานและทั่วทั้งองค์กรของคุณ:
- การสรรหาที่ง่ายขึ้น: ติดตามผู้สมัคร จัดการความคิดเห็นของผู้สมัคร และทำงานร่วมกับผู้จัดการฝ่ายสรรหาได้จากระยะไกล ทั้งหมดในที่เดียวที่เป็นระเบียบ ไม่ต้องพลาดโอกาสได้บุคลากรที่ยอดเยี่ยมเพียงเพราะพวกเขาไม่ได้อยู่ใกล้!
- การปฐมนิเทศที่ไม่ทำให้รู้สึกหนักใจ: สร้างรายการตรวจสอบ แบ่งปันเอกสารสำคัญ และติดตามความก้าวหน้าของพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานที่ทำงานระยะไกลรู้สึกได้รับการต้อนรับและได้รับการสนับสนุนตั้งแต่วันแรก
- การบริหารจัดการพนักงานในรูปแบบใหม่: ง่ายต่อการขอลาพักร้อน ติดตามเป้าหมายการทำงาน และจัดเก็บเอกสารลับ—และใช่ สามารถตรวจจับรูปแบบที่อาจเกิดอคติจากความใกล้ชิดได้ เพื่อให้กระบวนการของคุณเป็นธรรม
- การพัฒนาความสามารถที่เพิ่มประสิทธิภาพ: จัดตั้งเส้นทางการเรียนรู้, จัดการคู่การให้คำปรึกษา, และติดตามการพัฒนาทักษะจากระยะไกล ทุกคนสามารถเข้าถึงเครื่องมือเพื่อเติบโตในอาชีพของตนได้ ไม่ว่าอยู่ที่ใด
- เป้าหมายและแดชบอร์ดรวมเป็นหนึ่ง: กำหนดวัตถุประสงค์ทั่วทั้งบริษัทอย่างชัดเจนและสร้างแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้เพื่อติดตามตัวชี้วัดสำคัญและรับรองความก้าวหน้า สิ่งนี้ส่งเสริมความสอดคล้องและความโปร่งใสทั่วทั้งองค์กร
- การร่วมมือที่ได้รับการปรับปรุง:ร่วมมือกันแบบเรียลไทม์, การประชุมเพื่อคิดค้นไอเดีย, การแก้ไขเอกสารร่วมกัน, และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ, ทำลายกำแพงที่ถูกสร้างขึ้นจากความแตกต่างทางสถานที่ ด้วยClickUp Docsและคุณสมบัติการร่วมมือมากมาย
เอาชนะอคติจากความใกล้ชิดในที่ทำงานด้วย ClickUp
เรามักไม่ตระหนักเมื่ออคติจากความใกล้ชิดเข้ามาโดยไม่รู้ตัว อย่างไรก็ตาม ด้วยความตระหนักรู้เพียงเล็กน้อย การตัดสินใจอย่างชาญฉลาด และการผสานเครื่องมืออย่าง ClickUp คุณสามารถสร้างสถานที่ทำงานที่ทุกคนรู้สึกว่าได้รับการมองเห็นและมีโอกาสที่เท่าเทียมกันในการประสบความสำเร็จ
โปรดจำไว้ว่าการสร้างทีมที่ครอบคลุมคือการเดินทาง ไม่ใช่การวิ่งแข่ง ดังนั้น จงทำต่อไป เปิดใจ และเลือกเครื่องมือที่มีความโปร่งใสในตัว
ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรีเพื่อลดอคติเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณ!