เทมเพลตแผ่นงานเวลาใน Google Sheets ฟรี สำหรับการติดตามงานอย่างง่ายดาย

4 เมษายน 2568

⏰ ข้อเท็จจริงสนุกๆ: มนุษย์ส่วนใหญ่ประเมินเวลาได้แย่มาก. นักจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่า "การมองไม่เห็นเวลา"—แนวโน้มของเราที่จะประเมินเวลาที่ใช้ในการทำงานผิดพลาด

เมื่อคุณต้องการต่อสู้กับอคติทางความคิดนี้และเปลี่ยนการคาดเดาที่ไม่ชัดเจนให้กลายเป็นข้อมูลที่แม่นยำ ใบบันทึกเวลาสามารถช่วยได้

พวกมันมีประโยชน์อย่างมากสำหรับการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ พวกมันให้มุมมองที่ชัดเจนและเรียลไทม์เกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้เวลา ช่วยระบุจุดคอขวดและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

อย่างไรก็ตาม ใบบันทึกเวลาแบบดั้งเดิมที่ใช้มืออาจมีความยุ่งยากและเสี่ยงต่อข้อผิดพลาดได้เทมเพลตบันทึกเวลาที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสามารถทำให้กระบวนการง่ายขึ้นโดยการอัตโนมัติงานที่ซ้ำซาก เช่น การบันทึกเวลา การจัดหมวดหมู่ และการติดตามชั่วโมงการทำงานของพนักงาน

มาสำรวจเทมเพลตตารางเวลาทำงานฟรีใน Google Sheets สำหรับการติดตามเวลาที่ง่ายและทางเลือกอื่น ๆ ที่จะทำให้การจัดการเวลาของคุณง่ายขึ้น!

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานดี?

นี่คือองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยให้เทมเพลตบันทึกเวลาว่างได้รับการออกแบบอย่างดี:

  • หมวดหมู่เวลาที่ละเอียด: เปิดใช้งานการบันทึกตามงานหรือโครงการเพื่อการรายงานที่ดีขึ้น
  • การติดตามวันที่และเวลา: ช่วยให้คุณป้อนวันที่ เวลาเริ่มต้น/สิ้นสุด และจำนวนชั่วโมงทั้งหมด
  • ฟิลด์ที่ปรับแต่งได้: ช่วยให้คุณเพิ่มรหัสงาน, อัตราค่าบริการ, หรือรหัสโครงการเพื่อความยืดหยุ่น
  • การคำนวณอัตโนมัติ: คำนวณยอดรวมรายวัน รายสัปดาห์ และยอดรวมโครงการ เพื่อประหยัดเวลา
  • การหยุดพักและทำงานล่วงเวลา: ติดตามการหยุดพักและการทำงานล่วงเวลาเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดและความถูกต้อง
  • ส่วนบันทึก: ให้พื้นที่สำหรับบันทึกข้อความเพื่อชี้แจงรายการเวลา
  • การส่งออก/การผสานรวมที่ง่ายดาย: ส่งออกเป็นรูปแบบต่าง ๆ เช่น Excel หรือผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ
  • คุณสมบัติการปฏิบัติตามข้อกำหนด: บันทึกข้อมูลสำหรับการตรวจสอบและการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
  • เค้าโครงที่ชัดเจน: จัดระเบียบและเป็นธรรมชาติ พร้อมส่วนที่มีป้ายกำกับเพื่อการบันทึกเวลาที่ง่ายดาย
  • รองรับการใช้งานบนมือถือ: สามารถเข้าถึงได้บนอุปกรณ์มือถือเพื่อติดตามได้ทุกที่ทุกเวลา

⏰ ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในปี 1888 วิลลาร์ด บันดี้ ช่างทำเครื่องประดับ ได้คิดค้นเครื่องมือติดตามเวลาทำงานของพนักงานเครื่องแรกในออเบิร์น นิวยอร์ก พนักงานจะสอดบัตรหนักๆ เข้าไปในช่องเพื่อประทับวันที่และเวลา อะไรที่น่าสนใจกว่านั้น? คำว่า "timestamp" มีที่มาจากอุปกรณ์ยุคแรกนี้

เทมเพลตบันทึกเวลาทำงานใน Google Sheets ฟรี

ตอนนี้เรามาสำรวจเทมเพลตตารางเวลาทำงานใน Google Sheets หกแบบที่คำนวณชั่วโมงการทำงานโดยอัตโนมัติและช่วยให้ทั้งพนักงานและผู้จัดการติดตามเวลาได้ง่ายขึ้น:

1. แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานรายสัปดาห์โดย Everhour

แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานรายสัปดาห์โดย Everhourเป็นตัวเลือกที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามเวลาของทีมคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

เทมเพลตบันทึกเวลาทำงานรายสัปดาห์: เทมเพลตบันทึกเวลาทำงานใน Google Sheets
ผ่านทางEverhour

ประกอบด้วยคอลัมน์สำหรับ 'วัน,' 'วันที่,' 'เวลาเข้า,' 'เวลาออก,' 'พัก,' 'รวม,' 'ล่วงเวลา,' 'ลาป่วย,' และ 'PTO (ลาพักร้อนที่ได้รับค่าจ้าง),' ทำให้ง่ายต่อการบันทึกรายละเอียดการทำงานของแต่ละวัน

รูปแบบนี้ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถบันทึกเวลาเริ่มและเวลาสิ้นสุด รวมถึงเวลาพักต่าง ๆ เพื่อคำนวณชั่วโมงการทำงานทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

เทมเพลตบันทึกเวลาทำงานฟรีนี้ยังช่วยติดตามการทำงานล่วงเวลา วันลาป่วย และวันลาที่ได้รับค่าจ้าง ให้ผู้จัดการมีมุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการเข้างาน ประสิทธิภาพการทำงาน และรูปแบบการลางาน

เหมาะสำหรับ: ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ต้องการลดความซับซ้อนในการจัดการเงินเดือน การบริหารโครงการ และการวางแผนกำลังคน

2. แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานก่อสร้างโดย Coefficient

แรงงานคิดเป็นส่วนใหญ่ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการก่อสร้าง ทำให้การติดตามเวลาทำงานของพนักงานอย่างถูกต้องแม่นยำมีความสำคัญอย่างยิ่ง แม้แต่ข้อผิดพลาดเล็กน้อยในการติดตามเวลาทำงานก็สามารถทำให้โครงการเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนหลายพันดอลลาร์ได้

แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานก่อสร้างโดย Coefficientช่วยให้การจ่ายเงินเดือนและการติดตามโครงการง่ายขึ้น โดยการบันทึกเวลาทำงานของพนักงานในแต่ละงาน

แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานก่อสร้าง
ผ่านสัมประสิทธิ์

คอลัมน์ที่จำเป็น—เช่น 'วันที่', 'รายละเอียดงาน', 'เข้า', 'ออก', 'พัก', 'ล่วงเวลา', และ 'ชั่วโมงทั้งหมด'—ช่วยให้สามารถติดตามรายละเอียดงานทั้งหมดได้อย่างถูกต้อง ตั้งแต่ชั่วโมงมาตรฐานไปจนถึงล่วงเวลา

ด้วยบันทึกที่เป็นระบบ การจัดการเงินเดือนและการประเมินประสิทธิภาพของโครงการจะกลายเป็นเรื่องง่าย

เหมาะสำหรับ: บริษัทก่อสร้างที่ต้องการเพิ่มผลกำไรของโครงการด้วยการติดตามต้นทุนแรงงานและความคืบหน้าของงานอย่างแม่นยำ

3. แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน โดย Coefficient

เทมเพลตบันทึกเวลาทำงานของพนักงานจาก Coefficientนำเสนอวิธีแก้ปัญหาที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพสำหรับการติดตามเวลาทำงานของพนักงานสำหรับธุรกิจทุกขนาด

แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน: แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงาน Google Sheet
ผ่านสัมประสิทธิ์

เทมเพลตบันทึกเวลาทำงานรายวันที่ปรับแต่งได้นี้ถูกออกแบบมาเพื่อ:

  • ทำให้การติดตามเวลาเป็นเรื่องง่าย: จับเวลาและจัดหมวดหมู่ชั่วโมงการทำงานของพนักงานได้อย่างง่ายดาย ทำให้การประมวลผลเงินเดือนเป็นเรื่องง่าย
  • เพิ่มความแม่นยำ: ลดข้อผิดพลาดและรับรองการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานด้วยส่วนเฉพาะสำหรับบันทึกอัตราค่าจ้างปกติ, ค่าล่วงเวลา, และวันหยุด
  • เพิ่มประสิทธิภาพ: ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายด้วยการทำงานอัตโนมัติในงานที่ต้องทำด้วยมือ เช่น การบันทึกข้อมูลอย่างละเอียดสำหรับการตรวจสอบ การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และการเรียกเก็บเงินลูกค้า
  • เพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจ: รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีมและการจัดสรรทรัพยากร

ไม่ว่าคุณจะบริหารธุรกิจสตาร์ทอัพขนาดเล็กหรือบริษัทขนาดใหญ่ เทมเพลตบันทึกเวลาทำงานรายเดือนของ Coefficient ช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน และขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ

เหมาะสำหรับ: บริษัทที่ต้องการปรับปรุงผลกำไรของโครงการโดยการติดตามต้นทุนแรงงานและความคืบหน้าของงานอย่างแม่นยำ

อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานอัตโนมัติ (แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและประโยชน์ที่ได้รับ)

4. แม่แบบเครื่องคิดเวลาทำงานโดย Template.net

เทมเพลตเครื่องคิดเวลาทำงานโดย Template.netเป็นโซลูชันที่มีประสิทธิภาพสำหรับการติดตามชั่วโมงการทำงานของพนักงานและการจัดการเงินเดือน ออกแบบมาเพื่อทำให้การจัดการเวลาเป็นเรื่องง่ายด้วยการคำนวณอัตโนมัติ ช่วยให้การประมวลผลเงินเดือนเป็นไปอย่างราบรื่น ลดข้อผิดพลาด และประหยัดเวลา

เทมเพลตเครื่องคิดเลขเวลาทำงาน: เทมเพลตเวลาทำงานกูเกิลชีต
ผ่านทางTemplate.net

เทมเพลตนี้มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและฟิลด์ที่สามารถปรับแต่งได้ ทำให้สามารถปรับใช้ได้กับธุรกิจทุกขนาด พร้อมรับประกันการติดตามและรายงานที่แม่นยำ

การใช้เครื่องคิดเลขออฟไลน์นี้ ทีมของคุณสามารถวิเคราะห์รูปแบบการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ปรับปรุงการจัดการต้นทุน และรักษาบันทึกการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เชื่อถือได้

เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ต้องการภาพรวมที่ชัดเจนของชั่วโมงการทำงานของพนักงานในแต่ละโครงการ เพื่อช่วยในการบริหารต้นทุนอย่างแม่นยำ วางแผนงบประมาณโครงการ และป้องกันการทำงานล่วงเวลา

5. แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานฟรีแลนซ์โดย Template.net

การจัดการหลายโปรเจ็กต์พร้อมกับการติดตามเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้อาจกลายเป็นฝันร้ายสำหรับนักฟรีแลนซ์.แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานฟรีแลนซ์โดย Template.netมอบโซลูชั่นที่เรียบง่ายเพื่อให้การทำงานของคุณเป็นระเบียบ.

เทมเพลตบันทึกเวลาทำงานฟรีแลนซ์: เทมเพลตบันทึกเวลาทำงาน Google Sheet
ผ่านทางTemplate.net

เทมเพลตบันทึกเวลาทำงานรายสัปดาห์ที่ใช้งานง่ายนี้ช่วยให้คุณสามารถ:

  • ติดตามเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ: บันทึกงานประจำวันได้อย่างง่ายดาย รวมถึงเวลาที่ใช้และคำอธิบายที่ชัดเจน
  • บริหารโครงการอย่างชัดเจน: จัดระเบียบงานตามหมวดหมู่โครงการเพื่อให้เห็นภาพรวมของปริมาณงานของคุณ
  • สร้างรายงานโดยละเอียด: รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับการจัดสรรเวลาและความคืบหน้าของโครงการด้วยรายงานที่สะดวก
  • รักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูล: รักษาความลับของข้อมูลที่คุณบันทึกในเอกสารเวลาทำงาน
  • อัปเดตสถานะงานด้วยการคลิก: อัปเดตสถานะงานได้อย่างรวดเร็วด้วยเมนูแบบเลื่อนลงในคอลัมน์ความคืบหน้าเพื่อให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ

เทมเพลตแบบครบวงจรนี้ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด—การส่งมอบผลงานที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าของคุณ

เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ต้องการจัดการงานส่วนตัว ตั้งเป้าหมายประจำวัน และพัฒนาทักษะการบริหารเวลา

6. แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานโดย Template.net

แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานเป็นเอกสารที่จำเป็นสำหรับการปรับปรุงการบริหารโครงการและการจ่ายเงินเดือนให้มีประสิทธิภาพ

เทมเพลตบันทึกเวลาทำงานของ Task Timesheet จาก Template.netติดตามชั่วโมงการทำงานของพนักงาน งานที่ทำ และเวลาทำงานล่วงเวลาอย่างละเอียด ช่วยในการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและคำนวณเงินเดือนได้อย่างถูกต้อง

แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงาน
ผ่านทางTemplate.net

เทมเพลต Google Sheets นี้ยังช่วยให้คุณสามารถ:

  • เพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากร: ระบุความไม่สมดุลของปริมาณงานและจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ตัดสินใจอย่างมีข้อมูล: รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการและตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
  • เพิ่มประสิทธิภาพโครงการ: ทำให้การติดตามเวลาเป็นเรื่องง่ายและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม
  • ลดความซับซ้อนในการป้อนข้อมูล: ลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเองและลดข้อผิดพลาด
  • เพิ่มความแม่นยำ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการติดตามเวลาและงานมีความถูกต้อง
  • สร้างรายงานที่ทรงพลัง: วิเคราะห์ประสิทธิภาพของโครงการและระบุจุดที่ต้องปรับปรุงด้วยกราฟและแผนภูมิที่ละเอียด

เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการที่ต้องการภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร ความคืบหน้าของโครงการ และปริมาณงานของพนักงาน เพื่อการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล

ข้อจำกัดของการใช้ Google Sheets/Docs สำหรับการบันทึกเวลา

แม้ว่าเทมเพลตตารางเวลาใน Google Sheets จะเป็นทางเลือกที่สะดวกและเข้าถึงได้ง่ายสำหรับการจัดการตารางเวลา แต่ก็มีข้อจำกัดที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพและความแม่นยำของกระบวนการติดตามเวลา

การพึ่งพา Google Sheets เพียงอย่างเดียวสำหรับบันทึกเวลาทำงานมักนำไปสู่ปัญหาการป้อนข้อมูล การจัดการเวิร์กโฟลว์ และการรายงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทีมขยายตัวและโครงการมีความซับซ้อนมากขึ้น

นี่คือข้อจำกัดสำคัญบางประการที่ควรพิจารณาเมื่อใช้เทมเพลตบันทึกเวลาทำงานใน Google Sheets:

  • มีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาดจากมนุษย์: การป้อนข้อมูลด้วยตนเองเพิ่มความเสี่ยงต่อความผิดพลาด ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของเงินเดือนและการรายงาน
  • ข้อมูลไม่สอดคล้องกัน: ช่องข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างทำให้เกิดความหลากหลายในข้อมูลที่ป้อน ส่งผลให้เกิดความไม่สอดคล้องกันในเอกสารบันทึกเวลา
  • การขาดความร่วมมือ: การเข้าถึงและการแก้ไขแบบเรียลไทม์ที่จำกัดเป็นอุปสรรคต่อการทำงานร่วมกันของผู้ใช้หลายคน
  • เสี่ยงต่อการสูญหาย: การแชร์ผ่านอีเมลอาจทำให้ไฟล์สูญหายในกล่องจดหมายหรือถูกจัดเป็นสแปม ส่งผลให้การอนุมัติล่าช้า
  • ความเสี่ยงต่อการฉ้อโกง: ความปลอดภัยที่ต่ำทำให้เอกสารมีความเสี่ยงต่อการแก้ไขและการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต
  • ไม่มีการสนับสนุนเวิร์กโฟลว์: ไม่มีเวิร์กโฟลว์ในตัวสำหรับการจัดการการอนุมัติหรือการตรวจสอบรายการ
  • ยากต่อการรวม: ข้อมูลจากหลายชีตอาจยากต่อการรวม ทำให้การวิเคราะห์โดยรวมซับซ้อนขึ้น
  • ความสามารถในการขยายตัวต่ำ: จัดการทีมขนาดเล็กได้ดี แต่มีปัญหาเมื่อต้องจัดการกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่และการรายงานประจำเดือน
  • ไม่มีการเชื่อมต่อ: ขาดการเชื่อมต่อกับเครื่องมือการจัดการโครงการหรือการติดตามเวลาอื่น ๆ ทำให้ต้องตั้งค่าเพิ่มเติม
  • เครื่องมือรายงานที่จำกัด: ไม่มีระบบวิเคราะห์ข้อมูลในตัว ทำให้การวิเคราะห์ภาระงานและการวางแผนทรัพยากรใช้เวลามาก

เทมเพลตบันทึกเวลาทำงานทางเลือก

ClickUpเป็นทางเลือกที่ทรงพลังสำหรับ Google Sheetsในการติดตามเวลาทำงานมันรวมการบันทึกเวลา การจัดการโครงการ และการทำงานร่วมกันไว้ในแพลตฟอร์มเดียว

มันมีแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งได้ รวมถึงเทมเพลตการติดตามเวลาที่ช่วยให้คุณลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเองและเร่งกระบวนการอนุมัติให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

⏰ ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คำว่า "ลำดับเวลา" มาจากเทพ Chronos ในตำนานกรีก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเวลา แม้ว่าเขาจะแทนการผ่านของเวลาอย่างไม่หยุดยั้ง แต่แอปพลิเคชันติดตามเวลาในปัจจุบันมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้เราจัดการกับมันแทนที่จะยอมแพ้ต่อมัน

1. แม่แบบบันทึกเวลาทำงานสำหรับบริการ ClickUp

เทมเพลตบันทึกเวลาทำงานบริการ ClickUp
ทำให้การจัดการบริการง่ายขึ้นด้วยเทมเพลตบันทึกเวลาบริการของ ClickUp

การบริหารธุรกิจที่เน้นการให้บริการอาจมีความซับซ้อน การติดตามเวลา ค่าใช้จ่าย และทรัพยากรของแต่ละโครงการเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้แน่ใจว่ามีกำไรและความพึงพอใจของลูกค้า

เทมเพลตบันทึกเวลาทำงานบริการของ ClickUpเป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบในการทำให้การดำเนินงานของคุณง่ายขึ้นและเพิ่มผลกำไรของคุณ

นี่คือประโยชน์หลักบางประการของการใช้เทมเพลตนี้:

  • การติดตามเวลาแบบรวมศูนย์: บันทึกชั่วโมงและเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้สำหรับแต่ละบริการหรือโครงการได้อย่างง่ายดาย
  • การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากร: จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตสูงสุดและลดต้นทุนให้น้อยที่สุด
  • ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์: มองเห็นความคืบหน้าและประสิทธิภาพของโครงการผ่านแผนภูมิและกราฟที่ให้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
  • การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ: เชื่อมต่อกับเครื่องมือสำคัญ เช่น Stripe และ PayPal เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

เหมาะสำหรับ: บริษัทที่ให้บริการด้านการให้คำปรึกษา, บริการไอที, การตลาด หรือการออกแบบ

📮 ClickUp Insight: จากการสำรวจสมดุลชีวิตการทำงานของเรา พบว่า 46% ของพนักงานทำงาน 40-60 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในขณะที่ 17% ที่น่าตกใจทำงานเกิน 80 ชั่วโมง! แต่ความเหนื่อยล้าไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้น—31% ยังคงดิ้นรนที่จะหาเวลาส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอ มันเป็นสูตรที่สมบูรณ์แบบสำหรับการหมดไฟ 😰

แต่คุณรู้ไหม? ความสมดุลในการทำงานเริ่มต้นที่การมองเห็น! คุณสมบัติในตัวของ ClickUp เช่นมุมมองปริมาณงาน และการติดตามเวลาทำให้การมองเห็นปริมาณงาน การกระจายงานอย่างยุติธรรม และการติดตามเวลาที่ใช้ไปจริงเป็นเรื่องง่าย—เพื่อให้คุณรู้เสมอว่าจะปรับปรุงการทำงานอย่างไรและเมื่อไหร่

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: Lulu Press ประหยัดเวลาได้ 1 ชั่วโมงต่อวันต่อพนักงาน โดยใช้ระบบอัตโนมัติของ ClickUp— ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 12%

อ่านเพิ่มเติม:แอปติดตามเวลาทำงานยอดนิยมสำหรับการติดตามเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

2. แม่แบบการติดตามเวลาสำหรับที่ปรึกษา ClickUp

เทมเพลตการติดตามเวลาสำหรับที่ปรึกษา ClickUp
ติดตามเวลาทำงานของที่ปรึกษาของคุณด้วยเทมเพลตการติดตามเวลาทำงานของที่ปรึกษาจาก ClickUp

ในฐานะที่ปรึกษา เวลาของคุณคือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุด อย่างไรก็ตาม การติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และความคืบหน้าของโครงการอาจเป็นงานที่ใช้เวลามาก ซึ่งขัดขวางไม่ให้คุณแสวงหาโอกาสเพิ่มเติม

แต่ด้วยเทมเพลตการติดตามเวลาสำหรับที่ปรึกษาของ ClickUp คุณสามารถเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ของคุณและติดตามการชำระเงินของคุณไปพร้อมกันได้

แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานรายวันนี้ประกอบด้วย:

  • การจัดการงานแบบรวมศูนย์: จัดระเบียบงานและเป้าหมายของลูกค้าทั้งหมดของคุณให้เป็นระบบ
  • การติดตามเวลาที่แม่นยำ: ติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินและความคืบหน้าของโครงการได้อย่างง่ายดาย
  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: ทำงานร่วมกับลูกค้าของคุณได้อย่างราบรื่นเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
  • การจัดการโครงการด้วยภาพ: แสดงแผนงานโครงการและติดตามความคืบหน้าได้อย่างชัดเจนด้วยภาพ

เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์และผู้ประกอบการเดี่ยวที่ต้องการติดตามเวลาอย่างแม่นยำเพื่อการเรียกเก็บเงินและภาษี

3. แม่แบบบันทึกเวลาทำงานทนายความ ClickUp

เทมเพลตบันทึกเวลาทำงานสำหรับทนายความใน ClickUp
อำนวยความสะดวกในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตบันทึกเวลาทำงานสำหรับทนายความของ ClickUp

เทมเพลตบันทึกเวลาทำงานสำหรับทนายความของClickUpช่วยให้ทนายความจัดการหลายคดีและรักษาความเป็นระเบียบในสำนักงานกฎหมายที่ยุ่งเหยิง

มันช่วยให้การจัดหมวดหมู่ของงานตามกรณีเป็นเรื่องง่าย พร้อมคุณสมบัติเช่น วันที่ครบกำหนดและการแจ้งเตือนเวลาในตารางการทำงานเพื่อให้แน่ใจว่ากำหนดเวลาจะถูกปฏิบัติตาม คุณสมบัติอื่น ๆ ได้แก่ สถานะที่กำหนดเองเพื่อติดตามความคืบหน้าของงาน, ช่องข้อมูลที่กำหนดเองเพื่อเก็บข้อมูลลูกค้า, และมุมมองต่าง ๆ เพื่อแสดงข้อมูลให้เห็นได้ชัดเจน

เทมเพลตนี้ยังผสานรวมความสามารถในการติดตามเวลาของ ClickUpเพื่อบันทึกชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการ ทำให้เป็นโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับกระบวนการทำงานทางกฎหมาย

เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่ต้องติดตามเวลาที่ใช้ไปกับคดีต่าง ๆ อย่างแม่นยำและพัฒนาทักษะการบริหารเวลาของตนเอง

เกร็ดความรู้: ทนายความมักจะบันทึกชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในช่วงเวลา 6 นาที ซึ่งเป็นหนึ่งในสิบของชั่วโมง เพื่อเป็นมาตรฐานในการเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำ วิธีนี้ช่วยให้สามารถติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่าง ๆ ได้อย่างละเอียด แม้แต่กิจกรรมสั้น ๆ เช่น การโทรศัพท์หรือการส่งอีเมลก็จะถูกบันทึกไว้ เมื่อเวลาผ่านไป การบันทึกแบบละเอียดเหล่านี้สามารถส่งผลต่อการเรียกเก็บเงินและรายได้อย่างมีนัยสำคัญ

4. แม่แบบแผ่นงานการจัดการเวลาส่วนบุคคลของ ClickUp

เทมเพลตแผ่นงานการจัดการเวลาส่วนตัว ClickUp
ติดตามตารางเวลาของคุณอย่างใกล้ชิดด้วยเทมเพลตการจัดการเวลาส่วนตัวของ ClickUp

เทมเพลตแผ่นจัดการเวลาส่วนตัวของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบ จัดลำดับความสำคัญของงานที่กำลังจะมาถึง และใช้เวลาของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการจัดการตารางเวลาของคุณ

มันช่วยให้คุณจัดกลุ่มกิจกรรมในชีวิตประจำวัน (เช่น งาน, ฟิตเนส, ครอบครัว, และการดูแลตัวเอง) เป็นงานที่ต้องทำ พร้อมทั้งให้คุณเพิ่มรายละเอียดสำคัญ เช่น เวลาที่คาดว่าจะใช้, วันที่เริ่ม/วันครบกำหนด, และเวลาที่ติดตามได้

ไม่ว่าคุณจะทำงานตามกิจวัตรประจำวันหรือโครงการระยะยาว สิ่งนี้สามารถใช้เป็นเครื่องติดตามเวลาและรายการสิ่งที่ต้องทำได้ นอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับมุมมองปฏิทินของ ClickUpเพื่อแสดงแผนรายวันหรือรายสัปดาห์ และคุณสามารถปรับแต่งงานได้ตามต้องการเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้านประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการพัฒนาทักษะการบริหารเวลา

5. แม่แบบไทม์ไลน์แบบกรอกข้อมูลได้ของ ClickUp

เทมเพลตไทม์ไลน์แบบกรอกข้อมูลได้ของ ClickUp
สร้างไทม์ไลน์โครงการที่ครอบคลุมด้วยเทมเพลตไทม์ไลน์แบบกรอกข้อมูลได้ของ ClickUp

เทมเพลตไทม์ไลน์แบบกรอกข้อมูลได้ของ ClickUpช่วยในการวางแผนโครงการ กิจกรรม บทเรียน หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ลำดับของงานมีความสำคัญ

มันให้เส้นเวลาที่ว่างเปล่าและมีโครงสร้าง พร้อมมุมมองและฟิลด์ที่สามารถปรับแต่งได้ ทำให้ง่ายต่อการมองเห็นและติดตามความคืบหน้า. เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณวางแผนงาน, จุดสำคัญ, และกำหนดเวลาได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน.

ด้วยเทมเพลตไทม์ไลน์นี้ คุณสามารถสร้าง อัปเดต และแชร์ไทม์ไลน์ได้อย่างง่ายดาย ประหยัดเวลาและทำให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน ประโยชน์บางประการ ได้แก่:

  • การติดตามงานอย่างรวดเร็ว
  • การปรับเปลี่ยนที่ยืดหยุ่น
  • รูปแบบที่สม่ำเสมอ
  • แชร์ได้ง่ายเพื่อรับข้อเสนอแนะ

เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการที่ต้องการมองเห็นไทม์ไลน์ของโครงการ, ระบุการพึ่งพา, และติดตามความคืบหน้า

6. แม่แบบตารางเวลาแบบรายชั่วโมงของ ClickUp

เทมเพลตตารางเวลาแบบรายชั่วโมงของ ClickUp
ติดตามเวลาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตตารางเวลาทำงานรายชั่วโมงของ ClickUp

เทมเพลตตารางเวลาแบบรายชั่วโมงของ ClickUpช่วยให้ทีมวางแผน ติดตาม และเปรียบเทียบเวลาที่ใช้กับเวลาที่ประมาณการไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้คุณสามารถกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ติดตามความคืบหน้า และตรวจสอบความแตกต่างระหว่างเวลาที่คาดการณ์ไว้กับเวลาที่ใช้จริงในการทำงานแต่ละอย่าง

แม่แบบนี้ช่วยให้ผู้จัดการสามารถมอบหมายงาน ติดตามชั่วโมงการทำงานและกะงานได้อย่างง่ายดาย และมั่นใจได้ว่างานจะเสร็จตามกำหนดเวลา

โครงสร้างที่ยืดหยุ่นช่วยลดภาระงานด้านการบริหาร ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบและทำงานตามกำหนดเวลาได้ ทำให้การจัดการเวลาเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เหมาะสำหรับ: หัวหน้าทีมที่ต้องการติดตามประสิทธิภาพของทีม ระบุจุดติดขัด และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

7. แม่แบบตารางเวลาการจัดการเวลา ClickUp

เทมเพลตตารางเวลาการจัดการเวลา ClickUp
จัดระเบียบเวลาของคุณให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้วยเทมเพลตตารางจัดการเวลาของ ClickUp

เทมเพลตตารางการจัดการเวลาของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เวลาของคุณ เพื่อให้คุณบรรลุเป้าหมายและทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา

ใช้แม่แบบนี้สำหรับ:

  • บล็อกเวลาที่ปรับแต่งได้: จับคู่เทมเพลตกับมุมมองปฏิทินของ ClickUp เพื่อกำหนดช่วงเวลาเฉพาะให้กับงาน ทำให้การจัดระเบียบวันของคุณง่ายขึ้น
  • การจัดลำดับความสำคัญของงาน:ใช้มุมมองบอร์ดใน ClickUpเพื่อกำหนดระดับความสำคัญของงานและจัดกลุ่มงานตามความเร่งด่วนและความสำคัญ
  • มุมมองหลายแบบ: สลับระหว่างมุมมองต่าง ๆ เช่น บันทึกกิจกรรม, กิจกรรมประจำวัน, ปริมาณงาน, เป็นต้น, เพื่อให้ได้ภาพรวมที่ครอบคลุมของงานของคุณ
  • การติดตามสถานะงาน: คุณสมบัตินี้ช่วยติดตามความคืบหน้าและประสิทธิภาพการทำงาน ช่วยให้คุณระบุจุดติดขัดและพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพต่ำ
  • การผสานรวมการติดตามเวลา: ติดตามระยะเวลาที่ใช้ในการทำงานแต่ละอย่างให้เสร็จสิ้น ช่วยในการจัดสรรเวลาได้ดีขึ้นสำหรับงานในอนาคต

เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการจัดการงานส่วนตัว ตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย และติดตามประสิทธิภาพการทำงานของตนเอง

8. แม่แบบการจัดสรรเวลาของ ClickUp

เทมเพลตการจัดสรรเวลา ClickUp
จัดลำดับความสำคัญของงานและวางแผนการทำงานเพื่อให้ตรงตามกำหนดเวลาด้วยเทมเพลตการจัดสรรเวลาของ ClickUp

การจัดสรรเวลาอย่างมีประสิทธิภาพคือรากฐานของการบริหารโครงการที่ประสบความสำเร็จ.เทมเพลตการจัดสรรเวลาของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถ:

  • สร้างภาพโครงการของคุณ: มองเห็นภาพรวมที่ชัดเจนของงาน กำหนดเวลา และการจัดสรรทรัพยากร
  • จัดลำดับความสำคัญของงาน: มุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  • ติดตามเวลาอย่างแม่นยำ: ตรวจสอบเวลาที่ใช้ในแต่ละงานเพื่อระบุจุดที่อาจเกิดปัญหา
  • ปฏิบัติตามกำหนดเวลาอย่างสม่ำเสมอ: ดำเนินการให้โครงการเสร็จสิ้นตรงเวลาโดยรักษาความเป็นระเบียบและมีสมาธิ

โดยใช้เทมเพลตนี้ คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ปรับปรุงการร่วมมือในทีม และส่งมอบผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมได้

เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการหรือหัวหน้าทีมในการมอบหมายงาน ประมาณเวลา และติดตามความคืบหน้า

9. แม่แบบกล่องเวลา ClickUp

เทมเพลตกล่องเวลา ClickUp
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยการจัดสรรเวลาด้วยเทมเพลต ClickUp Time Box

เทมเพลตกล่องเวลาของClickUpช่วยจัดลำดับความสำคัญของงานโดยการจัดตารางเวลาของคุณด้วยการแบ่งเวลา

มันช่วยให้คุณสามารถกำหนดเส้นตายที่ชัดเจน แบ่งโครงการออกเป็นเป้าหมายย่อยที่จัดการได้ และจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

เทมเพลตนี้ช่วยสร้างโครงสร้างและความชัดเจน ช่วยให้คุณมีสมาธิ ทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน พร้อมทั้งควบคุมเวลาและทรัพยากรของคุณได้ดีขึ้น

เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการจัดการงานส่วนตัว ตารางเรียน และกิจวัตรประจำวัน

ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การวิจัยแสดงให้เห็นว่างานจะใช้เวลา นานขึ้น เมื่อไม่มีข้อจำกัดด้านเวลา เพราะสมองมีแนวโน้มที่จะ "ยืด" งานให้พอดีกับเวลาที่มีอยู่ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่า กฎของพาร์กินสัน.

10. แม่แบบการวิเคราะห์เวลาของ ClickUp

เทมเพลตการวิเคราะห์เวลา ClickUp
รับภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการใช้เวลาของทีมคุณด้วยเทมเพลตการวิเคราะห์เวลาของ ClickUp

เทมเพลตการวิเคราะห์เวลาของ ClickUpช่วยให้คุณติดตามและประเมินว่าทีมของคุณใช้เวลาอย่างไร ทำให้คุณสามารถระบุเวลาที่ไม่ได้ใช้งานและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานได้

องค์ประกอบหลักของเทมเพลตประกอบด้วย:

  • สถานะที่กำหนดเอง: ติดตามสถานะของงาน (เช่น กำลังดำเนินการ, เสร็จแล้ว)
  • ฟิลด์ที่กำหนดเอง: ใช้แอตทริบิวต์เช่น ชั่วโมงว่าง และ ค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงของพนักงาน สำหรับการติดตามอย่างละเอียด
  • มุมมองที่กำหนดเอง: เข้าถึงมุมมองต่างๆ (เช่น แบบฟอร์มเวลาว่างของระบบ, ปัญหาเวลาว่าง) เพื่อข้อมูลที่เป็นระเบียบ

โดยใช้เทมเพลตนี้ คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ ขจัดความไร้ประสิทธิภาพ และปรับปรุงการจัดสรรทรัพยากรเพื่อประสิทธิผลสูงสุด

เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการหรือหัวหน้าทีมที่ต้องการมองเห็นประสิทธิภาพการทำงานของทีมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น จำเป็นต้องติดตามเวลาที่ใช้ไปกับแต่ละงาน และต้องการตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลเป็นหลัก

อ่านเพิ่มเติม: แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานสำหรับตลาดผู้เล่นอิสระ

การจัดการเวลาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ClickUp

คิดถึงการติดตามเวลาไม่ใช่การกรอกแบบฟอร์มที่น่าเบื่อ แต่เป็นการสร้างภาพรวมแบบเรียลไทม์ของพลังงานและความก้าวหน้าของทีมคุณ การลงทุนในซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่น่าเชื่อถือช่วยให้คุณทำเช่นนั้นได้

แม้ว่าเทมเพลตบันทึกเวลาของ Google Sheets จะช่วยให้การติดตามเวลาเป็นเรื่องง่ายขึ้น แต่ก็แทบไม่ช่วยให้คุณเก่งขึ้นในการบริหารจัดการเวลา

ClickUp, ในทางกลับกัน, เปลี่ยนการติดตามเวลาทำงานจากบันทึกเวลาปกติและเวลาล่วงเวลาเป็นการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมาย ต้องการทราบหรือไม่ว่าใครคือผู้ที่ขับเคลื่อนโครงการให้ก้าวหน้าอย่างแท้จริง? หรือภารกิจใดที่กินเวลาของทีมคุณมากที่สุด? นี่คือโซลูชันของคุณ

เวลาคือสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ที่มีค่าที่สุดของคุณเครื่องมือจัดการเวลาที่เหมาะสมไม่ได้เพียงแค่บันทึกเวลาเท่านั้น แต่ยังบอกเล่าเรื่องราวของทีมคุณเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน การทำงานร่วมกัน และความสำเร็จ

ต้องการเปลี่ยนการติดตามเวลาของคุณจากความจำเป็นที่น่ารำคาญให้กลายเป็นพลังพิเศษหรือไม่?ลองใช้ ClickUp วันนี้!