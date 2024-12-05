ClickUp vs. Teams: เครื่องมือการทำงานร่วมกันตัวไหนที่เหมาะกับคุณ?

การนั่งเบียดกันรอบโต๊ะประชุมดูเหมือนจะเป็นเพียงความทรงจำที่ห่างไกล การระดมความคิดแบบเสมือนจริงและการประชุมออนไลน์กลายเป็นเรื่องปกติ
แต่พวกเขาทำงานได้ผลดีเสมออย่างที่คุณต้องการหรือไม่
68% ของพนักงานพบว่าการประชุมทีมที่ไม่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่ทำลายประสิทธิภาพการทำงานมากที่สุด
สภาพแวดล้อมที่ทำงานร่วมกันสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมีนัยสำคัญโดยการลดเวลาที่สูญเสียไป—ไม่ว่าจะเป็นการประชุมหรือกิจกรรมอื่น ๆ
เครื่องมือการร่วมมือทางดิจิทัลที่เหมาะสมสามารถช่วยให้คุณไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นผ่านการจัดการงานที่มั่นคงหรือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
พิจารณาข้อดีข้อเสียของ ClickUp เทียบกับ Microsoft Teams ทั้งสองเป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับการรักษาการเชื่อมต่อ การจัดระเบียบ และประสิทธิภาพของทีม ดังนั้น ตัวเลือกใดจะเหมาะสมกับทีมของคุณมากที่สุด?
อ่านต่อเพื่อค้นหาคู่ที่สมบูรณ์แบบของคุณ!
ClickUp คืออะไร?
ClickUpไม่ใช่เพียงแค่เครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันเท่านั้น แต่เป็นแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่รวมงานและการสนทนาของคุณไว้ด้วยกัน เป็นที่รู้จักในด้านคุณสมบัติการจัดการโครงการที่ทรงพลัง มันมีความสามารถที่สำคัญที่สุดที่คุณคาดหวังได้จากเครื่องมือจัดการงานระดับแนวหน้า
จากการบันทึกและแชร์หน้าจอของคุณไปจนถึงการสร้างและแก้ไขเอกสารร่วมกับทีมของคุณ ซอฟต์แวร์นี้สามารถจัดการหัวข้อการสนทนาและงานของคุณได้ทั้งหมดในหน้าต่างเดียว ผลลัพธ์คือ? ลดความแออัดของแอปพลิเคชัน ทำให้ทีมของคุณสามารถทำงานได้มากขึ้นโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ ตลอดทั้งวัน
คุณสมบัติเช่น ฟิลด์ที่กำหนดเอง, มุมมองที่กำหนดเอง, เทมเพลต, และการพึ่งพาของงาน ช่วยให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น ขณะที่การกล่าวถึง @mentions, ความคิดเห็นที่มอบหมาย, และเส้นทางการสนทนาตามบริบท ช่วยให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน ไม่ว่าคุณจะเป็นสตาร์ตอัพหรือองค์กรขนาดใหญ่ ClickUp สามารถปรับให้เข้ากับสไตล์ของทีมคุณ และเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของคุณ
คุณสมบัติของ ClickUp
มาดูคุณสมบัติการทำงานร่วมกันของ ClickUp กัน
คุณสมบัติ #1: บันทึกวิดีโอแบบอะซิงค์ด้วย ClickUp Clips
สมมติว่าคุณพลาดการประชุมที่สำคัญ คุณจะติดตามข้อมูลย้อนหลังอย่างไร? จะอ่านอีเมลที่กระจัดกระจายเพื่อพยายามปะติดปะต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หรือจะดูสรุปการประชุมที่เพื่อนร่วมงานบันทึกไว้ให้คุณ? คำตอบชัดเจนอยู่แล้ว และนี่คือจุดประสงค์ของClickUp Clips
เครื่องมือสื่อสารที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำงานทางไกล, การฝึกอบรม, หรือการอธิบายผ่านวิดีโอ, ClickUp Clips ผสานการบันทึกหน้าจอและการส่งข้อความวิดีโอเข้ากับการจัดการงาน. คุณสามารถใช้เพื่อสร้างคู่มือการใช้งาน, ให้คำแนะนำทางภาพ, หรืออธิบายกระบวนการที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย. คุณยังสามารถเปลี่ยนส่วนของบทสคริปต์วิดีโอให้กลายเป็นงานใน ClickUp ได้โดยตรง.
ClickUp จัดระเบียบและบันทึกวิดีโอทั้งหมดของคุณไว้ใน Clips Hub อย่างเป็นระเบียบ ทำให้คุณค้นหาได้ง่ายในภายหลัง คุณยังสามารถแชร์วิดีโอเหล่านี้ได้หลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการฝังลงใน ClickUp Tasks โดยตรง ส่งเป็นลิงก์ หรือดาวน์โหลดวิดีโอได้เช่นกัน
อ่านเพิ่มเติม:10 ซอฟต์แวร์บันทึกหน้าจอที่ดีที่สุดสำหรับ Windows
คุณสมบัติที่ 2: ประสานงานการประชุมประจำสัปดาห์ของคุณด้วยปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน
ต้องการผสานการจัดการประชุมเข้ากับพื้นที่ทำงานของคุณโดยตรงหรือไม่? ใช้ClickUp Meetings!
หนึ่งในคุณสมบัติที่ดีที่สุดคือวิธีที่มันเชื่อมโยงการประชุมกับผลลัพธ์ที่แท้จริง คุณสามารถนัดหมายการประชุม, จดบันทึกอย่างละเอียด, จัดทำวาระการประชุม, และเปลี่ยนประเด็นการหารือให้กลายเป็นงานที่ต้องทำ—ทั้งหมดในที่เดียว การตัดสินใจที่สำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการจะไม่สูญหายไปในความวุ่นวาย
คุณยังสามารถนำบันทึกและรายการที่ต้องดำเนินการไปยังการประชุมครั้งถัดไปได้ด้วย เพื่อให้คุณมีบันทึกที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้พูดคุยและตัดสินใจไว้แล้ว ซึ่งจะช่วยในการติดตามความคืบหน้าของโครงการ ติดตามรายการที่ยังค้างอยู่ และสร้างความรับผิดชอบ—ทั้งหมดนี้ในอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: เริ่มและเข้าร่วมการประชุม Zoom ได้โดยตรงจากงานหรือแชทของคุณใน ClickUpด้วยการผสานการทำงานของ Zoom กับ ClickUp เปลี่ยนจากการสนทนาเกี่ยวกับงานเป็นการประชุมวิดีโอได้โดยไม่ต้องออกจาก ClickUp!
นอกจากนี้ ด้วยเทมเพลตการสื่อสารที่พร้อมใช้งานของ ClickUp (เช่นเทมเพลตการจัดการการประชุมของ ClickUp) คุณสามารถสร้างแผนที่มั่นคงซึ่งทำให้ทุกการประชุมมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเก็บบันทึกที่ชัดเจนเกี่ยวกับคำมั่นของทีมและการอัปเดตโครงการ
ถ้าคุณถามเรา เราขอแนะนำให้คุณลองใช้ เทมเพลตการประชุม ClickUp ดู
กรอบการทำงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งได้อย่างเต็มที่นี้มอบรากฐานที่มั่นคงให้คุณเริ่มต้นได้ มาพร้อมกับ:
- ชุดสถานะที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของงาน (เช่น กำหนดเวลาแล้ว, กำลังดำเนินการ, เปิดอยู่, ปิดแล้ว)
- ระดับความสำคัญและหมวดหมู่เพื่อเพิ่มการมองเห็นในแต่ละขั้นตอนของการประชุม ซึ่งช่วยให้ติดตามความคืบหน้าได้ง่ายและมั่นใจได้ว่าประเด็นที่ต้องดำเนินการและจุดที่ต้องอภิปรายจะไม่ถูกมองข้าม
- ตัวเลือกการดูหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองการทำงานของทีมคุณ: มุมมองรายการแบบดั้งเดิม, กระดานคัมบังแบบภาพ, ปฏิทิน, และเส้นทางการสนทนาแบบฝังตัว
คุณสมบัติที่ 3: บันทึกและถอดเสียงการประชุมของคุณโดยอัตโนมัติ
ClickUp Brain, ระบบปัญญาประดิษฐ์ของแพลตฟอร์ม, คือผู้ช่วยความรู้อัจฉริยะภายในพื้นที่ทำงานของคุณ
คุณสมบัติการถอดเสียงอัตโนมัติของมันสามารถเปลี่ยนเนื้อหาวิดีโอของคุณให้กลายเป็นความรู้ที่สามารถค้นหาได้. สิ่งนี้ทำให้คุณสามารถสแกนผ่านวิดีโอ, กระโดดไปยังเวลาที่ต้องการ, และดึงการหารือ, การตัดสินใจ, หรือการอธิบายที่เฉพาะเจาะจงได้โดยไม่ต้องดูการบันทึกทั้งหมด.
เครื่องมือ AIสามารถสร้างบันทึกการประชุมและกำหนดการประชุมโดยอัตโนมัติรวมถึงสรุปการประชุมภายในไม่กี่วินาที
สมาชิกในทีมสามารถถามคำถามเกี่ยวกับวิดีโอได้ และ ClickUp Brain จะค้นหาคำตอบที่เกี่ยวข้องจากบทถอดเสียง
นอกจากนี้ เครื่องมือนี้จะสร้างรายการดำเนินการและงานย่อยโดยอัตโนมัติระหว่างการสนทนา ดังนั้น เมื่อการประชุมของคุณสิ้นสุดลง การตัดสินใจที่สำคัญทั้งหมดและความรับผิดชอบจะถูกบันทึกไว้พร้อมสำหรับการติดตามผล
ด้วยวิธีนี้ ประสิทธิภาพการทำงานของคุณจะเพิ่มขึ้น และคุณจะไม่พลาดข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าในชั่วโมงของฟุตเทจ
คุณสมบัติพิเศษ: ไปให้ไกลกว่าเดิมด้วยการแชททันทีและกระดานไวท์บอร์ด
หากคุณต้องการหารือเกี่ยวกับบางสิ่งกับสมาชิกทีมของคุณทันที คุณจะทำอย่างไร? ให้ClickUp Chat ช่วยคุณ. มันรวบรวมการสนทนาแบบตัวต่อตัวและแบบทีม, ความคิดเห็น, การอัปเดต, และกิจกรรมของโครงการไว้ในที่เดียว, ทำให้คุณสามารถเปลี่ยนจากการหารือไปสู่การกระทำได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องเปลี่ยนแอปพลิเคชัน.
เปลี่ยนข้อความใด ๆ ให้เป็นงานได้เพียงคลิกเดียว AI ของ ClickUp สามารถจับบริบทจากการสนทนาของคุณและสร้างงานที่ละเอียดพร้อมสำหรับการดำเนินการ ช่วยประหยัดเวลาจากการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง นอกจากนี้ การกล่าวถึงงานหรือเอกสารในแชทจะสร้างลิงก์ไปยังรายการเหล่านั้นโดยอัตโนมัติ
👀 คุณรู้หรือไม่?
เครื่องมือ AI อื่น ๆ ภายในแชทของ ClickUp รวมถึง AI Answers จากประวัติการแชทของคุณและแอปที่เชื่อมต่ออยู่ และ AI CatchUps เพื่อสรุปหัวข้อที่คุณพลาดไป
ต้องการหารือแบบเรียลไทม์หรือไม่? SyncUps ใน ClickUp Chat ช่วยให้คุณสามารถโทรคุยผ่านวิดีโอและเสียงได้ภายในพื้นที่ทำงานของคุณ คุณสามารถแชร์หน้าจอของคุณ, เชื่อมโยงงานระหว่างการโทร, และแม้กระทั่งให้ AI สรุปการประชุมและสร้างรายการที่ต้องทำภายหลังผ่านฟีเจอร์ FollowUps
หากคุณและทีมของคุณเป็นคนที่ชอบการมองเห็นภาพมากกว่า ชอบการประชุมแบบรวมตัวกันที่กระดานไวท์บอร์ดClickUp Whiteboardsเหมาะสำหรับคุณอย่างยิ่ง มันช่วยให้คุณวางแผนความคิด ออกแบบกระบวนการทำงาน และจัดการสนทนาเชิงกลยุทธ์ได้ในที่เดียว
💡เคล็ดลับมืออาชีพ:ใช้เทมเพลตไวท์บอร์ดเหล่านี้เพื่อประหยัดเวลาและจัดระเบียบความคิดของคุณได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเริ่มต้นการทำงานเป็นทีมได้อย่างราบรื่นโดยทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $7 ต่อสมาชิก Workspace ต่อเดือน
Microsoft Teams คืออะไร?
Microsoft Teams เป็นศูนย์กลางการทำงานร่วมกันที่หลากหลาย ซึ่งคุณสามารถแชท จัดประชุมออนไลน์ แบ่งปันไฟล์ และทำงานเอกสารร่วมกับทีมของคุณได้ การผสานรวมกับ Microsoft 365 อย่างเป็นเอกลักษณ์ทำให้เหมาะสำหรับบริษัทที่ใช้ระบบนิเวศนี้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยแอปต่างๆ เช่น Word, Excel และ Outlook
พร้อมใช้งานบนมือถือ Teams ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อได้ทุกที่ Teams มีช่องทางเฉพาะ การโทรเสียงและวิดีโอคุณภาพสูง และการแชร์หน้าจอเพื่อเชื่อมต่อกับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการเช็คอินอย่างรวดเร็วหรือกิจกรรมเสมือนจริงขนาดใหญ่
คุณสมบัติของ Microsoft Teams
มาดูคุณสมบัติเด่นของ Teams กัน
คุณสมบัติ #1: บันทึกการประชุมและจัดกิจกรรมสดสำหรับผู้เข้าร่วมหลายพันคน
ทีมส์ได้กลายเป็นเครื่องมือการประชุมทางวิดีโอที่ทรงพลัง รองรับผู้เข้าร่วมได้ถึง 10,000 คน พร้อมระยะเวลาการโทรไม่จำกัด
มาพร้อมกับทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับประสบการณ์การประชุมที่มีประสิทธิภาพ: คำบรรยายสด, ตัวเลือกการบันทึก, การแชร์หน้าจอ, และการลดเสียงรบกวนเพื่อกรองเสียงพื้นหลัง. ห้องย่อยช่วยให้สามารถหารือในกลุ่มเล็ก ๆ ได้, ในขณะที่พื้นหลังที่สามารถปรับแต่งได้และโหมด Together สร้างบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น.
อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการประชุมที่มีการปรับแต่งอย่างสูง ผู้ใช้ได้เผชิญกับเวลาในการโหลดที่ช้าหากไม่มีการเชื่อมต่อแบนด์วิดท์สูง ดังนั้น การอัปเดตเบราว์เซอร์ของคุณเป็นประจำจึงเป็นความคิดที่ดีเสมอเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
ทีมรองรับการสัมมนาผ่านเว็บได้สูงสุด 1,000 คนที่สามารถโต้ตอบได้ และผู้เข้าร่วมแบบดูอย่างเดียวได้ถึง 20,000 คน พร้อมให้บริการการลงทะเบียน, การควบคุมของผู้จัดการ, การตอบสนองแบบเรียลไทม์, การติดตามการเข้าร่วม, และการวิเคราะห์
คุณสามารถเชิญพันธมิตรภายนอกผ่านการเข้าถึงสำหรับแขกและ Teams Connect เพิ่มพวกเขาไปยังช่องต่างๆ และแชร์ไฟล์อย่างปลอดภัยด้วยระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่แข็งแกร่งของ Microsoft
คุณสมบัติ #2: ตั้งค่าช่องทางสนทนาและเข้าถึงไฟล์ได้โดยตรงจากชุดโปรแกรม Microsoft
ทีมส์ เป็นผู้เชี่ยวชาญในการรักษาการสื่อสารของทีมไว้ในที่เดียว
คุณสามารถตั้งค่าช่องทางเฉพาะสำหรับโครงการหรือหัวข้อต่างๆ ซึ่งจะช่วยลดความยุ่งเหยิงของข้อความและทำให้การสนทนามีความชัดเจนมากขึ้น
ช่องทั่วไปเป็นศูนย์กลางหลักสำหรับการอัปเดตทั่วทั้งทีม (ลาก่อนอีเมลทั่วทั้งบริษัท!) ในขณะที่ช่องที่กำหนดเองช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่การสนทนาที่มีเป้าหมายเฉพาะมากขึ้น
ต้องการความคิดเห็นจากใครสักคนหรือไม่? เพียงแค่ @mention พวกเขาเพื่อดึงพวกเขามาร่วมสนทนา—วิธีนี้จะช่วยให้ทุกคนได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน
ข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือการผสานการทำงานอย่างแน่นแฟ้นของ Teams กับเครื่องมือเอกสารของ Microsoft 365 แอปนี้ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึง, แชร์, และแก้ไขไฟล์และบันทึกได้โดยตรงจาก SharePoint และ OneDrive ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ
คุณสมบัติ #3: ลดภาระงานของคุณด้วยเครื่องมือ AI และบอท
ขับเคลื่อนโดย Microsoft Copilot, Teams มอบเครื่องมือและบอท AI หลากหลายที่ออกแบบมาเพื่อจัดการงานที่น่าเบื่อแทนคุณ
หนึ่งในเครื่องมือ AI ที่มีประโยชน์มากที่สุดคือ Recap ซึ่งตั้งอยู่ภายใต้แท็บ Recap ในปฏิทินและแชทของ Teams ของคุณ เครื่องมือนี้สามารถสร้างโดยอัตโนมัติ:
- สรุปการประชุมและประเด็นสำคัญ
- ไฮไลท์เฉพาะบุคคลสำหรับผู้เข้าร่วมแต่ละท่าน
- การเข้าถึงการบันทึกและถอดความได้ง่าย
- ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม
นอกจากนี้ Teams ยังมีบอทเฉพาะทางมากมายเพื่อช่วยเหลือคุณ ตัวอย่างยอดนิยมคือ TellMe bot ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางข้อมูลอัจฉริยะและให้คุณเข้าถึงข้อมูลองค์กรที่จำเป็นได้อย่างรวดเร็วจากแอปพลิเคชัน Microsoft 365 ต่างๆ
บอทที่นิยมใช้กันทั่วไปอื่น ๆ ได้แก่ Polly bot สำหรับสร้างและจัดการแบบสำรวจความคิดเห็น และ Statsbot สำหรับการกำหนดเวลาและส่งรายงานโดยอัตโนมัติ
คุณยังสามารถออกแบบบอทของคุณเองได้หากคุณต้องการ!
คุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของทีม: การส่งข้อความทันทีและกระดานไวท์บอร์ดที่สามารถใช้ซ้ำได้
หนึ่งในคุณสมบัติหลักของทีมส์คือการส่งข้อความทันทีที่เชื่อมต่อผู้คนอย่างรวดเร็วทั้งแบบตัวต่อตัวหรือเป็นกลุ่ม
อินเทอร์เฟซแชทรองรับการจัดรูปแบบข้อความแบบสมบูรณ์ การส่งไฟล์ สแนปช็อตโค้ด และการกล่าวถึง @ เพื่อดึงความสนใจจากบุคคลที่เหมาะสม ช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น แม้จะอยู่ห่างไกลกัน
หากคุณต้องการพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นเพื่อหารือเกี่ยวกับความคิดของคุณ คุณสามารถใช้กระดานไวท์บอร์ดสำหรับการประชุมโดยเฉพาะเพื่อวาด เขียน และบันทึกความคิดเห็นบนผืนผ้าใบที่แชร์ร่วมกัน ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศเหมือนการประชุมระดมความคิดแบบพบหน้ากัน
กระดานไวท์บอร์ดสามารถบันทึกและกลับมาใช้งานใหม่ได้ ทำให้ทีมสามารถกลับมาทำงานต่อจากจุดที่หยุดไว้ในการประชุมครั้งถัดไป
ราคาของ Microsoft Teams
แผนผังบ้าน
- ไมโครซอฟต์ ทีมส์: ฟรี
- ไมโครซอฟต์ 365 เพอร์ซันนัล: $6.99/เดือน
- Microsoft 365 Family: $9.99/เดือน
แผนธุรกิจ
- Microsoft Teams Essentials: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Basic: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Standard: 12.50 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
ClickUp เทียบกับ Teams: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ก่อนที่เราจะเข้าสู่รายละเอียดที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ขอให้เราดูภาพรวมของฟีเจอร์ของทั้งสองแพลตฟอร์มกันก่อน
|คุณสมบัติ
|คลิกอัพ
|ไมโครซอฟต์ ทีมส์
|การโทรแบบวิดีโอและเสียงแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่ม
|ใช่
|ใช่
|สัมมนาออนไลน์ขนาดใหญ่
|ไม่
|ใช่ อนุญาตให้มีสมาชิกแบบโต้ตอบได้สูงสุด 1,000 คน และสมาชิกแบบดูอย่างเดียวได้ 20,000 คน
|แชร์หน้าจอ
|ใช่
|ใช่
|การบันทึกวิดีโอ
|ใช่ คลิปส์ ฮับ จัดเก็บและจัดระเบียบไฟล์โดยอัตโนมัติ
|ใช่ การประชุมที่บันทึกไว้จะถูกบันทึกไว้ใน OneDrive
|การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีและการแชท
|ใช่
|ใช่
|กลุ่ม, ช่อง, และหัวข้อ
|ใช่
|ใช่
|การแชร์ไฟล์
|ใช่, ไฟล์ทั้งหมดสามารถใช้งานได้ภายในแพลตฟอร์มเดียวกัน
|ใช่, สามารถเข้าถึงไฟล์ได้โดยตรงจาก Teams ผ่าน SharePoint และ OneDrive
|การกล่าวถึงและความคิดเห็น
|ใช่
|ใช่
|โพล, GIF และอีโมจิ
|ใช่
|ใช่
|ไวท์บอร์ด
|ใช่ มีเครื่องมือขั้นสูงสำหรับการระดมความคิดและวางแผนแนวคิด
|ใช่ กระดานไวท์บอร์ดพื้นฐานและใช้ซ้ำได้พร้อมสำหรับการประชุมทุกครั้ง
|คำบรรยายสดและการแปล
|ไม่
|ใช่
|การถอดเสียงอัตโนมัติและการจดบันทึก
|ใช่ (สำหรับคลิป)
|ใช่
|เครื่องมือ AI สำหรับสรุปข้อมูลอย่างชาญฉลาดและการค้นหาหัวข้อ
|ใช่; สรุปการสนทนา, เน้นข้อความสำคัญ, ระบุรายการที่ต้องดำเนินการ, แปลงวิดีโอเป็นไดเรกทอรีที่สามารถค้นหาได้
|ใช่ สรุปบทสนทนาและสอบถามคำถามกับบอทเฉพาะทาง
|ปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน
|ใช่
|ใช่
|การแปลงข้อความเป็นงาน
|ใช่, สามารถแปลงข้อความเป็นงานได้โดยตรงและจัดการได้ทันที
|ใช่; อย่างไรก็ตาม, มันเป็นส่วนหนึ่งของแผนพรีเมียม
|การดูและแก้ไขเอกสาร
|ใช่
|ใช่ อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องสลับไปใช้แอปอื่น
|พื้นที่โครงการหลายแห่ง
|ใช่
|ไม่
|สิทธิ์ของผู้เข้าร่วม
|ใช่
|ใช่
|การผสานรวม
|ใช่, 1000+ การเชื่อมต่อกับเครื่องมือทางธุรกิจทุกประเภท รวมถึงแอปของ Microsoft
|ใช่; สามารถเชื่อมต่อได้กับแอปมากกว่า 700 แอป
|แม่แบบการประชุม
|ใช่
|ใช่
|การยืนยันตัวตนสองขั้นตอนและการเข้ารหัสข้อมูล
|ใช่
|ใช่
|แอปพลิเคชันมือถือและเดสก์ท็อป
|ใช่
|ใช่
|ราคา
|แผนฟรี, แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $7/ผู้ใช้/เดือน
|แผนธุรกิจฟรีและแบบชำระเงิน เริ่มต้นที่ $4/ผู้ใช้/เดือน
และตอนนี้ มาเปรียบเทียบรายละเอียดกัน:
1. วิดีโอคอล
คลิกอัพ
คุณสมบัติ SyncUps ของมันทำให้การโทรผ่านวิดีโอเป็นเรื่องง่ายสำหรับการสนทนาแบบตัวต่อตัวหรือกลุ่ม การโทรเหล่านี้สามารถบันทึกและเก็บไว้ใน Clips Hub ซึ่งผู้ใช้สามารถแสดงความคิดเห็นและแชร์คลิปเหล่านี้กับผู้คนทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้
คุณยังสามารถแชร์หน้าจอของคุณและทำงานร่วมกันโดยใช้ไวท์บอร์ดได้ โดยทุกอย่างจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายในภายหลัง
ทีม
Microsoft Teams รองรับทุกอย่างตั้งแต่การโทรแบบตัวต่อตัวไปจนถึงการสัมมนาออนไลน์ที่มีผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 20,000 คน รวมถึงแขกรับเชิญ
สามารถบันทึกการโทรไปยัง OneDrive หรือ SharePoint ได้ และมีตัวเลือกสำหรับการแชร์หน้าจอ การใส่คำอธิบายประกอบ คำบรรยายสด (พร้อมการแปล) และกระดานไวท์บอร์ดที่สามารถใช้ซ้ำได้ พื้นหลังแบบกำหนดเองและโหมด Together ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยสร้างบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติเหมือนอยู่ในสำนักงานจริง เพื่อลดความเหนื่อยล้า
🏆 ผู้ชนะ: แม้ว่า ClickUp จะครอบคลุมสิ่งจำเป็น แต่ Microsoft Teams มีเครื่องมือการประชุมทางวิดีโอที่แข็งแกร่งกว่า ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับการประชุมขนาดใหญ่และการสัมมนาออนไลน์
2. แชทและข้อความโต้ตอบแบบทันที
คลิกอัพ
ClickUp Chat ผสานการส่งข้อความและการจัดการโครงการไว้ในที่ทำงานเดียว ช่วยให้คุณสลับระหว่างงาน ความคิดเห็น และเอกสารได้อย่างง่ายดาย คุณยังสามารถเปลี่ยนความคิดเห็นและบันทึกการประชุมให้เป็นงานได้อีกด้วย แต่เราจะขยายรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง
ClickUp ยังช่วยให้คุณจัดระเบียบการสนทนาได้โดยการสร้าง Spaces ที่สะท้อนโครงสร้างของทีมคุณ ทำให้การค้นหาการสนทนาเป็นเรื่องง่าย สำหรับการอัปเดตที่สำคัญ ฟีเจอร์ Posts (คล้ายกับช่องทั่วไปของ Teams) ให้พื้นที่กลางสำหรับการประกาศข่าวสาร ด้วยตัวเลือกสำหรับการสนทนาแบบตัวต่อตัว การแจ้งเตือน และการประชุม SyncUp (การโทรเสียงและวิดีโอ) ClickUp Chat เป็นวิธีที่รวดเร็วในการติดต่อกับทีมของคุณ
ทีม
การส่งข้อความแบบเรียลไทม์อย่างรวดเร็วสำหรับการแชทแบบตัวต่อตัวหรือกลุ่มเป็นคุณสมบัติสำคัญของ Teams ที่ช่วยลดความจำเป็นในการใช้อีเมล คุณสามารถปักหมุดข้อความ จัดรูปแบบข้อความ และใช้อีโมจิ GIF และมีมที่กำหนดเองเพื่อทำให้การแชทน่าสนใจยิ่งขึ้น
สำหรับการอัปเดตที่สำคัญ คุณสามารถทำเครื่องหมายข้อความว่าสำคัญหรือเร่งด่วน — ข้อความที่เร่งด่วนจะส่งการแจ้งเตือนซ้ำเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการสังเกต คุณสามารถกำหนดเป้าหมายบุคคลเฉพาะด้วยการกล่าวถึง @mentions หรือใช้ @channel เพื่อแจ้งเตือนทุกคนในหัวข้อสนทนา นอกจากนี้คุณยังมีตัวเลือกในการปิดเสียงข้อความของคุณเพื่อการทำงานที่ต้องการความตั้งใจ
🏆 ผู้ชนะ: ClickUp! การรวมการจัดการโครงการและการสื่อสารไว้ในที่เดียวช่วยลดความยุ่งยากในการสลับงานและเพิ่มสมาธิและประสิทธิภาพในการทำงาน
3. การจัดการงานแบบบูรณาการ
คลิกอัพ
ClickUp ภูมิใจในการเปลี่ยนความคิดให้เป็นการกระทำ คุณสามารถเปลี่ยนข้อความ ความคิดเห็น บันทึกการประชุม หรือแนวคิดที่โดดเด่นจากการประชุมบนกระดานไวท์บอร์ดให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ และมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมได้ทันที นอกจากนี้ งานทั้งหมดของคุณยังคงสามารถเข้าถึงได้ภายในแชท กระดานไวท์บอร์ด หรือบันทึก ทำให้ง่ายต่อการติดตามกำหนดเวลา ความสำคัญ และตัวติดตามความคืบหน้าในที่เดียว
ทีม
การจัดการงานใน Teams เป็นสิทธิพิเศษที่สงวนไว้สำหรับสมาชิกพรีเมียมเท่านั้น ด้วยเครื่องมือที่ผสานรวมอย่าง Planner และ To Do คุณสามารถสร้างงาน กำหนดเส้นตาย มอบหมายความรับผิดชอบ และติดตามความคืบหน้าได้ภายในอินเทอร์เฟซของ Teams โดยตรง สิ่งนี้ช่วยให้มองเห็นไทม์ไลน์ของโครงการและทราบว่าใครรับผิดชอบงานใดได้ง่ายขึ้น ซึ่งช่วยให้ทีมจัดการโครงการและกำหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
🏆 ผู้ชนะ: เมื่อพูดถึงการจัดการงาน ClickUp คือตัวเลือกที่ดีที่สุด ด้วยคุณสมบัติอันทรงพลังที่มีครบในที่เดียว โดยไม่ต้องใช้แอปอื่นเพิ่มเติม (ต่างจาก Teams)
4. ความสามารถของปัญญาประดิษฐ์
คลิกอัพ
เครื่องมือ AI ในตัวของ ClickUp—ClickUp Brain—สามารถถอดเสียงเนื้อหาวิดีโอเป็นคลิปได้โดยอัตโนมัติ เปลี่ยนเป็นฐานข้อมูลที่สามารถค้นหาได้ภายในไม่กี่นาที คุณสามารถค้นหาข้อมูลสำคัญในถอดเสียงได้อย่างง่ายดายหรือปล่อยให้เครื่องมือทำแทน
หลังจากการประชุม ClickUp Brain ยังสามารถช่วยสรุปบันทึกการประชุมและสร้างงานและรายการที่ต้องดำเนินการเพื่อให้คุณมีทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย นอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้คุณติดตามการสนทนาที่พลาดไปได้ ไฮไลต์ข้อความสำคัญ และกรองรายละเอียดที่ไม่จำเป็นออก เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งสำคัญได้
ทีม
Microsoft Teams ยังมีเครื่องมือ AI ที่สรุปการประชุมและสร้างการถอดความอัตโนมัติ ทำให้ทุกคนจดจำการสนทนาได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถสร้างไฮไลท์เฉพาะสำหรับแต่ละบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาได้รับประเด็นสำคัญที่ตรงกับความสนใจของตนเอง
ทีมยังมีบอทเฉพาะทางหลากหลายที่สามารถตอบคำถาม, ทำโพล, และให้สถิติได้ อย่างไรก็ตาม การค้นหาบอทที่เหมาะสมอาจเป็นเรื่องยาก เนื่องจากอาจต้องใช้เวลาในการค้นหาตัวเลือกต่าง ๆ
🏆 ผู้ชนะ: อีกครั้งหนึ่ง ClickUp ครองตำแหน่งสูงสุดด้วยวิธีการที่เป็นระบบ ซึ่งช่วยให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียวระหว่างการประชุม
5. การผสานรวม
คลิกอัพ
ด้วยการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือยอดนิยมได้อย่างง่ายดาย เช่น Google Drive, Slack, Zoom และ GitHub ช่วยให้ผู้ใช้สามารถนำเข้าเอกสาร จัดการการสื่อสาร และติดตามความคืบหน้าทั้งหมดในที่เดียว คุณยังสามารถปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ของคุณโดยการทำอัตโนมัติในขั้นตอนการทำงานและซิงค์ข้อมูลข้ามทุกแพลตฟอร์ม
ทีม
Teams เป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันในตัวของ Microsoft 365 ดังนั้นการผสานรวมกับระบบนิเวศของ Microsoft จึงแข็งแกร่งที่สุดอย่างไม่น่าแปลกใจ มันช่วยให้คุณสลับไปมาระหว่างการส่งอีเมล การแชร์ไฟล์ และการกำหนดเวลาการประชุมได้อย่างรวดเร็วโดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น Outlook, OneDrive และ SharePoint นอกจากนี้ยังเชื่อมต่อกับแอปของบุคคลที่สามมากกว่า 700 รายการ ทำให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มฟีเจอร์เพิ่มเติมเพื่อจัดการโครงการหรือออกแบบแบบสำรวจได้โดยตรงในช่องทางของพวกเขา
🏆 ผู้ชนะ: ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ หากธุรกิจของคุณใช้เครื่องมือหลากหลาย ClickUp คือตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณ แต่ถ้าทีมของคุณคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมของ Microsoft เป็นอย่างดีแล้ว Teams อาจเหมาะสมกว่าสำหรับคุณ
6. การกำหนดราคา
คลิกอัพ
การกำหนดราคาของ ClickUp มุ่งเน้นที่ฟีเจอร์การจัดการและนำเสนอโครงสร้างแบบชัดเจนเป็นระดับชั้น เพื่อรองรับขนาดทีมและความต้องการที่หลากหลาย
หากคุณเพิ่งเริ่มต้น ให้ใช้เวอร์ชันฟรี อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการคุณสมบัติขั้นสูง คุณสามารถสำรวจแผนชำระเงินได้ ซึ่งมีราคาเริ่มต้นที่ $7 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน ClickUp มีตัวเลือกสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ แต่คุณจะต้องติดต่อเพื่อขอรายละเอียดราคา
นอกจากนี้ ทุกคนสามารถเข้าถึง ClickUp Brain ได้โดยเพิ่มเพียง $7 ต่อสมาชิก Workspace หนึ่งคนต่อเดือน
ทีม
Microsoft Teams ยังมีตัวเลือกฟรีพร้อมฟีเจอร์พื้นฐานให้ใช้งานด้วย แผนชำระเงินมีตัวเลือกสำหรับใช้งานส่วนตัวและธุรกิจ ช่วยให้ผู้ที่ต้องการเพียงเครื่องมือแชทและทำงานร่วมกันสามารถเริ่มต้นได้ง่ายขึ้นในราคาที่ประหยัด
แผนส่วนตัวเริ่มต้นที่ $6.99 ต่อเดือน ในขณะที่แผนธุรกิจมีราคาตั้งแต่ $4 ถึง $12.50 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
🏆 ผู้ชนะ: จากทั้งสองทีม ทีมส์มีแผนที่ ถูกที่สุด อย่างไรก็ตาม ตัวเลือกที่ดีที่สุด ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ—การจัดการโครงการขั้นสูงจาก ClickUp หรือเครื่องมือสื่อสารแบบบูรณาการจาก Microsoft Teams
ClickUp เทียบกับ Teams บน Reddit
เพื่อทำความเข้าใจการเปรียบเทียบนี้ให้ดียิ่งขึ้น เราได้ทบทวนความคิดเห็นของผู้ใช้ Reddit เกี่ยวกับเครื่องมือเหล่านี้
เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กมักจะชื่นชอบบรรยากาศแบบรอบด้านที่ ClickUp นำเสนอ ด้วยความสามารถในการจัดการงานพื้นฐานของธุรกิจได้อย่างครอบคลุม จึงได้รับความนิยมอย่างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มสตาร์ทอัพ
นี่คือสิ่งที่ GeekyBlogger กล่าวไว้:
ฉันดำเนินธุรกิจออนไลน์ขนาดเล็ก (บล็อกเกี่ยวกับเทคโนโลยี) และ ฉันใช้ ClickUp (โดยเฉพาะกับฟิลด์และมุมมองที่กำหนดเอง)สำหรับเกือบทุกอย่าง แทนที่จะใช้ Slack ฉันใช้การสนทนาในมุมมอง (ช่องแชท) ใน ClickUp แทนที่จะใช้ CRM แยกต่างหาก ฉันใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น 'มูลค่าดีล' ใน ClickUp แม้ว่า ClickUp จะเรียกทุก ๆ รายการในลิสต์หรือบอร์ดว่า "งาน" (task) แต่จริง ๆ แล้วมันสามารถเป็นได้ทั้งรายชื่อผู้ติดต่อ บทความเว็บไซต์ แคมเปญการตลาด หรือแม้แต่โครงการก็ได้ ด้วยวิธีนี้ คุณไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายกับเครื่องมือหลายอย่าง และสามารถค้นหาข้อมูลสำคัญทั้งหมดได้ในที่เดียว
ฉันดำเนินธุรกิจออนไลน์ขนาดเล็ก (บล็อกเกี่ยวกับเทคโนโลยี) และ ฉันใช้ ClickUp (โดยเฉพาะกับฟิลด์และมุมมองที่กำหนดเอง)สำหรับเกือบทุกอย่าง แทนที่จะใช้ Slack ฉันใช้มุมมองการสนทนา (ช่องแชท) ใน ClickUp แทนที่จะใช้ CRM แยกต่างหาก ฉันใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น 'มูลค่าดีล' ใน ClickUp แม้ว่า ClickUp จะเรียกทุก ๆ รายการในลิสต์หรือบอร์ดว่า "งาน" (task) แต่จริง ๆ แล้วมันสามารถเป็นได้ทั้งรายชื่อผู้ติดต่อ บทความเว็บไซต์ แคมเปญการตลาด หรือแม้แต่โครงการก็ได้ ด้วยวิธีนี้ คุณไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายกับเครื่องมือหลายอย่าง และสามารถค้นหาข้อมูลสำคัญทั้งหมดได้ในที่เดียว
ในขณะเดียวกัน ผู้ใช้ ClickUp บางคนรู้สึกประทับใจกับฟีเจอร์แชทใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงอย่างมาก
Redditor JordyGG กล่าวว่า,
ฉัน ชอบฟีเจอร์แชทมากที่ลูกค้าของเราใช้แทนอีเมล มันทำให้การสื่อสารแบบไม่พร้อมกันของเรามีความเป็นระเบียบมากขึ้น"
ฉัน ชอบฟีเจอร์แชทมาก ที่ลูกค้าของเราใช้แทนอีเมล การสื่อสารแบบไม่พร้อมกันของเราเป็นระเบียบมากขึ้น"
ผู้ใช้รายอื่นตอบว่า
แชท ClickUp ใหม่ อยู่ที่ระดับบนสุดทั้งบนเดสก์ท็อปและมือถือ ง่ายมากที่จะเข้าไปแชท รู้ว่ามีอะไรที่ต้องตอบกลับหรือไม่ เป็นต้น*
แชท ClickUp ใหม่ อยู่ที่ระดับบนสุดทั้งบนเดสก์ท็อปและมือถือ ง่ายมากที่จะเข้าไปแชท รู้ว่ามีอะไรที่ต้องตอบกลับหรือไม่ เป็นต้น*
อย่างไรก็ตาม มีผู้ใช้บางรายร้องเรียนเกี่ยวกับความยากในการเรียนรู้ (เนื่องจากคุณสมบัติการปรับแต่ง) และบั๊กที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าเล็กน้อยเป็นระยะๆ
MS Teams มีผู้ติดตามจำนวนมากในตัวของมันเอง.ผู้ใช้บางคนชื่นชอบความสามารถในการผสานรวมกับสภาพแวดล้อมของ Microsoftอย่างมาก.
สิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับทีมคือมันรวม slack, zoom, OneDrive และแอปพลิเคชันสำนักงานทั้งหมด รวมถึง Trello/notion/อะไรก็ตามไว้ในแอปเดียว บริษัทของเราเคยใช้โปรแกรมต่าง ๆ ก่อนหน้านี้ และพวกเขามีการสื่อสารกันน้อยมาก ดังนั้นเราจึงค่อย ๆ แทนที่ทุกอย่าง และลูกค้าของเราเองก็ทำเช่นเดียวกัน
สิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับทีมคือมันรวม slack, zoom, OneDrive และแอปพลิเคชันสำนักงานทั้งหมด รวมถึง Trello/notion/อะไรก็ตามไว้ในแอปเดียว บริษัทของฉันเคยใช้โปรแกรมต่างๆ มาก่อนและแทบจะไม่ได้สื่อสารกันเลย ดังนั้นเราจึงค่อยๆ เปลี่ยนทุกอย่าง และลูกค้าของเราก็เช่นกัน
อย่างไรก็ตามสมาชิกบางคนใน Reddit ไม่ชอบการสลับระหว่างส่วนของทีมและแชทเนื่องจากเป็นส่วนที่แยกออกจากกันของแพลตฟอร์ม ในขณะเดียวกัน บางคนก็พบว่าการเรียนรู้การใช้งานค่อนข้างยาก ทำให้พวกเขาต้องมองหาทางเลือกอื่นแทน Teams
พูดโดย graysky311
ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือเส้นทางการเรียนรู้ .ที่สำคัญที่สุดคือการเรียนรู้ว่าแชทมีไว้เพื่ออะไร ช่องทางมีไว้เพื่ออะไร และการใช้พวกมันอย่างถูกต้อง. จากนั้นคือการเข้าใจว่าสิ่งนี้เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ทีมใน Sharepoint อย่างไร และวิธีการแชร์ไฟล์อย่างถูกต้อง. ผมเคยเห็นผู้คนนำทีมไปใช้กับทั้งองค์กรโดยไม่มีการฝึกอบรมใครเลยว่าจะใช้อย่างไร และมันนำไปสู่ความรำคาญและความผิดพลาดมากมาย.
ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือเส้นทางการเรียนรู้ .ที่สำคัญที่สุดคือการเรียนรู้ว่าแชทมีไว้เพื่ออะไร ช่องทางมีไว้เพื่ออะไร และการใช้พวกมันอย่างถูกต้อง. จากนั้นคือการเข้าใจว่าสิ่งนี้เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ทีมใน Sharepoint อย่างไร และวิธีการแชร์ไฟล์อย่างถูกต้อง. ผมเคยเห็นผู้คนนำทีมไปใช้กับทั้งองค์กรโดยไม่มีการฝึกอบรมใครเลยว่าจะใช้อย่างไร และมันนำไปสู่ความรำคาญและความผิดพลาดมากมาย.
หากคุณต้องการใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันของทีมทั้งสองอย่างพร้อมกันคุณสามารถผสาน Teams เข้ากับ ClickUp ได้โดยตรงและเพลิดเพลินกับสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลก
เครื่องมือการทำงานร่วมกันใดที่ครองความเป็นเลิศ?
ระหว่างการสลับแอปอย่างต่อเนื่อง การจัดการงานที่จำกัด และ AI พื้นฐานใน Teams ทำให้รู้สึกหงุดหงิดได้ง่ายกับความล่าช้าเล็กๆ น้อยๆ ที่สะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ClickUp จัดการกับปัญหาเหล่านี้อย่างตรงจุด ด้วยฟีเจอร์งานที่ทรงพลัง แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ เครื่องมือสื่อสารที่ราบรื่น และ AI ในตัว ClickUp ไม่ใช่แค่ตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีมและการจัดการเวิร์กโฟลว์ของคุณในที่เดียวเท่านั้น
นี่ทำให้มันเป็นผู้ชนะในการเปรียบเทียบแบบตัวต่อตัวของเรา!🥇
พร้อมที่จะเชื่อมช่องว่างระหว่างการร่วมมือกับการจัดการโครงการแล้วหรือยัง?ลองใช้ ClickUp วันนี้เลย!