บล็อก ClickUp
ตำแหน่งงานของผู้จัดการโครงการและบทบาทในด้านการจัดการโครงการ

ตำแหน่งงานของผู้จัดการโครงการและบทบาทในด้านการจัดการโครงการ

PMO Team
PMO Team
8 พฤศจิกายน 2567

มีความต้องการเพิ่มขึ้นสำหรับผู้มีความสามารถด้านการบริหารโครงการ

ตลอดปี 2027 คุณสามารถคาดหวังได้ว่ากำลังแรงงานที่มุ่งเน้นการบริหารโครงการจะเติบโตขึ้น 33% ซึ่งเทียบเท่ากับเกือบ 22 ล้านตำแหน่งงานใหม่ในหลากหลายภาคส่วน

ภายในเวลานั้น นายจ้างจะต้องการบุคคลเกือบ 88 ล้านคนในตำแหน่งการจัดการโครงการเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด 😱

อย่างไรก็ตาม นี่เป็นงานที่มีความเสี่ยงสูง91.5% ของโครงการมีค่าใช้จ่ายเกินงบประมาณหรือล่าช้ากว่ากำหนด โดยมีน้อยกว่า 1% ที่เสร็จสิ้นตามเวลา อยู่ในงบประมาณ และส่งมอบประโยชน์ตามที่สัญญาไว้

ความล้มเหลวเหล่านี้เน้นย้ำถึงความสำคัญอย่างยิ่งของการจ้างผู้จัดการโครงการที่เหมาะสม—ผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะและประสบการณ์เพื่อป้องกันการจัดการโครงการที่ผิดพลาดซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายสูง

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล ความชัดเจนในชื่อตำแหน่งงานด้านการบริหารโครงการจะช่วยให้คุณสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมและหลีกเลี่ยงความล่าช้าและค่าใช้จ่ายเกินงบประมาณของโครงการ เรามาดูประเภทของผู้จัดการโครงการและบทบาทของแต่ละประเภทกัน

ผู้จัดการโครงการประเภทต่างๆ

การจัดการโครงการไม่ใช่ศาสตร์ที่มีรูปแบบเดียวใช้ได้กับทุกสถานการณ์ มันแตกต่างกันไปตามความซับซ้อนของอุตสาหกรรมที่คุณทำงานอยู่ แผนกที่คุณให้การสนับสนุน และขอบเขตของโครงการ นอกจากนี้ยังมีผู้จัดการโครงการที่มีระดับทักษะและอำนาจหน้าที่ที่แตกต่างกันอีกด้วย

นี่คือประเภทผู้จัดการโครงการที่พบได้บ่อยที่สุด:

ผู้จัดการโครงการระดับเริ่มต้น

ผู้จัดการโครงการระดับเริ่มต้น ซึ่งบางครั้งเรียกว่าผู้ช่วยหรือผู้จัดการโครงการระดับจูเนียร์ มักจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ใหม่ในสายงานนี้หรือกำลังเปลี่ยนสายงานมา ผู้จัดการโครงการระดับเริ่มต้นมีจำนวนมากที่สุดในสำนักงานบริหารโครงการทุกแห่ง

พวกเขาจะ ช่วยเหลือผู้จัดการโครงการอาวุโสในบริษัทของคุณเป็นหลักในด้านงานธุรการ, จัดทำตารางเวลา, และประสานงานโครงการที่สำคัญ

ในฐานะผู้จัดการโครงการระดับเริ่มต้น พวกเขาจะช่วยบริหารโครงการขนาดเล็กหรือส่วนหนึ่งของโครงการขนาดใหญ่

ผู้จัดการโครงการระดับกลาง

ผู้จัดการโครงการระดับกลางมักจะเป็นบุคลากรที่มีจำนวนมากที่สุดเป็นอันดับสองในสำนักงานบริหารโครงการใด ๆ พวกเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ซึ่งจะช่วยคุณบริหารโครงการขนาดกลางถึงขนาดใหญ่

พวกเขาสามารถจัดการวงจรชีวิตการบริหารโครงการทั้งหมดได้อย่าง อิสระ คุณสามารถไว้วางใจให้พวกเขาจัดการการบริหารทีม การวางแผนโครงการ การจัดทำงบประมาณ การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และทักษะการลดความเสี่ยง

ในบทบาทนี้ ผู้จัดการโครงการ (PMs) คาดว่าจะต้องประสานงานกับหลายทีมและหลายแผนกบ่อยครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการต่างๆ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของบริษัทของคุณ

ผู้จัดการโครงการระดับอาวุโส

ผู้จัดการโครงการอาวุโส สามารถนำโครงการที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งมีผลกระทบอย่างมากต่อองค์กรของคุณได้ โครงการเหล่านี้มักมีงบประมาณขนาดใหญ่ ทีมงานและแผนกหลายฝ่าย และมีความเสี่ยงที่สำคัญ

ผู้จัดการโครงการอาวุโสควรมีความสามารถในการรับผิดชอบการวางแผนโครงการเชิงกลยุทธ์ การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการทำให้แน่ใจว่าโครงการสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

ผู้จัดการโครงการเฉพาะทาง

จำนวนผู้จัดการโครงการเฉพาะทางมีมากเท่ากับจำนวนอุตสาหกรรม พวกเขามาจากไอที, การก่อสร้าง, การดูแลสุขภาพ, การตลาด, และสาขาอื่น ๆ ที่ต้องการจ้างผู้จัดการโครงการเฉพาะทาง

ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้มีความรู้เฉพาะทางในอุตสาหกรรมนี้มาหลายปี และเป็นผู้เชี่ยวชาญในการบริหารโครงการที่ซับซ้อนซึ่งมีลักษณะเฉพาะในสาขาของตน

ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการโครงการไอทีรับผิดชอบโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ ในขณะที่ผู้จัดการโครงการก่อสร้างดูแลโครงการที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยและกำหนดเวลาอย่างเคร่งครัด

➡️ อ่านเพิ่มเติม:3 เคล็ดลับการจัดการโครงการสำหรับผู้จัดการที่ยุ่ง (พร้อมเทมเพลตฟรี!)

5 ระดับของผู้จัดการโครงการ

บทบาทการจัดการโครงการมักมีการก้าวหน้าในอาชีพที่เป็นระบบ โดยแต่ละระดับต้องการความเชี่ยวชาญและความรับผิดชอบที่สูงขึ้น

การเข้าใจระดับเหล่านี้สามารถช่วยคุณประเมินคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมัครได้อย่างถูกต้อง

ระดับ 1: ผู้ประสานงานโครงการ

ผู้ประสานงานโครงการมักเป็นตำแหน่งระดับเริ่มต้นที่ให้การสนับสนุนที่จำเป็นแก่ทีมโครงการ พวกเขา จัดการงานธุรการและช่วยรักษาโครงการให้ดำเนินไปตามแผน โดยการจัดการเอกสาร ติดตามความคืบหน้า และจัดตารางการประชุม

ลักษณะ

  • สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสมาชิกในทีม
  • มีความสามารถในการจัดการหลายกำหนดเวลาโดยไม่สูญเสียสมาธิ
  • แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างแข็งแกร่ง และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
  • เป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพโดยเป็นแบบอย่างหรือสร้างแรงจูงใจให้กับทีม
  • มีความเชี่ยวชาญในซอฟต์แวร์และเครื่องมือการจัดการโครงการเพื่อติดตามตัวชี้วัดของโครงการ
  • รักษาความสงบภายใต้ความกดดันและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความหวังในทีม

ความก้าวหน้าในอาชีพ

  • บทบาทนี้เป็นก้าวสำคัญสู่ตำแหน่งเช่นผู้จัดการโครงการระดับต้น

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • สนับสนุนผู้จัดการโครงการอาวุโสในการจัดตารางเวลาและการจัดสรรทรัพยากร
  • บริหารจัดการโครงการขนาดเล็กได้อย่างอิสระ
  • ช่วยเหลือในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเอกสารโครงการ

ทักษะที่ต้องการ

  • มีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารและวิธีการบริหารโครงการขั้นพื้นฐาน
  • มีความสะดวกในการใช้เครื่องมือการจัดการโครงการเพื่อติดตามงานและกำหนดเวลา

🔮 มองหา: ทักษะการจัดการและการสื่อสารที่แข็งแกร่ง แม้ว่าจะมาจากบทบาทที่ไม่ใช่การจัดการโครงการ เนื่องจากสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการประสานงานและสนับสนุนทีม​.

ระดับ 2: ผู้จัดการโครงการระดับต้น

ผู้จัดการโครงการระดับจูเนียร์เริ่มรับผิดชอบโครงการขนาดเล็กในขณะที่สนับสนุนผู้จัดการโครงการอาวุโสในโครงการที่มีความซับซ้อนมากขึ้น บทบาทนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและการบริหารทรัพยากรโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

ลักษณะ

  • บริหารโครงการขนาดเล็กได้อย่างอิสระ และสนับสนุนโครงการขนาดใหญ่และซับซ้อนมากขึ้น
  • เพิ่มทักษะในการประสานงานเป็นทีมและการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • พัฒนาความเชี่ยวชาญขั้นสูงในเครื่องมือและซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ

ความก้าวหน้าในอาชีพ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • กำกับดูแลตารางเวลาและทรัพยากรของโครงการ
  • จัดการการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, ทีม, และผู้จัดจำหน่าย
  • ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและวางแผนกลยุทธ์การลดความเสี่ยง

ทักษะที่ต้องการ

  • ความสามารถในการแก้ปัญหาขั้นสูงและการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน
  • ทักษะการนำและการประสานงานที่แข็งแกร่ง

🔮 มองหา: ความสามารถในการจัดการโครงการขนาดเล็กในขณะที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเป็นผู้นำ ให้พวกเขาอธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นจริงที่พวกเขาเคยแก้ไขให้คุณฟัง

ระดับ 3: ผู้จัดการโครงการ

ผู้จัดการโครงการดูแลโครงการขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เน้นการบริหารจัดการทีม งบประมาณ และการส่งมอบโครงการ พวกเขาทำให้แน่ใจว่าโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและเสร็จสิ้นภายในขอบเขตที่กำหนด

ลักษณะ

  • บริหารโครงการที่ซับซ้อนมากขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับทีมงานขนาดใหญ่และงบประมาณที่สูงขึ้น
  • ให้การนำทางในด้านการบริหารความเสี่ยง, การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, และการจัดทำงบประมาณ
  • ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการขั้นสูงสำหรับการติดตามและรายงาน

ความก้าวหน้าในอาชีพ

  • มักเลื่อนตำแหน่งไปสู่การบริหารโครงการอาวุโสหรือผู้จัดการโปรแกรม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการส่งมอบโครงการเป็นไปตามกำหนดเวลาและสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ
  • บริหารจัดการทีมข้ามสายงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร
  • ติดตามงบประมาณโครงการและควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

ทักษะที่ต้องการ

  • ความเชี่ยวชาญในวิธีการบริหารโครงการ เช่น Six Sigma, Agile และ Waterfall
  • ทักษะการนำที่แข็งแกร่งและการจัดทำงบประมาณ

🔮 มองหา: ผู้สมัครที่สามารถจัดการงบประมาณ กำหนดเวลา และการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ ขอตัวอย่างการบริหารโครงการโดยละเอียดว่าพวกเขาเคยส่งมอบโครงการภายใต้ความกดดันได้อย่างไรโดยใช้เครื่องมือจัดการงาน

ระดับ 4: ผู้จัดการโครงการอาวุโส

ผู้จัดการโครงการอาวุโสเป็นผู้นำโครงการที่ซับซ้อนซึ่งอาจครอบคลุมหลายแผนกหรือหลายภูมิภาค พวกเขามุ่งเน้นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และการปรับโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวขององค์กร

ลักษณะ

  • กำกับดูแลโครงการขนาดใหญ่ที่มีการทำงานข้ามสายงาน
  • ให้ทิศทางเชิงกลยุทธ์และมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับสูง
  • ใช้เทคนิคการจัดการโครงการขั้นสูงเพื่อการติดตามเวลาและทรัพยากร

ความก้าวหน้าในอาชีพ

  • อาจก้าวเข้าสู่บทบาทเช่นผู้จัดการโครงการหรือผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • นำโครงการที่มีงบประมาณสูงตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเสร็จสิ้น
  • บริหารจัดการทีมข้ามสายงานระหว่างแผนกต่างๆ
  • พัฒนากลยุทธ์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

ทักษะที่ต้องการ

  • ความรู้ขั้นสูงเกี่ยวกับวิธีการบริหารโครงการ
  • ความสามารถในการเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งและการคิดเชิงกลยุทธ์

🔮 มองหา: ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคที่ลึกซึ้งควบคู่กับภาวะผู้นำ ต้องมั่นใจว่าพวกเขาสามารถนำทีมขนาดใหญ่และหลากหลายสายงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ได้ การสัมภาษณ์โดยใช้สถานการณ์สมมติสามารถเปิดเผยรูปแบบการตัดสินใจของพวกเขาได้

ระดับ 5: ผู้จัดการโปรแกรม/พอร์ตโฟลิโอ

ผู้จัดการโปรแกรมและผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอกำกับดูแลโครงการหลายโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรที่กว้างขึ้น ตำแหน่งงานเหล่านี้อยู่ในตำแหน่งใกล้เคียงกับระดับสูงของลำดับชั้นการจัดการโครงการ

ผู้จัดการโครงการนี้ รับประกันว่าแต่ละโครงการจะมีส่วนช่วยในกลยุทธ์ระยะยาว บางครั้งพวกเขาอาจถูกจัดประเภทเป็นผู้จัดการโครงการเฉพาะทาง เช่น ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง เนื่องจากพวกเขาดูแลพอร์ตโฟลิโอเฉพาะของโครงการก่อสร้าง

ลักษณะ

  • กำกับดูแลโครงการหรือโปรแกรมหลายโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ
  • ให้การนำทางในทุกแผนก โดยมุ่งเน้นไปที่การจัดสรรทรัพยากรและการรายงานในระดับสูง

ความก้าวหน้าในอาชีพ

  • มักได้รับการเลื่อนตำแหน่งไปสู่ระดับผู้บริหาร เช่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO) หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายโครงการ (CPO)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • บริหารโครงการเฉพาะทางที่ต้องการความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเฉพาะ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและประสานงานกับทีมเฉพาะทาง

ทักษะที่ต้องการ

  • ความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการทีมเฉพาะทางและความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้เฉพาะในอุตสาหกรรม

🔮 มองหา: ผู้ที่มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการหลายโครงการพร้อมกันและสามารถปรับให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ ทดสอบความคิดเชิงกลยุทธ์และการทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับสูง

➡️ อ่านเพิ่มเติม:ผู้จัดการโครงการ vs. ผู้จัดการโปรแกรม: บทบาทต่างกันอย่างไร?

บทบาทสนับสนุนในการบริหารโครงการ

การบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้จัดการโครงการเพียงคนเดียว แต่ยังรวมถึงบทบาทสนับสนุนต่างๆ ที่ช่วยให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น

นี่คือบทบาทสนับสนุนที่สำคัญ:

  • ผู้ประสานงานโครงการ: ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ช่วยเหลือผู้จัดการโครงการในภารกิจทางการบริหาร, การจัดตารางเวลา, และการจัดทำเอกสาร. พวกเขาคือสะพานเชื่อมระหว่างผู้จัดการโครงการกับทีมบริหารโครงการ. พวกเขาทำให้การสื่อสารชัดเจนและคุณปฏิบัติตามกำหนดเวลา
  • นักวิเคราะห์ธุรกิจ: นักวิเคราะห์ธุรกิจทำงานร่วมกับลูกค้าและทีมอื่น ๆ เพื่อกำหนดความต้องการของโครงการ พวกเขาตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลจากลูกค้าถูกตีความอย่างถูกต้องเกี่ยวกับความต้องการทางธุรกิจ และสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร
  • หัวหน้าทีม: หัวหน้าทีมบริหารจัดการทีมบริหารโครงการเฉพาะภายในโครงการหนึ่ง ๆ โดยรายงานตรงต่อผู้จัดการโครงการและรับรองว่าทีมของตนปฏิบัติตามกำหนดเวลาและมาตรฐานคุณภาพ

ผู้จัดการโครงการที่ดีพึ่งพาบทบาทสนับสนุนเพื่อให้มั่นใจว่างานต่างๆ เสร็จสิ้นตามกำหนดเวลาและอยู่ในขอบเขตที่กำหนดบทบาทในโครงการเหล่านี้ช่วยอำนวยความสะดวกในการสื่อสาร ให้การกำกับดูแลเพิ่มเติม และทำให้มั่นใจว่าโครงการยังคงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

ด้วยการทำงานเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ บทบาทสนับสนุนช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถมุ่งเน้นไปที่ภาพรวมที่ใหญ่กว่า พวกเขาใช้เครื่องมือเพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันนี้โดยการทำให้การสื่อสารง่ายขึ้นและรวมศูนย์งานโครงการไว้ในแพลตฟอร์มเดียว

➡️ อ่านเพิ่มเติม:วิธีหาประสบการณ์การบริหารโครงการในที่ทำงาน

ClickUp ช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันได้อย่างไร

ClickUp, เครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุม, สามารถช่วยทีมจัดระเบียบงาน, ติดตามความคืบหน้า, และร่วมมือกันได้อย่างราบรื่น. สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลที่กำลังสรรหาผู้จัดการโครงการ, นี่คือเครื่องมือที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในการเข้าใจและปรับปรุงทักษะที่จำเป็นในบทบาทต่าง ๆ.

ด้วยการใช้คุณสมบัติที่หลากหลายของ ClickUp คุณสามารถมั่นใจได้ว่าทีมโครงการของคุณมีเครื่องมือที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งสามารถติดตามกำหนดเวลาและงานที่ต้องส่งให้ตรงกันอยู่เสมอ

นี่คือคุณสมบัติบางประการที่สามารถช่วยได้:

1. การจัดการเป้าหมาย

เป้าหมาย ClickUpช่วยให้ทีมโครงการสามารถกำหนดและติดตามวัตถุประสงค์ของตนได้. ช่วยให้พวกเขาสามารถมองเห็นเป้าหมาย, แยกย่อยเป็นงานย่อย, และติดตามความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายได้.

ลำดับความสำคัญของงานใน ClickUp: ตำแหน่งงานของผู้จัดการโครงการ
จัดลำดับความสำคัญของงานที่ต้องทำให้เสร็จก่อนด้วยลำดับความสำคัญของงานใน ClickUp

คุณสมบัติการจัดลำดับความสำคัญของงานใน ClickUpช่วยให้ทีมบริหารโครงการสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานที่สำคัญที่สุดได้ ทีมสามารถกำหนดระดับความสำคัญ—'ด่วน' 'สูง' 'ปานกลาง' และ 'ต่ำ'—เพื่อให้แน่ใจว่างานที่สำคัญจะไม่ถูกเลื่อนออกไป

2. การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์

ClickUp Docsช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ พร้อมความสามารถในการสร้าง แก้ไข แสดงความคิดเห็น และแชร์เอกสาร ผู้จัดการโครงการยังสามารถ สร้างวิกิและรักษาความสอดคล้องอย่างเต็มที่เกี่ยวกับข้อกำหนดของโครงการ

ClickUp Docs: ตำแหน่งงานผู้จัดการโครงการ
ร่วมมือและระดมความคิดกับทีมของคุณ สร้างวิกิ และจัดเก็บเอกสารในที่เดียวด้วย ClickUp Docs

อีกหนึ่งฟีเจอร์ที่สามารถช่วยได้คือClickUp Whiteboards พื้นที่ทำงานแบบภาพสำหรับการระดมความคิด ซึ่งทีมสามารถ แชร์ไอเดีย กลยุทธ์ และขั้นตอนการทำงานได้แบบเรียลไทม์

3. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

ด้วยความคิดเห็นที่มอบหมายใน ClickUp ผู้จัดการโครงการสามารถมอบหมายงานได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้มั่นใจว่าสมาชิกทุกคนในทีมทราบถึงความรับผิดชอบของตน

ความคิดเห็นในการมอบหมายงานใน ClickUp: ตำแหน่งงานของผู้จัดการโครงการ
จัดการการสื่อสารของโครงการทั้งหมดของคุณในที่เดียวด้วย ClickUp Assign Comments

ClickUp Inbox, ในทางกลับกัน, รวมศูนย์การสื่อสารของทีมทั้งหมดไว้ที่เดียว, ทำให้แน่ใจว่าไม่มีข้อความใดสูญหายไประหว่างการสื่อสาร.

ไม่ว่าทีมบริหารโครงการของคุณจะประสานงานข้ามแผนกหรือจัดการงานประจำวัน ชุดฟีเจอร์การทำงานร่วมกันของ ClickUp จะช่วยให้พวกเขาทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นและส่งมอบโครงการตรงเวลา!

ตำแหน่งระดับอาวุโสในด้านการบริหารโครงการ

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลและผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากร สิ่งสำคัญคือการตระหนักถึงคุณค่าเชิงกลยุทธ์ที่บทบาทการบริหารโครงการระดับอาวุโสสามารถนำมาสู่องค์กร

เมื่อผู้จัดการโครงการก้าวเข้าสู่ตำแหน่งอาวุโส พวกเขาจะเปลี่ยนจากการบริหารโครงการรายบุคคลไปสู่การขับเคลื่อนโครงการริเริ่มในระดับองค์กร

ผู้จัดการโครงการ

ผู้จัดการโครงการดูแลโครงการหลายโครงการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีส่วนช่วยให้บรรลุเป้าหมายใหญ่ขององค์กร. งานการจัดการโครงการนี้ต้องการให้ผู้จัดการโครงการไม่เพียงแต่จัดการโครงการเดียว แต่ต้องทำให้โครงการทั้งหมดภายในโปรแกรมมีการจัดวางกลยุทธ์อย่างเป็นระบบและดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ.

ผู้จัดการโปรแกรม ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างทีม เพื่อให้แน่ใจว่าทรัพยากรถูกใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่และโปรแกรมส่งมอบคุณค่าตามที่ตั้งใจไว้

ความรับผิดชอบหลักในการเป็นผู้นำ

  • ให้แน่ใจว่าแต่ละโครงการภายในโปรแกรมมีส่วนช่วยสนับสนุนเป้าหมายองค์กรในภาพรวม
  • อำนวยความสะดวกในการสื่อสารและการทำงานร่วมกันระหว่างทีมโครงการต่างๆ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทรัพยากรถูกจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพในทุกโครงการเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดคอขวด
  • ใช้เครื่องมือเพื่อติดตามโครงการหลายโครงการพร้อมกัน, ตรวจสอบความคืบหน้า, และรายงานต่อผู้บริหาร

ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอ

ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอมองในมุมมองที่กว้างกว่าผู้จัดการโปรแกรม. พวกเขา ดูแลโปรแกรมหรือโครงการหลาย ๆ โครงการ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ระยะยาวขององค์กร.

บทบาทนี้เกี่ยวข้องกับการประเมินความสำเร็จของโครงการต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่า การจัดสรรทรัพยากรไปยังโครงการต่าง ๆ นั้นขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก

ความรับผิดชอบหลักในการเป็นผู้นำ

  • กำกับดูแลการรวบรวมโครงการและโปรแกรมต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
  • ตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณเกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญ การดำเนินการต่อ หรือการปรับเปลี่ยนโครงการ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทรัพยากรถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วทั้งพอร์ตโฟลิโอ
  • ใช้เครื่องมือการจัดการพอร์ตโฟลิโอเพื่อรวบรวมการรายงาน, จัดการความเสี่ยง, และให้การอัปเดตแบบเรียลไทม์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO)

ที่จุดสูงสุดของลำดับชั้นการบริหารโครงการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO) ดูแลโครงการทั้งหมดและกิจกรรมการดำเนินงานทั่วทั้งบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO) รับประกันว่า ทุกโครงการสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ของบริษัท บทบาทนี้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานขนาดใหญ่ การจัดการทรัพยากร และโครงการริเริ่มทั่วทั้งบริษัท

ความรับผิดชอบหลักในการเป็นผู้นำ

  • ให้การนำทางและทิศทางเชิงกลยุทธ์สำหรับโครงการและโปรแกรมการดำเนินงานทั้งหมด
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกโครงการสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท

เครื่องมือเพื่อสนับสนุนผู้จัดการโครงการส่งมอบโครงการให้ตรงตามกำหนดเวลา

การจัดหาเครื่องมือที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการเสริมสร้างทีมโครงการของคุณและรับประกันการส่งมอบโครงการที่ทันเวลาและประสบความสำเร็จ

เครื่องมือการจัดการโครงการของ ClickUpมีความยืดหยุ่นสูงและสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของผู้จัดการโครงการทุกคนได้ ไม่ว่าคุณจะต้องการซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเพื่อติดตามงาน จัดการกำหนดเวลา หรือดูแลโครงการที่ซับซ้อน ClickUp ก็มีฟีเจอร์ที่ปรับแต่งได้เพื่อรองรับทุกบทบาท

การจัดการโครงการด้วย ClickUp
ตรวจสอบปริมาณงานของผู้จัดการโครงการของคุณเพื่อทราบว่าคุณจำเป็นต้องจ้างเพิ่มหรือไม่ด้วย ClickUp Project Management

ด้วยเครื่องมือนี้ ผู้จัดการโครงการระดับเริ่มต้นสามารถติดตามงานแต่ละชิ้นและกำหนดเวลาได้ ในทางกลับกัน ผู้จัดการโครงการระดับอาวุโสสามารถใช้เครื่องมือนี้ในการจัดการพอร์ตโฟลิโอ ดูแลทรัพยากร และขับเคลื่อนเป้าหมายเชิงกลยุทธ์

นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้จัดการโครงการในบทบาทต่างๆ สามารถวางแผน ดำเนินการ และติดตามโครงการของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมความสำเร็จและเพิ่มผลผลิตในทุกงาน

ประโยชน์ของการใช้ ClickUp สำหรับการจัดการโครงการ

ClickUp มอบประโยชน์สำคัญหลายประการที่ช่วยสนับสนุนผู้จัดการโครงการในการส่งมอบผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูง:

  • ความหลากหลาย: ปรับตัวเข้ากับโครงการใด ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็น Agile, Waterfall หรือแบบผสมผสาน ทำให้ ClickUp เหมาะกับอุตสาหกรรมต่าง ๆ และขนาดทีมที่หลากหลาย
  • การปรับแต่ง: ปรับแต่งขั้นตอนการทำงานของคุณให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง สถานะที่กำหนดเองมุมมองที่กำหนดเองมากกว่า 15 แบบ และเทมเพลต
  • การทำงานร่วมกัน: เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในทีมและทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันด้วยการแก้ไขแบบเรียลไทม์, ความคิดเห็น, และClickUp Chat
  • การจัดการงาน: แยกงานออกเป็นส่วนย่อยและติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย ตั้งแต่รายการสิ่งที่ต้องทำแบบง่ายไปจนถึงไทม์ไลน์โครงการที่ซับซ้อน
  • ระบบอัตโนมัติ: ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นระบบอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาด ช่วยให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริง ๆ
  • การผสานรวม: ผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่คุณใช้อยู่แล้วได้อย่างราบรื่น เช่น Slack, Google Drive และ Microsoft Office เพื่อรวมศูนย์การทำงานทั้งหมดของคุณ
  • การรายงาน: ตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการด้วยรายงานและแดชบอร์ดที่ละเอียด

ฉันกำลังมองหาแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ และฉันพบสิ่งที่ดีที่สุด ทันทีที่ฉันได้ใช้มัน ฉันรู้สึกว่า ClickUp สามารถแก้ปัญหาของเราได้ทั้งหมด และสร้างโซลูชั่นที่พร้อมใช้ได้ทันทีเพื่อประโยชน์ของเราในแบบที่ฉันไม่เคยคิดถึงมาก่อน

ฉันกำลังมองหาแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ และฉันพบสิ่งที่ดีที่สุด ทันทีที่เริ่มใช้ ฉันรู้สึกว่า ClickUp สามารถแก้ปัญหาทั้งหมดของเราได้ และสร้างโซลูชันที่พร้อมใช้งานเพื่อประโยชน์ของเราในแบบที่ฉันไม่เคยคิดถึงมาก่อน

➡️ อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างแผนภูมิแกนต์สำหรับการจัดการโครงการ

คุณสมบัติโดยสรุป: แผนภูมิแกนต์, การจัดการงาน, การติดตามเวลา

นี่คือภาพรวมของฟีเจอร์ที่ทีมบริหารโครงการของคุณจะได้รับประโยชน์:

1. แผนภูมิแกนต์

แผนภูมิแกนต์ ClickUp
ติดตามความคืบหน้าและจัดการการพึ่งพาด้วยแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp

มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUpช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถสร้างไทม์ไลน์แบบภาพที่แสดง การพึ่งพาของงานและความคืบหน้าของโครงการในมุมมองเดียว ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถแยกงานออกเป็นชิ้นย่อย ตรวจสอบสถานะของแต่ละงาน และปรับกำหนดเวลาตามการเปลี่ยนแปลงของขอบเขตหรือความพร้อมของทรัพยากร

ตัวเลือกมุมมองแบบกำหนดเองภายในแผนภูมิแกนต์ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถดูการพึ่งพาของโครงการ เส้นทางวิกฤต และการอัปเดตงานได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถจัดเรียงไทม์ไลน์ใหม่และส่งมอบแต่ละเฟสของโครงการได้ตรงเวลา

2. การจัดการงาน

งานใน ClickUp
เปิดตัวผลิตภัณฑ์ของคุณตรงเวลาด้วยการมอบหมายงานที่เหมาะสมให้กับคนที่เหมาะสมด้วย ClickUp Tasks

ฟีเจอร์งานใน ClickUp ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถสร้างและมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมได้ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนทราบถึงบทบาทและกำหนดเวลาของตนเอง ระบบยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถ เพิ่มความคิดเห็น แนบไฟล์ และติดตามความคืบหน้าของงานได้

งานช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถ สลับระหว่างรายการ กระดานคัมบัง หรือมุมมองปฏิทิน ตามวิธีการทำงานที่ตนชอบได้ ด้วยการเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียว จะช่วยให้การสื่อสารง่ายขึ้นและปรับปรุงการทำงานร่วมกันในทีมให้ดีขึ้น

3. การติดตามเวลา

การติดตามเวลาโครงการใน ClickUp: ตำแหน่งงานของผู้จัดการโครงการ
ติดตามเวลาที่คุณใช้ในแต่ละงานด้วย ClickUp Project Time Tracking

ฟีเจอร์การติดตามเวลาโครงการของ ClickUpช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถติดตามเวลาที่ใช้กับงานเฉพาะได้ ซึ่งช่วยให้โครงการอยู่ในงบประมาณและการจัดสรรทรัพยากรมีประสิทธิภาพ

มันผสานการทำงานอย่างราบรื่นกับการจัดการงาน ทำให้ผู้จัดการโครงการสามารถติดตามความคืบหน้าของงานและประสิทธิภาพของทีมได้แบบเรียลไทม์ และประเมินสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการได้ตรงเวลา

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการส่งมอบโครงการตรงเวลา

ไม่ว่าผู้จัดการโครงการจะขอหรือรู้จักเครื่องมือใดก็ตาม ในฐานะ HR หรือผู้จัดการฝ่ายสรรหา คุณควรถามในระหว่างการสัมภาษณ์ว่าพวกเขาปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในงานประจำวันหรือไม่ เช่น:

  • แบ่งโครงการออกเป็นงานย่อยและกำหนดเส้นตาย
  • จัดลำดับความสำคัญของงานตามความเร่งด่วนและผลกระทบ
  • สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสม่ำเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด
  • ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเพื่อติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์
  • ติดตามการจัดสรรทรัพยากรและทำการปรับเปลี่ยนเมื่อจำเป็น

ClickUp ช่วยรักษาไทม์ไลน์และงบประมาณได้อย่างไร

เบรนท์ ฟลายบิเยิร์กระบุว่า มีโครงการน้อยกว่า 1% ที่เสร็จสมบูรณ์ตามกำหนดเวลา อยู่ในงบประมาณ และมอบประโยชน์ตามที่สัญญาไว้

ClickUp ให้บริการคุณสมบัติและเทมเพลตที่ช่วยเหลือผู้จัดการโครงการในการรักษาตารางเวลาและงบประมาณของพวกเขา:

  • ClickUp เทมเพลต: จัดการไทม์ไลน์ของโครงการ, งบประมาณ, และการจัดลำดับความสำคัญของงาน เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการเริ่มต้นอย่างถูกต้องด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการที่สร้างไว้ล่วงหน้า
  • ClickUp งานที่ทำซ้ำ: กำหนดเวลางานที่ทำซ้ำโดยอัตโนมัติเพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างสม่ำเสมอ
  • ClickUp เป้าหมายสำคัญ: ระบุเป้าหมายสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าบรรลุตามกำหนดเวลาที่สำคัญ
  • การจัดการงบประมาณ: ติดตามค่าใช้จ่ายและทำให้โครงการอยู่ในงบประมาณด้วยคุณสมบัติเช่น ClickUp Project Time Tracking และ Custom Fields

สรรหาผู้จัดการโครงการที่เหมาะสมด้วย ClickUp

การเข้าใจตำแหน่ง, ระดับ, และบทบาทสนับสนุนของผู้จัดการโครงการเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลและผู้จัดการการจ้างงาน. ตำแหน่งงานการจัดการโครงการแต่ละตำแหน่งสะท้อนถึงระดับความรับผิดชอบและความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน ดังนั้นการระบุตำแหน่งผู้จัดการโครงการอย่างถูกต้องจึงช่วยให้คุณจ้างผู้ที่เหมาะสมได้.

ด้วยคุณสมบัติของ ClickUp เช่น การจัดการเป้าหมาย การติดตามงาน แผนภูมิแกนต์ และอื่นๆ อีกมากมาย องค์กรสามารถปรับปรุงกระบวนการบริหารโครงการของตนและทำให้มั่นใจว่าทีมโครงการมีเครื่องมือที่ดีที่สุดในการประสบความสำเร็จ

ดังนั้นลงทะเบียนใช้ ClickUpเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการ และช่วยให้ทีมของคุณมีระเบียบและสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ