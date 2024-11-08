ตำแหน่งงานของผู้จัดการโครงการและบทบาทในด้านการจัดการโครงการ

มีความต้องการเพิ่มขึ้นสำหรับผู้มีความสามารถด้านการบริหารโครงการ
ตลอดปี 2027 คุณสามารถคาดหวังได้ว่ากำลังแรงงานที่มุ่งเน้นการบริหารโครงการจะเติบโตขึ้น 33% ซึ่งเทียบเท่ากับเกือบ 22 ล้านตำแหน่งงานใหม่ในหลากหลายภาคส่วน
ภายในเวลานั้น นายจ้างจะต้องการบุคคลเกือบ 88 ล้านคนในตำแหน่งการจัดการโครงการเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด 😱
อย่างไรก็ตาม นี่เป็นงานที่มีความเสี่ยงสูง91.5% ของโครงการมีค่าใช้จ่ายเกินงบประมาณหรือล่าช้ากว่ากำหนด โดยมีน้อยกว่า 1% ที่เสร็จสิ้นตามเวลา อยู่ในงบประมาณ และส่งมอบประโยชน์ตามที่สัญญาไว้
ความล้มเหลวเหล่านี้เน้นย้ำถึงความสำคัญอย่างยิ่งของการจ้างผู้จัดการโครงการที่เหมาะสม—ผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะและประสบการณ์เพื่อป้องกันการจัดการโครงการที่ผิดพลาดซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายสูง
ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล ความชัดเจนในชื่อตำแหน่งงานด้านการบริหารโครงการจะช่วยให้คุณสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมและหลีกเลี่ยงความล่าช้าและค่าใช้จ่ายเกินงบประมาณของโครงการ เรามาดูประเภทของผู้จัดการโครงการและบทบาทของแต่ละประเภทกัน
ผู้จัดการโครงการประเภทต่างๆ
การจัดการโครงการไม่ใช่ศาสตร์ที่มีรูปแบบเดียวใช้ได้กับทุกสถานการณ์ มันแตกต่างกันไปตามความซับซ้อนของอุตสาหกรรมที่คุณทำงานอยู่ แผนกที่คุณให้การสนับสนุน และขอบเขตของโครงการ นอกจากนี้ยังมีผู้จัดการโครงการที่มีระดับทักษะและอำนาจหน้าที่ที่แตกต่างกันอีกด้วย
นี่คือประเภทผู้จัดการโครงการที่พบได้บ่อยที่สุด:
ผู้จัดการโครงการระดับเริ่มต้น
ผู้จัดการโครงการระดับเริ่มต้น ซึ่งบางครั้งเรียกว่าผู้ช่วยหรือผู้จัดการโครงการระดับจูเนียร์ มักจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ใหม่ในสายงานนี้หรือกำลังเปลี่ยนสายงานมา ผู้จัดการโครงการระดับเริ่มต้นมีจำนวนมากที่สุดในสำนักงานบริหารโครงการทุกแห่ง
พวกเขาจะ ช่วยเหลือผู้จัดการโครงการอาวุโสในบริษัทของคุณเป็นหลักในด้านงานธุรการ, จัดทำตารางเวลา, และประสานงานโครงการที่สำคัญ
ในฐานะผู้จัดการโครงการระดับเริ่มต้น พวกเขาจะช่วยบริหารโครงการขนาดเล็กหรือส่วนหนึ่งของโครงการขนาดใหญ่
ผู้จัดการโครงการระดับกลาง
ผู้จัดการโครงการระดับกลางมักจะเป็นบุคลากรที่มีจำนวนมากที่สุดเป็นอันดับสองในสำนักงานบริหารโครงการใด ๆ พวกเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ซึ่งจะช่วยคุณบริหารโครงการขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
พวกเขาสามารถจัดการวงจรชีวิตการบริหารโครงการทั้งหมดได้อย่าง อิสระ คุณสามารถไว้วางใจให้พวกเขาจัดการการบริหารทีม การวางแผนโครงการ การจัดทำงบประมาณ การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และทักษะการลดความเสี่ยง
ในบทบาทนี้ ผู้จัดการโครงการ (PMs) คาดว่าจะต้องประสานงานกับหลายทีมและหลายแผนกบ่อยครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการต่างๆ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของบริษัทของคุณ
ผู้จัดการโครงการระดับอาวุโส
ผู้จัดการโครงการอาวุโส สามารถนำโครงการที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งมีผลกระทบอย่างมากต่อองค์กรของคุณได้ โครงการเหล่านี้มักมีงบประมาณขนาดใหญ่ ทีมงานและแผนกหลายฝ่าย และมีความเสี่ยงที่สำคัญ
ผู้จัดการโครงการอาวุโสควรมีความสามารถในการรับผิดชอบการวางแผนโครงการเชิงกลยุทธ์ การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการทำให้แน่ใจว่าโครงการสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
ผู้จัดการโครงการเฉพาะทาง
จำนวนผู้จัดการโครงการเฉพาะทางมีมากเท่ากับจำนวนอุตสาหกรรม พวกเขามาจากไอที, การก่อสร้าง, การดูแลสุขภาพ, การตลาด, และสาขาอื่น ๆ ที่ต้องการจ้างผู้จัดการโครงการเฉพาะทาง
ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้มีความรู้เฉพาะทางในอุตสาหกรรมนี้มาหลายปี และเป็นผู้เชี่ยวชาญในการบริหารโครงการที่ซับซ้อนซึ่งมีลักษณะเฉพาะในสาขาของตน
ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการโครงการไอทีรับผิดชอบโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ ในขณะที่ผู้จัดการโครงการก่อสร้างดูแลโครงการที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยและกำหนดเวลาอย่างเคร่งครัด
➡️ อ่านเพิ่มเติม:3 เคล็ดลับการจัดการโครงการสำหรับผู้จัดการที่ยุ่ง (พร้อมเทมเพลตฟรี!)
5 ระดับของผู้จัดการโครงการ
บทบาทการจัดการโครงการมักมีการก้าวหน้าในอาชีพที่เป็นระบบ โดยแต่ละระดับต้องการความเชี่ยวชาญและความรับผิดชอบที่สูงขึ้น
การเข้าใจระดับเหล่านี้สามารถช่วยคุณประเมินคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมัครได้อย่างถูกต้อง
ระดับ 1: ผู้ประสานงานโครงการ
ผู้ประสานงานโครงการมักเป็นตำแหน่งระดับเริ่มต้นที่ให้การสนับสนุนที่จำเป็นแก่ทีมโครงการ พวกเขา จัดการงานธุรการและช่วยรักษาโครงการให้ดำเนินไปตามแผน โดยการจัดการเอกสาร ติดตามความคืบหน้า และจัดตารางการประชุม
ลักษณะ
- สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสมาชิกในทีม
- มีความสามารถในการจัดการหลายกำหนดเวลาโดยไม่สูญเสียสมาธิ
- แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างแข็งแกร่ง และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
- เป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพโดยเป็นแบบอย่างหรือสร้างแรงจูงใจให้กับทีม
- มีความเชี่ยวชาญในซอฟต์แวร์และเครื่องมือการจัดการโครงการเพื่อติดตามตัวชี้วัดของโครงการ
- รักษาความสงบภายใต้ความกดดันและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความหวังในทีม
ความก้าวหน้าในอาชีพ
- บทบาทนี้เป็นก้าวสำคัญสู่ตำแหน่งเช่นผู้จัดการโครงการระดับต้น
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- สนับสนุนผู้จัดการโครงการอาวุโสในการจัดตารางเวลาและการจัดสรรทรัพยากร
- บริหารจัดการโครงการขนาดเล็กได้อย่างอิสระ
- ช่วยเหลือในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเอกสารโครงการ
ทักษะที่ต้องการ
- มีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารและวิธีการบริหารโครงการขั้นพื้นฐาน
- มีความสะดวกในการใช้เครื่องมือการจัดการโครงการเพื่อติดตามงานและกำหนดเวลา
🔮 มองหา: ทักษะการจัดการและการสื่อสารที่แข็งแกร่ง แม้ว่าจะมาจากบทบาทที่ไม่ใช่การจัดการโครงการ เนื่องจากสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการประสานงานและสนับสนุนทีม.
ระดับ 2: ผู้จัดการโครงการระดับต้น
ผู้จัดการโครงการระดับจูเนียร์เริ่มรับผิดชอบโครงการขนาดเล็กในขณะที่สนับสนุนผู้จัดการโครงการอาวุโสในโครงการที่มีความซับซ้อนมากขึ้น บทบาทนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและการบริหารทรัพยากรโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
ลักษณะ
- บริหารโครงการขนาดเล็กได้อย่างอิสระ และสนับสนุนโครงการขนาดใหญ่และซับซ้อนมากขึ้น
- เพิ่มทักษะในการประสานงานเป็นทีมและการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- พัฒนาความเชี่ยวชาญขั้นสูงในเครื่องมือและซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ
ความก้าวหน้าในอาชีพ
- โดยทั่วไปจะก้าวหน้าไปสู่ตำแหน่งผู้จัดการโครงการระดับกลางหลังจากได้พัฒนาทักษะการจัดการโครงการขั้นพื้นฐาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- กำกับดูแลตารางเวลาและทรัพยากรของโครงการ
- จัดการการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, ทีม, และผู้จัดจำหน่าย
- ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและวางแผนกลยุทธ์การลดความเสี่ยง
ทักษะที่ต้องการ
- ความสามารถในการแก้ปัญหาขั้นสูงและการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน
- ทักษะการนำและการประสานงานที่แข็งแกร่ง
🔮 มองหา: ความสามารถในการจัดการโครงการขนาดเล็กในขณะที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเป็นผู้นำ ให้พวกเขาอธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นจริงที่พวกเขาเคยแก้ไขให้คุณฟัง
ระดับ 3: ผู้จัดการโครงการ
ผู้จัดการโครงการดูแลโครงการขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เน้นการบริหารจัดการทีม งบประมาณ และการส่งมอบโครงการ พวกเขาทำให้แน่ใจว่าโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและเสร็จสิ้นภายในขอบเขตที่กำหนด
ลักษณะ
- บริหารโครงการที่ซับซ้อนมากขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับทีมงานขนาดใหญ่และงบประมาณที่สูงขึ้น
- ให้การนำทางในด้านการบริหารความเสี่ยง, การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, และการจัดทำงบประมาณ
- ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการขั้นสูงสำหรับการติดตามและรายงาน
ความก้าวหน้าในอาชีพ
- มักเลื่อนตำแหน่งไปสู่การบริหารโครงการอาวุโสหรือผู้จัดการโปรแกรม
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการส่งมอบโครงการเป็นไปตามกำหนดเวลาและสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ
- บริหารจัดการทีมข้ามสายงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร
- ติดตามงบประมาณโครงการและควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
ทักษะที่ต้องการ
- ความเชี่ยวชาญในวิธีการบริหารโครงการ เช่น Six Sigma, Agile และ Waterfall
- ทักษะการนำที่แข็งแกร่งและการจัดทำงบประมาณ
🔮 มองหา: ผู้สมัครที่สามารถจัดการงบประมาณ กำหนดเวลา และการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ ขอตัวอย่างการบริหารโครงการโดยละเอียดว่าพวกเขาเคยส่งมอบโครงการภายใต้ความกดดันได้อย่างไรโดยใช้เครื่องมือจัดการงาน
ระดับ 4: ผู้จัดการโครงการอาวุโส
ผู้จัดการโครงการอาวุโสเป็นผู้นำโครงการที่ซับซ้อนซึ่งอาจครอบคลุมหลายแผนกหรือหลายภูมิภาค พวกเขามุ่งเน้นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และการปรับโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวขององค์กร
ลักษณะ
- กำกับดูแลโครงการขนาดใหญ่ที่มีการทำงานข้ามสายงาน
- ให้ทิศทางเชิงกลยุทธ์และมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับสูง
- ใช้เทคนิคการจัดการโครงการขั้นสูงเพื่อการติดตามเวลาและทรัพยากร
ความก้าวหน้าในอาชีพ
- อาจก้าวเข้าสู่บทบาทเช่นผู้จัดการโครงการหรือผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- นำโครงการที่มีงบประมาณสูงตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเสร็จสิ้น
- บริหารจัดการทีมข้ามสายงานระหว่างแผนกต่างๆ
- พัฒนากลยุทธ์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
ทักษะที่ต้องการ
- ความรู้ขั้นสูงเกี่ยวกับวิธีการบริหารโครงการ
- ความสามารถในการเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งและการคิดเชิงกลยุทธ์
🔮 มองหา: ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคที่ลึกซึ้งควบคู่กับภาวะผู้นำ ต้องมั่นใจว่าพวกเขาสามารถนำทีมขนาดใหญ่และหลากหลายสายงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ได้ การสัมภาษณ์โดยใช้สถานการณ์สมมติสามารถเปิดเผยรูปแบบการตัดสินใจของพวกเขาได้
ระดับ 5: ผู้จัดการโปรแกรม/พอร์ตโฟลิโอ
ผู้จัดการโปรแกรมและผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอกำกับดูแลโครงการหลายโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรที่กว้างขึ้น ตำแหน่งงานเหล่านี้อยู่ในตำแหน่งใกล้เคียงกับระดับสูงของลำดับชั้นการจัดการโครงการ
ผู้จัดการโครงการนี้ รับประกันว่าแต่ละโครงการจะมีส่วนช่วยในกลยุทธ์ระยะยาว บางครั้งพวกเขาอาจถูกจัดประเภทเป็นผู้จัดการโครงการเฉพาะทาง เช่น ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง เนื่องจากพวกเขาดูแลพอร์ตโฟลิโอเฉพาะของโครงการก่อสร้าง
ลักษณะ
- กำกับดูแลโครงการหรือโปรแกรมหลายโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ
- ให้การนำทางในทุกแผนก โดยมุ่งเน้นไปที่การจัดสรรทรัพยากรและการรายงานในระดับสูง
ความก้าวหน้าในอาชีพ
- มักได้รับการเลื่อนตำแหน่งไปสู่ระดับผู้บริหาร เช่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO) หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายโครงการ (CPO)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- บริหารโครงการเฉพาะทางที่ต้องการความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเฉพาะ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและประสานงานกับทีมเฉพาะทาง
ทักษะที่ต้องการ
- ความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการทีมเฉพาะทางและความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้เฉพาะในอุตสาหกรรม
🔮 มองหา: ผู้ที่มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการหลายโครงการพร้อมกันและสามารถปรับให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ ทดสอบความคิดเชิงกลยุทธ์และการทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับสูง
➡️ อ่านเพิ่มเติม:ผู้จัดการโครงการ vs. ผู้จัดการโปรแกรม: บทบาทต่างกันอย่างไร?
บทบาทสนับสนุนในการบริหารโครงการ
การบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้จัดการโครงการเพียงคนเดียว แต่ยังรวมถึงบทบาทสนับสนุนต่างๆ ที่ช่วยให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น
นี่คือบทบาทสนับสนุนที่สำคัญ:
- ผู้ประสานงานโครงการ: ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ช่วยเหลือผู้จัดการโครงการในภารกิจทางการบริหาร, การจัดตารางเวลา, และการจัดทำเอกสาร. พวกเขาคือสะพานเชื่อมระหว่างผู้จัดการโครงการกับทีมบริหารโครงการ. พวกเขาทำให้การสื่อสารชัดเจนและคุณปฏิบัติตามกำหนดเวลา
- นักวิเคราะห์ธุรกิจ: นักวิเคราะห์ธุรกิจทำงานร่วมกับลูกค้าและทีมอื่น ๆ เพื่อกำหนดความต้องการของโครงการ พวกเขาตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลจากลูกค้าถูกตีความอย่างถูกต้องเกี่ยวกับความต้องการทางธุรกิจ และสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร
- หัวหน้าทีม: หัวหน้าทีมบริหารจัดการทีมบริหารโครงการเฉพาะภายในโครงการหนึ่ง ๆ โดยรายงานตรงต่อผู้จัดการโครงการและรับรองว่าทีมของตนปฏิบัติตามกำหนดเวลาและมาตรฐานคุณภาพ
ผู้จัดการโครงการที่ดีพึ่งพาบทบาทสนับสนุนเพื่อให้มั่นใจว่างานต่างๆ เสร็จสิ้นตามกำหนดเวลาและอยู่ในขอบเขตที่กำหนดบทบาทในโครงการเหล่านี้ช่วยอำนวยความสะดวกในการสื่อสาร ให้การกำกับดูแลเพิ่มเติม และทำให้มั่นใจว่าโครงการยังคงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
ด้วยการทำงานเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ บทบาทสนับสนุนช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถมุ่งเน้นไปที่ภาพรวมที่ใหญ่กว่า พวกเขาใช้เครื่องมือเพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันนี้โดยการทำให้การสื่อสารง่ายขึ้นและรวมศูนย์งานโครงการไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
➡️ อ่านเพิ่มเติม:วิธีหาประสบการณ์การบริหารโครงการในที่ทำงาน
ClickUp ช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันได้อย่างไร
ClickUp, เครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุม, สามารถช่วยทีมจัดระเบียบงาน, ติดตามความคืบหน้า, และร่วมมือกันได้อย่างราบรื่น. สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลที่กำลังสรรหาผู้จัดการโครงการ, นี่คือเครื่องมือที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในการเข้าใจและปรับปรุงทักษะที่จำเป็นในบทบาทต่าง ๆ.
ด้วยการใช้คุณสมบัติที่หลากหลายของ ClickUp คุณสามารถมั่นใจได้ว่าทีมโครงการของคุณมีเครื่องมือที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งสามารถติดตามกำหนดเวลาและงานที่ต้องส่งให้ตรงกันอยู่เสมอ
นี่คือคุณสมบัติบางประการที่สามารถช่วยได้:
1. การจัดการเป้าหมาย
เป้าหมาย ClickUpช่วยให้ทีมโครงการสามารถกำหนดและติดตามวัตถุประสงค์ของตนได้. ช่วยให้พวกเขาสามารถมองเห็นเป้าหมาย, แยกย่อยเป็นงานย่อย, และติดตามความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายได้.
คุณสมบัติการจัดลำดับความสำคัญของงานใน ClickUpช่วยให้ทีมบริหารโครงการสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานที่สำคัญที่สุดได้ ทีมสามารถกำหนดระดับความสำคัญ—'ด่วน' 'สูง' 'ปานกลาง' และ 'ต่ำ'—เพื่อให้แน่ใจว่างานที่สำคัญจะไม่ถูกเลื่อนออกไป
2. การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
ClickUp Docsช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ พร้อมความสามารถในการสร้าง แก้ไข แสดงความคิดเห็น และแชร์เอกสาร ผู้จัดการโครงการยังสามารถ สร้างวิกิและรักษาความสอดคล้องอย่างเต็มที่เกี่ยวกับข้อกำหนดของโครงการ
อีกหนึ่งฟีเจอร์ที่สามารถช่วยได้คือClickUp Whiteboards พื้นที่ทำงานแบบภาพสำหรับการระดมความคิด ซึ่งทีมสามารถ แชร์ไอเดีย กลยุทธ์ และขั้นตอนการทำงานได้แบบเรียลไทม์
3. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
ด้วยความคิดเห็นที่มอบหมายใน ClickUp ผู้จัดการโครงการสามารถมอบหมายงานได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้มั่นใจว่าสมาชิกทุกคนในทีมทราบถึงความรับผิดชอบของตน
ClickUp Inbox, ในทางกลับกัน, รวมศูนย์การสื่อสารของทีมทั้งหมดไว้ที่เดียว, ทำให้แน่ใจว่าไม่มีข้อความใดสูญหายไประหว่างการสื่อสาร.
ไม่ว่าทีมบริหารโครงการของคุณจะประสานงานข้ามแผนกหรือจัดการงานประจำวัน ชุดฟีเจอร์การทำงานร่วมกันของ ClickUp จะช่วยให้พวกเขาทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นและส่งมอบโครงการตรงเวลา!
ตำแหน่งระดับอาวุโสในด้านการบริหารโครงการ
ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลและผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากร สิ่งสำคัญคือการตระหนักถึงคุณค่าเชิงกลยุทธ์ที่บทบาทการบริหารโครงการระดับอาวุโสสามารถนำมาสู่องค์กร
เมื่อผู้จัดการโครงการก้าวเข้าสู่ตำแหน่งอาวุโส พวกเขาจะเปลี่ยนจากการบริหารโครงการรายบุคคลไปสู่การขับเคลื่อนโครงการริเริ่มในระดับองค์กร
ผู้จัดการโครงการ
ผู้จัดการโครงการดูแลโครงการหลายโครงการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีส่วนช่วยให้บรรลุเป้าหมายใหญ่ขององค์กร. งานการจัดการโครงการนี้ต้องการให้ผู้จัดการโครงการไม่เพียงแต่จัดการโครงการเดียว แต่ต้องทำให้โครงการทั้งหมดภายในโปรแกรมมีการจัดวางกลยุทธ์อย่างเป็นระบบและดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ.
ผู้จัดการโปรแกรม ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างทีม เพื่อให้แน่ใจว่าทรัพยากรถูกใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่และโปรแกรมส่งมอบคุณค่าตามที่ตั้งใจไว้
ความรับผิดชอบหลักในการเป็นผู้นำ
- ให้แน่ใจว่าแต่ละโครงการภายในโปรแกรมมีส่วนช่วยสนับสนุนเป้าหมายองค์กรในภาพรวม
- อำนวยความสะดวกในการสื่อสารและการทำงานร่วมกันระหว่างทีมโครงการต่างๆ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทรัพยากรถูกจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพในทุกโครงการเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดคอขวด
- ใช้เครื่องมือเพื่อติดตามโครงการหลายโครงการพร้อมกัน, ตรวจสอบความคืบหน้า, และรายงานต่อผู้บริหาร
ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอ
ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอมองในมุมมองที่กว้างกว่าผู้จัดการโปรแกรม. พวกเขา ดูแลโปรแกรมหรือโครงการหลาย ๆ โครงการ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ระยะยาวขององค์กร.
บทบาทนี้เกี่ยวข้องกับการประเมินความสำเร็จของโครงการต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่า การจัดสรรทรัพยากรไปยังโครงการต่าง ๆ นั้นขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก
ความรับผิดชอบหลักในการเป็นผู้นำ
- กำกับดูแลการรวบรวมโครงการและโปรแกรมต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
- ตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณเกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญ การดำเนินการต่อ หรือการปรับเปลี่ยนโครงการ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทรัพยากรถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วทั้งพอร์ตโฟลิโอ
- ใช้เครื่องมือการจัดการพอร์ตโฟลิโอเพื่อรวบรวมการรายงาน, จัดการความเสี่ยง, และให้การอัปเดตแบบเรียลไทม์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO)
ที่จุดสูงสุดของลำดับชั้นการบริหารโครงการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO) ดูแลโครงการทั้งหมดและกิจกรรมการดำเนินงานทั่วทั้งบริษัท
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO) รับประกันว่า ทุกโครงการสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ของบริษัท บทบาทนี้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานขนาดใหญ่ การจัดการทรัพยากร และโครงการริเริ่มทั่วทั้งบริษัท
ความรับผิดชอบหลักในการเป็นผู้นำ
- ให้การนำทางและทิศทางเชิงกลยุทธ์สำหรับโครงการและโปรแกรมการดำเนินงานทั้งหมด
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกโครงการสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท
เครื่องมือเพื่อสนับสนุนผู้จัดการโครงการส่งมอบโครงการให้ตรงตามกำหนดเวลา
การจัดหาเครื่องมือที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการเสริมสร้างทีมโครงการของคุณและรับประกันการส่งมอบโครงการที่ทันเวลาและประสบความสำเร็จ
เครื่องมือการจัดการโครงการของ ClickUpมีความยืดหยุ่นสูงและสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของผู้จัดการโครงการทุกคนได้ ไม่ว่าคุณจะต้องการซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเพื่อติดตามงาน จัดการกำหนดเวลา หรือดูแลโครงการที่ซับซ้อน ClickUp ก็มีฟีเจอร์ที่ปรับแต่งได้เพื่อรองรับทุกบทบาท
ด้วยเครื่องมือนี้ ผู้จัดการโครงการระดับเริ่มต้นสามารถติดตามงานแต่ละชิ้นและกำหนดเวลาได้ ในทางกลับกัน ผู้จัดการโครงการระดับอาวุโสสามารถใช้เครื่องมือนี้ในการจัดการพอร์ตโฟลิโอ ดูแลทรัพยากร และขับเคลื่อนเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้จัดการโครงการในบทบาทต่างๆ สามารถวางแผน ดำเนินการ และติดตามโครงการของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมความสำเร็จและเพิ่มผลผลิตในทุกงาน
ประโยชน์ของการใช้ ClickUp สำหรับการจัดการโครงการ
ClickUp มอบประโยชน์สำคัญหลายประการที่ช่วยสนับสนุนผู้จัดการโครงการในการส่งมอบผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูง:
- ความหลากหลาย: ปรับตัวเข้ากับโครงการใด ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็น Agile, Waterfall หรือแบบผสมผสาน ทำให้ ClickUp เหมาะกับอุตสาหกรรมต่าง ๆ และขนาดทีมที่หลากหลาย
- การปรับแต่ง: ปรับแต่งขั้นตอนการทำงานของคุณให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง สถานะที่กำหนดเองมุมมองที่กำหนดเองมากกว่า 15 แบบ และเทมเพลต
- การทำงานร่วมกัน: เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในทีมและทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันด้วยการแก้ไขแบบเรียลไทม์, ความคิดเห็น, และClickUp Chat
- การจัดการงาน: แยกงานออกเป็นส่วนย่อยและติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย ตั้งแต่รายการสิ่งที่ต้องทำแบบง่ายไปจนถึงไทม์ไลน์โครงการที่ซับซ้อน
- ระบบอัตโนมัติ: ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นระบบอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาด ช่วยให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริง ๆ
- การผสานรวม: ผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่คุณใช้อยู่แล้วได้อย่างราบรื่น เช่น Slack, Google Drive และ Microsoft Office เพื่อรวมศูนย์การทำงานทั้งหมดของคุณ
- การรายงาน: ตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการด้วยรายงานและแดชบอร์ดที่ละเอียด
ฉันกำลังมองหาแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ และฉันพบสิ่งที่ดีที่สุด ทันทีที่ฉันได้ใช้มัน ฉันรู้สึกว่า ClickUp สามารถแก้ปัญหาของเราได้ทั้งหมด และสร้างโซลูชั่นที่พร้อมใช้ได้ทันทีเพื่อประโยชน์ของเราในแบบที่ฉันไม่เคยคิดถึงมาก่อน
ฉันกำลังมองหาแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ และฉันพบสิ่งที่ดีที่สุด ทันทีที่เริ่มใช้ ฉันรู้สึกว่า ClickUp สามารถแก้ปัญหาทั้งหมดของเราได้ และสร้างโซลูชันที่พร้อมใช้งานเพื่อประโยชน์ของเราในแบบที่ฉันไม่เคยคิดถึงมาก่อน
➡️ อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างแผนภูมิแกนต์สำหรับการจัดการโครงการ
คุณสมบัติโดยสรุป: แผนภูมิแกนต์, การจัดการงาน, การติดตามเวลา
นี่คือภาพรวมของฟีเจอร์ที่ทีมบริหารโครงการของคุณจะได้รับประโยชน์:
1. แผนภูมิแกนต์
มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUpช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถสร้างไทม์ไลน์แบบภาพที่แสดง การพึ่งพาของงานและความคืบหน้าของโครงการในมุมมองเดียว ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถแยกงานออกเป็นชิ้นย่อย ตรวจสอบสถานะของแต่ละงาน และปรับกำหนดเวลาตามการเปลี่ยนแปลงของขอบเขตหรือความพร้อมของทรัพยากร
ตัวเลือกมุมมองแบบกำหนดเองภายในแผนภูมิแกนต์ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถดูการพึ่งพาของโครงการ เส้นทางวิกฤต และการอัปเดตงานได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถจัดเรียงไทม์ไลน์ใหม่และส่งมอบแต่ละเฟสของโครงการได้ตรงเวลา
2. การจัดการงาน
ฟีเจอร์งานใน ClickUp ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถสร้างและมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมได้ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนทราบถึงบทบาทและกำหนดเวลาของตนเอง ระบบยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถ เพิ่มความคิดเห็น แนบไฟล์ และติดตามความคืบหน้าของงานได้
งานช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถ สลับระหว่างรายการ กระดานคัมบัง หรือมุมมองปฏิทิน ตามวิธีการทำงานที่ตนชอบได้ ด้วยการเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียว จะช่วยให้การสื่อสารง่ายขึ้นและปรับปรุงการทำงานร่วมกันในทีมให้ดีขึ้น
3. การติดตามเวลา
ฟีเจอร์การติดตามเวลาโครงการของ ClickUpช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถติดตามเวลาที่ใช้กับงานเฉพาะได้ ซึ่งช่วยให้โครงการอยู่ในงบประมาณและการจัดสรรทรัพยากรมีประสิทธิภาพ
มันผสานการทำงานอย่างราบรื่นกับการจัดการงาน ทำให้ผู้จัดการโครงการสามารถติดตามความคืบหน้าของงานและประสิทธิภาพของทีมได้แบบเรียลไทม์ และประเมินสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการได้ตรงเวลา
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการส่งมอบโครงการตรงเวลา
ไม่ว่าผู้จัดการโครงการจะขอหรือรู้จักเครื่องมือใดก็ตาม ในฐานะ HR หรือผู้จัดการฝ่ายสรรหา คุณควรถามในระหว่างการสัมภาษณ์ว่าพวกเขาปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในงานประจำวันหรือไม่ เช่น:
- แบ่งโครงการออกเป็นงานย่อยและกำหนดเส้นตาย
- จัดลำดับความสำคัญของงานตามความเร่งด่วนและผลกระทบ
- สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสม่ำเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด
- ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเพื่อติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์
- ติดตามการจัดสรรทรัพยากรและทำการปรับเปลี่ยนเมื่อจำเป็น
ClickUp ช่วยรักษาไทม์ไลน์และงบประมาณได้อย่างไร
เบรนท์ ฟลายบิเยิร์กระบุว่า มีโครงการน้อยกว่า 1% ที่เสร็จสมบูรณ์ตามกำหนดเวลา อยู่ในงบประมาณ และมอบประโยชน์ตามที่สัญญาไว้
ClickUp ให้บริการคุณสมบัติและเทมเพลตที่ช่วยเหลือผู้จัดการโครงการในการรักษาตารางเวลาและงบประมาณของพวกเขา:
- ClickUp เทมเพลต: จัดการไทม์ไลน์ของโครงการ, งบประมาณ, และการจัดลำดับความสำคัญของงาน เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการเริ่มต้นอย่างถูกต้องด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการที่สร้างไว้ล่วงหน้า
- ClickUp งานที่ทำซ้ำ: กำหนดเวลางานที่ทำซ้ำโดยอัตโนมัติเพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างสม่ำเสมอ
- ClickUp เป้าหมายสำคัญ: ระบุเป้าหมายสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าบรรลุตามกำหนดเวลาที่สำคัญ
- การจัดการงบประมาณ: ติดตามค่าใช้จ่ายและทำให้โครงการอยู่ในงบประมาณด้วยคุณสมบัติเช่น ClickUp Project Time Tracking และ Custom Fields
สรรหาผู้จัดการโครงการที่เหมาะสมด้วย ClickUp
การเข้าใจตำแหน่ง, ระดับ, และบทบาทสนับสนุนของผู้จัดการโครงการเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลและผู้จัดการการจ้างงาน. ตำแหน่งงานการจัดการโครงการแต่ละตำแหน่งสะท้อนถึงระดับความรับผิดชอบและความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน ดังนั้นการระบุตำแหน่งผู้จัดการโครงการอย่างถูกต้องจึงช่วยให้คุณจ้างผู้ที่เหมาะสมได้.
ด้วยคุณสมบัติของ ClickUp เช่น การจัดการเป้าหมาย การติดตามงาน แผนภูมิแกนต์ และอื่นๆ อีกมากมาย องค์กรสามารถปรับปรุงกระบวนการบริหารโครงการของตนและทำให้มั่นใจว่าทีมโครงการมีเครื่องมือที่ดีที่สุดในการประสบความสำเร็จ
ดังนั้นลงทะเบียนใช้ ClickUpเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการ และช่วยให้ทีมของคุณมีระเบียบและสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ