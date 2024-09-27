วิธีการปรับปรุงกระบวนการเฟสเกตในการบริหารโครงการ

หากคุณนึกถึงคำว่า 'phase gate' แล้วสงสัยว่ามันคือเรื่องอื้อฉาวของคนดังอีกแล้วหรือไม่ เราไม่โทษคุณเลย อย่างไรก็ตาม ในด้านการบริหารโครงการ phase gate นั้นไม่ได้มีความขัดแย้งหรือเป็นที่ถกเถียงแต่อย่างใด
ในความเป็นจริง ภายในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นกรอบการทำงานที่ทรงพลังซึ่งมอบโครงสร้าง ลดความเสี่ยง และทำให้ความคืบหน้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผ่านขั้นตอนที่ชัดเจน
ดังนั้น, เฟสเกตคืออะไร? ทำไมมันถึงจำเป็น? คุณสามารถนำไปใช้ในโครงการของคุณได้อย่างไร? มาค้นหาคำตอบกันเถอะ.
การเข้าใจกระบวนการเฟสเกต
เฟสเกต (Phase Gate) หรือที่บางครั้งเรียกว่าสเตจเกต (Stage Gate) คือกระบวนการที่นำทางโครงการทีละขั้นตอนตั้งแต่แนวคิดจนถึงการเสร็จสมบูรณ์ เรียกว่าเฟสเกตเพราะเป็นขั้นตอนหนึ่งตามด้วยประตู (gate)
- ระยะ: 'ระยะ' หมายถึงขั้นตอนในการบริหารโครงการ เช่น การสร้างแนวคิด การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ การพัฒนา การทดสอบ และการนำไปใช้
- ประตู: ระหว่างแต่ละเฟสจะมี 'ประตู' ซึ่งเป็นจุดตัดสินใจที่คุณประเมินความคืบหน้าของโครงการและตัดสินใจว่าจะดำเนินการไปยังเฟสต่อไปหรือไม่
นอกเหนือจากเฟสและเกตแล้ว กระบวนการยังมีองค์ประกอบหลักอีกสามประการ
- ผลลัพธ์ที่ต้องส่งมอบ: ผลลัพธ์หลักหรือผลิตภัณฑ์งานที่ต้องทำให้เสร็จสิ้นในแต่ละขั้นตอนเพื่อผ่านการตรวจสอบ
- เกณฑ์: มาตรฐานที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อใช้ในการประเมินโครงการในแต่ละขั้นตอน
- ผู้ควบคุมการผ่านแต่ละขั้นตอน: ผู้มีอำนาจตัดสินใจที่ประเมินโครงการในแต่ละขั้นตอนและตัดสินใจว่าจะหยุด ปรับเปลี่ยน หรือดำเนินการต่อไป
กระบวนการเฟสเกตทำงานอย่างไร?
ในทางทฤษฎี เมื่อสิ้นสุดแต่ละขั้นตอน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะมารวมตัวกันเพื่อทบทวนความก้าวหน้าและตัดสินใจ ดังนั้น หลังจากแต่ละขั้นตอน จะมีประตูที่เปิดได้เฉพาะเมื่อการส่งมอบของขั้นตอนก่อนหน้านั้นตรงตามเกณฑ์ความสำเร็จเท่านั้น
ตัวอย่างเช่น หลังจากรวบรวมความต้องการแล้ว ผู้จัดการผลิตภัณฑ์จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขามีทุกสิ่งที่จำเป็นเพื่อเริ่มการพัฒนาและให้ไฟเขียว 🚦
ในทางปฏิบัติ อาจมีความซับซ้อนมากขึ้นเล็กน้อย ดังนั้น ผู้จัดการโครงการจึงใช้เครื่องมือและกรอบการทำงานต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าการผ่านแต่ละขั้นตอนของโครงการประสบความสำเร็จ
เครื่องมือและกรอบการทำงานที่ใช้ในกระบวนการแบบเฟสเกตมีอะไรบ้าง?
โดยสรุปแล้ว การผ่านประตูเฟสเป็นกระบวนการสลับกันระหว่างการกระทำและการตัดสินใจ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ ทีมจะใช้กรอบการตัดสินใจหลายอย่างตลอดเส้นทาง บางส่วนที่พบได้บ่อยที่สุดมีดังนี้
การรวบรวมข้อมูล
ก่อนที่โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์จะเริ่มต้นขึ้น ผู้จัดการผลิตภัณฑ์และนักวิเคราะห์ธุรกิจจะทำงานร่วมกันเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างละเอียดถี่ถ้วน ซึ่งรวมถึง:
- ข้อกำหนด
- เกณฑ์การยอมรับและตัวชี้วัดความสำเร็จ
- สภาพปัจจุบันของโครงสร้างพื้นฐานและกระบวนการ
- รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วทั้งเมทริกซ์ RACI
ในกระบวนการเฟสเกต ข้อมูลที่รวบรวมได้จะชี้นำการตัดสินใจในแต่ละเกตที่กำหนดไว้
ตัวอย่างเช่น ตัวชี้วัดด้านความสามารถในการใช้งานอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม และกลุ่มผู้ใช้ หากคุณกำลังสร้างสำหรับผู้ใช้ที่มีอายุมากกว่า คุณอาจต้องการใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่ การนำทางที่ใช้งานง่าย และช่องว่างระหว่างองค์ประกอบที่เพียงพอ เพื่อไม่ให้พวกเขาคลิกผิดโดยไม่ได้ตั้งใจ
ทีมผลิตภัณฑ์จะประเมินผลลัพธ์ของขั้นตอนการออกแบบตามตัวชี้วัดการใช้งานเหล่านี้ก่อนที่จะตัดสินใจดำเนินการพัฒนาต่อไป
การศึกษาความเป็นไปได้
ขั้นตอนแรกในการบริหารโครงการคือการตัดสินใจว่าโครงการนั้นสามารถทำได้หรือไม่ หรือที่เรียกว่าการศึกษาความเป็นไปได้ ในขั้นตอนนี้ ทีมโครงการจะทำการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในมิติต่างๆ ดังต่อไปนี้
- การเงิน: งบประมาณจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายและสร้างผลกำไรตามที่คาดหวังหรือไม่?
- ทางเทคนิค: สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามข้อกำหนดภายในเทคโนโลยีที่เสนอได้หรือไม่?
- การปฏิบัติการ: เรามีทักษะและเครื่องมือที่จำเป็นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้หรือไม่? เราสามารถปฏิบัติตามกำหนดเวลาที่เหมาะสมได้ตลอดกระบวนการหรือไม่?
- อื่นๆ: ในบางกรณี ทีมอาจจำเป็นต้องถามว่าผลิตภัณฑ์นี้มีที่ในตลาดหรือไม่ ผลิตภัณฑ์นี้ละเมิดกรอบกฎหมายใดๆ หรือไม่
แม้ว่าการศึกษาความเป็นไปได้มักจะดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลสำหรับการตัดสินใจในขั้นตอนเริ่มต้นของกระบวนการ แต่บางครั้งก็สามารถให้ข้อมูลสำหรับการตัดสินใจในภายหลังได้เช่นกันเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือสำหรับบุคคลที่สามเพื่อใช้ X [เดิมเรียกว่า Twitter] การเปลี่ยนแปลงใน API ของแพลตฟอร์มอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดไม่สามารถใช้งานได้ ในสถานการณ์เช่นนี้ การศึกษาความเป็นไปได้อาจถูกนำมาใช้เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติใหม่ตามความจำเป็น
การวิเคราะห์ SWOT
เครื่องมือที่เรียบง่ายและได้รับความนิยมนี้ช่วยให้ทีมธุรกิจตัดสินใจสำคัญก่อนเริ่มการเดินทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ SWOT [จุดแข็ง, จุดอ่อน, โอกาส, อุปสรรค] จะดำเนินการในระยะเริ่มต้นของโครงการเพื่อประเมินศักยภาพภายในและศักยภาพทางการตลาดของโครงการ
ในกระบวนการเฟสเกต การวิเคราะห์ SWOT อาจเป็นสิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริงในการตัดสินใจว่าจะดำเนินการต่อหรือยุติตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้น
การจัดการความเสี่ยง
ทุกโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ต้องเผชิญกับความเสี่ยงหลายประการจากแหล่งภายในและภายนอก ความเสี่ยงเหล่านี้อาจมีความสำคัญและเร่งด่วน เช่น การโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการแบบกระจาย [DDoS] ต่อเซิร์ฟเวอร์ของคุณ หรืออาจเป็นเรื่องธรรมดาแต่รุนแรง เช่น การลาออกอย่างกะทันหันของทรัพยากรหลักของโครงการ
ไม่ว่าจะทางใด ทีมโครงการจะทำการวิเคราะห์การจัดการความเสี่ยงเพื่อระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและวางแผนการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น ความเสี่ยงเหล่านี้จะถูกประเมินในแต่ละขั้นตอนเพื่อให้การส่งมอบเป็นไปอย่างราบรื่น
องค์ประกอบเหล่านี้ถูกนำไปใช้ในการทบทวนประตู (gate reviews) ซึ่งช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตัดสินใจว่าจะดำเนินการต่อไป ปรับปรุง หรือยุติโครงการโดยพิจารณาจากข้อมูลและการวิเคราะห์ที่รวบรวมได้
การนำกระบวนการเฟสเกตมาใช้
เมื่อคุณมองดูแล้ว กระบวนการเฟสเกตนั้นดูเรียบง่าย: ทำงาน หยุด ทำงาน หยุด ทำงาน และทำเช่นนี้ต่อไป อย่างไรก็ตาม ในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ มีส่วนประกอบที่เคลื่อนไหวได้หลายสิบส่วน สมาชิกในทีมหลายคน ข้อจำกัดทางเทคนิค และข้อจำกัดด้านทรัพยากร
การดำเนินกระบวนการแบบเฟสเกตให้ประสบความสำเร็จสำหรับโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนจำเป็นต้องมี:
- แนวทางเชิงกลยุทธ์ [ซึ่งเราจะอธิบายไว้ด้านล่าง]
- เครื่องมือการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งเช่น ClickUp
มาดูกันว่าทั้งสองอย่างนี้ทำงานร่วมกันอย่างไร
1. กำหนดระยะโครงการ
ในการนำระบบสเตจเกตมาใช้ให้ประสบความสำเร็จ คุณจำเป็นต้องระบุจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของแต่ละเฟสอย่างรอบคอบ ตัวอย่างเช่น การเพิ่มเกตไว้กลางสปรินต์อาจขัดขวางกระบวนการทำงานได้ หากคุณดำเนินการออกแบบและพัฒนาจนเสร็จสิ้นโดยไม่มีเกต คุณอาจต้องกลับมาทำงานซ้ำจำนวนมาก
ดังนั้น ก่อนที่จะทำอะไรอื่นให้กำหนดเฟสของโครงการให้ชัดเจน โดยทั่วไปทีมจะใช้เฟสเช่น การเริ่มต้น การวางแผน การพัฒนา การทดสอบ และการเปิดตัว นี่คือคำแนะนำบางประการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการฟรีใดๆ
การแบ่งตามระยะ: เลือกขอบเขตของแต่ละระยะให้เหมาะสมกับความต้องการและสถานการณ์เฉพาะของโครงการของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละระยะเป็นตัวแทนของส่วนสำคัญของโครงการที่มีวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่ชัดเจน
ตัวอย่างเช่น โครงการขนาดเล็กอาจมีการพัฒนาและการตรวจสอบโค้ดเป็นขั้นตอนเดียว. องค์กรขนาดใหญ่ที่มีทีมแยกกันทำภารกิจเหล่านี้อาจแบ่งออกเป็นสองขั้นตอน. ทำสิ่งที่เหมาะกับคุณที่สุด.
ทำให้แต่ละเฟสมีความชัดเจน หากสองเฟสซ้อนทับกัน ความสามารถในการแทรกเกตในระหว่างนั้นจะถูกขัดขวาง
การสื่อสาร: ในเครื่องมือการจัดการโครงการที่คุณใช้อยู่ ให้ติดป้ายกำกับแต่ละเฟสอย่างชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน ในClickUp คุณสามารถใช้โฟลเดอร์เพื่อจัดการแต่ละเฟสได้ คุณสามารถเพิ่มแท็กหรือฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อตั้งค่าป้ายกำกับได้
การจัดการทีม: ทำให้ทีมเข้าใจขอบเขต, ภารกิจ, และเป้าหมายของแต่ละระยะ.เทมเพลตโครงการของ ClickUpเป็นที่ที่ดีในการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับโครงการ, ระยะของมัน, และประตู.
แชร์สิ่งนี้กับทีมของคุณ แท็กผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้อง และมอบหมายงานได้โดยตรงจากที่นี่—ใช้เป็นเอกสารที่มีชีวิตชีวาสำหรับการจัดการโครงการแบบเฟสเกต สำหรับความสะดวกในการดำเนินการ ให้ใช้เทมเพลตภาพรวมโครงการใดก็ได้เพื่อตั้งค่านี้ `
2. กำหนดเกณฑ์การผ่านประตู
คุณรู้ถึงขั้นตอนของคุณแล้ว ตอนนี้ถึงเวลาติดตั้งประตูแล้ว โดยพื้นฐานแล้ว กระบวนการแบบสเตจ-เกตกำหนดให้มีประตูที่สิ้นสุดของแต่ละขั้นตอน ซึ่งหมายความว่าคุณไม่ต้องกังวลว่าจะวางประตูไว้ที่ไหนหรือต้องทำอะไรเพื่อเปิดประตู
กำหนดเกณฑ์การพิจารณาที่คุณจะใช้เพื่อตัดสินว่าโครงการสามารถก้าวไปสู่ระยะต่อไปได้หรือไม่ ตัวอย่างเช่น เกณฑ์การพิจารณาที่สิ้นสุดระยะการเริ่มต้นโครงการอาจต้องการสิ่งต่อไปนี้:
- ข้อกำหนดจากธุรกิจ
- การศึกษาที่แสดงความเป็นไปได้ของโครงการ
- แผนการลดความเสี่ยง
- แผนการจัดสรรทรัพยากร
- การอนุมัติจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ใช้รายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการโครงการในขั้นตอนต่าง ๆเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีทุกสิ่งที่จำเป็นในการดำเนินการต่อไป หากคุณไม่มีสิ่งใด ผู้จัดการโครงการจำเป็นต้องกลับไปหามาให้ครบถ้วน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลลัพธ์ที่คาดหวังได้ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน
จากนั้น ใช้เวลาในการอธิบายเกณฑ์เหล่านี้ให้สมาชิกแต่ละทีมเข้าใจอย่างละเอียด เพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน
ClickUp Goalsมอบวิธีการที่ง่ายและชัดเจนในการกำหนดเกณฑ์การผ่านและเชื่อมโยงกับงานประจำวัน คุณสามารถสร้างเป้าหมายและเป้าหมายย่อย จัดระเบียบไว้ในโฟลเดอร์เพื่อใช้งานเมื่อสิ้นสุดแต่ละเฟส
รายงานสรุปความคืบหน้าแสดงให้คุณเห็นว่าคุณกำลังดำเนินการอย่างไรในเวลาจริง ที่แต่ละด่าน คุณสามารถดึงข้อมูลจากแดชบอร์ด ClickUp และประเมินประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันได้
3. กำหนดผู้ควบคุมการเข้าถึง
สำหรับแต่ละประตู ให้กำหนดบุคคลหรือทีมที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเกณฑ์ของประตูนั้นได้รับการปฏิบัติตามก่อนที่จะดำเนินการต่อไป ผู้ควบคุมประตูเหล่านี้มีความจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใด—ไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใด—หลุดรอดไปได้ พวกเขาช่วยรักษาความรับผิดชอบ ตัดสินใจในเรื่องสำคัญ ให้การอนุมัติ และขจัดอุปสรรคต่างๆ
โดยทั่วไป ผู้สนับสนุนโครงการ ผู้บริหารระดับสูง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักจะทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการเข้าถึงข้อมูล (gatekeepers) พวกเขามักจะมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลการจัดการโครงการและได้รับรายงานเป็นประจำ
บน ClickUp คุณสามารถทำให้กระบวนการรายงานนี้เป็นระบบอัตโนมัติและเปิดใช้งานมุมมองแบบอ่านอย่างเดียวสำหรับผู้ควบคุมเพื่อให้เข้าถึงได้ตลอดเวลา
4. สร้างงานและงานย่อยสำหรับแต่ละขั้นตอน
ด้วยเหตุนี้ ขั้นตอนการวางแผนของกระบวนการเฟสเกตจึงสิ้นสุดลง ตอนนี้เราจะเข้าสู่ขั้นตอนการดำเนินการ ให้แยกแต่ละเฟสออกเป็นงานย่อยและงานย่อยที่ละเอียด สำหรับแต่ละงาน ให้บันทึกทุกอย่างที่ต้องทำเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของเกต
บน ClickUp คุณสามารถแยกแยะระหว่างขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างชัดเจนโดยการสร้างรายการแยกต่างหาก เช่น แนวคิด การพัฒนา และการทดสอบ
หากคุณเป็นมือใหม่ ลองใช้เทมเพลตโครงการแบบเป็นขั้นตอนของ ClickUp เทมเพลตที่ใช้งานง่ายนี้ช่วยให้คุณแบ่งงานใหญ่ๆ ออกเป็นงานย่อยๆ เพื่อให้มองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนและจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อมีข้อสงสัย ให้สำรวจเทมเพลตการจัดการโครงการต่างๆ ที่มีอยู่ในแพลตฟอร์ม
5. กำหนดผู้ใช้, ระยะเวลา, และสิ่งที่ต้องพึ่งพา
กำหนดผู้ใช้: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกงานมีผู้รับผิดชอบ ซึ่งจะช่วยให้รักษาความรับผิดชอบและการมองเห็นงานได้
กำหนดวันครบกำหนด: สำหรับทุกงานและงานย่อย ให้กำหนดวันครบกำหนด การทำเช่นนี้จะช่วยสร้างกรอบเวลาของโครงการ กำหนดการส่งมอบงานสำคัญและจุดสำคัญต่างๆ
ระบุการพึ่งพา: ไม่มีงานใดที่เป็นเกาะโดดเดี่ยว ดังนั้นโปรดใส่ใจว่างานแต่ละชิ้นมีความเกี่ยวข้องกับงานอื่นอย่างไร หากงานใดต้องพึ่งงานก่อนหน้า ให้เชื่อมโยงงานเหล่านั้นเข้าด้วยกันใน ClickUp
เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ให้ใช้ฟีเจอร์แผนภูมิแกนต์ของ ClickUpเพื่อวางแผนไทม์ไลน์ของโครงการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เชื่อมโยงงานและเป้าหมายสำคัญในแต่ละเฟสด้วยข้อพึ่งพาของงาน เพื่อให้โครงการดำเนินไปต่อได้เมื่อตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้น หากต้องการทำงานอย่างละเอียด ให้ใช้แม่แบบแผนโครงการ
6. ติดตามความคืบหน้าและเฝ้าระวังความเสี่ยง
อย่าปล่อยให้ปัญหาทั้งหมดสะสมอยู่ที่ประตู ติดตามความคืบหน้าของงานในแต่ละขั้นตอนและเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ตั้งค่าแดชบอร์ด ClickUpเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
สำหรับการจัดการความเสี่ยง ให้สร้างฟิลด์ที่กำหนดเองและอัปเดตบันทึกการจัดการความเสี่ยง ตรวจสอบข้อมูลอย่างสม่ำเสมอในแต่ละขั้นตอนเพื่อพิจารณาว่าคุณได้จัดการความเสี่ยงทั้งหมดแล้วหรือไม่ก่อนที่จะดำเนินการไปยังขั้นตอนถัดไป
7. ดำเนินการตรวจสอบประตูและจัดทำเอกสาร
ดำเนินการทบทวนประตู (gate review) ในตอนท้ายของแต่ละเฟสเพื่อประเมินว่าโครงการพร้อมที่จะดำเนินการต่อไปหรือไม่ ในการทบทวนประตูทั่วไป:
- ทีมโครงการนำเสนอผลงานที่ส่งมอบ
- ผู้ควบคุมประตูประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การตัดสิน
- ผู้มีอำนาจตัดสินใจให้การอนุมัติหรือข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงใหม่
ใช้ClickUp Docsเพื่อบันทึกกระบวนการตรวจสอบประตูและแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานที่เสร็จสมบูรณ์หรือผลการทดสอบ สิ่งนี้ช่วยรักษาความโปร่งใสและความรับผิดชอบตลอดกระบวนการบริหารโครงการ
8. ทำซ้ำและปรับแก้
หากเกิดปัญหาที่ไม่คาดคิดหรือมีข้อมูลใหม่เข้ามา ให้ปรับแผนโครงการและเกณฑ์การประเมินใหม่ อนุญาตให้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานของโครงการได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การนำไปใช้เป็นไปได้ง่ายขึ้น ให้คงความยืดหยุ่นไว้ในขณะที่ยังคงยึดตามแนวทางที่มีโครงสร้างของกระบวนการเฟสเกต
เมื่อคุณใช้เทมเพลตแผนที่โครงการของ ClickUpสำหรับกระบวนการแบบเฟสเกตของคุณ คุณจะสามารถปรับแต่งและปรับปรุงองค์ประกอบต่างๆ ได้ตามต้องการ
กระบวนการเฟสเกตที่ดีจะผสมผสานแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดจากหลากหลายสาขาวิชาและรูปแบบเข้าด้วยกัน ตัวอย่างเช่น คุณอาจกำลังใช้รูปแบบหนึ่งของกระบวนการนี้อยู่แล้วในการทบทวนสปรินต์ของคุณ แล้วเหตุใดจึงควรสร้างแนวทางเฟสเกตอย่างเป็นทางการขึ้นมา? นี่คือเหตุผล
ข้อดีและข้อเสียของกระบวนการเฟสเกต
กระบวนการเฟสเกต (phase-gate process) เป็นอีกหนึ่งโครงสร้างหรือกรอบการทำงานที่ช่วยในการบริหารโครงการ การนำไปใช้มีทั้งข้อดีและข้อท้าทายเฉพาะตัว เราจะกล่าวถึงทั้งสองด้านด้านล่าง เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลว่าจะนำกระบวนการนี้มาใช้หรือไม่
ข้อดีของการใช้กระบวนการเฟสเกตในการบริหารโครงการ
การก้าวหน้าอย่างเป็นระบบ: กระบวนการควบคุมตามระยะ (phase gate process) มอบโครงสร้างที่ชัดเจนและเป็นระบบ พร้อมด้วยระยะที่ชัดเจน วัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง และผลลัพธ์ที่ต้องส่งมอบ การดำเนินการเป็นระยะเช่นนี้ช่วยให้ทีม:
- ทำภารกิจสำคัญให้เสร็จสมบูรณ์และบรรลุเป้าหมายก่อนที่จะก้าวไปสู่ขั้นตอนต่อไป
- มุ่งเน้นที่งานสำคัญ หลีกเลี่ยงความสับสน
- ให้โครงการดำเนินไปตามแผน
- มีจุดตรวจสอบตามธรรมชาติเพื่อประเมินความก้าวหน้าและสังเกตความเบี่ยงเบน
- ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการและลดโอกาสที่จะมองข้ามขั้นตอนสำคัญในวงจรชีวิตของโครงการ
การลดความเสี่ยง: ด้วยวิธีการแบบเฟสเกต ทีมจะประเมินและเตรียมรับมือกับความเสี่ยงในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินโครงการ แต่ละเกตจะเป็นโอกาสในการระบุ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงทางการเงิน เทคนิค การดำเนินงาน หรือความเสี่ยงทางตลาด ก่อนที่จะดำเนินการต่อไป
การควบคุมต้นทุน: โดยการตรวจจับความเสี่ยงตั้งแต่เนิ่นๆ กระบวนการเฟสเกตช่วยลดโอกาสที่จะพบปัญหาใหญ่ในภายหลังของโครงการ ซึ่งอาจนำไปสู่ความล่าช้า ค่าใช้จ่ายเกินงบประมาณ หรือความล้มเหลวได้ การทบทวนอย่างเป็นระบบในแต่ละเฟสเกตช่วยให้ทีมสามารถปรับกลยุทธ์หรือจัดสรรทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้
การตัดสินใจที่ดีขึ้น: นอกเหนือจากความวุ่นวายของโครงการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนจะมีเวลาได้หยุดพักและประเมินโครงการของตน ภายใต้การนำทางของเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและอิงตามหลักฐานได้
โดยการประเมินข้อมูล เช่น การคาดการณ์ทางการเงิน, ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ, และการประเมินความเสี่ยง, ทีมสามารถทำให้แน่ใจได้ว่าการตัดสินใจของคุณสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจโดยรวม และจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ.
จุดตรวจสอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าช่วยป้องกันไม่ให้โครงการดำเนินไปในทิศทางที่ไม่มีประสิทธิภาพ
การควบคุมคุณภาพ: กระบวนการควบคุมคุณภาพแบบเฟสเกต (Phase Gate Process) ช่วยให้การควบคุมคุณภาพเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้ทีมต้องส่งมอบผลงานตามข้อกำหนดและเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแต่ละเฟส การทดสอบ การประเมินผล และการตรวจสอบความถูกต้องในแต่ละเฟส จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์หรือโซลูชันที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพตามมาตรฐานและข้อกำหนดที่กำหนดไว้
การบังคับใช้การตรวจสอบคุณภาพก่อนก้าวไปสู่ขั้นตอนต่อไปช่วยลดความเสี่ยงของการส่งมอบผลงานที่ต่ำกว่ามาตรฐานหรือมีข้อบกพร่อง ซึ่งนำไปสู่ผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่มีคุณภาพสูงขึ้นในที่สุด
ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น: กระบวนการแบ่งเฟสส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบและเป็นเจ้าของงานในหมู่สมาชิกทีมทุกคน พวกเขารู้บทบาทและความคาดหวังของตนเองในแต่ละเฟส
การประเมินผลอย่างสม่ำเสมอช่วยระบุปัญหาการปฏิบัติงานที่ไม่ดีหรือพื้นที่ที่ต้องการการปรับปรุงได้เช่นกัน การประเมินนี้ช่วยสร้างความโปร่งใส ทำให้ความคืบหน้าทั้งหมดสามารถมองเห็นได้และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
เช่นเดียวกับกรอบการทำงานอื่น ๆ เฟสเกตก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบ นี่คือข้อเสียที่พบบ่อยบางประการ:
ข้อเสียของกระบวนการเฟสเกต
ใช้เวลานาน: หนึ่งในข้อเสียหลักของกระบวนการเฟสเกตคือมันเพิ่มเวลาที่ใช้ในแต่ละเฟส ลักษณะการทำงานแบบลำดับของกระบวนการหมายความว่าไม่มีเฟสใดสามารถเริ่มต้นได้จนกว่าเฟสก่อนหน้าจะเสร็จสิ้นและได้รับการอนุมัติแล้ว
สิ่งนี้อาจนำไปสู่ความล่าช้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการกระบวนการตรวจสอบที่ซับซ้อนหรือเอกสารจำนวนมากในแต่ละขั้นตอน ในอุตสาหกรรมที่ต้องการการพัฒนาและการปรับปรุงอย่างรวดเร็ว เวลาที่ใช้ในการอนุมัติแต่ละขั้นตอนอาจทำให้ความก้าวหน้าช้าลง ส่งผลกระทบอย่างมากต่อความคล่องตัว
ไม่ยืดหยุ่น: กระบวนการแบบเฟสเกตอาจมีความเข้มงวด ทำให้ทีมมีความยากลำบากในการปรับตัวกับข้อมูลใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงในขอบเขตของโครงการ เมื่อโครงการผ่านประตูบางประตูไปแล้ว การกลับไปทบทวนการตัดสินใจก่อนหน้านี้อาจกลายเป็นเรื่องซับซ้อน
แม้ว่าจะช่วยหลีกเลี่ยงการขยายขอบเขตงานเกินกำหนด แต่การขาดความยืดหยุ่นอาจขัดขวางความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมได้ อาจทำให้ทีมไม่กล้าสำรวจแนวคิดใหม่ ๆ หรือปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มของตลาด
ใช้ทรัพยากรมาก: กระบวนการแบบเฟสเกตเป็นภาระเพิ่มเติมในการบริหารโครงการ เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม โดยเฉพาะเวลา บุคลากร และเอกสารประกอบ
นอกจากนี้ การดำเนินการทบทวนอย่างเป็นทางการ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำ อาจต้องใช้ทรัพยากรบุคคลและเงินทุนเพิ่มเติม
ความเสี่ยงจากระบบราชการ: กระบวนการแบบเฟสเกตอาจนำไปสู่ความไร้ประสิทธิภาพในระบบราชการ โดยเฉพาะในองค์กรขนาดใหญ่ การต้องได้รับการอนุมัติหลายขั้นตอนและการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวนมาก อาจก่อให้เกิดอุปสรรคที่ไม่จำเป็น ส่งผลให้โครงการล่าช้าโดยรวม
การเน้นย้ำในกระบวนการและการตรวจสอบอย่างเป็นทางการอาจนำไปสู่การมุ่งเน้นที่การปฏิบัติตามข้อกำหนดมากกว่าการนวัตกรรมหรือการสร้างคุณค่า โดยทีมอาจให้ความสำคัญกับการผ่านเกณฑ์การตรวจสอบมากกว่าการขับเคลื่อนความก้าวหน้าอย่างแท้จริง
เปิดประตูสู่โอกาสใหม่ด้วย ClickUp
แม้จะเรียบง่าย แต่กระบวนการเฟสเกตเป็นเทคนิคการจัดการโครงการที่ทรงพลัง มันให้ความชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำและสิ่งที่ทีมต้องบรรลุ
มนุษย์ต้องการความเป็นระเบียบและการจัดการที่ดี กระบวนการเฟสเกตช่วยตอบสนองความต้องการนี้โดยการแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ง่าย และเปิดโอกาสให้ทีมสามารถหยุด ปรับเปลี่ยน และเดินหน้าต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในทางกลับกัน กระบวนการเฟสเกต สามารถมองได้ว่าเป็นสิ่งตรงข้ามกับแนวคิดแบบアジล ผู้คัดค้านโต้แย้งว่ากระบวนการนี้จงใจสร้างอุปสรรค [ในรูปแบบของเกต] ทำให้ทีมห่างไกลจากการปฏิบัติที่เน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
นักปฏิบัตินิยมเข้าใจว่าเมื่อใช้เฟสเกตอย่างถูกต้อง มันสามารถมีประสิทธิภาพอย่างมาก มันเพิ่มความสม่ำเสมอในการทำงานประจำวันในขณะที่ยังคงความชัดเจนในภาพรวม เมื่อจัดการด้วยพื้นที่ทำงานเสมือนจริงเช่น ClickUp มันให้ประโยชน์แก่ทุกคนในเรื่องการมองเห็น ความโปร่งใส โครงสร้าง และความน่าเชื่อถือ
ตั้งค่ากระบวนการเฟสเกตของคุณด้วย ClickUpทดลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้