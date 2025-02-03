10 เครื่องมือ PMO ที่ดีที่สุดของปี 2025 สำหรับการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจวัตรประจำวันของผู้จัดการโครงการประกอบด้วยการบริหารทีม, การจัดการกับกำหนดเวลา, การจัดสรรเงินงบประมาณและทรัพยากร, และการตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงการอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง.
อย่างไรก็ตาม การพยายามทำภารกิจมากมายโดยไม่ใช้เครื่องมือ PMO ที่เหมาะสมสามารถทำให้โครงการเกิดความวุ่นวายได้อย่างง่ายดาย การพลาดกำหนดเวลา งบประมาณบานปลาย และลูกค้าที่ไม่พอใจเป็นสูตรสำเร็จสำหรับความล้มเหลว และไม่มีใครต้องการสิ่งนั้น!
เครื่องมือ PMO ที่เชื่อถือได้สามารถตัดผ่านความวุ่นวายและช่วยให้เห็นภาพรวมของความคืบหน้าของโครงการได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน ปรับการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสม ส่งเสริมการตัดสินใจที่มีข้อมูลสนับสนุน และนำไปสู่การดำเนินโครงการที่ราบรื่นยิ่งขึ้นพร้อมผลลัพธ์ที่ดีกว่า
ในบทความนี้ เราได้รวบรวมรายการเครื่องมือ PMO 10 รายการที่คุณสามารถใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการจัดการโครงการของคุณ มาดูกัน! ?
คุณควรค้นหาคุณสมบัติอะไรในเครื่องมือ PMO?
การเลือกเครื่องมือการจัดการโครงการที่เหมาะสมอาจเป็นเรื่องท้าทาย ด้วยตัวเลือกมากมายที่มีอยู่ ทำให้คุณรู้สึกสับสนได้ง่าย เพื่อช่วยให้คุณหาเครื่องมือที่เหมาะกับทีมของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ เรามาเน้นที่คุณสมบัติสำคัญที่คุณควรพิจารณา:
- แดชบอร์ดแบบรวมศูนย์: เลือกใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีภาพรวมแบบรวมศูนย์ของโครงการทั้งหมด เป้าหมาย ตารางเวลา งาน และกำหนดเวลา เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดได้ทันที
- ความสามารถในการผสานรวม: เลือกเครื่องมือ PMO ที่สามารถผสานรวมกับซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่คุณใช้ได้อย่างราบรื่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแบ่งปันข้อมูลและเพิ่มผลผลิต
- คุณสมบัติการจัดการงาน: มองหาซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ช่วยให้คุณสามารถสร้าง จัดระเบียบ มอบหมาย และติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เครื่องมือการจัดตารางเวลา: เลือกซอฟต์แวร์ PMO ที่มีเครื่องมือขั้นสูงเพื่อจัดตารางและบริหารจัดการไทม์ไลน์ของโครงการ และป้องกันไม่ให้ทีมของคุณหลุดออกจากเส้นทาง
- ฟังก์ชันการจัดการปฏิทิน: มองหาเครื่องมือสำนักงานบริหารโครงการที่สามารถสร้างปฏิทินสำหรับไทม์ไลน์โครงการของคุณได้อย่างราบรื่น และสามารถผสานรวมกับปฏิทินอื่น ๆ เพื่อซิงค์งานและกำหนดเวลาได้
- เครื่องมือสื่อสารและการทำงานร่วมกัน: เลือกเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีคุณสมบัติเช่น การแชร์ไฟล์, แชท, ความคิดเห็น, การ@mention, และกระดานไวท์บอร์ดเพื่อสร้างแนวคิดและภาพรวมของโครงการและแผนการร่วมกัน
- ความสามารถในการเขียนและบันทึกเอกสาร: เลือกเครื่องมือ PMO ที่ช่วยให้สามารถสร้างเอกสาร, จดบันทึก, จัดเตรียมรายการที่ต้องทำ, แก้ไขเนื้อหา, และแบ่งปันเอกสารกับทีมได้อย่างง่ายดาย
- ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์: มองหาเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีฟีเจอร์ AI ในตัวซึ่งสามารถสร้างรายงานโครงการและสรุปได้ และสามารถตอบคำถามจากงานและเอกสารของคุณได้ทันทีภายในเครื่องมือ
10 เครื่องมือ PMO ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024
นี่คือ 10 อันดับเครื่องมือ PMO ที่ดีที่สุดของปี 2024 ที่ได้เข้าร่วมในรายการของเราหลังจากการประเมินอย่างรอบคอบ:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบครบวงจร)
ClickUpเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยมซึ่งกลายเป็นที่ชื่นชอบอย่างรวดเร็วในหลากหลายอุตสาหกรรม
มันนำเสนอแพลตฟอร์มครบวงจรที่รวมทีมเข้าด้วยกันโดยการผสานการทำงาน, เอกสาร, แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์,การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ, และอื่น ๆ
ClickUp เป็นที่รู้จักกันดีที่สุดในด้านความสามารถในการจัดการโครงการที่ครอบคลุมเครื่องมือการจัดการโครงการของ ClickUpช่วยให้ทีมสามารถจัดการงาน, กำหนดเวลา, ทรัพยากร และการสื่อสารภายใต้ศูนย์กลางเดียว
แพลตฟอร์มนี้เพิ่มประสิทธิภาพด้วยระบบอัตโนมัติและการรายงาน ทำให้มั่นใจว่างานต่างๆ เสร็จสิ้นตรงเวลาและอยู่ในงบประมาณที่กำหนดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพวงจรชีวิตของโครงการ
ClickUp ยังมีคุณสมบัติขั้นสูงอื่น ๆ อีกหลายประการ เช่นความสามารถด้าน AI ในการจัดการโครงการที่เรียกว่าClickUp Brain ซึ่งสามารถเป็น AI ผู้จัดการโครงการส่วนตัวของคุณเองได้ โดยจะทำงานอัตโนมัติในงานประจำและให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการ
ClickUp Brain สามารถสร้างงานย่อยตามคำอธิบายงาน สรุปความคิดเห็นในเธรด และอัปเดตสถานะโครงการโดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถสั่งให้แจ้งเตือนเมื่อมีงานที่ค้างอยู่ได้อีกด้วย
ส่วนสำคัญของโครงการคือการตั้งเป้าหมายที่เป็นจริงได้และการติดตามเป้าหมายเหล่านั้น ด้วยClickUp Goals ทีมสามารถตั้งและติดตามเป้าหมายของโครงการได้ ทำให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท
ClickUp Tasksเป็นเครื่องมือหลักของ PMO ที่นำเสนอคุณสมบัติที่แข็งแกร่งสำหรับการสร้าง, มอบหมาย, และติดตามงาน ด้วยการผสานรวมความช่วยเหลือจาก AI คุณจะได้รับคำแนะนำที่ชาญฉลาดและทำให้การทำงานซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ ทำให้งานเสร็จสมบูรณ์อย่างถูกต้องและตรงเวลา
คุณสามารถเร่งกระบวนการทำงานประจำวันของคุณได้ด้วยClickUp Automation ฟังก์ชัน PMO นี้ช่วยอย่างมากในการทำให้กระบวนการต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงสถานะ การส่งมอบงานในโครงการ และการอนุมัติ เป็นไปอย่างราบรื่น
ระบบจะมอบหมายงานโดยอัตโนมัติเมื่อโครงการดำเนินไป และส่งการแจ้งเตือนสำหรับกำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึง ช่วยให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญกว่าแทนที่จะต้องทำภารกิจที่น่าเบื่อ
อีกหนึ่งคุณสมบัติที่ทรงพลังของสำนักงานบริหารโครงการในแพลตฟอร์มคือClickUp Docs. มันช่วยให้ทีมสามารถสร้างเนื้อหา, แก้ไข, และแบ่งปันเอกสารกับกันและกัน และแม้กระทั่งกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก.
คุณสามารถทำการแก้ไขเอกสารได้อย่างสมบูรณ์ เพิ่มความคิดเห็น และเชื่อมโยงเอกสารกับงานเพื่อแบ่งปันข้อมูลได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังใช้ประโยชน์จาก AI ในเอกสารเพื่อช่วยในการร่าง สรุป และจัดระเบียบเนื้อหาเพิ่มเติม
ClickUp ยังมีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันอื่น ๆ เช่นClickUp ChatและClickUp Inboxเพื่อแชร์ข้อมูลอัปเดต แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และติดตามความคืบหน้าของโครงการได้อย่างง่ายดาย
ด้วย ClickUp Chat คุณสามารถจัดการประชุมทีมได้ ในขณะที่ ClickUp Inbox ช่วยให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันด้วยการรวมการแจ้งเตือนและข้อความไว้ที่เดียว เพื่อประสบการณ์การสื่อสารที่เป็นหนึ่งเดียว
กังวลว่าจะไม่สามารถใช้เครื่องมือโปรดของคุณได้หรือไม่? ไม่มีปัญหา!ClickUp Integrationsเชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับแอปพลิเคชันยอดนิยมหลากหลาย เช่น Slack, Google Drive, Dropbox และแอปเก็บข้อมูลบนคลาวด์ต่างๆ เพื่อให้การทำงานของคุณราบรื่นและเชื่อมต่อกันอย่างไร้รอยต่อ
นอกเหนือจากคุณสมบัติของ ClickUp ที่กล่าวมาแล้ว คุณสามารถทดลองใช้เทมเพลตที่พร้อมใช้งานได้ทันที เช่นเทมเพลตการจัดการโครงการ ClickUpเพื่อเปิดตัวแผนโครงการได้รวดเร็วขึ้น มันมอบฟังก์ชันการทำงานขั้นสูงสำหรับการจัดการโครงการ ช่วยให้คุณจัดการโครงการขนาดใหญ่ ซับซ้อน และข้ามสายงานได้ตั้งแต่การวางแผนจนถึงการเสร็จสิ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยมุมมองต่างๆ เช่น เอกสาร, แคนบาน, แบบฟอร์ม, และรายการ, และรองรับสถานะต่างๆ และฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามทุกแง่มุมของโครงการ. มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน, ปรับปรุงการสื่อสารในทีม, และรักษาข้อมูลโครงการทั้งหมดให้เป็นระเบียบและสามารถเข้าถึงได้.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างภาพโครงการของคุณและติดตามและจัดการงานด้วยมุมมอง ClickUp กว่า15 แบบ รวมถึงกระดานคัมบัง แผนภูมิแกนต์ ปฏิทิน รายการ และอื่นๆ อีกมากมาย
- เร่งการเริ่มต้นโครงการและปรับปรุงงานทั้งหมดให้เป็นระบบด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการที่สร้างไว้ล่วงหน้า
- ทำให้งานและกระบวนการทำงานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาดด้วย ClickUp Automations
- กำหนดเป้าหมายการจัดการโครงการที่ชัดเจน ติดตามความคืบหน้า และปรับความพยายามของทีมให้สอดคล้องกับเป้าหมายร่วมกันโดยใช้ ClickUp Goals
- รับภาพรวมอย่างรวดเร็วของปริมาณงาน ประสิทธิภาพของทีมโครงการ และกำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึงด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp
- ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานและโครงการต่างๆ อย่างแม่นยำด้วยClickUp Project Time-Trackingเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวางแผนงบประมาณ
- สร้าง แก้ไข และแชร์เอกสารได้โดยตรงภายใน ClickUp เพื่อรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลโครงการด้วย ClickUp Docs ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- ร่วมมือกับทีมของคุณเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวคิด, แบ่งปันการอัปเดตโครงการ, และมอบหมายความคิดเห็นโดยตรงให้กับสมาชิกทีมผ่าน ClickUp Chat View
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมของเครื่องมืออาจทำให้ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ในช่วงแรก
- แม้ว่าแอปพลิเคชันมือถือจะมอบความสะดวกสบาย แต่อาจไม่มีฟังก์ชันการทำงานครบถ้วนเหมือนกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)
2. อาสนะ (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีม)
การเริ่มต้นใช้งาน Asana นั้นง่ายดาย ด้วยเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าและเครื่องมือสร้างขั้นตอนการทำงานที่ใช้งานง่าย โครงสร้างที่เรียบง่ายของเครื่องมือช่วยให้คุณสามารถจัดการโครงการของคุณได้ทันทีโดยไม่เสียสมาธิ
มันช่วยให้โครงการของคุณเป็นระเบียบด้วย คุณสมบัติเช่น การมอบหมายงาน การติดตามความคืบหน้า วันที่ครบกำหนด ไทม์ไลน์ของโครงการ และการแชร์ไฟล์ ทำให้ง่ายต่อการติดตามสิ่งต่างๆ นอกจากนี้ การทำงานร่วมกันในงานที่ได้รับมอบหมายจากทีมและในส่วนความคิดเห็นยังช่วยให้ข้อมูลไหลลื่นได้ดี
Asana ยังรวมถึงแผนที่โครงการ, การจัดเก็บไฟล์, และแดชบอร์ดส่วนตัว ทั้งหมดนี้อยู่ในพื้นที่ทำงานดิจิทัลเดียวสำหรับทีมในการทำงานร่วมกันและทำให้แน่ใจว่าทุกคนมีความสอดคล้องกันในเป้าหมายและงานต่างๆ
คุณสมบัติเด่นของ Asana
- จัดระเบียบและติดตามโครงการด้วยมุมมองหลากหลาย (รายการ, กระดาน, ปฏิทิน, ไทม์ไลน์)
- แสดงความคิดเห็น, แชร์ไฟล์, และมอบหมายงานให้สมาชิกทีมเพื่อการร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ
- สร้าง, มอบหมาย, และจัดลำดับความสำคัญของงานพร้อมกำหนดวันครบกำหนดและข้อผูกพัน
ข้อจำกัดของอาสนะ
- แผนฟรีมีข้อจำกัดเกี่ยวกับผู้ใช้, ที่เก็บข้อมูล, และคุณสมบัติ
- ระบบติดตามเวลาในตัวมีข้อจำกัด จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับระบบอื่นเพื่อการจัดการเวลาที่ครอบคลุม
ราคาของ Asana
- ส่วนตัว: ฟรี
- เริ่มต้น: $13. 49/เดือน
- ขั้นสูง: $30. 49/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวอาสนะ
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 10,000+)
- Capterra: 4. 5/5 (12,500+ รีวิว)
3. Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนและดำเนินโครงการที่ซับซ้อน)
Wrike ได้รับการออกแบบมาสำหรับทีมทุกขนาดและมีเครื่องมือหลากหลายสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดระเบียบ และการทำงานร่วมกันในโครงการต่างๆ มี คุณสมบัติขั้นสูง เช่น การจัดการงาน แผนภูมิแกนต์ และฟีดข่าวแบบเรียลไทม์ คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อเร่งดำเนินการงานที่สำคัญที่สุดและมั่นใจว่าคุณจะบรรลุกำหนดเวลาของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณจะพบว่า Wrike เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เชื่อถือได้สำหรับการ ทำงานร่วมกับทีมภายในหรือลูกค้าภายนอก แม้ไม่มีบัญชี Wrike ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็สามารถรับทราบข้อมูลได้ผ่านแดชบอร์ดและการอัปเดตที่แชร์ นี่เป็นสิ่งที่เปลี่ยนเกมสำหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการสร้างบัญชีเพิ่มเติม
คุณสามารถใช้ Wrike เพื่อสร้างแดชบอร์ดแบบโต้ตอบและแม้กระทั่งสร้างรายงานที่ปรับแต่งได้ และเพลิดเพลินกับมุมมองโครงการหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- ติดตามประสิทธิภาพของโครงการด้วยรายงานและแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
- ดูการกระจายงานเพื่อปรับสมดุลปริมาณงานระหว่างสมาชิกในทีม
- จัดการโครงการด้วยมุมมองหลากหลาย (Kanban, Gantt, รายการ ฯลฯ) และกำหนดจุดสำคัญ
ข้อจำกัดของ Wrike
- แผนระดับสูงของ Wrike อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับทีมขนาดเล็กหรือผู้ใช้รายบุคคล
- แม้ว่าจะมีความยืดหยุ่น แต่ตัวเลือกการปรับแต่งอาจมีจำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่งบางราย เช่น ClickUp
ราคาของ Wrike
- ฟรีตลอดไป
- ทีม: $9. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- พินนาเคิล: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิว Wrike
- G2: 4. 2/5. 0 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5. 0 (รีวิวมากกว่า 2,600 รายการ)
4. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานแบบ Kanban)
Trello เป็นหนึ่งในเครื่องมือการจัดการโครงการที่เก่าแก่ที่สุดที่ใช้ กระดานคัมบัง (Kanban Boards) ในการจัดการโครงการเพื่อการมองเห็นกระบวนการทำงานอย่างง่าย
กระดานคัมบังแบบโต้ตอบช่วยให้คุณอัปเดตสถานะของโครงการและงานได้อย่างง่ายดายโดยการย้ายการ์ดผ่านขั้นตอนต่างๆ เช่น 'ต้องทำ', 'กำลังทำ', 'เสร็จแล้ว', และ 'เกินกำหนด' ด้วยวิธีนี้ คุณจะมีภาพรวมที่ชัดเจนของความคืบหน้า ปัญหา และข้อจำกัดของทรัพยากรในคราวเดียว
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพบอร์ด Trello ด้วยพลังเสริมเพื่อเพิ่มฟีเจอร์การจัดการโครงการขั้นสูง ในขณะที่ยังคงรักษาอินเทอร์เฟซให้สะอาดและไม่รกตา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- จัดระเบียบงานออกเป็นขั้นตอนต่างๆ (ต้องทำ, กำลังทำ, ทำเสร็จแล้ว, ล่าช้า) เพื่อการจำแนกที่ง่ายขึ้น
- สร้างงานแต่ละรายการพร้อมรายละเอียด วันที่ครบกำหนด ลิงก์ ไฟล์แนบ และรายการตรวจสอบ
- ร่วมมือโดยการเพิ่มความคิดเห็นและการอภิปรายลงในบัตร Trello
ข้อจำกัดของ Trello
- เครื่องมือแบบคัมบังไม่เหมาะสำหรับโครงการขนาดใหญ่ที่ซับซ้อนซึ่งมีความเชื่อมโยงกันอย่างมาก
- มีฟังก์ชันการทำงานอัตโนมัติที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
ราคาของ Trello
- ฟรีตลอดไป
- มาตรฐาน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $17.50/เดือนต่อผู้ใช้ สำหรับ 50 ผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวใน Trello
- G2: 4. 4/5. 0 (รีวิวมากกว่า 13,500 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5. 0 (23,100+ รีวิว)
5. monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการโครงการ)
monday.com ยกระดับการจัดการโครงการไปอีกขั้นด้วยความยืดหยุ่นที่ครอบคลุม ลืมแม่แบบที่ตายตัวไปได้เลย—ที่นี่คุณสามารถ สร้าง "บอร์ด" แบบกำหนดเองที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของคุณได้
ใช้เพื่อสร้างเทมเพลตที่มีบล็อกการสร้างต่าง ๆ เช่น คอลัมน์, รายการ, และกลุ่ม. บอร์ดเหล่านี้จะแสดงภาพกระบวนการทำงานและข้อมูลโครงการ ซึ่งช่วยให้การร่วมมือในทีมดีขึ้น.
ไม่ว่าคุณจะกำลังวิเคราะห์โครงการที่ซับซ้อนอย่างละเอียดหรือวางแผนรายการสิ่งที่ต้องทำง่ายๆ monday.com สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการที่หลากหลายของคุณได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการภาพรวมในระดับสูง ให้เปลี่ยนเป็นมุมมองแผนภูมิแกนต์ หรือดูความคืบหน้าเทียบกับกำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึงด้วยกระดานคัมบัง
monday.com ฟีเจอร์เด่น
- เข้าถึงการเชื่อมต่อมากกว่า 200 รายการกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Slack, Dropbox และ Google Drive เพื่อการทำงานที่ราบรื่นไร้รอยต่อ
- สลับระหว่างกระดานคัมบัง, ไทม์ไลน์, ปฏิทิน, แผนภูมิ และอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแสดงข้อมูล
- ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาและรักษาความสม่ำเสมอ
ข้อจำกัดของ monday.com
- สำหรับทีมขนาดใหญ่ ค่าใช้จ่ายของ monday.com สามารถเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับระดับที่สูงขึ้น
- ผู้ใช้รายงานปัญหาประสิทธิภาพที่เกิดบ่อย เช่น อินเทอร์เฟซทำงานช้า
monday.com ราคา
- ฟรีตลอดไป
- พื้นฐาน: $12/เดือน ต่อที่นั่ง
- มาตรฐาน: $14/เดือน ต่อที่นั่ง
- ข้อดี: $24 ต่อเดือนต่อที่นั่ง
- องค์กร: ราคาตามตกลง
monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5. 0 (รีวิวมากกว่า 12,000+)
- Capterra: 4. 6/5. 0 (4,800+ รีวิว)
6. สมาร์ทชีต (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามและการแสดงข้อมูล)
ตามแบบแผนของสเปรดชีตแบบดั้งเดิม, Smartsheet เป็นหนึ่งในเครื่องมือ PMO ที่ดีที่สุดในรูปแบบภาพ. คุณสมบัติของมัน เช่น ระบบการทำงานอัตโนมัติ และระบบการจัดการงาน ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับหลายๆ คน.
อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บางรายมักต้องการเครื่องมือการจัดการโครงการที่ใช้งานง่ายกว่า เนื่องจาก Smartsheet อาจไม่เพียงพอเมื่อต้องจัดการโครงการจำนวนมากเกินไป ซึ่งอาจทำให้หน้าจอใช้งานดูรกได้ง่าย
อย่างไรก็ตาม หากคุณรู้สึกสบายใจในการทำงานกับข้อมูลและระบบทางเทคนิค Smartsheet สามารถเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการจัดการโครงการของคุณ แต่สำหรับผู้ที่ต้องการประสบการณ์ที่ใช้งานง่ายและเน้นภาพมากกว่า ตัวเลือกอื่น ๆ อาจเหมาะสมกว่า
คุณสมบัติเด่นของ Smartsheet
- เข้าถึงพื้นที่ทำงานแบบตารางที่ปรับแต่งได้สำหรับการป้อนข้อมูลและการจัดการ
- แชร์และแก้ไขชีตกับสมาชิกในทีม พร้อมเพิ่มความคิดเห็นเพื่อการร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ
- ผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Microsoft 365, Google Workspace และ Salesforce เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ข้อจำกัดของ Smartsheet
- แผนฟรีของมันให้บริการความสามารถในการจัดการโครงการอย่างจำกัดแก่ผู้ใช้
- ผู้ใช้รายงานว่าประสบปัญหาการทำงานช้าเมื่อใช้ชุดข้อมูลขนาดใหญ่หรือแผ่นงานที่ซับซ้อน
ราคาของ Smartsheet
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $32/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของ Smartsheet
- G2: 4. 4/5. 0 (รีวิวมากกว่า 15,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5. 0 (3000+ รีวิว)
7. Basecamp (เหมาะสำหรับการจัดการโครงการอย่างง่าย)
Basecamp เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กที่ต้องการความสามารถเช่นการจัดการและจัดตารางงาน, การทำงานร่วมกับทีม, และการติดตามความคืบหน้าของโครงการ. อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและการออกแบบที่ใช้งานง่ายช่วยให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทำให้การใช้งานเครื่องมือ PMO เป็นเรื่องง่าย.
จุดเด่นของ Basecamp คือตัวเลือกการกำหนดราคาที่ยืดหยุ่น ซึ่งอิงตามความต้องการของโครงการมากกว่าจำนวนผู้ใช้ ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับสตาร์ทอัพและธุรกิจที่กำลังเติบโต
อย่างไรก็ตาม เมื่อขนาดทีมและความซับซ้อนของโครงการเพิ่มขึ้น Basecamp อาจไม่สามารถรองรับเครื่องมือการทำงานร่วมกันขั้นสูงที่จำเป็นสำหรับทีมขนาดใหญ่ที่มีการทำงานข้ามสายงานได้
คุณสมบัติเด่นของ Basecamp
- สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับโครงการต่างๆ พร้อมบันทึกสำคัญและไฟล์แนบ
- หารือเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการและร่วมมือกับสมาชิกทีมอย่างราบรื่น
- กำหนดวันครบกำหนด, ตรวจสอบความคืบหน้า, ระบุอุปสรรค, และผสานกับปฏิทินเพื่อให้ได้รับการอัปเดต
ข้อจำกัดของเบสแคมป์
- ขาดมุมมองโครงการหลายรูปแบบ เช่น แผนภูมิแกนต์, กระดานคัมบัง, มุมมองตาราง
- Basecamp มีเพียงฟีเจอร์รายงานขั้นพื้นฐานเท่านั้น และยังไม่มีฟังก์ชันการติดตามเวลา ซึ่งแตกต่างจากคู่แข่ง
ราคาของเบสแคมป์
- เบสแคมป์: $15 ต่อผู้ใช้/เดือน
- Basecamp Pro Unlimited: $349 ต่อเดือน (ผู้ใช้ไม่จำกัด)
คะแนนและรีวิวของเบสแคมป์
- G2: 4. 1/5. 0 (รีวิวมากกว่า 5,000+)
- Capterra: 4. 3/5. 0 (14,000+ รีวิว)
8. Jira (เหมาะที่สุดสำหรับ DevOps และการดำเนินงานด้าน IT)
Jira เป็นซอฟต์แวร์สำนักงานการจัดการโครงการที่ได้รับความนิยม ซึ่งเหมาะสำหรับการจัดการโครงการแบบ Agile สำหรับทีมในอุตสาหกรรม IT. มันประกอบด้วย คุณสมบัติ Scrum ที่พัฒนาขึ้นสำหรับการทำสปรินต์ และให้การดูสถานะการพัฒนา.
ด้วย Jira คุณสามารถสร้างและจัดการงานและโครงการได้ไม่จำกัด พร้อมเข้าถึงมุมมองหลากหลายรูปแบบ เช่น ไทม์ไลน์ ปฏิทิน รายการ และบอร์ด เพื่อการมองเห็นที่ชัดเจนและง่ายต่อการจัดการ นอกจากนี้ยังมีเทมเพลตหลากหลายให้เลือกใช้ เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว
อย่างไรก็ตาม แม้ว่า Jira จะ โดดเด่นในการติดตามบั๊ก แต่การใช้สำหรับกรณีการใช้งานอื่นหรือการจัดการโครงการอาจเป็นเรื่องท้าทาย นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายของเครื่องมืออาจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหากคุณต้องการเพิ่มปลั๊กอินเพื่อเพิ่มความสามารถของมัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira
- วางแผนและดำเนินโครงการด้วยวิธีการที่หลากหลาย (Agile, Scrum, Kanban)
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Atlassian และเครื่องมือพัฒนาและทำงานร่วมกันอื่น ๆ เช่น Github, Confluence และ Slack
- ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติได้อย่างง่ายดายด้วยฟีเจอร์ลากและวางที่ใช้งานง่าย
ข้อจำกัดของ Jira
- เครื่องมือนี้อาจไม่เหมาะสำหรับโครงการที่ไม่ใช่ด้านเทคนิค
- มีการเน้นการจัดการเอกสารและการทำงานร่วมกันอย่างจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
ราคา Jira
- ฟรีตลอดไป
- มาตรฐาน: $8. 15/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวใน Jira
- G2: 4. 3/5. 0 (5,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5. 0 (รีวิวมากกว่า 14,000 รายการ)
อ่านเพิ่มเติม: 10 เทคนิคการจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับทุกโครงการ
9. Workfront (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการปริมาณงานและทรัพยากร)
Adobe Workfront เป็นระบบบริหารโครงการที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติมากมาย ซึ่งได้รับความนิยมเป็นพิเศษจากองค์กรขนาดใหญ่และทีมการตลาดที่ต้องการการกำกับดูแลโครงการอย่างครอบคลุม ระบบบริหารโครงการ (PMO) นี้ออกแบบมาเพื่อจัดการกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน และมอบแพลตฟอร์มกลางสำหรับการบริหารโครงการ งาน และทรัพยากร
นอกเหนือจากการมอบเครื่องมือการจัดการโครงการมาตรฐานให้กับผู้ใช้ เช่น แผนภูมิแกนต์, การรายงาน, และแดชบอร์ดแล้ว Workfront ยังมีความเชี่ยวชาญในด้านการตรวจทานเอกสารและการจัดการสินทรัพย์อีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถผสานการทำงานกับผลิตภัณฑ์ของ Adobe และแอปพลิเคชันจากผู้ให้บริการภายนอกได้อย่างราบรื่น และช่วยรักษาการไหลเวียนของงานให้เป็นไปอย่างราบรื่น
คุณสมบัติเด่นของ Workfront
- วางแผน ดำเนินการ และส่งมอบโครงการหลายโครงการด้วยวิธีการที่หลากหลาย (Agile, Waterfall, ฯลฯ)
- ติดตามความคืบหน้าของโครงการและเวลาที่ใช้ในภารกิจเพื่อการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร
- ร่วมมืออย่างดีโดยการแบ่งปันไฟล์, ความคิดเห็น, และคำแนะนำภายในแพลตฟอร์ม และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงาน
ข้อจำกัดของ Workfront
- แผนฟรีให้บริการคุณสมบัติพื้นฐานพร้อมข้อจำกัดอย่างมาก
- เครื่องมือของสำนักงานบริหารโครงการมีคุณสมบัติที่ซับซ้อนซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น
ราคาของ Workfront
- เลือก: ราคาที่กำหนดเอง
- Prime: ราคาพิเศษตามความต้องการ
- สูงสุด: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Workfront
- G2: 4. 1/5. 0 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5. 0 (รีวิวมากกว่า 1,400 รายการ)
10. Nifty (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันและการสื่อสารในโครงการแบบรวมศูนย์)
Nifty เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ครอบคลุมซึ่งสามารถช่วยทีมโครงการในการปรับปรุงกระบวนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน ด้วย อินเทอร์เฟซที่สะอาดและรูปแบบที่สามารถปรับขนาดได้ มันมุ่งหวังที่จะมอบประสบการณ์ที่ใช้งานง่าย สำหรับการจัดการโครงการที่มีขนาดและความซับซ้อนต่างๆ
ด้วยแพลตฟอร์มศูนย์กลางสำหรับการจัดการงาน ติดตามเป้าหมาย และสื่อสารภายในองค์กร คุณสามารถลดความจำเป็นในการสลับใช้งานเครื่องมือหลายอย่างได้
Nifty ยังมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น กระดานคัมบังและปฏิทินในตัว เพื่อช่วยให้ทีมทำงานอย่างเป็นระเบียบและตรงตามแผน ให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันของทีมด้วยการรวมฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแชร์ไฟล์ การแสดงความคิดเห็น และการส่งข้อความภายในทีม
คุณสมบัติเด่นที่น่าสนใจ
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือไวท์บอร์ดของบุคคลที่สามเพื่อระดมความคิดแผนโครงการและแบ่งปันข้อเสนอแนะภายในแพลตฟอร์ม
- ทำให้การตั้งค่าโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่เป็นอัตโนมัติ ด้วยฟังก์ชัน AI ของ Nifty
- จัดระเบียบและติดตามโครงการด้วยกระดานคัมบัง รายการ และปฏิทิน
ข้อจำกัดที่น่าสนใจ
- ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับการจัดการปริมาณงานและการจัดสรรทรัพยากร
- ความสามารถในการรายงานของเครื่องมืออาจมีข้อจำกัดในการเข้าถึงการวิเคราะห์เชิงลึก
ราคาที่ชาญฉลาด
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $49/เดือน
- ข้อดี: $99/เดือน
- ธุรกิจ: $149/เดือน
- ไม่จำกัด: $499/เดือน
คะแนนและรีวิวที่น่าสนใจ
- G2: 4. 7/5. 0 (รีวิวมากกว่า 400+)
- Capterra: 4. 6/5. 0 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)
ปรับปรุงกระบวนการบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp!
เราได้เปรียบเทียบซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุด 10 ตัวเลือกของปี 2024 อย่างละเอียด โดยให้รายละเอียดของแต่ละตัวเลือกเพื่อช่วยให้คุณค้นหาซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการของสำนักงานการจัดการโครงการของคุณ เราได้สำรวจฟังก์ชันการทำงานหลักและเน้นข้อจำกัดของแต่ละตัวเลือก เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล
หากคุณยังลังเลอยู่ เราขอแนะนำ ClickUp: ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทุกความต้องการในการจัดการโครงการของคุณ
ClickUp ตอบโจทย์มาตรฐานการจัดการโครงการด้วยฟีเจอร์ขั้นสูงในการจัดการงาน การทำงานร่วมกันในทีม การติดตามเป้าหมาย และการทำงานอัตโนมัติ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง พร้อมรับประกันประสิทธิภาพ ความสามารถในการทำงาน และความสำเร็จของโครงการของคุณ
แล้วคุณกำลังรออะไรอยู่?
ลงทะเบียนใช้ ClickUpฟรี และยกระดับการจัดการโครงการของคุณไปอีกขั้น!