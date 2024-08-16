คู่มือทีละขั้นตอนในการใช้ Google Sheets สำหรับการติดตามเวลา

ฟิลิป ดอร์เมอร์ สแตนโฮป นักการเมืองชาวอังกฤษ กล่าวว่า "ดูแลนาทีให้ดี แล้วชั่วโมงจะดูแลตัวเอง"
การติดตามเวลาไม่ใช่เพียงแค่กิจกรรมประจำสำหรับมืออาชีพในการทำงานเท่านั้น แต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการจัดการงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เนื่องจากมันบอกคุณได้อย่างชัดเจนว่าเวลาของคุณถูกใช้ไปกับอะไร เมื่อคุณมีข้อมูลนี้ คุณสามารถวางแผนและจัดลำดับความสำคัญของงานของคุณและงานของทีมได้ดีขึ้น
หากไม่มีการติดตามเวลาอย่างถูกต้อง คุณเสี่ยงต่อการจัดการงานผิดพลาด, ความไม่มีประสิทธิภาพ, ความเครียดเพิ่มขึ้น, การหมดไฟ, และโครงการที่ไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา
โชคดีที่ฟีเจอร์ติดตามเวลาของ Google Sheets มีทางออกให้คุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นมืออาชีพที่ยุ่งอยู่กับหลายโปรเจกต์ ผู้จัดการที่ดูแลทีมงานขนาดใหญ่ หรือผู้ที่ต้องพึ่งพาข้อมูลการติดตามเวลาเป็นประจำทุกวัน
ในคู่มือนี้ เราจะพาคุณผ่านขั้นตอนในการตั้งค่าการติดตามเวลาใน Google Sheets เพื่อให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถจัดการงานได้อย่างเป็นระเบียบ
⏰ สรุป 60 วินาที
การติดตามเวลาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ความรับผิดชอบ และการจัดการต้นทุน Google Sheets มีแบบฟอร์มบันทึกเวลาพื้นฐานที่สามารถปรับแต่งได้ แต่ขาดระบบอัตโนมัติและความสามารถในการขยายขนาด
📊 การติดตามเวลาใน Google Sheets
- สร้างแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานรายสัปดาห์พร้อมรายละเอียดงานและบันทึกเวลา
- ใช้สูตรคำนวณชั่วโมงทำงาน
- บันทึกเป็นแม่แบบเพื่อใช้ซ้ำ
⚠️ ข้อจำกัด
- การป้อนข้อมูลด้วยตนเองใช้เวลานานและเสี่ยงต่อความผิดพลาด
- ไม่มีการทำงานอัตโนมัติหรือการติดตามแบบเรียลไทม์
- ไม่เหมาะสำหรับทีมขนาดใหญ่
✅ ClickUp: ทางเลือกที่ดีกว่า อัตโนมัติการติดตามเวลาด้วยตัวจับเวลาทั่วโลก, การผสานรวม, การติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้, และข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp
ทำไมคุณควรติดตามเวลาใน Google Sheets Timesheet?
ก่อนอื่นเรามาตอบคำถามนี้กันก่อน: การติดตามเวลาใน Google Sheets จำเป็นและมีประโยชน์หรือไม่?
คำตอบคือ ใช่ อย่างไม่ต้องสงสัย! การใช้ Google Sheets เป็นตารางเวลาเพื่อจัดการและวางแผนเวลาของคุณ เป็นวิธีที่สะดวกและสามารถเข้าถึงได้เพื่อจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
การบันทึกการใช้เวลาอย่างละเอียดจะช่วยให้มั่นใจได้ว่างานต่าง ๆ ได้รับการดำเนินการตามแผนที่วางไว้ นอกจากนี้ยังช่วยให้สมาชิกในทีมรับผิดชอบต่องานของตนเอง และมั่นใจได้ว่างานจะเสร็จตามกำหนดเวลา อีกทั้งการติดตามเวลาด้วย Google Sheets ยังช่วยระบุจุดที่ขาดประสิทธิภาพและพื้นที่ที่สามารถปรับปรุงประสิทธิผลในการทำงานได้อีกด้วย
นี่คือประโยชน์บางประการของการใช้การติดตามเวลาใน Google Sheets:
การจัดการต้นทุน
สำหรับฟรีแลนซ์หรือธุรกิจที่เรียกเก็บเงินลูกค้าตามจำนวนชั่วโมงที่ทำงาน Google Sheets ช่วยให้คุณสามารถติดตามและจัดหมวดหมู่ชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และชั่วโมงที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ การปฏิบัตินี้จะนำไปสู่การจัดการใบแจ้งหนี้และต้นทุนที่แม่นยำ
การจัดสรรทรัพยากร
การติดตามเวลาใน Google Sheets ช่วยให้เข้าใจการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลนี้สามารถนำไปใช้ในการจัดสรรงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้โครงการที่มีความสำคัญสูงได้รับความสนใจและดำเนินการอย่างเต็มที่
ความยืดหยุ่นและการปรับแต่ง
Google Sheets อนุญาตให้ปรับแต่งแบบฟอร์มบันทึกเวลาการทำงานให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ คุณสามารถเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขคอลัมน์ สูตร และรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในการติดตามและความชอบของคุณ
ความสะดวกในการเข้าถึงและการแบ่งปัน
เนื่องจาก Google Sheets เป็นระบบออนไลน์บนคลาวด์ คุณสามารถเข้าถึงเอกสารบันทึกเวลาของคุณได้จากทุกที่และทุกอุปกรณ์. คุณยังสามารถแชร์เอกสารบันทึกเวลาได้อย่างง่ายดายกับสมาชิกทีมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อความโปร่งใสและการร่วมมือ.
วิธีใช้ Google Sheets สำหรับการติดตามเวลา
Google Sheets สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือติดตามเวลาที่ทรงพลังได้ หากคุณทราบวิธีการใช้งานอย่างถูกต้อง ต่อไปนี้คือขั้นตอนในการสร้างแบบฟอร์มติดตามเวลาแบบง่าย ๆ ใน Google Sheets:
ขั้นตอนที่ 1: สร้างโครงสร้างพื้นฐานของแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานรายสัปดาห์
เปิด Google Sheets และสร้างสเปรดชีตใหม่ ที่นี่คุณจะเตรียมแม่แบบเวลาพื้นฐานของคุณ ตั้งชื่อเอกสารของคุณให้เหมาะสม เช่น "ตัวติดตามเวลาประจำสัปดาห์" จากนั้นสร้างหัวข้อคอลัมน์สำหรับรายละเอียดสำคัญเพื่อช่วยให้คุณติดตามงานแต่ละอย่างและเวลาที่ใช้ไปกับงานนั้น
สร้างคอลัมน์สำหรับสิ่งต่อไปนี้:
- วันที่ ให้ใส่วันที่สำหรับแต่ละวันในสัปดาห์
- วัน เพื่อระบุวันในสัปดาห์ (วันจันทร์, วันอังคาร, วันพุธ, เป็นต้น)
- งาน รายการงานที่ได้ดำเนินการ
- เวลาเริ่มต้น เพื่อบันทึกเวลาเริ่มต้นของแต่ละงาน
- เวลาสิ้นสุด เพื่อบันทึกเวลาสิ้นสุดของแต่ละงาน
- ระยะเวลา เพื่อคำนวณระยะเวลาของแต่ละงานโดยอัตโนมัติ
ขั้นตอนที่ 2: จัดรูปแบบแผ่นงาน
นี่คือวิธีการจัดรูปแบบแต่ละคอลัมน์เพื่อให้ตัวติดตามเวลาประจำสัปดาห์ของคุณใช้งานได้และมีลักษณะที่น่าดึงดูด:
- รูปแบบวันที่: ไฮไลต์คอลัมน์ "วันที่" ไปที่เมนูรูปแบบ เลือกตัวเลข และเลือกวันที่
- รูปแบบวันและงาน: ไฮไลต์คอลัมน์ "วัน" ไปที่เมนูรูปแบบ เลือกตัวเลข และเลือกข้อความธรรมดาเพื่อป้อนวันในสัปดาห์ด้วยตนเอง ตอนนี้ทำเช่นเดียวกันกับคอลัมน์ "งาน" เพื่อแสดงรายการงานด้วยตนเองโดยไม่มีปัญหาการจัดรูปแบบ
- รูปแบบเวลา: ไฮไลต์คอลัมน์ "เวลาเริ่มต้น" ไปที่เมนูรูปแบบ เลือกตัวเลข และเลือกเวลา ทำเช่นเดียวกันกับคอลัมน์ "เวลาสิ้นสุด"
- รูปแบบระยะเวลา: ไฮไลต์คอลัมน์ "ระยะเวลา" ไปที่เมนูรูปแบบ เลือกตัวเลข และเลือก ระยะเวลา
ขั้นตอนที่ 3: ป้อนกิจกรรมประจำวัน
ตอนนี้ที่แผ่นงานของคุณมีโครงสร้างและรูปแบบเรียบร้อยแล้ว ให้เริ่มกรอกข้อมูลในคอลัมน์ต่างๆ:
- คอลัมน์วันที่และวัน: เริ่มต้นด้วยการกรอกคอลัมน์เหล่านี้สำหรับทั้งสัปดาห์เพื่อสร้างเส้นเวลาที่ชัดเจนและติดตามงานของคุณวันต่อวัน
- คอลัมน์งาน: ระบุรายการงานที่ดำเนินการในแต่ละวันในคอลัมน์นี้เพื่อให้ง่ายต่อการทบทวนและวิเคราะห์การใช้เวลาของคุณ
- คอลัมน์เวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุด: บันทึกเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของแต่ละงานในคอลัมน์ที่เกี่ยวข้องเพื่อคำนวณระยะเวลาที่แน่นอนของแต่ละกิจกรรมและตรวจสอบว่าคุณใช้เวลาไปกับอะไรบ้าง
ขั้นตอนที่ 4: คำนวณระยะเวลา
เมื่อคุณกรอกข้อมูลที่เหลือทั้งหมดเสร็จแล้ว ก็ถึงเวลาคำนวณความแตกต่างของเวลาระหว่างเวลาสิ้นสุดและเวลาเริ่มต้นของแต่ละกิจกรรมที่คุณทำในสัปดาห์นั้น
ในเซลล์แรกของคอลัมน์ "ระยะเวลา" ให้ป้อนสูตรต่อไปนี้ แต่ให้ใช้การอ้างอิงเซลล์จริงสำหรับ "เวลาสิ้นสุด" และ "เวลาเริ่มต้น" ของคุณ:
=(เซลล์เวลาสิ้นสุด – เซลล์เวลาเริ่มต้น)
ตัวอย่าง: =E2-D2
สุดท้าย ให้คัดลอกสูตรลงไปในคอลัมน์ "ระยะเวลา" สำหรับทั้งสัปดาห์
ขั้นตอนที่ 5: บันทึกแผ่นติดตามเวลาประจำสัปดาห์เป็นเทมเพลต
เนื่องจากนี่คือแบบฟอร์มติดตามเวลาประจำสัปดาห์ คุณจะใช้ประมาณสี่ครั้งต่อเดือน ควรบันทึกแบบฟอร์มนี้เป็นเทมเพลตเพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างรูปแบบซ้ำๆ
นี่คือวิธีบันทึกเป็นเทมเพลต:
- ก่อนอื่น ให้เปลี่ยนชื่อหัวข้อของสเปรดชีตการติดตามเวลาของคุณ และเพิ่มคำว่า "Template" ต่อท้ายชื่อหัวข้อ ตัวอย่างเช่น: "Weekly Time Tracker Template"
- ถัดไป คลิกไอคอนโฟลเดอร์ที่ปรากฏอยู่ถัดจากชื่อเรื่อง (ดูภาพด้านบนเพื่อเป็นตัวอย่าง)
- เลือกโฟลเดอร์ที่มีอยู่แล้วใน Google Drive ของคุณเพื่อเก็บแม่แบบของคุณ หรือสร้างโฟลเดอร์ใหม่โดยเฉพาะสำหรับแม่แบบ
โปรดจำไว้ว่า ตารางเวลาทำงานแบบง่ายนี้สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ หรือแม้แต่ใช้ติดตามเวลาที่พนักงานใช้ในการทำงานแต่ละงานได้เช่นกัน
เทมเพลตการติดตามเวลาใน Google Sheets
เช่นเดียวกับแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานรายสัปดาห์ คุณสามารถสร้างแม่แบบบันทึกเวลาทำงานใน Google Sheets รายวัน รายสองสัปดาห์ หรือแม้แต่รายเดือนได้
นี่คือเทมเพลตแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานฟรีที่คุณสามารถใช้ประโยชน์ได้ ใช้ตามที่เป็นอยู่หรือปรับแต่งตามความต้องการของคุณ:
1. แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานประจำวัน
เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับมืออาชีพที่ต้องการติดตามทุกชั่วโมงของวันเพื่อการจัดการงานที่ดีขึ้น ซึ่งรวมถึงผู้จัดการโครงการ, ที่ปรึกษา, และฟรีแลนซ์ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อระบุงานที่คุณควรใช้เวลาให้น้อยลงหรือมากขึ้นได้อีกด้วย ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถมองเห็นเวลาและงานได้อย่างชัดเจน และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งหากคุณกำลังใช้แบบฟอร์มเวลาเพื่อเรียกเก็บเงินจากลูกค้า
2. แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานรายสัปดาห์
นี่คือเทมเพลตการติดตามเวลาประจำสัปดาห์อีกแบบหนึ่งที่ยอดเยี่ยมสำหรับมืออาชีพในการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้คุณติดตามชั่วโมงที่ใช้ไปกับโครงการต่างๆ ในแต่ละวัน ระบุงานที่ใช้เวลามาก และปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
แม่แบบสามารถคำนวณจำนวนชั่วโมงทำงานทั้งหมดและรายได้รวมได้โดยอัตโนมัติ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการออกใบแจ้งหนี้ทั้งหมดและรับประกันการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
3. แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานรายเดือน
แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานรายเดือนนี้เป็นเทมเพลตที่คุณสามารถใช้เพื่อติดตามชั่วโมงการทำงานตลอดทั้งเดือนได้อย่างง่ายดาย ด้วยแบบฟอร์มนี้ คุณสามารถบันทึกเวลาเริ่มและเวลาสิ้นสุดการทำงานได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถจัดหมวดหมู่ชั่วโมงการทำงานเป็นชั่วโมงปกติ, ชั่วโมงล่วงเวลา, ชั่วโมงลาป่วย, ชั่วโมงลาพักร้อน, ชั่วโมงลาหยุด, และประเภทการลาอื่น ๆ ได้
ไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณคำนวณจำนวนชั่วโมงทำงานทั้งหมดในแต่ละหมวดหมู่เท่านั้น แต่ยังรวมถึงส่วนสำหรับคำนวณค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงที่แตกต่างกันอีกด้วย ฟังก์ชันการทำงานเหล่านี้ทำให้เทมเพลตนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในการประมาณจำนวนชั่วโมงทำงานทั้งหมดของพนักงาน ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการต้นทุนแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โบนัส: นอกเหนือจากนี้ ยังมีเทมเพลตการติดตามเวลาที่ยอดเยี่ยมอีกมากมายที่คุณสามารถลองใช้ได้!
ข้อจำกัดในการติดตามเวลาใน Google Sheets
Google Sheets (หรือแม้กระทั่ง Google Calendar) อาจไม่ใช่โซลูชันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทุกความต้องการในการติดตามเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อข้อกำหนดของคุณเติบโตขึ้นในขนาดและความซับซ้อน แม้ว่า Google Sheets จะฟรีและใช้งานง่าย แต่ก็มาพร้อมกับข้อจำกัดบางประการ:
ต้องใช้ความพยายามในการทำงานด้วยมือที่ซ้ำซากและน่าเบื่อ
หากคุณเป็นผู้ใช้ Google Sheets คุณคงทราบดีว่ามันต้องใช้การป้อนข้อมูลด้วยตนเองเป็นจำนวนมาก การตั้งค่าชีต การป้อนข้อมูลทุกวัน และการจัดรูปแบบให้ถูกต้องนั้นใช้เวลามาก
สำหรับมืออาชีพที่กำลังจัดการกับปริมาณงานที่หนักอยู่แล้ว งานนี้อาจกลายเป็นภาระและทำให้พวกเขาละเลยความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังนั้นควรพิจารณาใช้ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่เฉพาะเจาะจงแทน
มีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด
หนึ่งในข้อเสียหลักของการใช้ Google Sheets สำหรับการติดตามเวลาคือความเสี่ยงต่อการเกิดข้อผิดพลาด การป้อนข้อมูลด้วยตนเองอาจนำไปสู่ความผิดพลาด เช่น เวลาหรือวันที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจทำให้ระบบติดตามเวลาทั้งหมดของคุณคลาดเคลื่อนได้ แม้แต่การพิมพ์ผิดเล็กน้อยหรือข้อผิดพลาดในสูตรคำนวณก็สามารถส่งผลให้การคำนวณเวลาไม่ถูกต้องได้เช่นกัน
การขาดความโปร่งใส
เมื่อมีหลายคนที่ต้องเข้าถึงและแก้ไขแบบฟอร์มเวลาทำงาน อาจเกิดปัญหาความโปร่งใสได้ การเปลี่ยนแปลงที่ผู้ใช้คนหนึ่งทำอาจไม่ปรากฏให้ผู้อื่นเห็นทันที (เว้นแต่ว่าพวกเขากำลังทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์) ซึ่งอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดและความไม่สอดคล้องของข้อมูล
นอกจากนี้ ไม่มีวิธีใดที่จะตรวจสอบได้ว่าข้อมูลที่ป้อนเข้าไปถูกต้องหรือไม่ วันทำงานมักมีการหยุดชะงักหลายครั้ง เช่น การโทรส่วนตัว และการพักกลางวัน ทำให้ยากที่จะติดตามเวลาทำงานทุกนาทีได้อย่างถูกต้อง
ไม่เหมาะสำหรับบริษัทที่มีพนักงานจำนวนมาก
แม้ว่า Google Sheets อาจทำงานได้ดีสำหรับบุคคลหรือทีมขนาดเล็ก แต่ไม่เหมาะสมสำหรับบริษัทขนาดใหญ่ ยิ่งคุณป้อนข้อมูลและสูตรมากขึ้นเท่าไหร่ ตารางก็จะยิ่งรกและซับซ้อนมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้น การติดตามเวลาสำหรับงานของพนักงานหลายร้อยคนอาจกลายเป็นเรื่องวุ่นวายและจำกัดด้วยรูปแบบสเปรดชีตแบบง่าย
เพิ่มความซับซ้อนเนื่องจากคุณสมบัติของสูตร
ผู้ใช้จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญในการสร้างและแก้ไขสูตรใน Google Sheets เพื่อให้แน่ใจว่าการคำนวณมีความถูกต้อง สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับฟังก์ชันของสเปรดชีต อาจทำให้เกิดความหงุดหงิดและข้อผิดพลาด และลดประสิทธิภาพโดยรวมของกระบวนการติดตามเวลา
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับติดตามเวลาใน Google Sheets
ตามที่เราได้หารือกันไว้ การติดตามเวลาใน Google Sheets อาจมีข้อเสียในหลายๆ ด้าน อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่ทางเลือกเดียวของคุณยังมีทางเลือกอื่น ๆ สำหรับ Google Sheetsเช่นClickUp ที่สามารถทำให้กระบวนการติดตามเวลาเป็นอัตโนมัติกลายเป็นแอปวางแผนประจำวันของคุณ ช่วยในการดำเนินโครงการ และมอบประโยชน์มากมายให้คุณ
คุณสมบัติของ ClickUp
ClickUp เป็นโซลูชันการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ช่วยให้คุณ:
- จัดระเบียบ, จัดลำดับความสำคัญ, และติดตามงานด้วยClickUp Tasksเพื่อส่งมอบโครงการโดยไม่ล่าช้า
- สร้างและแก้ไขเนื้อหาในClickUp Docsร่วมกับเพื่อนร่วมงาน
- เปิดใช้งานการทำงานร่วมกันที่รวดเร็วขึ้นด้วยเครื่องมือสื่อสาร เช่นClickUp ChatและClickUp Comments
- ทำให้งานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติด้วยClickUp Automations
- ร่วมมือและระดมความคิดร่วมกัน พร้อมทั้งสร้างแผนภาพที่ชัดเจนโดยใช้ClickUp Whiteboards
- สร้าง จัดการ และติดตามเป้าหมายด้วยClickUp Goals
- สร้างภาพรวมของกระบวนการทำงานโครงการในที่เดียวด้วยแดชบอร์ด ClickUp
- สร้างสรุปโครงการและรับคำตอบจากงานและเอกสารของคุณด้วยClickUp Brain
เมื่อพูดถึงการติดตามเวลา ClickUp คือตัวช่วยติดตามเวลาที่คุณไว้วางใจได้ ช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับงานของคุณและทำงานได้รวดเร็วขึ้นโดยไร้ความยุ่งยาก
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หากคุณต้องการปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้ราบรื่นยิ่งขึ้นนี่คือเทมเพลตการจัดการโครงการClickUp ที่สร้างไว้ล่วงหน้าให้คุณลองใช้!
เครื่องมือติดตามเวลาของ ClickUp
เครื่องมือติดตามเวลาของ ClickUpสามารถจัดระเบียบ วิเคราะห์ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้เพียงไม่กี่คลิก ในแดชบอร์ดเดียว มันทำให้การตรวจสอบและจัดการชั่วโมงการทำงานของคุณง่ายขึ้น คุณสามารถติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงาน กำหนดประมาณการสำหรับงานที่ต้องส่ง และดูรายงานที่ครอบคลุมเวลาที่คุณใช้ไป
นี่คือคุณสมบัติหลักของเครื่องมือติดตามเวลา ClickUp:
- รองรับการใช้งานหลายอุปกรณ์: ติดตามเวลาได้จากมือถือ เดสก์ท็อป หรือเว็บเบราว์เซอร์ของคุณด้วยส่วนขยาย Chrome ฟรีของ ClickUp
- การผสานรวม: ซิงค์เวลาที่ติดตามจากแอปยอดนิยมอื่น ๆ เช่น Toggl, Harvest และ Everhour เข้ากับ ClickUp โดยตรง ทำให้ข้อมูลทั้งหมดของคุณอยู่ในที่เดียว
- หมายเหตุและป้ายกำกับ: เพิ่มหมายเหตุโดยละเอียดในรายการเวลาของคุณและจัดหมวดหมู่ด้วยป้ายกำกับเพื่อการจัดระเบียบและการอ้างอิงที่ดีขึ้น
- การติดตามเวลาทั่วโลก: เริ่มการติดตามเวลาหรือหยุดมันบนอุปกรณ์ใดก็ได้ และยังสามารถสลับระหว่างงานได้ด้วยตัวจับเวลาทั่วโลก
- เวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้: ทำเครื่องหมายเวลาที่บันทึกไว้เป็นเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้เพื่อช่วยให้การออกใบแจ้งหนี้และการติดตามค่าใช้จ่ายเป็นไปอย่างราบรื่น
- การจัดเรียงและการกรอง: จัดเรียงงานตามเวลาที่ใช้ไปได้อย่างง่ายดาย และกรองรายการเวลาตามวันที่ สถานะ ลำดับความสำคัญ แท็ก และอื่นๆ
จินตนาการว่าคุณกำลังบริหารโครงการที่มีสมาชิกทีมหลายคนและงานหลายอย่าง คุณสามารถตั้งค่าเครื่องมือติดตามเวลาของ ClickUp เพื่อตรวจสอบว่าสมาชิกทีมแต่ละคนใช้เวลาไปกับงานที่ได้รับมอบหมายมากน้อยเพียงใด โดยใช้ตัวจับเวลาทั่วโลกบนอุปกรณ์ของพวกเขา
เมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ คุณสามารถสร้างรายงานเพื่อดูรายละเอียดของเวลาที่ใช้ในแต่ละงาน ระบุจุดที่ติดขัด และตรวจสอบให้แน่ใจว่าชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ถูกบันทึกอย่างถูกต้องสำหรับการออกใบแจ้งหนี้
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับความยินยอมจากพนักงานของคุณก่อนเริ่มการติดตามเวลา คุณสามารถแจ้งให้พวกเขาทราบว่ากิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อวัดเวลาที่ใช้ไปกับงานเท่านั้น การทำเช่นนี้จะช่วยสร้างความไว้วางใจระหว่างพนักงานของคุณและป้องกันไม่ให้ถูกมองว่าเป็นการกระทำที่ล่วงล้ำ ความโปร่งใสและการสื่อสารที่เปิดกว้างเป็นองค์ประกอบสำคัญของการติดตามเวลาที่มีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ด้วยเครื่องมือติดตามเวลาของ ClickUp คุณสามารถดูเวลาที่คุณติดตามได้เป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือช่วงที่กำหนดเอง พร้อมด้วยตารางเวลาที่ละเอียด ตารางเหล่านี้ให้มุมมองที่ละเอียดของงานแต่ละรายการและการบันทึกเวลา แสดงผลรวมของเวลาที่จัดกลุ่มตามวันที่
มันทำหน้าที่เป็นเครื่องมือจัดการเวลาเนื่องจากยังช่วยให้คุณประมาณและวางแผนเวลาของคุณโดยการเปรียบเทียบเวลาที่ติดตามกับประมาณการ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเห็นเวลาที่เหลือสำหรับงานของแต่ละคน ซึ่งช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าคุณอยู่ในกำหนดเวลาที่จะบรรลุเป้าหมายหรือไม่
เทมเพลตบันทึกเวลาทำงานบริการ ClickUp
เพื่อยกระดับการติดตามเวลาของคุณ คุณสามารถใช้เทมเพลต ClickUp Services Timesheet ได้เช่นกัน ซึ่งรองรับทีมที่ให้บริการตามเวลาที่ทำงานเป็นรายสัปดาห์ ClickUp มีคุณสมบัติมากมายและปรับแต่งได้ง่าย ทำให้เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการติดตามเวลา ค่าใช้จ่าย และทรัพยากรสำหรับบริการแต่ละอย่างที่พวกเขาให้บริการ
เทมเพลตบันทึกเวลาทำงานบริการ ClickUp มีคุณสมบัติต่างๆ เช่น:
- สถานะที่กำหนดเองเพื่อติดตามสถานะของแบบฟอร์มเวลาทำงานด้วยป้ายกำกับเช่น อนุมัติแล้ว, ต้องการความสนใจ, กำลังตรวจสอบ, และต้องตรวจสอบ
- มุมมองที่กำหนดเองเพื่อเข้าถึงมุมมองต่างๆ เช่น คู่มือเริ่มต้นใช้งาน, การสรุปประจำสัปดาห์, การสรุปประจำเดือน, สรุปพนักงาน, และบันทึกเวลาทำงานประจำวัน
- ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อใช้คุณสมบัติเช่น ยอดเงินเดือนทั้งหมด, ชั่วโมงลาพักร้อนที่ได้รับ, ชั่วโมงลาป่วยที่ได้รับ, อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง, และลายเซ็นของพนักงาน
- ฟังก์ชันการจัดการโครงการเพื่อปรับปรุงการแจ้งเตือนการพึ่งพา, การติดตามการให้บริการของทีมด้วยแท็ก, และการแจ้งเตือนทางอีเมล
ด้วยเทมเพลตการจัดการเวลาฉบับนี้ คุณสามารถติดตามชั่วโมงการให้บริการและเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในที่เดียว ดูการใช้ทรัพยากรในแต่ละโครงการ และจัดการการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังมีแผนภูมิและกราฟเพื่อแสดงความคืบหน้าของคุณ และยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันเช่น Stripe และ PayPal ได้เพื่อการเรียกเก็บเงินและการติดตามการชำระเงินที่ราบรื่น
โบนัส: หากคุณต้องการติดตามกิจกรรมของพนักงานทุกคนและจัดการภาระงานของพวกเขาได้ดีขึ้นลองพิจารณาใช้ซอฟต์แวร์ติดตามพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
