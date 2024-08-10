บล็อก ClickUp
วิธีส่งออกโครงการ Jira ไปยังแอปอื่น

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
10 สิงหาคม 2567

คุณรู้สึกเช่นนี้หรือไม่? 'เราใช้เครื่องมือเดิมซ้ำๆ แม้ว่าเราจะรู้ว่ามีทางเลือกที่ดีกว่าอยู่ก็ตาม หนึ่งในเหตุผลหลักคือ การย้ายข้อมูลจากเครื่องมือหนึ่งไปยังอีกเครื่องมือหนึ่งรู้สึกว่าเป็นงานที่หนักเกินไปที่จะจัดการ' .

นี่อาจเป็นกรณีสำหรับผู้จัดการโครงการหลายคนที่ใช้ Jira

แน่นอนว่าซอฟต์แวร์ Jira เป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับการจัดการโครงการ แต่บางทีคุณอาจเคยอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องการทางเลือกที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือคุณอาจต้องการเปลี่ยนแปลงโดยสำรวจเครื่องมือใหม่ที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของทีมคุณมากขึ้น

ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด การย้ายข้อมูลโครงการของคุณออกจาก Jira อาจเป็นเรื่องที่น่ากังวล ซึ่งนำไปสู่คำถามว่า: จะส่งออกข้อมูลจาก Jira ได้อย่างไร?

อย่ากลัวเลย เพราะเรามาพร้อมกับคำตอบ!

ในโพสต์นี้ เราจะสำรวจวิธีการย้ายข้อมูลโครงการ Jira ไปยังเครื่องมืออื่น นอกจากนี้ เราจะพูดถึงเครื่องมือการจัดการโครงการทางเลือกที่มีความสามารถในการส่งออกข้อมูลที่ดียิ่งขึ้น

มาเริ่มกันเลย! 🚀

วิธีส่งออกข้อมูลจาก Jira ไปยังแอปอื่น

ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ คุณสามารถส่งออกข้อมูลจาก Jira ได้ในหลากหลายรูปแบบ รูปแบบที่พบได้บ่อยที่สุดคือ CSV (ค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค) และ Excel ทั้งสองรูปแบบนี้ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงาน

นี่คือคู่มือขั้นตอนการส่งออกโปรเจ็กต์และงานใน Jira:

การส่งออกพื้นฐาน: ไฟล์ CSV และสเปรดชีต Excel

เหมาะสำหรับ: ชุดข้อมูลขนาดเล็ก รายงาน Excel ที่เรียบง่าย หรือการถ่ายโอนข้อมูลไปยังแอปพลิเคชันสเปรดชีต

ข้อจำกัด: ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่จำกัด, ความยากลำบากในการจัดการกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่, และการขาดความสามารถในการกรองขั้นสูง

1. ส่งออกเป็น CSV

นี่คือวิธีที่คุณสามารถส่งออกไฟล์เป็น CSV:

ขั้นตอนที่ 1: คลิกที่ Issues navigator

ตัวช่วยนำทางปัญหา Atlassian
ผ่านทางชุมชน Atlassian
  • ไปที่แดชบอร์ด Jira แล้วคลิกที่ 'Issues' ในเมนูด้านบน
  • เลือก 'ค้นหาปัญหา' เพื่อเปิด Issue Navigator

ขั้นตอนที่ 2: กรองปัญหา

ปัญหาเกี่ยวกับฟิลเตอร์ Atlassian
ผ่านทางชุมชน Atlassian
  • ใช้ตัวกรองเพื่อเลือกปัญหาที่คุณต้องการส่งออก คุณสามารถกรองตามโครงการ ประเภทปัญหา สถานะ ผู้รับผิดชอบ และอื่นๆ

ขั้นตอนที่ 3: เลือกคอลัมน์

  • คลิกปุ่ม 'คอลัมน์' เพื่อเลือกฟิลด์ที่คุณต้องการให้รวมอยู่ในการส่งออกของคุณ สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณ

ขั้นตอนที่ 4: ส่งออกปัญหา

ปัญหาการส่งออก Atlassian
ผ่านทางชุมชน Atlassian
  • คลิกที่ปุ่ม 'ส่งออก' ที่มุมขวาบน
  • เลือก 'ส่งออก Excel CSV (ทุกฟิลด์)' หรือ 'ส่งออก Excel CSV (ฟิลด์ปัจจุบัน)' ตามความต้องการของคุณ

ขั้นตอนที่ 5: ดาวน์โหลดไฟล์

ดาวน์โหลดไฟล์ Atlassian
ผ่านทางชุมชน Atlassian
  • ไฟล์จะถูกดาวน์โหลดไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถเปิดไฟล์ได้โดยใช้ Excel หรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่รองรับไฟล์รูปแบบ CSV

2. ส่งออกไปยัง Excel

นี่คือวิธีที่คุณสามารถส่งออกไฟล์จาก Jira ไปยัง Excel:

ขั้นตอนที่ 1: คลิกที่ตัวนำทางปัญหา

ตัวนำทางปัญหาใน Jira
ผ่านทางชุมชน Atlassian
  • ทำตามขั้นตอนเดียวกันตามที่กล่าวไว้ข้างต้นเพื่อไปยังตัวนำทางปัญหาและคัดกรองปัญหา

ขั้นตอนที่ 2: เลือกคอลัมน์

  • ปรับแต่งคอลัมน์เพื่อรวมข้อมูลที่คุณต้องการ

ขั้นตอนที่ 3: ส่งออกปัญหา

ปัญหาการส่งออก
ผ่านทางชุมชน Atlassian
  • คลิกที่ปุ่ม 'ส่งออก'
  • เลือก 'ส่งออก Excel (ทุกฟิลด์)' หรือ 'ส่งออก Excel (ฟิลด์ปัจจุบัน)'

ขั้นตอนที่ 4: ดาวน์โหลดไฟล์

ดาวน์โหลดไฟล์ใน Jira
ผ่านทางชุมชน Atlassian
  • ไฟล์ Excel จะถูกดาวน์โหลด ซึ่งคุณสามารถเปิดได้ด้วย Microsoft Excel

3. ส่งออกโดยใช้ปลั๊กอิน Jira

เหมาะสำหรับ: การส่งออกที่ซับซ้อน, การจัดรูปแบบขั้นสูง, และการผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ; มักมีคุณสมบัติเพิ่มเติมเช่น การแปลงข้อมูล, การจัดตารางเวลา, และการส่งออกเป็นรูปแบบเฉพาะ

ปลั๊กอินยอดนิยม:

  • Jira Cloud สำหรับ Excel: ผสานข้อมูล Jira เข้ากับ Excel
  • ตัวส่งออก Excel ที่ดีกว่าสำหรับ Jira: มีตัวเลือกการปรับแต่งและการจัดรูปแบบ

การใช้ประโยชน์จากปลั๊กอิน Jira

นอกเหนือจากการส่งออกโดยตรงไปยัง Excel และ CSV แล้ว คุณยังสามารถใช้ปลั๊กอินเพื่อทำให้การส่งออกง่ายขึ้นได้อีกด้วย:

ขั้นตอนที่ 1: ติดตั้งปลั๊กอิน

การติดตั้งปลั๊กอินใน Jira
ผ่านทางAtlassian Developer
  • ไปที่ 'การจัดการ Jira' และคลิกที่ 'ส่วนเสริม'
  • ค้นหาปลั๊กอินสำหรับการส่งออก เช่น 'Jira Cloud for Excel' หรือ 'Better Excel Exporter for Jira' แล้วติดตั้ง

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดค่าปลั๊กอิน

กำหนดค่าปลั๊กอิน
ผ่านทางAtlassian Marketplace
  • ทำตามเอกสารประกอบปลั๊กอินเพื่อกำหนดค่าการตั้งค่าการส่งออก

ขั้นตอนที่ 3: ส่งออกข้อมูล Jira

  • ใช้ปลั๊กอินเพื่อส่งออกอินสแตนซ์ Jira และข้อมูลในรูปแบบที่ต้องการ

4. ตัวเลือกขั้นสูง: Jira REST API และการเขียนสคริปต์

Jira REST API และการเขียนสคริปต์
ผ่านทางAtlassian Developer
  • เหมาะสำหรับ: ชุดข้อมูลขนาดใหญ่, การแปลงข้อมูลตามความต้องการ, และการทำงานอัตโนมัติ
  • ต้องการ: ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม (Java, Python, ฯลฯ) หรือความคุ้นเคยกับ REST APIs

ขั้นตอน

  • เข้าใจ API: เรียนรู้จุดสิ้นสุดของ REST API และโครงสร้างข้อมูลของ Jira
  • พัฒนาสคริปต์: เขียนโค้ดเพื่อดึงข้อมูล ประมวลผล และจัดรูปแบบข้อมูลตามที่ต้องการ
  • ดำเนินการและส่งออก: รันสคริปต์เพื่อดึงข้อมูลและบันทึกในรูปแบบที่ต้องการ

ข้อพิจารณาสำคัญ

โปรดคำนึงถึงคำแนะนำเหล่านี้ขณะส่งออกไฟล์จาก Jira:

  • สำหรับ ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ ควรพิจารณาใช้ปลั๊กอินหรือวิธีการที่ใช้ API เพื่อประสิทธิภาพ
  • เลือก CSV หรือ Excel สำหรับ ความต้องการพื้นฐาน แต่สำรวจรูปแบบอื่น ๆ (JSON, XML) สำหรับกรณีการใช้งานเฉพาะ
  • เตรียมข้อมูลที่ส่งออกของคุณสำหรับการวิเคราะห์โดย การลบข้อมูลซ้ำ ความไม่สอดคล้อง หรือข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ส่งออก เป็นไปตามนโยบายความปลอดภัยขององค์กรของคุณ
  • ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ ของข้อมูลที่ส่งออกก่อนนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ที่สำคัญ
  • สำรวจเครื่องมือเช่น Tableau หรือ Power BI เพื่อสร้าง รายงานที่กำหนดเอง และแดชบอร์ดจากข้อมูลที่คุณส่งออก
  • ส่งออกและจัดเก็บข้อมูล Jira ของคุณเป็นประจำเพื่อป้องกันการสูญหายหรือความเสียหาย

อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบการจัดการโครงการฟรี

ทำไมคุณควรส่งออกข้อมูลออกจาก Jira

ในขณะที่ Jira เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการโครงการและการติดตามปัญหา มีหลายเหตุผลที่คุณอาจจำเป็นต้องส่งออกข้อมูลจาก Jira:

1. ความต้องการในการรายงานที่ซับซ้อน

คุณสมบัติการรายงานที่ติดตั้งมาในตัวของ Jira อาจไม่เพียงพอสำหรับความต้องการการรายงานที่ซับซ้อน. การส่งออกข้อมูลทั้งหมดของคุณไปยัง Excel หรือเครื่องมือ BI อื่น ๆ ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น.

2. การรวมข้อมูล

อาจจำเป็นต้องส่งออกข้อมูลเพื่อผสานข้อมูล Jira กับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น CRM, ERP หรือการจัดการโครงการ

3. การสำรองข้อมูลและการจัดเก็บถาวร

การส่งออกข้อมูลเป็นประจำสามารถทำหน้าที่เป็นสำรองและช่วยในการเก็บรักษาโครงการเก่า

4. การย้ายไปยังเครื่องมืออื่น

หากคุณกำลังเปลี่ยนจาก Jira ไปยังเครื่องมือจัดการโครงการอื่น การส่งออกข้อมูลเป็นขั้นตอนที่จำเป็นในกระบวนการย้ายข้อมูล

5. ปัญหาด้านประสิทธิภาพ

ปริมาณข้อมูลจำนวนมากใน Jira อาจทำให้ระบบช้าลง การส่งออกและจัดเก็บข้อมูลเก่าสามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพได้

อ่านเพิ่มเติม: 15 เครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024

ทางเลือกแทน Jira

เมื่อธุรกิจมีการพัฒนาและเราสร้างผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนมากขึ้น คุณอาจต้องการเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติที่สะดวกสบายมากขึ้นเพื่อให้งานของคุณสำเร็จลุล่วง

เมื่อพิจารณาถึงข้อจำกัดของ Jita, โซลูชันที่ครอบคลุมมากขึ้นเช่น ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUp อาจเหมาะสมกับทีมของคุณมากกว่า

การจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUp
จัดการแผนงานผลิตภัณฑ์, งานค้าง, และการสปรินต์ด้วย ClickUp's Agile Project Management

ด้วยคุณสมบัติมากมายของ ClickUp คุณสามารถ:

  • ควบคุมการเดินทางของผลิตภัณฑ์ของคุณ ตั้งแต่การคิดค้นจนถึงการเปิดตัว ออกแบบกระบวนการทำงานที่ปรับเปลี่ยนได้ ปรับปรุงการส่งต่องานในทีมให้มีประสิทธิภาพ และรวมข้อมูลทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
  • เปิดใช้งานการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ ด้วยเครื่องมือที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกัน จัดการงาน ติดแท็กสมาชิกในทีมเพื่อแจ้งอัปเดต และรับข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงที
  • ประเมินผลกระทบและการแลกเปลี่ยน ของแนวคิดผลิตภัณฑ์ ปัญหา และฟีเจอร์ใหม่ โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองและสูตรต่างๆ เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจจัดลำดับความสำคัญได้ดีขึ้น
  • ระบุจุดคอขวด อย่างรวดเร็วเพื่อรักษาความก้าวหน้าของโครงการ จัดเรียงบอร์ดตามสถานะ วันที่ครบกำหนด ความสำคัญ และอื่นๆ เพื่อให้แน่ใจว่าทีมของคุณทำงานสอดคล้องกันตลอด

นอกจากนี้ชุดเครื่องมือการจัดการโครงการของ ClickUpยังเต็มไปด้วยคุณสมบัติที่หลากหลายและออกแบบมาเพื่อทำให้ขั้นตอนการทำงานง่ายขึ้นและเสริมสร้างความร่วมมือในทีม

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ ClickUp
ปรับปรุงกระบวนการทำงานของโครงการของคุณให้มีประสิทธิภาพด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ ClickUp

มีคุณสมบัติการจัดการโครงการและงานขั้นสูงที่สามารถช่วยคุณ:

  • จัดระเบียบโครงการ ด้วยมุมมอง ClickUpมากกว่า 15 แบบ และจัดเรียงงานตามฟิลด์ที่กำหนดเองและความสัมพันธ์ระหว่างงาน
  • อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ และสร้างกระบวนการทำงานที่กำหนดเองเพื่อปรับปรุงกระบวนการของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยClickUp Automations
  • จัดลำดับความสำคัญของงาน, มองเห็นความคืบหน้า ในแผนภูมิแกนต์ และทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นระหว่างสปรินต์ ClickUp ตอบโจทย์ทีมที่ทำงานแบบ Agile ด้วยเครื่องมือวางแผนสปรินต์ที่ใช้งานง่าย
  • รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า ด้วยฟีเจอร์การรายงานที่ทรงพลังของ ClickUp ติดตามความคืบหน้า ระบุจุดติดขัด และตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงการของคุณ
  • จัดทีมของคุณให้สอดคล้อง ด้วยการติดตามเป้าหมาย ClickUpอย่างชัดเจน คุณสมบัติการทำงานร่วมกันของ ClickUp เช่น การแชทแบบเรียลไทม์และการแก้ไขเอกสาร ช่วยส่งเสริมการสื่อสารที่ราบรื่นและทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน

คุณยังสามารถเลือกใช้โซลูชันการจัดการโครงการทีมซอฟต์แวร์ของ ClickUp ซึ่งเป็นทางเลือกที่ครอบคลุมมากกว่า แทน Jira ได้อีกด้วย

โซลูชันการจัดการโครงการสำหรับทีมด้วยซอฟต์แวร์ ClickUp
วิ่งผ่านเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ด้วยกระบวนการทำงานที่คล่องตัวบน ClickUp ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับทีม

นี่คือคำแนะนำไม่กี่ข้อเพื่อช่วยคุณเริ่มต้น:

  • จัดระเบียบพื้นที่ทำงานของคุณ ให้เป็นพื้นที่สำหรับทีมหรือโครงการต่างๆ และสร้างโฟลเดอร์ภายในพื้นที่เหล่านี้เพื่อจัดหมวดหมู่ภารกิจตามสปรินท์ ฟีเจอร์ หรือเกณฑ์อื่นๆ
  • กำหนดสถานะงานที่กำหนดเอง ที่สอดคล้องกับกระบวนการพัฒนาของคุณ เช่น 'งานค้าง' 'กำลังดำเนินการ' 'ตรวจสอบโค้ด' 'QA' และ 'เสร็จสิ้น'
  • ใช้ลำดับชั้นงานของClickUp เพื่อ แยกโครงการขนาดใหญ่ ออกเป็นงานย่อยและงานย่อยที่จัดการได้ ซึ่งช่วยให้ติดตามความคืบหน้าในระดับรายละเอียดได้ง่าย
  • เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองให้กับงานเพื่อ บันทึกข้อมูลสำคัญ เช่น ความสำคัญ, คะแนนเรื่องราว, วันที่ครบกำหนด, หรือเมตริกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • สร้างสปรินต์เพื่อจัดการการพัฒนาแบบวนซ้ำ ใช้ฟีเจอร์สปรินต์เพื่อวางแผน ดำเนินการ และตรวจสอบงานของคุณเป็นรอบ
  • ใช้กระดานคัมบังของ ClickUp เพื่อ มองเห็นภาพรวมของขั้นตอนการทำงานของคุณ ย้ายงานผ่านขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการพัฒนาเพื่อติดตามความคืบหน้าและระบุจุดติดขัด
  • ผสานการทำงาน ClickUp กับเครื่องมือพัฒนาที่ได้รับความนิยม เช่น GitHub, GitLab และ Bitbucket เพื่ออัปเดตงานโดยอัตโนมัติตามการคอมมิตและการขอดึงโค้ด
  • สร้างแดชบอร์ดที่กำหนดเองเพื่อ แสดงข้อมูลสำคัญและสถานะโครงการ ใช้วิดเจ็ตเพื่อแสดงข้อมูลเช่น อัตราการเสร็จสิ้นงาน แผนภูมิการลดภาระงาน และการกระจายงาน

อ่านเพิ่มเติม:18 ซอฟต์แวร์อัตโนมัติงานที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024 (คำจำกัดความและตัวอย่าง)

นี่คือวิธีที่ ClickUp แตกต่างจาก Jira

ClickUp เป็นที่รู้จักในด้าน อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ซึ่งสามารถช่วยให้สมาชิกใหม่ของทีมเข้าใจได้ง่ายกว่า Jira นอกจากนี้ยังมี แผนการใช้งานฟรีพร้อมฟีเจอร์ที่ครบครัน ทำให้เป็น ทางเลือกที่คุ้มค่า สำหรับทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง

ตัวเลือกการปรับแต่งที่ครอบคลุมของ ClickUp ช่วยให้ทีมสามารถปรับแต่งแพลตฟอร์มให้เหมาะกับกระบวนการทำงานเฉพาะของพวกเขาได้โดยไม่ต้องมีการตั้งค่าที่ซับซ้อน.การผสานรวมการจัดการงาน, เอกสาร, การติดตามเวลา, และการรายงานไว้ในแพลตฟอร์มเดียวช่วยลดความจำเป็นในการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ.

เทมเพลตสำเร็จรูปของ ClickUp ช่วยทำให้กระบวนการของคุณง่ายยิ่งขึ้น นี่คือสองเทมเพลตที่ดีที่สุดสำหรับกรณีการใช้งานนี้:

1. แม่แบบการติดตามข้อบกพร่องและปัญหาใน ClickUp

กำจัดแมลงแตงและแก้ไขข้อบกพร่องได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตการติดตามข้อบกพร่องและปัญหาของ ClickUp
กำจัดแมลงแตงและแก้ไขข้อบกพร่องได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตการติดตามข้อบกพร่องและปัญหาของ ClickUp

ด้วยเทมเพลตการติดตามข้อบกพร่องและปัญหาของ ClickUp คุณสามารถดำเนินการติดตามข้อบกพร่องได้อย่างง่ายดาย

เคล็ดลับสั้น ๆ เพื่อใช้ประโยชน์จากเทมเพลตนี้ให้มากที่สุด:

  • ทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณง่ายขึ้น โดยการกำหนดขั้นตอนแต่ละช่วงของวงจรชีวิตของบั๊กอย่างชัดเจน
  • บันทึกข้อมูลสำคัญ สำหรับแต่ละข้อบกพร่อง เพื่อช่วยในการจัดลำดับความสำคัญและแก้ไขปัญหาได้อย่างแม่นยำ
  • ประหยัดเวลาด้วยการสร้างงานอย่างรวดเร็ว พร้อมทุกช่องข้อมูลที่จำเป็นและสถานะที่กรอกไว้ล่วงหน้า
  • มองเห็นและจัดการข้อบกพร่อง ตามความต้องการของทีมคุณ
  • รวมศูนย์การติดตามข้อผิดพลาด ภายในชุดเครื่องมือที่คุณมีอยู่เพื่อการทำงานที่ราบรื่น
  • สร้างแดชบอร์ดที่กำหนดเอง เพื่อแสดงข้อมูลสำคัญ เช่น ปัญหาที่เปิดอยู่, เวลาเฉลี่ยในการแก้ไข, และข้อบกพร่องตามความรุนแรง การตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอช่วยในการติดตามความคืบหน้าและระบุพื้นที่ที่ต้องการความสนใจ

2. แม่แบบการจัดการงานของ ClickUp

สร้างภาพและปรับปรุงเวิร์กโฟลว์ด้วยเทมเพลตการจัดการงานของ ClickUp
สร้างภาพและปรับปรุงเวิร์กโฟลว์ด้วยเทมเพลตการจัดการงานของ ClickUp

อีกหนึ่งเทมเพลตที่ยอดเยี่ยมคือเทมเพลตการจัดการงานของ ClickUp. เทมเพลตนี้มีสถานะที่กำหนดเอง, ฟิลด์, ความสัมพันธ์ของงาน, มุมมองหลายแบบ (รายการ, บอร์ด, ปฏิทิน, แผนภูมิแกนต์), ระบบอัตโนมัติ, การติดตามเวลา, และการเชื่อมต่อกับเครื่องมือเช่น Slack และ Google Drive.

มัน ทำให้การจัดการงานง่ายขึ้นผ่านการทำงานอัตโนมัติและกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ, ทำให้เหมาะสำหรับทีมที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคที่หลากหลาย

นี่คือเคล็ดลับง่ายๆ ในการจัดการงานบน ClickUp:

  • จัดระเบียบงาน ลงรายละเอียดอย่างละเอียดในรายการที่กำหนดเอง
  • วางแผนและจัดลำดับความสำคัญของงาน บนกระดานคัมบังแบบคลาสสิก
  • สำรวจปริมาณงานของทุกคน เพื่อการจัดสรรงานอย่างชาญฉลาด
  • กำหนดตารางงาน ด้วยความยืดหยุ่นผ่านปฏิทินแบบลากและวาง

ClickUp Tasks ช่วยให้คุณวางแผน จัดระเบียบ และทำงานร่วมกันในโครงการใดก็ได้ ปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานหรือประเภทงานใดก็ได้อย่างไร้รอยต่อ

งานใน ClickUp
สร้างและทำงานร่วมกันในโครงการอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ClickUp Tasks

คุณลักษณะนี้สามารถช่วยคุณได้:

  • จัดการงานหลากหลายประเภท ให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมของคุณและความต้องการของทีม
  • จัดลำดับความสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระดับความสำคัญห้าขั้น ตั้งแต่ต่ำไปจนถึงเร่งด่วน แต่ละระดับมีรหัสสีเพื่อให้ง่ายต่อการระบุและดำเนินการทันที
  • รับข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างโครงการ โดยการเพิ่มความสัมพันธ์และความพึ่งพาของงาน เพื่อให้คุณเข้าใจว่าโครงการของคุณส่งผลกระทบต่อกันอย่างไร

ClickUp ได้เปลี่ยนเกมสำหรับบริษัทของฉันและทำให้ฉันสามารถเติบโตได้ มันช่วยให้ฉันเติบโตและติดตามข้อมูลในแบบที่ไม่เคยสามารถทำได้มาก่อน.

อ่านเพิ่มเติม: ClickUp Vs. Jira: เครื่องมือการจัดการโครงการใดที่ดีที่สุด?

การย้ายจาก Jira ไปยัง ClickUp

การย้ายจาก Jira ไปยัง ClickUp สามารถเป็นไปอย่างราบรื่นมากหากคุณทำตามขั้นตอนที่ละเอียดเหล่านี้:

ขั้นตอนที่ 1: การเตรียมความพร้อม

  • วิเคราะห์โครงการ, กระบวนการทำงาน, และข้อมูลที่มีอยู่ใน Jira ของคุณ. กำหนดสิ่งที่ต้องทำการย้ายข้อมูล และระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้.
  • สรุปขั้นตอนและระยะเวลาสำหรับการย้ายข้อมูล รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดและกำหนดบทบาทของแต่ละคนในกระบวนการ

ขั้นตอนที่ 2: การตั้งค่า

  • หากคุณยังไม่ได้ทำ กรุณาสร้างบัญชี ClickUp
  • จำลองโครงสร้างการจัดการโครงการ Jiraของคุณใน ClickUp สร้างพื้นที่สำหรับทีมหรือแผนกต่างๆ และจัดระเบียบโฟลเดอร์และรายการภายในแต่ละพื้นที่เพื่อสะท้อนโครงการ Jira ของคุณ

ขั้นตอนที่ 3: การบูรณาการ

  • ไปที่หน้าการผสานการทำงานของ ClickUp และค้นหาการผสานการทำงานกับ Jira
  • ทำตามคำแนะนำเพื่ออนุญาตให้ ClickUp เข้าถึงบัญชี Jira ของคุณ การดำเนินการนี้จะต้องใช้สิทธิ์ผู้ดูแลระบบใน Jira
  • เลือกโครงการเฉพาะ ปัญหาใน Jira และข้อมูลที่คุณต้องการนำเข้าจาก Jira ไปยัง ClickUp คุณสามารถเลือกข้อมูลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ

ขั้นตอนที่ 4: การย้ายข้อมูล

  • เริ่มกระบวนการนำเข้าข้อมูล ClickUp จะจัดการการย้ายข้อมูลโดยดึงข้อมูล Jira ของคุณไปยังพื้นที่ โฟลเดอร์ และรายการที่สอดคล้องกันใน ClickUp
  • ติดตามความคืบหน้าของการย้ายข้อมูลอย่างใกล้ชิด ClickUp จะแจ้งสถานะและแจ้งเตือนหากพบปัญหาใด ๆ

ขั้นตอนที่ 5: งานหลังการย้ายข้อมูล

  • เมื่อการโยกย้ายเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูลที่นำเข้าใน ClickUp ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงการ งาน และปัญหาทั้งหมดถูกโอนย้ายอย่างถูกต้อง
  • ปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ ClickUp ให้ตรงหรือพัฒนาเวิร์กโฟลว์ Jira ของคุณให้ดีขึ้น ClickUp มีตัวเลือกการปรับแต่งขั้นสูงมากมาย ดังนั้นใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการของคุณ
  • สุดท้าย อย่าลืมใช้ฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp เพื่อปรับปรุงการทำงานซ้ำๆ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ขั้นตอนที่ 6: การฝึกอบรมและการนำไปใช้

  • ClickUp สามารถจัดการฝึกอบรมสำหรับทีมของคุณเพื่อให้พวกเขาคุ้นเคยกับอินเทอร์เฟซและคุณสมบัติของ ClickUp ได้ แหล่งข้อมูลช่วยเหลือ, บทเรียน, และหลักสูตรของClickUp Universityก็เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเช่นกัน
  • รวบรวมความคิดเห็นจากผู้ใช้เพื่อระบุปัญหาหรือพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง ทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นตามความคิดเห็นที่ได้รับ

ขั้นตอนที่ 7: การปรับปรุงประสิทธิภาพและการขยายขนาด

  • เมื่อทีมของคุณคุ้นเคยกับพื้นฐานแล้ว ให้สำรวจคุณสมบัติขั้นสูง เช่น แผงควบคุมแบบกำหนดเอง, วัตถุประสงค์, และการติดตามเวลา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการและงานของคุณให้ดียิ่งขึ้น
  • เมื่อทีมของคุณเติบโตขึ้น ให้ดำเนินการปรับปรุงและขยายการใช้งาน ClickUp ของคุณอย่างต่อเนื่อง เพิ่มพื้นที่ใหม่ โฟลเดอร์ และรายการตามความจำเป็นเพื่อรองรับโครงการและทีมใหม่

อ่านเพิ่มเติม:15 เครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดในปี 2024

การจัดการงานระดับแชมป์ด้วย ClickUp!

การส่งออกข้อมูลจาก Jira เป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้จัดการโครงการและผู้นำทีมที่ต้องการทำการวิเคราะห์ขั้นสูง, ผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ, หรือย้ายไปยังแพลตฟอร์มต่าง ๆ

แม้ว่า Jira จะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการจัดการโครงการ แต่ก็มีสถานการณ์ที่การส่งออกข้อมูลไปยังเครื่องมืออื่น ๆ จะเป็นประโยชน์

ทางเลือกเช่น ClickUp สามารถนำเสนอคุณสมบัติการจัดการโครงการและงานที่ปรับปรุงแล้ว การติดตามข้อบกพร่องการวางแผนสปรินต์และการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน

โดยการใช้ประโยชน์จากเทมเพลตและความสามารถในการผสานการทำงานของ ClickUp ทีมของคุณจะสามารถบรรลุการจัดการโครงการที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพิ่มผลผลิตโดยรวมให้ดียิ่งขึ้น

ลองใช้ ClickUpวันนี้เลย!