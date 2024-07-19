วิธีการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

คุณอยู่ที่ร้านกาแฟโปรดของคุณในท้องถิ่น บาริสต้าจำชื่อคุณได้และรู้ว่าคุณชอบลาเต้แบบไหน—ฟองนมเพิ่มพิเศษ ไม่ใส่น้ำตาล การใส่ใจในรายละเอียดส่วนตัวทำให้คุณรู้สึกมีคุณค่า ใช่ไหม? นั่นคือการมุ่งเน้นลูกค้าในทางปฏิบัติ
เช่นเดียวกับบาริสต้า ธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการมุ่งเน้นลูกค้าจะก้าวไปไกลกว่าการทำธุรกรรมเพียงอย่างเดียว พวกเขาสร้างความสัมพันธ์—ความสัมพันธ์ที่ทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ำอีก พวกเขาคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า รับฟังอย่างตั้งใจ และมุ่งมั่นพัฒนาบริการของตนอยู่เสมอ
ไม่ว่าคุณจะบริหารร้านกาแฟหรือขายซอฟต์แวร์ สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าการนำแนวคิดที่มุ่งเน้นลูกค้าไม่ใช่กลยุทธ์ที่คุณตั้งไว้แล้วลืมไป แต่เป็นความมุ่งมั่นในแต่ละวันที่จะเข้าใจ ปรับตัว และสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ใช้บริการของคุณ
อะไรคือการมุ่งเน้นลูกค้า?
การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าเหนือสิ่งอื่นใด ตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดไปจนถึงการขายและการบริการลูกค้า ปรัชญานี้ฝังแนวคิดที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางในทุกแง่มุมขององค์กร
คุณควรทำให้การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณ เพราะ:
- ลูกค้าที่พึงพอใจจะอยู่กับเรา ซึ่งหมายถึงการกลับมาใช้บริการซ้ำ รายได้ที่มั่นคง และลดความกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียลูกค้าให้กับคู่แข่ง
- พลังแห่งการบอกต่อ จากลูกค้าที่พึงพอใจเป็นกลยุทธ์การหาลูกค้าแบบออร์แกนิก คุณจะได้ลูกค้าใหม่และเพิ่มผลกำไรโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
- คุณสามารถโดดเด่นในตลาดที่มีการแข่งขันสูงได้ ด้วยการใส่ใจลูกค้าอย่างแท้จริง ไปให้ไกลกว่าที่คาดหวังเพื่อเข้าใจปัญหาของพวกเขาและนำเสนอวิธีแก้ปัญหาที่มีความหมาย
- มันช่วยให้คุณมีความคิดสร้างสรรค์ ในการคัดสรรผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ๆ การรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าอย่างจริงจังจะช่วยให้คุณเข้าใจว่าพวกเขาต้องการอะไรและธุรกิจของคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาที่พวกเขาเผชิญได้อย่างไร
ทักษะที่มุ่งเน้นลูกค้า
บริษัทที่มุ่งเน้นลูกค้าต้องมีทักษะที่จำเป็นดังต่อไปนี้:
ความเห็นอกเห็นใจ
ใส่ใจในสิ่งที่ลูกค้าของคุณกำลังพูด วางตัวเองในสถานการณ์ของพวกเขาเพื่อเข้าใจความรู้สึกของพวกเขา จากนั้นตอบสนองด้วยความเห็นอกเห็นใจและปรับโซลูชันของคุณให้ตรงกับความต้องการของพวกเขา
สมมติว่าคุณบริหารบริษัทซอฟต์แวร์ B2B หนึ่งในลูกค้าที่จ้างคุณแบบรายเดือนกำลังประสบปัญหากับการอัปเดตซอฟต์แวร์ แทนที่จะให้เพียงคำแนะนำทางเทคนิค ทีมบริการลูกค้าของคุณควรแสดงความเข้าใจในความท้าทายของพวกเขา เสนอการฝึกอบรมแบบเฉพาะบุคคล และติดตามผลด้วยทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่น
การแก้ไขข้อขัดแย้ง
เมื่อเกิดความขัดแย้ง ให้สงบสติอารมณ์ และมุ่งเน้นไปที่การค้นหาทางแก้ไขที่เหมาะกับทุกคน ฟังทั้งสองฝ่ายอย่างตั้งใจ เสนอทางแก้ไขที่มีเหตุผล และร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างให้เกียรติและรวดเร็ว
สมมติว่าคุณดูแลบริษัทผู้ผลิตที่จัดหาชิ้นส่วนให้กับธุรกิจอื่น ลูกค้าของคุณแสดงความกังวลเกี่ยวกับการจัดส่งที่ล่าช้าซึ่งส่งผลกระทบต่อกำหนดการผลิตของพวกเขา แทนที่จะเพียงแค่ชี้แจงเหตุผลของความล่าช้า ทีมโลจิสติกส์ของคุณสามารถขอโทษอย่างจริงใจ เร่งการจัดส่งด้วยบริการด่วนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และเสนอส่วนลดสำหรับการสั่งซื้อครั้งถัดไปเพื่อแสดงความปรารถนาดี
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
คิดนอกกรอบเพื่อสร้างความประหลาดใจและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าของคุณ ระดมความคิดสร้างสรรค์เพื่อหาแนวทางใหม่ ๆ ในการพัฒนาประสบการณ์ของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่หรือปรับปรุงกระบวนการให้ดียิ่งขึ้น
สมมติว่าคุณเป็นผู้นำในเอเจนซี่การตลาดที่ให้บริการลูกค้าองค์กร คุณได้รับข้อเสนอแนะว่าแคมเปญโฆษณาของลูกค้าไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง แทนที่จะยึดติดกับกลยุทธ์เดิม ทีมของคุณสามารถทำการวิเคราะห์อย่างละเอียด เสนอเทคนิคการกำหนดเป้าหมายใหม่ และปรับปรุงแคมเปญเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของลูกค้า
ความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม
ทำลายกำแพงระหว่างแผนกและร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานของคุณในทุกแผนก แบ่งปันข้อมูล สนับสนุนซึ่งกันและกัน และทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้บริการที่ราบรื่นและแก้ไขปัญหาของลูกค้าในฐานะทีมที่แข็งแกร่ง
สมมติว่าคุณบริหารบริษัทเภสัชกรรม และมีลูกค้าต้องการให้คุณเร่งการส่งมอบยาที่สำคัญ ทีมการผลิต โลจิสติกส์ และการประกันคุณภาพของคุณสามารถมาร่วมกันเพื่อตอบสนองคำขอนี้ พวกเขาสามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตให้คล่องตัวขึ้น เร่งการตรวจสอบคุณภาพโดยไม่ลดทอนความปลอดภัย และประสานงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรด้านการขนส่งเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์จะถูกส่งมอบตรงเวลา
การมีส่วนร่วมเชิงรุกกับลูกค้า
อย่ารอให้ลูกค้ามาหาคุณพร้อมปัญหา จงเป็นฝ่ายติดต่อก่อน คาดการณ์ความต้องการของพวกเขา และนำเสนอทางแก้ไขก่อนที่พวกเขาจะร้องขอ แสดงให้พวกเขาเห็นว่าคุณคิดล่วงหน้าเสมอและใส่ใจอย่างแท้จริงในการทำให้ประสบการณ์ของพวกเขาราบรื่น
สมมติว่าคุณให้บริการด้านไอทีแก่ธุรกิจต่างๆ คุณสังเกตเห็นกิจกรรมเครือข่ายที่ผิดปกติบนเว็บไซต์ของลูกค้าซึ่งอาจนำไปสู่ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย แทนที่จะรอให้พวกเขาแจ้งปัญหา ทีมความปลอดภัยทางไซเบอร์ของคุณสามารถแจ้งเตือนลูกค้าล่วงหน้า เสนอวิธีแก้ไขทันที และเสนอการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันภัยคุกคาม
องค์ประกอบหลักของการมุ่งเน้นลูกค้า
ตอนนี้เรามาดูองค์ประกอบสำคัญและตัวอย่างของการมุ่งเน้นลูกค้า:
ความเข้าใจในความพึงพอใจของลูกค้า
ความพึงพอใจของลูกค้าไม่ได้หยุดอยู่แค่การตอบสนองความคาดหวังพื้นฐานเท่านั้น คุณต้องระบุสิ่งที่ทำให้ลูกค้าพึงพอใจและเพิ่มความพยายามในด้านนั้น รวบรวมความคิดเห็นผ่านการสำรวจ รีวิว หรือการโต้ตอบโดยตรง และใช้ข้อมูลนั้นเพื่อปรับปรุง
ความสำคัญของการมอบประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า
คิดถึงประสบการณ์ของลูกค้าเป็นการรวมกันของทุกการโต้ตอบที่ลูกค้าของคุณมีกับแบรนด์ของคุณ มันครอบคลุมทุกสิ่งตั้งแต่การท่องเว็บไซต์ของคุณไปจนถึงการติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าและการได้รับสินค้าหรือบริการของคุณ
แต่ละจุดสัมผัสเป็นโอกาสในการสร้างความประทับใจที่ยั่งยืน ธุรกิจที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลางจะลงทุนในการสร้างประสบการณ์ที่ราบรื่นไร้รอยต่อ ซึ่งทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและพึงพอใจ
สมมติว่าคุณกำลังสั่งซื้อแล็ปท็อปออนไลน์จากร้านค้าปลีกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คุณเรียกดูเว็บไซต์ของพวกเขาได้อย่างง่ายดาย พบรายละเอียดสินค้าที่ครบถ้วน และทำการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์ หลังจากที่คุณสั่งซื้อแล้ว คุณจะได้รับอีเมลยืนยันที่ระบุกรอบเวลาการจัดส่งอย่างชัดเจน
ในระหว่างช่วงเวลารอคอย คุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อตรวจสอบสถานะของคำสั่งซื้อของคุณได้ คุณจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่เป็นมิตรและมีความรู้ ซึ่งจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและรับประกันการจัดส่งที่ตรงเวลา
เมื่อแล็ปท็อปของคุณมาถึง มันจะถูกบรรจุอย่างปลอดภัยและมาพร้อมกับบัตรขอบคุณที่ใส่ใจ ผลิตภัณฑ์ทำงานได้ตามที่คาดหวังไว้ ทำให้คุณพึงพอใจอย่างสมบูรณ์กับการซื้อของคุณและประสบการณ์ที่ดีในทุกจุดสัมผัส
บทบาทของการตลาดในการเสริมสร้างการมุ่งเน้นลูกค้า
องค์ประกอบหลักของการตลาดคือการเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณอย่างลึกซึ้ง การมุ่งเน้นลูกค้าในด้านการตลาดหมายถึงการปรับแต่งแคมเปญของคุณให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน คุณต้องใช้ข้อมูลลูกค้าเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ซึ่งจะสร้างความไว้วางใจและความภักดี
ตัวอย่างเช่น หากแบรนด์สกินแคร์เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มต่อต้านริ้วรอย และกลุ่มเป้าหมายหลักคือผู้ที่มีอายุ 25–35 ปี แคมเปญของแบรนด์จะเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเริ่มต้นดูแลผิวเชิงป้องกัน
การเรียนรู้จากบริษัทอย่าง Zappos และผู้นำอย่าง Tony Hsieh
แบรนด์รองเท้า Zappos สมควรได้รับการกล่าวถึงเป็นพิเศษสำหรับกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
ในปี 2004Zappos เผชิญกับปัญหาการขาดแคลนบุคลากรสำหรับศูนย์บริการลูกค้าในซานฟรานซิสโก เนื่องจากค่าครองชีพที่สูงและวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่เอื้อต่อการทำงานในสายงานบริการลูกค้า ผู้ก่อตั้ง Tony Hsieh และทีมงานตัดสินใจอย่างกล้าหาญในการย้ายสำนักงานไปยังลาสเวกัส ซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านวัฒนธรรมการทำงานตลอด 24 ชั่วโมงและเศรษฐกิจที่เน้นการบริการ โดยมีพนักงานกว่า 75% ย้ายตามไปด้วย
แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงภายใน Zappos ยังคงให้ความสำคัญกับการบริการลูกค้าแบบเฉพาะบุคคลอย่างเข้มแข็ง—ยึดถือคติของ Tony Hsieh ที่ว่า 'ส่งมอบความสุข'
จุดขายเฉพาะของ Zappos คือนโยบายการคืนสินค้าภายใน 365 วันและการจัดส่งฟรีทั้งสองทาง การจัดตั้งนี้ช่วยลดความเครียดให้กับลูกค้า—พวกเขาสามารถสั่งซื้อรองเท้า ลองที่บ้าน และส่งคืนสิ่งที่ใส่ไม่พอดีได้อย่างง่ายดายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
แม้จะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้า Zappos มองเห็นความสำเร็จครั้งใหญ่ในความภักดีของลูกค้า รายได้ถึง 75% ของพวกเขา มาจากลูกค้าที่กลับมาซื้อซ้ำ พวกเขาถือว่าความมุ่งมั่นในการให้บริการที่ยอดเยี่ยมเป็นการลงทุนในความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งจะส่งผลตอบแทนในระยะยาว
ทีมความภักดีของลูกค้าเป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จนี้ พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าทุกการติดต่อราบรื่นและมีประโยชน์ ต่างจากทีมบริการลูกค้าหลายทีมที่มุ่งเน้นปริมาณการโทร Zappos วัดความสำเร็จจากคุณค่าที่พวกเขาเพิ่มให้กับการติดต่อของลูกค้าแต่ละครั้ง
ที่นี่ไม่มีสคริปต์หรือการขายแบบโน้มน้าวใจ—ทุกสิ่งทุกอย่างมุ่งเน้นให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม แนวคิดที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกนี้เห็นได้ชัดทั่วทั้งเว็บไซต์ของพวกเขา ซึ่งทำให้การค้นหาหมายเลขติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเป็นเรื่องง่าย
หากคุณต้องการที่จะดำเนินชีวิตตามคำขวัญ 'ลูกค้าคือพระเจ้า' อย่างแท้จริง ให้คุณนำแนวทางจาก Zappos มาเป็นแบบอย่าง แม้ว่าการจำลองแนวทางที่มุ่งเน้นลูกค้าของพวกเขาอาจไม่สามารถทำได้ แต่คุณสามารถนำบางส่วนของกลยุทธ์ของพวกเขามาปรับใช้ในแบบธุรกิจของคุณได้
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:ใช้เทมเพลตการสนับสนุนลูกค้าของ ClickUpเพื่อปรับปรุงการบริการลูกค้าของธุรกิจคุณ มีสองระดับ หนึ่งสำหรับทีมสนับสนุนแนวหน้าและอีกหนึ่งสำหรับทีมที่รับเรื่องต่อ
คุณสามารถใช้กรอบงานนี้เพื่อ:
- ทำเครื่องหมายคำขอด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น กำลังดำเนินการ, รอการดำเนินการ, และยังไม่ได้รับมอบหมาย
- กำหนดลำดับความสำคัญของงาน เพื่อระบุคำขอความช่วยเหลือใดที่มีความเร่งด่วนมากที่สุด
- จัดระเบียบคำขอด้วยคุณลักษณะเพิ่มเติม เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล ชื่อบริษัท และหมายเลขโทรศัพท์
- มอบหมายงาน ให้กับเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
- ติดตามสถานะของคำขอบริการทั้งหมด ในแพลตฟอร์มเดียว
นี่เป็นแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจที่ได้รับคำขอความช่วยเหลือจำนวนมากในแต่ละวัน (เช่น ธุรกิจเทคโนโลยีหรือค้าปลีก) และการมีทีมรับเรื่องร้องเรียนหรือทีมเอสเคปเชชั่นเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อรักษาคุณภาพการให้บริการ
การพัฒนาข้อเสนอคุณค่าที่แข็งแกร่ง
ข้อความเสนอคุณค่าชี้แจงว่าทำไมลูกค้าควรเลือกสินค้าหรือบริการของคุณเหนือคู่แข่ง ชี้แจงอย่างชัดเจนถึงประโยชน์และคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ที่ลูกค้าจะได้รับ และเร่งกระบวนการเปลี่ยนผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าให้กลายเป็นลูกค้าจริง ในระหว่างการสร้างสรรค์ข้อความเสนอคุณค่า ให้คำนึงถึงองค์ประกอบสามข้อต่อไปนี้:
- มูลค่าที่วัดได้: ประกอบด้วยประโยชน์ที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ที่ลูกค้าได้รับจากผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท ตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์มอบความสะดวกสบายในการเข้าถึงไฟล์จากทุกที่พร้อมกับประโยชน์ที่วัดได้ เช่น การประหยัดต้นทุนเมื่อเทียบกับการดูแลรักษาเซิร์ฟเวอร์ทางกายภาพ
- การสร้างความแตกต่าง: นี่แสดงให้เห็นว่าบริษัทแยกตัวเองออกจากคู่แข่งอย่างไร ตัวอย่างเช่น ผู้ผลิตรถยนต์หรูอาจสร้างความแตกต่างผ่านวิศวกรรมที่เหนือกว่าซึ่งนำไปสู่ประสิทธิภาพที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับแบรนด์ทั่วไป
- ความเกี่ยวข้อง: มุ่งเน้นที่ความสามารถของผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทในการตอบสนองความต้องการและความชอบเฉพาะของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม ตัวอย่างเช่น แอปฟิตเนสอาจนำเสนอแผนการออกกำลังกายที่ปรับให้เหมาะกับเป้าหมายด้านสุขภาพของแต่ละบุคคล ซึ่งตรงกับความต้องการเฉพาะของลูกค้า
ความต้องการความรู้เชิงกระบวนการและข้อมูลเกี่ยวกับตลาดเป้าหมาย
เพื่อพัฒนากลยุทธ์การมุ่งเน้นลูกค้า คุณจำเป็นต้องมีความรู้เชิงกระบวนการและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับตลาดเป้าหมายของคุณ ความรู้เชิงกระบวนการช่วยให้คุณสร้างกระบวนการและแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการนำกลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ไปปฏิบัติ. ตัวอย่างเช่น การรู้วิธีรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้าอย่างเป็นระบบและวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์/บริการของคุณให้ดีขึ้น เป็นความรู้เชิงกระบวนการที่สำคัญอย่างยิ่ง
สิ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กันคือการมีข้อมูลที่ละเอียดเกี่ยวกับตลาดเป้าหมายของคุณ ซึ่งรวมถึงข้อมูลประชากรศาสตร์ เช่น อายุ, ที่อยู่, และระดับรายได้ ตลอดจนข้อมูลจิตวิทยา เช่น ความสนใจ, คุณค่า, และพฤติกรรมการซื้อ
การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านบริการลูกค้า
การบริการลูกค้าเป็นสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ในการมุ่งเน้นลูกค้า กำหนดมาตรฐานสำหรับความเป็นเลิศในการบริการ ฝึกอบรมพนักงานให้ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเห็นอกเห็นใจและความเคารพ และมอบอำนาจให้พวกเขาด้วยเครื่องมือและทรัพยากรที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและจัดการข้อสอบถาม การบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมสามารถเปลี่ยนประสบการณ์เชิงลบให้กลายเป็นโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
วิธีการนำกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางไปปฏิบัติ
เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น คุณจำเป็นต้องมุ่งเน้นการให้บริการลูกค้าที่มีคุณภาพในระดับที่ใหญ่ขึ้น คุณไม่สามารถพึ่งพาการทำงานด้วยมือเพียงอย่างเดียวได้หลังจากถึงจุดหนึ่ง สิ่งที่คุณต้องการคือชุดเครื่องมือที่เหมาะสมในเทคโนโลยีของคุณเพื่อรวมส่วนต่าง ๆ ที่เคลื่อนไหวอยู่มากมายของกลยุทธ์ลูกค้าของคุณให้เป็นหนึ่งเดียว
ระบบที่มีประสิทธิภาพช่วยให้ไม่มีสิ่งใดตกหล่น ตั้งแต่การรวบรวมข้อเสนอแนะ การตอบข้อซักถามของลูกค้า การให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ไปจนถึงการดำเนินการตามข้อเสนอแนะที่ได้รับ
นี่คือจุดที่เครื่องมือการจัดการโครงการอย่างClickUpเข้ามามีบทบาท แพลตฟอร์มที่ครอบคลุมนี้ช่วยเพิ่มความสำเร็จของลูกค้า ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า และทำให้การดำเนินงานภายในง่ายขึ้น นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ประโยชน์จากมันเพื่อสร้างกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นลูกค้า:
1. รวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้า
รวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับประสบการณ์ในการใช้บริการธุรกิจของคุณด้วยมุมมองแบบฟอร์มของ ClickUp จัดระเบียบข้อเสนอแนะเพื่อระบุปัญหาและสร้างงานที่สามารถติดตามได้อัตโนมัติเพื่อดำเนินการตามข้อเสนอแนะ
แม้ว่าคุณควรรวบรวมความคิดเห็นหลังจากทุกการโต้ตอบ (เช่น ประสบการณ์การท่องเว็บ ประสบการณ์บนเว็บไซต์/ในแอป ประสบการณ์การสั่งซื้อ) แต่มีจุดสัมผัสหนึ่งที่คุณไม่สามารถพลาดได้—ประสบการณ์ในการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน
หลังจากลูกค้าติดต่อกับทีมสนับสนุนของคุณแล้ว ให้ส่งแบบสำรวจเพื่อทำความเข้าใจประสบการณ์ของพวกเขา ขั้นตอนนี้มีความจำเป็นเพื่อปรับปรุงวิธีที่ทีมบริการลูกค้าของคุณโต้ตอบกับลูกค้าและประเมินประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของพวกเขาคุณสามารถใช้เทมเพลตแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าของ ClickUpเพื่อสร้างระบบการรวบรวมข้อเสนอแนะที่เป็นมาตรฐาน
กรอบการทำงานที่พร้อมใช้งานนี้ช่วยให้คุณ:
- รวบรวมคะแนน ตามความมีประโยชน์ ความรู้ และความชัดเจนของการตอบกลับจากฝ่ายสนับสนุนลูกค้า
- วิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า และเข้าใจความต้องการของพวกเขา
- ค้นหาจุดที่สามารถปรับปรุงได้ ในหลากหลายด้านของธุรกิจของคุณ
- รวบรวมความคิดเห็น ตรงเวลาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
คุณสามารถสร้างแบบสำรวจที่ปรับแต่งได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง รวบรวมคำตอบ และค้นหาแนวโน้มเพื่อปรับกระบวนการของคุณให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ข้อมูลนี้จะช่วยให้คุณปรับปรุงโมดูลการฝึกอบรมพนักงานและทำสิ่งที่ทำให้ลูกค้ามีความสุขได้มากขึ้น
2. เสริมพลังให้ลูกค้าด้วยตัวเลือกบริการตนเอง
การมีทีมสนับสนุนลูกค้าที่พร้อมให้บริการเพียงโทรศัพท์หรืออีเมลนั้นยอดเยี่ยมมาก แต่บางครั้งผู้เชี่ยวชาญอาจต้องการแก้ไขปัญหาเล็กน้อยด้วยตนเอง การคำนึงถึงความต้องการนี้ คุณจำเป็นต้องมอบอิสระและความสะดวกสบายในการบริการตนเองให้กับลูกค้าของคุณ
ผสานระบบ CRM ของคุณกับฐานความรู้เพื่อให้ลูกค้าสามารถค้นหาวิธีแก้ปัญหาและแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังช่วยลดภาระงานของทีมสนับสนุนของคุณ
คุณสามารถออกแบบศูนย์รวมความรู้แห่งนี้ได้ด้วยClickUp Docs สร้างคู่มือผู้ใช้, SOP, คำถามที่พบบ่อย, วิกิ และฐานความรู้, แทรกตารางและหน้าซ้อนเพื่อให้รายละเอียด และแชร์ข้อมูลเหล่านี้อย่างปลอดภัยกับลูกค้าของคุณ มอบสิทธิ์ให้พนักงานที่ได้รับอนุญาตเข้าถึงเพื่ออัปเดตเอกสารเมื่อจำเป็น
3. ติดตามสถานะลูกค้าของคุณอย่างใกล้ชิด
การติดตามเส้นทางการขายลูกค้าเป็นสิ่งจำเป็นในการนำการมุ่งเน้นลูกค้าไปใช้ มันช่วยให้คุณสามารถวางแผนเส้นทางตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงการแปลงเป็นลูกค้า โดยการวิเคราะห์ตัวชี้วัดและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง คุณสามารถเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าได้ดีขึ้น ปรับแต่งการสื่อสารให้เหมาะกับลูกค้า และทำให้การมีส่วนร่วมเกิดขึ้นอย่างทันเวลาตลอดกระบวนการขาย นี่คือวิธีที่คุณสามารถทำให้ขั้นตอนนี้ง่ายขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ CRM ของ ClickUp:
- จัดระเบียบช่องทางลูกค้าของคุณด้วย Spaces ใน ClickUp ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อแต่ละขั้นตอนของช่องทาง (เช่น การสร้างโอกาสทางการตลาด, โอกาสทางการตลาดที่มีคุณสมบัติเหมาะสม, และข้อเสนอ) รายการรายการงานภายใต้ Spaces โดยแต่ละงานจะแทนโอกาสทางการตลาด
- ตั้งค่าสถานะที่กำหนดเองให้สอดคล้องกับแต่ละขั้นตอนของกระบวนการลูกค้าของคุณ (เช่น ลูกค้าเป้าหมาย, ติดต่อแล้ว, ผ่านคุณสมบัติ, ส่งข้อเสนอแล้ว, อยู่ระหว่างการเจรจา, ปิดการขายแล้ว-ชนะ, ปิดการขายแล้ว-แพ้, หรืออื่นๆ ที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมของคุณ)
- สร้าง ฟิลด์ที่กำหนดเอง เพื่อรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนในกระบวนการของคุณ (เช่น แหล่งที่มาของลีด ขนาดของดีล วันที่คาดว่าจะปิดการขาย ขั้นตอนต่อไป) และติดตามรายละเอียดเฉพาะของแต่ละบัญชี
- ตั้งค่า การทำงานอัตโนมัติของงานใน ClickUpเพื่อย้ายงานระหว่างขั้นตอนต่างๆ โดยอัตโนมัติตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (เช่น เมื่อลูกค้าเป้าหมายมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ ให้ย้ายงานจาก 'ลูกค้าเป้าหมาย' ไปยัง 'มีคุณสมบัติ')
- ใช้ระบบอีเมลอัตโนมัติ เพื่อส่งการสื่อสารที่คัดสรรมาอย่างเหมาะสมสำหรับแต่ละช่วงของวงจรชีวิตลูกค้า (เช่น อีเมลต้อนรับสำหรับขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งาน, อีเมลโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วม, หรืออีเมลแนะนำสินค้าเพิ่มเติม/ขายเพิ่มสำหรับหลังการซื้อ)
- จัดการการโต้ตอบกับลูกค้าเป้าหมาย บันทึกจากการประชุม อีเมล และการสื่อสารอื่นๆ โดยใช้ความคิดเห็นในรายการงาน
- ติดตามบัญชีของคุณ ด้วยมุมมองที่ยืดหยุ่นของ ClickUp—ดูภาพรวมในรูปแบบรายการ, กระดานคัมบัง,ตาราง และอื่นๆ อีกมากมาย ใช้แดชบอร์ดของ ClickUpเพื่อติดตาม KPI (เช่น อัตราการเปลี่ยนแปลง, เวลาเฉลี่ยในแต่ละขั้นตอน ฯลฯ) และตรวจสอบสุขภาพโดยรวมของกระบวนการ
เคล็ดลับมืออาชีพ: คุณสามารถก้าวไปอีกขั้นด้วยการจินตนาการประสบการณ์ของลูกค้าตลอดทั้งขั้นตอนการรับรู้ การพิจารณา และการตัดสินใจซื้อโดยใช้เทมเพลตแผนที่การเดินทางของลูกค้าของ ClickUp
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้กรอบการทำงานนี้ได้:
- ระบุจุดสัมผัสของลูกค้า เช่น หน้าเว็บไซต์ที่ลูกค้าเข้าถึง, CTA ในบล็อก, โฆษณาออนไลน์, โพสต์ในโซเชียลมีเดีย หรือแคมเปญอีเมล
- เข้าใจประสบการณ์ของลูกค้าในแต่ละขั้นตอน และระบุจุดที่อาจเกิดความขัดข้อง (เช่น เวลาในการโหลดที่สูงอาจทำให้ลูกค้าบางรายไม่พอใจ)
- มอบหมายความรับผิดชอบให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า เพื่อช่วยเหลือลูกค้าเกี่ยวกับข้อสงสัย/ปัญหา/ข้อคัดค้านของพวกเขา
- ระบุแนวทางแก้ไข ที่ตอบสนองต่อข้อกังวลของลูกค้า
- รับข้อมูลเชิงลึก ว่าอะไรคือปัจจัยที่ขับเคลื่อนความภักดีของลูกค้า และทุ่มเทกับสิ่งนั้นให้มากขึ้น
- ค้นหาสาเหตุของความไม่พอใจ และดำเนินการเพื่อปรับปรุง
คุณสามารถร่วมมือกับสมาชิกทีมบนไวท์บอร์ดนี้และตั้งค่าสถานะและฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อให้เหมาะสมกับกระบวนการทำงานของคุณ
4. เร่งการสื่อสาร
ในฐานะธุรกิจที่มุ่งเน้นลูกค้า คุณต้องการที่จะเชี่ยวชาญการจัดการการสื่อสารกับลูกค้า ตอบคำถามและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วที่สุดClickUp Brainสามารถเป็นคู่ค้า AI ที่คุณไว้วางใจได้ที่นี่ ใช้มันเพื่อทำให้ภารกิจประจำวันเสร็จสิ้นได้รวดเร็วขึ้นด้วยคำสั่งภาษาธรรมชาติ:
- ปรับบริบทของข้อความแชทและการตอบกลับอีเมล โดยใช้ข้อมูลลูกค้าที่มีอยู่
- แปลคำถามและคำตอบ เป็นภาษาอื่น ๆ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในภูมิภาคต่าง ๆ
- ค้นหาบทความฐานความรู้ที่เกี่ยวข้อง หรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ระหว่างการแชทหรือการโทร
- ดูสถานะหรือความคืบหน้า ของงานได้อย่างรวดเร็วด้วยการสร้างรายงานสถานะอัตโนมัติ
- ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ เช่น การจัดตารางการติดตามผลทางอีเมลและการติดตามเวลาการแก้ไขปัญหา
โบนัส: แม่แบบที่ต้องมีเพื่อประสบการณ์ลูกค้าที่ราบรื่น
เพื่อให้ได้เปรียบทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง ให้พยายามมอบประสบการณ์ที่สม่ำเสมอในทุกจุดสัมผัสกับลูกค้า วิธีที่ง่ายที่สุดในการทำเช่นนี้คือการสร้างระบบตามแบบฟอร์มบริการลูกค้าที่เตรียมไว้ล่วงหน้า
นี่คือเทมเพลตบางส่วนจากไลบรารีของ ClickUp ที่คุณต้องลองดู:
1. แม่แบบการแนะนำลูกค้าใหม่ของ ClickUp
บันทึกขั้นตอนที่คุณทำตามเพื่อให้บริการลูกค้าใหม่ด้วยเทมเพลตการรับลูกค้าใหม่ของ ClickUpและมอบประสบการณ์ที่ราบรื่น
คุณสามารถตั้งค่าสถานะที่กำหนดเองได้ เช่น ของขวัญต้อนรับ, การมอบหมายทีม, แบบสอบถามการปฐมนิเทศ, และการโทรปฐมนิเทศ และระบุชื่อลูกค้าภายใต้แต่ละสถานะ
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- ให้บริการลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- รับภาพรวมอย่างรวดเร็วของขั้นตอนการเริ่มต้น ที่ลูกค้าอยู่ใน
- รวมศูนย์ข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น ประเภทของลูกค้า (เช่น ธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดใหญ่) และบริการและแพ็กเกจที่พวกเขาเลือก
- รวบรวมข้อเสนอแนะ เพื่อประเมินประสบการณ์ของลูกค้าที่มีต่อกระบวนการเริ่มต้นใช้งานของคุณ
- ทำงานเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงกระบวนการของคุณ
2. แม่แบบการจัดการบริการลูกค้า ClickUp
การรักษาประสบการณ์ลูกค้าที่ยอดเยี่ยมอาจกลายเป็นเรื่องท้าทายอย่างรวดเร็วเมื่อต้องรับมือกับงานหลายอย่างพร้อมกัน ตั้งแต่การตรวจสอบตั๋วการสนับสนุน การเริ่มแชท ไปจนถึงการรับประกันการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว—มีงานมากมายที่ต้องทำ
เทมเพลตการจัดการบริการลูกค้าของClickUpสามารถช่วยเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าของคุณได้หลายวิธี รวมถึง:
- การจัดระเบียบตั๋วที่เข้ามา และการแก้ไขปัญหาในแพลตฟอร์มเดียว
- การกำหนดวันครบกำหนด และลำดับความสำคัญสำหรับแต่ละงาน
- ติดตามคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า และระบุจุดที่ควรปรับปรุง
- การร่วมมือกับเพื่อนร่วมทีม เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว
ส่วนที่ดีที่สุดคือมันมาพร้อมกับมุมมองที่กำหนดเองสี่แบบ: รายการ, กระดาน, แบบฟอร์ม, และมุมมองเอกสาร ไม่ว่าคุณต้องการลากและวางความคืบหน้าของตั๋วด้วยกระดานคัมบังหรือจัดการตั๋วทั้งหมดของคุณโดยใช้รายการที่ยืดหยุ่น พลังอยู่ในมือคุณ!
3. แม่แบบแผนความสำเร็จของลูกค้า ClickUp
มุ่งมั่นในการเติบโตของลูกค้าด้วยเทมเพลตนี้ และปรับแผนของคุณเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่คุณได้ตั้งไว้สำหรับพวกเขา
เทมเพลตแผนความสำเร็จลูกค้าของ ClickUpช่วยให้คุณ:
- จัดระเบียบรายชื่อลูกค้าของคุณ ด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น การสมัครสมาชิกที่ใช้งานอยู่, เสี่ยงต่อการยกเลิก, ยกเลิกแล้ว, เสร็จสมบูรณ์, และลูกค้าใหม่
- จัดระเบียบการปฐมนิเทศ การฝึกอบรม และกิจกรรมเพื่อความสำเร็จ
- ตั้งเป้าหมายสำหรับแต่ละบัญชีและติดตามความก้าวหน้า และความสำเร็จในระหว่างขั้นตอนต่างๆ ของวงจรชีวิตของลูกค้า
- ฟื้นฟูบัญชีที่ไม่มีการใช้งานหรือมีความเสี่ยงที่จะยกเลิก โดยพัฒนาแผนปฏิบัติการที่เหมาะสมเฉพาะ
4. แม่แบบเสียงของลูกค้าของ ClickUp
คุณใช้การฟังเสียงสังคมเพื่อปรับปรุงสินค้า/บริการของคุณหรือไม่? หากเป็นเช่นนั้น,แม่แบบเสียงของลูกค้าของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการทำงานของคุณ.
คุณสามารถรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าจากแบบสำรวจ/สัมภาษณ์, โซเชียลมีเดีย, หรือรีวิวออนไลน์ และจัดระเบียบไว้ในที่เดียว. ระบุรูปแบบที่พบบ่อย และคิดค้นวิธีแก้ไขเพื่อแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วนที่สุด.
การใช้ ClickUp เพื่อความสำเร็จของลูกค้า: ความคิดเห็นจากผู้ใช้ ClickUp
Hawke Media, เอเจนซี่การตลาดดิจิทัลแบบครบวงจรที่ให้บริการแบบเอาท์ซอร์ส CMO (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด)มีประสบการณ์การลดลง 70% ของความล่าช้าในโครงการหลังจากเปลี่ยนมาใช้ ClickUp.
บริษัทใช้ ClickUp เพื่อจัดเก็บ ติดตาม และทำงานร่วมกันในผลงานที่ส่งมอบให้ลูกค้าในทุกโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น ด้วยการให้ความโปร่งใสเกี่ยวกับความคืบหน้า พวกเขาจึงรักษาความโปร่งใสกับลูกค้าและผู้ให้บริการเกี่ยวกับเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์
ผู้ใช้รายอื่น ๆ จากหลากหลายอุตสาหกรรมต่างก็ชื่นชมว่า ClickUp ได้ยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าของพวกเขา:
ลูกค้าสามารถสร้างตั๋วที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้ และผู้นำทีมของเราสามารถตอบกลับและมอบหมายงานได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยประหยัดเวลาในการส่งอีเมลไปมาอย่างมาก และมอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้กับลูกค้า การนำลูกค้าเข้าสู่ระบบ ClickUp ก็ง่ายดายเพราะเครื่องมือนี้ใช้งานง่ายมาก
ลูกค้าสามารถสร้างตั๋วที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้ และผู้นำทีมของเราสามารถตอบกลับและมอบหมายงานได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยประหยัดเวลาในการส่งอีเมลไปมาอย่างมาก และมอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้กับลูกค้า การนำลูกค้าเข้าสู่ระบบ ClickUp ก็ง่ายดายเพราะเครื่องมือนี้ใช้งานง่ายมาก
ด้วย ClickUp เราได้ก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวและสร้างแดชบอร์ดที่ลูกค้าของเราสามารถเข้าถึงและติดตามประสิทธิภาพ การเข้าพัก และโครงการต่างๆ ได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถรู้สึกเชื่อมโยงกับทีมของพวกเขาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาอยู่ในประเทศที่แตกต่างกัน และบางครั้งก็อยู่ในทวีปที่แตกต่างกันด้วย
ด้วย ClickUp เราได้ก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวเหนือคู่แข่งด้วยการสร้างแดชบอร์ดที่ลูกค้าของเราสามารถเข้าถึงและติดตามประสิทธิภาพ การเข้าพัก และโครงการต่างๆ ได้แบบเรียลไทม์ สิ่งนี้ช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถรู้สึกเชื่อมโยงกับทีมของพวกเขาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาอยู่ในประเทศที่แตกต่างกัน และบางครั้งก็อยู่ในทวีปที่แตกต่างกันด้วยซ้ำ
ใช้ ClickUp เพื่อบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม และสัมผัสได้ด้วยตัวคุณเอง!
ก่อนที่คุณจะสร้างกลยุทธ์ ให้หาแรงบันดาลใจจากแบรนด์บางแบรนด์ที่กำลังทำผลงานยอดเยี่ยมในการทำให้ลูกค้าพอใจ
ตัวอย่างจากชีวิตจริงของการมุ่งเน้นลูกค้า
ทุกธุรกิจต่างมุ่งมั่นที่จะทำให้ลูกค้าพอใจ แต่มีเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นที่สามารถสร้างความประทับใจที่ยั่งยืนได้ มาทำความเข้าใจกลยุทธ์ของบริษัทที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญบางแห่งที่น่าสนใจกัน:
เทรดเดอร์โจส์
Trader Joe's ทำให้การให้ข้อเสนอแนะเป็นเรื่องง่ายผ่านพอร์ทัลออนไลน์หรือร้านค้าจริง รับฟังความคิดเห็นของลูกค้าอย่างจริงจัง และนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงบริการอย่างต่อเนื่อง
ตัวอย่างเช่น เมื่อมีลูกค้าบ่นเกี่ยวกับการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกมากเกินไป บริษัทได้ประกาศว่าจะใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและจะหยุดให้บริการพลาสติกใช้ครั้งเดียว
อีกหนึ่งเสาหลักของการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมของพวกเขาคือพนักงานที่ร่าเริง—พร้อมที่จะช่วยเหลือเสมอ แม้จะต้องใช้เวลาเพิ่มเติมกับงานก็ตาม
ชิก-ฟิล-เอ
Chick-fil-A ได้รับการจัดอันดับอันดับ 1 ในด้านความพึงพอใจของลูกค้าในอุตสาหกรรมอาหารจานด่วนเป็นเวลาเก้าปีติดต่อกัน อะไรคือสิ่งที่ทำให้พวกเขาสามารถรักษาตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้ไว้ได้เป็นเวลานานขนาดนี้? มีหลายสิ่งที่พวกเขาทำแตกต่างออกไป
- ประการแรก พวกเขาวางดอกไม้บนทุกโต๊ะ การกระทำเล็ก ๆ ที่สร้างความประทับใจอย่างมากในการทำให้ลูกค้ารู้สึกดี
- ประการที่สอง พนักงานใช้คำหรือวลีบางคำในการสื่อสารกับลูกค้าอย่างสุภาพ—ตัวอย่างเช่น พวกเขาจะพูดว่า 'ยินดีครับ/ค่ะ' แทนที่จะพูดว่า 'ไม่เป็นไรครับ/ค่ะ' และพูดว่า 'ขออนุญาตเก็บถาดให้ไหมครับ/คะ' แทนที่จะพูดว่า 'ขออนุญาตเก็บขยะให้ไหมครับ/คะ'
- และอย่าลืม อาหารฟรีมากมาย ที่พวกเขาให้ด้วย!
UPS Store
แม้ว่า UPS Store จะมีสาขาทั่วโลกกว่า 5,200 แห่ง แต่พวกเขาก็ใส่ใจเป็นพิเศษในการสร้างบรรยากาศร้านให้รู้สึกอบอุ่นและเป็นกันเอง พนักงานจะใช้เวลาทำความรู้จักกับลูกค้าประจำเป็นการส่วนตัว เรียกชื่อพวกเขา และดูแลให้ทุกคนได้รับบริการที่มีคุณภาพสูงสุด
แฟรนไชส์และพนักงานของเราโดยทั่วไปเป็นสมาชิกของชุมชนที่ร้านตั้งอยู่ พนักงานมักรู้จักลูกค้าประจำและทำให้พวกเขารู้สึกเป็นที่ต้อนรับ
แฟรนไชส์และพนักงานของเราโดยทั่วไปเป็นสมาชิกของชุมชนที่ร้านตั้งอยู่ พนักงานมักรู้จักลูกค้าประจำและทำให้พวกเขารู้สึกเป็นที่ต้อนรับ
คลิกอัพ
ClickUp ให้ความสำคัญกับการให้บริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมผ่านตัวเลือกการสนับสนุนแบบหลายระดับเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่แตกต่างกัน:
- แชทบอทสนับสนุนฟรีตลอด 24/7: พร้อมให้บริการสำหรับผู้ใช้ทุกท่าน บอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้สามารถตอบคำถามหลากหลายเกี่ยวกับฟีเจอร์ของ ClickUp, กระบวนการทำงาน, การเรียกเก็บเงิน, การแก้ไขปัญหา และอื่นๆ อีกมากมาย
- แชทสดกับเจ้าหน้าที่: สำหรับผู้ใช้ที่สมัครแผนแบบชำระเงิน ClickUp มีบริการแชทสดกับเจ้าหน้าที่มนุษย์สำหรับปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้น
- การสนับสนุนแบบเร่งด่วน: แผนธุรกิจพลัสและแผนธุรกิจองค์กรจะได้รับการสนับสนุนแบบเร่งด่วนพร้อมเวลาตอบกลับที่รวดเร็วขึ้นและผู้จัดการบัญชีประจำ
นอกเหนือจากตัวเลือกการตอบสนองเหล่านี้แล้ว เรายังมีศูนย์ช่วยเหลือที่ครอบคลุมซึ่งประกอบด้วยบทความ คู่มือ และวิดีโอ นอกจากนี้เรายังมีClickUp Universityที่มีหลักสูตรเพื่อช่วยให้ผู้ใช้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญ ClickUp
ผู้ใช้ ClickUp ชื่นชมความพยายาม:
ฉันได้ใช้แอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์สำหรับการวางแผนมากมาย แต่ฉันพบว่า ClickUp เป็นเครื่องมือที่ครอบคลุม ใช้งานง่าย และสร้างแรงจูงใจได้ดีที่สุด อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทำให้ฉันประทับใจอย่างแท้จริงคือบริการลูกค้าของพวกเขา ทุกครั้งที่มีคำถามหรือปัญหา ความรวดเร็วและความช่วยเหลือของทีมงานในการแก้ไขปัญหา (และปัญหาได้รับการแก้ไขจริง) นั้นเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริง นี่คือการสนับสนุนลูกค้าที่ดีที่สุดที่ฉันได้รับจากบริษัทใด ๆ ในระยะเวลาที่ยาวนานมาก ขอบคุณมาก ๆ ทีมงานทุกคน!
ฉันได้ใช้แอปและซอฟต์แวร์สำหรับการวางแผนมากมาย แต่ฉันพบว่า ClickUp เป็นแอปที่ครอบคลุม ใช้งานง่าย และสร้างแรงจูงใจได้ดีที่สุด แต่สิ่งที่ทำให้ฉันประทับใจจริงๆ คือการบริการลูกค้าของพวกเขา ทุกครั้งที่มีคำถามหรือปัญหา ความรวดเร็วและความช่วยเหลือของทีมงานในการแก้ไขปัญหา (และปัญหาได้รับการแก้ไข) นั้นเป็นตัวอย่างที่ดีจริงๆ การสนับสนุนลูกค้าที่ดีที่สุดที่ฉันเคยได้รับจากบริษัทใดๆ ในช่วงเวลาที่ยาวนานมาก ขอบคุณมาก ๆ ทีมงานทุกคน!
การสนับสนุนลูกค้าเป็นเลิศมาก ฉันต้องติดต่อพวกเขาเพียง 2-3 ครั้งเท่านั้น และการตอบกลับก็รวดเร็ว พวกเขาแก้ไขปัญหาของฉันภายใน 24 ชั่วโมง
การสนับสนุนลูกค้าเป็นเลิศมาก ฉันต้องติดต่อพวกเขาเพียง 2-3 ครั้งเท่านั้น และการตอบกลับก็รวดเร็ว พวกเขาแก้ไขปัญหาของฉันภายใน 24 ชั่วโมง
ประโยชน์ของกลยุทธ์ทางธุรกิจที่มุ่งเน้นลูกค้า
ตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่กลยุทธ์ที่มุ่งเน้นลูกค้าสามารถสร้างได้ มาดูประโยชน์อย่างใกล้ชิดกัน:
1. การปรับปรุงชื่อเสียงทางธุรกิจ
มุมมองที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ หมายความว่าคุณมองหาผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าอยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาจะได้รับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมทุกครั้งที่มีปฏิสัมพันธ์กับธุรกิจของคุณ การมีส่วนร่วมที่สม่ำเสมอและเชิงบวกเช่นนี้ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและส่งเสริมให้ลูกค้ากลายเป็นผู้สนับสนุนธุรกิจของคุณ
เมื่อเวลาผ่านไป ชื่อเสียงของแบรนด์ที่แข็งแกร่งสามารถดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้น สร้างวงจรเชิงบวกของการเติบโตและความสำเร็จทางธุรกิจ ในโลกที่โซเชียลมีเดียและรีวิวออนไลน์มีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจ ชื่อเสียงที่ดีสามารถนำธุรกิจของคุณไปข้างหน้าได้อย่างมาก
2. การเพิ่มความภักดีและการรักษาลูกค้า
เมื่อคุณมุ่งเน้นที่ความสำเร็จของลูกค้าและส่งมอบคุณค่าอย่างต่อเนื่อง คุณจะสร้างความผูกพันที่แข็งแกร่งกับพวกเขา ลูกค้าที่ภักดีมีแนวโน้มที่จะกลับมาหาคุณมากกว่าที่จะเปลี่ยนไปหาคู่แข่ง การรักษาลูกค้าเดิมมักมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่าการพยายามดึงดูดลูกค้าใหม่ตลอดเวลา
3. การเพิ่มประสิทธิภาพและผลกำไร
การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับขวัญกำลังใจของทีมคุณ การได้เห็นผลกระทบโดยตรงจากความพยายามของพวกเขาต่อความพึงพอใจของลูกค้าช่วยกระตุ้นแรงจูงใจและความสามารถในการทำงานของพวกเขา พลังบวกนี้ส่งผลให้ประสิทธิภาพโดยรวมดีขึ้น
นอกจากนี้ ด้วยการปรับปรุงกระบวนการของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการให้บริการลูกค้า คุณจะสามารถลดต้นทุนและเพิ่มอัตรากำไรได้
การเอาชนะอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการนำแนวคิดการมุ่งเน้นลูกค้าไปปฏิบัติ
คุณอาจพบกับความท้าทายที่ไม่คาดคิดขณะนำกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นลูกค้าไปใช้ เช่น:
1. การพึ่งพาเทคโนโลยีมากเกินไปและละเลยการสัมผัสทางอารมณ์
เมื่อคุณโทรไปที่แผนกบริการลูกค้าของบริษัท บางครั้งคุณอาจติดอยู่ในวงจรของข้อความอัตโนมัติที่ไม่มีที่สิ้นสุด โดยไม่ได้คุยกับคนจริงเลยสักครั้ง นั่นคือข้อเสียของการพึ่งพาเทคโนโลยีมากเกินไป มันอาจทำให้ลูกค้ารู้สึกเหมือนเป็นเพียงตัวเลข ไม่ใช่บุคคลที่มีคุณค่าและมีความต้องการเฉพาะตัว
ผลกระทบ: เมื่อธุรกิจให้ความสำคัญกับระบบอัตโนมัติมากกว่าการมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ ลูกค้าอาจรู้สึกหงุดหงิดหรือไม่ได้รับการใส่ใจ ซึ่งอาจทำให้ความผูกพันทางอารมณ์กับแบรนด์อ่อนแอลง
วิธีแก้ไข: เพื่อสร้างความสมดุล ให้กระตุ้นให้ทีมของคุณเพิ่มสัมผัสส่วนตัว ลงทุนในการฝึกอบรมที่เน้นความเห็นอกเห็นใจและการมีปฏิสัมพันธ์ที่แท้จริง ใช้เทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้าง ไม่ใช่ทดแทน การมีปฏิสัมพันธ์ส่วนตัวเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้AI ในการจัดการกับคำถามของลูกค้าแต่ต้องแน่ใจว่ามีวิธีให้ลูกค้าสามารถติดต่อกับมนุษย์จริงได้เมื่อพวกเขาต้องการมากที่สุด
2. มุ่งเน้นการขายระยะสั้นมากกว่าการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว
เคยเดินเข้าไปในร้านที่พนักงานขายทุกคนพยายามผลักดันให้คุณซื้อของทันที โดยไม่สนใจว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่คุณต้องการหรือไม่? มันทำให้คุณรู้สึกว่าพวกเขาสนใจแค่การปิดการขายเท่านั้น ไม่ใช่การสร้างสัมพันธ์กับคุณ
ผลกระทบ: ลูกค้าสามารถรู้สึกได้เมื่อบริษัทสนใจที่จะขายสินค้าอย่างรวดเร็วมากกว่าที่จะเข้าใจความต้องการของพวกเขา สิ่งนี้ทำลายความไว้วางใจและทำให้พวกเขามีแนวโน้มที่จะไม่คบค้าสมาคมในระยะยาว
วิธีแก้ไข: เปลี่ยนจุดสนใจไปที่การดูแลความสัมพันธ์. ตั้งค่าตัวชี้วัดที่ติดตามความพึงพอใจของลูกค้าในระยะยาว ไม่ใช่เพียงแค่การซื้อครั้งเดียว. ให้รางวัลแก่พนักงานที่ทำให้ลูกค้าพอใจในระยะยาว ไม่ใช่เพียงแค่การบรรลุเป้าหมายการขาย. แสดงให้ลูกค้าเห็นว่าคุณให้คุณค่ากับความภักดีของพวกเขาโดยการให้บริการและสนับสนุนที่ปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งมากกว่าการขายครั้งแรก.
3. การประเมินความสำคัญของข้อเสนอแนะและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องต่ำเกินไป
สมมติว่าคุณใช้เครื่องมือค้นหาอีเมลมาหลายปีแล้ว และคุณชอบมันมากสำหรับการหาลูกค้าเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม เวอร์ชันล่าสุดของซอฟต์แวร์ทำให้ UI ซับซ้อนเกินไป และทำให้การทำงานของคุณช้าลง คุณต้องการติดต่อบริษัทเกี่ยวกับข้อกังวลของคุณ แต่ไม่สามารถหาวิธีส่งความคิดเห็นได้ ดังนั้น คุณจึงจำใจเปลี่ยนไปใช้เครื่องมืออื่นที่มี UI ดีกว่า
ผลกระทบ: ธุรกิจที่ไม่ฟังเสียงของลูกค้าเสี่ยงที่จะล้าหลัง ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไป และหากไม่ปรับตัวตาม พวกเขาจะเสียเปรียบให้กับคู่แข่งที่พร้อมจะปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
วิธีแก้ไข: ทำให้ลูกค้าสามารถให้ข้อเสนอแนะได้ง่าย รับแรงบันดาลใจจากบอร์ดข้อเสนอแนะของ ClickUp ใช้แบบสำรวจ รีวิวออนไลน์/การสนทนา (รีวิวบน Google, G2 และ TrustPilot และการสนทนาบน Reddit) หรือโซเชียลมีเดีย (เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นบน LinkedIn, X หรือ Instagram) เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึก วิเคราะห์ข้อเสนอแนะเหล่านี้อย่างจริงจังและนำไปใช้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมาย เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย: ลูกค้าจะรู้สึกว่าเสียงของพวกเขาได้รับการรับฟัง และธุรกิจของคุณยังคงมีความเกี่ยวข้องและแข่งขันได้
การประเมินกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นลูกค้า
เมื่อคุณได้วางแผนและนำกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นลูกค้าไปใช้ทั่วทั้งองค์กรแล้ว คุณต้องติดตามผลเป็นระยะและประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น ต่อไปนี้คือวิธีที่คุณสามารถดำเนินการได้:
การใช้ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) เพื่อประเมินประสิทธิผล
คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าแนวทางที่มุ่งเน้นลูกค้าของคุณกำลังสร้างผลกระทบ? วิธีที่ง่ายที่สุดคือการดูที่ตัวชี้วัด KPI และติดตามเป้าหมายการให้บริการลูกค้าของคุณ
นี่คือ KPI ที่สำคัญบางประการที่ควรพิจารณา:
- คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า (CSAT) วัดระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์/บริการของคุณ โดยอ้างอิงจากการสำรวจหรือข้อเสนอแนะ
- คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ (NPS) วัดความภักดีและความพึงพอใจของลูกค้าโดยถามลูกค้าว่าพวกเขามีความน่าจะเป็นมากน้อยเพียงใดที่จะแนะนำบริษัทของคุณให้กับผู้อื่น
- อัตราการรักษาลูกค้า ติดตามเปอร์เซ็นต์ของลูกค้าที่ยังคงทำธุรกิจกับคุณในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งสะท้อนถึงความพึงพอใจและความภักดี
- อัตราการสูญเสียลูกค้า หมายถึง ร้อยละของลูกค้าที่หยุดใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณในช่วงเวลาหนึ่ง—เป็นตัวชี้วัดที่อาจบ่งบอกถึงความไม่พึงพอใจของลูกค้า
- ระยะเวลาการแก้ไขปัญหาโดยเฉลี่ย วัดถึงความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาของลูกค้าหรือการตอบข้อซักถาม
บทบาทของการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องและการปรับปรุง
นอกเหนือจากการติดตาม KPI แล้ว คุณต้องเปิดรับความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องด้วย การรับฟังความคิดเห็นไม่ใช่เรื่องที่ทำแล้วลืมไป—ความคิดเห็นเป็นวงจรที่ต่อเนื่องของการรับฟัง วิเคราะห์ และดำเนินการตามข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ของคุณ
นี่คือวิธีที่ข้อเสนอแนะสามารถช่วยธุรกิจของคุณได้:
- กลไกการให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์: ใช้แบบสำรวจ การติดตามสื่อสังคมออนไลน์ และการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าโดยตรงเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึก
- ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว: ใช้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับกลยุทธ์อย่างรวดเร็ว ตั้งแต่การปรับปรุงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ การพัฒนาการส่งมอบบริการ ไปจนถึงการเสริมสร้างช่องทางการสื่อสาร การนำข้อเสนอแนะไปปฏิบัติจะช่วยปรับปรุงทุกด้านของธุรกิจของคุณ
- วัฒนธรรมที่มุ่งเน้นลูกค้า: สร้างวัฒนธรรมที่สมาชิกทุกคนในทีมรับฟังความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และนำไปปฏิบัติ
- การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง: การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำทำให้กลยุทธ์ของคุณยังคงเกี่ยวข้องและยืดหยุ่นได้ในภาวะที่ความคาดหวังของลูกค้าเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
ผสานการปฏิบัติเหล่านี้เข้ากับแนวทางของคุณเพื่อวัดประสิทธิภาพของกลยุทธ์การจัดการลูกค้าของคุณ
ให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางของธุรกิจคุณด้วย ClickUp
หลังจากที่คุณได้ดำเนินกลยุทธ์การมุ่งเน้นลูกค้าแล้ว ถึงเวลาที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่มีความหมายกับลูกค้าของคุณให้คงอยู่ต่อไปในระยะยาว การสร้างความไว้วางใจ การคาดการณ์ความต้องการของพวกเขา และการแสดงให้เห็นว่าคุณมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับพวกเขาในระยะยาว—สิ่งเหล่านี้คือพื้นฐานที่คุณต้องเรียนรู้
ด้วยเครื่องมืออย่าง ClickUp คุณสามารถดำเนินกลยุทธ์ของคุณได้อย่างราบรื่น มันช่วยให้คุณดำเนินกระบวนการที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ โดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณสามารถทุ่มเทความสนใจทั้งหมดไปที่การตอบสนองหรือเกินความคาดหวังของลูกค้า