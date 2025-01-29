10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับฟลอทในปี 2025 (รีวิวและราคา)

Float เป็นเครื่องมือจัดการทรัพยากรที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมสามารถปรับปรุงการติดตามเวลา วางแผนโครงการ และจัดตารางงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าหลายคนจะคิดว่ามันเป็นเครื่องมือที่ครอบคลุม แต่ก็มีข้อบกพร่องในหลายด้าน
ประการหนึ่ง มันอาจมีค่าใช้จ่ายสูง โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ไม่มีงบประมาณมากสำหรับซอฟต์แวร์ ผู้ใช้ยังบ่นว่าอินเทอร์เฟซทำงานช้าหรือไม่สามารถปรับแต่งได้มากพอ
โชคดีที่หากคุณกำลังมองหาทางเลือกแทน Float มีให้เลือกมากมายหลายสิบตัวในตลาด
ที่นี่ เราจะเน้นสิ่งที่คุณควรพิจารณาเพื่อให้คุณเลือกเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ จากนั้น เราจะแบ่งปัน 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Float โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ข้อจำกัด ราคา และคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
คุณควรพิจารณาอะไรใน ทางเลือกแทนการลอยตัว?
ในฐานะเครื่องมือการจัดการโครงการ ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Float มอบคุณสมบัติในการติดตามความคืบหน้าสู่เป้าหมาย จัดการทรัพยากร และแก้ไขปัญหาความจุของทีม เมื่อเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับคุณ สิ่งสำคัญคือต้องมองหาคุณสมบัติที่ธุรกิจของคุณต้องการเพื่อให้เติบโตได้ ?
นี่คือสิ่งที่ทางเลือกที่ดีสำหรับ Float จะมี:
- ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปริมาณงาน: มองหาเครื่องมือที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปริมาณงานสำหรับทีมและบุคคล เพื่อปรับปรุงการวางแผนกำลังการผลิต
- คุณสมบัติการจัดการทรัพยากร:การจัดสรรทรัพยากรเป็นส่วนสำคัญของการบริหารโครงการ ติดตามทรัพยากรและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงด้วยเครื่องมือที่มีคุณสมบัติการวางแผนทรัพยากรในตัว
- ระบบอัตโนมัติ:การจัดการงานจะง่ายขึ้นเมื่อคุณสามารถทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติและลดงานที่ยุ่งยากได้ มองหาเครื่องมือที่มีระบบอัตโนมัติสำหรับงาน การกำหนดทริกเกอร์แบบกำหนดเอง และการแจ้งเตือนทันที
- ความยืดหยุ่นด้านราคา: Float ขึ้นชื่อว่ามีราคาสูงมาก เลือกเครื่องมือที่มีแผนราคาหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับงบประมาณของคุณ
10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Float ที่ควรใช้ในปี 2024
Float อาจเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ แต่ก็มีข้อเสียที่สำคัญเช่นกัน ที่นี่คุณจะพบกับ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Floatซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเหล่านี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับกระบวนการทำงานและทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงสุด ?
1. ClickUp
เหมาะสำหรับผู้จัดการโครงการที่ต้องการส่วนประกอบในการจัดการงานควบคู่ไปกับเครื่องมือการจัดการทรัพยากร ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจรที่มีชุดคุณสมบัติที่ปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์สำหรับการวางแผนกำลังการผลิต การติดตามทรัพยากร และการจัดตารางงานสำหรับสมาชิกทุกคนในทีมคุณสมบัติการจัดการโครงการของ ClickUp รวมถึงการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ มุมมองมากกว่า 15 แบบเพื่อแสดงภาพการทำงานและความสามารถในการรองรับ และการติดตามเป้าหมายในตัว ?
มุมมองปฏิทินของ ClickUpให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับไทม์ไลน์ของโครงการและช่วยให้ทั้งทีมทำงานไปในทิศทางเดียวกัน แบ่งปันปฏิทินของคุณกับเพื่อนร่วมทีมเพื่อแสดงสิ่งที่คุณกำลังทำงานในวันนี้หรือสัปดาห์นี้ และย้ายสิ่งต่างๆ ได้อย่างง่ายดายด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง ซิงค์กับ Google Calendar ของคุณเพื่อดูงานและการประชุมที่สำคัญทั้งหมดในที่เดียว
มุมมองแผนภูมิแกนต์ใน ClickUpนำเสนอแดชบอร์ดแบบภาพของกิจกรรมโครงการทั้งหมด ดูการพึ่งพาได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้เข้าใจงานที่ขัดขวางงานอื่นๆ และเพิ่มธงความสำคัญเพื่อจัดการกับงานเร่งด่วนก่อน เส้นเวลาแบบไดนามิกช่วยให้คุณทราบข้อมูลเพื่อหลีกเลี่ยงคอขวด ติดตามความคืบหน้า และบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น
หนึ่งในจุดเน้นหลักของ Float คือการติดตามเวลายกระดับการติดตามเวลาของโครงการให้ฉลาดยิ่งขึ้นด้วย ClickUp ด้วยการเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่างๆ มากขึ้น เช่น Harvest, Everhour และ Toggl เพื่อติดตามเวลาได้ตามที่คุณต้องการ ตั้งค่าประมาณการ เพิ่มบันทึก และสร้างรายงานเพื่อเจาะลึกถึงการใช้เวลาและวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณ
การบริหารโครงการไม่ได้เกี่ยวข้องเพียงแค่การจัดการกำลังการผลิตเท่านั้น คุณยังต้องดำเนินการวางแผนทรัพยากรด้วยซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถติดตามเวลา แบบฟอร์ม และสินทรัพย์ของบริษัทได้ในที่เดียวที่สะดวกสบาย ทำรายการได้อย่างรวดเร็ว รวบรวมข้อมูลผู้ขาย และคำนวณค่าใช้จ่าย ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- อินเทอร์เฟซที่ปรับแต่งได้และใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถควบคุมวิธีการแสดงผลและจัดโครงสร้างเวิร์กโฟลว์ได้อย่างละเอียด
- มากกว่า 1,000 แบบฟอร์ม รวมถึงแบบฟอร์มการวางแผนทรัพยากรของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถสร้างรายงานและเอกสารได้ในเวลาเพียงครึ่งเดียว
- มุมมองที่แตกต่างกันช่วยให้คุณเห็นความคืบหน้าในแบบที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับคุณ—ไม่ว่าจะเป็นไทม์ไลน์ รายการสิ่งที่ต้องทำ หรือแดชบอร์ด
- จัดการเวิร์กโฟลว์ด้วยการทำงานอัตโนมัติที่กำหนดวันที่ครบกำหนดและมอบหมายงานโดยอัตโนมัติตามความพร้อมและเงื่อนไขที่ปรับแต่งได้
- เทคโนโลยีกำลังปฏิวัติการจัดการเวลา และเครื่องมือ AIที่ติดตั้งมาในตัวของ ClickUp เป็นตัวอย่างที่ชัดเจน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดความซ้ำซ้อนในกระบวนการทำงาน
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์หมายความว่าคุณสามารถทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมเพื่อจัดลำดับความสำคัญให้สอดคล้องกัน เร่งความก้าวหน้าของเป้าหมาย และปรับโครงสร้างไทม์ไลน์ของโครงการได้
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เนื่องจากมีคุณสมบัติจำนวนมาก จึงต้องใช้เวลาในการเชี่ยวชาญทั้งหมด
- ส่วนเสริม AI ของ ClickUp มีให้บริการเฉพาะกับแผนชำระเงินเท่านั้น แต่แผนเริ่มต้นเพียง $7 ต่อเดือน
ClickUp ราคา
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (9,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
2. บอนไซ
Bonsai เป็นทางเลือกแทน Float ที่รวมการออกใบแจ้งหนี้, CRM, และการธนาคารไว้ในที่เดียว จัดการลูกค้าในระบบ CRM บนคลาวด์ด้วยฟังก์ชันการจัดตารางเวลาและแบบฟอร์มที่ช่วยให้การเริ่มต้นและการติดตามความสัมพันธ์ง่ายขึ้น จัดการโครงการด้วยแผ่นเวลาทำงาน, ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ, และการออกใบแจ้งหนี้ในตัว
การจัดสรรทรัพยากรและการจัดการการเงินง่ายกว่าที่เคยด้วยรายงานการติดตามค่าใช้จ่าย. คุณสมบัติการธนาคารและการชำระเงินช่วยให้การดำเนินงานราบรื่นและทำให้การกำไรง่ายขึ้น.
ลักษณะเด่นของบอนไซ
- Bonsai Banking ได้รับการคุ้มครองโดย FDIC สูงสุดถึง $250,000 ไม่มีขั้นต่ำ และไม่มีค่าธรรมเนียมแอบแฝง—ทำให้การจัดการค่าใช้จ่ายและกำไรเป็นเรื่องง่ายโดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือ
- แม่แบบเอกสาร Doc หลายสิบแบบช่วยให้คุณสร้างใบแจ้งหนี้ สัญญา และศูนย์ความรู้ได้ในเวลาอันสั้น
- สิทธิ์การเข้าถึงที่ปรับแต่งได้และเครื่องมือจัดการโครงการเช่น การทำงานอัตโนมัติของงาน ช่วยให้การทำงานร่วมกับทีมภายใน ฟรีแลนซ์ หรือผู้รับเหมาเป็นเรื่องง่าย
- ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานแต่ละอย่าง และสร้างไทม์ไลน์โครงการขนาดใหญ่เพื่อให้อยู่ในเป้าหมายของเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ
ข้อจำกัดของบอนไซ
- แอปพลิเคชันมือถือเป็นแบบพื้นฐานและไม่มีฟีเจอร์มากเท่ากับคู่แข่ง
- บางคุณสมบัติ รวมถึงการสนับสนุนทางบัญชี ไม่พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ภายนอกสหรัฐอเมริกา
บอนไซ ราคา
- เริ่มต้น: $25/เดือน
- มืออาชีพ: $39/เดือน
- ธุรกิจ: 79 ดอลลาร์/เดือน
การจัดอันดับและรีวิวบอนไซ
- G2: 4. 2/5 (รีวิว 65+ รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (67+ รีวิว)
3. อาสนะ
Asanaเป็นหนึ่งในเครื่องมือชั้นนำสำหรับการวางแผนโครงการและการจัดการทีม จัดการเวลาของทีมคุณด้วยฟีเจอร์การติดตามเวลาและการตั้งเป้าหมายที่ติดตั้งมาในตัว ใช้ประโยชน์จากการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เพื่อขับเคลื่อนโครงการให้ก้าวหน้า และระบุอุปสรรคเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้น สำรวจข้อมูลเชิงลึกด้วยมุมมองที่หลากหลายเพื่อให้ได้ภาพรวมที่กว้างหรือแผนภูมิและไทม์ไลน์ที่ละเอียด ?️
อาสนะคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายทำให้ผู้เริ่มต้นสามารถเข้าร่วมและเริ่มมีส่วนร่วมกับเป้าหมายของทีมได้อย่างง่ายดาย
- การผสานรวมกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ—รวมถึง Slack, Salesforce, Microsoft Teams และ Google Drive—ทำให้การเชื่อมต่อทุกแพลตฟอร์มที่คุณใช้ในการดำเนินธุรกิจเป็นเรื่องง่าย
- ปรับปรุงรายงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลโครงการล่าสุดเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร, ปริมาณงาน, และความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
- ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติและสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามข้อมูลที่สำคัญที่สุดต่อกิจกรรมประจำวันของคุณ
ข้อจำกัดของอาสนะ
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้อาจดูซับซ้อนเกินไปในตอนแรกสำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้ซอฟต์แวร์บริหารจัดการโครงการมาก่อน
- คุณไม่สามารถมอบหมายงานให้กับคนมากกว่าหนึ่งคนได้; คุณจำเป็นต้องแยกงานออกเป็นหลายบัตรงานแทน
อาสนะ ราคา
- ส่วนตัว: ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $10. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $24.99/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- Enterprise+: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวของ Asana
- G2: 4. 3/5 (9,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (12,200+ รีวิว)
4. ความคิด
Notionผสมผสานเครื่องมือการจัดการโครงการเข้ากับการออกแบบศูนย์รวมความรู้ที่ดีที่สุดในธุรกิจ ใช้เครื่องมือนี้เพื่อจัดเก็บข้อมูลสำคัญของบริษัททั้งหมดของคุณ—เช่น วิธีการใช้ทรัพยากรและสัญญาสำหรับฟรีแลนซ์ ยกระดับการทำงานของคุณด้วยคุณสมบัติการจัดการโครงการ รวมถึงตัวติดตามนิสัย ปฏิทินโครงการ และการจัดการเวลา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- เทมเพลตหลายร้อยแบบหมายความว่าคุณสามารถสร้างทุกอย่างตั้งแต่แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงาน รายงานประเมินผลงาน ไปจนถึงสเปรดชีตรายได้ได้ในไม่กี่วินาที
- การปรับแต่งโครงการแบบไม่จำกัดช่วยให้คุณสร้างเป้าหมายและแผนความก้าวหน้าโดยใช้ไทม์ไลน์ แผนงาน และรายการตรวจสอบ
- ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติสำหรับทุกอย่างตั้งแต่การคาดการณ์รายได้ไปจนถึงการจัดการทรัพยากรเพื่อประหยัดเวลาและทำให้กระบวนการทำงานราบรื่นขึ้น
- ปรับปรุงการทำงานร่วมกันของทีมด้วยการแจ้งเตือน, การติดธงความสำคัญ, และการเชื่อมโยงงานที่เน้นให้เห็นงานที่สำคัญที่สุด และอัปเดตให้ทั้งทีมทราบเมื่อมีการทำงานเสร็จสิ้น
ข้อจำกัดของโนชั่น
- ฟังก์ชันการค้นหาไม่ได้ใช้งานง่ายเสมอไป ทำให้ยากต่อการค้นหาเอกสารที่คุณไม่ได้ใช้บ่อย
- ผู้ใช้บางรายที่มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่รายงานว่ามีการโหลดข้อมูลช้า
ราคาของ Notion
- ฟรี: บล็อกไม่จำกัดสำหรับบุคคลทั่วไป ทดลองใช้จำกัดสำหรับทีม
- เพิ่มเติม: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ขอรับการสาธิต
การให้คะแนนและรีวิวโนชั่น
- G2: 4. 7/5 (4,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,900+ รีวิว)
5. Trello
Trelloเป็นทางเลือกแทน Float ที่จัดการทุกแง่มุมของวงจรชีวิตโครงการ รวมถึงการสร้างเวิร์กโฟลว์ การจัดการงาน และการรวมเครื่องมือต่างๆ มุมมองที่แตกต่างกัน เช่น รายการ กระดาน และการ์ด มอบความยืดหยุ่นในการดูภาพรวมของการใช้ทรัพยากรหรือเจาะลึกเพื่อดูรายละเอียดการติดตามเวลาและการวางแผนกำลังการผลิต
Trello คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- Trello API ให้บริการการผสานระบบแบบกำหนดเองกับเครื่องมือหลายสิบตัว รวมถึง Jira, GitHub, และ Google Calendar
- ใช้ระบบอัตโนมัติของ Butler เพื่อสร้างกฎ คำสั่ง และตัวกระตุ้นเพื่อเร่งกระบวนการทำงาน
- เทมเพลตหลายร้อยแบบรวมถึงแผ่นติดตามเวลา, กระดาน Scrum และการจัดการงบประมาณเพื่อให้คุณควบคุมความต้องการทางธุรกิจของคุณได้
- มุมมองที่สามารถปรับแต่งได้ประกอบด้วย บอร์ด, ไทม์ไลน์, แดชบอร์ด, ตาราง, ปฏิทิน, แผนที่, และพื้นที่ทำงาน ให้คุณมองเห็นการทำงานของทีมในรูปแบบที่เหมาะกับคุณ
ข้อจำกัดของ Trello
- ทีมที่มีกระบวนการทำงานซับซ้อนพบว่าเครื่องมือมีข้อจำกัด
- คุณสามารถแสดงความคิดเห็นบนบัตรงานได้ แต่ไม่มีเครื่องมือสื่อสารหรือส่งข้อความในทีมที่ติดตั้งไว้
Trello ราคา
- ฟรี: สำหรับทีมและบุคคลที่มีบอร์ดไม่เกิน 10 บอร์ดต่อพื้นที่ทำงาน
- มาตรฐาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $17.50/เดือน ต่อผู้ใช้
Trello การให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (13,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (23,000+ รีวิว)
6. มีประสิทธิผล
Productive เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Float เครื่องมือแบบครบวงจรนี้มอบฟีเจอร์การจัดการโครงการ การติดตามเวลา และการรายงาน เพื่อให้คุณควบคุมทุกการดำเนินงานของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เครื่องมือ SaaSนี้ในการบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการทั้งหมดของคุณ ตั้งแต่การวางแผนทรัพยากร ไปจนถึง CRM และการเงิน ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่สร้างผลงาน
- ทำให้การเรียกเก็บเงินง่ายขึ้นด้วยใบแจ้งหนี้อัตโนมัติตามคุณสมบัติการติดตามเวลาที่ติดตั้งไว้ในตัว
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังดำเนินการและสิ่งที่ล่าช้าก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อโครงการ
- มุมมองต่าง ๆ รวมถึงแผนภูมิแกนต์, กระดาน, ปฏิทิน, และตาราง ช่วยให้คุณสามารถติดตามระยะเวลาของโครงการและความคืบหน้าปัจจุบันได้
- จัดการทรัพยากรด้วยฟีเจอร์ด้านทรัพยากรบุคคลที่ช่วยจัดตารางเวลาการลา วางแผนงานของทีม และคาดการณ์การใช้งาน เพื่อให้กระบวนการทำงานราบรื่นยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดในการผลิต
- ผู้ใช้ต้องการให้มีคีย์ลัดมากขึ้นเพื่อเร่งความเร็วในการทำงาน
- คุณสมบัติการออกใบแจ้งหนี้ไม่แข็งแกร่งหรือปรับแต่งได้มากเท่ากับเครื่องมืออื่น ๆ
การกำหนดราคาที่สร้างผลผลิต
- จำเป็น: $11/เดือน
- มืออาชีพ: $28/เดือน
- สูงสุด: ติดต่อเพื่อขอราคา
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวที่มีประสิทธิภาพ
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
7. วันจันทร์
ไม่ว่าคุณจะให้บริการทางด้านการเงินหรือบริหารทีมพัฒนาซอฟต์แวร์วันจันทร์คือระบบปฏิบัติการสำหรับการทำงานที่ช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าและกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เพื่อจัดการโครงการพัฒนาเว็บไซต์ติดตามแคมเปญการตลาด หรือสร้างรายงานข้อมูลเชิงธุรกิจ
ไฮไลท์ประจำวันจันทร์
- คุณสมบัติการจัดการงานช่วยให้คุณติดตามพอร์ตโฟลิโอโครงการของคุณ มอบหมายงาน และจัดสรรทรัพยากร
- การผสานรวมกับเครื่องมือเช่น QuickBooks, MailChimp, และ DocuSign ทำให้การดำเนินงานเป็นศูนย์กลางไม่ว่าคุณจะใช้เครื่องมือใดก็ตาม
- ใช้ระบบ CRM ขายออนไลน์เพื่อติดตามผลกำไรและบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
- เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา เช่น ระบบติดตามข้อบกพร่อง, การขอเพิ่มฟีเจอร์,และแผนการปล่อยเวอร์ชันจะช่วยให้คุณควบคุมการสร้างผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) ได้ทุกขั้นตอน
ข้อจำกัดในวันจันทร์
- ราคาต่อผู้ใช้ ดังนั้นเครื่องมืออาจมีราคาแพงอย่างรวดเร็วสำหรับทีมใหญ่
- อินเทอร์เฟซอาจดูรก
วันจันทร์ ราคา
- ฟรี: ที่นั่งสูงสุดสองที่
- พื้นฐาน: $10/เดือน ต่อที่นั่ง
- มาตรฐาน: $12/เดือน ต่อที่นั่ง
- ข้อดี: $20/เดือน ต่อที่นั่ง
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
เรตติ้งและรีวิววันจันทร์
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,500 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
8. งาน
Awork เป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์ ERPที่ช่วยให้การจัดการงานและการสร้างตารางเวลาเพื่อติดตามความคืบหน้าเป็นเรื่องง่าย ใช้คุณสมบัติการจัดการเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างแผนงานเพื่อปรับปรุงการจัดสรรเวลาและทรัพยากร
คุณสมบัติเด่นของ Awork
- การจัดตารางทีมช่วยให้คุณมองเห็นปริมาณงานและจัดสรรงานตามความสามารถ
- ระบบติดตามเวลาที่ติดตั้งไว้ในตัวช่วยให้การออกใบแจ้งหนี้รวดเร็วขึ้น และให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับงานที่ใช้เวลาส่วนใหญ่
- การผสานการทำงานช่วยให้คุณเชื่อมต่อเครื่องมือโปรดของคุณจากแอปส่งข้อความไปยังแพลตฟอร์มรายงานได้
- งานมีคุณสมบัติฟิลด์ที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อให้คุณสามารถเพิ่มข้อมูลที่มีคุณค่าและรักษาความเป็นระเบียบ
ข้อจำกัดในการทำงาน
- ผู้ใช้บางรายพบข้อบกพร่องเมื่อเชื่อมต่อหรือใช้งานกับแอปพลิเคชัน Javascript และ Awork
- แท็กความสำคัญเพิ่มเติมจะช่วยให้ทีมขนาดใหญ่แยกงานได้ดีขึ้น
Awork ราคา
- พื้นฐาน: €12/เดือน ต่อผู้ใช้ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ธุรกิจ: €18/เดือนต่อผู้ใช้ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวผลงาน
- G2: 4. 3/5 (รีวิว 20+ รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
9. ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากร
Resource Guru คือซอฟต์แวร์การจัดการที่ช่วยให้คุณจัดสรรทรัพยากรได้ไม่ว่าคุณจะจัดการความสามารถของพนักงานแต่ละคนหรือเครื่องมือภายนอก อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่ายและน่าสนใจช่วยให้ทุกคนทำงานได้อย่างราบรื่นและเริ่มต้นใช้งานได้ง่าย ✍️
คุณสมบัติเด่นของ Resource Guru
- เครื่องมือการใช้ทรัพยากรในตัวช่วยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการใช้เวลาและเน้นพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
- เครื่องมือการคาดการณ์และการจัดตารางเวลาให้คุณเห็นภาพรวมของปริมาณงานของทีมคุณเพื่อให้คุณสามารถเพิ่มเวลาและประสิทธิภาพได้สูงสุด
- ระบบจองห้องประชุมในตัวช่วยให้คุณจัดการพื้นที่ได้อย่างราบรื่นเหมือนกับการจัดการทีมของคุณ
- คุณสมบัติการจัดการอุปกรณ์ช่วยให้คุณเจาะลึกถึงวิธีการใช้งานเครื่องมือไอทีและอุปกรณ์ภาพและเสียง
ข้อจำกัดของกูรูด้านทรัพยากร
- ผู้ใช้บางรายพบว่ามีช่วงการเรียนรู้ในการเริ่มต้นใช้งาน เนื่องจากอินเทอร์เฟซไม่ใช้งานง่ายเหมือนกับคู่แข่ง
- ไม่มีตัวเลือกการบันทึกแบบเรียลไทม์ ดังนั้นจึงมีความล่าช้าเมื่อได้รับข้อมูลเชิงลึก
กูรูด้านทรัพยากร การกำหนดราคา
- แผนกิ้งก่า: $5/เดือนต่อคน
- แผน Blackbelt: $8/เดือนต่อคน
- แผนแม่บท: 12 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อคน
การให้คะแนนและรีวิวของ Resource Guru
- G2: 4. 7/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
10. การทำงานเป็นทีม
ทีมเวิร์คเป็นแพลตฟอร์มครบวงจรที่มุ่งเน้นการทำให้งานของลูกค้าง่ายขึ้น และปรับปรุงการจัดการด้วยเครื่องมือสำหรับการติดตามเวลา การวางแผนโครงการ และการจัดสรรทรัพยากร ใช้เพื่อเร่งกระบวนการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงสุดในทีมต่าง ๆ ด้วยคุณสมบัติเช่นปฏิทินทรัพยากรและเครื่องมือการรับลูกค้าใหม่ที่ใช้งานง่าย
การทำงานเป็นทีมคุณสมบัติเด่น
- แม่แบบช่วยลดงานที่ซ้ำซ้อนและทำให้การสร้างเอกสารใด ๆ ตั้งแต่แบบฟอร์มบันทึกเวลาไปจนถึงแบบฟอร์มลูกค้าเป็นเรื่องง่าย
- คุณสมบัติการติดตามเวลาประกอบด้วยการแจ้งเตือนอัตโนมัติและตัวจับเวลาในแอปเพื่อติดตามการทำงานได้อย่างแม่นยำในจุดที่ใช้งาน
- เครื่องมือการจัดการทรัพยากรช่วยระบุจุดติดขัดและให้คุณมอบหมายงานได้ทันทีเพื่อป้องกันการล่าช้า
- การรายงานและมุมมองให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อให้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า
ข้อจำกัดของทีมเวิร์ก
- ฟีเจอร์การเรียกเก็บเงินในตัวมีข้อจำกัดเฉพาะรายงานเวลาเท่านั้น ไม่รวมถึงวัสดุหรือการใช้งานทรัพยากร
- ฟีเจอร์อย่างเช่นกระดานคัมบังไม่มีให้บริการในแผนฟรี
การทำงานเป็นทีม การกำหนดราคา
- ฟรี: ผู้ใช้สูงสุดห้าคน
- ราคา: $13.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- เติบโต: $25.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขนาด: ราคาตามความต้องการ
การประเมินและรีวิวการทำงานเป็นทีม
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (800+ รีวิว)
ติดตามเวลาและจัดการ เวิร์กโฟลว์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย ClickUp
ด้วยซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรในรายการนี้ คุณจะพบวิธีการติดตามเวลา ปรับปรุงการทำงานร่วมกันของทีม และจัดสรรทรัพยากร นอกจากนี้ คู่แข่งหลายรายยังมีฟีเจอร์เพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน สร้างรายงาน และสร้างมุมมองที่กำหนดเองเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
สมัครใช้ ClickUp วันนี้เพื่อเริ่มสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ด้วยระบบอัตโนมัติของงาน คุณจะประหยัดเวลาจากงานยุ่งๆ ในขณะที่การติดตามเวลาโครงการให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับจุดที่สามารถปรับปรุงการจัดสรรงานได้ เพิ่มฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการจัดการทรัพยากร และคุณจะมีทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับทีมที่ทำงานได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ✨