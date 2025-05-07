10 อันดับทางเลือก AI ของ Zentask สำหรับการจัดการงานในปี 2025

การสร้างเนื้อหาใด ๆ ก็ตามต้องมีการวางแผนและดำเนินการอย่างรอบคอบ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนข้อความทางการตลาด, รูปภาพสำหรับโพสต์บนโซเชียลมีเดีย, งานการศึกษา, หรือกลยุทธ์ทางธุรกิจทั้งหมด ก็มักจะมีชุดของงานที่ต้องทำให้เสร็จก่อนที่คุณจะถึงเป้าหมายของคุณ
โชคดีที่เครื่องมือ AIล่าสุดทำให้การสร้างเนื้อหาและการจัดการงานง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เครื่องมือเช่น Zentask.ai หรือทางเลือกอื่น ๆ อีกมากมาย ช่วยประหยัดพลังงาน เวลา และ—โดยทางอ้อม—เงินของคุณ
Zentask. ai ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างเนื้อหา SEO ที่ไม่ซ้ำใคร และสร้างภาพโดยใช้แบบจำลอง AI ที่แปลงข้อความเป็นภาพชื่อว่า Stable Diffusion ผู้สร้างเนื้อหาชื่นชอบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ Zentask คำสั่งที่เตรียมไว้ล่วงหน้า และองค์ประกอบที่สามารถปรับแต่งได้ เช่น ภาษา น้ำเสียง และสไตล์การเขียน ✍️
อย่างไรก็ตาม Zentask เป็นเพียงหนึ่งในเครื่องมือสร้างเนื้อหาที่ใช้ AI มากมายที่มีอยู่ แอปอื่นๆ ก็ใช้ AI เพื่อทำสิ่งเดียวกันและบางครั้งก็ทำได้มากกว่า ดังนั้นจึงควรพิจารณาตัวเลือกต่างๆ ของคุณ
มาสำรวจกันว่าควรพิจารณาอะไรในทางเลือก AI ของ Zentask จากนั้นเราจะแบ่งปันโซลูชัน AI บางอย่างที่อาจทำให้วันของคุณดีขึ้น ท้ายที่สุดแล้ว พลังของ AI เป็นของคุณที่จะควบคุม
คุณควรค้นหาอะไรใน ทางเลือก AI ของ Zentask?
เทคโนโลยี AI ทำได้มากมาย และเมื่อคุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์สำหรับอัตโนมัติการทำงาน สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าควรมองหาอะไร ขึ้นอยู่กับการใช้งานของคุณ คุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานเหล่านี้อาจมีประโยชน์:
- เครื่องมือเขียน AIที่สร้างข้อความโฆษณา, บทความบล็อก, และอื่น ๆ ได้ไม่จำกัดในสไตล์ที่คุณเลือก
- เครื่องมือสร้างภาพที่สร้างภาพจากคำ
- เครื่องมือสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือภายในทีมของคุณ
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพื่อให้คุณไม่ต้องเสียเวลาเรียนรู้ระบบนานเกินไป
- การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ในชุดเทคโนโลยีของคุณ
- ซอฟต์แวร์การจัดการงานที่แบ่งเป้าหมายของคุณออกเป็นงานย่อยแต่ละชิ้นพร้อมกำหนดวันครบกำหนด
- คุณสมบัติด้านความปลอดภัยเพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณปลอดภัย
10 อันดับทางเลือก AI ของ Zentask ที่ดีที่สุด
เมื่อคำนึงถึงทั้งหมดนี้แล้ว มาดูทางเลือกอื่น ๆ ของ Zentask.ai กันบ้าง เครื่องมือที่ใช้ AI บางตัวถูกออกแบบมาเพื่อฟังก์ชันเฉพาะทาง ในขณะที่บางตัวให้การสนับสนุนงานที่หลากหลาย
1. ClickUp
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการทำงานของคุณง่ายขึ้นและอัตโนมัติในหลายๆ วิธี ด้วยคุณสมบัติล่าสุดและทรงพลังที่สุดของมัน ClickUp AI มันยังเป็นเครื่องมือการเขียนสร้างสรรค์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดอีกด้วย
ผู้ช่วยเขียน AIที่ล้ำสมัยของ ClickUp ช่วยให้กระบวนการสร้างเนื้อหาง่ายขึ้นด้วยการใช้คำสั่งที่ได้รับการวิจัยรองรับและเครื่องมือ AI ที่อิงตามบทบาท เพื่อช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาที่ตรงตามเป้าหมายได้เร็วขึ้น เพียงป้อนแนวทางไม่กี่ข้อ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงของมันสามารถสร้างหน้าแลนดิ้งเพจ เนื้อหาโซเชียลมีเดีย บทความบล็อก คัดลอกโฆษณา และอื่นๆ ได้ภายในไม่กี่วินาที นอกจากนี้ยังแก้ไขและจัดรูปแบบข้อความของคุณให้ด้วย
ผู้ช่วย AI ยังสรุปเอกสารยาว ๆ เช่น หัวข้อความคิดเห็น และบันทึกการประชุมและระบุจุดที่ต้องดำเนินการในข้อความ. มันเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้เป็นงานใน ClickUp และติดตามพวกมันตามเป้าหมายใหญ่ ๆและเป้าหมายระดับสูงของคุณ.
ทางเลือก AI ของ Zentask นี้มีห้องสมุดขนาดใหญ่ของเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ ตัวอย่างเช่นเทมเพลตการจัดการงานของ ClickUpจะให้ภาพรวมของงานทั้งหมดของคุณ โดยจัดเรียงตามสถานะ ความสำคัญ หรือแผนกที่คุณเลือกเลือกจากเทมเพลตรายงานประจำวันหลากหลายรูปแบบเพื่อให้คุณติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกด้านของธุรกิจได้อย่างแม่นยำ และติดตามความคืบหน้าโดยรวมเทียบกับเป้าหมายของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ใช้เทมเพลตข้อความแนะนำของ ClickUpเพื่อเริ่มต้นแคมเปญการตลาด กิจกรรมด้านทรัพยากรบุคคล การจัดการโครงการ และอื่นๆ อีกมากมาย
- เก็บเอกสาร ClickUpทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มกลางที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมลิงก์ที่ชัดเจนไปยังงานต่างๆ
- วางแผนและกำหนดเวลาแต่ละขั้นตอนของกระบวนการด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการเพื่อให้คุณทราบเสมอว่าต้องทำอะไรต่อไป
- ติดตามงานทั้งหมดของคุณในที่เดียว พร้อมลำดับความสำคัญและกำหนดส่งที่ชัดเจน
- ปรับแต่งมุมมองโครงการของคุณเพื่อแสดงความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ในรูปแบบที่คุณเลือก เช่น รายการ แผนภูมิแกนต์ ไทม์ไลน์ หรือบอร์ด
- ผสานการทำงานกับแอปอื่นๆ นับพัน เช่น Slack,Outlook, HubSpot และZoom
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ช่วย AI ของ ClickUp มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
- เนื่องจากมีคุณสมบัติมากมาย ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เมื่อทำความคุ้นเคยกับแพลตฟอร์ม
ClickUp ราคา
- ฟรีตลอดไป: ฟรี
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $7/Workspace ต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,100+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
2. ยาค
Yac รองรับการประชุมแบบอะซิงโครนัสสำหรับทีมระยะไกล แม้ว่ามันจะไม่ใช่อุปกรณ์ทดแทนโดยตรงของ Zentask. ai แต่เครื่องมือนี้ช่วยเพิ่มการสื่อสารและการร่วมมือกันในภารกิจประจำวัน เช่น การประชุมสแตนด์อัพ, การระดมความคิด, การแก้ไขปัญหา, และการสร้างเนื้อหา
Yac ใช้ประโยชน์จากข้อเท็จจริงที่ว่าการพูดเร็วกว่าการเขียนและยังสามารถถ่ายทอดน้ำเสียงได้ดีกว่ามาก แพลตฟอร์มนี้ใช้การส่งข้อความเสียงความละเอียดสูง การแชร์หน้าจอ และการถอดเสียง เพื่อให้สมาชิกในทีมสามารถแบ่งปันแนวคิดและความคืบหน้าได้ ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในเขตเวลาใดก็ตาม
คุณสมบัติเด่นของ Yac
- ลดการนัดหมายในปฏิทินของคุณให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยการใช้บันทึกเสียงแทน
- แชร์หน้าจอของคุณขณะที่คุณกำลังพูด จากนั้นใส่คำอธิบายประกอบเพื่อสื่อสารประเด็นของคุณให้ชัดเจน
- ติดตามข้อความจากเพื่อนร่วมทีมของคุณเมื่อคุณออนไลน์
- จัดระเบียบสมาชิกในทีมทั้งหมดของคุณ รวมถึงลูกค้าและฟรีแลนซ์ ให้อยู่ในกลุ่มสนทนาเพื่อการแบ่งปันที่ง่ายดาย
ข้อจำกัดของยาค
- ทีมอาจใช้เวลาในการนำมาใช้อย่างเต็มที่ในวิธีการร่วมมือใหม่นี้
- เครื่องมือถอดเสียงอาจไม่แม่นยำเสมอไป
ราคายาค
- การใช้งานส่วนบุคคล: ฟรี
- Yac for Teams: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Yac
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (10 รีวิว)
3. ChatGPT
พัฒนาโดย OpenAI, ChatGPT คือแบบจำลองภาษา AI ขั้นสูงที่ใช้ 알고ริทึมการเรียนรู้ลึกเพื่อสร้างเนื้อหาเว็บไซต์เกือบทุกประเภทได้ChatGPTทำงานได้ดีมากในฐานะเครื่องมือสร้างเนื้อหา AI คุณสามารถป้อนคำถามลงในแชทของ AI ได้เลย และชมเครื่องมือสร้างคำตอบที่เหมือนมนุษย์ได้ในไม่กี่วินาที
ในขณะที่ GPT-3 ยังคงถูกใช้งานอย่างแพร่หลาย รุ่นล่าสุดของ AI สร้างสรรค์นี้ GPT-4 มอบความสามารถของ AI ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงความแม่นยำที่มากขึ้นและการแก้ปัญหาที่ดีกว่า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT
- เพียงแค่สร้างบัญชีเพื่อเริ่มใช้งานได้ทันที
- ใช้ ChatGPT เป็นเครื่องมือเขียนข้อความโฆษณาด้วยปัญญาประดิษฐ์ เพื่อสร้างหรือแก้ไขโค้ด หรือเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสาขาต่าง ๆ ที่สนใจ
- สบายใจได้เมื่อรู้ว่าเนื้อหาที่สร้างขึ้นนั้นมีความเป็นเอกลักษณ์และปราศจากการลอกเลียนแบบ
- ผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ โดยใช้ ChatGPT API
ข้อจำกัดของ ChatGPT
- คุณจำเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงของเนื้อหาที่มันสร้างขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่ามีความถูกต้อง 100 เปอร์เซ็นต์
- ข้อมูลที่ ChatGPT ใช้ไม่ได้เป็นข้อมูลล่าสุดทั้งหมด จึงไม่เหมาะสำหรับเรื่องปัจจุบัน
ราคา ChatGPT
- การดูตัวอย่างงานวิจัย: ฟรี
- ChatGPT Plus: 20 ดอลลาร์/เดือน
- การปรับปรุง: ชำระเงินตามการใช้งานจริง ขึ้นอยู่กับโมเดลภาษา ภาพ หรือเสียงที่คุณใช้
คะแนนและรีวิวของ ChatGPT
- G2: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
4. นกกระสา
Stork เป็นพื้นที่ทำงานร่วมกันที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดอย่างเสรี ออกแบบมาสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกลและแบบผสมผสาน ช่วยให้คุณสามารถสร้างช่องทางส่วนตัวสำหรับงานที่เป็นความลับหรือช่องทางสาธารณะที่ทุกคนในทีมสามารถมองเห็นได้
ทางเลือกแทน Zentask AI นี้ยังมีไดเรกทอรีของเครื่องมือ AI สำหรับ "จ้าง" เมื่อคุณต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น การเขียนเนื้อหา หรือด้านกฎหมาย การตลาด หรือความปลอดภัยทางไซเบอร์
คุณสมบัติเด่นของ Stork
- แบ่งปันความคิดและความคืบหน้าของคุณผ่านข้อความ เสียง หรือวิดีโอ
- ดูเมื่อเพื่อนร่วมทีมของคุณกำลังสนทนาอยู่ และเข้าร่วมการสนทนาทันทีหากคุณต้องการ
- บันทึกและถอดความการประชุมทั้งหมดเพื่อให้สมาชิกทีมที่ไม่ได้เข้าร่วมรับทราบข้อมูล
- ใช้ Stork บนเว็บหรือ Windows, MacOS, iOS หรือ Android
ข้อจำกัดของนกกระสา
- ยังไม่มีรีวิวเพียงพอที่จะตัดสินว่า Stork ทำงานได้ดีเพียงใด
- รูปแบบการใช้งานตามการใช้งานใหม่ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา ดังนั้นราคาจึงยังไม่ชัดเจน
นกกระสา ราคา
- ข้อความและการทำงานร่วมกัน: ฟรี
- การใช้ AI ตามการใช้งานจริง (เร็วๆ นี้): จ่ายตามการใช้งาน
การจัดอันดับและรีวิวของนกกระสา
- G2: 5. 0/5 (3 รีวิว)
- Capterra: ยังไม่มีรีวิว
5. แจสเปอร์
Jasper ถูกนำเสนอในฐานะ "ผู้ช่วย AI" และมุ่งเน้นไปที่ทีมการตลาดขององค์กรโดยเฉพาะ ทางเลือกของ AI จาก Zentask นี้ใช้ AI ในการสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงสำหรับเว็บไซต์, บล็อก, โซเชียลมีเดีย และช่องทางการตลาดอื่น ๆ
แจสเปอร์เขียนด้วยน้ำเสียงของแบรนด์คุณและปฏิบัติตามแนวทางสไตล์ของคุณอย่างเคร่งครัด เนื้อหาทั้งหมดได้รับการปรับให้เหมาะสมกับ SEO และปราศจากการคัดลอกผลงานผู้อื่น คุณสามารถปรับแต่งและนำไปใช้ใหม่ได้อย่างง่ายดาย ช่วยประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย
คุณสมบัติเด่นของ Jasper
- สร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและทดสอบหลายรูปแบบเพื่อดูว่าแบบไหนได้ผลลัพธ์ดีที่สุด
- ใช้ Jasper ได้มากกว่า 25 ภาษา
- ผสานการทำงานกับ WordPress, Facebook Ads, Google, Amazon, Shopify และอื่นๆ
- สบายใจได้ว่าข้อมูลลับของบริษัทคุณปลอดภัยอย่างสมบูรณ์
ข้อจำกัดของแจสเปอร์
- งานเขียนของแจสเปอร์บางครั้งอาจดูทั่วไปมากกว่าที่จะเจาะจง
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่า ราคาสูงเกินไป โดยเฉพาะสำหรับผู้สร้างเนื้อหาส่วนบุคคล
ราคาของ Jasper
- ผู้สร้าง: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $125/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวจากแจสเปอร์
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,200+)
- Capterra: 4. 8/5 (1,800+ รีวิว)
6. Ecomtent
Ecomtent สร้างเนื้อหาและภาพสำหรับรายการสินค้าอีคอมเมิร์ซ เพื่อให้คุณนำสินค้าออกสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว
เนื้อหาคุณภาพสูงที่สร้างโดย AI ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับ SEO จึงมีอันดับที่ดีในผลการค้นหา และเครื่องมือสร้างภาพสามารถผลิตภาพไลฟ์สไตล์ที่เฉพาะเจาะจงกับผลิตภัณฑ์ของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Ecomtent
- ใช้ทางเลือกนี้แทน Zentask AI เพื่อสร้างข้อความ อินโฟกราฟิก และภาพไลฟ์สไตล์ได้ในไม่กี่วินาที
- อัปเดตรายการสินค้าของคุณได้อย่างง่ายดายเพื่อให้สอดคล้องกับคำค้นหาใหม่หรือเทรนด์ล่าสุด
- สร้างข้อความในหลายภาษา รวมถึงภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน ภาษาฝรั่งเศส และภาษาจีน
- เลือกตัวเลือกบริการตนเองหรือชำระเงินให้กับทีมงาน—ซึ่งรวมถึงอดีตพนักงาน Amazon และวิศวกรด้าน prompt—เพื่อทำงานให้คุณ
ข้อจำกัดของ Ecomtent
- ยังไม่มีรีวิวเพียงพอที่จะทราบได้ว่าเครื่องมือนี้ทำงานได้ดีเพียงใด
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่า Ecomtent มีราคาสูงเกินไปเมื่อเทียบกับสิ่งที่ให้บริการ
Ecomtent ราคา
- ภาพไลฟ์สไตล์แบบบริการตนเอง: $95/เดือน
- ภาพและอินโฟกราฟิกแบบบริการตนเอง: $135/เดือน
- บริการตนเอง รายชื่อทั้งหมด: $165/เดือน
- องค์กรบริการตนเอง: $1,650/เดือน
- บริการครบวงจร: ราคาขึ้นอยู่กับปริมาณรายการประกาศต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Ecomtent
- G2: ยังไม่มีรีวิว
- Capterra: ยังไม่มีรีวิว
7. Copy.ai
Copy.aiใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ในการสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและปรับให้เหมาะสมกับ SEO สำหรับหลากหลายกรณีการใช้งาน ทางเลือก AI ของ Zentask นี้สามารถสร้างทุกอย่างตั้งแต่หัวข้อข่าว บทความ บล็อก และโพสต์โซเชียลมีเดีย ไปจนถึงจดหมายข่าว หน้าแลนดิ้งเพจ และอื่นๆ อีกมากมาย
ป้อนแนวทางเพียงไม่กี่ข้อเพื่อรับสำเนาหลายรูปแบบของข้อความเดียวกัน และเลือกแบบที่เหมาะสมที่สุด แก้ไขได้ตามต้องการโดยตรงในกล่องข้อความ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Copy.ai
- เริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- สร้างเนื้อหาอย่างต่อเนื่องด้วยเสียงของแบรนด์ธุรกิจของคุณ
- คัดลอกข้อความที่คุณสร้างไปยังคลิปบอร์ดของคุณ ส่งออกเป็นไฟล์ CSV หรือสร้างลิงก์ที่สามารถแชร์ได้
- เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแพลตฟอร์มจากคู่มือและเว็บบินาร์ที่มีให้ในตัว
ข้อจำกัดของ Copy.ai
- คุณต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อความที่มันสร้างขึ้น
- ผู้ใช้บางรายได้ร้องเรียนว่าฝ่ายสนับสนุนลูกค้าไม่สามารถเข้าถึงได้ง่าย
Copy. ai ราคา
- ฟรี: ฟรี
- ข้อดี: $49/เดือน สำหรับ 5 ที่นั่ง
- ทีม: $249/เดือน สำหรับ 20 ที่นั่ง
- การเติบโต: $1,333/เดือน สำหรับ 75 ที่นั่ง
- ขนาด: $4,000/เดือน สำหรับ 200 ที่นั่ง
Copy. ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (170+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (60 รีวิว)
8. เซลเลสตา
ทางเลือกนี้สำหรับ Zentask AI ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มยอดขายอีคอมเมิร์ซผ่านเว็บไซต์ของคุณและตลาดออนไลน์อื่น ๆ เช่น Amazon Sellesta ระบุคำหลักที่มีอัตราการแปลงสูงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของคุณและปรับแต่งรายการสินค้าของคุณให้เหมาะสมกับคำหลักเหล่านั้น
คุณสมบัติเด่นของ Sellesta
- ติดตามอันดับการค้นหาประจำวันของสินค้าของคุณ
- วัดผลการดำเนินงานเทียบกับคู่แข่งของคุณ
- ประเมินตลาดเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์เฉพาะกลุ่มที่อาจประสบความสำเร็จ
- วิเคราะห์รีวิวของลูกค้าเพื่อระบุสัญญาณเตือนที่ต้องให้ความสนใจ
ข้อจำกัดของเซลเลสตา
- การปรับปรุง API ที่เผยแพร่รายการของคุณไปยัง Amazon โดยตรงมีให้บริการเฉพาะในแผน Pro และ Ultimate เท่านั้น
- ยังไม่มีรีวิวเพียงพอที่จะตัดสินว่า Sellesta ทำงานได้ดีเพียงใด
ขายสินค้า ราคา
- พื้นฐาน: $14/เดือน
- ข้อดี: $39/เดือน
- สูงสุด: $99/เดือน
- แพลทินัม: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของเซลเลสตา
- G2: 4. 5/5 (2 รีวิว)
- Capterra: ยังไม่มีรีวิว
9. Writesonic
Writesonicเป็นนักเขียน AI ขั้นสูงที่สร้างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEO โดยอัตโนมัติ เครื่องมือทางเลือกของ Zentask AI นี้สามารถสร้างเนื้อหาแบบยาว เช่น บล็อกและอีเมล รวมถึงโพสต์สั้น ๆ บนโซเชียลมีเดีย โฆษณา และคำอธิบายสินค้า—ทั้งหมดในสไตล์เสียงของแบรนด์คุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Writesonic
- ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือถอดความเพื่อปรับปรุงหรือปรับใช้ข้อความของคุณใหม่
- ประหยัดเวลาด้วยการเริ่มต้นด้วยเทมเพลต AI จากคลังเทมเพลตที่หลากหลาย
- ขอให้ระบบแนะนำเนื้อหาและไอเดียสำหรับวิดีโอ YouTube
- เขียนเนื้อหาในมากกว่า 25 ภาษา
ข้อจำกัดของ Writesonic
- แผนฟรีจำกัดคุณไว้เพียง 10,000 คำต่อเดือน
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่ค่อยเป็นมิตร โดยเฉพาะกับผู้ใช้ใหม่
Writesonic ราคา
- ฟรี
- ทีมขนาดเล็ก $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- ฟรีแลนซ์: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Writesonic
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 1,800 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (1,800+ รีวิว)
10. GravityWrite
GravityWrite เป็นเครื่องมือสร้างเนื้อหาที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มอัตราการแปลงและการขายของคุณ. ทางเลือกแทน Zentask AI นี้สามารถสร้างเนื้อหาได้หลากหลายรูปแบบ รวมถึงอีเมล, บล็อก, แผนการตลาด, คำบรรยายและโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์, บทสคริปต์สำหรับวิดีโอ YouTube, ตัวสร้างชื่อเรื่องแบบคลิกเบท, และอื่น ๆ อีกมากมาย.
คุณสมบัติเด่นของ GravityWrite
- สร้างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEO ได้เพียงไม่กี่คลิก
- ประหยัดเวลาด้วยการเริ่มต้นด้วยหนึ่งในเทมเพลตการเขียนมากมาย
- สร้างและปรับแต่งเครื่องมือการเขียนให้ตรงกับความต้องการของคุณ
- เปลี่ยนคำพูดให้กลายเป็นภาพเสมือนจริง
ข้อจำกัดของ GravityWrite
- ขีดจำกัดของคำสำหรับแต่ละแผนอาจรู้สึกจำกัด
- ราคาอาจสูงสำหรับผู้ใช้รายบุคคล
GravityWrite ราคา
- ฟรี
- เริ่มต้น: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $79/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว GravityWrite
- G2: 4. 6/5 (12 รีวิว)
- Capterra: ยังไม่มีรีวิว
เชี่ยวชาญงานสร้างสรรค์เนื้อหาของคุณด้วยพลังสนับสนุนจาก AI
การสร้างเนื้อหาที่ยอดเยี่ยม—และการติดตามงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง—ต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมาก อย่างไรก็ตาม เครื่องมือเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่นที่กล่าวมาข้างต้นสามารถทำงานหนักส่วนใหญ่ให้คุณได้ โดยมักจะสร้างเนื้อหาที่ดีกว่าที่คุณทำเอง
ClickUp ยกระดับการสนับสนุนไปอีกขั้น ตั้งแต่การเขียนคัดลอกและการแก้ไขไปจนถึงการจัดการงาน สร้างงานจากข้อความหรือสร้างงานเพื่อสร้างข้อความ—คุณเลือกได้ และนั่นเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของสิ่งที่บริการครบวงจรนี้มีให้คุณ
ลงทะเบียนฟรีกับClickUp วันนี้ แล้วดูธุรกิจของคุณเติบโตในทุกด้าน