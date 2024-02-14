10 แบบฟอร์ม Excel ที่สามารถกรอกข้อมูลได้ที่ดีที่สุดสำหรับงานและโครงการ

แม่แบบฟอร์ม Excelเป็นตัวช่วยชีวิตที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการโครงการและผู้เชี่ยวชาญที่มีงานยุ่ง
แม่แบบฟอร์ม Excel ที่สามารถกรอกข้อมูลได้เหมาะสม ช่วยให้การรวบรวมข้อมูลในรูปแบบมาตรฐานเป็นเรื่องง่าย และสามารถแบ่งปันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเพื่อนร่วมงานของคุณได้
ไม่ว่าคุณต้องการรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้า, สำรวจความคิดเห็นของลูกค้า, หรือทำให้การสมัครงานง่ายขึ้น, คุณสามารถเริ่มต้นได้ทันทีด้วยExcel Forms.
เราได้รวบรวมเทมเพลต Excel ที่ดีที่สุดเพื่อช่วยประหยัดเวลาและเงินของคุณ และหากคุณเป็นผู้ใช้ขั้นสูงที่ต้องการทำอะไรเพิ่มเติม เรามีเทมเพลตแบบฟอร์มทางเลือกของ Excelที่จะพาคุณไปสู่ระดับถัดไป
มาเริ่มกันเลย
อะไรคือแบบฟอร์ม Excel?
แม่แบบฟอร์ม Excel คือเครื่องมือรวบรวมข้อมูลที่มีโครงสร้างแบบกำหนดไว้สำหรับการป้อนและจัดระเบียบข้อมูลใน Microsoft Excel การออกแบบช่วยให้คุณสามารถป้อนข้อมูลได้ง่ายขึ้นและรับประกันความสม่ำเสมอในรูปแบบของข้อมูล
ในฐานะผู้จัดการโครงการ คุณสามารถปรับแต่งแบบฟอร์มที่สร้างไว้ล่วงหน้าให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณได้อย่างง่ายดาย และใช้เทมเพลตแบบฟอร์ม Excel ที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อให้สมาชิกในทีมมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับโครงการและแบ่งปันความคืบหน้ากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สร้างงบประมาณ, ใบแจ้งหนี้, ตารางเวลา, แผนการจัดการเงิน, ตัวติดตามโครงการ, และปฏิทินตามแบบที่คุณต้องการได้ด้วยเทมเพลต Excel ที่สามารถปรับแต่งได้. สูตรที่ติดตั้งไว้, การตรวจสอบข้อมูล, และการจัดรูปแบบช่วยให้ผู้ใช้สามารถป้อนข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างง่ายดาย.
ปรับแต่งและแชร์เทมเพลตแบบฟอร์ม Excel ตามกรณีการใช้งานของคุณ โดยไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง สิ่งที่คุณต้องทำคือเพียงนำเทมเพลตมาใช้งานร่วมกับข้อมูลของคุณและส่งให้กับบุคคลที่เหมาะสม
5 แบบฟอร์ม Excel
นี่คือเทมเพลต Excel ฟรีที่จะช่วยเริ่มต้นงานของคุณได้อย่างรวดเร็วเมื่อคุณต้องการประมวลผลตัวเลขหรือข้อมูล
1. แบบฟอร์มคำสั่งซื้อแบบง่าย ฟรี
แบบฟอร์มเทมเพลตคำสั่งซื้อสำหรับผู้เริ่มต้น ช่วยให้คุณสร้างคำสั่งซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความต้องการเฉพาะของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อสินค้าหรือการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
ทำให้การรวบรวมข้อมูลเป็นอัตโนมัติด้วยแบบฟอร์มการป้อนข้อมูลที่ปรับแต่งตามบุคคลนี้ เพื่อให้คุณมีเวลาเพิ่มขึ้นในการเพิ่มรายได้และนำคำสั่งซื้อเข้ามาเพิ่มขึ้น
2. แบบสำรวจผลิตภัณฑ์ใหม่
รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าจากผู้ซื้อที่มีศักยภาพและลูกค้าปัจจุบันของคุณโดยใช้เทมเพลตสเปรดชีต Excel นี้
คำถามที่แนะนำเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเมื่อคุณยุ่งอยู่ เพิ่มคำถามในแบบสำรวจของคุณเอง ปรับแต่งข้อความและรูปภาพ แล้วเผยแพร่เทมเพลตแบบฟอร์มสำรวจผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ทุกที่ภายในไม่กี่นาที
3. แบบฟอร์มค่าใช้จ่าย
การรายงานค่าใช้จ่ายเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจทุกประเภท เนื่องจากช่วยปรับสมดุลบัญชีของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ อย่างไรก็ตาม การสร้างรายงานเหล่านี้ด้วยตนเองนั้นใช้เวลานาน
ด้วยแม่แบบการจัดการค่าใช้จ่ายของ MS Forms การติดตามและส่งค่าใช้จ่ายกลายเป็นเรื่องง่าย รายงานค่าใช้จ่ายของพนักงานของคุณให้ง่ายขึ้นด้วยแม่แบบ Excel ฟรีนี้ที่มีการออกแบบที่สะอาดตาและรูปแบบที่อ่านง่าย
โบนัส:วิธีสร้างแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลได้ใน Google Docs!
4. แบบสำรวจการวางแผนกิจกรรมทีม
คุณต้องการข้อมูลและตัวชี้วัดมากมายเพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำ ไม่ว่าจะเป็นการจัดงานนอกสถานที่สำหรับทีมหรือการประชุมสำหรับผู้บริหารระดับสูงของคุณ
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับวิทยากรและผู้เข้าร่วมโดยใช้แบบสำรวจในเทมเพลตแบบฟอร์มวางแผนกิจกรรมทีม ตั้งคำถามที่แตกต่างกัน เช่น แบบเลือกตอบ แบบให้คะแนน และแบบมาตราส่วนลิเคิร์ท เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามไม่รู้สึกเบื่อในการตอบคำถาม
5. แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ
แบบฟอร์มใบสั่งซื้อที่เหมาะสมช่วยให้การดำเนินงานจัดซื้อของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น ลดข้อผิดพลาด และประหยัดเวลาจากการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่กำลังพยายามอย่างหนักหรือเป็นผู้ขายที่มีประสบการณ์ที่ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน เทมเพลต Excel ฟรีนี้สามารถช่วยจัดการการซื้อ ติดตามค่าใช้จ่าย และรักษาการสื่อสารที่ชัดเจนระหว่างผู้ซื้อและผู้จัดหาของคุณได้
ข้อจำกัดของการใช้แม่แบบฟอร์มใน Excel
ในโลกที่การทำธุรกรรมทางธุรกิจกำลังกลายเป็นดิจิทัลมากขึ้นทุกวัน แบบฟอร์ม Excel ยังคงตามไม่ทัน
แม้ว่าเครื่องมือเหล่านี้จะช่วยให้การเก็บรวบรวมและป้อนข้อมูลเป็นกระบวนการที่ง่ายและสะดวก หากคุณเคยทำทุกอย่างด้วยตนเอง แต่ก็มีข้อจำกัดที่สำคัญอยู่
ข้อจำกัดของฟิลด์
แบบฟอร์มการป้อนข้อมูล Excel จำกัดไว้เพียง 32 ช่องเท่านั้น หากคุณมีข้อมูลจำนวนมากและซับซ้อนซึ่งต้องแบ่งออกเป็นหลายหมวดหมู่และหมวดหมู่ย่อย คุณจะต้องใช้ทางเลือกอื่นนอกเหนือจาก Excel
ความสามารถในการร่วมมือที่จำกัด
หลังจากสร้างแบบฟอร์ม Excel แล้ว หากคุณต้องการทำงานร่วมกับสมาชิกในทีม การเขียนร่วมกันอาจมีข้อจำกัดบางประการ ตัวอย่างเช่น รูปแบบไฟล์ xlsm, xlsx และ xlsb รองรับการเขียนร่วมกันได้ แต่หากคุณกำลังทำงานกับไฟล์รูปแบบ csv หรือ xls คุณจะต้องอัปเดตไฟล์ให้เป็นประเภทที่รองรับก่อน
ในอุดมคติแล้ว แม่แบบสเปรดชีตที่ดีควรช่วยให้คุณเห็นได้ว่าสมาชิกในทีมของคุณกำลังแก้ไขเอกสารอยู่แบบเรียลไทม์ ซึ่งเป็นสิ่งที่โปรแกรมทางเลือกของ Excel อย่าง Google Sheets มีให้ ด้วยวิธีนี้ คุณไม่จำเป็นต้องติดตามถามว่า "เสร็จหรือยัง?"
การขาดการผสานรวม
เทมเพลต Microsoft Excel มีประสิทธิภาพ หากคุณกำลังใช้ชุดผลิตภัณฑ์ Microsoft 365 อย่างไรก็ตาม การผสานรวมกับระบบอื่น เช่น CRM การจัดการบัญชี หรือการจัดการโครงการ มีความซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายสูง ต้องใช้เวลาและทรัพยากรทางการเงิน
10 แบบฟอร์ม Excel ทางเลือก
การค้นหาเทมเพลตฟอร์ม Excel ที่กรอกข้อมูลได้และทรงพลังของคุณสิ้นสุดลงที่นี่ที่ ClickUp
เทมเพลต ClickUp ช่วยให้คุณเอาชนะข้อจำกัดหลายประการของแบบฟอร์ม Excel รวมถึงข้อต่อไปนี้
- การปรับแต่งมุมมองตารางและคอลัมน์
- การร่วมมือกันในแบบฟอร์มกับสมาชิกทีมผ่านพื้นที่ทำงาน ClickUp
- การฝังแบบฟอร์มเทมเพลตข้ามช่องทางต่างๆ ส่งผลให้อัตราการตอบแบบสำรวจสูง
นี่คือเทมเพลตแบบฟอร์ม ClickUp ฟรีที่เราชื่นชอบ เพื่อสนับสนุนความต้องการของคุณ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมใดก็ตาม
1. แม่แบบฟอร์ม ClickUp
แบบฟอร์มที่ออกแบบมาอย่างดีช่วยให้การรวบรวมข้อมูลจากลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ เป็นเรื่องง่ายขึ้น สำหรับผู้จัดการที่ต้องทำงานหลายอย่างพร้อมกัน แบบฟอร์มนี้ช่วยเพิ่มความถูกต้องและความสม่ำเสมอของข้อมูลโดยการจัดเตรียมรูปแบบการรวบรวมข้อมูลที่เหมือนกันสำหรับผู้ใช้ทุกคน ซึ่งช่วยประหยัดเวลาของคุณจากการต้องรวบรวมข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูลหลายแห่ง
สมมติว่าคุณเป็นผู้จัดการโครงการในบริษัทซอฟต์แวร์ที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการรายงานข้อบกพร่องให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เทมเพลตแบบฟอร์มของ ClickUpมีชุดฟิลด์และตัวเลือกที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งช่วยป้องกันการกรอกข้อมูลซ้ำและรับรองว่าคุณจะรวบรวมข้อมูลสำคัญทั้งหมดในรูปแบบมาตรฐาน
ต่างจากเทมเพลตสเปรดชีต Excel ที่มีฟังก์ชันการฝังจำกัด คุณสามารถแชร์เทมเพลตแบบฟอร์มของ ClickUp บนเว็บไซต์ของคุณ ภายในซอฟต์แวร์ของคุณ และในช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ได้
ผู้จัดการโครงการจะตรวจสอบคำตอบและมอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไข ทำให้เป็นทางเลือกที่ทรงพลังแทน Excel
2. แบบฟอร์มคำขอสร้างสรรค์ของ ClickUp
แบบฟอร์มคำขอสร้างสรรค์ของ ClickUpเป็นตัวช่วยที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักออกแบบ ทีมการตลาด ผู้จัดการโครงการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพราะช่วยให้ทุกคนจัดการงานได้ดีขึ้น สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และทราบรายละเอียดของโครงการทั้งหมด
โครงการสร้างสรรค์นั้นซับซ้อน—คุณต้องมั่นใจว่าโครงการอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง แต่ไม่ต้องการให้กลายเป็นสูตรสำเร็จ ด้วยการให้ความสำคัญเท่าเทียมกันระหว่างความคิดสร้างสรรค์และโครงสร้าง แบบฟอร์มคำขอสร้างสรรค์ช่วยให้เกิดความรับผิดชอบและความสม่ำเสมอในโครงการ
เทมเพลตแบบฟอร์มอิสระที่ปรับแต่งได้มีสถานะที่กำหนดเอง เช่น เสร็จสมบูรณ์ ส่งมอบแล้ว อนุมัติแล้ว รอแก้ไข และอยู่ระหว่างดำเนินการ เพื่อติดตามความคืบหน้าของแต่ละคำขอสร้างสรรค์
ClickUp ยังมีห้องสมุดของเทมเพลตสำหรับนักออกแบบและทีมสร้างสรรค์เพื่อสร้างกระบวนการทำงานด้านการออกแบบที่ปรับแต่งให้สะท้อนกระบวนการออกแบบของคุณ
สำหรับคุณสมบัติClickUp Docsคือเครื่องมือแก้ไขเอกสารที่เหมาะที่สุดสำหรับคุณในการเขียนแบบฟอร์มคำขอสร้างสรรค์ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าใจได้โดยไม่ต้องมีการอธิบายจากผู้จัดการโครงการ
สำหรับหน่วยงาน,ผสานรวมเทมเพลตนี้กับซอฟต์แวร์พอร์ทัลลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าของคุณสามารถค้นหาสถานะของคำขอของพวกเขาได้
3. แม่แบบฟอร์มคำขอ ClickUp
แบบฟอร์มคำขอช่วยกำหนดกระบวนการอย่างเป็นทางการในการรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องจากพนักงานและจัดระเบียบคำขอจากทุกแผนกไว้ในที่เดียว
เทมเพลตแบบฟอร์มคำขอของ ClickUpติดตามคำขอได้อย่างแม่นยำและลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการประมวลผล เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
สมมติว่าคุณเป็นผู้จัดการโครงการในบริษัทก่อสร้าง ใช้เทมเพลตแบบฟอร์มคำขอนี้ฟรีเพื่อจัดระเบียบข้อมูล บันทึกรายละเอียดโครงการที่สำคัญ วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด เงื่อนไขของข้อตกลง วัสดุที่จำเป็น และข้อมูลติดต่อของผู้ขาย
ในอุตสาหกรรมเช่นการก่อสร้าง ที่การพลาดกำหนดเวลาอาจนำไปสู่การเกินงบประมาณของโครงการแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) และมุมมองคันบัน (Kanban View)ช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของคำขอแต่ละรายการ และมองเห็นภาพรวมของกระบวนการทำงานได้
นี่คือส่วนที่ดีที่สุด:จุดสำคัญใน ClickUpช่วยให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันเพื่อเป้าหมายหลัก สมาชิกในทีมสามารถมองเห็นได้ว่างานที่ต้องพึ่งพากันเชื่อมโยงไปสู่เป้าหมายโครงการที่ใหญ่กว่าอย่างไร
แม้ว่าแม่แบบฟอร์มใน Excel จะช่วยให้คุณสามารถสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองได้ แต่ขาดการผสานรวมที่ครอบคลุมเหมือนกับที่ ClickUp มอบให้สำหรับการไหลของข้อมูลที่ราบรื่นระหว่างระบบธุรกิจของบุคคลที่สาม เช่นซอฟต์แวร์การจัดการการดำเนินงาน ซอฟต์แวร์การจัดการพนักงาน และเครื่องมือการจัดการโครงการของคุณ
4. แม่แบบฟอร์มติดต่อ ClickUp
ด้วยเทมเพลตแบบฟอร์มติดต่อของ ClickUp คุณสามารถสร้างและปรับแต่งแบบฟอร์มติดต่อของคุณได้ภายในไม่กี่นาที คำถามจากลูกค้าทั้งหมดของคุณจะถูกเก็บไว้ในที่เดียว ทำให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย
แบบฟอร์มสำเร็จรูปจะเก็บข้อมูลลูกค้าและจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลกลางเพื่อให้เข้าถึงได้อย่างรวดเร็วเมื่อคุณต้องการรวบรวมความคิดเห็นที่มีคุณค่าจากลูกค้าผ่านการสำรวจและแบบสอบถาม
สมมติว่าผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของคุณกำลังสำรวจความรู้สึกของผู้ใช้เกี่ยวกับคุณสมบัติแบบฟรีเมียม เมื่อคุณกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการแล้ว (เช่น การปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้หรือการเปิดตัวฟีเจอร์) ให้ส่งแบบฟอร์มแม่แบบนี้ทางอีเมลไปยังผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ดีที่สุดคือเทมเพลต ClickUp ฟรีสามารถซิงค์กับฟีเจอร์กรอกอัตโนมัติของเบราว์เซอร์ของผู้เข้าชม ทำให้พวกเขาสามารถกรอกแบบฟอร์มได้อย่างง่ายดาย
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์จะทำการวิเคราะห์และติดตามการตอบสนอง พร้อมทั้งอัปเดตสถานะเพื่อแจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบถึงความคืบหน้า
5. เทมเพลตแบบฟอร์มติดต่อลูกค้า ClickUp
คุณเคยอยู่ในสถานการณ์ที่คุณพลาดการติดตามลูกค้าที่สำคัญเพราะคุณไม่สามารถหาข้อมูลติดต่อของพวกเขาได้จากตารางข้อมูลที่ไม่เป็นระเบียบหรือจากข้อความอีเมลที่ยาวเหยียดหรือไม่?
หากคำตอบของคุณคือใช่ ฟังให้ดี
เทมเพลตแบบฟอร์มติดต่อลูกค้าของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มติดต่อของคุณเองได้ภายในไม่กี่นาที จัดการข้อมูลติดต่อที่สำคัญทั้งหมด คำถามจากลูกค้า และข้อมูลที่เกี่ยวข้องในที่เดียว—เพื่อให้พวกเขาได้รับบริการที่ดีที่สุด—ทั้งหมดจาก ClickUp
นอกจากนี้ ยังช่วยให้ลูกค้าของคุณสามารถส่งข้อมูลที่ละเอียดอ่อนได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความไว้วางใจในธุรกิจของคุณ
หลังจากที่คุณได้ผสานแบบฟอร์มเทมเพลตเข้ากับเว็บไซต์หรือช่องทางอื่น ๆ ของคุณแล้ว ตัวเลือกการทำงานอัตโนมัติมากกว่า 100 แบบของ ClickUp จะช่วยให้คุณสามารถส่งการตอบกลับอัตโนมัติไปยังผู้ที่กรอกแบบฟอร์มได้ ดีกว่าอะไรที่จะทำให้พวกเขารู้ว่าคุณจะติดต่อกลับไปในเร็ว ๆ นี้?
MS Forms ขาดการผสานการทำงานที่ครอบคลุม ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถส่งการตอบกลับอัตโนมัติเพื่อยืนยันว่าคุณได้รับข้อมูลการติดต่อแล้ว
6. แบบฟอร์มใบสมัครงาน ClickUp
กระบวนการสมัครงานทำให้พนักงานและผู้สมัครรู้สึกหนักใจ การรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับพนักงานที่มีศักยภาพโดยใช้แบบฟอร์มใบสมัครงานเป็นวิธีประหยัดเวลา
เทมเพลตแบบฟอร์มใบสมัครงานของ ClickUpช่วยให้การรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการจากผู้สมัครงานเป็นไปอย่างราบรื่น รวมถึงรายละเอียดส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงาน
เทมเพลตนี้มีวัตถุประสงค์สองประการ: แผนกสรรหาบุคลากรสามารถติดตามและจัดเก็บข้อมูลของผู้สมัครไว้ในที่เดียว ในขณะที่ผู้สมัครที่มีศักยภาพจะได้รับแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ใช้งานง่ายสำหรับการส่งข้อมูลของตน
สร้างและอัปเดตสถานะได้ทันทีสำหรับกระบวนการหลายขั้นตอน เช่น การสรรหาบุคลากร ด้วยมุมมองบอร์ดของ ClickUp ในการปรับลำดับความสำคัญ เพียงลากและวางงานไปยังสถานะที่กำหนดเองของคุณ หรือเลื่อนขึ้นหรือลงตามต้องการ
การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้แบบฟอร์มการสมัครงาน ClickUp คือการที่สามารถผสานการทำงานกับแบบฟอร์มอื่น ๆ ได้ เช่นแบบฟอร์มการจ่ายเงินเดือน ซึ่งช่วยให้แผนกทรัพยากรบุคคลสามารถเพิ่มผู้สมัครที่เลือกไว้ในระบบได้รวดเร็วขึ้น
7. แม่แบบฟอร์มรายงาน ClickUp
ไม่ว่าจะเป็นแผนกบริการลูกค้าที่ติดตามความคิดเห็นของผู้ใช้หรือทีมการตลาดที่ตรวจสอบประสิทธิภาพของแคมเปญ รายงานมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับองค์กร ลองนึกภาพเวลาที่ทีมของคุณประหยัดได้ด้วยการมีเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าและง่ายต่อการกรอกเพื่อรวบรวมข้อมูลที่จำเป็น
เทมเพลตแบบฟอร์มรายงานของ ClickUpช่วยให้ทุกแผนกสามารถรวบรวมข้อมูลได้อย่างเป็นมาตรฐานและจัดระเบียบรายงานในฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อการจัดเรียงและวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว สำหรับผู้ใช้ขั้นสูง ฟิลด์ที่กำหนดเองสามารถติดตามข้อมูลสำคัญ วาดข้อสรุป และแสดงผลในรูปแบบที่เข้าใจง่าย
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยมุมมองที่กำหนดเอง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการที่ต้องดูแลหลายโครงการและต้องการดูความคืบหน้าได้อย่างรวดเร็วในภาพรวม ประกอบด้วยแผนภูมิแกนต์ มุมมองรายการ ปริมาณงาน และการติดตามรายงาน ลักษณะที่แสดงผลเป็นภาพช่วยให้สามารถสื่อสารภาพรวมของงานที่กำลังดำเนินการได้อย่างชัดเจน
ตัวอย่างเช่นแม่แบบการใช้ทรัพยากรจะแสดงภาพรวมของทรัพยากรที่ถูกจัดสรรให้กับทุกโครงการและทุกทีมอย่างครบถ้วน หากคุณต้องการทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับโครงการสำคัญ สามารถส่งข้อมูลนี้ในรูปแบบแม่แบบฟอร์มที่กรอกได้ไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อขออนุมัติได้ทุกเมื่อ
8. แบบฟอร์มสมัครสมาชิก ClickUp
หากคุณดำเนินการชุมชนส่วนตัวที่สมาชิกเข้าร่วมเพื่อเรียนรู้, สร้างเครือข่าย, และรวบรวมความรู้ร่วมกัน, แบบฟอร์มสมาชิกจะรวบรวมคำขอสมัครและจัดการกระบวนการรับเข้าเป็นสมาชิก
เทมเพลตแบบฟอร์มสมาชิกของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การเริ่มต้นใช้งานง่ายขึ้นสำหรับองค์กรที่มีฐานชุมชน เทมเพลตสำเร็จรูปที่สร้างไว้ล่วงหน้านี้ช่วยให้คุณไม่ต้องสร้างแบบฟอร์มใหม่สำหรับผู้ใช้แต่ละคนอีกต่อไป ประหยัดเวลาและทรัพยากรเพื่อมุ่งเน้นไปที่การบริหารความสัมพันธ์กับสมาชิกทุกคนของคุณ
และนั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น สำหรับสมาชิกแบบชำระเงิน ให้รวมรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินสำหรับสมาชิกของพวกเขาด้วย รวมถึงลิงก์ไปยังระบบชำระเงินออนไลน์ของคุณในแบบฟอร์ม
สร้างฐานข้อมูลสมาชิกแบบไม่ต้องเขียนโค้ดเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างงาน เอกสาร และความพึ่งพา และเชื่อมต่อลูกค้าเข้ากับคำสั่งซื้อด้วยมุมมองตาราง
สุดท้าย, มุมมองกระบวนการสมัครสมาชิกช่วยให้ทีมสามารถวางแผนขั้นตอนในกระบวนการสมัครและติดตามความคืบหน้าได้
9. แบบฟอร์มลงทะเบียน ClickUp
สมมติว่าคุณเป็นผู้จัดงานอีเวนต์สำหรับสตาร์ทอัพที่กำลังจัดงานประชุมสิ้นปีสำหรับผู้นำในอุตสาหกรรม การจัดการข้อมูลผู้เข้าร่วมทั้งหมดผ่านสเปรดชีตนั้นใช้เวลามากและเสี่ยงต่อข้อผิดพลาด อีกทั้งข้อมูลยังไม่ได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติ คุณต้องใช้เวลามากในการกรอกรายละเอียดในคอลัมน์ต่าง ๆ จนแทบไม่มีเวลาเหลือสำหรับงานสำคัญอื่น ๆ
นั่นคือจุดที่แม่แบบฟอร์มลงทะเบียน ClickUpเข้ามาช่วยเพื่อให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน รวบรวมข้อมูลจากแขก และทำให้การป้อนข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น
เทมเพลตนี้มีช่องสำหรับจำนวนผู้เข้าร่วม ข้อมูลติดต่อ และรายละเอียดการจอง เช่น วันที่เช็คอินและเช็คเอาท์ และโรงแรม สมาชิกทีมคนอื่นๆ จะสามารถทำงานร่วมกัน เพิ่มบันทึกและรายการที่ต้องทำ ดูงานตามลำดับความสำคัญ และเพิ่มงานย่อยเพื่อปรับแต่งเทมเพลตได้
สำหรับการวิเคราะห์หลังงาน,แบบฟอร์มการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานช่วยให้คุณสามารถติดตามผู้เข้าร่วมงานที่เข้าร่วมงานได้.
ตัวเลือกการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp ยกระดับไปอีกขั้นด้วยการให้คุณตั้งค่าการส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลโดยอัตโนมัติเมื่อมีผู้กรอกแบบฟอร์มเสร็จสิ้น คุณสามารถติดตามผลอย่างรวดเร็วด้วยคำถามเพิ่มเติมหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้นได้ทันที
10. แบบฟอร์มประเมินผล ClickUp
คุณต้องรวบรวมข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เพื่อกำหนดเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้ และทำให้พนักงานของคุณมีส่วนร่วมและมีความกระตือรือร้นอยู่เสมอ. นี่แสดงให้เห็นว่าคุณให้ความสนใจและใส่ใจต่อการพัฒนาของพนักงาน. ที่สำคัญกว่าคือ มันช่วยให้พวกเขาเข้าใจถึงจุดที่ต้องปรับปรุงและจุดแข็งของพวกเขา.
แต่เราเข้าใจ—การประเมินผลอาจเป็นเรื่องที่หนักหนา. ไม่ต้องกังวล; เราได้เตรียมทางออกไว้ให้คุณแล้ว.แบบฟอร์มการประเมินผลของ ClickUpออกแบบมาเพื่อให้ผู้จัดการสามารถวัดประสิทธิภาพและให้คำแนะนำแก่พนักงานได้.
ทำไมคุณควรใช้เทมเพลตนี้เพื่อรวบรวมข้อมูล? มันสร้างความสม่ำเสมอระหว่างแผนกต่างๆ โดยใช้เกณฑ์และคำถามเดียวกันสำหรับการประเมินทั้งหมด ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณสามารถให้คะแนนพนักงานตามเกณฑ์ที่เป็นวัตถุประสงค์ ไม่ใช่การตัดสินตามความรู้สึก
ข้อดีคือคุณไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการประเมินประจำปีเพื่อประเมินพนักงานอย่างละเอียด รอบการประเมินของคุณสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามองค์กร ไม่ว่าจะเป็นรายไตรมาส รายครึ่งปี หรือตามบทบาทหน้าที่ ติดตามและตรวจสอบความก้าวหน้าของพนักงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากพวกเขา
ด้วยข้อมูลเช่นรางวัลและเป้าหมาย, ทักษะทางเทคนิค, จำนวนชั่วโมงทั้งหมดที่ให้บริการ, งานที่อยู่ในระหว่างดำเนินการและเสร็จสิ้น, และจุดที่ต้องปรับปรุง, แบบฟอร์มนี้ช่วยให้การสื่อสารระหว่างผู้จัดการกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
บอกลาแม่แบบฟอร์ม Excel แบบกรอกข้อมูลได้ที่ใช้สเปรดชีต
เทมเพลตแบบฟอร์ม ClickUp เป็นทางเลือกที่ทรงพลังแทน Excel สำหรับผู้จัดการโครงการยุคใหม่ พวกมันก้าวข้ามแบบฟอร์มสเปรดชีตพื้นฐานเพื่อมอบศูนย์กลางดิจิทัลสำหรับเทมเพลตทั้งหมดของคุณ
ตั้งค่าแม่แบบฟอร์มที่สร้างไว้ล่วงหน้าภายในไม่กี่นาทีเพื่อเริ่มรวบรวมความคิดเห็นภายในจากพนักงานหรือภายนอกจากลูกค้าและผู้ให้บริการ ดูและติดตามคำตอบผ่านมุมมองต่างๆ และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างชัดเจนเพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ
