บล็อก ClickUp

10 เครื่องมือการจัดการโครงการแบบ Waterfall ที่ดีที่สุดในปี 2025

Engineering Team
Engineering Team
6 พฤษภาคม 2568

มีหลายวิธีที่คุณสามารถจัดการโครงการได้ ตั้งแต่ Agile ถึง Lean, Scrum ถึง Kanban แต่ละวิธีมีจุดแข็งของตัวเอง แต่หนึ่งในวิธีการจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือแบบน้ำตก (Waterfall Model)

แนวทางนี้ให้ความสำคัญกับการวางแผนและการวิจัยอย่างรอบคอบเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จ ในการทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้น ทีมโครงการจำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาสำหรับโมเดลนี้โดยเฉพาะ—ซึ่งมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดทั้งโครงการ

มีซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบน้ำตกมากมาย แต่ตัวไหนดีที่สุด?

มาดำน้ำลงไปค้นหาคำตอบกันเถอะ!

เครื่องมือการจัดการโครงการแบบน้ำตกคืออะไร?

วิธีการบริหารโครงการแบบน้ำตกมุ่งเน้นที่เส้นทางเชิงเส้นเดียวตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น โดยขั้นตอนถัดไปของโครงการจะเริ่มได้ก็ต่อเมื่อขั้นตอนก่อนหน้าเสร็จสมบูรณ์แล้ว เหมาะสำหรับโครงการที่มีความซับซ้อนและมีงานจำนวนมาก ✅

วิธีการแบบน้ำตก
องค์ประกอบต่าง ๆ ของวิธีการแบบน้ำตก

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบน้ำตกและเครื่องมือวางแผนสปรินต์ช่วยให้ทีมโครงการและทีมพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถวางแผนโครงการตามวิธีการนี้ได้อย่างง่ายดาย

การจัดการโครงการประเภทนี้มักถูกแบ่งออกเป็นห้าขั้นตอนที่ชัดเจน:

  • ข้อกำหนดของโครงการ ระยะ: การรวบรวมความรู้และข้อมูลที่จำเป็นสำหรับขอบเขตของโครงการในช่วงเริ่มต้นของโครงการ
  • ระยะการออกแบบ: ระยะการออกแบบทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์หรือโซลูชัน
  • ระยะการดำเนินการ: ระยะที่ผลิตภัณฑ์ถูกเขียนโค้ดหรือสร้างขึ้น
  • ขั้นตอนการตรวจสอบหรือทดสอบ: กระบวนการทดสอบที่เข้มงวดก่อนที่ผลิตภัณฑ์จะถูกปล่อยให้กับผู้ใช้ปลายทาง
  • การปรับใช้และการบำรุงรักษา: การบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องและการปรับใช้การอัปเดตเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนา

ลักษณะสำคัญของวิธีการบริหารโครงการแบบน้ำตกคือการวางแผนอย่างเข้มข้นในช่วงต้นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนถัดไป เนื่องจากการวางแผนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่ง ซอฟต์แวร์บริหารโครงการแบบน้ำตกที่ดีที่สุดจึงมักมีฟีเจอร์ที่ช่วยสนับสนุนและทำให้กระบวนการนี้ราบรื่นยิ่งขึ้น เช่น การจัดการงาน คลังเอกสาร แผนภูมิแกนต์ และตารางเวลาโครงการ

คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือการจัดการโครงการแบบน้ำตก?

ด้วยขั้นตอนที่แตกต่างกันมากมาย ทีมโครงการจึงต้องการแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาโดยคำนึงถึงโมเดลน้ำตกเป็นหลัก

เมื่อพิจารณาว่าเครื่องมือใดจะทำงานได้ดีที่สุดกับวิธีการบริหารโครงการแบบน้ำตกของคุณ ให้พิจารณา:

  • คุณสมบัติ: ซอฟต์แวร์มีคุณสมบัติการจัดการโครงการที่คุณต้องการโดยเฉพาะหรือไม่?
  • ความสามารถในการใช้งาน: ใช้งานง่ายหรือไม่? สมาชิกทุกคนในทีมของคุณสามารถเรียนรู้วิธีใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่?
  • การปรับแต่ง: คุณสามารถปรับแต่งประสบการณ์ให้ตรงกับความต้องการของคุณได้หรือไม่?
  • ราคา: มีแผนฟรีหรือไม่? ราคาต่อเดือนสามารถจ่ายได้หรือไม่?
  • การผสานรวม: เครื่องมือนี้สามารถผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้หรือไม่? มันเหมาะกับเครื่องมือที่คุณมีอยู่แล้วหรือไม่?
  • การเติบโต: ซอฟต์แวร์จะสามารถขยายตัวได้เมื่อคุณเติบโตขึ้นหรือไม่? สามารถแทนที่เครื่องมืออื่น ๆ ของคุณได้บ้างหรือไม่?

ในการค้นหาเครื่องมือจัดการโครงการแบบน้ำตกที่ดีที่สุดสำหรับทีมหรือบริษัทของคุณ ให้คิดถึงเป้าหมายของคุณและปัจจัยใดที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ ตัดสินใจว่าต้นทุนเป็นปัจจัยสำคัญหรือไม่ หรือคุณยินดีที่จะลงทุนมากขึ้นเพื่อเครื่องมือที่มีคุณสมบัติครบถ้วนมากขึ้นซึ่งรวมถึงคำแนะนำในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานพิจารณาว่าคุณต้องการเพียงคุณสมบัติการจัดการโครงการเท่านั้น หรือซอฟต์แวร์สามารถแทนที่ส่วนอื่น ๆ ของเครื่องมือของคุณได้ด้วย

10 เครื่องมือการจัดการโครงการน้ำตกที่ดีที่สุดที่ควรใช้

มีตัวเลือกมากมายเมื่อพูดถึงโซลูชันการจัดการโครงการสำหรับวิธีการแบบน้ำตก บางตัวเน้นเฉพาะด้าน เช่น การวางแผนโครงการ ในขณะที่บางตัวสามารถแทนที่เครื่องมืออื่นๆ ของคุณได้อีกด้วย นี่คือรายการเครื่องมือการจัดการโครงการแบบน้ำตกที่ดีที่สุดที่เราแนะนำให้คุณลองใช้

1.คลิกอัพ

เครื่องมือการจัดการโครงการแบบน้ำตก: การติดตามโครงการโดยใช้มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp
ติดตามโครงการแบบน้ำตกของคุณบนแผนภูมิแกนต์ด้วย ClickUp

เมื่อพูดถึงการจัดการโครงการ ไม่มีเครื่องมือใดที่ดีไปกว่า ClickUpแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบภาพนี้สามารถปรับแต่งได้อย่างสูง ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถใช้มันกับวิธีการจัดการโครงการใดก็ได้ที่คุณชอบ—รวมถึงการจัดการโครงการแบบ Agile และกระบวนการปรับปรุงแบบน้ำตก

มองเห็นภาพรวมของกระบวนการทำงานทั้งหมดของคุณได้ในพริบตา ด้วยหลากหลายมุมมองของ ClickUp ไม่ว่าจะเป็นแผนภูมิแกนต์เพื่อดูไทม์ไลน์ของโครงการ, มุมมองรายการสำหรับจัดการงานทีละขั้นตอน หรือมุมมองบอร์ดที่ช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนว่างานใดอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการ นอกจากนี้ยังสามารถใช้มุมมองแบบฟอร์มที่ทรงพลังของเราเพื่อเปลี่ยนการแจ้งปัญหาให้กลายเป็นงานที่ดำเนินการได้จริง

ClickAppsช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์ระหว่างงานต่างๆ กำหนดเป้าหมายสำคัญ จัดการและแบ่งย่อยโครงการออกเป็นช่วงสั้นๆ หรือเริ่มต้นได้ทันทีด้วยเทมเพลตการจัดการแบบ Waterfall ที่ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญจาก ClickUp

ร่วมมือกับสมาชิกในทีมแบบเรียลไทม์ด้วยClickUp Chat. แบ่งปันทรัพยากร, รวมความคิด, และจัดการกับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการส่งอีเมลหรือข้อความไปมา.

เชื่อมต่อ ClickUp กับเครื่องมือการทำงานมากกว่า 1,000+รายการผ่านการผสานการทำงานของ ClickUpซึ่งรวมถึงการผสานการทำงานแบบเนทีฟและการผสานการทำงานที่รองรับโดย Zapier—รวมถึงเครื่องมือต่างๆ เช่น GitHub, Bitbucket, Figma และ Sentry

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ClickUp มีตัวเลือกการปรับแต่งมากมาย แต่อาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสนในตอนแรก
  • ClickUp AI เป็นฟีเจอร์ใหม่ ดังนั้นฟังก์ชันการทำงานที่เน้นการจัดการโครงการเพิ่มเติมจะตามมาในอนาคต

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp AI พร้อมใช้งานในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อ Workspace

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)

2. Jira

เครื่องมือการจัดการโครงการแบบน้ำตก: การจัดการโครงการโดยใช้แผนภูมิแกนต์ของ Jira
ผ่านทางJira

Jiraเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมจากทีมที่ปฏิบัติตามวิธีการ Agile แต่สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับแบบน้ำตกได้เช่นกัน Jira ช่วยให้ทีมการพัฒนาสามารถวางแผนโครงการ ติดตามงาน บันทึกปัญหา และPLOYการอัปเดตตลอดวงจรชีวิตของโครงการได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira

  • ดูความคืบหน้าทั้งหมดของคุณบนไทม์ไลน์ของโครงการ
  • ติดตามการไหลของโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น ตามแนวทางของวิธีการน้ำตก
  • ไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนผ่านระหว่างขั้นตอนที่ยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์ ดังนั้นขั้นตอนทั้งหมดต้องเสร็จสิ้นก่อนที่จะดำเนินการต่อไป

ข้อจำกัดของ Jira

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่า Jira ไม่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น
  • การปรับแต่งรายงานที่มีอยู่เดิมให้เหมาะสมเป็นเรื่องยากหากไม่ใช้แอปของบุคคลที่สาม

ราคาของ Jira

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $8. 15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: 16 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว Jira

  • G2: 4. 3/5 (5,500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (13,500+ รีวิว)

3. อาสนะ

เครื่องมือการจัดการโครงการแบบน้ำตก: ภาพหน้าจอของไทม์ไลน์โครงการใน Asana
ผ่านทางAsana

Asanaเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมซึ่งช่วยให้ทีมลดผลกระทบจากการทำงานแบบแยกส่วน ประสานงานและเปิดตัวโครงการ และจัดการแคมเปญทุกขนาด นอกจากนี้ยังมีประโยชน์สำหรับทีมการจัดการโครงการในการติดตามเหตุการณ์สำคัญ ตรวจสอบเป้าหมาย และจัดการการปรับใช้ใหม่

คุณสมบัติเด่นของอาสนะ

  • ดูงานแบบลำดับขั้นในมุมมองไทม์ไลน์
  • ดูเส้นทางวิกฤตของโครงการของคุณเพื่อติดตามจุดสำคัญ
  • ดูงานที่ยังไม่เสร็จตามขั้นตอน เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบอุปสรรคได้

ข้อจำกัดของอาสนะ

  • คุณสามารถกำหนดสมาชิกทีมได้เพียงหนึ่งคนต่อหนึ่งงานย่อยเท่านั้น ซึ่งอาจทำให้ยากต่อการจัดการหากมีหลายคนรับผิดชอบงานเดียวกัน
  • ผู้ใช้บางรายพบว่าจำนวนการแจ้งเตือนสำหรับงานต่างๆ นั้นมากเกินไป

ราคาของ Asana

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $10.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของอาสนะ

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 9,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (12,200+ รีวิว)

4. Microsoft Project

เครื่องมือการจัดการโครงการแบบน้ำตก: มุมมองไทม์ไลน์ของ Microsoft Project
ผ่านทางMicrosoft Project

Microsoft Projectเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการออนไลน์ที่มีคุณสมบัติในตัวซึ่งออกแบบมาโดยคำนึงถึงวิธีการแบบน้ำตก—เช่น แผนภูมิการลดภาระงานและโอกาสในการดูเส้นทางวิกฤตของตารางเวลาของคุณ ทีมงานโครงการจะทำงานได้อย่างราบรื่นตั้งแต่ต้นจนจบด้วยซอฟต์แวร์นี้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Project

  • ดูข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้
  • อัปเดตงานและเป้าหมายสำคัญ พร้อมทั้งสื่อสารการเปลี่ยนแปลงให้ทีมของคุณทราบได้ทันที
  • ระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและติดตามเส้นทางสำคัญของคุณ

ข้อจำกัดของ Microsoft Project

  • ซอฟต์แวร์นี้ถูกออกแบบมาสำหรับโครงการขนาดใหญ่ ดังนั้นซอฟต์แวร์อื่นอาจเหมาะสมกว่าสำหรับโครงการน้ำตกขนาดเล็กหรือผู้จัดการโครงการใหม่
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีโอกาสรองรับการปรับแต่งประสบการณ์การใช้งานได้จำกัด

ราคาของ Microsoft Project

  • แผนโครงการ 1: $10/เดือนต่อผู้ใช้
  • แผนโครงการ 3: $30/เดือนต่อผู้ใช้
  • แผนโครงการ 5: $55/เดือนต่อผู้ใช้
  • มาตรฐานโครงการ 2021: $679. 99 ซื้อครั้งเดียว
  • Project Professional 2021: $1,129. 99 ซื้อครั้งเดียว

การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Project

  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,600 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (1,700+ รีวิว)

ลองดูทางเลือกอื่นของ Microsoft Project เหล่านี้!

5. นิฟตี้

เครื่องมือการจัดการโครงการแบบน้ำตก: ตัวอย่างของแผนที่โครงการใน Nifty
ผ่านทางNifty

Niftyเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการบนระบบคลาวด์ที่เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการใช้แบบจำลองน้ำตก (Waterfall Model) คุณสมบัติของ Nifty ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการ, ติดตามการใช้ทรัพยากร, ติดต่อสื่อสารกับทีม, และดาวน์โหลดรายงานความคืบหน้าประจำสัปดาห์ได้

คุณสมบัติเด่นของ Nifty

  • รวบรวมความคิด, คำแนะนำ, และข้อมูลเพื่อช่วยคุณวางแผนโครงการหรือการพัฒนาของคุณ
  • มองเห็นภาพโครงการของคุณผ่านมุมมองไทม์ไลน์แบบลำดับชั้นหรือแผนภูมิแกนต์
  • จัดการไฟล์และสินทรัพย์ของโครงการในที่เดียว

ข้อจำกัดที่น่าสนใจ

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าฟังก์ชันการจัดการโครงการที่สำคัญบางประการ เช่นการจัดสรรทรัพยากรและการติดตามต้นทุน ไม่ได้รวมอยู่ด้วย
  • มีการเชื่อมต่อแบบบูรณาการจำนวนจำกัด ทำให้ยากต่อการเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่คุณใช้อยู่แล้ว

ราคาที่ชาญฉลาด

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: 9 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: 16 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 25 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

การจัดอันดับและรีวิวที่น่าสนใจ

  • G2: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (400+ รีวิว)

6. Trello

มุมมองไทม์ไลน์ของ Trello
ผ่านทางTrello

Trelloเป็นเครื่องมือโครงการที่มักใช้สำหรับบอร์ด Kanban แต่มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะใช้สำหรับแนวทางการจัดการโครงการแบบ Waterfall ได้เช่นกัน ตัวเลือกมุมมองและการทำงานอัตโนมัติของซอฟต์แวร์ทำให้มีประโยชน์สำหรับทีมโครงการที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการทำงานของโครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello

  • ใช้มุมมองไทม์ไลน์เพื่อดูภาพรวมว่าขั้นตอนต่าง ๆ ของโครงการของคุณเชื่อมโยงกันอย่างไร
  • เปิดใช้งานฟีเจอร์อัตโนมัติเพื่อย้ายงานหรือขั้นตอนต่างๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนด
  • รับข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับคอขวดและปัญหาต่างๆ จากแดชบอร์ดของคุณ

ข้อจำกัดของ Trello

  • ผู้ใช้บางรายรู้สึกหงุดหงิดกับจำนวนการแจ้งเตือน
  • โอกาสในการปรับแต่งมีจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือการจัดการโครงการแบบน้ำตกอื่น ๆ เช่น ClickUp

ราคาของ Trello

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: เริ่มต้นที่ $17.50/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Trello

  • G2: 4. 4/5 (13,400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (22,900+ รีวิว)

7. สมาร์ทชีต

แผนภูมิแกนต์พร้อมตัวอย่างการพึ่งพาใน Smartsheet
ผ่านทางSmartsheet

Smartsheetเป็นทางเลือกที่ทันสมัยสำหรับ Microsoft Excel ที่ได้รับความนิยม แต่ทีมโครงการอาจพบว่าซอฟต์แวร์นี้มีประโยชน์ในการจัดการโครงการให้สอดคล้องกับแนวทางแบบน้ำตก (Waterfall) สามารถทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมได้แบบเรียลไทม์สำหรับการวางแผนโครงการ การจัดการ การส่งมอบ และการรายงาน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Smartsheet

  • สร้างแผนโครงการด้วยแผนภูมิแกนต์เพื่อแสดงภาพขั้นตอนต่างๆ
  • แบ่งโครงการออกเป็นงานย่อย งานย่อยย่อย จุดสำคัญ และเส้นทางวิกฤต
  • สร้างกระบวนการและแม่แบบมาตรฐาน และทำซ้ำสำหรับโครงการในอนาคต

ข้อจำกัดของ Smartsheet

  • ผู้ใช้บางรายแสดงความไม่พอใจเกี่ยวกับการที่ต้องสร้างโครงการทั้งหมดไว้ในแผ่นงานเดียวหรือการที่ต้องแยกโครงการทั้งหมดออกจากกันอย่างสิ้นเชิง
  • ผู้ใช้บางรายพบว่าการเรียนรู้ค่อนข้างยาก

ราคาของ Smartsheet

  • ฟรี
  • ข้อดี: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 25 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

การให้คะแนนและรีวิวของ Smartsheet

  • G2: 4. 4/5 (14,800+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

8. MindManager

ตัวอย่างของไทม์ไลน์โครงการใน MindManager
ผ่านทางMindManager

MindManager แตกต่างจากเครื่องมืออื่น ๆ ในรายการนี้ เนื่องจากเป็นซอฟต์แวร์แผนผังความคิด แทนที่จะเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบดั้งเดิม MindManager ช่วยให้ทีมโครงการสามารถวางแผนไทม์ไลน์ของโครงการได้อย่างชัดเจน สร้างแผนผังการไหล และระดมความคิดในขั้นตอนการวางแผน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MindManager

  • ระดมความคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเปิดตัวผลิตภัณฑ์
  • สร้างแผนผังกระบวนการจัดการเพื่อแนะนำทีมของคุณว่าควรดำเนินการอย่างไรต่อไป
  • ดูหมุดหมายสำคัญของโครงการของคุณและติดตามความคืบหน้าด้วยแผนภูมิแกนต์และไทม์ไลน์

ข้อจำกัดของ MindManager

  • มีการเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามอย่างจำกัดสำหรับฟีเจอร์เพิ่มเติม
  • ผู้ใช้บางรายแนะนำว่า การจัดเรียงกล่องให้อยู่ในแนวเดียวกันเพื่อให้แผนผังความคิดดูเป็นระเบียบนั้นทำได้ยาก

ราคาของ MindManager

  • สิ่งจำเป็น: $99/ปี สำหรับผู้ใช้ 1 คน
  • มืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $179/ปี สำหรับผู้ใช้ 1 คนขึ้นไป
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

การให้คะแนนและรีวิว MindManager

  • G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

9. Wrike

ตัวอย่างโมเดลน้ำตกใน Wrike
ผ่านทางWrike

Wrikeเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการออนไลน์ที่เหมาะกับการจัดให้สอดคล้องกับแบบจำลองน้ำตก (Waterfall Model) อย่างดี เครื่องมือนี้ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถวางแผนและจัดการโครงการได้อย่างง่ายดาย และยังมีระบบเชื่อมโยงงานที่ละเอียดซึ่งสนับสนุนวิธีการจัดการโครงการแบบน้ำตก

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike

  • ใช้แผนภูมิแกนต์เพื่อแสดงภาพกระบวนการทำงานของโครงการแบบน้ำตกของคุณ
  • สร้างการพึ่งพาที่ทำให้คุณไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้จนกว่างานจะเสร็จสมบูรณ์
  • รับการแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อมีงานที่กำหนดให้เริ่ม

ข้อจำกัดของ Wrike

  • คุณสมบัติการจัดการโครงการที่คาดหวังไว้บางประการยังขาดหายไป เช่น การสามารถคำนวณต้นทุนของวัสดุได้
  • ผู้ใช้บางรายระบุว่าฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติมีความก้าวหน้าน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือจัดการโครงการอื่น ๆ

ราคาของ Wrike

  • ฟรี
  • ทีม: $9. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 24.80 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • พินนาเคิล: ติดต่อเพื่อขอราคา

การให้คะแนนและรีวิว Wrike

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,400 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)

10. รังผึ้ง

การจัดการโครงการในมุมมองแผนภูมิแกนต์ของ Hive
ผ่านทางHive

Hiveเป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ออกแบบมาเพื่อให้ประสบการณ์การใช้งานราบรื่นไร้รอยต่อ ซอฟต์แวร์นี้รวมถึงการติดตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายสำคัญ การอัปเดตสถานะและการแจ้งเตือน การติดตามเวลาและทรัพยากร และแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้สำหรับการตรวจสอบ ⚒️

คุณสมบัติเด่นของ Hive

  • สร้าง, มอบหมาย, และติดตามความคืบหน้าของงาน
  • ติดตามระยะเวลาที่ใช้ไปกับงานเฉพาะเจาะจง
  • ดูได้อย่างรวดเร็วว่ามีงานใดบ้างที่รอให้งานก่อนหน้าเสร็จสมบูรณ์

ข้อจำกัดของรังผึ้ง

  • คุณสมบัติบนแอปพลิเคชันมือถือมีน้อยกว่าบนเวอร์ชันเว็บ ผู้ใช้รายงาน
  • ผู้ใช้บางรายต้องการให้วิธีการจัดระเบียบและดูลำดับชั้นของโครงการมีความเป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้น

ราคาของฮีฟ

  • ฟรี
  • ทีม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของฮีฟ

  • G2: 4. 6/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)

เพิ่มศักยภาพทีมของคุณด้วยโซลูชันที่ดียิ่งขึ้น

แม้ว่าวิธีการอย่าง Scrum และ Agile จะเป็นที่พูดถึงกันมากขึ้น แต่การบริหารโครงการแบบ Waterfall ก็ยังคงเป็นรูปแบบที่ทีมโครงการจำนวนมากเลือกใช้ เครื่องมือบริหารโครงการแบบ Waterfall ที่เหมาะสมควรมีตัวเลือกการแสดงผลหลากหลาย การจัดการงาน และความสามารถในการตั้งกฎว่างานแต่ละชิ้นสามารถดำเนินการต่อได้หรือไม่ได้เมื่อใด—เช่นเดียวกับเครื่องมือหลายรายการในรายการนี้

หากคุณตัดสินใจว่าคุณต้องการเครื่องมือที่ให้การจัดการโครงการแบบน้ำตกและอื่นๆ อีกมากมายลองใช้ ClickUp ฟรี ClickUp เป็นเครื่องมือครบวงจรที่คุณสามารถใช้สำหรับการจัดการโครงการ งาน และทรัพยากร—และอื่นๆ อีกมากมาย ✨