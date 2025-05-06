10 เครื่องมือการจัดการโครงการแบบ Waterfall ที่ดีที่สุดในปี 2025

มีหลายวิธีที่คุณสามารถจัดการโครงการได้ ตั้งแต่ Agile ถึง Lean, Scrum ถึง Kanban แต่ละวิธีมีจุดแข็งของตัวเอง แต่หนึ่งในวิธีการจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือแบบน้ำตก (Waterfall Model)
แนวทางนี้ให้ความสำคัญกับการวางแผนและการวิจัยอย่างรอบคอบเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จ ในการทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้น ทีมโครงการจำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาสำหรับโมเดลนี้โดยเฉพาะ—ซึ่งมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดทั้งโครงการ
มีซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบน้ำตกมากมาย แต่ตัวไหนดีที่สุด?
มาดำน้ำลงไปค้นหาคำตอบกันเถอะ!
เครื่องมือการจัดการโครงการแบบน้ำตกคืออะไร?
วิธีการบริหารโครงการแบบน้ำตกมุ่งเน้นที่เส้นทางเชิงเส้นเดียวตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น โดยขั้นตอนถัดไปของโครงการจะเริ่มได้ก็ต่อเมื่อขั้นตอนก่อนหน้าเสร็จสมบูรณ์แล้ว เหมาะสำหรับโครงการที่มีความซับซ้อนและมีงานจำนวนมาก ✅
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบน้ำตกและเครื่องมือวางแผนสปรินต์ช่วยให้ทีมโครงการและทีมพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถวางแผนโครงการตามวิธีการนี้ได้อย่างง่ายดาย
การจัดการโครงการประเภทนี้มักถูกแบ่งออกเป็นห้าขั้นตอนที่ชัดเจน:
- ข้อกำหนดของโครงการ ระยะ: การรวบรวมความรู้และข้อมูลที่จำเป็นสำหรับขอบเขตของโครงการในช่วงเริ่มต้นของโครงการ
- ระยะการออกแบบ: ระยะการออกแบบทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์หรือโซลูชัน
- ระยะการดำเนินการ: ระยะที่ผลิตภัณฑ์ถูกเขียนโค้ดหรือสร้างขึ้น
- ขั้นตอนการตรวจสอบหรือทดสอบ: กระบวนการทดสอบที่เข้มงวดก่อนที่ผลิตภัณฑ์จะถูกปล่อยให้กับผู้ใช้ปลายทาง
- การปรับใช้และการบำรุงรักษา: การบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องและการปรับใช้การอัปเดตเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนา
ลักษณะสำคัญของวิธีการบริหารโครงการแบบน้ำตกคือการวางแผนอย่างเข้มข้นในช่วงต้นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนถัดไป เนื่องจากการวางแผนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่ง ซอฟต์แวร์บริหารโครงการแบบน้ำตกที่ดีที่สุดจึงมักมีฟีเจอร์ที่ช่วยสนับสนุนและทำให้กระบวนการนี้ราบรื่นยิ่งขึ้น เช่น การจัดการงาน คลังเอกสาร แผนภูมิแกนต์ และตารางเวลาโครงการ
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือการจัดการโครงการแบบน้ำตก?
ด้วยขั้นตอนที่แตกต่างกันมากมาย ทีมโครงการจึงต้องการแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาโดยคำนึงถึงโมเดลน้ำตกเป็นหลัก
เมื่อพิจารณาว่าเครื่องมือใดจะทำงานได้ดีที่สุดกับวิธีการบริหารโครงการแบบน้ำตกของคุณ ให้พิจารณา:
- คุณสมบัติ: ซอฟต์แวร์มีคุณสมบัติการจัดการโครงการที่คุณต้องการโดยเฉพาะหรือไม่?
- ความสามารถในการใช้งาน: ใช้งานง่ายหรือไม่? สมาชิกทุกคนในทีมของคุณสามารถเรียนรู้วิธีใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่?
- การปรับแต่ง: คุณสามารถปรับแต่งประสบการณ์ให้ตรงกับความต้องการของคุณได้หรือไม่?
- ราคา: มีแผนฟรีหรือไม่? ราคาต่อเดือนสามารถจ่ายได้หรือไม่?
- การผสานรวม: เครื่องมือนี้สามารถผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้หรือไม่? มันเหมาะกับเครื่องมือที่คุณมีอยู่แล้วหรือไม่?
- การเติบโต: ซอฟต์แวร์จะสามารถขยายตัวได้เมื่อคุณเติบโตขึ้นหรือไม่? สามารถแทนที่เครื่องมืออื่น ๆ ของคุณได้บ้างหรือไม่?
ในการค้นหาเครื่องมือจัดการโครงการแบบน้ำตกที่ดีที่สุดสำหรับทีมหรือบริษัทของคุณ ให้คิดถึงเป้าหมายของคุณและปัจจัยใดที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ ตัดสินใจว่าต้นทุนเป็นปัจจัยสำคัญหรือไม่ หรือคุณยินดีที่จะลงทุนมากขึ้นเพื่อเครื่องมือที่มีคุณสมบัติครบถ้วนมากขึ้นซึ่งรวมถึงคำแนะนำในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานพิจารณาว่าคุณต้องการเพียงคุณสมบัติการจัดการโครงการเท่านั้น หรือซอฟต์แวร์สามารถแทนที่ส่วนอื่น ๆ ของเครื่องมือของคุณได้ด้วย
10 เครื่องมือการจัดการโครงการน้ำตกที่ดีที่สุดที่ควรใช้
มีตัวเลือกมากมายเมื่อพูดถึงโซลูชันการจัดการโครงการสำหรับวิธีการแบบน้ำตก บางตัวเน้นเฉพาะด้าน เช่น การวางแผนโครงการ ในขณะที่บางตัวสามารถแทนที่เครื่องมืออื่นๆ ของคุณได้อีกด้วย นี่คือรายการเครื่องมือการจัดการโครงการแบบน้ำตกที่ดีที่สุดที่เราแนะนำให้คุณลองใช้
1.คลิกอัพ
เมื่อพูดถึงการจัดการโครงการ ไม่มีเครื่องมือใดที่ดีไปกว่า ClickUpแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบภาพนี้สามารถปรับแต่งได้อย่างสูง ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถใช้มันกับวิธีการจัดการโครงการใดก็ได้ที่คุณชอบ—รวมถึงการจัดการโครงการแบบ Agile และกระบวนการปรับปรุงแบบน้ำตก
มองเห็นภาพรวมของกระบวนการทำงานทั้งหมดของคุณได้ในพริบตา ด้วยหลากหลายมุมมองของ ClickUp ไม่ว่าจะเป็นแผนภูมิแกนต์เพื่อดูไทม์ไลน์ของโครงการ, มุมมองรายการสำหรับจัดการงานทีละขั้นตอน หรือมุมมองบอร์ดที่ช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนว่างานใดอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการ นอกจากนี้ยังสามารถใช้มุมมองแบบฟอร์มที่ทรงพลังของเราเพื่อเปลี่ยนการแจ้งปัญหาให้กลายเป็นงานที่ดำเนินการได้จริง
ClickAppsช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์ระหว่างงานต่างๆ กำหนดเป้าหมายสำคัญ จัดการและแบ่งย่อยโครงการออกเป็นช่วงสั้นๆ หรือเริ่มต้นได้ทันทีด้วยเทมเพลตการจัดการแบบ Waterfall ที่ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญจาก ClickUp
ร่วมมือกับสมาชิกในทีมแบบเรียลไทม์ด้วยClickUp Chat. แบ่งปันทรัพยากร, รวมความคิด, และจัดการกับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการส่งอีเมลหรือข้อความไปมา.
เชื่อมต่อ ClickUp กับเครื่องมือการทำงานมากกว่า 1,000+รายการผ่านการผสานการทำงานของ ClickUpซึ่งรวมถึงการผสานการทำงานแบบเนทีฟและการผสานการทำงานที่รองรับโดย Zapier—รวมถึงเครื่องมือต่างๆ เช่น GitHub, Bitbucket, Figma และ Sentry
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างภาพโครงการของคุณ จัดระเบียบงานค้าง และติดตามงานโครงการผ่านมุมมองต่างๆ รวมถึงแผนภูมิแกนต์และบอร์ด
- สร้างความสัมพันธ์และลำดับความสำคัญของงานเพื่อเพิ่มโครงสร้างให้กับกระบวนการทำงานของคุณ
- ใช้ ClickUp เป็นเครื่องมือสำหรับการปรับใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อปล่อยอัปเดตเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนสุดท้ายในโมเดลน้ำตก
- สร้างรายงานโครงการด้วยClickUp Docsและทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างง่ายดาย
- ตั้งเป้าหมายใน ClickUpเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการและสร้างแรงจูงใจให้ทีมของคุณมุ่งสู่ความสำเร็จ
- รับแรงบันดาลใจและวิธีแก้ปัญหาที่ใช้งานได้จริงจากคลังแม่แบบของเรา รวมถึงแม่แบบวางแผนประจำวันสำหรับการจัดการงานประจำวัน
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp มีตัวเลือกการปรับแต่งมากมาย แต่อาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสนในตอนแรก
- ClickUp AI เป็นฟีเจอร์ใหม่ ดังนั้นฟังก์ชันการทำงานที่เน้นการจัดการโครงการเพิ่มเติมจะตามมาในอนาคต
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อ Workspace
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
2. Jira
Jiraเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมจากทีมที่ปฏิบัติตามวิธีการ Agile แต่สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับแบบน้ำตกได้เช่นกัน Jira ช่วยให้ทีมการพัฒนาสามารถวางแผนโครงการ ติดตามงาน บันทึกปัญหา และPLOYการอัปเดตตลอดวงจรชีวิตของโครงการได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira
- ดูความคืบหน้าทั้งหมดของคุณบนไทม์ไลน์ของโครงการ
- ติดตามการไหลของโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น ตามแนวทางของวิธีการน้ำตก
- ไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนผ่านระหว่างขั้นตอนที่ยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์ ดังนั้นขั้นตอนทั้งหมดต้องเสร็จสิ้นก่อนที่จะดำเนินการต่อไป
ข้อจำกัดของ Jira
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่า Jira ไม่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น
- การปรับแต่งรายงานที่มีอยู่เดิมให้เหมาะสมเป็นเรื่องยากหากไม่ใช้แอปของบุคคลที่สาม
ราคาของ Jira
- ฟรี
- มาตรฐาน: $8. 15/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: 16 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Jira
- G2: 4. 3/5 (5,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (13,500+ รีวิว)
3. อาสนะ
Asanaเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมซึ่งช่วยให้ทีมลดผลกระทบจากการทำงานแบบแยกส่วน ประสานงานและเปิดตัวโครงการ และจัดการแคมเปญทุกขนาด นอกจากนี้ยังมีประโยชน์สำหรับทีมการจัดการโครงการในการติดตามเหตุการณ์สำคัญ ตรวจสอบเป้าหมาย และจัดการการปรับใช้ใหม่
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- ดูงานแบบลำดับขั้นในมุมมองไทม์ไลน์
- ดูเส้นทางวิกฤตของโครงการของคุณเพื่อติดตามจุดสำคัญ
- ดูงานที่ยังไม่เสร็จตามขั้นตอน เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบอุปสรรคได้
ข้อจำกัดของอาสนะ
- คุณสามารถกำหนดสมาชิกทีมได้เพียงหนึ่งคนต่อหนึ่งงานย่อยเท่านั้น ซึ่งอาจทำให้ยากต่อการจัดการหากมีหลายคนรับผิดชอบงานเดียวกัน
- ผู้ใช้บางรายพบว่าจำนวนการแจ้งเตือนสำหรับงานต่างๆ นั้นมากเกินไป
ราคาของ Asana
- ฟรี
- พรีเมียม: $10.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 9,500 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (12,200+ รีวิว)
4. Microsoft Project
Microsoft Projectเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการออนไลน์ที่มีคุณสมบัติในตัวซึ่งออกแบบมาโดยคำนึงถึงวิธีการแบบน้ำตก—เช่น แผนภูมิการลดภาระงานและโอกาสในการดูเส้นทางวิกฤตของตารางเวลาของคุณ ทีมงานโครงการจะทำงานได้อย่างราบรื่นตั้งแต่ต้นจนจบด้วยซอฟต์แวร์นี้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Project
- ดูข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้
- อัปเดตงานและเป้าหมายสำคัญ พร้อมทั้งสื่อสารการเปลี่ยนแปลงให้ทีมของคุณทราบได้ทันที
- ระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและติดตามเส้นทางสำคัญของคุณ
ข้อจำกัดของ Microsoft Project
- ซอฟต์แวร์นี้ถูกออกแบบมาสำหรับโครงการขนาดใหญ่ ดังนั้นซอฟต์แวร์อื่นอาจเหมาะสมกว่าสำหรับโครงการน้ำตกขนาดเล็กหรือผู้จัดการโครงการใหม่
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีโอกาสรองรับการปรับแต่งประสบการณ์การใช้งานได้จำกัด
ราคาของ Microsoft Project
- แผนโครงการ 1: $10/เดือนต่อผู้ใช้
- แผนโครงการ 3: $30/เดือนต่อผู้ใช้
- แผนโครงการ 5: $55/เดือนต่อผู้ใช้
- มาตรฐานโครงการ 2021: $679. 99 ซื้อครั้งเดียว
- Project Professional 2021: $1,129. 99 ซื้อครั้งเดียว
การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Project
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,600 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (1,700+ รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Microsoft Project เหล่านี้!
5. นิฟตี้
Niftyเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการบนระบบคลาวด์ที่เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการใช้แบบจำลองน้ำตก (Waterfall Model) คุณสมบัติของ Nifty ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการ, ติดตามการใช้ทรัพยากร, ติดต่อสื่อสารกับทีม, และดาวน์โหลดรายงานความคืบหน้าประจำสัปดาห์ได้
คุณสมบัติเด่นของ Nifty
- รวบรวมความคิด, คำแนะนำ, และข้อมูลเพื่อช่วยคุณวางแผนโครงการหรือการพัฒนาของคุณ
- มองเห็นภาพโครงการของคุณผ่านมุมมองไทม์ไลน์แบบลำดับชั้นหรือแผนภูมิแกนต์
- จัดการไฟล์และสินทรัพย์ของโครงการในที่เดียว
ข้อจำกัดที่น่าสนใจ
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าฟังก์ชันการจัดการโครงการที่สำคัญบางประการ เช่นการจัดสรรทรัพยากรและการติดตามต้นทุน ไม่ได้รวมอยู่ด้วย
- มีการเชื่อมต่อแบบบูรณาการจำนวนจำกัด ทำให้ยากต่อการเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่คุณใช้อยู่แล้ว
ราคาที่ชาญฉลาด
- ฟรี
- เริ่มต้น: 9 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: 16 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 25 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
การจัดอันดับและรีวิวที่น่าสนใจ
- G2: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
6. Trello
Trelloเป็นเครื่องมือโครงการที่มักใช้สำหรับบอร์ด Kanban แต่มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะใช้สำหรับแนวทางการจัดการโครงการแบบ Waterfall ได้เช่นกัน ตัวเลือกมุมมองและการทำงานอัตโนมัติของซอฟต์แวร์ทำให้มีประโยชน์สำหรับทีมโครงการที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการทำงานของโครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- ใช้มุมมองไทม์ไลน์เพื่อดูภาพรวมว่าขั้นตอนต่าง ๆ ของโครงการของคุณเชื่อมโยงกันอย่างไร
- เปิดใช้งานฟีเจอร์อัตโนมัติเพื่อย้ายงานหรือขั้นตอนต่างๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนด
- รับข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับคอขวดและปัญหาต่างๆ จากแดชบอร์ดของคุณ
ข้อจำกัดของ Trello
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกหงุดหงิดกับจำนวนการแจ้งเตือน
- โอกาสในการปรับแต่งมีจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือการจัดการโครงการแบบน้ำตกอื่น ๆ เช่น ClickUp
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $17.50/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (13,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (22,900+ รีวิว)
7. สมาร์ทชีต
Smartsheetเป็นทางเลือกที่ทันสมัยสำหรับ Microsoft Excel ที่ได้รับความนิยม แต่ทีมโครงการอาจพบว่าซอฟต์แวร์นี้มีประโยชน์ในการจัดการโครงการให้สอดคล้องกับแนวทางแบบน้ำตก (Waterfall) สามารถทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมได้แบบเรียลไทม์สำหรับการวางแผนโครงการ การจัดการ การส่งมอบ และการรายงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Smartsheet
- สร้างแผนโครงการด้วยแผนภูมิแกนต์เพื่อแสดงภาพขั้นตอนต่างๆ
- แบ่งโครงการออกเป็นงานย่อย งานย่อยย่อย จุดสำคัญ และเส้นทางวิกฤต
- สร้างกระบวนการและแม่แบบมาตรฐาน และทำซ้ำสำหรับโครงการในอนาคต
ข้อจำกัดของ Smartsheet
- ผู้ใช้บางรายแสดงความไม่พอใจเกี่ยวกับการที่ต้องสร้างโครงการทั้งหมดไว้ในแผ่นงานเดียวหรือการที่ต้องแยกโครงการทั้งหมดออกจากกันอย่างสิ้นเชิง
- ผู้ใช้บางรายพบว่าการเรียนรู้ค่อนข้างยาก
ราคาของ Smartsheet
- ฟรี
- ข้อดี: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 25 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวของ Smartsheet
- G2: 4. 4/5 (14,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
8. MindManager
MindManager แตกต่างจากเครื่องมืออื่น ๆ ในรายการนี้ เนื่องจากเป็นซอฟต์แวร์แผนผังความคิด แทนที่จะเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบดั้งเดิม MindManager ช่วยให้ทีมโครงการสามารถวางแผนไทม์ไลน์ของโครงการได้อย่างชัดเจน สร้างแผนผังการไหล และระดมความคิดในขั้นตอนการวางแผน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MindManager
- ระดมความคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเปิดตัวผลิตภัณฑ์
- สร้างแผนผังกระบวนการจัดการเพื่อแนะนำทีมของคุณว่าควรดำเนินการอย่างไรต่อไป
- ดูหมุดหมายสำคัญของโครงการของคุณและติดตามความคืบหน้าด้วยแผนภูมิแกนต์และไทม์ไลน์
ข้อจำกัดของ MindManager
- มีการเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามอย่างจำกัดสำหรับฟีเจอร์เพิ่มเติม
- ผู้ใช้บางรายแนะนำว่า การจัดเรียงกล่องให้อยู่ในแนวเดียวกันเพื่อให้แผนผังความคิดดูเป็นระเบียบนั้นทำได้ยาก
ราคาของ MindManager
- สิ่งจำเป็น: $99/ปี สำหรับผู้ใช้ 1 คน
- มืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $179/ปี สำหรับผู้ใช้ 1 คนขึ้นไป
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิว MindManager
- G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
9. Wrike
Wrikeเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการออนไลน์ที่เหมาะกับการจัดให้สอดคล้องกับแบบจำลองน้ำตก (Waterfall Model) อย่างดี เครื่องมือนี้ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถวางแผนและจัดการโครงการได้อย่างง่ายดาย และยังมีระบบเชื่อมโยงงานที่ละเอียดซึ่งสนับสนุนวิธีการจัดการโครงการแบบน้ำตก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- ใช้แผนภูมิแกนต์เพื่อแสดงภาพกระบวนการทำงานของโครงการแบบน้ำตกของคุณ
- สร้างการพึ่งพาที่ทำให้คุณไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้จนกว่างานจะเสร็จสมบูรณ์
- รับการแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อมีงานที่กำหนดให้เริ่ม
ข้อจำกัดของ Wrike
- คุณสมบัติการจัดการโครงการที่คาดหวังไว้บางประการยังขาดหายไป เช่น การสามารถคำนวณต้นทุนของวัสดุได้
- ผู้ใช้บางรายระบุว่าฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติมีความก้าวหน้าน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือจัดการโครงการอื่น ๆ
ราคาของ Wrike
- ฟรี
- ทีม: $9. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 24.80 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- พินนาเคิล: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิว Wrike
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,400 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
10. รังผึ้ง
Hiveเป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ออกแบบมาเพื่อให้ประสบการณ์การใช้งานราบรื่นไร้รอยต่อ ซอฟต์แวร์นี้รวมถึงการติดตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายสำคัญ การอัปเดตสถานะและการแจ้งเตือน การติดตามเวลาและทรัพยากร และแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้สำหรับการตรวจสอบ ⚒️
คุณสมบัติเด่นของ Hive
- สร้าง, มอบหมาย, และติดตามความคืบหน้าของงาน
- ติดตามระยะเวลาที่ใช้ไปกับงานเฉพาะเจาะจง
- ดูได้อย่างรวดเร็วว่ามีงานใดบ้างที่รอให้งานก่อนหน้าเสร็จสมบูรณ์
ข้อจำกัดของรังผึ้ง
- คุณสมบัติบนแอปพลิเคชันมือถือมีน้อยกว่าบนเวอร์ชันเว็บ ผู้ใช้รายงาน
- ผู้ใช้บางรายต้องการให้วิธีการจัดระเบียบและดูลำดับชั้นของโครงการมีความเป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้น
ราคาของฮีฟ
- ฟรี
- ทีม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของฮีฟ
- G2: 4. 6/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
เพิ่มศักยภาพทีมของคุณด้วยโซลูชันที่ดียิ่งขึ้น
แม้ว่าวิธีการอย่าง Scrum และ Agile จะเป็นที่พูดถึงกันมากขึ้น แต่การบริหารโครงการแบบ Waterfall ก็ยังคงเป็นรูปแบบที่ทีมโครงการจำนวนมากเลือกใช้ เครื่องมือบริหารโครงการแบบ Waterfall ที่เหมาะสมควรมีตัวเลือกการแสดงผลหลากหลาย การจัดการงาน และความสามารถในการตั้งกฎว่างานแต่ละชิ้นสามารถดำเนินการต่อได้หรือไม่ได้เมื่อใด—เช่นเดียวกับเครื่องมือหลายรายการในรายการนี้
หากคุณตัดสินใจว่าคุณต้องการเครื่องมือที่ให้การจัดการโครงการแบบน้ำตกและอื่นๆ อีกมากมายลองใช้ ClickUp ฟรี ClickUp เป็นเครื่องมือครบวงจรที่คุณสามารถใช้สำหรับการจัดการโครงการ งาน และทรัพยากร—และอื่นๆ อีกมากมาย ✨