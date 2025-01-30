5 ทางลัดทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุด (รีวิวปี 2025)

กำลังมองหาทางลัดที่ดีที่สุดอยู่หรือไม่?
เมื่อพูดถึงการจัดการโครงการ มีหลายส่วนที่ต้องจัดการ!
ตั้งแต่การจัดสรรงานของคุณไปจนถึงการรับมือกับกำหนดเวลาที่ใกล้เข้ามา คุณต้องจัดการกับงานมากมายหลายอย่างพร้อมกัน
โชคดีที่คุณมีเครื่องมือการจัดการโครงการอย่าง Shortcut มาช่วยคุณในเรื่องนั้น
แต่ในขณะที่ Shortcut เป็นเครื่องมือที่ดี มัน ไม่ใช่ ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่สมบูรณ์แบบ
และแน่นอนว่า หากคุณค้นหาบทความนี้ คุณอาจเห็นด้วยกับเรา และกำลังมองหา ทางเลือก ทางลัดบางอย่างอยู่
แต่เมื่อมีเครื่องมือการจัดการมากมายหลายร้อยตัวให้เลือก คุณควรเลือกใช้ตัวไหนดี?
อย่ากังวล!
ในบทความนี้ เราจะพูดถึง เหตุผล ที่คุณต้องการทางเลือกอื่นนอกจาก Shortcut และรีวิวเครื่องมือการจัดการโครงการห้าตัวเพื่อช่วยให้คุณค้นหาตัวที่ดีที่สุด เราจะเน้นคุณสมบัติหลัก ข้อดี ข้อเสีย ราคา และการให้คะแนนของลูกค้าของแต่ละเครื่องมือเพื่อช่วยให้คุณเปรียบเทียบเครื่องมือแต่ละตัวได้
เพื่อให้สนุกยิ่งขึ้น เราจะยกตัวอย่างจากภาพยนตร์ Pitch Perfect
ท้ายที่สุดแล้ว เมื่อพูดถึงการนำวิธีใหม่ๆ มาใช้ ใครจะเหมาะสมไปกว่าเบคา ผู้ซึ่งเทคนิคสมัยใหม่ของเธอช่วยให้ บาร์เดน เบลลาส (กลุ่มอะแคปเปลลา) คว้าแชมป์ระดับประเทศได้*
มาเริ่มกันเลย!
อะไรคือทางลัด?
ก่อนที่จะอ่านเกี่ยวกับทางเลือกอื่น ๆ ขอให้เราไปทำความรู้จักกับซอฟต์แวร์ Shortcut และ 3 เหตุผล ที่คุณต้องการทางเลือกอื่นก่อนดีกว่า ฉันหมายความว่า อย่าเพิ่งเชื่อคำพูดของเราเมื่อเราบอกว่าโปรแกรม Shortcut ไม่ใช่เครื่องมือจัดการโครงการที่สมบูรณ์แบบ!
Shortcut เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ใช้ระบบ Kanban สำหรับทีมที่ทำงานในโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยแต่ละงานจะถูกนำเสนอในรูปแบบของเรื่องราว
เรื่องราวคืออะไร?
เรื่องราว คือ หน่วยมาตรฐานของงานที่แสดงถึงงานแต่ละรายการ
ในช็อตคัท, เรื่องสามารถมีได้สามประเภท:
- คุณสมบัติ: งานที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันการทำงานของซอฟต์แวร์
- ข้อบกพร่อง: งานที่เกี่ยวข้องกับข้อผิดพลาดในซอฟต์แวร์
- งานบ้าน: งานใด ๆ ที่ไม่เข้าข่ายเป็นฟีเจอร์หรือบั๊ก
เรื่องราวสามารถจัดหมวดหมู่ได้เป็น โครงการ, เอปิค, กระบวนการทำงาน, และเป้าหมาย
พวกเขาคืออะไร?
- โครงการ: แต่ละเรื่องราว เป็นของ โครงการ
- เวิร์กโฟลว์: กระบวนการที่เรื่องราวเคลื่อนไปข้างหน้า
- มหากาพย์: การรวบรวมเรื่องราวที่อยู่ในโครงการหรือกระบวนการทำงานต่างๆ
- หมุดหมายสำคัญ: ระดับสูงสุดของลำดับชั้นองค์กร ประกอบด้วย Epic
3 เหตุผลสำคัญในการมองหาทางเลือกทางลัด
แน่นอน Shortcut เป็นเครื่องมือที่ดีพอสมควร และมันช่วยคุณในการจัดการงาน แต่เป็นเครื่องมือที่ ดีที่สุด สำหรับคุณหรือไม่? *
สำหรับผู้เริ่มต้น ในแผนฟรี คุณสามารถเข้าถึงการสนับสนุนจากทีมงานของ Shortcut ได้เฉพาะ ผ่านชุมชนของ Shortcut เท่านั้น คล้ายกับการเข้าไปในฟอรัมออนไลน์ โพสต์คำถาม แล้วรอให้ใครสักคนมาตอบ
พูดถึงเรื่องที่ใช้เวลามาก!
และนี่เป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของปัญหาที่เครื่องมือนี้มี!
มาดู 3 ปัญหาหลักที่คุณอาจพบเจอกับ Shortcut:
1. เหมาะสำหรับโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์เท่านั้น
ความกลมกลืนคือองค์ประกอบพื้นฐานของกลุ่มอะแคปเปลล่าทุกกลุ่ม ใช่ไหม?
ในทำนองเดียวกัน งานคือหน่วยพื้นฐานของโครงการใด ๆ และเครื่องมือการจัดการโครงการควรสามารถจัดการกับงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ใด ๆ ได้
ใน Shortcut คุณสามารถกำหนดประเภท (ฟีเจอร์, บัก, หรือ งานบ้าน) ให้กับแต่ละงานที่คุณสร้างได้
แต่ด้วยตัวเลือกเพียงสามอย่าง มันจึง จำกัด มาก
ผมหมายถึง การจัดหมวดหมู่นี้เหมาะมากสำหรับงานที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์อาจรับผิดชอบ
แต่สำหรับคนอื่น ๆ คุณจะต้องติดป้ายกำกับงานของคุณว่าเป็น 'งานบ้าน' ซึ่งจะทำให้คุณมีงาน 'งานบ้าน' ที่ไม่เกี่ยวข้องกันมากมาย ซึ่งอาจทำให้ยากต่อการระบุและติดตาม
พูดถึงมันว่าเป็น "งานบ้าน!"
2. จำกัดเฉพาะบอร์ดคัมบัง
ผู้ใช้ทางลัดจะถูกจำกัดให้ใช้ได้เฉพาะมุมมองแบบคัมบังหรือกระดานเท่านั้น
ในขณะที่สิ่งนี้จำกัดผู้ใช้ให้สามารถดูได้เพียงมุมมองเดียวเท่านั้น แต่ก็ทำให้แอปไม่เหมาะสมสำหรับโครงการและวิธีการเฉพาะบางประเภท
ตัวอย่างเช่น ไม่เหมาะสำหรับกรณีที่คุณกำลังทำงานในโครงการที่ซับซ้อนซึ่งคุณต้องจัดการกับ หลาย คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับโครงการ สิ่งนี้อาจนำไปสู่กระดานคัมบังที่รก ซึ่งอาจทำให้การติดตามงานกลายเป็นอุปสรรค
นอกจากนี้ เนื่องจากผู้ใช้ Shortcut ถูกจำกัดให้ดูได้เพียง หนึ่ง โครงการเท่านั้น จึงอาจเป็นเรื่องยากสำหรับพวกเขาที่จะได้รับภาพรวมที่สมบูรณ์ของ หลาย โครงการ
3. ไม่มีแผนภูมิแกนต์
แผนภูมิแกนต์เป็นองค์ประกอบสำคัญในการบริหารโครงการ
ทำไม?
มันให้ภาพรวมที่ชัดเจนของไทม์ไลน์ของโครงการ, ทรัพยากร, และการพึ่งพาอาศัยกัน
คุณสามารถใช้แผนภูมิแกนต์เพื่อประเมินระยะเวลาที่โครงการจะใช้เวลาและกำหนดงานที่คุณควรดำเนินการ (เส้นทางวิกฤต) เพื่อให้โครงการเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโปรแกรม Shortcut ขาด คุณสมบัตินี้ คุณจะไม่มีองค์ประกอบที่มีประโยชน์สำหรับการวางแผนโครงการ การจัดตารางเวลา และการจัดการโครงการนี้
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่?ตรวจสอบบทวิจารณ์เชิงลึกของเราเกี่ยวกับShortcut
ตอนนี้คุณทราบถึงข้อเสียหลักของ Shortcut แล้ว คุณควรมองหาอะไรแทน?
ทางเลือกทางลัดยอดนิยม 5 อันดับในปี 2022
แม้ว่า Shortcut จะสามารถช่วยคุณในภารกิจของโครงการได้ แต่มันก็ไม่ใช่เครื่องมือที่ดีที่สุดที่มีอยู่
ท้ายที่สุดแล้ว เครื่องมือการจัดการโครงการควรรองรับ ทุก ประเภทของความต้องการโครงการ ไม่ใช่แค่การพัฒนาซอฟต์แวร์เท่านั้น
แต่ด้วยเครื่องมือการจัดการมากมายที่มีอยู่ คุณจะเลือกเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณได้อย่างไร?
แม้ว่านั่นจะไม่ใช่ตัวเลือกที่เป็นไปได้ในขณะนี้ แต่เราสามารถพาคุณไปชม การทัวร์เสมือนจริง ของเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดได้
มาเริ่มกันเลย!
1. ClickUp
ClickUpคือเครื่องมือจัดการโครงการอันดับ 1 ของโลก
ไม่ว่าจะเป็นการจัดการงาน การติดตามความคืบหน้าหรือการจัดการทรัพยากร ClickUp ก็สามารถจัดการ ทุกอย่าง ที่คุณโยนมาให้ได้อย่างแน่นอน!
คุณสมบัติหลัก
นี่คือรายละเอียดของ บาง คุณสมบัติสำคัญที่ ClickUp มอบให้คุณได้ เชื่อแบบนักวิชาการ:
1.มุมมองหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของโครงการต่างๆ
ไม่เหมือนกับ Shortcut, ClickUp มีความหลากหลายในการใช้งานเทียบเท่ากับ The Treblemakers เมื่อพูดถึงมุมมอง
(The Treblemakers เป็นผู้ชนะการแข่งขัน International Championship of Collegiate Acapella ถึงหกสมัย)
เครื่องมือการจัดการโครงการที่ยืดหยุ่นนี้เน้นการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง* ไม่ว่าจะเป็นAgile,Scrum,Kanban หรือ วิธีการโครงการใด ๆ
และนั่นคือสิ่งที่คุณจะได้รับจากฟีเจอร์ มุมมองหลายแบบ ของ ClickUp: ความยืดหยุ่น
มันช่วยให้คุณทำงานได้ในทุกวิธีที่คุณต้องการเพื่อสะท้อนความต้องการของโครงการของคุณอย่างถูกต้อง
นี่คือรายละเอียดของสิ่งที่ ClickUp มอบให้คุณ:
A. จำเป็นต้องมี การดูงาน
ด้วยมุมมองงานที่จำเป็นสองแบบของ ClickUp คุณสามารถปรับให้เข้ากับรูปแบบการจัดการโครงการที่พบบ่อยสองแบบได้:
1. มุมมองรายการ
มุมมองรายการ แสดงรายการงานของคุณในรูปแบบรายการสิ่งที่ต้องทำแบบ GTDโดยมีงานหนึ่งรายการต่อหนึ่งบรรทัด
ด้วยมุมมองนี้ คุณสามารถลองทำงานตามลำดับและทำเครื่องหมายว่าเสร็จแล้วเมื่อคุณดำเนินการไป
คุณยังสามารถจัดเรียงงานของคุณได้โดยการเพิ่มคอลัมน์ตามที่คุณต้องการ เช่น:
- สถานะ
- รหัสงาน
- สร้างโดย
- วันที่สร้าง
2. มุมมองบอร์ด
หากคุณต้องการใช้กระดานคัมบังต่อไป มุมมองกระดาน ของ ClickUp เหมาะสำหรับคุณ
ด้วยคุณสมบัติการลากและวาง คุณสามารถย้ายงานของคุณได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการของคุณ
มุมมองของคณะกรรมการช่วยให้คุณมองเห็นความคืบหน้าของโครงการได้อย่างรวดเร็ว และคุณเพียงแค่ต้องมองแวบเดียวก็สามารถทราบได้ว่างานของคุณอยู่ในขั้นตอนใด!
B. มุมมองกล่อง
มุมมองกล่อง ของ ClickUp ให้ภาพรวมในระดับสูงของงานและโครงการของทีมคุณ
ด้วยสิ่งนี้ ผู้จัดการโครงการสามารถหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการจัดประชุมพนักงานที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพียงเพื่อรับทราบความคืบหน้าว่าใครกำลังทำงานอะไรอยู่!
ผู้จัดการโครงการสามารถใช้มุมมองนี้เพื่อทราบอย่างรวดเร็วว่า:
- สมาชิกในทีมของพวกเขากำลังทำงานอะไรอยู่
- สิ่งที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจนถึงขณะนี้
- สมาชิกทีมระยะไกลคนใดมีงานมากเกินไป
นอกจากนี้ คุณสามารถกระจายปริมาณงานให้สม่ำเสมอในหมู่พนักงานของคุณได้โดยการระบุว่าใครมีงานมากเกินไปที่จะรับมือได้
การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ: บรรลุแล้ว!
C. มุมมองปฏิทิน
เบคก้าประสบปัญหาในการติดตามทุกอย่างเพราะการฝึกงานและการฝึกซ้อมการแสดงใช่ไหม?
ไม่ต้องกังวล, มุมมองปฏิทิน ของ ClickUp แก้ไขปัญหานี้ให้คุณแล้ว.
นี่คือวิธีที่รวดเร็วที่สุดในการวางแผนและจัดการตารางเวลาโครงการของคุณ โดยไม่พลาดงานใด ๆ!
คุณสามารถสลับมุมมองของคุณระหว่าง:
- วัน: ดูงานทั้งหมดของคุณสำหรับวันที่เลือก
- 4 วัน: ดูตารางงานของคุณในช่วงระยะเวลาสี่วันต่อเนื่อง
- สัปดาห์: ดูตารางโครงการประจำสัปดาห์ของคุณ
- รายเดือน: ภาพรวมของทุกงานสำหรับทั้งเดือน
ดี. โหมดของฉัน
คุณต้องการให้พื้นที่ทำงานของคุณแสดงเฉพาะงานที่ได้รับมอบหมายให้คุณเท่านั้นหรือไม่?
จากนั้น โหมดของฉัน คือคำตอบ!
โหมด Me ของ ClickUp ช่วยให้คุณดูงานทั้งหมดที่ได้รับมอบหมาย เฉพาะ คุณเท่านั้น โหมดนี้ช่วยให้สมาชิกสามารถมุ่งเน้นกับปริมาณงานของแต่ละโครงการได้ดีขึ้นโดยการกำจัดงานที่ได้รับมอบหมายจากสมาชิกทีมคนอื่น ๆ
อะไรอีก?
คุณสามารถปรับแต่งพื้นที่ส่วนตัวนี้ได้อย่างง่ายดายเพียงแค่เลือกสิ่งที่คุณต้องการให้เห็นในโหมดของฉัน (ความคิดเห็น, งานย่อย, รายการตรวจสอบ)
2.แผนภูมิแกนต์เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการของคุณ
เพื่อเป็นแชมป์อะแคปเปลลา, กลุ่มเบลลาวางแผนเวลาทั้งหมดของพวกเขา, ไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศ.
คุณสามารถทำได้เช่นกัน
อย่างไร?
ด้วย แผนภูมิแกนต์ ของ ClickUp!
แผนภูมิแกนต์แสดงไทม์ไลน์ของโครงการทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น ช่วยคุณวางแผนโครงการ จัดการทรัพยากร และมองเห็นการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างงานต่างๆ — ทำให้การติดตามความคืบหน้าของโครงการเป็นเรื่องง่าย!
เพียงแค่ดูแผนภูมิแกนต์ของคุณอย่างรวดเร็ว คุณก็จะทราบได้ว่าโครงการของคุณกำลังดำเนินไปอย่างไร
คุณสมบัตินี้ที่น่าทึ่งสามารถทำให้กระบวนการต่าง ๆ เป็นอัตโนมัติได้มากมาย — เพียงเพื่อคุณ!
นี่คือสิ่งที่มันสามารถทำได้:
- ปรับการพึ่งพาของงานโดยอัตโนมัติเมื่อกำหนดการโครงการของคุณเปลี่ยนแปลง
- เปรียบเทียบความคืบหน้าของโครงการปัจจุบันของคุณกับความคืบหน้าตามที่คาดหวัง
- คำนวณเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าของโครงการของคุณโดยเปรียบเทียบงานที่เสร็จสมบูรณ์กับจำนวนงานทั้งหมด
- คำนวณเส้นทางวิกฤตของคุณเพื่อระบุงานที่คุณต้องทำให้เสร็จเพื่อให้ทันกำหนดเวลาของโครงการ
3.การติดตามเวลาแบบเนทีฟเพื่อติดตามเวลาที่โครงการของคุณใช้ไป
ออเบรย์ต้องตรวจสอบด้วยตัวเองว่าสมาชิกในทีมของเธอปฏิบัติตามตารางการฝึกซ้อม
แต่มันคงเหนื่อยมากที่จะติดตามว่าแต่ละคนใช้เวลาไปกับการออกกำลังกายแต่ละอย่างมากน้อยแค่ไหน ใช่ไหม?
เพื่อช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงปัญหานี้ในการบริหารโครงการ ClickUp ช่วยให้คุณติดตามเวลาของโครงการผ่านส่วนขยาย Google Chrome ที่ ฟรี 100%
คุณสมบัติการติดตามเวลาแบบดั้งเดิมนี้ช่วยให้คุณ:
- รับรายละเอียดทั้งหมดว่าใครทำงานอะไรและใช้เวลานานเท่าไร
- ติดตามประสิทธิภาพการทำงานของสมาชิกในทีมของคุณด้วยการกระจายเวลา
- ติดตามรายละเอียดทั้งหมดที่คุณต้องการสำหรับการเรียกเก็บเงินจากลูกค้า
นอกจากนี้ ClickUpยังให้คุณผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์ ติดตามเวลาที่ได้รับความนิยม เช่น Everhour และ Time Doctor ได้อีกด้วย ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วกับสิ่งที่ทีมงานของคุณใช้อยู่แล้ว!
4.ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของทีมคุณ
ฟีเจอร์ Automation ของ ClickUp นำการอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์มากมายมาสู่พื้นที่ทำงานของคุณ คุณสามารถใช้ฟีเจอร์สุดเจ๋งนี้เพื่อทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติเพื่อเร่งความเร็ว ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดเวลาได้มาก แต่ยังช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญจริงๆ ได้อีกด้วย
โครงสร้างการอัตโนมัติกระบวนการของ ClickUp มีลักษณะดังนี้:
เมื่อมีการ กระตุ้น และ เงื่อนไข ถูกตอบสนองแล้ว การกระทำ ที่กำหนดไว้จะถูกดำเนินการโดยอัตโนมัติ
สำหรับแซมมี่, หัวหน้าของเบคก้า, กระบวนการทำงานอัตโนมัติอาจเป็น:
เพื่อให้แน่ใจว่าเบก้าส่งเดโมเสียงของเธอตรงเวลา เขาสามารถตั้งการแจ้งเตือนเพื่อเตือนเธอได้
ที่นี่:
- ตัวกระตุ้น: ใกล้ถึงกำหนด
- เงื่อนไข: เบคาเป็นผู้รับมอบหมาย
- การกระทำ: โพสต์ความคิดเห็น "การสาธิตเป็นอย่างไรบ้าง?"
ในขณะที่ ClickUp มี 50+ ระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า คุณยังสามารถสร้างระบบอัตโนมัติของคุณเองได้อีกด้วย
บางส่วนของระบบอัตโนมัติที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าคือ:
- กำหนดงานใหม่ให้กับสมาชิกทีมเฉพาะโดยอัตโนมัติ
- เพิ่มแท็กหรือย้ายงานไปยังรายการเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความสำคัญ
- โพสต์ความคิดเห็นเมื่อทุกงานย่อยภายในงานถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้น
- เพิ่ม, ลบ, หรือมอบหมายงานใหม่เมื่อสถานะของงานเปลี่ยนแปลง
- ใช้แม่แบบและแท็กเมื่อมีการสร้างงาน
เพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม,ศึกษาเกี่ยวกับ ClickUp Automations.
5.ชีพจรเพื่อติดตาม "ชีพจร" ของทีมคุณ
ฟีเจอร์ Pulse ของ ClickUp ใช้ การเรียนรู้ของเครื่อง เพื่อวิเคราะห์งานที่ทีมของคุณให้ความสำคัญมากที่สุด
Pulse ยังให้คุณ:
- ตรวจสอบสถานะการใช้งานของพวกเขา (ออนไลน์/ออฟไลน์)
- ดูว่าสมาชิกของคุณกำลังดูหรือแสดงความคิดเห็นในภารกิจใดอยู่แบบเรียลไทม์
- ทำให้การประชุม Scrumของคุณเป็นอัตโนมัติ
- ดูกิจกรรมของทีมคุณในช่วงเวลาที่กำหนด
6. ส่วนแสดงความคิดเห็นเฉพาะเพื่อการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
การสื่อสารที่ผิดพลาดอาจทำให้สมาชิกในทีมของคุณสับสนเหมือนเอมี่คนนี้:
และเนื่องจากการทำงานร่วมกันเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของโครงการซอฟต์แวร์การจัดการโครงการนี้ ช่วยให้คุณสื่อสารกับสมาชิกแต่ละคนในทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านฟีเจอร์ ความคิดเห็น
แต่ละงานใน ClickUp มีส่วนแสดงความคิดเห็นเฉพาะที่คุณสามารถใช้เพื่อเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมของคุณในทุกงาน
คุณสามารถใช้มันเพื่อ:
- หารือเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานกับทีมระยะไกลของคุณ
- แชร์ไฟล์และลิงก์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย
- แก้ไขปัญหาใด ๆ ด้วยบริบทที่ถูกต้อง
- จัดทีมแท็กเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการต่อไปอย่างเหมาะสม
อะไรอีก?
ClickUp ช่วยให้คุณเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นงานและมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมได้ด้วยฟีเจอร์มอบหมายความคิดเห็นด้วยวิธีนี้ คุณไม่ต้องกังวลว่าความคิดเห็นของคุณจะไม่ถูกสังเกตเห็นอีกต่อไป!
เมื่อคุณมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมแล้ว พวกเขาจะได้รับการแจ้งเตือนทันที งานนั้นจะปรากฏในถาดงานของพวกเขาด้วย เพื่อให้แน่ใจว่าความคิดเห็นจะอยู่ในความสนใจของพวกเขาเสมอ
เมื่อภารกิจเสร็จสิ้นแล้ว พวกเขาสามารถทำเครื่องหมายความคิดเห็นว่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้ ซึ่งจะป้องกันการติดตามที่ไม่จำเป็น!
7.รายงาน เพื่อ วิเคราะห์ประสิทธิภาพของทีมคุณ
ไม่ว่าจะเป็น The Treblemakers หรือ Barden Bellas การติดตามผลงานของทีมเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพการทำงาน
เอาล่ะ ออเบรย์อาจจะหลงตัวเองไปบ้างในบางครั้ง!
ไม่ต้องกังวล ด้วย รายงาน ของ ClickUp ผู้จัดการโครงการอย่างเธอสามารถรับข้อมูลสรุปโดยละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีมได้ โดยไม่ต้องเหนื่อยจนหมดแรง
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการนี้ให้รายงานที่แม่นยำหกรายการ เช่น:
- รายงานการเสร็จสิ้นงาน: เน้นงานที่เสร็จสิ้นของสมาชิกแต่ละทีม
- รายงานการติดตามเวลา: ดูว่าสมาชิกแต่ละทีมใช้เวลาไปกับงานของตนนานเท่าใด
- รายงานการทำงาน: แสดงการกระจายงานของสมาชิกแต่ละคน – สิ่งที่พวกเขาทำงานในแต่ละวัน, ในหนึ่งสัปดาห์ หรือในหนึ่งเดือน
- รายงานประมาณการเวลา: เปรียบเทียบเวลาที่ประมาณการไว้กับเวลาที่ใช้จริงเพื่อให้ทีมของคุณสามารถทำภารกิจเสร็จสิ้นได้อย่างรวดเร็ว
- รายงานคะแนนพื้นที่ทำงาน: เปลี่ยนสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณให้กลายเป็นเกม เพื่อท้าทายทีมงานภายในหรือทีมงานระยะไกลให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ผู้อยู่เบื้องหลังรายงาน: แสดงสมาชิกที่มีงานที่กำลังดำเนินการหรือยังไม่เสร็จสิ้น
ข้อดี
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- มีเวอร์ชันฟรีที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติ
- สามารถมอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมใดก็ได้ได้อย่างง่ายดาย
- คุณสมบัติการลากและวางเพื่อการจัดการงานที่รวดเร็วและง่ายดาย
- สถานะงานที่กำหนดเองเพื่อติดตามขั้นตอนต่างๆ ของโครงการ
- สามารถมอบหมายสมาชิกทีมมากกว่าหนึ่งคนให้กับงานเฉพาะเพื่อจัดการทรัพยากรได้ดีขึ้น
- สิทธิ์การเข้าถึงแบบกำหนดเองเพื่อแบ่งปันพื้นที่โครงการของคุณกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือลูกค้าโดยไม่กระทบต่อความเป็นส่วนตัวของคุณ
- สามารถค้นหาทรัพยากรโครงการทั้งหมดของคุณได้อย่างรวดเร็วด้วยฟีเจอร์ค้นหาอัจฉริยะ
- คุณสมบัติที่มีความสำคัญเพื่อแสดงถึงความเร่งด่วนของงาน
- สร้างการพึ่งพาของงานเพื่อพยายามทำงานตามลำดับที่ถูกต้อง
- เข้าถึงไฟล์โครงการที่เก็บไว้ทั้งหมดได้อย่างง่ายดายด้วยฟีเจอร์เอกสาร
- คุณสมบัติการดูแบบฟอร์มสำหรับการสร้างแบบฟอร์มเว็บที่มีรายละเอียด
- สามารถปรับแต่งวิธีการรับการแจ้งเตือนโครงการได้
- สามารถส่งคำขอฟีเจอร์ได้ผ่านทางชุมชนClickUp
- เสนอการผสานการทำงานกับแอปของบุคคลที่สามหลากหลายเพื่อจัดการงานได้อย่างราบรื่น
- มีให้บริการในรูปแบบเว็บ, เดสก์ท็อป, และแอปพลิเคชันมือถือ
ข้อเสีย
- ไม่มีบริการแบบไม่มีแบรนด์
- ไม่มีแท็กสำหรับเอกสาร
- ไม่มีข้อกำหนดสำหรับการส่งออกแดชบอร์ด
คุณสามารถตรวจสอบแผนงานผลิตภัณฑ์ของ ClickUp ได้ที่นี่
การกำหนดราคา
ClickUp มีเวอร์ชันฟรีที่ทรงพลังพร้อมฟีเจอร์มากมายที่เป็นประโยชน์ อย่างไรก็ตาม สำหรับฟังก์ชันเพิ่มเติม แผนการชำระเงินเริ่มต้นเพียง $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
- G2: 4. 7/5 (1000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1800+ รีวิว)
2. Jira
Jira เป็นแพลตฟอร์มโครงการที่ทรงพลังซึ่งช่วยในการจัดการโครงการ การติดตามข้อบกพร่องและการติดตามปัญหา
มีแพ็กเกจให้เลือกสามแบบแยกกัน:
- Jira Core: แพลตฟอร์มการจัดการโครงการพื้นฐานสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค
- Jira Software: เวอร์ชันที่อัปเกรดของ Jira Core ที่ช่วยให้ทีมซอฟต์แวร์สร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น
- JiraService Desk<span< a=””> style="font-weight: 400;">: แพลตฟอร์มสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีและการสนับสนุนลูกค้า </span<>
ด้วยแพ็กเกจที่หลากหลายนี้ คุณสามารถจัดการงานได้ทุกประเภทตามที่คุณต้องการ
เหมือนกับที่ทีมอะแคปเปลล่าต้องร้องเพลงจากแนวเพลงที่แตกต่างกันซึ่งได้รับมอบหมายในการแข่งขันริฟออฟ!
คุณสมบัติเด่น
- มีมุมมองงานแบบ Agile ที่ทรงพลังสองแบบ — กระดาน Scrum และกระดาน Kanban
- สร้างกระบวนการทำงานที่กำหนดเองตามกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณ
- Jira Portfolio สำหรับการจัดการและแบ่งปันแผนงานโครงการกับลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- รายงานแบบละเอียดแบบ Agile เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ
- ทำให้งานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติด้วยเครื่องมืออัตโนมัติของ Jira
ข้อดี
- สามารถสร้างตัวกรองการค้นหาแบบกำหนดเองได้
- เครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติแบบลากและวาง
- ใช้ฟรีสำหรับโครงการโอเพนซอร์สที่ตรงตามข้อกำหนดบางประการ
- มีแอปพลิเคชันมือถือสำหรับ iOS, iPad และอุปกรณ์ Android
- รองรับการผสานรวมแอปของบุคคลที่สามกับซอฟต์แวร์ เช่น GitHub, Slack และ Lucidchart
ข้อเสีย
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ซับซ้อนสำหรับผู้เริ่มต้น
- ไม่มีข้อกำหนดสำหรับแม่แบบที่กำหนดเองสำหรับงาน
- แผนราคาพื้นฐานอาจมีราคาสูงสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
- ไม่มีไทม์ไลน์ในตัวเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการของคุณ
การกำหนดราคา
แผนชำระเงินสำหรับ Jira Core เริ่มต้นที่ $7/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (8800+ รีวิว)
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่?ตรวจสอบรีวิว Jira ฉบับละเอียดของเรา
3. อาสนะ
Asana เป็นเครื่องมือจัดการงานบนระบบคลาวด์ที่จัดระเบียบงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการของคุณไว้ในที่เดียว
เครื่องมือนี้ช่วยให้บริษัททุกขนาดสามารถจัดการกับโครงการ หลาย โครงการพร้อมกันได้
ดังนั้น หากกลุ่มบาร์เดน เบลลาสต้องการวางแผนกลยุทธ์สำหรับสองการแข่งขันพร้อมกัน พวกเขาสามารถใช้ Asana ทำเช่นนั้นได้
คุณสมบัติเด่น
- เพิ่มงานไปยังหลายโครงการได้อย่างราบรื่น
- ไทม์ไลน์เพื่อช่วยคุณสร้างแผนโครงการ
- ทำให้งานที่ต้องทำด้วยตนเองเป็นอัตโนมัติด้วยกฎ
- เป้าหมายงานเพื่อกำหนดเป้าหมายโครงการ
- ไฟล์มุมมองเพื่อเข้าถึงเอกสารที่แชร์ทั้งหมดสำหรับงานหรือโครงการอย่างรวดเร็ว
ข้อดี
- สามารถแบ่งปันข้อมูลในรูปแบบรายการที่จัดระเบียบพร้อมการจัดรูปแบบข้อความแบบสมบูรณ์
- สามารถสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองได้เพื่อตอบสนองความต้องการของงานของคุณ
- มีคุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ของทีม
- สามารถสร้างแบบฟอร์มคำขอทำงานมาตรฐานได้
- รองรับการผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์ เช่น Slack และ Gmail เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร
ข้อเสีย
- ไม่มีโหมดออฟไลน์
- ไม่สามารถมอบหมายงานให้กับสมาชิกหลายคนได้
- แม้ว่าแผนพื้นฐานจะฟรี แต่ก็มีฟีเจอร์จำกัดเท่านั้น
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่สับสน
- ไม่มีสถานะที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อสะท้อนความต้องการของโครงการที่หลากหลาย
การกำหนดราคา
แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,500+)
- Capterra: 4. 4/5 (8600+ รีวิว)
ต้องการเพิ่มเติมหรือไม่? ลองดูทางเลือกยอดนิยมแทน Asana
4. Trello
Trello เป็นหนึ่งในเครื่องมือจัดการโครงการที่เรียบง่ายที่สุดในตลาด เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ระบบ Kanban เพื่อจัดระเบียบโครงการของคุณลงในบอร์ดของ Trello
(หมายเหตุ: โครงการเดี่ยว ใน Trello หมายถึงกระดาน Trello)*
ด้วยบอร์ด Trello คุณสามารถสร้างงานเป็นบัตรและลากและวางได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่น
- มอบหมายงานหรือการ์ด Trello ให้กับสมาชิกในทีมหลายคน
- ระบบอัตโนมัติของบอทบัตเลอร์สำหรับงานที่ต้องทำด้วยตนเอง
- พลังเสริม เช่น ฟิลด์ที่กำหนดเองและ Twitter เพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทำงาน
- รายการตรวจสอบเพื่อติดตามงานย่อย
- เทมเพลตเฉพาะอุตสาหกรรมเพื่อสร้างกระดานคัมบังได้อย่างรวดเร็ว
ข้อดี
- อินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่าย
- จัดการงานของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยฟังก์ชันลากและวาง
- สามารถเพิ่มไฟล์และลิงก์ที่เกี่ยวข้องลงในบัตร Trello เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถจัดหมวดหมู่บัตร Trello ใด ๆ ด้วยป้ายกำกับ
- รองรับการผสานการทำงานกับแอปต่างๆ เช่น GitLab และ Box เพื่อการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ข้อเสีย
- จำกัดเฉพาะมุมมองบอร์ด
- การผสานรวมแอปของบุคคลที่สามที่นำเสนอในรูปแบบ เสริมประสิทธิภาพแบบเสียค่าใช้จ่าย
- ไม่มีฟีเจอร์สำหรับดูว่าใครกำลังทำงานอะไรอยู่อย่างรวดเร็ว (คุณจะต้องตรวจสอบการ์ดด้วยตนเอง)
- บัตเลอร์บอท จำกัดการใช้งานเพียงคำสั่งเดียวสำหรับแผนฟรี
การกำหนดราคา
แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
- G2: 4. 3/5 (10300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (16,400+ รีวิว)
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่?ตรวจสอบรีวิวอย่างละเอียดของเราเกี่ยวกับ Trello
5. Wrike
Wrikeเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการบนระบบคลาวด์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการโครงการและงานต่าง ๆได้อย่างโปร่งใสและควบคุมได้อย่างสมบูรณ์
คุณสมบัติเด่น
- เทมเพลตฟรีสำหรับการจัดการงานร่วมกัน
- แผนภูมิแกนต์และความสัมพันธ์ระหว่างงานเพื่อวางแผนโครงการ
- เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มเพื่อสร้างแบบฟอร์มคำขอแบบไดนามิก
- นำเสนอการแสดงผลแบบสามหน้าต่างสำหรับกิจกรรมการจัดการงาน
- เครื่องมือติดตามเวลาในตัวเพื่อติดตามเวลาที่ใช้ในแต่ละงาน
ข้อดี
- สามารถมองเห็นภาพรวมงานของทีมคุณได้จากมุมสูงเพื่อการจัดการงานที่ง่ายดาย
- สามารถสร้างรายงานที่กำหนดเองเพื่อวิเคราะห์งานและโครงการของคุณ
- มีแอปพลิเคชันมือถือสำหรับอุปกรณ์ iOS และ Android
- สามารถผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม เช่น Salesforce, Google Drive และ GitHub
ข้อเสีย
- อินเทอร์เฟซใช้งานยากและสับสน
- แอปพลิเคชันมือถือขาดฟังก์ชันการทำงาน
- คุณสมบัติที่จำกัดสำหรับการติดตามโครงการ
- ไม่มีข้อกำหนดในการนำเข้าข้อมูลจากซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอื่น
- ไม่สามารถมอบหมายความคิดเห็นให้กับสมาชิกในทีมได้
การกำหนดราคา
แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9.80 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
- G2: 4. 2/5 (1100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่?ตรวจสอบรีวิวอย่างละเอียดของเราเกี่ยวกับ Wrikeและคู่มือการจัดการโครงการด้วย Wrike
สรุป
ในขณะที่โปรแกรม Shortcut สามารถช่วยคุณจัดการโครงการได้ แต่โปรแกรมนี้มุ่งเน้นเฉพาะการพัฒนาซอฟต์แวร์ เท่านั้น
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมมันจึงไม่ใช่ตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับส่วนใหญ่ของความต้องการในการบริหารโครงการของคุณ
เพียงผ่านเครื่องมือการจัดการโครงการห้าอย่างที่เราได้ระบุไว้ข้างต้นเพื่อค้นหาเครื่องมือที่เหมาะกับคุณที่สุด
และในขณะที่ซอฟต์แวร์แต่ละตัวที่เราได้กล่าวถึงมีข้อดีของตัวเอง ClickUp มีมากกว่านั้น ตั้งแต่ฟีเจอร์อันทรงพลังมากมายไปจนถึงระบบอัตโนมัติของกระบวนการที่พร้อมใช้งานกว่า 50 แบบ!
เริ่มต้นกันเถอะ! ทำไมไม่ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้และใช้ประโยชน์จากแผนฟรีที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติมากมาย คุณจะเปลี่ยนทีมของคุณจากกลุ่มคนน่ารัก (แต่ไม่ประสานงานกัน) ให้กลายเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพสูงได้ เหมือนกับ Barden Bellas!