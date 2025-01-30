บล็อก ClickUp
5 ทางลัดทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุด (รีวิวปี 2025)

5 ทางลัดทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุด (รีวิวปี 2025)

Holly
HollySenior Coaching Program Manager
30 มกราคม 2568

กำลังมองหาทางลัดที่ดีที่สุดอยู่หรือไม่?

เมื่อพูดถึงการจัดการโครงการ มีหลายส่วนที่ต้องจัดการ!

ตั้งแต่การจัดสรรงานของคุณไปจนถึงการรับมือกับกำหนดเวลาที่ใกล้เข้ามา คุณต้องจัดการกับงานมากมายหลายอย่างพร้อมกัน

โชคดีที่คุณมีเครื่องมือการจัดการโครงการอย่าง Shortcut มาช่วยคุณในเรื่องนั้น

แต่ในขณะที่ Shortcut เป็นเครื่องมือที่ดี มัน ไม่ใช่ ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่สมบูรณ์แบบ

และแน่นอนว่า หากคุณค้นหาบทความนี้ คุณอาจเห็นด้วยกับเรา และกำลังมองหา ทางเลือก ทางลัดบางอย่างอยู่

แต่เมื่อมีเครื่องมือการจัดการมากมายหลายร้อยตัวให้เลือก คุณควรเลือกใช้ตัวไหนดี?

อย่ากังวล!

ในบทความนี้ เราจะพูดถึง เหตุผล ที่คุณต้องการทางเลือกอื่นนอกจาก Shortcut และรีวิวเครื่องมือการจัดการโครงการห้าตัวเพื่อช่วยให้คุณค้นหาตัวที่ดีที่สุด เราจะเน้นคุณสมบัติหลัก ข้อดี ข้อเสีย ราคา และการให้คะแนนของลูกค้าของแต่ละเครื่องมือเพื่อช่วยให้คุณเปรียบเทียบเครื่องมือแต่ละตัวได้

เพื่อให้สนุกยิ่งขึ้น เราจะยกตัวอย่างจากภาพยนตร์ Pitch Perfect

ท้ายที่สุดแล้ว เมื่อพูดถึงการนำวิธีใหม่ๆ มาใช้ ใครจะเหมาะสมไปกว่าเบคา ผู้ซึ่งเทคนิคสมัยใหม่ของเธอช่วยให้ บาร์เดน เบลลาส (กลุ่มอะแคปเปลลา) คว้าแชมป์ระดับประเทศได้*

เด็กผู้หญิงกำลังดื่ม

มาเริ่มกันเลย!

อะไรคือทางลัด?

ก่อนที่จะอ่านเกี่ยวกับทางเลือกอื่น ๆ ขอให้เราไปทำความรู้จักกับซอฟต์แวร์ Shortcut และ 3 เหตุผล ที่คุณต้องการทางเลือกอื่นก่อนดีกว่า ฉันหมายความว่า อย่าเพิ่งเชื่อคำพูดของเราเมื่อเราบอกว่าโปรแกรม Shortcut ไม่ใช่เครื่องมือจัดการโครงการที่สมบูรณ์แบบ!

หน้าแรกคลับเฮาส์

Shortcut เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ใช้ระบบ Kanban สำหรับทีมที่ทำงานในโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยแต่ละงานจะถูกนำเสนอในรูปแบบของเรื่องราว

เรื่องราวคืออะไร?

เรื่องราว คือ หน่วยมาตรฐานของงานที่แสดงถึงงานแต่ละรายการ

ในช็อตคัท, เรื่องสามารถมีได้สามประเภท:

  • คุณสมบัติ: งานที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันการทำงานของซอฟต์แวร์
  • ข้อบกพร่อง: งานที่เกี่ยวข้องกับข้อผิดพลาดในซอฟต์แวร์
  • งานบ้าน: งานใด ๆ ที่ไม่เข้าข่ายเป็นฟีเจอร์หรือบั๊ก

เรื่องราวสามารถจัดหมวดหมู่ได้เป็น โครงการ, เอปิค, กระบวนการทำงาน, และเป้าหมาย

พวกเขาคืออะไร?

  • โครงการ: แต่ละเรื่องราว เป็นของ โครงการ
  • เวิร์กโฟลว์: กระบวนการที่เรื่องราวเคลื่อนไปข้างหน้า
  • มหากาพย์: การรวบรวมเรื่องราวที่อยู่ในโครงการหรือกระบวนการทำงานต่างๆ
  • หมุดหมายสำคัญ: ระดับสูงสุดของลำดับชั้นองค์กร ประกอบด้วย Epic

3 เหตุผลสำคัญในการมองหาทางเลือกทางลัด

แน่นอน Shortcut เป็นเครื่องมือที่ดีพอสมควร และมันช่วยคุณในการจัดการงาน แต่เป็นเครื่องมือที่ ดีที่สุด สำหรับคุณหรือไม่? *

สำหรับผู้เริ่มต้น ในแผนฟรี คุณสามารถเข้าถึงการสนับสนุนจากทีมงานของ Shortcut ได้เฉพาะ ผ่านชุมชนของ Shortcut เท่านั้น คล้ายกับการเข้าไปในฟอรัมออนไลน์ โพสต์คำถาม แล้วรอให้ใครสักคนมาตอบ

พูดถึงเรื่องที่ใช้เวลามาก!

และนี่เป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของปัญหาที่เครื่องมือนี้มี!

มาดู 3 ปัญหาหลักที่คุณอาจพบเจอกับ Shortcut:

1. เหมาะสำหรับโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์เท่านั้น

ความกลมกลืนคือองค์ประกอบพื้นฐานของกลุ่มอะแคปเปลล่าทุกกลุ่ม ใช่ไหม?

กลุ่มประชุมย่อย

ในทำนองเดียวกัน งานคือหน่วยพื้นฐานของโครงการใด ๆ และเครื่องมือการจัดการโครงการควรสามารถจัดการกับงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ใด ๆ ได้

ใน Shortcut คุณสามารถกำหนดประเภท (ฟีเจอร์, บัก, หรือ งานบ้าน) ให้กับแต่ละงานที่คุณสร้างได้

แต่ด้วยตัวเลือกเพียงสามอย่าง มันจึง จำกัด มาก

ผมหมายถึง การจัดหมวดหมู่นี้เหมาะมากสำหรับงานที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์อาจรับผิดชอบ

แต่สำหรับคนอื่น ๆ คุณจะต้องติดป้ายกำกับงานของคุณว่าเป็น 'งานบ้าน' ซึ่งจะทำให้คุณมีงาน 'งานบ้าน' ที่ไม่เกี่ยวข้องกันมากมาย ซึ่งอาจทำให้ยากต่อการระบุและติดตาม

พูดถึงมันว่าเป็น "งานบ้าน!"

2. จำกัดเฉพาะบอร์ดคัมบัง

ผู้ใช้ทางลัดจะถูกจำกัดให้ใช้ได้เฉพาะมุมมองแบบคัมบังหรือกระดานเท่านั้น

ชายและหญิงกำลังคุยกันเกี่ยวกับเมืองแห่งการงีบหลับ

ในขณะที่สิ่งนี้จำกัดผู้ใช้ให้สามารถดูได้เพียงมุมมองเดียวเท่านั้น แต่ก็ทำให้แอปไม่เหมาะสมสำหรับโครงการและวิธีการเฉพาะบางประเภท

ตัวอย่างเช่น ไม่เหมาะสำหรับกรณีที่คุณกำลังทำงานในโครงการที่ซับซ้อนซึ่งคุณต้องจัดการกับ หลาย คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับโครงการ สิ่งนี้อาจนำไปสู่กระดานคัมบังที่รก ซึ่งอาจทำให้การติดตามงานกลายเป็นอุปสรรค

นอกจากนี้ เนื่องจากผู้ใช้ Shortcut ถูกจำกัดให้ดูได้เพียง หนึ่ง โครงการเท่านั้น จึงอาจเป็นเรื่องยากสำหรับพวกเขาที่จะได้รับภาพรวมที่สมบูรณ์ของ หลาย โครงการ

3. ไม่มีแผนภูมิแกนต์

แผนภูมิแกนต์เป็นองค์ประกอบสำคัญในการบริหารโครงการ

ทำไม?

มันให้ภาพรวมที่ชัดเจนของไทม์ไลน์ของโครงการ, ทรัพยากร, และการพึ่งพาอาศัยกัน

ภาพรวมโดยย่อ ซอฟต์แวร์เสียง

คุณสามารถใช้แผนภูมิแกนต์เพื่อประเมินระยะเวลาที่โครงการจะใช้เวลาและกำหนดงานที่คุณควรดำเนินการ (เส้นทางวิกฤต) เพื่อให้โครงการเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโปรแกรม Shortcut ขาด คุณสมบัตินี้ คุณจะไม่มีองค์ประกอบที่มีประโยชน์สำหรับการวางแผนโครงการ การจัดตารางเวลา และการจัดการโครงการนี้

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่?ตรวจสอบบทวิจารณ์เชิงลึกของเราเกี่ยวกับShortcut

ตอนนี้คุณทราบถึงข้อเสียหลักของ Shortcut แล้ว คุณควรมองหาอะไรแทน?

ทางเลือกทางลัดยอดนิยม 5 อันดับในปี 2022

แม้ว่า Shortcut จะสามารถช่วยคุณในภารกิจของโครงการได้ แต่มันก็ไม่ใช่เครื่องมือที่ดีที่สุดที่มีอยู่

ท้ายที่สุดแล้ว เครื่องมือการจัดการโครงการควรรองรับ ทุก ประเภทของความต้องการโครงการ ไม่ใช่แค่การพัฒนาซอฟต์แวร์เท่านั้น

แต่ด้วยเครื่องมือการจัดการมากมายที่มีอยู่ คุณจะเลือกเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณได้อย่างไร?

เลือกชมรมของโรงเรียน

แม้ว่านั่นจะไม่ใช่ตัวเลือกที่เป็นไปได้ในขณะนี้ แต่เราสามารถพาคุณไปชม การทัวร์เสมือนจริง ของเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดได้

มาเริ่มกันเลย!

1. ClickUp

การจัดการโครงการ ClickUp บนทุกอุปกรณ์

ClickUpคือเครื่องมือจัดการโครงการอันดับ 1 ของโลก

ไม่ว่าจะเป็นการจัดการงาน การติดตามความคืบหน้าหรือการจัดการทรัพยากร ClickUp ก็สามารถจัดการ ทุกอย่าง ที่คุณโยนมาให้ได้อย่างแน่นอน!

คุณสมบัติหลัก

นี่คือรายละเอียดของ บาง คุณสมบัติสำคัญที่ ClickUp มอบให้คุณได้ เชื่อแบบนักวิชาการ:

1.มุมมองหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของโครงการต่างๆ

ไม่เหมือนกับ Shortcut, ClickUp มีความหลากหลายในการใช้งานเทียบเท่ากับ The Treblemakers เมื่อพูดถึงมุมมอง

(The Treblemakers เป็นผู้ชนะการแข่งขัน International Championship of Collegiate Acapella ถึงหกสมัย)

เครื่องมือการจัดการโครงการที่ยืดหยุ่นนี้เน้นการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง* ไม่ว่าจะเป็นAgile,Scrum,Kanban หรือ วิธีการโครงการใด ๆ

และนั่นคือสิ่งที่คุณจะได้รับจากฟีเจอร์ มุมมองหลายแบบ ของ ClickUp: ความยืดหยุ่น

มันช่วยให้คุณทำงานได้ในทุกวิธีที่คุณต้องการเพื่อสะท้อนความต้องการของโครงการของคุณอย่างถูกต้อง

นี่คือรายละเอียดของสิ่งที่ ClickUp มอบให้คุณ:

A. จำเป็นต้องมี การดูงาน

ด้วยมุมมองงานที่จำเป็นสองแบบของ ClickUp คุณสามารถปรับให้เข้ากับรูปแบบการจัดการโครงการที่พบบ่อยสองแบบได้:

1. มุมมองรายการ

มุมมองรายการ แสดงรายการงานของคุณในรูปแบบรายการสิ่งที่ต้องทำแบบ GTDโดยมีงานหนึ่งรายการต่อหนึ่งบรรทัด

ด้วยมุมมองนี้ คุณสามารถลองทำงานตามลำดับและทำเครื่องหมายว่าเสร็จแล้วเมื่อคุณดำเนินการไป

คุณยังสามารถจัดเรียงงานของคุณได้โดยการเพิ่มคอลัมน์ตามที่คุณต้องการ เช่น:

  • สถานะ
  • รหัสงาน
  • สร้างโดย
  • วันที่สร้าง
มุมมองรายการโครงการใน ClickUp
2. มุมมองบอร์ด

หากคุณต้องการใช้กระดานคัมบังต่อไป มุมมองกระดาน ของ ClickUp เหมาะสำหรับคุณ

ด้วยคุณสมบัติการลากและวาง คุณสามารถย้ายงานของคุณได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการของคุณ

มุมมองของคณะกรรมการช่วยให้คุณมองเห็นความคืบหน้าของโครงการได้อย่างรวดเร็ว และคุณเพียงแค่ต้องมองแวบเดียวก็สามารถทราบได้ว่างานของคุณอยู่ในขั้นตอนใด!

มุมมอง Agile Kanban ใน ClickUp

B. มุมมองกล่อง

มุมมองกล่อง ของ ClickUp ให้ภาพรวมในระดับสูงของงานและโครงการของทีมคุณ

ด้วยสิ่งนี้ ผู้จัดการโครงการสามารถหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการจัดประชุมพนักงานที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพียงเพื่อรับทราบความคืบหน้าว่าใครกำลังทำงานอะไรอยู่!

ผู้จัดการโครงการสามารถใช้มุมมองนี้เพื่อทราบอย่างรวดเร็วว่า:

  • สมาชิกในทีมของพวกเขากำลังทำงานอะไรอยู่
  • สิ่งที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจนถึงขณะนี้
  • สมาชิกทีมระยะไกลคนใดมีงานมากเกินไป

นอกจากนี้ คุณสามารถกระจายปริมาณงานให้สม่ำเสมอในหมู่พนักงานของคุณได้โดยการระบุว่าใครมีงานมากเกินไปที่จะรับมือได้

การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ: บรรลุแล้ว!

มุมมองกล่องโครงการใน ClickUp

C. มุมมองปฏิทิน

เบคก้าประสบปัญหาในการติดตามทุกอย่างเพราะการฝึกงานและการฝึกซ้อมการแสดงใช่ไหม?

ผู้ชายขโมยชิปจากผู้หญิง

ไม่ต้องกังวล, มุมมองปฏิทิน ของ ClickUp แก้ไขปัญหานี้ให้คุณแล้ว.

นี่คือวิธีที่รวดเร็วที่สุดในการวางแผนและจัดการตารางเวลาโครงการของคุณ โดยไม่พลาดงานใด ๆ!

คุณสามารถสลับมุมมองของคุณระหว่าง:

  • วัน: ดูงานทั้งหมดของคุณสำหรับวันที่เลือก
  • 4 วัน: ดูตารางงานของคุณในช่วงระยะเวลาสี่วันต่อเนื่อง
  • สัปดาห์: ดูตารางโครงการประจำสัปดาห์ของคุณ
  • รายเดือน: ภาพรวมของทุกงานสำหรับทั้งเดือน
มุมมองปฏิทินโครงการใน ClickUp

ดี. โหมดของฉัน

คุณต้องการให้พื้นที่ทำงานของคุณแสดงเฉพาะงานที่ได้รับมอบหมายให้คุณเท่านั้นหรือไม่?

จากนั้น โหมดของฉัน คือคำตอบ!

โหมด Me ของ ClickUp ช่วยให้คุณดูงานทั้งหมดที่ได้รับมอบหมาย เฉพาะ คุณเท่านั้น โหมดนี้ช่วยให้สมาชิกสามารถมุ่งเน้นกับปริมาณงานของแต่ละโครงการได้ดีขึ้นโดยการกำจัดงานที่ได้รับมอบหมายจากสมาชิกทีมคนอื่น ๆ

อะไรอีก?

คุณสามารถปรับแต่งพื้นที่ส่วนตัวนี้ได้อย่างง่ายดายเพียงแค่เลือกสิ่งที่คุณต้องการให้เห็นในโหมดของฉัน (ความคิดเห็น, งานย่อย, รายการตรวจสอบ)

โหมดของฉันใน ClickUp

2.แผนภูมิแกนต์เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการของคุณ

เพื่อเป็นแชมป์อะแคปเปลลา, กลุ่มเบลลาวางแผนเวลาทั้งหมดของพวกเขา, ไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศ.

แผนภูมิบนกระดานไวท์บอร์ด

คุณสามารถทำได้เช่นกัน

อย่างไร?

ด้วย แผนภูมิแกนต์ ของ ClickUp!

แผนภูมิแกนต์แสดงไทม์ไลน์ของโครงการทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น ช่วยคุณวางแผนโครงการ จัดการทรัพยากร และมองเห็นการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างงานต่างๆ — ทำให้การติดตามความคืบหน้าของโครงการเป็นเรื่องง่าย!

เพียงแค่ดูแผนภูมิแกนต์ของคุณอย่างรวดเร็ว คุณก็จะทราบได้ว่าโครงการของคุณกำลังดำเนินไปอย่างไร

เชื่อมโยงงานด้วยแผนภูมิแกนต์ใน ClickUp

คุณสมบัตินี้ที่น่าทึ่งสามารถทำให้กระบวนการต่าง ๆ เป็นอัตโนมัติได้มากมาย — เพียงเพื่อคุณ!

นี่คือสิ่งที่มันสามารถทำได้:

  • ปรับการพึ่งพาของงานโดยอัตโนมัติเมื่อกำหนดการโครงการของคุณเปลี่ยนแปลง
  • เปรียบเทียบความคืบหน้าของโครงการปัจจุบันของคุณกับความคืบหน้าตามที่คาดหวัง
  • คำนวณเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าของโครงการของคุณโดยเปรียบเทียบงานที่เสร็จสมบูรณ์กับจำนวนงานทั้งหมด
  • คำนวณเส้นทางวิกฤตของคุณเพื่อระบุงานที่คุณต้องทำให้เสร็จเพื่อให้ทันกำหนดเวลาของโครงการ

3.การติดตามเวลาแบบเนทีฟเพื่อติดตามเวลาที่โครงการของคุณใช้ไป

ออเบรย์ต้องตรวจสอบด้วยตัวเองว่าสมาชิกในทีมของเธอปฏิบัติตามตารางการฝึกซ้อม

แต่มันคงเหนื่อยมากที่จะติดตามว่าแต่ละคนใช้เวลาไปกับการออกกำลังกายแต่ละอย่างมากน้อยแค่ไหน ใช่ไหม?

เพื่อช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงปัญหานี้ในการบริหารโครงการ ClickUp ช่วยให้คุณติดตามเวลาของโครงการผ่านส่วนขยาย Google Chrome ที่ ฟรี 100%

คุณสมบัติการติดตามเวลาแบบดั้งเดิมนี้ช่วยให้คุณ:

  • รับรายละเอียดทั้งหมดว่าใครทำงานอะไรและใช้เวลานานเท่าไร
  • ติดตามประสิทธิภาพการทำงานของสมาชิกในทีมของคุณด้วยการกระจายเวลา
  • ติดตามรายละเอียดทั้งหมดที่คุณต้องการสำหรับการเรียกเก็บเงินจากลูกค้า

นอกจากนี้ ClickUpยังให้คุณผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์ ติดตามเวลาที่ได้รับความนิยม เช่น Everhour และ Time Doctor ได้อีกด้วย ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วกับสิ่งที่ทีมงานของคุณใช้อยู่แล้ว!

4.ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของทีมคุณ

ฟีเจอร์ Automation ของ ClickUp นำการอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์มากมายมาสู่พื้นที่ทำงานของคุณ คุณสามารถใช้ฟีเจอร์สุดเจ๋งนี้เพื่อทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติเพื่อเร่งความเร็ว ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดเวลาได้มาก แต่ยังช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญจริงๆ ได้อีกด้วย

โครงสร้างการอัตโนมัติกระบวนการของ ClickUp มีลักษณะดังนี้:

เมื่อมีการ กระตุ้น และ เงื่อนไข ถูกตอบสนองแล้ว การกระทำ ที่กำหนดไว้จะถูกดำเนินการโดยอัตโนมัติ

สำหรับแซมมี่, หัวหน้าของเบคก้า, กระบวนการทำงานอัตโนมัติอาจเป็น:

เพื่อให้แน่ใจว่าเบก้าส่งเดโมเสียงของเธอตรงเวลา เขาสามารถตั้งการแจ้งเตือนเพื่อเตือนเธอได้

ที่นี่:

  • ตัวกระตุ้น: ใกล้ถึงกำหนด
  • เงื่อนไข: เบคาเป็นผู้รับมอบหมาย
  • การกระทำ: โพสต์ความคิดเห็น "การสาธิตเป็นอย่างไรบ้าง?"
เด็กผู้หญิงกำลังทำงานบนแมคบุ๊กของเธอ

ในขณะที่ ClickUp มี 50+ ระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า คุณยังสามารถสร้างระบบอัตโนมัติของคุณเองได้อีกด้วย

บางส่วนของระบบอัตโนมัติที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าคือ:

  • กำหนดงานใหม่ให้กับสมาชิกทีมเฉพาะโดยอัตโนมัติ
  • เพิ่มแท็กหรือย้ายงานไปยังรายการเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความสำคัญ
  • โพสต์ความคิดเห็นเมื่อทุกงานย่อยภายในงานถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้น
  • เพิ่ม, ลบ, หรือมอบหมายงานใหม่เมื่อสถานะของงานเปลี่ยนแปลง
  • ใช้แม่แบบและแท็กเมื่อมีการสร้างงาน

เพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม,ศึกษาเกี่ยวกับ ClickUp Automations.

การสร้างระบบอัตโนมัติสำหรับงานใน ClickUp

5.ชีพจรเพื่อติดตาม "ชีพจร" ของทีมคุณ

ฟีเจอร์ Pulse ของ ClickUp ใช้ การเรียนรู้ของเครื่อง เพื่อวิเคราะห์งานที่ทีมของคุณให้ความสำคัญมากที่สุด

Pulse ยังให้คุณ:

  • ตรวจสอบสถานะการใช้งานของพวกเขา (ออนไลน์/ออฟไลน์)
  • ดูว่าสมาชิกของคุณกำลังดูหรือแสดงความคิดเห็นในภารกิจใดอยู่แบบเรียลไทม์
  • ทำให้การประชุม Scrumของคุณเป็นอัตโนมัติ
  • ดูกิจกรรมของทีมคุณในช่วงเวลาที่กำหนด
มุมมองทีมเพิลส์ในคลิกอัพ

6. ส่วนแสดงความคิดเห็นเฉพาะเพื่อการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

การสื่อสารที่ผิดพลาดอาจทำให้สมาชิกในทีมของคุณสับสนเหมือนเอมี่คนนี้:

เด็กผู้หญิงกำลังเต้น

และเนื่องจากการทำงานร่วมกันเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของโครงการซอฟต์แวร์การจัดการโครงการนี้ ช่วยให้คุณสื่อสารกับสมาชิกแต่ละคนในทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านฟีเจอร์ ความคิดเห็น

แต่ละงานใน ClickUp มีส่วนแสดงความคิดเห็นเฉพาะที่คุณสามารถใช้เพื่อเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมของคุณในทุกงาน

คุณสามารถใช้มันเพื่อ:

  • หารือเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานกับทีมระยะไกลของคุณ
  • แชร์ไฟล์และลิงก์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย
  • แก้ไขปัญหาใด ๆ ด้วยบริบทที่ถูกต้อง
  • จัดทีมแท็กเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการต่อไปอย่างเหมาะสม

อะไรอีก?

ClickUp ช่วยให้คุณเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นงานและมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมได้ด้วยฟีเจอร์มอบหมายความคิดเห็นด้วยวิธีนี้ คุณไม่ต้องกังวลว่าความคิดเห็นของคุณจะไม่ถูกสังเกตเห็นอีกต่อไป!

เมื่อคุณมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมแล้ว พวกเขาจะได้รับการแจ้งเตือนทันที งานนั้นจะปรากฏในถาดงานของพวกเขาด้วย เพื่อให้แน่ใจว่าความคิดเห็นจะอยู่ในความสนใจของพวกเขาเสมอ

เมื่อภารกิจเสร็จสิ้นแล้ว พวกเขาสามารถทำเครื่องหมายความคิดเห็นว่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้ ซึ่งจะป้องกันการติดตามที่ไม่จำเป็น!

การมอบหมายความคิดเห็นใน ClickUp

7.รายงาน เพื่อ วิเคราะห์ประสิทธิภาพของทีมคุณ

ไม่ว่าจะเป็น The Treblemakers หรือ Barden Bellas การติดตามผลงานของทีมเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพการทำงาน

เด็กผู้หญิงกำลังเตรียมตัวร้องเพลง

เอาล่ะ ออเบรย์อาจจะหลงตัวเองไปบ้างในบางครั้ง!

ไม่ต้องกังวล ด้วย รายงาน ของ ClickUp ผู้จัดการโครงการอย่างเธอสามารถรับข้อมูลสรุปโดยละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีมได้ โดยไม่ต้องเหนื่อยจนหมดแรง

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการนี้ให้รายงานที่แม่นยำหกรายการ เช่น:

  • รายงานการเสร็จสิ้นงาน: เน้นงานที่เสร็จสิ้นของสมาชิกแต่ละทีม
  • รายงานการติดตามเวลา: ดูว่าสมาชิกแต่ละทีมใช้เวลาไปกับงานของตนนานเท่าใด
  • รายงานการทำงาน: แสดงการกระจายงานของสมาชิกแต่ละคน – สิ่งที่พวกเขาทำงานในแต่ละวัน, ในหนึ่งสัปดาห์ หรือในหนึ่งเดือน
  • รายงานประมาณการเวลา: เปรียบเทียบเวลาที่ประมาณการไว้กับเวลาที่ใช้จริงเพื่อให้ทีมของคุณสามารถทำภารกิจเสร็จสิ้นได้อย่างรวดเร็ว
  • รายงานคะแนนพื้นที่ทำงาน: เปลี่ยนสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณให้กลายเป็นเกม เพื่อท้าทายทีมงานภายในหรือทีมงานระยะไกลให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ผู้อยู่เบื้องหลังรายงาน: แสดงสมาชิกที่มีงานที่กำลังดำเนินการหรือยังไม่เสร็จสิ้น
แดชบอร์ดรายงานทีมใน ClickUp

ข้อดี

  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
  • มีเวอร์ชันฟรีที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติ
  • สามารถมอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมใดก็ได้ได้อย่างง่ายดาย
  • คุณสมบัติการลากและวางเพื่อการจัดการงานที่รวดเร็วและง่ายดาย
  • สถานะงานที่กำหนดเองเพื่อติดตามขั้นตอนต่างๆ ของโครงการ
  • สามารถมอบหมายสมาชิกทีมมากกว่าหนึ่งคนให้กับงานเฉพาะเพื่อจัดการทรัพยากรได้ดีขึ้น
  • สิทธิ์การเข้าถึงแบบกำหนดเองเพื่อแบ่งปันพื้นที่โครงการของคุณกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือลูกค้าโดยไม่กระทบต่อความเป็นส่วนตัวของคุณ
  • สามารถค้นหาทรัพยากรโครงการทั้งหมดของคุณได้อย่างรวดเร็วด้วยฟีเจอร์ค้นหาอัจฉริยะ
  • คุณสมบัติที่มีความสำคัญเพื่อแสดงถึงความเร่งด่วนของงาน
  • สร้างการพึ่งพาของงานเพื่อพยายามทำงานตามลำดับที่ถูกต้อง
  • เข้าถึงไฟล์โครงการที่เก็บไว้ทั้งหมดได้อย่างง่ายดายด้วยฟีเจอร์เอกสาร
  • คุณสมบัติการดูแบบฟอร์มสำหรับการสร้างแบบฟอร์มเว็บที่มีรายละเอียด
  • สามารถปรับแต่งวิธีการรับการแจ้งเตือนโครงการได้
  • สามารถส่งคำขอฟีเจอร์ได้ผ่านทางชุมชนClickUp
  • เสนอการผสานการทำงานกับแอปของบุคคลที่สามหลากหลายเพื่อจัดการงานได้อย่างราบรื่น
  • มีให้บริการในรูปแบบเว็บ, เดสก์ท็อป, และแอปพลิเคชันมือถือ

ข้อเสีย

  • ไม่มีบริการแบบไม่มีแบรนด์
  • ไม่มีแท็กสำหรับเอกสาร
  • ไม่มีข้อกำหนดสำหรับการส่งออกแดชบอร์ด

คุณสามารถตรวจสอบแผนงานผลิตภัณฑ์ของ ClickUp ได้ที่นี่

การกำหนดราคา

ClickUp มีเวอร์ชันฟรีที่ทรงพลังพร้อมฟีเจอร์มากมายที่เป็นประโยชน์ อย่างไรก็ตาม สำหรับฟังก์ชันเพิ่มเติม แผนการชำระเงินเริ่มต้นเพียง $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า

  • G2: 4. 7/5 (1000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (1800+ รีวิว)

2. Jira

หน้าแรก Jira

Jira เป็นแพลตฟอร์มโครงการที่ทรงพลังซึ่งช่วยในการจัดการโครงการ การติดตามข้อบกพร่องและการติดตามปัญหา

มีแพ็กเกจให้เลือกสามแบบแยกกัน:

  • Jira Core: แพลตฟอร์มการจัดการโครงการพื้นฐานสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค
  • Jira Software: เวอร์ชันที่อัปเกรดของ Jira Core ที่ช่วยให้ทีมซอฟต์แวร์สร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น
  • JiraService Desk<span< a=””> style="font-weight: 400;">: แพลตฟอร์มสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีและการสนับสนุนลูกค้า </span<>

ด้วยแพ็กเกจที่หลากหลายนี้ คุณสามารถจัดการงานได้ทุกประเภทตามที่คุณต้องการ

เหมือนกับที่ทีมอะแคปเปลล่าต้องร้องเพลงจากแนวเพลงที่แตกต่างกันซึ่งได้รับมอบหมายในการแข่งขันริฟออฟ!

คุณสมบัติเด่น

  • มีมุมมองงานแบบ Agile ที่ทรงพลังสองแบบ — กระดาน Scrum และกระดาน Kanban
  • สร้างกระบวนการทำงานที่กำหนดเองตามกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณ
  • Jira Portfolio สำหรับการจัดการและแบ่งปันแผนงานโครงการกับลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • รายงานแบบละเอียดแบบ Agile เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ
  • ทำให้งานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติด้วยเครื่องมืออัตโนมัติของ Jira

ข้อดี

  • สามารถสร้างตัวกรองการค้นหาแบบกำหนดเองได้
  • เครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติแบบลากและวาง
  • ใช้ฟรีสำหรับโครงการโอเพนซอร์สที่ตรงตามข้อกำหนดบางประการ
  • มีแอปพลิเคชันมือถือสำหรับ iOS, iPad และอุปกรณ์ Android
  • รองรับการผสานรวมแอปของบุคคลที่สามกับซอฟต์แวร์ เช่น GitHub, Slack และ Lucidchart

ข้อเสีย

  • อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ซับซ้อนสำหรับผู้เริ่มต้น
  • ไม่มีข้อกำหนดสำหรับแม่แบบที่กำหนดเองสำหรับงาน
  • แผนราคาพื้นฐานอาจมีราคาสูงสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
  • ไม่มีไทม์ไลน์ในตัวเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการของคุณ

การกำหนดราคา

แผนชำระเงินสำหรับ Jira Core เริ่มต้นที่ $7/ผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (8800+ รีวิว)

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่?ตรวจสอบรีวิว Jira ฉบับละเอียดของเรา

3. อาสนะ

หน้าแรกแอสานา

Asana เป็นเครื่องมือจัดการงานบนระบบคลาวด์ที่จัดระเบียบงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการของคุณไว้ในที่เดียว

เครื่องมือนี้ช่วยให้บริษัททุกขนาดสามารถจัดการกับโครงการ หลาย โครงการพร้อมกันได้

ดังนั้น หากกลุ่มบาร์เดน เบลลาสต้องการวางแผนกลยุทธ์สำหรับสองการแข่งขันพร้อมกัน พวกเขาสามารถใช้ Asana ทำเช่นนั้นได้

กอดกลุ่ม

คุณสมบัติเด่น

  • เพิ่มงานไปยังหลายโครงการได้อย่างราบรื่น
  • ไทม์ไลน์เพื่อช่วยคุณสร้างแผนโครงการ
  • ทำให้งานที่ต้องทำด้วยตนเองเป็นอัตโนมัติด้วยกฎ
  • เป้าหมายงานเพื่อกำหนดเป้าหมายโครงการ
  • ไฟล์มุมมองเพื่อเข้าถึงเอกสารที่แชร์ทั้งหมดสำหรับงานหรือโครงการอย่างรวดเร็ว

ข้อดี

  • สามารถแบ่งปันข้อมูลในรูปแบบรายการที่จัดระเบียบพร้อมการจัดรูปแบบข้อความแบบสมบูรณ์
  • สามารถสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองได้เพื่อตอบสนองความต้องการของงานของคุณ
  • มีคุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ของทีม
  • สามารถสร้างแบบฟอร์มคำขอทำงานมาตรฐานได้
  • รองรับการผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์ เช่น Slack และ Gmail เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร

ข้อเสีย

  • ไม่มีโหมดออฟไลน์
  • ไม่สามารถมอบหมายงานให้กับสมาชิกหลายคนได้
  • แม้ว่าแผนพื้นฐานจะฟรี แต่ก็มีฟีเจอร์จำกัดเท่านั้น
  • อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่สับสน
  • ไม่มีสถานะที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อสะท้อนความต้องการของโครงการที่หลากหลาย

การกำหนดราคา

แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,500+)
  • Capterra: 4. 4/5 (8600+ รีวิว)

ต้องการเพิ่มเติมหรือไม่? ลองดูทางเลือกยอดนิยมแทน Asana

4. Trello

หน้าแรก Trello

Trello เป็นหนึ่งในเครื่องมือจัดการโครงการที่เรียบง่ายที่สุดในตลาด เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ระบบ Kanban เพื่อจัดระเบียบโครงการของคุณลงในบอร์ดของ Trello

(หมายเหตุ: โครงการเดี่ยว ใน Trello หมายถึงกระดาน Trello)*

ด้วยบอร์ด Trello คุณสามารถสร้างงานเป็นบัตรและลากและวางได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติเด่น

  • มอบหมายงานหรือการ์ด Trello ให้กับสมาชิกในทีมหลายคน
  • ระบบอัตโนมัติของบอทบัตเลอร์สำหรับงานที่ต้องทำด้วยตนเอง
  • พลังเสริม เช่น ฟิลด์ที่กำหนดเองและ Twitter เพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทำงาน
  • รายการตรวจสอบเพื่อติดตามงานย่อย
  • เทมเพลตเฉพาะอุตสาหกรรมเพื่อสร้างกระดานคัมบังได้อย่างรวดเร็ว

ข้อดี

  • อินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่าย
  • จัดการงานของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยฟังก์ชันลากและวาง
  • สามารถเพิ่มไฟล์และลิงก์ที่เกี่ยวข้องลงในบัตร Trello เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
  • สามารถจัดหมวดหมู่บัตร Trello ใด ๆ ด้วยป้ายกำกับ
  • รองรับการผสานการทำงานกับแอปต่างๆ เช่น GitLab และ Box เพื่อการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข้อเสีย

  • จำกัดเฉพาะมุมมองบอร์ด
  • การผสานรวมแอปของบุคคลที่สามที่นำเสนอในรูปแบบ เสริมประสิทธิภาพแบบเสียค่าใช้จ่าย
  • ไม่มีฟีเจอร์สำหรับดูว่าใครกำลังทำงานอะไรอยู่อย่างรวดเร็ว (คุณจะต้องตรวจสอบการ์ดด้วยตนเอง)
  • บัตเลอร์บอท จำกัดการใช้งานเพียงคำสั่งเดียวสำหรับแผนฟรี

การกำหนดราคา

แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า

  • G2: 4. 3/5 (10300+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (16,400+ รีวิว)

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่?ตรวจสอบรีวิวอย่างละเอียดของเราเกี่ยวกับ Trello

5. Wrike

หน้าแรก Wrike

Wrikeเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการบนระบบคลาวด์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการโครงการและงานต่าง ๆได้อย่างโปร่งใสและควบคุมได้อย่างสมบูรณ์

ผู้ชายพูดว่า "ฉันประทับใจ"

คุณสมบัติเด่น

  • เทมเพลตฟรีสำหรับการจัดการงานร่วมกัน
  • แผนภูมิแกนต์และความสัมพันธ์ระหว่างงานเพื่อวางแผนโครงการ
  • เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มเพื่อสร้างแบบฟอร์มคำขอแบบไดนามิก
  • นำเสนอการแสดงผลแบบสามหน้าต่างสำหรับกิจกรรมการจัดการงาน
  • เครื่องมือติดตามเวลาในตัวเพื่อติดตามเวลาที่ใช้ในแต่ละงาน

ข้อดี

  • สามารถมองเห็นภาพรวมงานของทีมคุณได้จากมุมสูงเพื่อการจัดการงานที่ง่ายดาย
  • สามารถสร้างรายงานที่กำหนดเองเพื่อวิเคราะห์งานและโครงการของคุณ
  • มีแอปพลิเคชันมือถือสำหรับอุปกรณ์ iOS และ Android
  • สามารถผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม เช่น Salesforce, Google Drive และ GitHub

ข้อเสีย

  • อินเทอร์เฟซใช้งานยากและสับสน
  • แอปพลิเคชันมือถือขาดฟังก์ชันการทำงาน
  • คุณสมบัติที่จำกัดสำหรับการติดตามโครงการ
  • ไม่มีข้อกำหนดในการนำเข้าข้อมูลจากซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอื่น
  • ไม่สามารถมอบหมายความคิดเห็นให้กับสมาชิกในทีมได้

การกำหนดราคา

แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9.80 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า

  • G2: 4. 2/5 (1100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่?ตรวจสอบรีวิวอย่างละเอียดของเราเกี่ยวกับ Wrikeและคู่มือการจัดการโครงการด้วย Wrike

สรุป

ในขณะที่โปรแกรม Shortcut สามารถช่วยคุณจัดการโครงการได้ แต่โปรแกรมนี้มุ่งเน้นเฉพาะการพัฒนาซอฟต์แวร์ เท่านั้น

นั่นคือเหตุผลว่าทำไมมันจึงไม่ใช่ตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับส่วนใหญ่ของความต้องการในการบริหารโครงการของคุณ

เพียงผ่านเครื่องมือการจัดการโครงการห้าอย่างที่เราได้ระบุไว้ข้างต้นเพื่อค้นหาเครื่องมือที่เหมาะกับคุณที่สุด

และในขณะที่ซอฟต์แวร์แต่ละตัวที่เราได้กล่าวถึงมีข้อดีของตัวเอง ClickUp มีมากกว่านั้น ตั้งแต่ฟีเจอร์อันทรงพลังมากมายไปจนถึงระบบอัตโนมัติของกระบวนการที่พร้อมใช้งานกว่า 50 แบบ!

เริ่มต้นกันเถอะ! ทำไมไม่ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้และใช้ประโยชน์จากแผนฟรีที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติมากมาย คุณจะเปลี่ยนทีมของคุณจากกลุ่มคนน่ารัก (แต่ไม่ประสานงานกัน) ให้กลายเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพสูงได้ เหมือนกับ Barden Bellas!

เด็กผู้หญิงกำลังฉลอง