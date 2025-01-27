De 10 bästa projektledningsprogrammen med kundportaler 2025

Idag prioriterar företag direkt kundengagemang genom programvara som erbjuder kundportaler.

Dessa plattformar säkerställer att företag håller sina team samordnade och främjar förtroende, snabb feedback och samarbete med sina kunder.

Denna artikel listar de 10 bästa programvarualternativen som på ett smidigt sätt involverar kunderna i projektets arbetsflöden. Låt oss sätta igång och hjälpa dig att hitta den bästa projektledningsprogramvaran med kundportaler för din organisation!

Vad är klientportalprogramvara?

En kundportal är en säker onlineplattform som gör det möjligt för företag att dela dokument, filer, digitala tillgångar, information och meddelanden med sina kunder.

Det finns många fördelar med att integrera en kundportal i din projektledningsprocess:

Bättre samarbete och kommunikation: Med en central plats för att dela projektinformation kan projektledare minska mängden e-postmeddelanden och samtal som behöver utbytas. Många klientportalprogramvaror erbjuder chatt- och kommentarsystem i realtid för att förbättra kommunikationen ytterligare.

Förbättrad kundengagemang: Ger en smidig kommunikations- och samarbetsmetod som uppmuntrar dina kunder att fritt dela med sig av synpunkter, feedback och önskemål.

Ökad transparens: Ger kunderna tillgång till projektinformation i realtid.

Ökad effektivitet: Hjälper dig att spara tid och pengar genom att automatisera uppgifter som fildelning och dokumenthantering.

Förbättrad säkerhet: Skyddar känslig information genom att tillhandahålla ett säkert sätt att dela filer och dokument.

Om du letar efter ett sätt att förbättra kommunikationen, samarbetet och effektiviteten med dina kunder bör du leta efter en bra klientportalprogramvara med viktiga funktioner som samarbetsverktyg.

Fördelarna med en kundportal i projektledningsprogram

Det finns många fördelar med att välja en projektledningsprogramvara med en kundportal, bland annat förbättrad:

Integrationer

Säkerhet

Kostnadseffektivitet

Användarvänlighet

Om du letar efter verktyg för kundhantering för att förbättra kommunikationen, samarbetet och effektiviteten med dina kunder kan det vara ett bra alternativ att integrera en kundportal med din projektledningsprogramvara.

De 10 bästa projektledningsprogrammen med kundportal

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde efter dina behov.

ClickUps projektledningsprogramvara är en kraftfull plattform med kundportalverktyg som låter dig skapa en universell arbetsplats för team med smidig kundkommunikation.

Den erbjuder många projektledningsfunktioner, inklusive instrumentpaneler, kommentarer, whiteboards och samarbetsverktyg. Du kan skapa uppgifter, sätta deadlines, tilldela uppgifter till teammedlemmar och spåra projektets framsteg.

Om du letar efter en komplett projektledningslösning och programvara som kan hjälpa ditt team att bygga starka kundrelationer är ClickUp CRM ett utmärkt val.

ClickUp erbjuder också olika rapporteringsverktyg som hjälper dig att mäta framgången för dina projekt.

ClickUps affärsverktyg är mycket anpassningsbara och kan skräddarsys efter dina specifika affärsmål, ditt team och dina kunders behov. Du kan också använda kundportalen för att registrera nya kunder, hantera kontrakt och tillhandahålla kundsupport.

ClickUps bästa funktioner

Helt anpassningsbar för resurshantering

Åtkomst via dator och mobil så att du kan samarbeta med kunder var du än befinner dig.

Över 1 000 mallar gör att du kan lägga till funktioner och verktyg i takt med att du växer.

Kundintroduktion är enkelt med den anpassningsbara mallen för kundintroduktion från ClickUp , som hjälper dig att effektivisera kundintroduktionen och ge en positiv kundupplevelse.

Dashboards spårar projektets framsteg, visualiserar data och hjälper dig att fatta välgrundade beslut. De kan anpassas för att visa den information som är viktigast för dig, och du kan skapa flera dashboards för att spåra olika aspekter av ditt arbete.

Kommentarer kan användas för att samarbeta med teammedlemmar, ge feedback och ställa frågor. Du kan tilldela kommentarer till specifika uppgifter eller @nämna teammedlemmar för att få deras uppmärksamhet.

Whiteboards är ett utmärkt sätt att visualisera ditt arbete och få alla på samma sida.

Begränsningar i ClickUp

Dess omfattande uppsättning funktioner kan skapa en inlärningskurva för vissa användare.

Alla vyer är inte tillgängliga i mobilappen – ännu.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 $/arbetsplatsmedlem/månad

Betyg och recensioner för ClickUp

G2 : 4,7/5 (8 566+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (3 775+ recensioner)

2. Monday

via Monday

Monday är ett projektledningsprogram med en kundportal som hjälper team att samarbeta och få saker gjorda.

Monday utmärker sig genom sitt intuitiva och enkla användargränssnitt och sin flexibilitet. Till skillnad från flera andra alternativ kan Monday användas av team i alla storlekar och branscher.

Monday är perfekt för företag som arbetar med fjärrkunder eller behöver dela känslig information.

Måndagens bästa funktioner

Superintuitiv och användarvänlig plattform

Massor av tillägg, mallar och anpassningsalternativ

Skalas upp smidigt när du expanderar

Måndagsbegränsningar

Vissa användare klagar över att de får för många e-postmeddelanden från plattformen varje dag.

Vissa recensenter säger att kundsupporten behöver förbättras.

Måndagspriser

Gratis

Basic : 8 $/månad per plats

Standard : 10 $/månad per plats

Pro : 16 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Måndagens betyg och recensioner

G2 : X/5 (X+ recensioner)

Capterra: X/5 (X+ recensioner)

Kolla in vår fullständiga jämförelse mellan Monday och Airtable.

3. Zoho

via Zoho

Zoho Projects är en molnbaserad projektledningsplattform med en kundportal. Det är en projektledningskundportal som gör det möjligt för företag att dela projektinformation med sina kunder i en säker och organiserad miljö.

Till skillnad från många Zoho-alternativ är plattformen mycket prisvärd och enkel att använda. Detta gör den till ett utmärkt val för småföretag och team som söker ett kostnadseffektivt sätt att hantera sina projekt.

Zoho bästa funktioner

Erbjuder många funktioner och möjligheter

Anpassningsbara instrumentpaneler och rapporteringsfunktioner

Utmärkt kundsupport

Zoho-begränsningar

Inställningarna kan vara svåra att navigera i

Vissa recensenter rapporterar om instabila integrationer.

Alla webbläsare stöds inte.

Zoho-priser

Gratis

Premium : 5 $/månad per användare

Enterprise: 10 $/månad per användare

Zoho-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (376+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (372+ recensioner)

4. Freshdesk

via Freshdesk

Freshdesk klientportalprogramvara erbjuder en helpdeskplattform med automatisering och AI som effektiviserar kundsupporten.

Denna användarvänliga och skalbara lösning är skräddarsydd för företag, oavsett om det gäller B2B, e-handel, SaaS eller distansarbete, och lägger tonvikt på säker datahantering, samarbete och enkel integration med befintliga verktyg.

Om du är ett modernt företag som söker ett intuitivt supportsystem kan Freshdesk vara ett bra alternativ.

Freshdesks bästa funktioner

Kan förena många funktioner på en plattform, såsom marknadsföring, försäljning etc.

Enkel att navigera med e-post, chatt och samtal på ett och samma ställe

Förenklar arbetsbelastningen med en komplett lösning

Begränsningar för Freshdesk

Ibland kan kundernas svar vara långsamma, även när det gäller brådskande ärenden.

Det är svårt att samordna alla rätt verktyg för att skapa en anpassad plattform.

Det finns liten flexibilitet med anpassade moduler.

Priser för Freshdesk

Gratis

Tillväxt : 15 $/månad

Pro : 49 $/månad

Enterprise: 79 $/månad

Freshdesk-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (2 961+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (3 127+ recensioner)

Bonus: De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till Freshdesk 2023

5. Wrike

via Wrike

Wrike är ett allt-i-ett-verktyg för OKR-hantering (mål och nyckelresultat) med Kanban-tavlor, Gantt-diagram, tidsspårning och över 400 integrationer.

Med anpassade arbetsflöden, automatisk tilldelning och automatiserad rapportering optimerar det leveransen och ger tydlig insyn i teamets framsteg.

Vissa alternativ till Wrike kan vara enklare, men plattformen erbjuder en gedigen allt-i-ett-lösning med vyer och integrationer som är svåra att matcha.

Wrike är perfekt för team som vill effektivisera måluppfyllelsen.

Wrikes bästa funktioner

Allt-i-ett-lösning

Användbara funktioner för beroendehantering

Förhindrar att uppgifter "faller mellan stolarna"

Wrike-begränsningar

Servrarna kan ibland vara långsamma.

Mindre anpassningsbar än vissa av sina konkurrenter

Vissa användare tycker att systemet är förvirrande.

Wrike-priser

Gratis

Team : 9,80 $/månad per användare

Företag : 24,80 $/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

Pinnacle: Kontakta oss för prisuppgifter

Wrike-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (3 469+ recensioner)

Capterra: 4./5 (2 454+ recensioner)

6. Accelo

via Accelo

Vill du hantera kundprojekt och arbetsbelastning, proaktivt lösa projektproblem och få en tydlig överblick över projektstatus? Då kan programvaran Accelo för hantering av kundarbete vara ett bra val för dig!

Plattformen ger en omfattande översikt över projekt med realtidsdata om personal, budget och framsteg. Dess kundportal är enkel att använda för både företag och kunder. Kunderna kan enkelt hitta information, supportärenden, ladda upp filer och lämna kommentarer.

Accelo används av byråer, konsultföretag, IT-företag, marknadsföringsföretag och många fler.

Accelos bästa funktioner

Enkel och snabb åtkomst till viktig information

Hantera allt från uppgifter till ärenden, kampanjer och mycket mer

Enastående användargränssnitt

Accelos begränsningar

Svårigheter med avtal om fast arvode, Accello tilldelar ibland automatiskt kvarvarande timmar

Vissa recensenter rapporterar om enstaka buggar och funktionsproblem.

Begränsade anpassningsmöjligheter

Accelos priser

Plus : 24 $/månad per användare

Premium : 39 $/månad per användare

Paket: 89 $/månad per användare

Accelo-betyg och recensioner

G2 : 404/5 (490+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (159+ recensioner)

7. Asana

via Asana

Asana är ett projektledningsverktyg som hjälper team att samarbeta och få saker gjorda.

Den erbjuder en rad olika funktioner, inklusive uppgiftshantering, fildelning och kommunikationsverktyg.

Asana har också en komplett projektledningsfunktion med kundportal som gör det möjligt för företag att dela projektinformation med sina kunder på ett säkert och organiserat sätt.

Om du letar efter alternativ till Asana kan du överväga ClickUp eller Monday.

Asanas bästa funktioner

Ren, färgglad och intuitiv gränssnitt som gör det enkelt att följa upp

Stort utbud av integrationsalternativ

Erbjuder ett generöst gratisabonnemang

Asanas begränsningar

Begränsade funktioner för återkommande uppgifter

Kräver en stabil internetuppkoppling för att fungera korrekt.

Minst två licenser måste köpas för att uppgradera från gratis till betald version.

Asanas prissättning

Basic : Gratis

Premium : 10,99 $/månad per användare

Företag: 24,99 $/månad per användare

Asana-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (9 457+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (12 096+ recensioner)

8. Smartsheet

via Smartsheet

Kalkylbladsprogrammet Smartsheet är en molnbaserad plattform för arbetsutförande som hjälper team att planera, spåra, automatisera och rapportera om allt sitt arbete. Det erbjuder kraftfulla automatiseringsverktyg, hög flexibilitet och anpassningsbarhet samt samarbetsfunktioner för att förbättra din kommunikation.

Smartsheets kundportal är ett säkert och anpassningsbart sätt att dela projektinformation med kunder och klienter. Den låter kunderna se projektets tidsplaner, budgetar och milstolpar, ladda upp filer och lämna kommentarer.

Även om Smartsheet-alternativ kan erbjuda ett mycket bredare utbud av funktioner, verktyg och automatiseringar, är det ett utmärkt val för småföretag som vill hålla det enkelt.

Smartsheets bästa funktioner

Robusta kommunikationsfunktioner möjliggör omfattande kommunikationsplaner

Utmärkta automatiseringsfunktioner, tidrapportering och framstegsrapportering

Gör ett utmärkt jobb med att spåra och prioritera arbetsbelastningar

Smartsheets begränsningar

Flera användare har problem med att hitta de smidigaste anpassningarna och vyerna.

Det kommer med en brant inlärningskurva

Priser för Smartsheet

Gratis

Pro : 7 $/månad per användare

Företag : 25 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner för Smartsheet

G2 : 4,4/5 (14 193+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (2 980+ recensioner)

9. Trello

via Trello

Trello erbjuder en mycket visuell approach till projekt- och kundhantering. Dess Kanban-tavla hjälper team att organisera och följa upp sitt arbete på ett sätt som gör allt roligt.

Slutligen kan du använda Trellos Power-Ups för att lägga till kundportalens funktionalitet till dina tavlor. Det finns ett antal Power-Ups som kan användas för detta ändamål, till exempel Client Portal Power-Up och Collaborators Power-Up.

Det är svårt att hitta alternativ till Trello som matchar dess visuella enkelhet, men du kan överväga Wrike eller ClickUp eftersom båda också erbjuder Kanban-tavlor.

Trellos bästa funktioner

Fantastisk, visuell design och användarvänlig plattform

Superenkelt att använda, även för nybörjare

Bra pris för pengarna

Trellos begränsningar

I vissa fall kan dess design vara begränsad (t.ex. ingen sidrullning).

Kan vara svårt för uppgiftshantering när man jonglerar flera projekt och kunder

Det är lätt att förlora information om du gör ett misstag

Priser för Trello

Gratis

Standard : 5 $/månad per användare

Premium : 10 $/månad per användare

Enterprise: 7,38 $+/månad per användare

Trello-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (13 367+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (22 691+ recensioner)

10. OneDesk

via OneDesk

Letar du efter en kombination av HelpDesk och projektledningsverktyg? OneDesk Project Management Client Portal hjälper team att samarbeta, följa framsteg och leverera resultat.

OneDesk hjälper team att hantera projekt från start till mål, tillhandahålla kundsupport och kommunikation samt generera rapporter som spårar framsteg och identifierar trender.

OneDesk molnbaserade projektledningsprogramvara är ett bra val för små till medelstora företag som vill ha tillgång till data var som helst med en internetanslutning.

OneDesks bästa funktioner

Kombinerar flera funktioner i en enda plattform

Enkel att använda och konfigurera

Gör ett bra jobb med att effektivisera all projektdata

Begränsningar för OneDesk

Begränsade anpassningsmöjligheter

Inte särskilt lämpligt för företag på företagsnivå

Ingen gratisversion

OneDesk-priser

Standard : 11,99 $/månad per användare

Premium : 13,99 $/månad per användare

Enterprise: 15,99 $/månad per användare

OneDesk-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (31+ recensioner)

Capterra: 4,2/5 (9+ recensioner)

Välja rätt projektledningsprogramvara för kundsamarbete

Effektivt samarbete inom projektledningsteamet och smidig kundkommunikation är viktigare än någonsin tidigare.

De 10 projektledningsprogrammen med kundportaler som vi har undersökt i den här artikeln understryker den blandning av funktionalitet, användarvänlighet och transparens som företag efterfrågar 2023.

ClickUp erbjuder en omfattande uppsättning verktyg som är skräddarsydda för att möta varje teams unika behov.

Oavsett om du jonglerar flera projekt, samarbetar med kunder eller letar efter bättre uppgiftsorganisation, så har ClickUp det du behöver. Dyk in i dess hundratals funktioner och se själv hur det kan revolutionera ditt teams arbetssätt.

Prova ClickUp nu och förvandla din projektledningsupplevelse!