Topp 10 CRM-system för marknadsföringsbyråer som driver tillväxt 2026

Tappar du leads för att kunduppgifterna är begravda i kalkylark? Kämpar du med att hålla koll på uppföljningar av kampanjer? En gedigen CRM-programvara för byråer kan lösa det.

En rapport från Bain & Company visar att marknadsföringsbyråer som implementerar ett dedikerat CRM-system upplever högre kundlojalitet inom ett år.

Varför? Ett bra CRM-system fungerar som din kommandocentral – det automatiserar uppföljningar, effektiviserar arbetsflöden och ger dig en helhetsbild av kundinteraktionerna.

Den goda nyheten? Du behöver inte gå igenom otaliga CRM-alternativ när du väljer ett för din byrå. Den här guiden går igenom de bästa CRM-lösningarna för marknadsföringsbyråer så att du kan hitta det perfekta verktyget för att öka tillväxten, förenkla processer och fokusera på det du gör bäst – att leverera resultat.

👀 Visste du att? En av de mest kända föregångarna till det moderna CRM -systemet var ”The Farley File”, som noggrant fördes av James Farley, Franklin D. Roosevelts kampanjchef. Den innehöll detaljerade personuppgifter och politiska tillhörigheter för de personer som FDR träffade.

De bästa CRM-systemen för marknadsföringsbyråer i korthet

CRM Bäst för Viktiga funktioner Priser* ClickUp Byråer av alla storlekar som behöver inbyggd projektledning och automatisering av arbetsflöden En allt-i-ett-plattform som förenar projektledning, CRM och samarbete Gratis abonnemang tillgängligt; Anpassningar tillgängliga för företag HubSpot CRM Små till stora marknadsföringsbyråer som fokuserar på att generera och vårda leads genom innehåll, e-post och sociala medier Verktyg för automatisering av arbetsflöden som låter dig automatisera uppgifter utan kodning Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 20 $/användare/månad Salesforce Marketing Cloud Stora digitala marknadsföringsbyråer som behöver avancerad marknadsföringsautomatisering och analys AI-driven personalisering och samordning av kampanjer över flera kanaler Gratis provperiod tillgänglig; Betalda abonnemang från 1 250 $/månad Zoho CRM Multikanalsautomatisering inom ett integrerat ekosystem för medelstora till stora byråer Kraftfulla inbyggda integrationer + avancerad lead-poängsättning till ett konkurrenskraftigt pris Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 14 $/användare/månad ActiveCampaign AI-driven personalisering och avancerad automatisering av e-postmarknadsföring för byråer Kraftfulla e-postflöden med villkorslogik och beteendespårning Gratis provperiod tillgänglig; Betalda abonnemang från 29 $/månad Creatio Byråer som behöver ett anpassningsbart CRM-system med kraftfull processautomatisering Kodfri plattform med ett intuitivt dra-och-släpp-gränssnitt Gratis provperiod tillgänglig; Betalda abonnemang från 25 $/användare/månad Apptivo Modulärt CRM med projektledning för små byråer Stöder funktionen "betala efterhand som du växer" Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 10 $/användare/månad Salesmate Automatisering av säljprocessen på språng för medelstora till stora byråer Smarta försäljningssekvenser och automatisering av röst- och textmeddelanden Gratis provperiod tillgänglig; Betalda abonnemang från 12 $/användare/månad Pipedrive Visuell hantering av säljprocessen för byråer i alla storlekar Säljprocesser med aktivitetspåminnelser och prognoser Gratis provperiod tillgänglig; Betalda abonnemang från 14 $/användare/månad Freshsales AI-driven prioritering av leads för stora byråer Förenklad uppföljning av affärer och kundengagemang Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 15 $/användare/månad

Vad bör du leta efter i ett CRM-system för marknadsföringsbyråer?

Att välja rätt CRM-system för din marknadsföringsbyrå handlar om vad du vill åtgärda eller förbättra – oavsett om det handlar om att hålla koll på kundkontakter, hantera projekt smidigare eller helt enkelt få bättre organisation i ditt team.

Helst ska ditt CRM göra saker enklare, inte mer komplicerade. Leta efter något som hjälper dig att arbeta smartare, håller dina kunder nöjda och ger ditt team mer tid att fokusera på det de gör bäst.

Här är vad du bör prioritera:

Leadhantering : Fånga upp, vårda och följ upp leads genom din säljprocess med automatiserade uppföljningar och poängsättning

Centraliserad kundkommunikation : Samla e-post, samtal och meddelanden på ett ställe för att undvika förlorade konversationer och missade möjligheter

Projekt- och kampanjhantering : Tilldela uppgifter, följ upp framsteg och samarbeta smidigt kring marknadsföringskampanjer

Anpassningsbara arbetsflöden : Anpassa CRM-systemet efter din byrås unika processer och kundernas behov

Marknadsföringsautomatisering : Automatisera e-postsekvenser, uppföljningar och lead nurturing för att spara tid och öka konverteringarna

Sömlösa integrationer : Anslut till e-postplattformar, schemaläggare för sociala medier, analysverktyg och annonshanterare för ett enhetligt arbetsflöde

Skalbarhet : Se till att CRM-systemet kan växa i takt med din byrå och hantera fler kunder, användare och data utan att prestandan försämras

Detaljerad rapportering och analys : Följ upp resultatet : Följ upp resultatet av CRM-kampanjer , mät avkastningen på investeringen och visa din byrås genomslagskraft med insikter i realtid.

Samarbetsfunktioner : Håll teamet samordnat med delade kalendrar, fillagring och uppdateringar i realtid

Kundportaler och självbetjäningsalternativ: Ge kunderna tillgång till projektuppdateringar, rapporter och godkännanden för ett smidigare samarbete

De 10 bästa CRM-systemen för marknadsföringsbyråer

Hur vi granskar programvara på ClickUp

De grundläggande komponenterna i ett CRM-system omfattar hantering av leads, hantering av säljprocessen, automatisering av marknadsföringsflöden, kundsupport, marknadsföringskampanjer, affärsrapportering och integrationsmöjligheter.

Låt oss titta närmare på de bästa CRM-systemen för byråer som utmärker sig inom dessa viktiga områden.

🧠 Rolig fakta: Den genomsnittliga kostnaden per anställd på marknaden för CRM-programvara beräknas uppgå till 26,36 dollar. Detta visar på organisationernas vilja att investera i CRM-programvara.

1. ClickUp (Bäst för byråer som behöver ett CRM-system med inbyggd projektledning och automatisering av arbetsflöden)

ClickUp, appen som klarar allt på jobbet, är ett kraftfullt projektledningsverktyg som är utformat för att hjälpa dig att hantera kunder och kampanjer utan kaos, allt på ett och samma ställe. Det är din plattform för att hantera och underhålla kundrelationer, driva kampanjer framåt och se till att din byrå fungerar smidigt.

Låt oss gå igenom några praktiska ClickUp-arbetsflöden för marknadsföring som kan höja din byrås prestanda:

Smidig kundintroduktion och arbetsflöde för projektstart

Berätta för ClickUp AI vad du vill automatisera på vanlig engelska, så skapar den omedelbart ett arbetsflöde åt dig i valfri Space, mapp eller lista

Föreställ dig en värld där det är enkelt att få nya kunder, inte ett hinder. Så här optimerar ClickUp din CRM-process:

📌 Arbetsflöde: Nya leads → Registrera detaljer → Automatisera onboarding → Omfattning → Offert

Från lead till affär på ett ögonblick: Med Med ClickUp Forms kan du skapa anmälningsformulär med ditt varumärke för att fånga upp nya leads eller kundförfrågningar. Dessa läggs automatiskt in i en särskild lista och går igenom anpassade statusar som ”Lead”, ”Kvalificerad”, ”Offert skickad” och ”Undertecknad”.

Lär känna dina kunder inifrån och ut: Använd Använd ClickUps anpassade fält för att spåra alla viktiga kunduppgifter – budget, bransch, huvudkontakt, avtalstyp – så att alla i ditt team har fullständig överblick över kunden till hands

Automatisera välkomstprocessen: När en kund går över till statusen ”Signed” kan När en kund går över till statusen ”Signed” kan ClickUp Automations automatiskt tilldela onboarding-uppgifter till ditt team, meddela kundansvarig och till och med skicka ett personligt välkomstmejl via integrationer med Gmail eller Outlook. Inga fler missade steg eller manuella uppföljningar!

Enkla offerter och onboarding: Använd Använd ClickUp Docs för att skapa professionella offerter, detaljerade arbetsbeskrivningar och omfattande onboardingpaket. Du kan till och med återanvända dina mest framgångsrika offertmallar för att spara tid och upprätthålla enhetligheten

Agilt arbetsflöde för SEO och innehållsoptimering

När du behöver ge feedback på en fil kan du använda ClickUps korrekturverktyg för uppgiften

SEO är aldrig ”klart” – det är en kontinuerlig cykel av forskning, skapande och optimering. Så här hjälper ClickUp dig att ligga steget före:

📌 Arbetsflöde: Nyckelordsdata → Strukturerad brief → Tilldela uppgifter → Förfina innehåll → Granska innehåll

Nyckelord till innehållsbrief på några minuter: Klistra bara in dina nyckelordsdata i ett ClickUp Doc och be sedan Klistra bara in dina nyckelordsdata i ett ClickUp Doc och be sedan ClickUp Brain att ”Skapa en innehållsbrief för denna nyckelordsuppsättning, inklusive målgrupp, huvudämnen, konkurrenter och föreslagna rubriker.” AI-assistenten sätter igång och skapar omedelbart en strukturerad brief

Skapa nyckelordskluster, innehållsbriefs, dispositioner och till och med färdiga inlägg med hjälp av ClickUp Brain

Automatiserade innehållsuppdrag och deadlines: När innehållsbriefen har godkänts kan en ClickUp-automatisering aktiveras. När dokumentets status ändras till ”Brief godkänd” skapas automatiskt en ny När innehållsbriefen har godkänts kan en ClickUp-automatisering aktiveras. När dokumentets status ändras till ”Brief godkänd” skapas automatiskt en ny ClickUp-uppgift för innehållsförfattaren, den tilldelas denne, ett förfallodatum anges och den länkas tillbaka till det ursprungliga ClickUp-dokumentet

AI-driven innehållsförbättring: Skribenter kan använda ClickUp Brain för att förbättra sitt skrivande. Om du snabbt behöver omformulera något för att ändra tonen, använd ClickUp Brain för att ”skriva om den här meningen med en mer övertygande ton”.

Feedbackloop med inbyggd korrekturläsning: Kunder eller interna intressenter kan ge precis feedback direkt på bilder, PDF-filer eller till och med videofiler som laddats upp till ClickUp-uppgifter med hjälp av Kunder eller interna intressenter kan ge precis feedback direkt på bilder, PDF-filer eller till och med videofiler som laddats upp till ClickUp-uppgifter med hjälp av ClickUp Proofing-verktyget . Inga fler vaga kommentarer via e-post – du får tidsstämplade, visuella anteckningar

Enkel rapportering till kunder och arbetsflöde för hantering av fasta uppdrag

Optimera kampanjuppföljningen med sammankopplade arbetsflöden, dokument och realtidsdashboards på ClickUp

Håll koll på dina fasta uppdrag och visa ditt värde med transparent, datadriven rapportering.

📌 Arbetsflöde: Skapa instrumentpaneler → Spåra fakturerbara timmar → Skapa rapporter → Kontrollera status för fasta avtal

Dashboards som levererar: Skapa anpassade, kundspecifika Skapa anpassade, kundspecifika ClickUp-dashboards som ger en realtidsöversikt över slutförda uppgifter, registrerad tid och viktiga kampanjmått hämtade direkt från integrationer som Google Analytics eller Google Sheets

Noggrann tidrapportering: Logga tid direkt i uppgifterna med hjälp av Logga tid direkt i uppgifterna med hjälp av ClickUps inbyggda tidrapporteringsfunktion för att korrekt fakturera kunder för timmar som lagts ner på specifika leveranser eller projekt

Dynamiska rapportdokument: Skapa snygga rapporter med ClickUp Docs som innehåller dina live-dashboards, grafer och kampanjsammanfattningar. Du kan dela dessa med kunder i realtid eller exportera dem som professionella PDF-filer

Missa aldrig något: Använd Använd ClickUps 15+Views för att visualisera data efter kund, leveranstyp eller prioritet, så att du alltid vet statusen för ditt uppdrag och kan hantera förväntningarna proaktivt.

Om du är redo att effektivisera kundarbetet redan från dag ett, kolla in ClickUps kostnadsfria CRM-mallar som är skapade för marknadsförare.

ClickUp CRM-mallen hjälper dig att spåra leads, hantera säljsteg och centralisera kundinformation – från kontaktuppgifter till kampanjfiler. Visuella pipelines och länkade dokument gör det enkelt att hålla ordning och förutsäga affärer med tillförsikt.

Använd ditt ClickUp CRM för att:

Spåra leads och försäljningsmöjligheter med anpassningsbara pipelines och tydliga statusuppdateringar som ”Kvalificerad” eller ”Avslutad”

Samla all kundinformation på ett ställe – från kontaktuppgifter till befattningar – så att ditt team aldrig mer behöver leta igenom kalkylblad

Prioritera och hantera uppgifter efter försäljningsstadium med hjälp av anpassade vyer och fält som är skräddarsydda för ditt teams arbetsflöde

Automatisera rutinuppgifter och få fram insikter med inbyggda påminnelser, automatiseringar och verktyg för dataanalys som hjälper dig att fokusera på det som verkligen gör skillnad

Genom att centralisera och samordna projekt- och kundrelationshantering på en enda plattform kan marknadsföringsteamen fokusera på det som verkligen betyder något – att bygga relationer och driva resultat.

ClickUps bästa funktioner

Samla all kunddata och alla kampanjer på ett ställe – slipp hoppa mellan olika verktyg

Visualisera framsteg med list-, tavla- eller Gantt-vyer i ClickUp för att se vad som går framåt eller har fastnat

Anpassa säljprocesser med fält och statusar som passar din byrås arbetsflöde

Samarbeta kring material med inbyggda funktioner för korrekturläsning och dokumenthantering för att effektivisera feedbacken

Använd mallar för kampanjer, innehållskalendrar och leadspårning för att komma igång snabbare

Integrera med de verktyg du redan använder för att hålla allt synkroniserat med över 1000 ClickUp-integrationer

Begränsningar i ClickUp

Antalet funktioner och anpassningsalternativ kan kännas överväldigande för nya användare

Att bemästra mer avancerade funktioner kräver en brant inlärningskurva

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En recension på G2 säger:

Jag älskar ClickUps mångsidighet och att vårt team kan anpassa det efter alla situationer – det är inte bara ett projektledningsverktyg, utan en hel operativ hubb för oss! Vi hanterar allt från kundarbete till vårt CRM och älskar flexibiliteten i alternativen och de inbyggda automatiseringarna. Vi uppskattar också att ClickUp ständigt utvecklas och att de lyssnar på sina kunder!

Jag älskar ClickUps mångsidighet och att vårt team kan anpassa det efter alla situationer – det är inte bara ett projektledningsverktyg, utan en hel operativ hubb för oss! Vi hanterar allt från kundarbete till vårt CRM och älskar flexibiliteten i alternativen och de inbyggda automatiseringarna. Vi uppskattar också att ClickUp ständigt utvecklas och att de lyssnar på sina kunder!

💡 Proffstips: För snabbare kreativa revideringar, använd ClickUp Clips för att spela in och kommentera feedback direkt på skärmen. Detta gör kommunikationen tydlig och minskar ändlösa tur-och-retur-diskussioner.

Se hur ClickUp hjälper till att kombinera CRM och projektledning i ett kraftfullt verktyg:

2. HubSpot CRM (Bäst för marknadsföringsbyråer som fokuserar på att generera och vårda leads genom innehåll, e-post och sociala medier)

via Hubspot

HubSpot CRM hjälper byråer att hantera komplexa kundrelationer med en tydlig, realtidsöversikt över varje kontaktpunkt – e-post, samtal, affärer och support – allt organiserat i en enda tidslinje.

Det som utmärker det är dess verktyg för automatisering av arbetsflöden, som gör det möjligt för team att automatisera åtgärder som uppföljningar, uppgiftsfördelning, lead-bearbetning och övergångar mellan affärsstadier – utan att skriva en enda rad kod.

Dessutom använder HubSpots Predictive Lead Scoring AI för att analysera tidigare konverteringsdata och rangordna leads utifrån sannolikheten att de leder till affärer, vilket hjälper byråer att prioritera de mest lovande prospekten. Resultatet: färre missade möjligheter, snabbare svarstider och en gemensam förståelse mellan marknadsföring, sälj och support.

HubSpot CRM:s bästa funktioner

Anpassa kundinteraktionerna med hjälp av omfattande kontaktinformation och historik

Lös problem snabbare med hjälp av inbyggda ärendehanterings- och supportsystem

Se diagram som visar vem som är redo att köpa och var de befinner sig i processen

Använd mallar för att snabbt skapa snygga e-postmeddelanden och dokument

Få påminnelser om uppgifter så att du aldrig glömmer att följa upp med en kund

Skala upp från kostnadsfria grundverktyg till avancerade funktioner utan att störa arbetsflödena eller behöva omskola teamen

Begränsningar i HubSpot CRM

Användarvänligt gränssnitt, men automatiseringen kräver en viss inlärningskurva

Premiumverktyg som avancerad automatisering och rapportering kan vara kostsamma

Priser för HubSpot CRM

Starter: 20 $/månad per användare

Professional: 100 $/månad per användare

Enterprise: 150 $/månad per användare

Betyg och recensioner av HubSpot CRM

G2: Ej tillgängligt

Capterra: 4,5/5 (över 4 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om HubSpot CRM?

En recension på Capterra säger:

HubSpot CRM har gett oss en betydande fördel. Investeringen i detta CRM-system har inte bara effektiviserat vår projektledning utan också förbättrat vår kundkommunikation och våra försäljningsprocesser.

HubSpot CRM har gett oss en betydande fördel. Investeringen i detta CRM-system har inte bara effektiviserat vår projektledning utan också förbättrat vår kundkommunikation och våra försäljningsprocesser.

3. Salesforce Marketing Cloud (Bäst för AI-driven personalisering i stor skala)

via Salesforce

Salesforce Marketing Cloud använder Einstein AI för att hjälpa stora byråer och företag att anpassa kampanjer utifrån kundernas beteende i realtid.

Till exempel analyserar verktyget Einstein Content Selection varje kunds tidigare interaktioner och preferenser för att automatiskt välja den bild, ämnesrad eller det erbjudande som ger bäst resultat, utan manuella tester. På så sätt kan en detaljhandelskampanj dynamiskt visa produkt A för storkonsumenter och produkt B för rabattjägare, allt från samma e-postmall.

Andra AI-funktioner inkluderar Einstein Engagement Scoring, som förutsäger vilka kontakter som är mest benägna att öppna, klicka eller avsluta prenumerationen. Den väljer också den bästa tidpunkten för varje enskild mottagare, vilket ökar öppningsfrekvensen.

De bästa funktionerna i Salesforce Marketing Cloud

Övervaka och analysera konversationer i sociala medier för att förstå kunder och konkurrenter

Nå ut till kunderna via SMS, MMS, push-meddelanden och gruppmeddelanden vid viktiga tillfällen

Skalera 1:1-anpassning till miljontals användare, minska gissningsarbetet och förbättra resultatet för kampanjer i flera kanaler

Sammanfoga insikter från e-post, sociala medier, webben och mobilen för optimerad kampanjplanering

Begränsningar i Salesforce Marketing Cloud

Nya användare kan uppleva att inlärningskurvan är brant

Även om det är kraftfullt kan kostnadsstrukturen utgöra en utmaning för mindre byråer eller nystartade företag

Priser för Salesforce Marketing Cloud

Starter Suite: 25 $/månad per användare

Professional: 1 500 USD/månad per organisation (faktureras årligen)

Företag: 3 250 USD/månad per organisation (faktureras årligen)

Enterprise: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Salesforce Marketing Cloud

G2: 4,0/5 (över 4 600 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (523+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Salesforce Marketing Cloud?

En recension på Capterra säger:

Plattformens förmåga att segmentera målgrupper och automatisera marknadsföringsflöden är mycket kraftfull, vilket möjliggör precis målgruppsanpassning och engagemang via e-post, sociala medier och SMS.

Plattformens förmåga att segmentera målgrupper och automatisera marknadsföringsflöden är mycket kraftfull, vilket möjliggör precis målgruppsanpassning och engagemang via e-post, sociala medier och SMS.

4. Zoho CRM (Bäst för automatisering av flera kanaler inom ett integrerat ekosystem)

via Zoho

Zoho CRM är utmärkt för att automatisera kundkontakter över olika kanaler – e-post, livechatt, sociala medier och mer – inom en tätt integrerad affärssvit.

Låt oss säga att en potentiell kund laddar ner en e-bok från din byrås webbplats. Zoho CRM skapar automatiskt en ny kontaktpost, skickar ett personligt e-postmeddelande via Zoho Campaigns, schemalägger en livechatt om den potentiella kunden återvänder till webbplatsen och loggar alla interaktioner samt betygsätter den potentiella kunden utifrån engagemang.

Denna typ av heltäckande automatisering hjälper byråer att effektivisera sina marknadsförings- och försäljningsflöden utan att behöva hoppa mellan olika verktyg. Som en del av Zohos bredare ekosystem – inklusive Zoho Campaigns, Desk och Projects – erbjuder CRM-systemet inbyggda kopplingar som förenklar komplexa arbetsflöden till en kostnad som är konkurrenskraftig för växande team.

Zoho CRM:s bästa funktioner

Anpassa din instrumentpanel för att lyfta fram viktiga nyckeltal och rapporter

Få aviseringar när kunder utför specifika åtgärder, såsom att fylla i formulär eller öppna e-postmeddelanden

Följ försäljningsutvecklingen med visuella diagram och grafer

Begränsningar i Zoho CRM

Det krävs en hel del anpassning för att komma igång

Användargränssnittet kan kännas mindre modernt än nyare, snyggare CRM-system

Priser för Zoho CRM

Gratis

Standard: 20 $/månad per användare

Professional: 35 $/månad per användare

Enterprise: 50 $/månad per användare

Ultimate: 65 $/månad per användare

Betyg och recensioner för Zoho CRM

G2: 4,1/5 (över 2 700 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 6 900 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zoho CRM?

En recension på Capterra säger:

Zoho CRM är ett bra CRM-system, men om du verkligen vill utnyttja möjligheterna till fullo behöver du utvecklare för att säkerställa att du kan uppnå det du vill med automatiserade processer.

Zoho CRM är ett bra CRM-system, men om du verkligen vill utnyttja möjligheterna till fullo behöver du utvecklare för att säkerställa att du kan uppnå det du vill med automatiserade processer.

5. ActiveCampaign (Bäst för AI-driven personalisering och avancerad automatisering av e-postmarknadsföring)

via ActiveCampaign

ActiveCampaign utmärker sig genom sin förmåga att automatiskt anpassa när e-postmeddelanden skickas utifrån varje kontakts beteende. Det använder AI för att identifiera de tidsintervall då enskilda användare är mest benägna att interagera.

Denna nivå av tidsmässig precision hjälper små och medelstora företag att förbättra öppningsfrekvensen och klickfrekvensen utan att förlita sig på statiska scheman för drip-kampanjer. Det minskar också gissningsarbetet vid kampanjgenomförandet, vilket gör det mer sannolikt att varje meddelande når sin målgrupp vid rätt tillfälle.

Oavsett om du kör drip-kampanjer, värderar leads eller automatiserar uppföljningar, ser denna plattform till att dina meddelanden når fram precis när de ska.

ActiveCampaigns bästa funktioner

Skapa komplexa automatiserade arbetsflöden och e-postkampanjer med hjälp av ett visuellt dra-och-släpp-verktyg

Övervaka och justera kampanjer i realtid med detaljerad analys

Skicka personliga SMS-meddelanden som en del av automatiserade kundresor

Hantera säljmöjligheter och uppgifter med en integrerad CRM-pipeline

Begränsningar i ActiveCampaign

Kostnaderna stiger i takt med att din prenumerantlista växer

Begränsade verktyg för att hantera en fullständig säljprocess

Priser för ActiveCampaign

Starter: Från 15 $/månad per användare

Plus: Från 49 $/månad per användare

Pro: Från 79 $/månad per användare

Enterprise: Från 145 $/månad per användare

Betyg och recensioner för ActiveCampaign

G2: 4,5/5 (över 14 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ActiveCampaign?

Här är en recension av verktyget från en Capterra-användare:

Jag använde ActiveCampaign flitigt under en lång tid och förlitade mig starkt på dess avancerade automatiseringar, dubbla taxonomisystem och mångsidiga API. Det var ett kraftfullt verktyg som erbjöd stor flexibilitet och hjälpte till att hantera komplexa arbetsflöden effektivt. Med tiden blev dock prissättningen hög, och plattformen kändes långsammare och mer komplicerad att navigera i.

Jag använde ActiveCampaign flitigt under en lång tid och förlitade mig starkt på dess avancerade automatiseringar, dubbla taxonomisystem och mångsidiga API. Det var ett kraftfullt verktyg som erbjöd stor flexibilitet och hjälpte till att hantera komplexa arbetsflöden effektivt. Med tiden blev dock prissättningen hög, och plattformen kändes långsammare och mer komplicerad att navigera i.

6. Creatio (Bäst för byråer som behöver ett anpassningsbart CRM-system med kraftfull processautomatisering)

via Creatio

Som marknadsföringsbyrå behöver du ett CRM-system som håller jämna steg med dina idéer, inte ett som bromsar dig med komplex teknik. Det är där Creatio kommer in.

Det är en plattform med lite eller ingen kodning som låter dig utforma och automatisera din byrås unika processer samt anpassa arbetsflöden med hjälp av ett dra-och-släpp-verktyg.

Låt oss säga att du lanserar en ny kampanj för att generera leads och behöver en anpassad pipeline för att kvalificera potentiella kunder. Med Creatio kan dina marknadsföringsstrateger ställa in automatiska triggers för att flytta leads från ”ny förfrågan” till ”kvalificerad” så snart vissa kriterier är uppfyllda. Detta gör det möjligt för ditt team att lansera marknadsföringskampanjer i flera kanaler otroligt snabbt och ställa in e-postsekvenser, händelsetriggers och kundresor utan att skriva en enda rad kod. Du kan gå från idé till lansering på några timmar, inte veckor.

Creatios bästa funktioner

Samla kunddata i en 360-gradersvy genom att sammanställa interaktioner, köphistorik och engagemang på sociala medier i en samlad profil

Visualisera analyser i realtid genom anpassningsbara instrumentpaneler, vilket ger omedelbar inblick i kampanjresultat och teamets produktivitet

Segmentera kunder dynamiskt med hjälp av avancerade kriterier som engagemangsnivåer och förväntat beteende för att förbättra målgruppen

Använd AI-analys för att förstå kunderna och styra besluten

Hantera leads, segmentera kontakter och analysera kampanjresultat – allt från en central arbetsyta

Begränsningar i Creatio

Flexibilitet när det gäller anpassning innebär en längre inlärningskurva, särskilt vid den initiala installationen

Avancerade funktioner kostar extra, vilket gör det mindre lämpligt för nystartade företag

Creatio har begränsade integrationer med tredjepartsprogram jämfört med konkurrenterna

Priser för Creatio

Tillväxt: 25 $/månad per användare

Enterprise: 55 $/månad per användare

Obegränsat: 85 $/månad per användare

Creatio – betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 280 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 120 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Creatio?

En recension på G2 lyder:

Creatio är det mest anpassningsbara [sic] CRM-systemet jag någonsin sett. Jag tycker att det är riktigt svårt att lära sig de flesta CRM-system eftersom de har så många funktioner, men med Creatio var det verkligen enkelt eftersom det går att anpassa utan kodning. Jag använde Creatio dagligen och det var en fantastisk upplevelse.

Creatio är det mest anpassningsbara [sic] CRM-systemet jag någonsin sett. Jag tycker att det är riktigt svårt att lära sig de flesta CRM-system eftersom de har så många funktioner, men med Creatio var det verkligen enkelt eftersom det går att anpassa utan kodning. Jag använde Creatio dagligen och det var en fantastisk upplevelse.

📮 ClickUp Insight: Endast 7 % av yrkesverksamma använder AI främst för uppgiftshantering och organisation. Detta kan bero på att verktygen är begränsade till specifika appar som kalendrar, att-göra-listor eller e-postappar. Med ClickUp driver samma AI dina e-post- och andra kommunikationsflöden, kalender, uppgifter och dokumentation. Fråga helt enkelt: ”Vilka är mina prioriteringar idag?”. ClickUp Brain söker igenom hela ditt arbetsutrymme och visar dig exakt vad du har på agendan utifrån brådskande och viktiga uppgifter. På så sätt samlar ClickUp över 5 appar åt dig i en enda superapp!

7. Apptivo (Bäst för modulärt CRM med projektledning för små byråer)

via Apptivo

Apptivo utmärker sig genom sin modulära design som gör det möjligt för byråer att välja och kombinera exakt de verktyg de behöver, såsom CRM, fakturering, helpdesk och projektledning, i ett enda gränssnitt.

En kreativ byrå kan till exempel hantera säljleads med CRM-appen, följa upp leveranser till kunder i Projekt-appen och skapa fakturor från samma plattform, utan att behöva byta verktyg eller integrera programvara från tredje part.

Denna struktur gör det möjligt för små team att hålla sig smidiga, minska mjukvarukostnaderna och skala upp gradvis genom att lägga till appar endast när nya funktioner behövs. Det är ett flexibelt allt-i-ett-system som är skräddarsytt för växande operativa behov.

Apptivos bästa funktioner

Tilldela uppgifter, dela uppdateringar och samarbeta med ditt team i realtid

Samla kundinformationen på ett ställe för att undvika spridda data och förvirring

Anpassa CRM-systemet till dina arbetsflöden utan att behöva teknisk expertis

Vidarebefordra leads automatiskt till rätt säljare

Använd inbyggda verktyg för offerter, fakturering och ekonomisk uppföljning

Begränsningar i Apptivo

Även om det är funktionellt saknar det den eleganta designen hos nyare CRM-system

Anpassningar kräver ofta hjälp av en programmerare

Apptivo har ingen gratisplan

Priser för Apptivo

Lite: 20 $/månad per användare

Premium: 30 $/månad per användare

Ultimate: 50 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Apptivo

G2: 4,4/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 700 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Apptivo?

En recension på G2 säger:

Vi kunde anpassa terminologin och utformningen av de enskilda modulerna så att de bäst speglar vår arbetsmiljö och bransch. Det finns både webb- och mobilbaserade vyer som gör det enkelt att använda produkten när man är på språng

Vi kunde anpassa terminologin och utformningen av de enskilda modulerna så att de bäst speglar vår arbetsmiljö och bransch. Det finns både webb- och mobilbaserade vyer som gör det enkelt att använda produkten när man är på språng

8. Salesmate (Bäst för automatisering av säljprocessen på resande fot)

via Salesmate

Salesmate effektiviserar affärshanteringen för små säljteam med en intuitiv pipeline som spårar framsteg och automatiserar uppföljningar utan att kompromissa med användarvänligheten.

Från att logga samtal till att schemalägga påminnelser – systemet håller arbetsflödena igång utan att distrahera från den aktiva försäljningen.

Mobilappen utökar denna enkelhet till fältarbetet, vilket gör det möjligt för säljare att uppdatera affärer, skicka e-post och komma åt kunddata mellan möten.

Salesmates bästa funktioner

Minska manuell datainmatning genom att automatisera arbetsflöden, säljprocesser och leadregistrering

Ring direkt från CRM-systemet med inbyggda samtalsfunktioner

Spåra leads med en visuell säljprocess med dra-och-släpp-funktion

Skapa personliga försäljningssekvenser för att automatisera marknadsföringskampanjer

Skapa insiktsfulla rapporter om försäljningsresultat och status i säljprocessen

Synkronisera med verktyg som e-post, kalendrar och marknadsföringsappar

Begränsningar i Salesmate

Mobilappens funktionalitet erbjuder inte alla funktioner som finns i datorversionen

Erbjuder inte något gratisabonnemang

Priser för Salesmate

Basic: 29 $/månad per användare

Pro: 49 $/månad per användare

Företag: 79 $/månad per användare

Betyg och recensioner för Salesmate

G2: 4,6/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 90 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Salesmate?

En recension på G2 säger:

Salesmates intuitiva gränssnitt och robusta funktionsuppsättning gör hanteringen av vår säljprocess smidig. Automatiseringsfunktionerna sparar oss mycket tid, vilket gör att vi kan fokusera mer på att avsluta affärer. Integrationen med olika andra verktyg vi använder är smidig, vilket förbättrar vår totala produktivitet.

Salesmates intuitiva gränssnitt och robusta funktionsuppsättning gör hanteringen av vår säljprocess smidig. Automatiseringsfunktionerna sparar oss mycket tid, vilket gör att vi kan fokusera mer på att avsluta affärer. Integrationen med olika andra verktyg vi använder är smidig, vilket förbättrar vår totala produktivitet.

9. Pipedrive (Bäst för visuell hantering av säljprocessen)

via Pipedrive

Pipedrive är uppbyggt kring en tydlig, visuell säljprocess som hjälper teamen att hantera affärer utan att fastna i komplexiteten. Varje steg kan anpassas, vilket gör det enkelt att anpassa processen efter din byrås säljprocess.

Allt är organiserat i en enda vy, från att följa upp framsteg till att ställa in påminnelser för uppföljningar, så att ditt team kan fokusera på att driva affärer framåt istället för att jonglera mellan olika system.

I kombination med smidig automatisering och användbara AI-förslag minskar Pipedrive friktionen i säljprocessen. Det är särskilt effektivt för byråer som vill ha struktur utan den extra bördan som ett tungt CRM-system innebär.

Pipedrives bästa funktioner

Visualisera och hantera affärer med en enkel pipeline med dra-och-släpp-funktion

Anpassa arbetsflöden och rapporter så att de passar din byrås processer

Engagera leads via integrerade e-post- och kommunikationsverktyg

Automatisera uppföljningar för att hålla affärerna igång

Anslut till verktyg som e-post, chatt och bokföringsappar

Prioritera affärer i en översikt så att inget faller mellan stolarna

Begränsningar i Pipedrive

Erbjuder inte något gratisalternativ

Anpassningsmöjligheterna är begränsade för företag med komplexa behov eller arbetsflöden

Avancerad analys och AI-drivna insikter finns endast tillgängliga i abonnemang på högre nivåer

Priser för Pipedrive

Essential: 19 $/månad per användare

Avancerat: 34 $/månad per användare

Professional: 64 $/månad per användare

Power: 74 $/månad per användare

Enterprise: 99 $/månad per användare

Betyg och recensioner för Pipedrive

G2: 4,3/5 (över 2 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Pipedrive?

Här är en G2-användares åsikt:

Användargränssnittet är extremt enkelt och ger en översiktlig bild av din säljprocess. Du kan även anpassa sidomenyn för att ta bort allt som är irrelevant, vilket ger ett mycket överskådligt gränssnitt jämfört med andra CRM-system

Användargränssnittet är extremt enkelt och ger en översiktlig bild av din säljprocess. Du kan även anpassa sidomenyn för att ta bort allt som är irrelevant, vilket ger ett mycket överskådligt gränssnitt jämfört med andra CRM-system

10. Freshsales (Bäst för AI-driven prioritering av leads)

via Freshworks

Freshsales fokuserar på det som säljteam behöver mest: en tydlig överblick över vilka leads som är värda att följa upp. Dess AI-drivna leadscoringssystem analyserar engagemangssignaler och historiska data för att identifiera potentiella kunder med hög potential, vilket hjälper säljarna att fokusera sin tid där det verkligen behövs.

Istället för att manuellt spåra interaktioner eller gissa intressenivåer kan användarna förlita sig på systemets prediktiva insikter för att styra uppföljningar och fördela insatserna mer effektivt. Resultatet blir en effektivare försäljningsprocess som minimerar bortkastade kontakter och förbättrar konverteringsgraden.

Freshsales bästa funktioner

Använd mobilappen för att komma åt ditt CRM när du är på språng

Automatisera rutinuppgifter som uppföljningar och påminnelser

Engagera leads via flera kanaler, inklusive telefon, e-post, chatt och SMS

Övervaka alla kundkontakter – e-post, samtal, chattar – på ett och samma ställe

Använd AI-insikter för att skräddarsy budskap och öka engagemanget

Följ försäljningsresultaten med rapporter och dashboards i realtid

Begränsningar i Freshsales

Att sätta upp komplexa arbetsflöden kan innebära en inlärningskurva

Även om det kan kopplas ihop med populära appar har det inte en omfattande marknadsplats

Freshsales erbjuder kanske inte lika omfattande anpassningsmöjligheter som vissa andra CRM-system

Priser för Freshsales

Gratis

Growth: 9 $/månad per användare

Pro: 39 $/månad per användare

Enterprise: 59 $/månad per användare

Betyg och recensioner för Freshsales

G2: 4,5/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 600 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Freshsales?

En recension på G2 lyder:

Plattformens pipeline- och kontaktadministration har förbättrat hur vi hanterar våra kundrelationer. Framför allt gillar jag att Freshsales ger mig de verktyg jag behöver utan att överväldiga mig med för mycket. Till exempel hade ett annat CRM-system jag övervägde över 45 appar, men det fanns ingen chans att jag skulle använda dem alla. På sätt och vis kände jag att det skulle vara en distraktion att försöka lära sig dem, så jag valde Freshsales eftersom det ger mig allt jag behöver.

Plattformens pipeline- och kontaktadministration har förbättrat hur vi hanterar våra kundrelationer. Framför allt gillar jag att Freshsales ger mig de verktyg jag behöver utan att överväldiga mig med för mycket. Till exempel hade ett annat CRM-system jag övervägde över 45 appar, men det fanns ingen chans att jag skulle använda dem alla. På sätt och vis kände jag att det skulle vara en distraktion att försöka lära sig dem, så jag valde Freshsales eftersom det ger mig allt jag behöver.

Det finns många bra CRM-system på marknaden – vissa med omfattande automatisering, andra med starka analysfunktioner – men alla syftar till att göra ditt arbete smidigare och dina kundrelationer starkare.

Om du letar efter ett verktyg som klarar alla uppgifter är ClickUp värt att titta närmare på. Det är din allt-i-ett-kommandocentral för kundkommunikation, kampanjuppföljning och teamsamarbete. Du kan hålla allt (och alla) samordnade utan att behöva hoppa mellan ett dussin flikar.

Anpassade instrumentpaneler? Ja. Automatiseringar? Absolut. Oavsett om du hanterar leads eller lanserar en kampanj håller ClickUp allt synkroniserat. Släng de klumpiga systemen. Prova ClickUp gratis och se hur en enhetlig arbetsyta kan hjälpa din byrå att drivas smartare.