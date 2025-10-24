De bästa AI-tilläggen för Chrome för att öka den dagliga produktiviteten

Du har säkert sett dem – AI-tillägg för Chrome som lovar att förändra ditt arbetsflöde för alltid men som i slutändan bara fyller din webbläsare med skräp och saktar ner allt.

Att hitta verktyg som faktiskt gör ditt arbete snabbare (och inte mer krångligt) kräver tålamod – och lite trial and error.

Därför har vi gjort grovjobbet åt dig. Nedan hittar du en noggrant utvald lista över kraftfulla, verkligt användbara AI-tillägg för Chrome som hjälper dig att skriva, forska, sammanfatta och hålla ordning – utan att göra din dag onödigt komplicerad.

Oavsett om du hanterar projekt, skriver innehåll eller studerar online gör dessa tillägg att webbläsaren arbetar för dig, inte mot dig.

De bästa AI-tilläggen för Chrome i korthet

Innan vi går in på detaljerna, här är en snabb jämförelsetabell som hjälper dig att se hur dessa Chrome-tillägg för produktivitet står sig mot varandra.

Verktyg Bäst för De bästa funktionerna Priser ClickUp AI-mötesanteckningar och arbetsflödeshanteringTeamstorlek: Perfekt för enskilda personer, nystartade företag och stora företag AI Notetaker, ClickUp Brain-sammanfattningar, Chrome-uppgiftsregistrering, synkronisering av Dokument och Kalender, automatisering av Gmail till uppgifter Gratis för alltid; anpassningsmöjligheter för företag Merlin Forskning och sammanfattning i realtid Teamstorlek: Perfekt för studenter, utvecklare och forskare Sammanfattar webbplatser, PDF-filer och YouTube, omvandlar text till kod/diagram, stöder Claude, GPT-4 och Mistral Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 29 $/månad Magical AI Automatisk ifyllning av text + leadgenerering Teamstorlek: Perfekt för rekryterare, säljare och supportteam AI-textutvidgare, automatisk ifyllning av formulär, CRM-integration, genvägar för meddelanden Anpassade priser Glasp Sammanställning av höjdpunkter från webben och video Teamstorlek: Perfekt för forskare, studenter och kreatörer Höjdpunkter + anteckningar från artiklar och YouTube, AI-sammanfattningar, exportalternativ Gratisabonnemang tillgängligt; Betalda abonnemang från 12 $/månad GrammarlyGO AI-skrivassistent för flera plattformar Teamstorlek: Perfekt för yrkesverksamma och innehållsmarknadsförare AI-omskrivare, tonförändringar, smarta uppmaningar, redigering i realtid Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 30 $/månad Recall AI-förstärkt andra hjärnaTeamstorlek: Perfekt för kunskapsarbetare och livslånga lärande Smartkort, minnesfrågor, innehållsinsamling, visuell grafvy Gratis nivå; Användningsbaserad prissättning för avancerade abonnemang Perplexity AI Svara på komplexa frågor med källor Teamstorlek: Perfekt för analytiker, forskare och avancerade användare Live-sökning, citerade källor, bildgenerering, Pro-modeller (GPT-4, Claude) Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 20 $/månad Otter.ai Live-transkription och mötesreferat Teamstorlek: Perfekt för hybridteam och lärare Transkription i realtid, Otter Chat, synkronisering av bilder, AI-genererade sammanfattningar Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 16,99 $/månad Compose AI Effektivisera skrivuppgifterTeamstorlek: Perfekt för grundare, marknadsförare och distansarbetande team Automatisk komplettering, tonbaserad omskrivning, stöd för e-post och bloggar Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 14,99 $/månad QuillBot Förbättra tydligheten och tonen i ditt skrivande Teamstorlek: Perfekt för studenter, ESL-elever och forskare Omformulering med AI, tonval, sammanfattning, grammatikgranskning Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 4,17 $/månad

Vad du bör leta efter i ett AI-tillägg för Chrome

Innan du klickar på ”Lägg till i Chrome” är det värt att veta vad som gör ett AI-tillägg verkligen användbart (och inte bara ytterligare digitalt skräp).

Här är en snabb checklista som hjälper dig att välja rätt verktyg:

Verkliga produktivitetsvinster : Välj ett verktyg som faktiskt sparar tid åt dig. Oavsett om det handlar om att sammanfatta innehåll, skriva utkast till e-postmeddelanden eller organisera uppgifter, bör det ta bort en del av din arbetsbörda

Sekretess och dataskydd : Ta reda på hur dina data används. Välj verktyg med tydliga sekretesspolicyer och minimal datainsamling

Anpassningsbarhet : Se till att verktyget låter dig justera inställningarna så att de passar ditt arbetsflöde, till exempel tonfall, textlängd eller genvägskommandon

Enkelt att aktivera/inaktivera: Leta efter tillägg som du enkelt kan stänga av utan att behöva avinstallera dem

De bästa AI-tilläggen för Chrome

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer bygger på produktens verkliga värde. Här är en detaljerad beskrivning av hur vi granskar programvara på ClickUp.

Chrome är där de flesta av oss tillbringar vårt digitala liv – e-post, dokument, research, chattar.

Låt oss hitta ett AI-tillägg som hjälper dig att maximera det utrymmet med verktyg som automatiserar, underlättar och påskyndar ditt arbete.

1. ClickUp (Bäst för AI-driven uppgiftshantering och stöd för arbetsflöden)

Skapa uppgifter från webbsidor, ta och kommentera skärmdumpar samt skriv snabba anteckningar med ClickUp-tillägget för Chrome

ClickUps Chrome-tillägg är som att ha hela din arbetsyta direkt i webbläsaren. Det låter dig ta skärmdumpar, lägga till anteckningar med pilar och numrerade markörer, spara sidor eller utdrag i ClickUp Docs, bokmärka webbplatser som uppgifter och spåra tiden du lägger på en Chrome-flik.

Du kan också skapa uppgifter direkt från din webbläsare, inklusive detaljer som sidtitel, URL, skärmdumpar och länkar. Knappen ”Lägg till i ClickUp” i din e-post (t.ex. Gmail) låter dig bifoga hela e-postmeddelanden till befintliga eller nya uppgifter.

För att säkerställa korrekt tidrapportering för dig själv och ditt team låter inbyggd tidrapportering dig starta och stoppa timers för uppgifter, vilket gör att du kan se och redigera loggad tid direkt i tillägget.

Använd den kostnadsfria tidsspårningsfunktionen i ClickUp-tillägget för Chrome för att spåra hur lång tid du och andra lägger på vissa uppgifter

När uppgifter har registrerats via Chrome-tillägget kan du visa och förbättra dem med AI i den fullständiga ClickUp-appen. ClickUp Brain kan till exempel sammanfatta uppdateringar, extrahera åtgärdspunkter från mötesanteckningar och hjälpa dig att finslipa texter direkt i uppgifter och dokument.

Skapa smarta sammanfattningar, få mötesanteckningar och skapa uppgifter inom ett projektarbetsutrymme med ClickUp Brain

Brain är också en smart AI-skrivassistent som granskar dina anteckningar och e-postmeddelanden med avseende på grammatik, ton och tydlighet eller anpassar resultatet efter din specifika roll (marknadsföring, försäljning, projektledning, teknik etc.).

Brainstorma idéer, skapa innehåll och finslipa utkast med ClickUp Brain

🎥 Ta en snabb titt på hur du kan använda AI för att skriva välformulerade e-postmeddelanden och dokument med enkelhet och konsekvens:

ClickUps bästa funktioner

AI-mötesanteckningar: Delta automatiskt i samtal, spela in konversationer, transkribera diskussioner och få en lista över viktiga punkter utan att störa ditt arbetsflöde eller din koncentration med Delta automatiskt i samtal, spela in konversationer, transkribera diskussioner och få en lista över viktiga punkter utan att störa ditt arbetsflöde eller din koncentration med ClickUp AI Notetaker

Snabba anteckningar : Använd : Använd ClickUp Notepad för att skriva ner idéer, åtgärder eller annat viktigt, synkronisera dem mellan enheter och omvandla dem till uppgifter

Automatisering av arbetsflöden : Ställ in trigger- och villkorsbaserade regler i : Ställ in trigger- och villkorsbaserade regler i ClickUp Automations för att automatisera rutinmässiga arbetsflöden, såsom uppgiftsfördelning och påminnelser om kommande deadlines

Anpassade AI-agenter: Skapa anpassade : Skapa anpassade Autopilot-agenter i ClickUp som kan fatta kontextuella beslut och agera självständigt utifrån fördefinierade villkor och instruktioner

Begränsningar i ClickUp

Ibland kan ClickUp kännas överväldigande eftersom det erbjuder så många funktioner

Omfattande anpassningsmöjligheter innebär att den initiala konfigurationen kan ta lite tid innan allt känns smidigt

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En recension på G2 säger:

Det jag gillar mest med ClickUp är flexibiliteten. Du kan anpassa arbetsytan exakt efter varje projekts format och skapa listor, tavlor, tidslinjer och automatiseringar som verkligen underlättar det dagliga arbetet. Möjligheten att integrera dokument, checklistor och instrumentpaneler på ett och samma ställe är en stor fördel som gör arbetsflödet mycket mer organiserat och överskådligt.

💡 Proffstips: Kombinera ditt favorit-AI-tillägg för Chrome med anpassningsbara mallar för anteckningar för att enkelt fånga upp och organisera idéer under research eller möten.

2. Merlin (Bäst för omedelbar AI-hjälp var som helst på webben)

via Merlin

Merlin AI integrerar flera förstklassiga AI-modeller (ChatGPT 4, Claude 3.7 Sonnet, Gemini, Mistral, DeepSeek, etc.) i ett enda gränssnitt så att du kan växla mellan modellerna i realtid beroende på din uppgift eller dina preferenser.

Du kan ställa direkta frågor om dina filer eller videor, få omedelbara sammanfattningar, sammanhang och visuella omvandlingar utan att behöva läsa eller titta på allt. Dessutom får du hjälp med att skriva tweets, LinkedIn-inlägg eller e-postmeddelanden. Tillägget omformulerar din text för tydlighetens skull, finjusterar tonen eller meningslängden och genererar till och med hela uppsatser.

Merlins bästa funktioner

Skapa kortfattade sammanfattningar av olika typer av innehåll, inklusive blogginlägg, dokument (i PDF- och PPT-format) och YouTube-videor.

Få stöd för upp till 128 språk, inklusive översättning av webbplatser, bilder och tvåspråkiga YouTube-undertexter

Skapa kod, dokument, diagram eller bilder direkt från chatten, med förhandsgranskning i realtid

Begränsningar i Merlin

Chrome-tillägget överlappar eller stör ibland det som visas på skärmen, även om det är väldigt litet

Priser för Merlin

Gratis

Pro: 29 $/månad

Teams: 19 $ per användare och månad

Betyg och recensioner för Merlin

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om Merlin?

En recension i Chrome Web Store säger:

Man kan enkelt bläddra igenom innehållet på webbsidor och webbplatser med detta fantastiska tillägg som passar alla, från studenter och yrkesverksamma till professorer och anställda.

3. Magical (Bäst för att automatisera repetitiva inmatningar och arbetsflöden)

via Magical

Magical är en app för textutvidgning och automatisering som kan fylla i kontaktinformation automatiskt i CRM-system, formulär, databaser och kalkylblad. Du kan också spara ofta använda fraser eller färdiga svar som ”genvägar” och aktivera dem direkt med //.

Det integreras med säljverktyg som Salesforce, HubSpot, ZoomInfo och till och med utbildningsprogram som Canvas, Brightspace och Google Classroom.

Magicals Chrome-tillägg automatiserar repetitiv textinmatning och ifyllning av formulär direkt i din webbläsare.

Magical – de bästa funktionerna

Effektivisera skrivandet med AI-driven textutvidgning och anpassade meddelanden

Lägg till kandidatinformation i ditt rekryteringssystem direkt från LinkedIn och andra källor

Låt kundtjänstteam automatisera uppgifter genom att automatiskt fylla i kund- och produktdata i ärenden och använda AI för att skapa snabba, korrekta svar

Magiska begränsningar

Det finns ingen gratisversion; alla funktioner är låsta bakom betalda abonnemang

Magiska priser

Anpassade priser

Magiska betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 70 recensioner)

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om Magical?

En recension i Chrome Web Store säger:

Jag har använt det i flera år. Funktionen för textutvidgningsmallar är fantastisk och har verkligen ökat min effektivitet och minskat min frustration över att skriva repetitiva e-postmeddelanden.

📮 ClickUp Insight: Medan 28 % av de anställda kategoriserar osynligt arbete som att helt enkelt ”vara en bra lagkamrat”, anser 10 % att bördan är orättvist fördelad. När det alltid är samma få personer som får ta upp slacket kan det som börjar som kamratskap snabbt förvandlas till tyst frustration och gnagande missnöje. Saken är den att hjälp inte alltid behöver komma från mänskliga kollegor. Behöver du hitta det där svåråtkomliga dokumentet, statusen på en dold uppgift eller vem som hanterade en liknande ad hoc-förfrågan någon gång förra året? ClickUp AI kan omedelbart ta fram relevant information och insikter, vilket säkerställer att alla får det stöd de behöver.

4. Glasp (Bäst för att spara, markera och sammanfatta innehåll för inlärning eller forskning)

via Glasp

Om du gillar att bokmärka artiklar eller göra anteckningar från dem men inte kan spara dem är Glasp allt du behöver. Det är ett AI-verktyg för anteckningar som låter dig markera direkt på webbsidor och i PDF-filer. Alla dina markeringar och anteckningar finns tillgängliga i sidofältet, och du kan även exportera dem till anteckningsappar som Notion och Obsidian.

När du tittar på en YouTube-video kan du skapa en transkription, markera viktiga ögonblick och till och med hoppa direkt till dem med hjälp av tidsstämplar. På Glasps webbplats kan du följa personer med liknande intressen och se vad de markerar för att upptäcka nytt innehåll.

Glasps bästa funktioner

Markera text på webbplatser och i PDF-filer med flera färgalternativ för att kategorisera viktig information

Markera specifika ögonblick i YouTube-videor med tidsstämplar och lägg till anteckningar

Skapa korta sammanfattningar av YouTube-videor med hjälp av AI-modeller som ChatGPT, Claude, Gemini, Google AI Studio och Mistral

Begränsningar i Glasp

Vissa användare har rapporterat att tillägget stör funktionerna på webbsidan, särskilt på YouTube

Priser för Glasp

Gratis

Pro: 12 $/månad

Obegränsat: 30 $/månad

Betyg och recensioner för Glasp

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om Glasp?

En recension i Chrome Web Store säger:

Jag gillar det här tillägget från Google. Det hjälper mig med sammanfattningar på YouTube, och jag uppskattar genvägen för att kopiera transkriptet.

⏳ Tips för att spara tid: Vill du göra arbetet enklare, snabbare och smartare? Använd produktivitetsmallar för att öka tydligheten och fokusera med en tydlig plan. Några vanliga typer är: Mallar för uppgiftshantering: Håll koll på dagliga, veckovisa eller månatliga uppgifter Håll koll på dagliga, veckovisa eller månatliga uppgifter

Mallar för projektplanering: Organisera projektets milstolpar, deadlines och ansvarsområden Organisera projektets milstolpar, deadlines och ansvarsområden

Mötesmallar: Spara dagordningar, anteckningar och åtgärdspunkter Spara dagordningar, anteckningar och åtgärdspunkter

Mallar för innehållskalender: Planera och schemalägg skapande och publicering av innehåll Planera och schemalägg skapande och publicering av innehåll

5. GrammarlyGO (Bäst för AI-driven skrivhjälp på alla webbplattformar)

via Grammarly

Grammarlys AI-drivna tillägg är en smart skrivpartner som gör mer än att bara korrigera stavning och grammatik i din text. Den inbyggda AI:n hjälper dig att brainstorma idéer och skriva om innehåll snabbt, och en plagieringskontroll ser till att ditt innehåll förblir originellt.

Medan gratisversionen ger förslag för att förbättra tydlighet och ton, får du i Pro-planen skräddarsydd feedback anpassad efter den typ av text du finjusterar, till exempel kreativ, professionell, akademisk eller teknisk.

Tillägget fungerar smidigt i Google Docs, Gmail, LinkedIn och över 500 000 andra appar och webbplatser.

GrammarlyGO:s bästa funktioner

Omformulera meningar för tydlighet, professionalism och olika tonfall, såsom formellt, självsäkert, konverserande, vänligt och mer

Skapa automatiska källhänvisningar i APA-, MLA- eller Chicago-format

Granska och godkänn varje förslag så att din röst förblir autentisk

Begränsningar i GrammarlyGO

Vissa användare rapporterar att de ständiga uppmaningarna att uppgradera är störande när man försöker vara produktiv

Priser för GrammarlyGO

Gratis

Pro: 30 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

GrammarlyGO-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 11 410 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 7190 recensioner)

Vad säger verkliga användare om GrammarlyGO?

En recension i Chrome Web Store säger:

Grammarly är en livräddare när det gäller att upptäcka små misstag och förbättra flytet. Det gör mitt skrivande mer precist, oavsett om det gäller e-postmeddelanden, rapporter eller informella anteckningar.

6. Recall (Bäst för att organisera och lagra information)

via Recall

Tillägget Recall sammanfattar omedelbart artiklar, filmer, YouTube-videor, poddar, PDF-filer, Google Docs och mycket mer. Du kan sedan interagera med innehållet via chatt för att ställa frågor eller fördjupa dig i detaljerna.

Applikationen synkroniserar dina sparade anteckningar från tillägget för att skapa en personlig kunskapsgraf genom att länka samman relaterat innehåll och lägga till etiketter för enkel kategorisering. Verktyget använder också frågesporter, aktiv återkallelse och tekniker för spaced repetition så att du kan komma ihåg allt du har läst och lärt dig.

Förutom att vara ett AI-verktyg för att sammanfatta dokument har det även en utökad webbläsarfunktion som visar allt relaterat innehåll som du har sparat i realtid medan du surfar på webben.

Sammanfattning av de bästa funktionerna

Förvandla innehåll till smarta, redigerbara kunskapskort med bilder, taggar och källänkar

Organisera ditt sparade innehåll automatiskt med intelligent kategorisering och taggning

Chatta med databasen när som helst för att återupptäcka glömda insikter och hitta nya idéer

Begränsningar för återkallning

Vissa användare har rapporterat att verktyget ofta misslyckas med att sammanfatta innehållet i YouTube-videor

Se priser

Gratis

Betala efter användning (de första 5 timmarna är gratis)

Lansering: Anpassad prissättning

Företag: Anpassade priser

Hämta betyg och recensioner

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om Recall?

En recension i Chrome Web Store säger:

Jag kan få en mycket detaljerad sammanfattning av utbildningsvideor och kodningshandledningar som sammanfattar innehållet så precist att jag kan följa instruktionerna senare utan att behöva titta på videon igen. Naturligtvis kan du hoppa direkt till vilken videodel som helst som du behöver titta på igen med bara ett klick. Jag gillar också den automatiska taggningen och organiseringen av mitt sparade innehåll.

🚀 Produktivitetstips: Så här hjälper AI dig att arbeta snabbare och smartare när du antecknar: Kategorisera anteckningar efter ämne, projekt eller prioritet och lägg till taggar för att lättare kunna hitta dem senare

Identifiera åtgärder, viktiga datum och mer i dina anteckningar för att hjälpa dig att fatta bättre beslut

Extrahera uppgifter från anteckningar och integrera dem i appar för uppgiftshantering, så att inget går förlorat efter ett möte eller en studietimme

7. Perplexity AI (Bäst för forskning i realtid och svar med källhänvisningar)

via Perplexity

Med Perplexitys Chrome-tillägg kan du få snabba, koncisa svar samt källhänvisningar utan att behöva byta flik eller bläddra igenom sökresultat. Välj domäner som YouTube, Reddit, Wikipedia eller akademiska databaser för att söka inom ett specifikt sammanhang och få precisionsanpassade resultat som är skräddarsydda efter dina behov.

De bästa funktionerna i Perplexity AI

Få kontextuella svar på frågor eller sammanfatta innehåll direkt från den sida du befinner dig på

Ställ uppföljningsfrågor och ta del av en guidad, dialogliknande sökupplevelse

Jämför traditionella sökresultat med AI-genererade insikter sida vid sida när du använder tillägget med Google Sök

Begränsningar för Perplexity AI

Tilläggets popup-fönster stängs när du navigerar bort från fliken, och sökfrågan och resultaten försvinner

Priser för Perplexity AI

Gratis

Pro : 20 $/månad

Max : 200 $/månad

Education Pro : Gratis för studenter och lärare

Enterprise Pro: 40 $ per användare och månad

Perplexity AI-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 40 recensioner)

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om Perplexity AI?

En recension i Chrome Web Store säger:

Fantastiskt tillägg. Den som har frågor kan öppna det och ställa frågor medan man arbetar intensivt i en Chrome-flik!

🌟 Bonus: Letar du efter en enda app som eliminerar AI-spridningen och kopplar samman arbete som är utspritt över lokala enheter, e-post, chattverktyg och projektledningsapplikationer? Prova ClickUp Brain MAX. Det är en AI-driven assistent för din webbläsare som kopplar samman allt i ditt arbetsflöde för att hjälpa dig att få mer gjort på kortare tid. Använd den för att: Omvandla dina idéer till detaljerade anteckningar eller uppgifter direkt med funktionen Talk to Text

Hitta information på olika plattformar, såsom ClickUp, Google Drive, GitHub, Figma, Dropbox och många fler

Få tillgång till avancerade AI-modeller, inklusive GPT, Claude och Gemini, för högkvalitativa resultat anpassade efter dina specifika behov Fånga upp idéer, dela instruktioner och få saker gjorda fyra gånger snabbare med Talk to Text i ClickUp Brain MAX

8. Otter.ai (Bäst för att transkribera och sammanfatta möten i realtid)

Med Otters Chrome-tillägg kan du transkribera möten, lektioner och onlinevideor i realtid och till och med fånga upp åtgärdspunkter och viktiga insikter efter ett samtal. När du använder det med Google Meet kan du se talaretiketter, tidsstämplar och till och med ett praktiskt textfönster. För Zoom-möten visas transkriptionen i ”Mina konversationer” i huvudappen, istället för i ett flytande fönster.

AI-mötesantecknaren stöder engelska (USA/Storbritannien), spanska och franska för transkription och ansluter sig automatiskt till möten som är schemalagda i din kalender, vilket eliminerar behovet av manuella tillägg varje gång.

Otter.ai: de bästa funktionerna

Välj att spela in både webbläsarens interna ljud och ljudet från din mikrofon

Öppna applikationen från tillägget för att se hela transkriptionssidan och chatta med Otter AI

Spela in på din enhet direkt från webbläsaren utan att lägga till AI Notetaker till ditt möte

Begränsningar för Otter.ai

Tillägget fungerar inte med möten i Microsoft Teams, Webex eller Zoho

Priser för Otter.ai

Gratis

Pro: 16,99 $ per medlem/månad

Företag: 30 $ per medlem/månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Otter.ai

G2: 4,4/5 (över 390 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 90 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Otter.ai?

En recension i Chrome Web Store säger:

Jag har använt Chrome-tillägget Otter.ai för mina virtuella möten, och det har fungerat förvånansvärt smidigt. Det ansluter automatiskt till samtal, registrerar allt korrekt, och sammanfattningarna hjälper mig att snabbt komma ikapp eller gå igenom det senare.

9. Compose AI (Bäst för att snabba upp skrivandet av e-postmeddelanden, blogginlägg och svar)

via Compose AI

När du skriver erbjuder tillägget Compose AI förslag på hur du kan avsluta meningar och andra förslag på flera plattformar, såsom Gmail, Google Docs, Slack, sociala medier och mer, för att hjälpa dig att skriva snabbare. För att justera tonen eller stilen markerar du helt enkelt valfri text för att få alternativa formuleringar baserade på dina preferenser: formellt, vardagligt eller professionellt.

Med tiden lär sig AI-skrivverktyget din unika skrivstil och dina preferenser, vilket hjälper det att ge smartare och mer personliga förslag.

De bästa funktionerna i Compose AI

Skapa innehåll för e-postsvar, blogginlägg, forskningsämnen, inlägg på sociala medier och webbtexter med hjälp av kortkommandot //

Skriv snabbare med AI-driven autofullständning som föreslår och kompletterar ord eller hela meningar i realtid

Skriv utkast till e-postsvar som hänvisar till det ursprungliga meddelandet för att säkerställa kontextuellt relevanta svar

Begränsningar för Compose AI

Vissa användare har rapporterat att det gör Chrome trögt eller långsamt eftersom det använder för mycket minne (RAM)

Priser för Compose AI

Grundläggande: Gratis

Premium: 14,99 $/månad

Ultimate: 44,99 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Skriv AI-betyg och recensioner

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om Compose AI?

En recension i Chrome Web Store säger:

Ett utmärkt tillägg om du behöver skriva långa texter på några sekunder.

10. QuillBot (Bäst för att förbättra skrivkvaliteten)

via QuillBot

QuillBots Chrome-tillägg kan användas för att skriva om och kontrollera grammatik på engelska, franska, tyska, spanska, nederländska och portugisiska. Så snart du börjar skriva känner tillägget automatiskt av språket, och funktionen ”Tone Insights” hjälper till att säkerställa att budskapet är tydligt och korrekt.

Det fungerar i Gmail, Google Docs, LinkedIn, Outlook, Slack, Confluence, Notion, Facebook, X och många andra webbplatser. Det finns två gratis och mer än 10 premiumlägen för omformulering som du kan använda för att förbättra ditt skrivande.

QuillBots bästa funktioner

Anpassa ditt språk för olika format, såsom sammanfattningar, rapporter och kommunikation med kunder eller interna team

Rätta till grammatik-, stavnings- och interpunktionsfel och få rekommendationer om stil, läsbarhet och ton i realtid

Sammanfatta långa artiklar eller dokument till sammanfattningar och justera längden med hjälp av ett skjutreglage för att få korta, medelstora eller långa versioner

Begränsningar för QuillBot

Vissa användare tyckte att förslagen om grammatik och flyt inte är lika avancerade eller kontextmedvetna som vissa andra verktyg

Priser för QuillBot

Gratis

Premium : 4,17 $/månad (faktureras årligen)

Team-plan: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för QuillBot

G2: 4,4/5 (över 70 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 150 recensioner)

Vad säger riktiga användare om QuillBot?

Här är en recension från Chrome Web Store:

Chrome-tillägget QuillBot är som att ha en intelligent skrivpartner direkt i webbläsaren. Oavsett om jag arbetar med akademiska uppsatser, e-postmeddelanden eller inlägg på sociala medier gör QuillBot mitt skrivande tydligare, smidigare och mer professionellt.

Arbeta smart och maximera produktiviteten med ClickUp

Om du letar efter mer än bara ett tillägg till webbläsaren ger ClickUp Chrome-tillägget dig kraftfulla AI- och produktivitetsverktyg oavsett var du arbetar.

Från att skapa uppgifter direkt från webbsidor och e-postmeddelanden till att ta skärmdumpar med anteckningar och skriva snabba anteckningar – verktyget håller allt synkroniserat och användbart. Du kan koppla ihop det med ClickUp Brain för att automatiskt generera mötesanteckningar, smarta sammanfattningar och AI-förslag på uppgifter för att spara tid på manuellt arbete.

Registrera dig på ClickUp och upplev smartare arbete direkt från din webbläsare.