10 mallar för asynkrona beslutsprotokoll för distribuerade team

De flesta team behandlar beslut som kvitton – viktiga just då, omöjliga att hitta senare. Och den vanan begraver tyst organisationskunskapen, vilket gör varje nyanställd till en detektiv.

Det är ett utbrett problem: i Stack Overflows undersökning anger 45 % att informationssilos hindrar idéer från att spridas inom organisationen.

Den här artikeln går igenom åtta mallar för asynkrona beslutsprotokoll och förklarar vad de är och varför distribuerade team inte har råd att hoppa över dem. Och, naturligtvis, hur man väljer rätt format för varje typ av beslut som ditt team fattar.

Översikt över mallar för asynkrona beslutsprotokoll

Vad är en Async Decision Record?

Ett asynkront beslutsdokument (ibland kallat ADR eller beslutsdokument) är ett kort, strukturerat dokument som sammanfattar ett specifikt beslut. Det asynkrona innebär att det skrivs och granskas utan att alla behöver vara online samtidigt.

Titel: Ett kort, beskrivande namn på beslutet

Status: Om beslutet är föreslaget, godkänt, föråldrat eller ersatt

Sammanhang: Den situation eller det problem som ledde till beslutet

Alternativ som övervägts: De alternativ som utvärderats, med korta för- och nackdelar

Beslut: Den valda vägen och resonemanget bakom den

Konsekvenser: Förväntade resultat, avvägningar och eventuella uppföljningsåtgärder

📝 Arkitekturbeslutsdokument (ADR) är den mest kända varianten av detta format. De har sitt ursprung inom mjukvaruutveckling som ett sätt att dokumentera tekniska arkitekturbeslut, ofta med hjälp av resurser som GitHubs mall för beslutsdokument (DR). Asynkrona beslutsprotokoll använder samma format, men tillämpar det inte bara inom teknik utan även på produktstrategi, designriktning, leverantörsval och processförändringar. Den strukturerade layouten innebär att en kollega i en annan tidszon kan läsa protokollet, förstå helheten och lämna sina synpunkter utan att behöva en livegenomgång.

👀 Visste du det? MADR (Markdown Architectural Decision Records) är så Git-integrerat att dess officiella mall uppmanar team att lagra beslutsdokument i mappen docs/decisions, namnge dem enligt formatet nnnn-title.md och versionera dem precis som koden. Ännu bättre är att MADR i sig är ett öppen källkodsprojekt på GitHub, med release-grenar och Git Flow-konventioner.

Varför asynkrona beslutsprotokoll är viktiga för distribuerade team

Team som arbetar på distans kämpar ständigt med frustrationen över att sakna sammanhang när de loggar in för dagen. Denna brist på sammanhang leder till blockerat arbete, oändliga förfrågningar om uppdateringar och en enorm belastning på den totala produktiviteten.

Här är de hinder för samarbete på distans som strukturerad dokumentation löser:

Beslut försvinner i chatttrådar: Chattmeddelanden rullar snabbt bort, men en beslutsprotokoll ger resultatet en permanent, länkbar adress som vem som helst kan hitta senare

Kontextförlust över tidszoner: När halva teamet sover under en diskussion vaknar de upp till en vägg av meddelanden utan tydlig slutsats, medan en strukturerad protokollskrift skiljer signalerna från bruset

Återupptagna diskussioner bromsar upp drivkraften: Utan en skriftlig dokumentation av varför ett beslut fattades återkommer teamen till samma debatter varje kvartal

Introduktionen blir arkeologi: Nyanställda ska inte behöva intervjua fem personer för att förstå varför teamet valde ett verktyg framför ett annat, eftersom beslutsprotokoll gör Nyanställda ska inte behöva intervjua fem personer för att förstå varför teamet valde ett verktyg framför ett annat, eftersom beslutsprotokoll gör institutionell kunskap tillgänglig för alla.

Behovet av insyn leder till detaljstyrning: När När beslutsfattaren , deltagarna och motiveringen dokumenteras råder det ingen tvekan om vem som fattade beslutet eller vilken information de hade vid tillfället

📮 ClickUp Insight: 92 % av kunskapsarbetare riskerar att förlora viktiga beslut som är utspridda över chatt, e-post och kalkylblad. Utan ett enhetligt system för att registrera och spåra beslut går viktiga affärsinsikter förlorade i det digitala bruset. Med ClickUps funktioner för uppgiftshantering behöver du aldrig oroa dig för detta. Skapa uppgifter från chatt, uppgiftskommentarer, dokument och e-postmeddelanden med ett enda klick!

10 mallar för asynkrona beslutsprotokoll för smidigt samarbete

Förhindra inkonsekvent dokumentation mellan avdelningarna med dessa mallar.

1. Mall för beslut och ändringslogg i ClickUp

Spåra beslutsändringar och förändringar i sammanhanget över tid med ClickUps mall för beslut och ändringslogg

Många beslut förblir inte oförändrade särskilt länge. Prioriteringar skiftar, ny information kommer in, och det som verkade rätt i början kan behöva justeras senare. Problemet är att team ofta kommer ihåg den senaste versionen av beslutet, men tappar bort sammanhanget bakom hur det förändrades och varför.

Mallen för beslut och ändringslogg i ClickUp hjälper team att dokumentera både det ursprungliga beslutet och efterföljande uppdateringar. Den skapar en tydligare dokumentation av hur tankegångarna utvecklats över tid, så att intressenterna kan granska hela spåret asynkront utan att behöva leta igenom chattar eller mötesanteckningar.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Inbyggd ändringsspårning: Märk beslutets status, påverkan och orsak till ändringen med hjälp av Märk beslutets status, påverkan och orsak till ändringen med hjälp av ClickUps anpassade fält för att formatera, organisera och lägga till sammanhang till dina uppgifter

AI-drivna sammanfattningar: Använd Använd ClickUp Brain för att automatiskt sammanfatta ändringshistoriken så att intressenterna inte behöver läsa varje enskild uppdatering

Asynkronvänliga uppdateringar: Teammedlemmar kan Teammedlemmar kan logga ändringar asynkront och därmed skapa en kronologisk spårbarhet som alla kan följa utan att behöva ställa frågor

✅ Bäst för: Produkt- och driftsteam som hanterar föränderliga krav som kräver frekventa revideringar.

🧠 Kul fakta: ”Agenda” var inte från början ett mötesord. Enligt Etymonline betydde det ursprungligen ”saker som ska göras” i teologisk bemärkelse på 1650-talet, och fick först 1882 sin moderna betydelse som ”ärenden för ett möte”.

💡 När ditt team är spritt över olika geografiska områden och tidszoner bör tydlig kommunikation inom teamet vara en prioritet. Se hur dessa verktyg för teamkommunikation hjälper ditt team att hålla sig samordnat, arbeta snabbare och kommunicera tydligt.

2. Mall för beslutslogg i ClickUp

Spåra beslut visuellt med ansvariga och datum med hjälp av ClickUps mall för beslutslogg

Asynkrona team behöver en löpande dokumentation som gör det enkelt att snabbt överblicka varje beslut senare, särskilt för teammedlemmar som behöver komma ikapp över olika funktioner, scheman eller tidszoner.

Mallen för beslutslogg i ClickUp erbjuder en gemensam plats för att dokumentera beslut inom ett initiativ. Den bygger på ClickUp Whiteboards och presenterar besluten i en visuell logg med fält för kategori, beslutsdetaljer, ansvarig, datum och kommentarer. Det gör det enklare för alla att se vad som har ändrats, vem som fattade beslutet och vad som behöver göras härnäst.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Gör besluten lätta att överblicka: Samla flera beslut i ett visuellt dokument som teammedlemmarna kan granska när det passar dem

Bevara den asynkrona kontexten: Dokumentera kategori, ansvarig, tidpunkt och kommentarer för varje samtal så att alla kan förstå beslutet utan extra möten

Upptäck mönster i arbetet: Granska beslutsaktiviteten på ett och samma ställe för att se var godkännanden, tekniska samtal eller processändringar hopar sig

✅ Bäst för: Projektledare och programansvariga som vill följa beslutsvolym och mönster på en övergripande nivå.

💡 Proffstips: När ett beslut behöver extra förklaring, lägg till en ClickUp Clip i loggen. Det ger teammedlemmarna en genomgång med skärm- och ljudinspelning som de kan titta på när det passar dem, med tidsstämplade kommentarer för uppföljning direkt i videon. Dokumentera beslutsprocesser med ClickUp Clips

3. Mall för beslutslogg för projektledning i ClickUp

Spåra projektbeslut efter godkännanden, prioritet och status med mallen för beslutslogg för projektledning i ClickUp

Projektbeslut påverkar tidsplaner, budgetar, bemanning, godkännanden och nästa arbetsfas. I asynkrona team skapar det en större utmaning: människor behöver inte bara förstå vad som beslutades, utan också var det beslutet passar in i projektet och vad det förändrar längre fram.

Mallen för beslutslogg för projektledning i ClickUp hjälper team att dokumentera beslut i samband med pågående projektarbete. Du kan gruppera beslut efter projektaspekt, spåra vem som godkände dem, övervaka förfallodatum och prioriteringar samt flytta dem mellan olika statusar som återspeglar deras status.

Det ger team som arbetar på distans en tydligare dokumentation som de kan granska utan att behöva vänta på en mötesrapport.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Fasanknutna statusar: Koppla beslut till planerings-, genomförande- eller granskningsfaser med hjälp av Koppla beslut till planerings-, genomförande- eller granskningsfaser med hjälp av ClickUps anpassade statusar för att matcha just ditt arbetsflöde

Automatiska aviseringar: Håll asynkrona deltagare uppdaterade utan manuella påminnelser genom att använda Håll asynkrona deltagare uppdaterade utan manuella påminnelser genom att använda ClickUp Automations för att utlösa aviseringar när statusen ändras

Synlighet nedströms: En kollega som granskar beslutet kan omedelbart se vilken fas beslutet tillhör och vad det påverkar nedströms

✅ Bäst för: Projektledare som driver komplexa, flerfasiga projekt där beslut måste kopplas till tidsplaner och beroenden.

🚀 ClickUps fördel: Att logga beslutet är ett steg. Att förstå dess följdeffekter är nästa. ClickUps Risk Assessment Analyzer Agent hjälper till att tidigt upptäcka risker relaterade till tidsplan, beroenden och resurser, så att teamen kan agera innan projektet drabbas. Analysera projektrisker i ett tidigt skede med Risk Assessment Analyzer Agent från ClickUp

4. Dokumentmall för ClickUps ramverk för beslutsfattande

Använd dokumentmallen för beslutsramverk i ClickUp för att sätta poäng på kriterier och utvärdera alternativ

Det är inte alltid bristen på alternativ som gör att ett beslut misslyckas. Ibland är det egentliga problemet att alla bedömer alternativen på olika sätt. Ett team fokuserar på kostnaden, ett annat på risken och ett tredje på att optimera för snabbhet.

Mallen för beslutsramverk i ClickUp ger dig ett strukturerat sätt att definiera hur beslutet ska utvärderas innan deltagarna yttrar sig. Den är inbyggd i ClickUp Docs och innehåller avsnitt för beslutets inverkan, intressenter, sammanhang, alternativ, åtgärder och det slutgiltiga beslutet.

På så sätt kan deltagarna bedöma samma beslut ur samma perspektiv, även om de granskar det vid olika tidpunkter.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Strukturerade utvärderingstabeller: Skapa viktning och poängsättning av kriterier direkt i ClickUp Docs med hjälp av inbäddade tabeller

AI-utformade kriterier: Be ClickUp Brain att utforma utvärderingskriterier baserat på beslutstypen, så att du inte behöver börja från ett tomt blad

Oberoende poängsättning: Async-medarbetare kan poängsätta alternativ oberoende av varandra med hjälp av de dokumenterade kriterierna utan att först behöva ha ett samordningsmöte

✅ Bäst för: Tvärfunktionella grupper där olika avdelningar har olika utvärderingskriterier och behöver en standardiserad metod.

💡 Proffstips: Det är inte alla synpunkter som skrivs ner i ramverket. ClickUp AI Notetaker hjälper till att fånga upp den levande diskussionen bakom beslutet, så att viktiga avvägningar, invändningar och åtgärdspunkter inte försvinner när mötet är slut.

🧠 Kul fakta: E-post gjorde @-symbolen känd eftersom Ray Tomlinson behövde ett avgränsningstecken. Internet Hall of Fame tillskriver honom uppfinningen av nätverks-e-post och valet av @ för att koppla samman användarnamnet med mottagaradressen. Ray noterade att han valde det eftersom det inte redan användes i användarnamn eller TENEX-programmering.

5. Mall för DACI-modellen i ClickUp

Klargör beslutsroller och godkännanden för asynkront arbete med ClickUps DACI-modellmall

Många beslut fastnar eftersom för många personer är inblandade och ingen har klart för sig vem som ansvarar för vad. En person tror att hen ger input, medan en annan tror att hen fattar beslutet. I asynkrona team bromsar den förvirringen upp allt.

ClickUp-mallen för DACI-modellen ger ditt team en tydlig struktur redan från början. Den skiljer mellan beslutsansvar, godkännandebefogenhet, aktiva bidragsgivare och synlighet, så att asynkron feedback förblir fokuserad. Den är uppbyggd kring DACI-ramverket och klargör exakt vem som spelar vilken roll i ett beslut redan innan diskussionen ens har börjat.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Kartlägg roller i en vy: Använd Använd ClickUps tabellvy för att placera drivkrafter, godkännare, bidragsgivare och informerade intressenter för varje beslut i ett format som är lätt att överblicka

Ge tydlig feedback: Använd Använd ClickUps tilldelade kommentarer för att be om synpunkter från rätt person utan att förvirra resten av beslutstråden

Anpassa vyn efter beslutet: Arbeta med över 15 anpassningsbara Arbeta med över 15 anpassningsbara ClickUp-vyer för att sortera beslut efter prioritet, status, ansvarig, sammanhang, alternativ eller resultat

✅ Bäst för: Teamledare och avdelningschefer som hanterar asynkrona beslut där ansvar och godkännandevägar måste vara tydliga.

6. Mall för analys av köp kontra utveckling i ClickUp

Jämför alternativ för att köpa eller bygga utifrån påverkan och komplexitet med ClickUps mall för analys av köp kontra bygg.

Ska du lägga ner intern tid och resurser på att bygga upp något, eller gå snabbare framåt med en extern lösning? Den frågan blir svårare när produkt-, teknik- och ekonomiavdelningarna alla väger olika avvägningar asynkront.

Med ClickUps mall för analys av köp kontra utveckling kan du jämföra alternativ utifrån kriterier som påverkan, komplexitet och beslutsresultat. Du kan lägga upp nödvändiga funktioner, tekniska krav och innovationsmål i ett gemensamt arbetsutrymme. Detta hjälper deltagarna att komma med synpunkter innan den slutgiltiga rekommendationen fattas.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Jämför alternativen tydligt: Utvärdera alternativ för att bygga eller köpa utifrån gemensamma kriterier som projektets påverkan, komplexitet och strategiska betydelse i en överskådlig vy

Samla in synpunkter från olika team: Använd Använd ClickUps funktion för flera ansvariga för att involvera produkt-, teknik-, ekonomi- eller driftsavdelningarna i samma beslut utan att behöva dela upp diskussionen mellan olika verktyg

Samarbeta utan överlappningar: Använd Använd ClickUp Collaboration Detection för att se när andra redigerar, vilket hjälper asynkrona bidragsgivare att undvika att trampa varandra på tårna när de uppdaterar analysen

✅ Bäst för: Teknik- och produktteam som står inför val av verktyg eller infrastruktur, eller driftsteam som utvärderar leverantörer.

7. Mall för beslutsträd i ClickUp

Använd ClickUps beslutsträdmall för förgrenade vägar vid villkorligt beslutsfattande

Vissa beslut är svåra att dokumentera eftersom de inte ger ett enda tydligt svar. De förgrenar sig. Om ett villkor är uppfyllt går teamet åt ett håll. Om inte, ändrar nästa fråga riktningen. I asynkront arbete kan den logiken bli rörig när den finns utspridd i långa dokument eller osammanhängande kommentarer.

Mallen för beslutsträd i ClickUp omvandlar det resonemanget till ett visuellt flöde som ditt team kan följa. Den är byggd på ClickUp Whiteboards och hjälper dig att kartlägga beslutspunkter, resultat och konsekvenser i ett gemensamt utrymme, så att alla kan gå igenom logiken steg för steg och lägga till synpunkter utan att behöva en livegenomgång.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Samarbetsytan: Bygg trädet tillsammans med hjälp av ClickUp Whiteboards, där team på olika platser kan brainstorma idéer och lägga till grenar asynkront

Kommentera specifika noder: Teammedlemmar kan lämna kommentarer på specifika noder och rösta på olika vägar utan att behöva läsa igenom sidor med text

AI-förslag på förgreningar: Be ClickUp Brain att föreslå beslutskriterier för varje förgrening utifrån ditt angivna mål

✅ Bäst för: Driftsteam, produktteam och supportchefer som kartlägger asynkrona beslut för lanseringsvägar, eskaleringsflöden och riskbaserade scenarier.

🕰️ Tidsbesparing: Bygg inte varje gren från grunden. Använd ClickUp Brain för att generera ett initialt beslutsträd utifrån din uppmaning, och forma sedan vägarna och resultaten tillsammans i ClickUp Whiteboards. Skapa beslutsträd med ClickUp Brain

8. Mall för konversationslogg i ClickUp

Dokumentera beslutsdiskussioner och resonemang med mallen för konversationslogg i ClickUp

Vissa beslut är lätta att dokumentera i stunden men svåra att förstå i efterhand. Du kan spela in det slutgiltiga beslutet, men ändå gå miste om den diskussion som ledde fram till det. Det blir ett problem när teammedlemmarna behöver gå igenom resonemanget i efterhand eller när teamet behöver en tydligare dokumentation av hur konsensus uppnåddes.

Mallen för konversationslogg i ClickUp hjälper dig att dokumentera diskussionen tillsammans med beslutet. Du kan logga viktiga utbyten, registrera uppföljningsåtgärder och bevara resonemanget på ett och samma ställe. Detta hjälper människor att hänga med utan att behöva pussla ihop historien från spridda chattar och anteckningar.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Strukturerad asynkron diskussion: Använd trådade kommentarer i ClickUp Docs för att organisera svar under specifika punkter

Inkludera chatt i protokollet: Använd Använd ClickUp Chat för att hålla relaterade diskussioner nära arbetet, och för sedan in viktiga slutsatser i loggen för långsiktig översikt

Hela beslutsprocessen: Bevara hela diskussionen som utvecklas under flera dagars Bevara hela diskussionen som utvecklas under flera dagars asynkron kommunikation

✅ Bäst för: Produkt- och driftsteam som hanterar föränderliga krav som kräver frekventa revideringar.

9. Mall för arkitekturbeslutsprotokoll från Notion

via Notion

Mallen Architecture Decision Record från Notion ger teknikteam en tydlig ADR-struktur direkt. Istället för att bygga upp formatet från grunden får du dedikerade avsnitt för sammanhang, beslut, alternativ, motivering, konsekvenser och referenser på en och samma organiserade sida.

Det gör det enklare att dokumentera tekniska val på ett konsekvent sätt och granska dem senare utan att behöva pussla ihop logiken från spridda diskussioner.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Använd ett beprövat ADR-format: Dokumentera titel, status, sammanhang, beslut, alternativ, motivering och konsekvenser i en enhetlig struktur

Bevara det tekniska resonemanget: Se till att tankegångarna bakom arkitekturvalen är synliga, inte bara det slutliga resultatet

Gör besluten sökbara: Spara dokumentationen i ett delat Notion-arbetsutrymme så att de blir lättare att hitta och gå tillbaka till över tid

✅ Bäst för: Utvecklingsteam och tekniska chefer som dokumenterar arkitekturbeslut för framtida bruk.

10. Mall för beslutsmatris från Miro

via Miro

Mall för beslutsmatris från Miro bygger på en visuell tavla, vilket gör det enklare att jämföra alternativ i grupp. Du kan lägga upp målet, jämföra flera alternativ sida vid sida och väga in de aktiviteter eller leveranser som är kopplade till varje alternativ.

Det formatet fungerar särskilt bra för asynkrona beslut. Deltagarna kan granska samma tavla, lägga till synpunkter utifrån samma kriterier och se avvägningarna tydligare innan det slutgiltiga beslutet fattas.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Jämför alternativ sida vid sida: Granska flera alternativ mot samma mål och kriterier i en visuell matris

Se avvägningarna tydligare: Lägg upp aktiviteter och leveranser bredvid varje alternativ, så att luckor och styrkor blir lättare att upptäcka

Gör utvärderingen mer konsekvent: Använd en gemensam poängsättningsstruktur istället för att låta feedbacken spridas ut över separata kommentarer eller dokument

✅ Bäst för: Produktteam och verksamhetschefer som väger flera alternativ innan de fattar ett strukturerat asynkront beslut.

Hur man väljer rätt mall för asynkron beslutsdokumentation

Vilken mall som passar bäst beror på vilken typ av beslut du fattar, hur många personer som är inblandade och var ditt team redan arbetar.

Så här gör du för att begränsa urvalet.

En löpande förteckning över alla projektbeslut Beslutslogg eller mall för beslutslogg för projektledning Centraliserad uppföljning med filter och projektfasens sammanhang Ett ramverk för att utvärdera alternativ innan du fattar ett beslut Mall för dokument om ramverk för beslutsfattande Standardiserar kriterierna så att asynkrona bidragsgivare får enhetliga poäng Tydlig rollfördelning Mall för DACI-modellen Eliminerar flaskhalsen med att undra vem som har det sista ordet En visuell karta över villkorade beslut Mall för beslutsträd Det är lättare att tolka asynkron information än långa texter En sammanfattning av diskussionen Mall för konversationslogg Bevarar överläggningar för transparens och introduktion En utvärdering av att bygga kontra att köpa Mall för analys av köp kontra utveckling Strukturerad för tvärfunktionell asynkron inmatning

Om ditt teams beslut spänner över flera olika typer kommer du troligen att använda mer än en mall. Fördelen med att förvara dem i ett enda arbetsutrymme är att ClickUp Brain kan söka igenom alla dina beslutsprotokoll på en gång och visa tidigare val som är relevanta för det du fattar just nu, vilket eliminerar kontextuell spridning.

Det är skillnaden mellan en enkel protokollföring och ett verkligt beslutssystem.

📮 ClickUp Insight: Tänk dig att du förlorar upp till 3 timmar varje vecka – bara på att vänta på beslut. Det är verkligheten för 38 % av de anställda. 👀 Med ClickUp kan du utforma arbetsflöden som håller saker och ting i rörelse: automatiska godkännanden, rollbaserad uppgiftsfördelning och realtidsuppföljning av framsteg. Inget mer slöseri med tid på att undra vad som händer härnäst, bara stadiga framsteg, varje steg på vägen.

Gör det enklare att underhålla Async Decision Records med ClickUp

Mallarna för asynkrona beslutsprotokoll är en bra utgångspunkt. De ger ditt team ett enhetligt sätt att dokumentera beslut, sammanhang och motivering så att innebörden inte går förlorad.

Den verkliga utmaningen är underhållet. Beslut utvecklas, begränsningar förändras och uppföljningar skapar nya sammanhang. Om uppdateringen av dokumentet känns som extraarbete upphör den att ske.

Det är där ClickUp kan hjälpa till utöver mallarna. Spara dina beslutsprotokoll i Docs, skissa på avvägningar i Whiteboards och bifoga uppföljning som uppgifter med ansvariga. Använd ClickUp AI för att sammanfatta långa trådar till en tydlig motivering, och AI-agenter för att hålla loggarna uppdaterade och åtgärdspunkterna i rörelse.

Använd mallarna för att standardisera ditt format och använd sedan ClickUp för att hålla dokumentationen uppdaterad.

Kom igång med ClickUp. ✅

Vanliga frågor

ADR-formatet är en enkel dokumentstruktur som ursprungligen skapades för att dokumentera val av mjukvaruarkitektur. Async Decision Records använder exakt samma format, men tillämpar det på alla asynkrona val, inte bara teknisk arkitektur.

En RFC (Request for Comments) är ett förslagsdokument som är utformat för att samla in feedback innan ett beslut fattas. En asynkron beslutsprotokoll dokumenterar det slutliga resultatet efter att överläggningen är avslutad.

Ja, dessa mallar är inte begränsade till teknikavdelningar. Produktteam använder dem för att prioritera funktioner, designteam för riktningsändringar och driftsteam för leverantörsutvärderingar.

Hoppa över dokumentationen för val som lätt kan ändras och som har liten inverkan och inte påverkar andra team eller framtida arbete. Om resultatet inte spelar någon roll om en månad innebär en formell dokumentation onödig extraarbete.