Hur du får ut mesta möjliga av asynkron arbete

Arbetstagares produktivitet är en mytologisk varelse i alla organisationer – hur vet vi att någon faktiskt är produktiv? Därför har vi skapat kontrollpunkter, såsom synkroniserade möten, närvaro på arbetsplatsen, tidsbestämda lunchraster och 9-5-rutiner.

Tiderna har dock förändrats. Synkroniserat arbete på kontoret är inte längre den enda typen av arbete. Dagens arbetstagare söker större flexibilitet, inte bara när det gäller arbetstiderna utan också när det gäller arbetssättet.

Hur kan du som företagsledare, chef eller HR-ansvarig implementera asynkrona arbetsstrategier för att hjälpa dem? Låt oss ta reda på det.

Vad är asynkron arbete?

Asynkron arbete avser en arbetsstil där anställda utför uppgifter och kommunicerar med kollegor enligt sin egen tidsplan, utan pressen från realtidsinteraktion eller samarbete. Det är en flexibel arbetsform som ger anställda större kontroll över sin arbetsdag.

I grund och botten är arbetstiderna för varje individ i teamet inte alltid synkroniserade med de andras, därför kallas denna arbetsstil för asynkron.

Asynkroniskt arbete kontra distansarbete: Hur ser en asynkron arbetsplats ut?

Att arbeta asynkront betyder inte nödvändigtvis att alla i ditt team är distansarbetare eller att de befinner sig i olika delar av världen. Det betyder helt enkelt att alla har friheten att själva bestämma hur, var och när de arbetar.

Asynkron arbete kännetecknas av följande:

Anställda har flexibiliteten att arbeta på distans och själva bestämma sina arbetstider.

De utformar sitt arbetsschema utifrån sina liv, vanor och produktivitetscykler.

Team kommunicerar via verktyg för distansarbete , samarbetsdokument, e-post och projektledningssystem (istället för möten i realtid och enskilda möten).

De bestämmer regler, gränser och koder som styr deras asynkrona arbete.

All realtidssamarbete planeras i förväg och optimeras för maximal produktivitet.

Kort sagt, asynkron arbete kopplar bort produktivitet från synlighet och tillgänglighet. Som Tyler Gillespie, grundare och asynkron arbetare, påpekar i sin blogg om asynkron kommunikation,

[Asynkron arbete är] ett bevis på att anställda och teammedlemmar är vuxna som inte behöver övervakas eller ledas konstant.

Slutsatsen? Du behöver inte sitta i din kontorscell för att ses som arbetande!

48 % av de anställda säger att hybridarbete är bäst för balansen mellan arbete och privatliv. Men med 50 % som fortfarande arbetar mestadels på kontoret kan det vara en utmaning att hålla sig synkroniserad mellan olika platser.

Förstå asynkron arbete

Asynkron arbete kopplar bort produktiviteten från ständig kommunikation. Asynkron kommunikation hjälper till att få jobbet gjort på ett så störningsfritt sätt som möjligt utan behov av omedelbar respons eller reaktion. I denna arbetsstil lär sig kollegor att respektera varandras autonomi och värdesätter flexibilitet på arbetsplatsen.

Hur skiljer sig det från traditionellt arbete (som vi kallar synkroniserat arbete)? Låt oss ta reda på det.

Synkroniskt kontra asynkroniskt arbete: Vad är skillnaderna?

Asynkron och synkron arbetsmiljö är två operativa modeller som främst skiljer sig åt när det gäller teammedlemmarnas tillgänglighet vid en given tidpunkt. Synkron arbetsmiljö är vanligtvis mellan 9 och 17 när alla är på kontoret eller tillgängliga online.

Asynkron arbete uppstår när team sätter upp sina mål och acceptanskriterier tillsammans och sedan går iväg för att utföra sin del av arbetet i sin egen tid och på sin egen plats. Denna skillnad manifesterar sig på olika sätt.

Attribut Asynkron arbete Synkroniserat arbete Arbetsmodell Anställda utövar både plats- och tidsberoende Även distribuerade team samarbetar i realtid och arbetar tillsammans Kommunikation Genom projektledningsverktyg, e-post, meddelanden etc. Personligen eller via livevideo-/ljudsamtal Ledning Hög grad av självstyrning Chefer spelar en viktig roll Svarstid Gemensamt överenskommet av teamet Omedelbart svar förväntas Förtroende Högt förtroende och autonomi Lågt förtroende (med övervakning)

På vilka sätt är asynkron arbete bättre?

Föreställ dig en situation på kontoret: Du stämplar in, artigheterna är över och en kollega ber dig att skapa ett innehåll, ett blogginlägg för webbplatsen. Du börjar arbeta med det.

Knack, knack – du blir avbruten av en kollega som passerar ditt skrivbord och vill diskutera den månatliga Google Analytics-rapporten. Du tittar på siffrorna och gör några snabba beräkningar i huvudet när... ping! Din chef vill att du tar ett kort samtal med dem.

Du omprioriterar några uppgifter och diskuterar några personalfrågor i ditt team. Innan du vet ordet av är det lunchdags.

Sammanfattning: Medan du har varit upptagen har din ursprungliga arbetslista förblivit orörd.

Även om detta också kan inträffa i asynkron arbetsmiljö, erbjuder systemen vissa taktiker och metoder för att förhindra det.

Avstänga aviseringar : Du kan stänga av Slack-aviseringar för att fokusera på dina uppgifter. (Du kan inte undvika en kollega som passerar kontoret!)

Bättre daglig planering : Du kan avsätta tid för att kolla meddelanden eller e-post så att du inte blir distraherad när du arbetar intensivt. (Hur planerar du för när någon knackar dig på axeln?)

Hanterade förväntningar : Asynkrona team förväntar sig inte omedelbara svar, vilket gör det lättare att säga nej till saker om det behövs. (Det är mycket svårare att säga nej till någon som ber dig om en "snabb pratstund" ansikte mot ansikte.)

Specialbyggda system : Asynkrona team har också dokumentation, projektledning och andra verktyg för att säkerställa att informationen är öppen och tillgänglig för alla som behöver den. (Du behöver inte vara den som svarar på alla frågor)

Kalenderhantering: Du kan schemalägga "kommunikationstider" precis som en professors mottagningstider för att signalera till andra när du är tillgänglig för samtal. (Att göra detta på kontoret kan verka kostsamt)

Asynkron arbete är som en klapp på axeln som förblir hängande tills du eller din kollega loggar in eller börjar skriva dokument tillsammans över olika tidszoner.

Kontextväxlingar tär tyst på ditt teams produktivitet. Vår forskning visar att 42 % av störningarna på jobbet beror på att man måste jonglera mellan olika plattformar, hantera e-post och hoppa mellan möten.

Betyder det att allt synkront arbete är produktivitetsdödande? Nej!

All synkron kommunikation är inte onödig. Det finns flera fall där realtidssamarbete är nödvändigt för att få teamen att dra åt samma håll.

📚 Bonusläsning: Hur asynkron arbete förändrar samarbetet

När är synkron och asynkron arbete lämpligt?

Synkroniserat arbete är bäst när realtidskommunikation är viktigt, till exempel:

Teamutvärderingar : Att vara på plats i realtid hjälper till att hantera de emotionella och mänskliga aspekterna av feedback på ett bättre sätt.

Brainstorming-sessioner : Synkron tillgänglighet hjälper till att bygga vidare på varandras idéer i en sluten miljö.

Serendipitous ideation : En avslappnad paus vid kaffemaskinen kan leda till betydande genombrott om teamen arbetar synkront.

Övertalning : Det är mycket osannolikt att du kan övertala en potentiell kund att köpa eller en arg kund att stanna kvar utan en personlig interaktion.

Workshops: Att lära sig genom att göra är bättre att göra personligen och i realtid. Detta gäller särskilt för uppgifter som kräver att två eller flera personer arbetar tillsammans.

Asynkron arbete fungerar bäst när teamen behöver utrymme för att kunna fokusera på sitt arbete, till exempel:

Skriva stand-ups: Enkla, regelbundna uppdateringar om utfört arbete, pågående arbete och hinder kan skickas asynkront. Med en AI-projektledningsassistent som : Enkla, regelbundna uppdateringar om utfört arbete, pågående arbete och hinder kan skickas asynkront. Med en AI-projektledningsassistent som ClickUp Brain kan du automatisera detta för daglig, veckovis eller anpassad frekvens.

Skapa automatiska AI StandUps enkelt med ClickUp

Skapa innehåll tillsammans: När ni har kommit överens om ett ämne kan ni skriva ett innehåll asynkront. Flera personer kan lägga in sitt arbete i ett gemensamt dokument och göra ändringar självständigt, och till och med tillsammans, utan att behöva ha ett möte i realtid. Hur? Med : När ni har kommit överens om ett ämne kan ni skriva ett innehåll asynkront. Flera personer kan lägga in sitt arbete i ett gemensamt dokument och göra ändringar självständigt, och till och med tillsammans, utan att behöva ha ett möte i realtid. Hur? Med Instant och Live Collaboration i en dokumenthanterare som ClickUp Docs

Samarbeta live med att skriva och redigera i ClickUp Docs med ClickUps Instant och Live Collaboration.

Projektledning : En projektledare kan utföra det mesta av sitt arbete asynkront. De kan till exempel tilldela uppgifter, skapa arbetsflöden, skicka ljud-/textfeedback etc. utan att vara närvarande med teammedlemmarna i realtid.

Introduktion av nya medarbetare: Att hålla en ny medarbetare i handen genom varje steg hör till det förflutna. Idag kan du skapa ett tydligt och utförligt introduktionsdokument som den nya medarbetaren kan gå igenom själv!

💡 Proffstips: Behöver du hjälp med att övergå till asynkron onboarding? Ladda ner ClickUps mall för onboarding av anställda gratis – det är din kompletta resurs för att organisera en checklista för onboarding, sätta upp möten och uppgifter för att introducera anställda till deras roll och hantera utbildning. Få en gratis mall Garantera en bra start för varje nyanställd med ClickUps mall för introduktion av nya medarbetare.

Om du följer en modell som kombinerar de två kan du göra kommunikationen på din hybridarbetsplats mer effektiv.

Nu när vi har förstått vad asynkron arbete är och hur det skiljer sig från traditionella modeller, kan du här läsa om hur du kan anamma det helhjärtat.

Hur man implementerar asynkron arbete: bästa praxis

I teorin är asynkron arbete enkelt – låt människor hantera sig själva och sitt arbete på det sätt som passar dem bäst. I praktiken kan detta skapa kaos.

För att implementera asynkron arbete på ett smidigt sätt behöver du människor, processer och teknik som inte bara möjliggör för anställda utan också för chefer, HR etc. Låt oss se hur du kan utnyttja dessa bästa praxis för att säkerställa framgång.

1. Identifiera förespråkare för asynkron arbete och få ledningens stöd

Du kan inte få något gjort om människor inte tror på och identifierar sig med det.

För att möjliggöra asynkron arbete måste du känna till din målgrupps puls. Du måste både få ledningens stöd och bedöma vad medarbetarna verkligen vill ha.

Få ledningens stöd

För att få ledningens stöd för asynkronisering handlar det om att koppla ihop deras mål (effektivitet, produktivitet, kultur, resultat) med fördelarna med asynkronisering.

Koppla asynkron arbete till resultat som ledare bryr sig om:

Hastighet: Mindre tid slösas bort på onödiga möten = snabbare beslutsfattande

Kvalitet: Människor får mer tid att fokusera = djupare tankar och bättre resultat

Kostnad: Färre möten = mindre tidsförlust, mer tid för arbete med hög avkastning

Globalt teamsamarbete: Async gör arbetet över tidszoner mer inkluderande och produktivt.

Använd meningar som: ”Asynkron kommunikation ger oss mer tid att tänka klart och svara med kvalitet, utan att behöva vänta på mötesplatser. ”

💡 Proffstips: Om du redan använder asynkrona verktyg (som ClickUp ), lyft fram framgångarna. Sedan övergången till ClickUp har teamen till exempel rapporterat följande: 3+ timmar sparade per vecka ( 60,2 % av kunderna

Pengar sparade (54,7 % av kunderna)

Bättre effektivitet (96,7 % av kunderna)

Bättre samarbete (87,9 % av kunderna)

Ledningen kan vara skeptisk till ännu en stor förändring. Föreslå därför ett pilotprojekt:

”Låt oss prova asynkrona statusuppdateringar under ett kvartal – det behövs ingen organisationsomfattande åtagande ännu.”

”Vad skulle hända om vi använde ClickUp Clips för individuella uppdateringar och endast eskalerade till samtal när det behövs?”

Detta minskar den upplevda risken och ger dem en försmak av fördelarna.

Bedöma vad medarbetarna vill ha

Genomför undersökningar för att ta reda på om dina team vill arbeta asynkront. ClickUp Forms är ett utmärkt verktyg för detta.

Fråga om de bara behöver flexibla arbetstider eller även flexibel arbetsplats.

Lär dig deras nuvarande arbetsmetoder och produktivitetsnivåer

Använd ClickUp Forms för att samla in medarbetarnas åsikter om implementering av asynkrona arbetsmetoder

Identifiera sedan de särskilt entusiastiska medlemmarna i ditt team som kommer att driva frågan bland de övriga. Ge dem de verktyg och processer som behövs för att stärka förändringshanteringen.

2. Skapa system

Distansarbetande team behöver också en gemensam arbetsplats, fast den är virtuell. Skapa en omfattande, mångsidig virtuell arbetsplats för ditt team. ClickUps allt-i-ett-plattform för distansarbete ger dig allt du behöver för att driva asynkroniserat arbete:

Projekt och uppgifter

Flera vyer

Produktivitetsuppföljning

Prestationshantering

Dokumentation

Automatiseringar

Team med låg prestanda är fyra gånger mer benägna att jonglera med 15 eller fler verktyg, medan team med hög prestanda upprätthåller sin effektivitet genom att begränsa sin verktygslåda till nio eller färre plattformar.

Se till att alla system du installerar möjliggör asynkron kommunikation, idéutbyte och samarbete kring åtgärdspunkter.

ClickUp innehåller också ett antal asynkrona kommunikationsfunktioner. ClickUp Tasks erbjuder inbäddade kommentarer så att teamen kan debattera/diskutera idéer i sitt sammanhang. ClickUp Whiteboards och Mind Maps gör virtuellt samarbete både visuellt och effektivt genom att ge teamen en gemensam platform för att brainstorma idéer, koppla dem till befintlig kunskap via ClickUp Docs och till och med skapa genomförbara uppgifter för uppföljning.

Förvandla spridda idéer till genomförbara planer med ClickUp Whiteboards.

ClickUp Chat är specialbyggt för asynkron arbete och utformat för att hålla konversationerna fokuserade, handlingsbara och precis där arbetet utförs.

Istället för att växla mellan meddelandeappar och uppgiftsverktyg kan teamen diskutera projekt direkt i ClickUp – på samma sida som sina uppgifter, dokument och tidslinjer. Du kan tagga teammedlemmar, länka till specifika uppgifter eller dokument och till och med omvandla meddelanden till åtgärdspunkter med ett enda klick.

Trådar hjälper till att hålla diskussionerna organiserade, medan aviseringar säkerställer att ingenting missas, även om ni befinner er flera timmar ifrån varandra. Det är realtid när du behöver det, asynkron när du inte behöver det.

4. Gå bortom textmeddelanden för att minska Slack

När du skickar textmeddelanden, särskilt mellan personer som talar olika dialekter eller kommer från olika kulturer, kan din ton missförstås. Så sluta använda Slack – släng distraherande chattappar och skapa kommunikationsmöjligheter via text, ljud, video och mer.

Med ClickUp Clips kan du till exempel dela skärminspelningar direkt och ge röstbaserad feedback. Istället för att ringa ett videosamtal (som kräver att alla är tillgängliga) kan du skapa en video (med eller utan berättarröst) som mottagaren kan titta på senare.

Spela in din skärm för att dela videor asynkront med ditt team med hjälp av ClickUp Clips

Med Clips kan du också:

Transkribera inspelningar och kopiera relevanta utdrag ur konversationen för asynkron meddelandehantering.

Lägg till kommentarer i videon och starta konversationer över en tidslinje.

Förvandla beskrivningar av klipp till en faktisk att göra-lista

Sök igenom transkriptioner efter ett specifikt samtalsämne

🎥 Lär dig hur du kan använda ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI, för att transkribera röst- och videomeddelanden för asynkron arbete här:

5. Hantera förväntningar och kommunicera mer än nödvändigt

Samla teamet för att fastställa riktlinjer och förväntningar på varandra. Detta kan innefatta beslut om:

Hur snabbt måste man svara på ett meddelande?

Vilken tidszon gäller för deadlines?

När kan vi begära samtal i realtid?

Var och hur ska feedback ges?

Skapa en asynkron arbetsplan för ditt team/din organisation på ClickUp Docs. Dela den med alla berörda. Be dem att kommentera/ge feedback. Utveckla planen efterhand!

Dokumentera noggrant och samarbeta effektivt med ClickUp Docs.

I en asynkron arbetskultur är överkommunikation inte ett problem – det är en fördel. Eftersom du inte förlitar dig på realtidskonversationer för att fylla i luckorna, hjälper det att vara extra tydlig och detaljerad från början för att undvika missförstånd, förseningar och omarbetningar.

Så här kommunicerar du effektivt i en asynkron arbetskultur – utan att överväldiga ditt team

Inkludera sammanhanget, inte bara uppgiften: Istället för ”Uppdaterade kalkylbladet” kan du säga: ”Uppdaterade kalkylbladet för intäkterna under andra kvartalet med nya siffror från försäljningsavdelningen. Siffrorna avser avslutade affärer per den 5 maj. Se flik 3 för en uppdelning per region. ”

Använd skriftlig kommunikation och länkbara uppdateringar som standard: Använd verktyg som ClickUp Docs eller uppgifter med kommentarer för att dokumentera beslut, resonemang och nästa steg. På så sätt kan andra ta vid där du slutade – utan att behöva ha ett möte.

Sammanfatta långa trådar: Om du har haft en lång konversation eller ett långt samarbete, avsluta det med en TL;DR: ”Sammanfattningsvis: Vi kom överens om ändringar i tidsplanen (nu 1 juni), nästa åtgärd är att Alex uppdaterar briefen. Hela konversationen finns ovan.”

💡 Proffstips: Använd ClickUp Brains AI-funktioner för att sammanfatta långa dokument eller diskussionstrådar på några sekunder med hjälp av enkla kommandon. Få sammanfattande statusuppdateringar för aktiviteten i ditt arbetsutrymme med ClickUp Brain.

6. Spåra produktiviteten

Även om teamen kanske ogillar att bli övervakade när det gäller vad de gör, när de arbetar osv., hjälper det organisationen att följa upp produktiviteten. Uppmuntra teammedlemmarna att:

Använd funktionen ClickUp Time Tracking för att registrera deras arbetstimmar.

Ange tillgänglighet tydligt så att projektledaren kan tilldela uppgifter därefter.

Gör nästan exakta tidsuppskattningar för uppgifter som tilldelats dem

Lägg till tidsuppskattningar till uppgifter och få bättre kontroll över din schemaläggning med ClickUp Time Tracking.

Spåra också hur mycket tid som går åt till möten, e-post, chattmeddelanden, Slack-möten etc. för att mäta produktivitetseffekten av att arbeta asynkront.

7. Förhindra grupptänkande

Grupptänkande är, enkelt uttryckt, en okritisk konsensus om något eftersom människor vill undvika konfrontationer. Detta kan vara ett större problem i distansarbetande team eftersom det är lättare för dem som inte håller med att bara hålla tyst.

För att förhindra att detta inträffar:

Uppmuntra alla att säga sin mening

Tagga personer och bjud in dem att lämna kommentarer

Coacha den asynkrona arbetets mästare (minns du från steg 1?) att uppmuntra tystlåtna personer att bidra.

När det är absolut nödvändigt, skapa möjligheter till anonym feedback genom formulär och omröstningar.

8. Integrera arbete och arbetsflöden

De flesta team använder flera verktyg för att utföra sitt arbete. Att effektivt integrera dina asynkrona kommunikationsverktyg underlättar arbetet.

Du kan till exempel integrera Zoom med ClickUp för att starta samtal direkt från din projektledningsplattform. Med Slack-integration kan du meddela specifika personer om en förändring i uppgiftsstatus. Mjukvaruteam integrerar verktyg som GitHub, LambdaTest etc. för att göra sina arbetsflöden smidiga.

ClickUp erbjuder integration med över 1000 verktyg för att göra ditt arbete smidigt.

Trots dina bästa ansträngningar är utmaningar oundvikliga. Låt oss se vad du kan möta och hur du kan övervinna dem.

Asynkron arbete: utmaningar och begränsningar

Vi har sett att asynkron samverkan erbjuder flera fördelar och är mycket populärt bland moderna team. Men asynkron samverkan är inte den bästa metoden i alla fall. Här är varför och hur du kan övervinna sådana begränsningar.

Zoomtrötthet och överbelastning av aviseringar

Att inte arbeta i samma fysiska miljö kan leda till att människor pingar varandra för ofta eller kräver för många möten. Detta kan motverka själva syftet med att arbeta asynkront.

🔷 Lösning

Skapa en dokumentationskultur i organisationen. Uppmuntra teamen att dokumentera viktiga idéer, tankeprocesser, åsikter och annat, så att alla kan komma åt dem när de behöver. Använd detta för att skapa ett asynkront arbetsflöde som underlättar för alla på lång sikt.

Enligt vår undersökning om mötes effektivitet deltar nästan 40 % av respondenterna i mellan 4 och 8+ möten per vecka, där varje möte varar upp till en timme. Detta motsvarar en enorm mängd kollektiv tid som ägnas åt möten i hela organisationen.

Kommunikation över flera tidszoner

Har du någonsin skickat ett "hej" och när mottagaren svarar har du glömt vad du ville? Detta kan hända oftare när team arbetar över olika tidszoner.

🔷 Lösning

Identifiera gemensamma arbetstider för att schemalägga viktiga videosamtal, realtidskommunikation och projektöverlämningsuppgifter.

Ställ tydliga förväntningar på när och hur teammedlemmarna ska svara på varandras meddelanden.

Skapa mallar och ramverk för konversationer – uppmuntra till exempel alla att ge sammanhang och ställa en fullständig fråga istället för bara att säga ”hej”.

Teamengagemang

Isolering från att vara på distans och inte interagera ansikte mot ansikte med kollegor kan påverka motivationen. Kroppsspråk och personlig energi spelar en viktig roll för att hålla moralen hög. Teammedlemmar kan förlora sin känsla av mening och samstämmighet med organisationens mål.

🔷 Lösning

Inkludera teamengagemang i chefernas viktigaste ansvarsområden (KRA). Inkludera teambuilding och roliga aktiviteter då och då. (Du kan till och med be dina teammedlemmar att dela med sig av sina kattbilder – det fungerar alltid!)

Brådskande ärenden kontra flexibilitet

Att arbeta på distans innebär att teammedlemmarna kanske inte förstår vissa frågors brådskande karaktär eller inverkan. Till exempel måste en ärende med "prioritet ett" hanteras omedelbart, vilket ett flexibelt team kanske inte har någon tillgänglig för.

🔷 Lösning

Planera ditt flexibla schema för att säkerställa att dina servicenivåavtal (SLA) uppfylls. Om du behöver teammedlemmar tillgängliga vid vissa tider, ange det i förväg och planera schemat därefter.

Effektivitet i utbildningen

Även om individuellt lärande i egen takt blir allt populärare är det ofta inte det mest effektiva sättet. Det är nästan omöjligt att dokumentera eller överföra tyst kunskap inom arbetsmiljön. Att arbeta på samma kontor hjälper till att modellera beteenden som kan vara svåra att uppnå asynkront.

🔷 Lösning

Skapa handlingsinriktade inlärningsmoduler. Samla teamen så att de kan lära av varandra. Gör lektionsplanerna interaktiva. Nöj dig inte med den inledande introduktionen – skapa möjligheter att regelbundet utbilda och vidareutbilda teammedlemmarna.

Vikten av asynkron arbete i dagens arbetskultur

Företagsledare och HR-personal kan inte längre undvika asynkrona arbetsstrukturer av flera skäl.

Arbetssökandes preferenser

🧠 Rolig fakta: Cirka 98 % av arbetskraften vill arbeta på distans, åtminstone på deltid.

GenZ-anställda är mycket mer benägna att arbeta på distans, och flexibiliteten tilltalar kvinnor i arbetslivet.

Digitalt nomadliv

Många moderna kunskapsarbetare föredrar att arbeta när de reser. Vissa av de mest specialiserade och högst betalda kompetenserna finns endast bland dem som vill vara oberoende av plats och tid. För dem blir asynkron arbete och digitala nomadverktyg grundläggande för effektiviteten.

Alternativa ledighetsregler

Hittills har ett heltidsjobb utförts av en person, som har tilldelats ett fast antal dagar som betald ledighet. Idag vill anställda ha mycket mer flexibilitet. De vill ta sabbatsår och långa ledigheter för att ägna sig åt andra intressen.

Detta har gett upphov till jobbdelning, vilket gör det möjligt för två anställda att dela ansvaret för en enda heltidsanställning. Denna praxis blir allt vanligare på advokatbyråer, där konsulter fördelar uppgifter efter hur brådskande de är och tar ansvar för specifika uppgifter.

Det hjälper medarbetarna att dela sitt arbete och sin tid, vilket säkerställer att någon tar hand om uppgifterna. Denna flexibilitet innebär också mindre beroende av en enskild medarbetare, vilket minimerar flaskhalsar på grund av beroenden.

Konkurrensfördel

Alla organisationer överväger numera distansarbete/hybridarbete.

🧠 Rolig fakta: AirBnB har en policy om att man kan bo och arbeta var som helst. Internetsökmotorn DuckDuckGo har anställda i över 15 länder. Och ClickUp har också en distansarbetande personal med anställda och kontor i flera länder, inklusive USA, Kanada, Irland, Storbritannien och Australien!

Du måste vara ett asynkront företag för att attrahera de bästa talangerna på dagens konkurrensutsatta marknad.

Talangbrist

När det gäller kompetensbrist kan en organisation som är bekväm med asynkron arbete anställa från var som helst i världen. Detta kan vara kostnadseffektivt och ge betydande fördelar på lång sikt.

Om det låter lockande (eller oundvikligt) kan du här läsa om hur du implementerar asynkrona arbetsmetoder i din organisation.

Arbetsmarknadens framtid: Hur påverkar asynkron arbete arbetsmarknaden?

Naturligtvis kräver asynkron arbete en enorm förändring i kulturen och den emotionella strukturen i hela organisationen.

Anställda måste kunna hantera sig själva, och chefer måste ha större förtroende för anställda som de inte träffar regelbundet eller aldrig har träffat.

Den växande bristen på kompetent personal, särskilt inom kunskapsarbete, har tvingat chefer att acceptera och uppmuntra asynkroniskt arbete.

🧠 Rolig fakta: 55 % av arbetsgivarna prioriterar att anställa de bästa talangerna, även om det innebär att rekrytera medarbetare som bor i andra länder. Samtidigt medger 60 % av arbetsgivarna att de får sökande av högre kvalitet sedan de gick över till ett distribuerat arbetskraftssystem.

Bli en mästare på asynkron arbete med ClickUp

Oavsett om du arbetar synkront eller asynkront är produktivitet ofta något mytiskt, precis som enhörningar eller Cheshirekatter. I traditionella arbetsmiljöer brukade produktivitet mätas i synlighet, att vara online, sitta i sin arbetsplats, yttra sig i möten osv.

I den asynkrona världen hamnar synligheten i bakgrunden. För att fungera behöver asynkrona team ett radikalt nytt sätt att hantera sitt arbete, sin kommunikation och sina prestationer.

ClickUps projektledningsprogramvara är utformad för att möjliggöra just detta. Med whiteboards, tankekartor, chattar i realtid, uppgiftshantering, dokument, instrumentpaneler och mycket mer kommer ClickUp att förändra ditt teams arbete – oavsett var de befinner sig.

Se själv. Prova ClickUp idag!