Att rekrytera till en ny tjänst är ofta lika enkelt som att titta på skrivbordet bredvid dig. Ändå förlorar de flesta organisationer sina bästa medarbetare på grund av bristande utvecklingsmöjligheter.

Ännu värre är att när talanger inte ser en tydlig väg framåt söker de sig någon annanstans.

För att stoppa personalomsättningen behöver du ett sätt att synliggöra talangerna. Dessa 10 mallar för strategier för talangmobilitet i ClickUp hjälper dig att kartlägga befintliga kompetenser och standardisera interna ansökningar.

Använd dem för att snabbare tillsätta tjänster internt. Detta minskar behovet av extern rekrytering och ökar personalbehållningen.

De bästa mallarna för strategier för talangmobilitet i korthet

Vad är en mall för talangmobilitetsstrategi?

En mall för talangmobilitetsstrategi är ett verktyg för att kartlägga medarbetarnas kompetens. Den hjälper dig att planera karriärvägar och identifiera interna kandidater till lediga tjänster.

Dessa mallar fokuserar specifikt på att flytta personal inom företaget. De låter dig matcha personer med möjligheter utifrån deras färdigheter. Detta hjälper dig att omvandla färdigheter, kompetenser och successionsplaner till tydliga karriärvägar. På så sätt skapar du mer precisa interna jobbannonser för effektiv rekrytering.

I stället för splittrade kalkylblad skapar de en enda databas över organisationens samlade kompetens.

10 mallar för strategier för talangmobilitet som främjar intern rörlighet

Du kan använda varje mall nedan separat för att lösa ett akut problem. Eller så kan du kombinera dem i ClickUp för att bygga ett sammanhängande talanghanteringssystem.

1. Mall för kompetenskartläggning från ClickUp

Katalysere medarbetarnas kompetens, kunskapsnivåer och kompetensluckor i hela organisationen med ClickUps mall för kompetenskartläggning

Du kan inte planera rekrytering eller tillväxt utan att känna till ditt teams kompetens. När den insynen saknas blir besluten vaga. Mallen för kompetenskartläggning i ClickUp ger dig en tydlig bild av ditt teams styrkor och brister.

Det fungerar som en gemensam kompetensdatabas. Gå bortom CV:n och samla både tekniska och mjuka kompetenser på ett ställe.

Du kan betygsätta kompetens, jämföra roller och se vem som är redo för mer ansvar. Detta gör befordringar, rollbyten och utbildningsplaner mycket enklare att hantera.

Varför använda den här mallen:

Lista nyckelkompetenser för olika roller så att du vet vad ditt team behöver för att lyckas

Jämför kompetensnivåer mellan teamen med hjälp av ClickUps tabellvy för att identifiera experter och luckor

Spåra prestationsegenskaper med ClickUps anpassade fält för att hålla data konsekventa

Tilldela uppgifter som hjälper medarbetarna att utveckla kompetens som saknas

🧑‍💻 Perfekt för: HR-team och chefer som vill ha ett tydligt, datastött sätt att planera rekrytering, utbildning och intern utveckling.

💡Proffstips: När dina kompetensdata finns i ClickUp behöver du inte söka manuellt för att hitta rätt person. Använd ClickUp Brain och dess Enterprise AI Search för att ställa frågor som: ”Vem på marknadsavdelningen har avancerade Python-kunskaper och arbetar för närvarande på 50 %?”

”Sammanfatta de tre största kompetensbristerna i säljteamet utifrån vår senaste granskning.” ClickUp Brain skannar dina uppgifter, dokument och anpassade fält för att på några sekunder hitta den perfekta interna kandidaten för en tjänst. Det förvandlar din kompetenskartläggningsmall till en sökbar katalog. Identifiera potentiella efterträdare innan du ens behöver titta på externa jobbportaler.

2. Mall för kompetensmatris från ClickUp

Jämför de kompetenser som krävs för varje tjänst med de anställdas nuvarande kompetenser med hjälp av ClickUps mall för kompetensmatris.

Att känna till ditt teams kompetens är bra, men det räcker inte. Du måste också se hur dessa kompetenser passar in i den övergripande kompetenskartan. Detta blir enklare med ClickUps mall för kompetensmatris.

Det ger dig ett tydligt, visuellt sätt att jämföra personer mot rollkraven. Istället för att gräva igenom CV:n kan du se kompetenser sida vid sida. Detta gör beslut om rekrytering, befordran och utbildning mycket enklare.

Denna mall involverar även ditt team i processen. Alla kan granska och kommentera tjänsterna. Detta säkerställer att teamen är överens om vad varje tjänst kräver.

Varför använda den här mallen:

Kartlägg nyckelkompetenser på ClickUp Whiteboards så att du kan jämföra rollkrav och medarbetarnas styrkor på ett och samma ställe

Upptäck brister i hela teamet i tid och planera utbildning i god tid

Omvandla insikter till handling genom att skapa ClickUp-uppgifter för rekrytering eller kompetensutveckling

Samarbeta med rekryteringschefer genom att använda kommentarer och anteckningar för att fatta bättre beslut

🧑‍💻 Perfekt för: Rekryteringsteam och avdelningschefer som vill ha ett tydligt, visuellt sätt att bedöma kompetens och fatta beslut om talanger.

🔎Visste du att? Endast 33 % av de anställda säger att deras organisation har en tydlig process för intern karriärutveckling. Det är uppenbart att det är två olika saker att ha en policy och att ha medel för att genomföra den.

3. Mall för karriärväg från ClickUp

Gör tillväxtmöjligheter synliga och genomförbara med ClickUps mall för karriärvägar

Dina medarbetare kommer att lämna företaget om de inte ser någon framtid där. För att behålla dem kan du använda ClickUps mall för karriärvägar. Den ger ditt team en tydlig väg framåt.

Visa medarbetarna vad som krävs för att gå från en roll till en annan. Definiera kompetens, milstolpar och mål för varje steg. Du kan även visa sidledsförflyttningar, så att utvecklingen inte begränsas till befordringar.

Detta gör karriärplaneringen till en löpande dialog. Både chefer och medarbetare kan uppdatera framsteg och justera mål när omständigheterna förändras.

Varför använda den här mallen:

Kartlägg olika karriärvägar på en ClickUp-whiteboard så att medarbetarna kan utforska utvecklingsmöjligheter

Fastställ tydliga befordringskriterier med definierade kompetens- och prestationsmål

Följ upp framstegen med delade ClickUp-milstolpar som både chefer och medarbetare kan uppdatera

Beskriv förväntningar och ansvarsområden för rollerna i delade ClickUp-dokument

🧑‍💻 Perfekt för: HR-chefer och ledare som vill förbättra personalbehållningen med strukturerade karriärutvecklingsplaner.

🔎Visste du att? ”Manager hoarding” – när chefer aktivt gömmer högpresterande medarbetare för att behålla dem i sina egna team – begränsar rörligheten. Ett transparent uppföljningssystem som ClickUp gör talangerna synliga för alla.

4. Mall för medarbetarutvecklingsplan från ClickUp

Skapa en individuell plan för tillväxt med ClickUps mall för medarbetarutvecklingsplan

När du vet vart en medarbetare vill ta sig är nästa steg att se till att hen kommer dit. Utan en plan känns framstegen otydliga och långsamma. Ta bort denna oklarhet med ClickUps mall för medarbetarutvecklingsplan.

Skapa utvecklingsplaner som matchar personliga mål med verksamhetens behov. Ge varje medarbetare en tydlig plan med definierade steg.

På så sätt blir utvecklingen synlig och konsekvent. Ingen blir förbisedd, och alla planer håller sig på rätt spår. Samtidigt kan HR följa utvecklingen för hela teamet på ett och samma ställe.

Varför använda den här mallen:

Dela upp långsiktiga mål i ClickUp-milstolpar så att framstegen känns tydliga och uppnåeliga

Jämför befintliga kompetenser med rollkraven för att identifiera luckor

Tilldela utbildning, uppgifter eller mentorskap med tydliga ansvariga och tidsplaner

Konfigurera ClickUp-automatiseringar för att skicka påminnelser om uppföljningar så att planerna förblir aktiva och uppdaterade

🧑‍💻 Perfekt för: HR-team och chefer som vill stödja medarbetarnas utveckling.

Proffstips: Använd ClickUp Super Agents för att kartlägga kompetens Tänk på Super Agents som dina smarta HR-assistenter. Du kan lära en agent att titta på en medarbetares tidigare projekt och omedelbart föreslå vilka nya roller de är redo för. Istället för att leta igenom filer kan du bara be agenten att hitta den bästa personen för ett jobb baserat på deras faktiska arbetshistorik. Detta sparar tid och säkerställer att du aldrig missar en bra intern kandidat. Välj bland en färdig uppsättning agenter för lärande och utveckling!

Läs mer om hur du använder Super Agents för dina dagliga uppgifter:

5. Mall för utbildningsmatris från ClickUp

Anpassa dina utbildningsinsatser efter dina mål för talangmobilitet med hjälp av ClickUps mall för utbildningsmatris

Är personalutbildningen på ditt företag splittrad och vag? Det kan bero på att det saknas en tydlig koppling mellan utbildning och karriärutvecklingsplaner. Vissa medarbetare går kurser, andra inte, och det finns fortfarande luckor.

Mallen för utbildningsmatris i ClickUp förenklar detta. Se vem som är utbildad, vem som lär sig och vem som behöver en uppfriskning – allt på ett ställe. Det ger chefer en tydlig bild av teamets beredskap. Du kan snabbt kontrollera om ett team har de färdigheter som krävs för ett nytt projekt eller ett nytt arbetsskift.

Varför använda den här mallen:

Spåra kompetensnivåer med ClickUps anpassade fält för att identifiera högpresterande medarbetare och kompetensluckor

Ta reda på var medarbetarna känner att de behöver mer stöd

Övervaka utbildningsstatus med tydliga etiketter genom att använda anpassade statusar

Mät effekten av utbildningen med ClickUp-dashboards för att se vad som fungerar

🧑‍💻 Perfekt för: L&D-team och verksamhetschefer som vill ha ett organiserat sätt att hantera utbildning och kompetensberedskap.

🔎Visste du att? Endast cirka 45 % av de anställda utnyttjar den utbildning som arbetsgivarna erbjuder för att utveckla nya färdigheter. Detta leder till en splittrad strategi för lärande och utveckling. Trots att man lägger pengar på utbildning kvarstår kompetensbristerna.

6. Mall för successionsplanering från ClickUp

Hantera talangmobilitet för dina viktigaste befattningar med ClickUps mall för successionsplanering

Att förlora en nyckelperson utan en reservplan kan störa verksamheten. Mallen för successionsplanering i ClickUp hjälper dig att planera i förväg och vara förberedd.

Använd det för att kartlägga framtida kandidater till viktiga roller. Håll koll på potentiella efterträdare, deras kompetens och vad de behöver för att utvecklas. På så sätt är ditt team redo för alla förändringar.

Det samlar rollinformation, övergångsplaner och utvecklingssteg på ett ställe. När det är dags går överlämningen smidigt och är välplanerad.

Varför använda den här mallen:

Identifiera nyckelroller och följ upp vilka medarbetare som kan växa in i dem

Jämför kandidaternas beredskap med rollens krav

Utarbeta en plan för ledarskapsutveckling för att överbrygga luckor

Prioritera nyckelroller med hjälp av Board View, så att du fyller dem först

Dela upp övergångsstegen i ClickUp-underuppgifter för smidigare överlämningar

🧑‍💻 Perfekt för: HR-chefer och ledningspersoner som planerar för kontinuitet i ledarskapet.

🧠Roliga fakta: Ordet ”befordran” kommer från det latinska ordet ”promovere”, som betyder ”att gå framåt”. Historiskt sett handlade det inte om en löneökning. Det innebar att flytta en soldat till fronten så att han kunde leda. En mobilitetsstrategi är bara den moderna versionen av detta. Den säkerställer att rätt personer befinner sig i fronten av dina affärsområden.

7. Mall för internt anställningsformulär från ClickUp

Eliminera friktion och standardisera den interna ansökningsprocessen med ClickUps mall för internt anställningsformulär

Om det känns krångligt att söka en intern tjänst kommer medarbetarna inte att försöka. Det innebär att du går miste om starka interna talanger. Mallen för internanställningsformulär i ClickUp hjälper dig att undvika detta.

Mallen gör det enkelt för medarbetarna att söka nya tjänster. Den säkerställer också att du har alla nödvändiga uppgifter om kandidaterna. Alla ansökningar följer samma format, vilket gör det enklare att granska och jämföra dem.

Det håller också ordning bakom kulisserna. Ansökningarna går igenom tydliga steg och kandidaterna hålls informerade.

Varför använda den här mallen:

Följ varje sökandes framsteg genom rekryteringsprocessen med anpassade statusar

Jämför olika interna teammedlemmar sida vid sida med Board View

Förenkla ansökningsprocessen och samla in all nödvändig information med hjälp av ClickUp Forms

Skicka automatiska uppdateringar till sökande med ClickUps e-postintegration

🧑‍💻 Perfekt för: HR-team och interna rekryterare som vill ha ett smidigt sätt att hantera intern rekrytering på ett konsekvent sätt.

8. Mall för introduktion av nya medarbetare från ClickUp

Säkerställ en smidig övergång för alla medarbetare som byter avdelning inom företaget med ClickUps mall för introduktion av nya medarbetare

Att byta till en ny roll inom företaget kräver fortfarande anpassning. Utan en tydlig plan kan medarbetarna känna sig vilsna. Detta bromsar dem och påverkar deras självförtroende.

Mallen för introduktion av nya medarbetare i ClickUp gör dessa övergångar lika smidiga som en nyanställds första dag. Den ser också till att medarbetare, chefer och kollegor är på samma sida.

Ge medarbetarna den information, de verktyg och det stöd de behöver redan från första dagen. Det hjälper dem att komma in i arbetet snabbare och börja bidra tidigare. Allt förblir välorganiserat och lätt att följa.

Varför använda den här mallen:

Skapa en checklista för introduktionen så att inget steg missas

Planera stegen i övergången mellan roller med ClickUps Gantt-diagramvy

Samordna utbildningsscheman med hjälp av ClickUp- kalendervyn

Automatisera statusuppdateringar genom att ställa in anpassade ClickUp-automatiseringar

🧑‍💻 Perfekt för: HR-team och chefer som vill göra interna omplaceringar smidiga och framgångsrika.

9. Mall för intern kommunikationsstrategi och handlingsplan från ClickUp

Se till att dina mobilitetsprogram är synliga och förstådda med ClickUps mall för intern kommunikationsstrategi och handlingsplan

Om medarbetarna inte får information om interna möjligheter kommer de inte att utnyttja dem. Med tiden leder detta till att de söker utveckling utanför företaget.

För att förhindra detta bör du ta fram en strategi för intern kommunikation. Du kan använda ClickUps mall för strategi och handlingsplan för intern kommunikation för detta.

Planera när och hur du ska dela uppdateringar om tjänster, utbildning och karriärprogram. Se till att rätt personer får rätt information vid rätt tidpunkt. På så sätt hålls alla informerade och engagerade.

Varför använda den här mallen:

Sätt upp tydliga mål för intern kommunikation och följ upp resultaten

Organisera uppgifter och följ upp framsteg på ett och samma ställe

Se till att nyhetsbrev, Slack-uppdateringar och presentationer på allmänna möten sker enligt schemat

Dela din handlingsplan i ClickUp Docs för att ge medarbetarna en pålitlig och samlad källa till information om mobilitetspolicyer

🧑‍💻 Perfekt för: Ansvariga för internkommunikation och HR-chefer som vill ha ett enhetligt sätt att marknadsföra utvecklingsmöjligheter.

10. Snabbstart: Mall för personaladministration från ClickUp

Skapa en grundläggande arbetsyta för alla dina aktiviteter inom talangmobilitet med ClickUp Quick Start: People Operations Template

När ditt HR-arbete är utspritt över olika verktyg blir det snabbt rörigt. Data hamnar i silos och det är svårt att se helheten. Mallen ClickUp Quick Start: People Operations är en idealisk lösning.

Denna mall hjälper dig att hantera hela medarbetarresan. Från rekrytering till introduktion till utveckling – allt finns i ett enda arbetsutrymme. Detta gör det enklare att följa framsteg och koppla samman olika stadier i en medarbetares upplevelse.

Det sparar också tid, eftersom du inte behöver bygga upp system från grunden.

Varför använda den här mallen:

Följ upp interna rekryteringar och kandidaters framsteg med anpassade statusar

Spara policyer och guider på en central plats som är lätt att komma åt

Automatisera påminnelser om utvärderingar och befordringar med ClickUp Automations

Håll ordning på all personalinformation så att du snabbt kan hitta rätt personer

🧑‍💻 Perfekt för: HR-team och växande företag som vill ha ett enkelt, heltäckande system för personaladministration.

Hur implementerar man dessa mallar för talangmobilitet på bästa sätt?

En mall fungerar bara om du har en bra plan. För att göra mer än bara spåra lediga tjänster måste du integrera dessa verktyg i ditt dagliga arbete. Detta hjälper dig att bygga ett starkt team som växer inifrån.

Dessa bästa praxis säkerställer att dina ClickUp-mallar leder till framgång:

Kompetensdata: Börja med att kartlägga vad ditt team kan göra och hur bra de gör det. Skapa sedan tydliga vägar till deras framtida roller

Koppla ihop punkterna: Länka samman data. Använd ClickUp Relationships för att koppla en persons kompetens till deras övergripande arbetsmål

Synliga möjligheter: Gör det enkelt för medarbetarna att hitta nya roller. Använd ett enkelt formulär så att varje teammedlem får en rättvis chans att söka nya tjänster

Ge cheferna verktyg: Utbilda avdelningscheferna i att använda dessa verktyg för ärliga karriärsamtal under individuella möten

Följ upp framstegen: Övervaka nyckeltal för personalen, såsom andelen interna tillsättningar och personalbehållning efter befordran. ClickUp-dashboards gör detta enkelt

Uppdatera ofta: Schemalägg återkommande uppgifter för att granska och uppdatera dina talangdata varje kvartal. Detta säkerställer att din kompetenslista alltid är uppdaterad

Visa framgångar: Dela berättelser om medarbetare som bytt till nya roller. Det hjälper alla att se att det finns en verklig möjlighet att utvecklas inom företaget

Cristhian Carreño, lärare vid ISTG, har recenserat ClickUp:

”För några år sedan implementerade vi ClickUp på den utbildningsinstitution där jag arbetar eftersom vi behövde förbättra processerna i organisationen. Det var mycket komplicerat i ett företag med cirka 150 anställda att hålla reda på vad de gjorde och mäta framstegen, något som vi har lyckats med genom att använda ClickUp.”

Skapa ditt program för talangmobilitet med ClickUp

Mallarna för talangmobilitetsstrategier underlättar intern kompetensutveckling. De låter dig effektivt följa upp kompetens och karriärvägar samt hantera intern rekrytering. Detta hjälper dig att behålla dina bästa medarbetare och minska kostnaderna för extern rekrytering.

En samlad AI-arbetsplats som ClickUp samlar alla dina insatser på ett ställe. Den kopplar professionell utveckling direkt till prestation och kompetens. Du kan inte bara attrahera och behålla topptalanger, utan också få resultat snabbare.

Vanliga frågor (FAQ)

Vad är skillnaden mellan en strategi för talangmobilitet och en successionsplan?

En strategi för talangmobilitet är en övergripande plan för all intern rörlighet, inklusive befordringar, sidledes förflyttningar och projektuppdrag. En successionsplan fokuserar endast på att förbereda ersättare för kritiska ledarroller.

Hur fungerar mallar för talangmobilitet för små team jämfört med stora företag?

Små team kan använda förenklade versioner av dessa mallar för att fokusera på kärnverksamheten, såsom kompetenskartläggning och karriärsamtal. Stora företag behöver hela sviten för att hantera successionsplanering, regelefterlevnad och global rörlighet.

Kan jag kombinera flera mallar för talangmobilitet till ett enda samlat program?

Ja, den största fördelen uppstår när du kopplar ihop dem. I ClickUp kan du använda Relationsfunktioner för att länka data mellan mallar och skapa ett enhetligt system. Kompetensdata ligger till grund för utvecklingsplaner, som i sin tur används i dina arbetsflöden för successionsplanering och intern rekrytering.

Du bör granska kompetensdata och utvecklingsplaner kvartalsvis, successionsplaner halvårsvis och ramverk för karriärvägar årligen. Alla större organisatoriska förändringar, såsom omstruktureringar, bör dock leda till en omedelbar översyn.