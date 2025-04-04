Över 20 viktiga KPI:er och mätvärden för personalhantering

Hur vet du om ditt team är produktivt? Fungerar dina åtgärder för att behålla personalen? Stiger arbetskraftskostnaderna utan att du ser någon tydlig avkastning?

Svaret ligger i KPI:er för personalhantering, mått som tydligt visar vad som fungerar och vad som behöver justeras.

När dessa KPI:er spåras effektivt ger de ledare möjlighet att optimera personalplaneringen, minska kostnaderna och öka medarbetarnas engagemang.

Låt oss dyka in i de viktigaste mätvärdena som driver smartare personalhantering och bättre affärsresultat.

⏰ 60-sekunders sammanfattning Genom att spåra KPI:er för personalstyrkan kan företag optimera produktiviteten, kontrollera arbetskraftskostnaderna och förbättra medarbetarnas engagemang.

KPI:er för personalstyrkan kan grovt indelas i mått för produktivitet, närvaro, engagemang, kostnader och personalbehållning, som alla ger viktiga insikter.

Företag som IKEA har förbättrat sina KPI:er för personalstyrkan, till exempel mått på personalbehållning, genom att optimera schemaläggning, introduktion och lönestrukturer.

Att spåra KPI:er för personalstyrkan hjälper till att optimera bemanningen, minska kostnaderna, förbättra medarbetarnas engagemang och driva bättre affärsresultat genom datadrivna beslut.

En allt-i-ett-app som ClickUp kan centralisera personalinformation, automatisera spårning och ge insikter i realtid, vilket gör det möjligt för HR-team att fatta välgrundade beslut och effektivisera verksamheten.

Förstå mätvärden för personalhantering

Att hålla personalhanteringen smidig handlar inte bara om magkänsla. Det handlar om siffror.

Mätvärden för personalhantering ger dig en överblick över allt från produktivitet till medarbetarengagemang, vilket hjälper dig att fatta smartare, datastödda beslut.

Men alla data är inte värdefulla. Den verkliga kraften kommer från analyser som visar mönster, flaggar risker och lyfter fram möjligheter till förbättringar.

När det görs på rätt sätt ger personalanalyser inte bara insikter, utan också mätbara kostnadsbesparingar.

👀 Visste du att? Företag som implementerar robust personalanalys kan spara 0,5–2,5 % av sina årliga lönekostnader genom att identifiera ineffektiviteter och efterlevnadsrisker. Dessa pengar kan återinvesteras i bättre rekrytering, utbildning eller program för att förbättra medarbetarnas upplevelse.

Genom att spåra rätt mätvärden för personalhantering kan HR-team ligga steget före innan problem eskalerar.

Oavsett om det handlar om att övervaka produktivitetstrender, närvaromönster eller kostnadsfluktuationer, säkerställer dessa mätvärden att beslut om personalstyrkan baseras på data snarare än antaganden.

Genom att till exempel spåra frånvaron kan man upptäcka potentiella risker för utbrändhet, vilket gör det möjligt för chefer att åtgärda problem med arbetsfördelning eller engagemang innan de påverkar personalbehållningen.

Genom att övervaka att scheman följs kan du optimera bemanningsnivån, minska onödiga övertidskostnader och samtidigt upprätthålla den operativa effektiviteten.

Genom att effektivt utnyttja mätvärden för personalhantering kan organisationer förbättra effektiviteten, öka medarbetarnas tillfredsställelse och anpassa arbetskraftskostnaderna till affärsmålen.

Kategorier av KPI:er för personalhantering

KPI:er för personalhantering kan grupperas i flera breda kategorier, som var och en tjänar ett annat strategiskt syfte. Att förstå dessa kategorier hjälper HR-team att fokusera på rätt data för att fatta bättre affärsbeslut.

Produktivitetsmått

Produktivitetsmått mäter effektiviteten och prestandan hos din personal. De ger insikt i om medarbetarna uppfyller prestationsförväntningarna och hur väl de bidrar till företagets resultat.

Organisationer med högproduktiva medarbetare har logiskt sett högre lönsamhet än organisationer med låg produktivitet. Genom att följa upp viktiga mått i denna kategori kan man identifiera underliggande ineffektivitet eller brister.

Om ett företag till exempel ser en stadig nedgång i intäkterna per anställd kan det tyda på brister i utbildningen, ineffektiva processer eller oengagerade medarbetare – allt detta kräver riktade åtgärder för att öka produktiviteten.

Mätvärden för närvaro och schemaläggning

Närvaromätvärden och schemaläggningsmätvärden är avgörande för att säkerställa en balanserad och produktiv personalstyrka. Dessa nyckeltal hjälper företag att upprätthålla en optimal personalstyrka, minimera störningar och kontrollera arbetskraftskostnaderna.

Genom att övervaka faktorer som frånvaro, schemalagd arbetstid och övertid kan organisationer förebygga problem som utbrändhet hos medarbetare, sista minuten-bemanningsbrister och onödiga kostnader.

Genom att noggrant följa upp dessa mått kan chefer skapa effektiva scheman, främja medarbetarnas välbefinnande och upprätthålla den övergripande operativa effektiviteten.

Mätvärden för medarbetarengagemang

Medarbetarnas engagemang handlar inte bara om arbetsglädje, utan är också en avgörande faktor för företagets resultat. Engagerade medarbetare bidrar med mer energi, engagemang och innovation till sitt arbete, medan oengagerade medarbetare bidrar till frånvaro, personalomsättning och lägre produktivitet.

🧠 Kul fakta: Organisationer med mycket engagerade medarbetare upplever högre produktivitet, lönsamhet och försäljning än mindre engagerade team. Det finns ett starkt samband mellan medarbetarnas engagemang och deras allmänna välbefinnande, vilket bekräftar att en positiv arbetsmiljö har en direkt inverkan på företagets framgång.

Genom att spåra mått på medarbetarnas engagemang, såsom Employee Net Promoter Score (eNPS), arbetsglädje och chefers effektivitet, kan organisationer få en bättre förståelse för hur medarbetarna upplever sitt arbete och ledarskapet.

En nedgång i engagemangssiffrorna kan tyda på dålig ledning, bristande karriärutveckling eller otillräcklig erkänsla, vilket ger HR-teamet den information de behöver för att vidta proaktiva åtgärder.

Organisationer kan skapa en mer motiverad personal genom att prioritera engagemangskPI:er, minska personalomsättningen och driva på starkare affärsresultat.

Kostnadsmått

Arbetskraftskostnader är ofta ett företags största utgift, och utan ordentlig uppföljning kan de snabbt spåra ur.

Personalhantering handlar om mer än att se till att medarbetarna är engagerade och produktiva; det handlar också om att upprätthålla ekonomisk hållbarhet.

Viktiga kostnadsmått såsom total kostnad för personalen (TCOW), arbetskraftskostnad som procentandel av intäkterna och andel oplanerad övertid hjälper organisationer att balansera konkurrenskraftig ersättning och kostnadseffektivitet.

Oväntade toppar i oplanerad övertid kan till exempel tyda på ineffektiv schemaläggning, vilket kan leda till utbrändhet, höga lönekostnader och risker för bristande efterlevnad.

På samma sätt kan höga personalkostnader i förhållande till intäkterna tyda på att arbetskraftskostnaderna ökar snabbare än företagets tillväxt, vilket kräver en omvärdering av bemanningsmodeller, automatiseringsmöjligheter eller initiativ för att öka personalens produktivitet.

Genom att spåra och analysera kostnadsrelaterade personaluppgifter kan företag fatta mer strategiska beslut, oavsett om det handlar om att justera anställningsplaner eller utnyttja mallar och verktyg för kapacitetsplanering för att kontrollera kostnaderna och samtidigt upprätthålla den operativa effektiviteten.

Mätvärden för personalbehållning och personalomsättning

Hög personalomsättning är mer än bara en personalutmaning – det är ett hot mot lönsamheten. Varje avgång innebär ökade rekryteringskostnader, förlorad produktivitet och störda arbetsflöden. Därför är det avgörande för personalhanteringen att övervaka omsättningshastigheten, avgångarna under det första året och den interna rörligheten.

📌 Exempel Ta IKEA som exempel. Liksom många andra detaljhandlare kämpade IKEA med hög personalomsättning, särskilt i länder som Storbritannien och Irland, där hälften av alla nyanställda slutade inom sitt första år. Kostnaden för att ersätta varje anställd uppskattades till 5 000 dollar, vilket gjorde personalomsättningen till en stor ekonomisk börda. IKEA insåg att lön ensamt inte räckte för att behålla anställda och implementerade därför en flerdimensionell strategi för att förbättra personalbehållningen: Löneökningar: Lönerna justerades för att vara konkurrenskraftiga på olika marknader, så att anställda tjänade tillräckligt för att kunna upprätthålla en anständig livsstil.

Flexibel schemaläggning: Skiftplaneringen flyttades online, vilket gjorde det möjligt för anställda att byta skift utan att behöva godkännande från chefen. Denna autonomi bidrog till att minska stress och konflikter mellan arbete och privatliv.

Strukturerad introduktion och utbildning: Istället för att låta nyanställda själva hitta sig till rätta på arbetsplatsen har IKEA förnyat sin introduktionsprocess och fokuserar nu på tydlig kommunikation, regelbunden feedback och bättre stöd från cheferna. Resultatet? IKEA:s frivilliga personalomsättning globalt sjönk från 22,4 % 2022 till 17,5 % i april 2024. I USA minskade personalomsättningen från en tredjedel till en fjärdedel av arbetskraften. Dessa förbättringar handlade inte bara om att behålla anställda. De resulterade i högre produktivitet, lägre rekryteringskostnader och en mer stabil personalstyrka.

Detta belyser en viktig lärdom: Att behålla personal är inte bara en utmaning för HR, utan en strategisk affärsprioritering.

Företag som proaktivt övervakar personalomsättningen under det första året, intern rörlighet och orsaker till att medarbetare slutar kan identifiera områden som kan förbättras och implementera policyer som håller medarbetarna engagerade och motiverade.

Oavsett om det handlar om bättre lön, karriärmöjligheter eller förbättrad schemaläggning är nyckeln till att minska personalomsättningen att skapa en arbetsplats där medarbetarna vill stanna kvar.

Viktiga mätvärden för personalhantering

Här är över 20 viktiga mätvärden för personalhantering, som täcker allt från rekrytering och personalbehållning till engagemang och effektivitet:

Intäkter per anställd

Mäter den totala intäkten per anställd för att bedöma den totala effektiviteten hos personalen. Denna KPI hjälper organisationer att utvärdera hur effektivt deras personal bidrar till företagets ekonomiska resultat.

Tid till produktivitet

Mäter hur snabbt nyanställda når full produktivitet och ger insikter om effektiviteten i introduktionsprocessen. Denna KPI hjälper till att identifiera brister i utbildningsprogram och effektivisera introduktionsprocessen för att påskynda medarbetarnas prestationer.

Andel slutförda uppgifter

Mäter andelen uppgifter som slutförts i tid, vilket återspeglar individers och teams produktivitet. Denna KPI visar hur effektivt anställda och team hanterar sin arbetsbelastning och uppfyller deadlines.

Utnyttjandegrad

Mäter andelen av en anställds tillgängliga tid som läggs på produktivt arbete jämfört med administrativa uppgifter. Denna KPI ger värdefull information om hur effektivt anställda fördelar sin tid till högvärdiga aktiviteter.

Frånvarofrekvens

Beräknar andelen arbetsdagar som gått förlorade på grund av oplanerade frånvarodagar, vilket hjälper till att identifiera potentiella engagemangs- eller hälsoproblem. Denna KPI är viktig för att förstå frånvarons inverkan på produktiviteten och teamdynamiken.

Schemaläggning

Mäter hur noggrant medarbetarna följer sina scheman, vilket är avgörande för roller som kräver strikt tidshantering. Denna KPI säkerställer att personalen är tillgänglig när det behövs, vilket minskar luckor i bemanningen och upprätthåller servicekvaliteten.

Skiftstäckningsgrad

Utvärderar hur ofta schemalagda skift täcks upp, vilket minskar personalbrist i sista minuten. Denna KPI säkerställer adekvat personalstyrka för att upprätthålla smidig drift och servicekvalitet.

Övertidstimmar

Spårar mängden övertid, vilket kan indikera personalbrist eller obalanser i arbetsbelastningen. Denna KPI hjälper organisationer att övervaka belastningen på anställda och hantera arbetskraftskostnaderna effektivt.

Employee Net Promoter Score (eNPS)

Mäter medarbetarnas lojalitet och sannolikheten att de rekommenderar företaget som en bra arbetsplats. Denna KPI ger en tydlig bild av medarbetarnas tillfredsställelse och engagemang och fungerar som en värdefull indikator på arbetsplatskulturen.

Effektivitetsbetyg för chefer

Mäter medarbetarnas feedback om ledarskapskvalitet, en viktig drivkraft för engagemang och personalbehållning. Denna KPI ger insikter om hur väl cheferna stöder, motiverar och guidar sina team.

Index för medarbetarnöjdhet

Sammanställer data om medarbetarnas åsikter från pulsundersökningar, avgångsintervjuer och prestationsutvärderingar. Denna KPI ger en omfattande bild av medarbetarnas allmänna välbefinnande och tillfredsställelse på arbetsplatsen.

Intern rörlighet

Spårar andelen anställda som befordrats eller övergått till nya roller inom organisationen. Denna KPI belyser möjligheter till karriärutveckling och kompetensutveckling, vilket återspeglar organisationens engagemang för anställdas utveckling.

Deltagande i utbildning

Övervakar andelen anställda som deltar i professionell utveckling, vilket återspeglar en kultur av kontinuerligt lärande. Denna KPI hjälper till att mäta organisationens engagemang för kompetensutveckling och karriärmöjligheter.

Total kostnad för personalstyrkan (TCOW)

En omfattande mätning av alla arbetsrelaterade kostnader, inklusive löner, förmåner och utbildning. Denna KPI förklarar tydligt den finansiella investering som krävs för att upprätthålla och utveckla personalstyrkan.

Arbetskraftskostnad som procentandel av intäkterna

Utvärderar personalens kostnader i förhållande till den totala intäkten för att upprätthålla finansiell effektivitet. Denna KPI hjälper organisationer att förstå hur stor del av deras intäkter som går till arbetskraft och ger insikter om kostnadshantering och lönsamhet.

Omsättningskostnad per anställd

Beräknar kostnaden för att ersätta en anställd, inklusive kostnader för rekrytering, introduktion och utbildning. Att förstå kostnaderna för personalomsättning kan hjälpa företag att motivera investeringar i strategier för att behålla personal, såsom förbättrat engagemang, karriärutvecklingsmöjligheter och förmåner på arbetsplatsen, för att minimera personalomsättningen och därmed sammanhängande kostnader.

Kostnad per anställning

Utvärderar den totala kostnaden för att anställa en ny medarbetare, med hänsyn till kostnader för rekrytering, utbildning och introduktion. Denna KPI ger en tydlig bild av den finansiella investering som krävs för att anställa ny personal.

Frivillig kontra ofrivillig personalomsättning

Skillnad mellan anställda som säger upp sig och anställda som blir uppsagda. Denna KPI ger insikter om orsakerna till att anställda slutar, vilket hjälper organisationer att utvärdera arbetsplatskulturen, arbetstillfredsställelsen och processerna för prestationshantering.

Avgångsfrekvens under det första året

Spårar andelen nyanställda som slutar inom sitt första år och belyser potentiella problem med introduktion eller kulturell anpassning. Denna KPI ger värdefull insikt i effektiviteten i rekryterings-, utbildnings- och integrationsprocesser.

Ångerfull vs. icke-ångerfull personalomsättning

Identifierar högpresterande medarbetare som har slutat jämfört med dem som har slutat utan att det har haft någon betydande inverkan på verksamheten. Denna KPI hjälper organisationer att skilja mellan personalomsättning som påverkar prestationen och personalomsättning som är mer neutral eller fördelaktig.

Kvarhållningsgrad för högpresterande medarbetare

Mäter andelen högpresterande medarbetare som stannar kvar i företaget under en viss period. Denna KPI belyser organisationens förmåga att behålla sina mest värdefulla talanger, vilket är avgörande för att upprätthålla produktiviteten och uppnå långsiktiga mål.

Fördelar med att spåra mätvärden för personalhantering

När organisationer mäter rätt KPI:er för HR får de en konkurrensfördel när det gäller att optimera personalstrategier, minska kostnader och förbättra medarbetarnas upplevelse. Så här fungerar det:

Optimerad personalplanering: Personalbehovet är sällan statiskt. Istället för att kämpa för att fylla luckor kan HR-chefer förutse personalbehovet genom att analysera viktiga mått som omsättningshastighet, frånvaro och produktivitetstrender.

Minska arbetskraftskostnaderna utan att offra prestandan: Arbetskraft är en av de största utgifterna för alla organisationer, men att blint skära ned på kostnaderna kan skada moralen och produktiviteten. KPI:er hjälper till att identifiera ineffektiviteter, såsom överdriven övertid eller dålig schemaläggning.

Förbättrat medarbetarengagemang och personalbehållning: Högt engagemang leder till bättre personalbehållning och prestanda. När teamen följer upp mått på medarbetarengagemang, såsom eNPS och nöjdhetsindex, kan de upptäcka tidiga tecken på utbrändhet.

💡Proffstips: En nedgång i engagemang, ökad frånvaro eller minskad produktivitet kan vara tecken på utbrändhet innan medarbetarna säger upp sig. Företag som agerar på dessa insikter genom att förbättra ledarskapet, erbjuda karriärutveckling eller öka flexibiliteten upplever lägre personalomsättning och en mer motiverad personalstyrka.

Bättre efterlevnad och riskhantering: Från lönelagar till arbetstidsregleringar kan bristande efterlevnad leda till höga böter och skada företagets rykte. Genom att spåra personalmått relaterade till efterlevnad säkerställer företagen att de ligger steget före arbetslagstiftningen.

Datadrivet beslutsfattande : Det är slut med att förlita sig på magkänslan när det gäller personalhantering. När HR-chefer har tillgång till personalinformation i realtid kan de fatta välgrundade beslut baserade på trender, mönster och prediktiva insikter. Det är slut med att förlita sig på magkänslan när det gäller personalhantering. När HR-chefer har tillgång till personalinformation i realtid kan de fatta välgrundade beslut baserade på trender, mönster och prediktiva insikter.

Ökad produktivitet och operativ effektivitet: En välskött personalstyrka är en produktiv personalstyrka. Genom att spåra produktivitetsmått som intäkter per anställd och uppgiftsgenomförandegrad kan företag identifiera flaskhalsar och eliminera ineffektivitet.

Tips för att implementera KPI:er för personalen på ett effektivt sätt

Att spåra KPI:er är bara värdefullt om de leder till handling. Så här får du personalmått att fungera för din organisation:

Anpassa KPI:er efter affärsmål : Fokusera på mått som direkt påverkar företagets mål, såsom produktivitet, personalomsättning och arbetskraftskostnader.

Prioritera användbara insikter : Undvik meningslösa mätvärden; spåra data som ligger till grund för beslut och leder till förbättringar.

Utnyttja automatisering och AI : Använd verktyg för personalanalys för att samla in, analysera och visualisera data i realtid, vilket minskar det manuella arbetet.

Säkerställ transparens och engagemang : Kommunicera varför dessa mått är viktiga för ledningen och medarbetarna för att främja engagemang och ansvarstagande.

Granska och anpassa regelbundet: Personalbehovet förändras, så se över KPI:erna regelbundet för att säkerställa att de är relevanta och i linje med de strategiska målen.

Hur ClickUp förbättrar personalhantering och KPI-uppföljning

ClickUp, appen för allt som rör arbete, ger HR-team möjlighet att effektivisera personalhanteringen, spåra prestationsmått och automatisera viktiga arbetsflöden.

ClickUps HR-lösning förenklar uppföljningen av KPI:er för personalen med anpassningsbara vyer som gör det möjligt för HR-team att övervaka närvarotrender, prestationsbenchmarks och engagemangspoäng på ett och samma ställe.

Ge HR-team möjlighet att hantera, spåra och uppnå KPI:er för personalhantering med ClickUp Human Resources Solution.

Med en centraliserad hubb för medarbetardata och direkt, konfidentiell kommunikation mellan chefer och underordnade kan HR-chefer enkelt upptäcka varningssignaler som minskat engagemang eller prestationsnedgångar innan de eskalerar.

📮ClickUp Insight: Medan 60 % av arbetstagarna svarar på snabbmeddelanden inom 10 minuter, tar det 15 % mer än 2 timmar att svara. Denna blandning av blixtsnabba svar och fördröjda svar kan skapa kommunikationsluckor och bromsa samarbetet. Med ClickUp samlas alla dina meddelanden, uppgifter och uppdateringar på ett ställe, vilket säkerställer att inga konversationer lämnas hängande och att alla håller sig synkroniserade, oavsett hur snabbt – eller långsamt – de svarar.

ClickUp gör också rekrytering och introduktion mer effektiv. Automatiserad kandidatspårning säkerställer att rekryterare inte förlorar topptalanger i en rörig pipeline, medan strukturerade introduktionschecklistor hjälper nyanställda att komma igång snabbare.

Genom att koppla samman rekryteringsinformation med prestationsuppföljning kan HR-team minska flaskhalsar i rekryteringsprocessen och säkerställa att alla nya medarbetare smidigt övergår till en produktiv roll.

ClickUp Time Tracking Software hjälper HR-team att få klarhet i personalens produktivitet och arbetskraftskostnader utan att behöva förlita sig på manuell rapportering. Anställda kan logga tid direkt i uppgifterna, medan HR och chefer får en realtidsbild av hur arbetstiden fördelas mellan projekt, avdelningar eller enskilda anställda.

Spåra tiden smidigt från vilken enhet som helst med ClickUps kostnadsfria Chrome-tillägg.

Detta säkerställer korrekta löneberäkningar, förhindrar överdriven övertid och hjälper till att identifiera obalanser i arbetsbelastningen innan de leder till utbrändhet.

Genom att integrera tidrapportering med prestationsmått kan HR-team mäta effektivitetstrender, optimera schemaläggningen och säkerställa en rättvis arbetsfördelning.

Anpassningsbara ClickUp-instrumentpaneler ger HR-team en realtidsöversikt över personalmått, från produktivitets- och närvarotrender till engagemangsnivåer och arbetskraftskostnader.

Visualisera och spåra viktiga KPI:er och mätvärden för personalhantering med ClickUp Dashboards.

I stället för att bläddra igenom kalkylblad får HR-chefer visuella rapporter som lyfter fram viktiga insikter, vilket hjälper dem att upptäcka ineffektiviteter, förutsäga personalomsättningsrisker och följa rekryteringsprocessen – allt på ett och samma ställe. Genom att skräddarsy dashboards för specifika HR-funktioner kan teamen fokusera på det som är viktigast.

Behöver du övervaka rekryteringsprocessen? Lägg till en widget för lediga tjänster, tid till tillsättning och kandidatstatus.

Vill du mäta medarbetarnas engagemang? Visa eNPS-poäng, trender för nöjdhet och sammanfattningar av feedback.

Funktionen ClickUp Goals omvandlar KPI:er för personalstyrkan från statiska siffror till dynamiska, användbara insikter.

Håll dig på rätt spår för att nå dina KPI:er för personalhantering med tydliga tidsplaner, mätbara mål och automatisk uppföljning av framsteg med ClickUp Goals.

HR-team kan sätta upp tydliga, mätbara mål, såsom produktivitet, personalbehållning eller slutförda utbildningar, och följa framstegen i realtid med automatiska uppdateringar.

Genom att koppla mål till specifika uppgifter eller milstolpar säkerställer organisationer att personalhanteringsinsatserna är i linje med affärsmålen.

Med anpassningsbara mål kan HR-team övervaka allt från rekryteringshastighet till medarbetarnas engagemang, vilket gör det enkelt att korrigera kursen när det behövs. Progressiva sammanställningar konsoliderar också relaterade mål och ger en överblick över personalens prestationer.

Collaboration Detection på ClickUp förvandlar en fragmenterad kamp med flera verktyg till en smidig upplevelse i realtid.

Lägg till kommentarer i uppgifter för att skapa en samarbetsinriktad arbetsmiljö för dina team med ClickUp.

Oavsett om ditt HR-team finjusterar onboarding-arbetsflöden, samordnar rekryteringsprioriteringar eller granskar prestationsdata, håller ClickUps funktioner för omedelbar samverkan alla på samma sida.

Live-redigering, indikatorer för realtidsskrivning och omedelbara statusuppdateringar säkerställer att inga detaljer faller mellan stolarna. Teammedlemmar kan redigera dokument tillsammans, lägga till kommentarer i uppgifter och spåra ändringar när de sker, vilket eliminerar problem med versionshantering och missförstånd.

Utöver samarbete stöder ClickUp Integrations över 1 000 integrationer, vilket gör det möjligt för HR-team att koppla sina arbetsflöden till viktiga verktyg som Slack, Microsoft Teams, Google Drive och löneprogram.

ClickUp erbjuder flera färdiga gratis HR-mallar för att förenkla personalhanteringen. Dessa mallar gör det enklare för HR-team att spåra viktiga mått utan att behöva börja från scratch.

Ett exempel är ClickUp KPI-mallen, som är utformad för att göra uppföljningen av personalens prestationer mer effektiv. Mallen erbjuder kraftfulla funktioner som anpassade statusar, fält och flera vyer, vilket gör det möjligt för HR-team att övervaka viktiga KPI:er och mätvärden för personalhantering, såsom medarbetarnas produktivitet, retention och engagemang, på ett och samma ställe.

Få en gratis mall Håll koll på framgångsmätvärden med ClickUp KPI-mallen.

Med inbyggd automatisering och uppdateringar i realtid eliminerar mallen behovet av manuell spårning, vilket säkerställer att HR-team alltid har tillgång till de senaste personaluppgifterna.

Den visuella instrumentpanelen hjälper HR-team att analysera trender över tid, identifiera prestationsgap och anpassa HR-strategier till affärsmål.

Mallen innehåller också färdiga strukturer för avdelningsspecifika OKR, uppföljning av framsteg och fastställande av milstolpar, vilket gör det enkelt att mäta framgångar inom olika HR-funktioner.

Datadriven HR börjar här

Det är inte lätt att hantera personal, men med rätt data kan man göra stor skillnad. KPI:er för personalhantering hjälper HR-team att fatta välgrundade beslut, oavsett om det handlar om att förbättra produktiviteten, minska personalomsättningen eller hålla nere arbetskraftskostnaderna.

Men att spåra dessa mått ska inte vara krångligt.

ClickUp förenklar personalhanteringen genom att samla allt på ett ställe. Med anpassade instrumentpaneler, måluppföljning, tidrapportering och smidig samverkan kan HR-team övervaka viktiga mätvärden i realtid och vidta åtgärder snabbare.

Registrera dig på ClickUp idag för att effektivisera personalhanteringen och fatta datadrivna beslut med lätthet.