De 10 bästa programvarorna för personaloptimering 2025

Att leda ett växande team i ett snabbt växande startup-företag kan vara väldigt roligt. Men vet du vad vår största utmaning är?

Att hålla koll på projektets tidsplaner, medarbetarnas scheman, arbetskraftskostnader och prestationsmått utan att förlora förståndet. Jag minns dagar då jag var begravd i kalkylblad och ändlösa möten medan jag försökte hålla ordning och vara effektiv.

Det var då vi bestämde oss för att införa programvara för personaloptimering i vår vardag. Plötsligt kunde jag andas ut med en tydlig överblick över arbetsuppgifter, projektdeadlines och teamets totala produktivitet. Och även om arbetet fortfarande är intensivt behöver mitt team och jag aldrig mer sitta uppe sent på natten och stämma av data manuellt.

I den här bloggen kommer jag att utgå från mina egna erfarenheter för att guida dig genom de bästa verktygen för personaloptimering som finns tillgängliga.

Låt oss börja. ⬇️

Vad ska du leta efter i programvara för personaloptimering?

När du väljer programvara för personalhantering är det viktigt att fokusera på funktioner som omedelbart förbättrar ditt teams effektivitet och produktivitet.

Rätt programvara ska effektivisera processer, förbättra personalhanteringen och stödja strategiska beslut.

Här är några funktioner som jag anser vara ett måste i alla programvaror för personaloptimering:

Uppföljning av medarbetarnas prestationer: Övervakar individuella och teamets prestationer, sätter upp riktmärken och ger feedback för kontinuerlig förbättring.

Automatisk schemaläggning: Automatiserar skapandet och justeringen av arbetsskift baserat på medarbetarnas tillgänglighet och arbetsbelastning, vilket minskar schemaläggningsfel.

Lönehantering: Underlättar löneberäkningar, hanterar avdrag och säkerställer punktliga och korrekta utbetalningar till anställda.

Regelhantering: Definierar och tillämpar företagets policyer och lagstadgade regler, vilket säkerställer efterlevnad och konsekvens.

Prognosplanering: Förutspår framtida personalbehov baserat på data och trender för att förbereda sig för förändrade krav på arbetskraften.

AI-funktioner: Använder artificiell intelligens för att förutsäga trender, automatisera uppgifter och tillhandahålla praktiska insikter för datadrivna beslut.

De 10 bästa programvarorna för personaloptimering att använda 2024

Med så många alternativ att välja mellan kan det vara svårt att välja rätt programvara för personalhantering.

Jag har valt ut de 10 bästa verktygen för att hjälpa dig att hitta det som passar bäst för att öka ditt teams produktivitet.

1. ClickUp (Bäst för HR-projektledning och personaloptimering)

ClickUp för HR-team förbättrar personaloptimeringen genom att effektivt hantera scheman och evenemangsplanering, vilket gör onboarding och årsplanering smidig och effektiv.

Jag valde ClickUp for HR Teams som mitt förstahandsval eftersom det är en allt-i-ett-lösning för projektledning som förbättrar alla aspekter av personalhantering. Den förenklar din rekryteringsprocess genom att organisera kandidatansökningar och anställningsinsatser.

Det jag gillar med ClickUp är dess förmåga att effektivt spåra prestanda, engagemang och utveckling med hjälp av över 15 anpassningsbara ClickUp-vyer, såsom kalendervy, listvy, Gantt-diagramvy och tabellvy. Allt detta samtidigt som all information om anställda hålls säkert organiserad på ett ställe.

Håll ditt team på rätt spår med drag-and-drop-funktionen i ClickUp Calendar View för att snabbt justera deadlines.

För att skapa och hantera mina dokument, wikis och kunskapsbaser använder jag alltid ClickUp Docs. Du kan använda kapslade sidor och avancerade formateringsalternativ för att strukturera ditt innehåll och dela det med teammedlemmarna.

Samarbeta smidigt med ClickUp Docs genom att redigera i realtid, tagga teammedlemmar med kommentarer och tilldela genomförbara uppgifter för bättre kvalitetshantering.

Jag tycker att det är mest praktiskt att börja med färdiga mallar för viktiga HR-uppgifter och anpassa dem efter mina unika behov. Oavsett om du vill effektivisera rekryteringsprocesser, förfina introduktionsprocedurer eller spåra medarbetarnas prestationer finns det en ClickUp-mall som passar dina behov. Här är två ClickUp-mallar som jag svär vid:

ClickUp-mall för medarbetarregister

Mitt förstahandsval för att organisera och spåra medarbetarinformation är ClickUp Employee Directory Template. Den låter dig hantera och visa medarbetardata i flera format, så att du enkelt kan se vilken avdelning varje person tillhör och vem som för närvarande är på kontoret.

Ladda ner denna mall ClickUps mall för medarbetarregister är utformad för att hjälpa dig att hålla koll på dina medarbetare och deras framsteg.

Du kan använda den här mallen för att:

Samla all information om dina anställda på ett och samma ställe

Sök enkelt efter kollegors uppgifter och kontaktinformation.

Se till att personalregistren är korrekta och uppdaterade

Mallen gör det enkelt att hantera ditt team genom att effektivisera kommunikationen, underlätta introduktionsprocessen och säkra känslig data – allt på ett och samma ställe.

ClickUp HR SOP-mall

Ett annat utmärkt alternativ för att perfekta personalhanteringsprocesserna är ClickUp HR SOP Template. Denna mall fungerar som ett centralt arkiv för alla HR-dokument och säkerställer att policyer och procedurer är konsekventa och uppdaterade.

Ladda ner den här mallen ClickUps HR SOP-mall är utformad för att hjälpa dig att skapa, hantera och spåra HR-processer och -procedurer.

Anpassade statusar och fält gör att du kan hantera uppgifter effektivt, medan flera vyer som är skräddarsydda för specifika HR-funktioner, såsom avgång, rekrytering och prestationsutvärdering, möjliggör en strömlinjeformad och smidig uppgiftshantering.

? Proffstips: Du kan också prova mallar för kapacitetsplanering och anpassa dem så att de passar dina behov perfekt.

ClickUp Dashboards är ett utmärkt verktyg för att spåra och rapportera anställdas prestationer, kundnöjdhet och engagemang samt granska slutförandegraden. De uppdateras i realtid, vilket gör det enkelt att övervaka dina HR-prioriteringar.

Med över 50 widgetalternativ kan du skräddarsy ClickUp Dashboards så att de visar operativa mått som tillsatta tjänster, tid till anställning, teamets prestanda och mycket mer.

ClickUps bästa funktioner

Anpassningsbara fält: Samla in detaljerad information om anställda med Samla in detaljerad information om anställda med ClickUp Custom Fields , bilagor och externa länkar för att hålla all relevant data organiserad och tillgänglig.

Skräddarsydda statusar: Använd Använd ClickUp Custom Task Statuses för att visualisera och hantera arbetsflöden för rekrytering, introduktion och medarbetarutveckling, vilket säkerställer tydlig uppföljning av framstegen i varje steg.

Påminnelser: Ställ in engångs- eller återkommande Ställ in engångs- eller återkommande ClickUp-påminnelser för viktiga HR-aktiviteter som intervjuer, uppföljningar och prestationsutvärderingar för att hålla koll på ditt schema och aldrig missa en viktig uppgift.

Checklistor: Implementera Implementera ClickUp Task Checklists för att effektivisera och felsäkra HR-processer, så att varje steg, från rekrytering till introduktion, genomförs noggrant.

Beroenden: Skapa Skapa beroenden mellan uppgifter i ClickUp för att hantera sekvensen av rekrytering, introduktion och utvecklingsaktiviteter, så att uppgifterna slutförs i rätt ordning.

Integrationer: Koppla ClickUp till dina favoritverktyg och appar för att förbättra HR-verksamheten, effektivisera arbetsflöden och möjliggöra smidig datasynkronisering.

Begränsningar för ClickUp

Mobilappen saknar vissa funktioner som finns i datorversionen, vilket begränsar funktionaliteten när du är på resande fot.

De omfattande funktionerna kan innebära en inlärningskurva för vissa användare.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD/månad per användare

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. Workday (bäst för avancerad HR- och ekonomihantering)

Workday är en enhetlig, molnbaserad lösning som är populär bland HR-personal i stora och medelstora organisationer.

Denna programvara för personalplanering sammanför ekonomi, HR och planering och erbjuder en enda källa till information för rapportering i realtid och heltäckande processer, från introduktion till löneadministration, ledighetsansökningar och mycket mer. Integrationen möjliggör en intuitiv användarupplevelse som hjälper företag att effektivisera verksamheten och uppnå tillväxt.

Oavsett om du är ett litet företag eller ett stort företag med flera system erbjuder Workday en robust molnbaserad företagsledningslösning som passar organisationer av alla storlekar.

Workdays bästa funktioner

Attrahera och utveckla talanger med datadrivna insikter med hjälp av Workday Skills Cloud.

Identifiera trender, risker och möjligheter för att vägleda ledare och chefer med skräddarsydda handlingsplaner.

Effektivisera tillgången till information och slutförandet av uppgifter med användarvänlig självbetjäning och smart ärendehantering.

Förbättra mångfaldsrekryteringen och personalplaneringen genom att kategorisera kompetens med avancerad ontologi.

Minska manuell arbetsbelastning och fel med automatisering för att förbättra det strategiska fokuset och effektiviteten.

Begränsningar i arbetsdagen

Sökande måste ofta ange samma uppgifter flera gånger för olika roller, och lösningar för automatisk ifyllning är inte allmänt tillgängliga.

Manuell sparning av utkast är nödvändig för att förhindra att ändringar går förlorade.

Rapporteringsverktyget saknar flexibilitet och innehåller ingen frågekompilator för Human Capital Management (HCM).

Priser för Workday

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Workday

G2: 4/5 (över 1300 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 1300 recensioner)

3. Workofo (bäst för AI-driven schemaläggning och personaloptimering)

Workofo är ett AI-drivet program för personaloptimering som förbättrar schemaläggning och hantering genom att prognostisera arbetsbelastning och skapa skräddarsydda scheman för ditt företag.

Jag tyckte att mobilappen var användbar eftersom den säkerställer smidig kommunikation och enkel åtkomst när man är på språng.

Workofo kombinerar avancerad AI-teknik med expertrådgivning och interaktionsanalys, vilket gör det till ett utmärkt val för medelstora till stora företag inom detaljhandel, hotell- och restaurangbranschen samt distribution.

Workofos bästa funktioner

Analysera över 60 miljoner schemavariationer för att hitta den bästa lösningen.

Utnyttja AI för att förutsäga arbetsbelastning och optimera scheman med 15 minuters noggrannhet.

Integrera cirka 80 parametrar, inklusive regler och interna regler, för skräddarsydd optimering.

Dela upp arbetspass, balansera servicenivåer mellan olika platser och justera arbetstiderna utifrån prognostiserad trafik och affärsbehov.

Spara 5–15 % av medarbetarnas tid genom att minska onödig övertid och omfördela resurser för ökad produktivitet.

Workofos begränsningar

Effektiviteten hos dess AI-funktioner är starkt beroende av korrekta och fullständiga indata.

Integration med befintliga HR- eller lönesystem kan kräva ytterligare tjänster.

Workofo-priser

Anpassad prissättning

Workofo-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

4. Ultimate Kronos Group [UKG] (Bäst för omfattande personalhantering och medarbetarengagemang)

UKG strävar efter att öka organisationers framgång genom att fokusera på människor, arbetsplatskultur och förtroende. Programvaran är utformad för att stödja en mångfaldig arbetsstyrka, engagera medarbetare och driva på meningsfulla affärsresultat.

UKG erbjuder en rad kraftfulla lösningar som är utformade för att förbättra personalplanering och personalhantering, inklusive UKG Pro Workforce Management, InTouch DX och Talk.

UKG:s bästa funktioner

Optimera medarbetarnas scheman med uppdaterad information för maximal effektivitet.

Automatisera och effektivisera skattehanteringen med exakta beräkningar och funktioner för regelefterlevnad.

Förenkla den globala lönehanteringen och säkerställ korrekt löneutbetalning i över 160 länder med UKG One View.

Skapa och upprätthåll efterlevnad av affärsprocesser med funktioner som överensstämmer med lagkrav.

Begränsningar för UKG

Frekventa säkerhetsautentiseringar kan vara besvärliga och tidskrävande.

Även snabba svarstider kan ha långa väntetider på 2–3 dagar.

Betalda tjänsteförfrågningar kan få förlängda handläggningstider.

Enstaka buggar påverkar funktionaliteten och kräver felsökning.

UKG-priser

Anpassad prissättning

UKG-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (1490+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (590+ recensioner)

5. Papaya Global (Bäst för global lönehantering och efterlevnad)

Papaya Global förenklar lönehantering och regelefterlevnad för organisationer med mångfaldiga team och erbjuder en enda lösning i över 160 länder. Med Papaya kan du hantera löner i flera valutor och följa lokala regler utan att fastna i administrativa detaljer.

Dess realtidsinsikter i personalstatistik hjälper dig att fokusera på att behålla de bästa talangerna – ett akut behov för globala företag i mycket konkurrensutsatta branscher.

Plattformen hanterar anställda, entreprenörer och EOR-anställda (Employer of Record) och stöder dina insatser för att öka medarbetarnas engagemang och arbetsglädje.

Papaya Globals bästa funktioner

Säkerställ att globala löneutbetalningar är korrekta och punktliga, med fullständig efterlevnad, säkerhet och tillförlitlighet.

Anslut smidigt till HCM/HRIS-system, utgifter, T&A och ERP för ett effektivt dataflöde.

Få personlig service med Papaya 360 Support, inklusive en dedikerad kundansvarig och löneexperter.

Effektivisera lönehanteringen med JE Reconciliation, som automatiserar felfria journalposter och sparar 15–20 timmars manuellt arbete per cykel.

Papaya Globals begränsningar

Du måste använda inloggningsknappen från det ursprungliga e-postmeddelandet för att logga in, eftersom sparade länkar eller bokmärken inte fungerar.

När du växlar mellan löneflikarna kan det hända att det första projektet i alfabetisk ordning visas som standard istället för ditt val.

Fakturorna kan sakna detaljer, och PTO-importsystemet behöver förbättras.

Papaya Globals prissättning

Grow Global: 25 USD/månad per anställd (101–500 anställda)

Scale Global: 20 USD/månad per anställd (501–1000 anställda)

Enterprise Global: 15 USD/månad per anställd (över 1000 anställda)

Papaya Global – betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 30 recensioner)

6. RELEX (Bäst för AI-förbättrad optimering av leveranskedjan och personalstyrkan)

RELEX är en sofistikerad plattform för personaloptimering och supply chain management. Den utnyttjar AI och maskininlärning för att förbättra globala detaljhandels- och tillverkningsprocesser.

RELEX är utformat för mångsidighet och precision och integrerar olika aspekter av supply chain management, från efterfrågeprognoser till lageroptimering.

Detta verktyg är ett utmärkt alternativ för hantering av utbud och efterfrågan, tillverkning, detaljhandel och marknadsföring.

RELEX bästa funktioner

Använd uppgiftsbaserad optimering för att automatiskt skapa arbetsskift baserat på anställdas kontrakt, kompetens, preferenser och lokala bestämmelser.

Hantera potentiell personalbrist eller personalöverskott för att upprätthålla en balanserad arbetsstyrka genom att utnyttja kapacitetsplanering.

Använd noggranna prognoser för arbetsbelastningen för att optimera bemanningsnivån och minska personalkostnaderna med 6–10 %.

Få realtidsinsyn i hur förändringar i efterfrågan eller utbud påverkar personalbehovet.

RELEX-begränsningar

Det är inte ett realtidssystem och är beroende av flera dataflöden.

Gränssnittets design är föråldrad och erbjuder dålig visualisering, begränsade anpassningsfunktioner och en suboptimal layout.

RELEX-prissättning

Anpassad prissättning

RELEX-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

7. Verint (Bäst för automatisering av kundupplevelsen och operativ effektivitet)

Verint är ett verktyg för automatisering av kundupplevelsen som förbättrar kundinteraktionerna. Det är ett bra alternativ för dem som arbetar i stora kundorienterade avdelningar eller organisationer.

Verint fokuserar på automatisering, datainsikter och sömlös integration för att hjälpa dig att optimera din verksamhet, förbättra servicen, säkerställa kvaliteten och leverera bättre kundupplevelser.

Verints bästa funktioner

Använd en modulär, framtidssäker CCaaS-lösning (Contract Center as a Service) som utvecklas i takt med dina affärsbehov och säkerställer kontinuerlig förbättring och avkastning på investeringen.

Använd Open Engagement Data Hub för att analysera interaktionsdata från olika källor och få användbara insikter.

Implementera AI-drivna HR-verktyg och andra självbetjäningsalternativ i röst- och digitala kanaler, vilket möjliggör effektiv problemlösning utan mänsklig inblandning.

Använd avancerade prognos- och schemaläggningsverktyg för att optimera personalplaneringen och öka kapaciteten.

Verints begränsningar

Om du väljer statisk schemaläggning måste du ange prognostiserade tider för varje dag manuellt.

Transkriptionerna av samtalsinspelningar är inte särskilt exakta, vilket kan påverka analysens kvalitet.

Verints prissättning

Anpassad prissättning

Verint-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 220 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Calabrio, tidigare känt som Teleopti, optimerar kontaktcentrets prestanda och förbättrar kundservicen. Det är ett annat verktyg som organisationer med stora kontaktcenter bör överväga.

Calabrio fokuserar på agentengagemang och operativ effektivitet och förvandlar ditt kontaktcenter till ett centrum för excellens och lojalitet, vilket hjälper dig att enkelt uppnå dina HR-mål.

Med avancerad röst- och textanalys effektiviserar Calabrio personalhanteringen i callcenter och förbättrar strategierna för kundengagemang.

Den molnbaserade sviten Calabrio ONE integrerar personaloptimering, agentprestanda och affärsinformation och erbjuder en flexibel lösning för traditionella och fjärrstyrda kontaktcenter.

Calabrios bästa funktioner

Betygsätt varje interaktion för att analysera prestanda i alla kanaler och få djupgående insikter om agenternas effektivitet.

Använd gamification och fokuserad coaching för att inspirera till självförbättring och öka agenternas engagemang.

Erbjud självbokningsalternativ för att ge agenterna den flexibilitet de behöver.

Ge feedback i realtid och öppenhet om prestanda genom personliga instrumentpaneler.

Calabrios begränsningar

Vissa användare upplever fördröjningar när de försöker spåra agenternas efterlevnad och analysera kundinteraktioner.

Det behövs mer transparens när det gäller historiken över schemabändringar, eftersom RTA:s justeringar i realtid kan sakna tydlig dokumentation.

Calabrios prissättning

Anpassad prissättning

Calabrio-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 270 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 260 recensioner)

9. Humanity (Bäst för effektiv personalplanering och databashantering)

TCP:s Humanity är en ledande lösning för personalplanering med AI-driven prognostisering. Den har också en topprankad mobilapp.

Plattformen erbjuder programvara för personalregister som sparar massor av tid vid schemaläggningen. Du kan använda den för att öka effektiviteten och förbättra personalens upplevelse.

Humanity är utformat för alla typer av organisationer och hjälper dig att hålla budgeten och förbättra medarbetarnas engagemang. Du kan också hantera skiftbefattningar, hantera avbokningar och underlätta skiftbyten, vilket förbättrar den övergripande arbetsmiljön.

Humanitys bästa funktioner

Effektivisera schemaläggningen med kundportalen och automatisera skiftplaneringen.

Automatisera tidrapporteringen med Time Clocks för att förenkla närvarohanteringen och säkerställa korrekt lönehantering och kostnadskontroll.

Optimera bemanningen med AI-driven schemaläggning som prognostiserar efterfrågan, automatiskt skapar och fyller i scheman för optimal täckning.

Mänskliga begränsningar

De senaste uppdateringarna har orsakat formateringsproblem med utskrivbara PDF-filer, men Humanitys support kan hjälpa till att lösa dessa.

Efter att semestern har godkänts avdelas inte platserna automatiskt, vilket kräver manuella justeringar.

Inställningarna för aviseringar kan återställas automatiskt, vilket kan leda till att uppdateringar missas.

Humanity-prissättning

Anpassad prissättning

Humanity-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 1000 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 290 recensioner)

10. Infor (Bäst för branschspecifik personalhantering och operativa insikter)

Infor erbjuder en rad lösningar som är skräddarsydda för branschspecifika behov, inklusive ekonomihantering, samordning av leveranskedjan, planering, schemaläggning och orderhantering.

Denna programvara för humankapitalhantering (HCM) optimerar medarbetarnas prestationer och förbättrar personalstrategierna.

Infors bästa funktioner

Integrera och automatisera processer med Infors API Gateway för säkra anslutningar, realtidsdata och en enhetlig användarupplevelse.

Använd Infor Birst för att kombinera personalanalyser med AI-drivna insikter, fördefinierat branschspecifikt innehåll och dataintegration för förbättrat beslutsfattande.

Använd Infor Enterprise Automation för att automatisera hela processer med integrerade RPA- och backend-lösningar.

Centralisera data från olika plattformar, inklusive Infor OS, API:er och tredjepartsappar, för att säkerställa omfattande tillgänglighet och noggrannhet.

Infor-begränsningar

Saknar funktioner för e-postmarknadsföring, vilket gör vissa uppgifter tidskrävande.

Saknar funktioner som PTO-hantering och rekrytering som finns i andra HCM-plattformar.

Infor-priser

Anpassad prissättning

Infor-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Maximera personalens effektivitet med ClickUp

Att välja rätt programvara för personaloptimering är avgörande för att öka produktiviteten utan att öka driftskostnaderna. Varje verktyg i denna blogg har sina unika styrkor, och jag hoppas att du finner vår sammanställning hjälpsam när du letar efter det som passar bäst för din organisation.

Bland alla dessa fantastiska alternativ sticker ClickUp ut som det mest mångsidiga och omfattande. Dess anpassningsbara mallar, funktionsrika dokument och datadrivna instrumentpaneler hjälper människor som mig att hantera uppgifter, minska manuella fel och säkerställa att organisationens mål uppfylls.

Registrera dig för ClickUp idag för att se hur det kan förändra dina strategier för personalhantering.