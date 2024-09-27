Hur man mäter medarbetarengagemang: De viktigaste mätvärdena och strategierna

Medarbetarengagemang är den emotionella kopplingen och lojaliteten som en medarbetare känner gentemot sitt jobb och sin organisation. Det handlar om hur passionerade medarbetarna är för sitt arbete och företaget.

Engagerade medarbetare stämplar inte bara in och ut, de bryr sig om sitt arbete och är engagerade i organisationens mål. De är motiverade att prestera sitt bästa och driva innovation och tillväxt.

Å andra sidan kan oengagerade medarbetare kosta företag miljontals kronor i förlorad produktivitet.

Gallup uppskattar att låga nivåer av medarbetarengagemang kostar den globala ekonomin nästan 9 biljoner dollar varje år. Samma undersökning visade också att 52 % av medarbetarna för närvarande håller utkik efter eller aktivt söker ett nytt jobb.

Att mäta medarbetarnas engagemang är ett måste för alla företag som vill hålla sina medarbetare nöjda och produktiva. Genom att övervaka måtten på medarbetarnas engagemang kan ledare identifiera problemområden, utveckla strategier för att förbättra engagemanget och skapa en miljö där medarbetarna trivs.

I den här artikeln diskuterar vi olika sätt att mäta medarbetarengagemang och några strategier för att utveckla en blomstrande och motiverad personalstyrka.

Förstå olika mått på medarbetarengagemang

Låt oss utforska de olika måtten som kan ge oss insikt i medarbetarnas engagemang.

Frivillig personalomsättning

Den frekvens med vilken medarbetare frivilligt lämnar ditt företag kan säga mycket om arbetsmiljön och utvecklingsmöjligheterna. En hög personalomsättning kan tyda på underliggande problem, såsom brist på karriärmöjligheter eller till och med missnöje med ledningen. Bland nya medarbetare kan det tyda på ineffektiv introduktion.

Å andra sidan tyder en låg frivillig personalomsättning på att medarbetarna i allmänhet är nöjda och engagerade i företaget. Det kan vara en positiv indikator på en hälsosam arbetsmiljö och effektiva ledningsmetoder.

Andel kvarvarande medarbetare

Andelen kvarvarande medarbetare är den procentandel av medarbetarna som stannar kvar i ett företag under en viss period. Det är ett mått på hur väl organisationen lyckas behålla sin personalstyrka intakt.

Hög personalomsättning korrelerar ofta med starkt engagemang, vilket tyder på att medarbetarna känner sig uppskattade och ser en framtid inom företaget. Detta kan leda till ökad produktivitet, minskade kostnader för rekrytering och utbildning av nya medarbetare samt en mer stabil arbetsmiljö.

Frånvaro

Frånvaro avser den andel av de anställda som är frånvarande från arbetet på grund av sjukdom, personliga skäl eller andra faktorer. Det kan vara ett betydande problem för organisationer, eftersom det kan påverka produktiviteten, arbetsmoralen och den övergripande verksamheten.

Frekvent frånvaro kan tyda på utbrändhet, ointresse eller personliga problem som påverkar arbetslivet.

Nettopromotorscore för medarbetare (eNPS)

Ett annat viktigt mått på medarbetarengagemang är Employee Net Promoter Score, som visar hur benägna dina medarbetare är att rekommendera ditt företag som en bra arbetsplats. Det är en direkt återspegling av deras erfarenhet och tillfredsställelse.

Ett högt eNPS-värde indikerar att medarbetarna i allmänhet är nöjda och lojala mot företaget. Omvänt tyder låga eNPS-värden på en hög andel oengagerade medarbetare i personalstyrkan.

Låt ClickUp Brain hjälpa dig att ställa frågor som syftar till att mäta medarbetarnas tillfredsställelse inom organisationen.

Medarbetarnas tillfredsställelse

En nöjd medarbetare är en produktiv medarbetare, men medarbetarnöjdhet är mer än bara ytlig tillfredsställelse. Den omfattar olika faktorer, bland annat balans mellan arbete och privatliv, ersättning och förmåner, respekt, en bekväm arbetsmiljö och överensstämmelse med företagets värderingar.

Åtgärder för att förbättra medarbetarnas tillfredsställelse bidrar också till att förbättra dina medarbetarengagemangssiffror.

Medarbetarnas prestationer

Att följa dina anställdas prestationer över tid är ett annat sätt att mäta medarbetarengagemang.

Hög prestanda går ofta hand i hand med högt medarbetarengagemang, vilket gör detta till ett av de viktigaste måtten på engagemang att följa upp.

När medarbetarna är engagerade är det mer sannolikt att de uppfyller och överträffar prestationsförväntningarna. Organisationer som prioriterar att upprätthålla medarbetarnas engagemang har oftare en produktiv och nöjd personal som presterar bra över tid.

ROI på medarbetarengagemang

ROI på medarbetarengagemang mäter den ekonomiska avkastning ett företag uppnår genom att investera i initiativ för att förbättra medarbetarengagemanget. Det kvantifierar de konkreta fördelarna med att ha en mer engagerad personalstyrka.

Avkastningen på investeringar för att öka engagemanget kan ses i form av vinst, innovation och minskade kostnader för personalomsättning. Engagerade medarbetare bidrar till lönsamheten.

Glassdoor-betyg

Vissa mått på medarbetarengagemang är mer synliga än andra, till exempel betyg på webbplatser för arbetsgivarrecensioner som Glassdoor.

Allmänhetens uppfattning kan spegla den interna moralen, vilket gör din organisations Glassdoor-betyg till ett fönster mot medarbetarnas känslor. Låga nivåer av medarbetarnöjdhet leder till ett sänkt betyg. Eftersom potentiella medarbetare och kunder ofta kollar på dessa betyg kan de också ha en stor inverkan på ditt varumärke.

Kundnöjdhet

Mycket engagerade medarbetare tenderar att leda till nöjda kunder, vilket kopplar slutanvändarupplevelsen direkt till medarbetarnas engagemang. Medarbetare som trivs med sitt jobb och sin arbetsmiljö är mer benägna att ge överlägsen kundservice, vilket leder till högre kundnöjdhet.

Hög personalmoral, som ofta förknippas med nöjda medarbetare, leder också till bättre kundupplevelser. Medarbetare som är nöjda med sina jobb är mer benägna att vara positiva och hjälpsamma mot kunderna.

Mätning av medarbetarengagemang

Nu när vi har identifierat de viktigaste mätvärdena för medarbetarengagemang kan vi diskutera hur man effektivt kan följa upp dessa.

Enkäter, feedbackmöten och intervjuer är några av de sätt som finns för att samla in värdefull information om medarbetarnas tillfredsställelse och engagemang.

Undersökningar om medarbetarengagemang

Enkäter är ett kraftfullt verktyg för att mäta medarbetarnas engagemang, eftersom de är ett direkt sätt att samla in feedback och insikter från medarbetarna. Organisationer kan använda olika typer av enkäter, till exempel formulär för medarbetarfeedback, pulsundersökningar, fokusgruppundersökningar och så vidare. Så här kan de hjälpa till:

Identifiera viktiga fokusområden: Undersökningar kan hjälpa till att identifiera specifika områden där medarbetarna känner sig engagerade eller oengagerade. Denna information kan användas för att skräddarsy initiativ för att öka engagemanget.

Mät nöjdhet: De kan bedöma medarbetarnas nöjdhet med olika aspekter av sitt arbete, såsom arbetsroll, företagskultur, ersättning och ledarskap.

Mät moral: En undersökning om medarbetarnas tillfredsställelse kan mäta deras moral och identifiera eventuella problem som kan påverka engagemangsnivån.

Spåra förändringar: Genom att genomföra undersökningar över tid kan organisationer spåra förändringar i medarbetarnas engagemang och mäta effektiviteten i sina initiativ.

Anpassa medarbetarundersökningar och frågeformulär med ClickUp Forms.

ClickUps HR-plattform gör det superenkelt att skapa och genomföra årliga undersökningar om medarbetarengagemang. Skapa din undersökning med anpassningsbara ClickUp-formulär som samlar alla svar på ett ställe och omvandlar dem till spårbara ClickUp-uppgifter. Detta säkerställer att medarbetarnas feedback följs upp.

Du behöver dock inte börja processen från scratch.

Ladda ner denna mall Öka teamets engagemang med ClickUps mall för undersökning av medarbetarengagemang.

ClickUps mall för medarbetarundersökning är det perfekta verktyget för att få en korrekt bild av medarbetarnas tillfredsställelse och engagemang. Med den här mallen kan du:

Utveckla tydliga, praktiska insikter om medarbetarnas inställning

Skapa personliga enkäter med anpassade frågor

Samla in feedback från medarbetarna i realtid på valfri enhet

Spåra förändringar och förbättringar över tid

Använd 32 olika anpassade attribut för att samla in feedback från medarbetarna om ersättning, karriärutveckling, arbetsförhållanden och mycket mer. Växla mellan företagsfeedbackvyn, som visar feedback från hela företaget, och avdelningsvyn, som hjälper dig att spåra och jämföra feedback från varje avdelning.

360-graders feedback

Dessa undersökningar samlar in feedback från medarbetare, deras chefer, kollegor och direktunderställda för att ge en heltäckande bild av medarbetarnas engagemang. Detta helhetsperspektiv bidrar till att ge en mer fullständig bild av enskilda medarbetares påverkan och erfarenheter. Genom att samla in 360-graders feedback kan organisationer:

Minska partiskhet: Genom att samla in feedback från flera källor kan 360-gradersundersökningar ge en mer objektiv bedömning av hur medarbetare på olika nivåer upplever organisationen och dess kultur.

Stärk ledarskapet: 360-gradersundersökningar kan också användas för att utvärdera ledarnas effektivitet och identifiera områden som kan förbättras i deras ledarstil. Detta har i slutändan en positiv inverkan på organisationskulturen.

Utveckla medarbetarna: Feedbacken från 360-gradersundersökningar kan användas för att identifiera förbättringsområden och skapa personliga utvecklingsplaner för medarbetarna. Detta bidrar också till att förbättra deras individuella prestationer och arbetsglädje på längre sikt.

Avgångssamtal

Avgångssamtal genomförs av HR-avdelningen när en medarbetare lämnar företaget och kan vara en guldgruva av insikter som avslöjar sanningar om arbetsplatsen som nuvarande medarbetare kanske inte uttrycker. Så här kan de hjälpa till att mäta medarbetarengagemang:

Identifiera orsakerna till att medarbetare slutar: Avgångssamtal kan avslöja de bakomliggande orsakerna till att medarbetare slutar, till exempel missnöje med sitt jobb, ersättning eller arbetsmiljö. Denna information kan hjälpa till att identifiera områden där förbättringar kan öka medarbetarnas engagemang.

Mät effektiviteten av engagemangsinitiativ: Personalchefer kan använda avgångssamtal för att utvärdera effektiviteten av initiativ för medarbetarengagemang och identifiera områden som behöver förbättras.

Samla in feedback om engagemangsfaktorer: Avgångssamtal kan användas för att samla in specifik feedback om viktiga engagemangsfaktorer, såsom ledarskap, företagskultur, möjligheter till utveckling och balans mellan arbete och privatliv.

💡Proffstips: AI-skrivassistenten i ClickUp kan hjälpa dig att skapa en lista med frågor att ställa i avgångssamtal. Be AI:n om hjälp och se själv!

Sammanställ en omfattande lista med frågor för avgångssamtal för att mäta deras erfarenhet av din organisation med hjälp av ClickUp Brains AI-skrivassistent.

Feedback från nya medarbetare

Första intrycket är viktigt, och nyanställda kan ge en ny syn på hälsan i din företagskultur. Deras feedback kan hjälpa till att förfina introduktionsprocessen och säkerställa att nya medarbetare får en bra start. Att samla in feedback från dem i olika skeden – till exempel under den första veckan, den första månaden och det första kvartalet – kan hjälpa på följande sätt:

Identifiera tidiga utmaningar när det gäller engagemang: Feedback från nya medarbetare kan hjälpa till att upptäcka eventuella problem eller hinder som kan hindra deras engagemang från början. Det kan ge insikter om deras initiala tillfredsställelse med företaget, deras roll och deras team.

Utvärdera effektiviteten i introduktionsprogram: Feedback från introduktionen kan hjälpa till att utvärdera effektiviteten i företagets introduktionsprocesser och identifiera områden som kan förbättras.

Förutse framtida engagemang: Tidiga engagemangsnivåer kan ofta förutsäga framtida engagemang och personalbehållning. Genom att ta itu med eventuella problem som identifierats under introduktionsperioden kan organisationer förbättra medarbetarnas engagemang på lång sikt.

💡Proffstips: HR-team kan också använda mallar som ClickUp Employee Engagement Template för att effektivisera processer kring insamling, analys och åtgärder baserade på mätvärden för medarbetarengagemang.

Analysera och agera på medarbetarnas feedback

Det räcker inte att bara mäta medarbetarnas engagemang – ledare måste kunna analysera informationen och dra slutsatser utifrån den. ClickUp gör även detta enkelt.

Övervaka alla dina KPI:er för medarbetarengagemang med ClickUp Dashboards.

ClickUp Dashboards kan vara ett kraftfullt verktyg för att analysera data om medarbetarengagemang. Genom att skapa anpassade dashboards kan organisationer visualisera och spåra viktiga engagemangsmätvärden. Här är några saker du kan göra med dem:

Använd widgets för att samla data från medarbetarundersökningar och andra källor till din instrumentpanel.

Analysera data från olika team eller avdelningar för att identifiera eventuella skillnader i engagemangsnivåer.

Följ framstegen mot målen för medarbetarengagemang och identifiera områden som kan förbättras.

Anslut ClickUp till andra verktyg , såsom HR-programvara eller undersökningsplattformar, för att samla in och analysera data från flera källor.

Skapa automatiserade rapporter som skickas till relevanta intressenter regelbundet.

💡Proffstips: ClickUp Brain, den integrerade AI-assistenten, kan hjälpa till att automatisera uppdateringar om framsteg och veckovisa engagemangsrapporter till alla intressenter. Prova det!

Genom att analysera medarbetarnas synpunkter får du reda på vad som behöver förbättras i din organisation för att öka medarbetarnas engagemang. Nästa steg? Baserat på insikterna sätter du upp specifika mål och skapar en plan för medarbetarengagemang.

Sätt upp mål, dela upp dem i delmål och håll koll på framstegen med ClickUp Goals.

ClickUp hjälper naturligtvis även här.

Sätt upp individuella mål och teammål relaterade till medarbetarengagemang med ClickUp Goals och följ framstegen i realtid. Eller använd helt enkelt en av ClickUps kostnadsfria HR-mallar.

Ladda ner denna mall Spåra mått för medarbetarengagemang med ClickUps KPI-mall

ClickUps KPI-mall hjälper team att enkelt sätta upp och följa upp sina mål för medarbetarengagemang. Med denna KPI-mall kan du:

Sätt upp mål och samordna teamen kring dem

Få klarhet i dina framsteg mot dina mål

Följ prestationen över tid med visuella instrumentpaneler

Ge insyn i prestationer i hela organisationen

Det är inte svårt att skapa en plan för medarbetarengagemang, men det kräver tid, eftertanke och ansträngning. Genom att använda en mall minskar du det manuella arbetet och kan komma igång med aktiviteterna för att öka engagemanget snabbare. ClickUps mall för handlingsplan för medarbetarengagemang ger dig en tydlig färdplan för att öka medarbetarnas moral, produktivitet och lojalitet på din arbetsplats.

Genomföra förändringar: Hur man förbättrar medarbetarnas engagemang

Förenkla implementeringen av HR-strategin med ClickUps HR-hanteringsplattform

Här är några strategier som kan hjälpa dig att förbättra engagemangsnivån bland dina medarbetare:

Odla en känsla av tillhörighet: Anordna teambuildingaktiviteter och sociala evenemang för att stärka relationer och främja kamratskap.

Skapa en positiv företagskultur: Skapa en Skapa en inkluderande arbetsplats där alla känner sig delaktiga och respekterade. Främja öppenhet och öppen kommunikation och uppmuntra en sund balans mellan arbete och privatliv bland alla medarbetare.

Erbjud erkännande och belöningar: Se till att ersättningen är konkurrenskraftig och rättvis så att Se till att ersättningen är konkurrenskraftig och rättvis så att medarbetarna känner sig uppskattade . Starta program för att uppmärksamma medarbetarna och belöna dem för deras bidrag till organisationens framgång.

Erbjud möjligheter till tillväxt och utveckling: Skapa tydliga karriärvägar och möjligheter till avancemang och investera i utbildning och professionella utvecklingsprogram för medarbetarna. Detta bidrar till att öka medarbetarnas arbetsglädje och gynnar även organisationen på lång sikt.

Uppmuntra självständighet: Ge medarbetarna möjlighet att ta ansvar för sitt arbete och bidra till företagets framgång. Låt dem fatta egna beslut, men ge regelbunden feedback och konstruktiv kritik. Detta hjälper medarbetarna att utvecklas och öka sitt engagemang.

Bygg engagerade team med ClickUp

För att bygga ett bra team räcker det inte med att anställa rätt personer. Långsiktig framgång kräver att dessa team förblir nöjda och produktiva.

Det kan verka överväldigande att navigera i labyrinten av mått för medarbetarengagemang, men det är en resa som är värd att göra. Genom att kontinuerligt mäta, analysera och agera utifrån dessa mått kommer du att vara på väg mot högre nivåer av engagemang och produktivitet på arbetsplatsen.

Lednings- och HR-team förlitar sig på uppgiftshanteringsplattformar som ClickUp för att planera, genomföra och mäta sina initiativ för personalhantering och utveckling. ClickUp hjälper dem också att säkerställa att deras personal enkelt kan samarbeta, kommunicera och hantera sitt dagliga arbete.

Prova själv och upptäck fördelarna.

Registrera dig gratis idag.