De 10 bästa programvarorna för personalanalys för datadrivna beslut

I denna datadrivna värld är ”kunskap är makt” inte bara ett talesätt – det är hemligheten bakom enastående personalhantering. Om du vill förbättra medarbetarnas prestationer, finjustera framtida personalplanering och uppnå bättre affärsresultat är implementering av personalanalysprogram ditt strategiska ess i rockärmen.

Detta verktyg, som är en del av programvaran för HR-analys, hjälper dig att sortera både interna och externa medarbetardata och omvandla komplexa mätvärden till datainsikter. Med den bästa programvaran för personalanalys kan du optimera medarbetarnas produktivitet, förbättra medarbetarretentionen och fatta effektiva affärsbeslut.

Låt oss se hur du kan använda verktyg för personalanalys för att förutsäga och forma din organisations framtid.

Vad ska du leta efter i programvara för personalanalys?

När du letar efter den bästa programvaran för personalanalys bör du fokusera på funktioner som inte bara spårar utan också verkligen förbättrar medarbetarnas prestationer och affärsresultat. Här är några viktiga funktioner som du bör ta hänsyn till:

Omfattande prestationshantering: Välj en analysprogramvara som har ett Välj en analysprogramvara som har ett verktyg för att spåra medarbetarnas produktivitet så att du kan identifiera högpresterande medarbetare och hitta områden som behöver förbättras.

Prediktiv analys: Välj programvarulösningar som kan Välj programvarulösningar som kan förutsäga framtida personalbehov baserat på aktuella trender i medarbetardata. Denna prediktiva förmåga hjälper dig att ligga steget före och säkerställer att du aldrig har för få eller för många anställda.

Anpassningsbara rapporter: Se till att personalanalysprogrammet låter dig Se till att personalanalysprogrammet låter dig skapa anpassningsbara dagliga rapporter . Denna flexibilitet innebär att du kan fokusera på den HR-data som är viktigast för bättre affärsresultat, vilket gör det enklare att dela användbar information med intressenter och fatta välgrundade beslut snabbt.

Spårning av anställdas livscykel: Optimera engagemangsstrategier och program för att behålla personal med en funktion som spårar hela den anställdas resa – från introduktion till avgång – för att identifiera mönster. Detta ger HR-team ovärderlig insikt i den anställdas upplevelse.

Segmenteringsfunktioner: Segmentera personaldata efter demografi, arbetsroller eller avdelningar. Detta hjälper HR-chefer och företagsledare att göra en djupare diagnostisk analys och skräddarsy strategier för olika grupper inom organisationen. Detta förbättrar i sin tur medarbetarnas upplevelse och bidrar till att öka deras tillfredsställelse.

Benchmarkingverktyg: Välj programvara som erbjuder robusta benchmarkingverktyg. Dessa gör det möjligt för dig att jämföra ditt företags nyckeltal och mätvärden med branschstandarder eller konkurrenter. Benchmarking är avgörande för att förstå var ditt företag står i fråga om prestanda och var förbättringar kan göras.

Analys av medarbetarengagemang: Se till att programvaran kan mäta och analysera medarbetarnas engagemangsnivåer. Denna funktion bör ge insikter om vad som motiverar dina medarbetare, vilka deras problemområden är och hur engagerade de känner sig på jobbet.

Analys av risken för personalomsättning: Leta efter funktioner som hjälper dig att förutsäga personalomsättningen och identifiera riskmedarbetare. Verktyg för analys av risken för personalomsättning använder HR-data som medarbetarnas prestationer, nöjdhetsbetyg, aktivitet och personliga omständigheter för att upptäcka trender och förutsäga potentiella avgångar.

De 10 bästa programvarorna för personalanalys att använda 2024

Utforska de bästa verktygen som är utformade för att omvandla personalstatistik till användbara insikter som hjälper företag att nå affärsframgång.

1. ClickUp

Förenkla HR-relaterade processer med ClickUps HR-hanteringsplattform

ClickUp är ett mångsidigt verktyg för personalanalys som är utformat för att effektivisera verksamheten och öka produktiviteten. ClickUp Dashboards fungerar som en central knutpunkt som hjälper dig att spåra och effektivisera din verksamhet och snabbt anpassa resurserna efterhand som verksamhetens behov förändras. Det hjälper dig att få en omfattande översikt över resurser och arbetsbelastning.

ClickUp Brain, den integrerade AI-assistenten, påskyndar beslutsfattandet och skärper din strategiska insikt genom att identifiera trender och möjligheter inom personalstatistiken. Dessutom hjälper appen ClickUp Project Time Tracking dig att se till att dina projekt håller tidsplanen och att alla dina resurser används effektivt. ClickUps målfunktioner kan hjälpa dig att följa framstegen i realtid och justera målen efter behov för att bibehålla momentum och driva framgång.

Med ClickUps HR-hanteringsfunktioner kan du enkelt hantera personalregister, rekrytering och introduktionsprocesser. Detta säkerställer ett smidigare arbetsflöde och bättre efterlevnad av organisationens policyer. Utnyttja ClickUps breda utbud av fördesignade mallar för att snabba upp dina arbetsprocesser – anpassa dem efter specifika affärsbehov, öka produktiviteten och anpassa dem efter affärsmålen.

Ladda ner den här mallen Identifiera produktivitetsbrister och få överblick med ClickUps mall för dagliga aktivitetsrapporter för anställda

Använd mallen för ClickUps dagliga aktivitetsrapport för anställda för att effektivt övervaka dagliga aktiviteter och få en detaljerad bild av hur anställda fördelar sin tid under arbetstiden. Med den här mallen kan du:

Spåra prestationer, närvaro och deadlines för att identifiera områden där medarbetarna kan utvecklas

Övervaka arbetsflöden för att optimera teamets effektivitet och individers utveckling

Analysera arbetskvaliteten och efterlevnaden av scheman för att identifiera förbättringsmöjligheter

ClickUps bästa funktioner

AI-driven kunskapshantering: Underlätta omedelbara, kontextbaserade svar på frågor om uppgifter, dokument och teammedlemmar med ClickUp Brain

Använd ClickUp Brain AI Knowledge ManagerTM för att få omedelbara svar på alla dina frågor om arbete, uppgifter, dokument och mycket mer

Prestationsuppföljning i realtid: Håll dig uppdaterad om organisationens prestationsmått med anpassningsbara Håll dig uppdaterad om organisationens prestationsmått med anpassningsbara ledningspaneler

Hantera teamets mål med ClickUp Dashboards

Mångsidiga mallar: Effektivisera din projektledning och personalplanering med ClickUps fördesignade ramverk som kan anpassas efter dina specifika affärsbehov.

Insiktsfull tidrapportering för projekt: Få insikt i hur varje projektfas tar tid i anspråk för att optimera teamets produktivitet och säkerställa att projekten håller tidsplanen.

Spåra din projekttidsplan med ClickUp Task View

Målsättning och anpassning: Följ utvecklingen i realtid och justera målen efter behov för att bibehålla momentum och driva framgång

Sätt upp mål och följ upp dem med ClickUp Goals

Omfattande HR-hantering: Hantera personalregister, rekrytering och introduktionsprocesser för att säkerställa ett smidigare arbetsflöde och bättre efterlevnad av organisationens policyer.

Begränsningar för ClickUp

Vissa användare rapporterar att det är svårt att lära sig programvaran när den implementeras för första gången.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 5 USD per arbetsplatsmedlem och månad

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

2. Acendre (HireRoad)

via Hire Road

Acendre, som nyligen bytt namn till HireRoad, tillhandahåller en omfattande plattform för talangförvärv med strömlinjeformade lösningar för rekrytering, onboarding och analys. Namnbytet påverkar främst användare utanför Australien, där produkten fortfarande heter Acendre.

Acendre/HireRoads bästa funktioner

Håll kandidaterna engagerade och informerade med konsekventa, varumärkesanpassade och aktuella meddelanden. Den mobilvänliga instrumentpanelen gör det möjligt för rekryterare att övervaka processen var som helst och snabbt anpassa sig till förändringar.

Spara tid och pengar genom att automatisera repeterbara processer. Schemalagda aviseringar hjälper dig att engagera kandidater vid rätt tillfälle och skapa smidiga arbetsflöden.

Få insikter med tydliga, användbara mätvärden som möjliggör välgrundade beslut och enkel datadelning

Få säkra och omfattande lösningar för myndigheter som effektiviserar rekrytering och introduktion för reglerade branscher, vilket gör dem idealiska för offentliga sektorer.

Begränsningar för Acendre/HireRoad

Recensioner tyder på att kundsupporten kan vara långsammare än nödvändigt, vilket hindrar brådskande åtgärder.

Acendre/HireRoad-priser

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Acendre/HireRoad

G2: Otillräckligt antal recensioner

Capterra: 4,6/5 (46 recensioner)

3. Insiktsfull

via Insightful

Insightful är utformat för att öka ditt teams produktivitet genom att erbjuda en omfattande uppsättning funktioner som främjar en mer välgrundad och effektiv arbetsmiljö, oavsett om det är på kontoret, på distans eller en kombination av båda. Utnyttja produktivitetstrender, aktiviteter/tidslinjer etc. för att få djupgående insikter i medarbetarnas arbetsflöden och förbättra den operativa effektiviteten.

Insiktsfulla bästa funktioner

Få detaljerad produktivitetsanalys för att förstå hur ditt team arbetar dagligen. Använd dessa data för att förbättra fokuseringen, upptäcka produktivitetsmönster, förebygga utbrändhet och stödja ditt teams prestationer på ett dynamiskt sätt.

Samla din personal oavsett plats med verktyg som mäter olika arbetsmiljöers inverkan på prestationen. Få insyn i dynamiken i distansarbete och hantera tid och närvaro på ett smidigt sätt

Effektivisera tidrapportering och schemaläggning för att få en tydlig överblick över när och hur ditt team arbetar. Denna automatisering sparar administrativ tid och integreras smidigt med lönesystem.

Utnyttja funktioner för uppgifts- och processanalys för att identifiera flaskhalsar och optimera arbetsflöden. Dessa insikter hjälper dig att hantera resurser mer effektivt och öka den operativa flexibiliteten.

Insiktsfulla begränsningar

Svarstiderna på kundförfrågningar är långsammare än vad som krävs för brådskande affärsbehov

Insightfuls sju dagars väntetid för att återaktivera inaktiverade konton hindrar verksamheten, särskilt i fall med hög personalomsättning

Insiktsfull prissättning

Produktivitetshantering: 6,40 USD/månad per licens (faktureras årligen)

Tidrapportering: 8 USD/månad per licens (faktureras årligen)

Processförbättring: 12 USD/månad per plats för team med över 50 användare (faktureras årligen)

Företagslösning: Anpassad prissättning för team med över 100 användare

Insiktsfulla betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (183 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (96 recensioner)

4. ActivTrak

via ActivTrack

ActivTrak erbjuder en modern lösning för att få omedelbar insyn i medarbetarnas produktivitet och engagemang. Med funktioner som är utformade för att jämföra produktiviteten på distans och på kontoret, snabbt upptäcka utbrändhet och bristande engagemang samt optimera processer och teknikanvändning, ger ActivTrak dig den insikt du behöver för att fatta beslut med självförtroende.

Oavsett om du planerar kapacitet, balanserar arbetsbelastningen eller bara försöker förstå nyanserna i medarbetarnas produktivitet, ger ActivTrak dig verktygen du behöver för att fatta välgrundade, datadrivna beslut.

ActivTraks bästa funktioner

Övervaka och hantera din personal effektivt genom att förstå produktivitetsvariationer efter plats och anställdas arbetsmönster

Implementera produktivitetsmått för att stödja och förbättra ditt teams arbetsmetoder, vilket hjälper dig att mäta och öka produktiviteten, identifiera trender och förebygga utbrändhet.

Få detaljerad insikt i hur anställda tillbringar sina arbetsdagar, vilket hjälper dig att finjustera processer och öka den övergripande effektiviteten

Använd datadrivna insikter för robust personalplanering och se till att du är väl förberedd för framtida personalbehov baserat på aktuell produktivitet och engagemangsdata.

Spåra och analysera tecken på bristande engagemang och utbrändhet hos medarbetarna, så att du kan ingripa tidigt och upprätthålla en hälsosam arbetsmiljö.

Begränsningar för ActivTrak

Tolkning av ActivTrak-data kräver noggrant övervägande för att undvika partiska antaganden om medarbetarnas produktivitet

Verktyg kan felaktigt klassificera produktiva aktiviteter som ”icke-produktiva”, vilket snedvrider datans noggrannhet.

Priser för ActivTrak

Gratis

Essentials: 10 USD/månad per användare

Professional: 17 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

ActivTrak-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (246 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (547 recensioner)

5. Paylocity

via JobScore

Paylocity kombinerar centrala HR-funktioner och modern teknik och erbjuder en enhetlig programvarusvit som förenklar dina HR- och löneprocesser. Plattformen är utformad inte bara för operativ effektivitet utan också med ett starkt fokus på att förbättra medarbetarnas upplevelse.

Paylocitys bästa funktioner

Konsolidera dina HR-aktiviteter med Paylocitys integrerade programpaket, som bland annat omfattar lönehantering, förmånsadministration, HR-analys och talanghantering.

Förbättra den övergripande interaktionen mellan medarbetarna och plattformen genom intuitiv design och användarvänliga funktioner som ökar engagemanget och nöjdheten.

Attrahera, utveckla och behåll de bästa talangerna med verktyg som stöder alla faser i medarbetarnas livscykel, från rekrytering till pensionering.

Förenkla hanteringen av personalförmåner med ett strömlinjeformat gränssnitt som gör registrering och uppdateringar enkla för både administratörer och anställda

Paylocitys begränsningar

Vissa användare har noterat tillfälliga fördröjningar med datasynkronisering och rapportgenerering under perioder med hög belastning.

Det kan inte göra betalningar till oberoende uppdragstagare

Paylocitys prissättning

Anpassad prissättning

Paylocitys betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (2 537 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (832 recensioner)

6. Workday

via Workday

Workday kombinerar förstklassiga applikationer för ekonomi- och personalhantering med avancerad teknik som AI för att driva företagets effektivitet och tillväxt. Deras plattform ”Enterprise Management Cloud” är skräddarsydd för att hjälpa din organisation att snabbt anpassa sig till förändrade affärsbehov, underlätta samarbete och kontinuerlig planering.

Workdays bästa funktioner

Driv ditt företag framåt med en plattform som stöder kontinuerlig, samarbetsinriktad planering, så att du snabbt kan anpassa dig till förändringar i affärsmiljön

Integrera din finansiella planering och HR-planering med inbyggd AI som ökar prestandan och ger insikter i realtid

Utnyttja AI för att kartlägga och utveckla dina medarbetares kompetens, så att ditt team är redo för morgondagens arbetsuppgifter

Fatta beslut med självförtroende genom att använda en samlad källa för finansiella, personal- och operativa data, som ger alla tillgång till insikter i realtid.

Begränsningar i arbetsdagen

Anpassning och integration med befintliga system kan vara komplicerat och kräva ytterligare support.

Det kanske inte är överkomligt för småföretag

Workdays prissättning

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Workday

G2: 4,0/5 (1514 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (1 349 recensioner)

7. Paycor

via Paycor

Paycor förändrar sättet du hanterar din personal på genom att integrera alla aspekter av HR och löneadministration i en enda effektiv plattform. Detta heltäckande tillvägagångssätt förenklar processer och ökar produktiviteten genom att automatisera rutinuppgifter och erbjuda strategisk analys.

Paycors bästa funktioner

Få en komplett uppsättning verktyg för att hantera alla aspekter av HR, från löneadministration och talanghantering till efterlevnad och förmånsadministration.

Optimera din rekryteringsprocess med automatiserad programvara för talangrekrytering och onboarding, så att du kan attrahera och behålla de bästa talangerna

Kontrollera arbetskraftskostnaderna och öka produktiviteten med programvara för tid- och närvaroregistrering tillsammans med dynamiska schemaläggningsfunktioner

Använd Paycors system för lärandehantering och karriärhanteringsprogramvara för att främja kontinuerlig tillväxt och tillfredsställelse hos dina anställda

Paycors begränsningar

Integration med externa system kan ibland kräva ytterligare anpassning, vilket kan medföra extra kostnader eller support.

Användare har rapporterat att de är missnöjda med kundsupporten

Paycors prissättning

Anpassad prissättning

Paycor-betyg och recensioner

G2: 3,9/5 (720 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (2776 recensioner)

8. SAP SuccessFactors

via SAP Community

SAP SuccessFactors förbättrar hanteringen av humankapitalet genom en omfattande svit av AI-baserade verktyg som täcker centrala HR-områden, inklusive lönehantering, rekrytering, introduktion, utbildning och utveckling med mera. SAP SuccessFactors är utformat för att ge datadrivna insikter och förbättra personalplaneringen, och hjälper organisationer att skapa optimala medarbetarupplevelser och öka organisationens flexibilitet på global nivå.

SAP SuccessFactors bästa funktioner

Få tillgång till en rad moduler som täcker alla aspekter av HR, från lönehantering till prestationshantering

Använd kraftfulla analysverktyg för att gräva djupare i personalstatistiken, upptäcka trender och tillämpa insikter för strategiska beslut.

Integrera AI i hela programpaketet för att förbättra beslutsfattandet och effektiviteten och få prediktiva insikter som driver proaktiva HR-strategier

Anpassa individuella talanger efter organisationens behov med hjälp av AI-drivna rekommendationer för att främja karriärutveckling och intern rörlighet

Begränsningar i SAP SuccessFactors

Meddelanden är kopplade till varje steg i talangpipeline och triggas varje gång en kandidat når ett nytt steg.

Det finns ingen kostnadsfri provperiod och kunderna anser att prissättningen inte är tillräckligt transparent.

Erbjuder inte många möjligheter till anpassning

SAP SuccessFactors prissättning

Anpassad prissättning

SAP SuccessFactors betyg och recensioner

G2: 3,9/5 (664 recensioner)

Capterra: 4/5 (274 recensioner)

9. Lattice

via Lattice

Lattice revolutionerar HR-verksamheten med sin AI-drivna plattform som är utformad för att förbättra prestationshanteringsprocessen och påskynda medarbetarnas utveckling. Genom att integrera prestationsutvärderingar, ersättningshantering och medarbetarengagemang i ett smidigt gränssnitt hjälper Lattice dig att identifiera de bästa talangerna och samordna dina team kring viktiga affärsmål.

Lattices bästa funktioner

Spåra och utvärdera medarbetarnas prestationer systematiskt för att identifiera högpresterande medarbetare och strategiskt stödja underpresterande medarbetare

Anpassa dina organisatoriska mål efter de enskilda medarbetarnas mål, så att alla fokuserar på det som är viktigast för ditt företags framgång.

Använd AI-drivna insikter för att agera effektivt på medarbetarnas feedback och främja en kultur som prioriterar prestation och tillfredsställelse

Fatta rättvisa och effektiva beslut om ersättning genom att koppla lönen direkt till prestationsresultat, vilket främjar transparens och motivation i hela teamet.

Förvandla chefer till karriärcoacher med verktyg som stöder och följer upp medarbetarnas utveckling, vilket bidrar till att påskynda deras professionella tillväxt och minska personalomsättningen.

Begränsningar med Lattice

Rapportering för undersökningar och årsslutsevalueringar är besvärlig och svår att tolka

Ofta krävs ytterligare rensning och förberedelser innan data kan delas

Lattice-priser

Prestationshantering + OKR och mål: 11 USD/månad per användare

Engagemang: Ytterligare 4 USD/månad per användare

Grow: Ytterligare 4 USD/månad per användare

Ersättning: Ytterligare 6 USD/månad per användare

Lattice-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (3 823 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (121 recensioner)

10. Visier

via Visier

Visier utmärker sig med sina kraftfulla lösningar för personalanalys som levererar viktiga insikter direkt till dem som behöver dem mest – från HR-personal till ledande befattningshavare. Genom att integrera data från hela organisationen möjliggör Visier välgrundade beslut som har en betydande inverkan på verksamheten.

Visier bästa funktioner

Använd Vee, den AI-drivna digitala assistenten som gör komplex dataanalys tillgänglig för alla i din organisation och ser till att insikter bara är ett samtal bort.

Kombinera dina HR-data med affärsdata för att få en helhetsbild av din organisation, så att ledare kan fatta välgrundade och effektiva beslut.

Utnyttja Visiers omfattande databas med över 15 miljoner anställda för att jämföra din organisations prestanda med branschens riktmärken och identifiera områden som kan förbättras.

Integrera data från olika källor i ett enhetligt system för omfattande analyser som ger viktiga insikter som stärker dina personalstrategier

Visier-begränsningar

Ytterligare utbildning kan behövas för att förbättra användarnas datakunskap och ge dem en bättre förståelse för analysverktygen.

Vissa användare har rapporterat förseningar i implementeringen

Visier-priser

Anpassad prissättning

Visier-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (126 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

När du utforskar dessa bästa alternativ för personalanalysverktyg är det viktigt att överväga hur varje verktyg kan anpassas efter din organisations behov. Rätt programvara kommer att effektivisera HR-processer, förbättra beslutsfattandet och öka den totala effektiviteten hos personalen. Det är dags att ta nästa steg: utvärdera dessa verktyg utifrån dina specifika krav för att hitta det som passar bäst för din organisation.

Är du redo att revolutionera din personalhantering med praktiska insikter? Prova ClickUp idag! Med sina mångsidiga projektledningsfunktioner och robusta analysverktyg hjälper ClickUp dig att optimera produktiviteten och hantera ditt team mer effektivt. Registrera dig på ClickUp idag!