Vertikal kontra lateral karriärutveckling: definition och fördelar

Det är inte ovanligt att känna att din karriär går på autopilot. Även om du är duktig på ditt jobb kan det ofta kännas som att gnistan av utmaning eller utveckling saknas.

Gå utanför din komfortzon. Utmana dig själv att växa i din karriär – vertikalt eller lateralt.

Vertikal karriärutveckling handlar om att klättra på företagets karriärstege. Det innebär vanligtvis en befordran till en ny position med mer ansvar och befogenheter.

Å andra sidan handlar lateral eller horisontell karriärutveckling mer om att utöka dina färdigheter genom att flytta inom en organisation eller till och med till ett nytt företag. Du kanske inte får en omedelbar befordran, men du får värdefull erfarenhet.

Det spännande är att dessa vägar inte utesluter varandra! Du kan utnyttja både vertikala och horisontella karriärsteg för att skapa en välbalanserad kompetensprofil. Ett lateralt karriärsteg ger värdefull erfarenhet och expertis, vilket ökar dina möjligheter till vertikal tillväxt.

Vertikal kontra lateral karriärutveckling: Vilken ska du välja? Låt oss förstå vad varje tillvägagångssätt innebär och varför. Genom att utforska deras unika fördelar kan du välja det som passar dina karriärmål och positionerar dig för framtida framgång.

Förstå vertikal karriärutveckling

Vertikal karriärutveckling är den traditionella uppåtgående karriärbanan inom ett specifikt område eller en specifik bransch. Du avancerar genom befordringar till positioner med större ansvar, auktoritet och, vanligtvis, högre lön.

Genom vertikal utveckling kan du gå från en nybörjarposition som enskild medarbetare till en ledande befattning, där du tar på dig nya ansvarsområden och övervakar andras arbete.

Fördelar

Tydlig progression: Med vertikala karriärsteg är vägen framåt ofta väl definierad. Du vet vad du strävar efter, vilket gör det lättare att sätta upp mål och följa din professionella utveckling.

Kompetensspecialisering: Vertikala karriärsteg gör det möjligt för dig att fördjupa din expertis inom ett specifikt område. Du blir den självklara personen inom din nisch, vilket leder till ökad erkännande och fler möjligheter.

Ledarskapsutveckling: En vertikal karriärutveckling låter dig finslipa dina ledarskapsfärdigheter, bygga självförtroende och bli en förebild för andra.

Ökad påverkan: En vertikal karriärutveckling gör att du kan forma ditt teams inriktning och påverka större projekt.

Ekonomiska fördelar: Befordringar innebär vanligtvis en löneökning, vilket ökar din ekonomiska trygghet.

Nackdelar

Press och stress: Med större ansvar följer högre förväntningar och potentiellt mer stress. Att balansera arbete och privatliv blir avgörande för att undvika utbrändhet.

Begränsad exponering: Att klättra vertikalt på karriärstegen kan begränsa din exponering för olika aspekter av din bransch. Du kan bli högt specialiserad men sakna bredare erfarenhet.

Konkurrens: Ju högre du kommer, desto färre positioner finns det, vilket gör konkurrensen hårdare.

Risk för stagnation: Om det finns begränsade möjligheter till avancemang inom din organisation eller ditt område kan du hamna i en karriärplatå och känna dig fast i din nuvarande roll.

Här är några sätt att maximera den vertikala karriärvägen:

Sätt upp tydliga yrkesmål : Definiera vart du vill komma i din karriär. Oavsett om det handlar om att sikta på en specifik roll inom samma avdelning eller att behärska vissa färdigheter, kommer tydliga mål att vägleda dina handlingar. Definiera vart du vill komma i din karriär. Oavsett om det handlar om att sikta på en specifik roll inom samma avdelning eller att behärska vissa färdigheter, kommer tydliga mål att vägleda dina handlingar. Be om feedback och mentorskap: Be regelbundet om feedback från kollegor, chefer eller mentorer för att identifiera områden som kan förbättras och kartlägga dina framsteg. Lär dig kontinuerligt: Håll dig relevant genom att investera i kontinuerligt lärande och kompetensutveckling. Delta i workshops, skaffa certifieringar eller anmäl dig till relevanta kurser för att förbättra din expertis. Överväg att använda Håll dig relevant genom att investera i kontinuerligt lärande och kompetensutveckling. Delta i workshops, skaffa certifieringar eller anmäl dig till relevanta kurser för att förbättra din expertis. Överväg att använda kompetenshanteringsprogramvara för att följa dina framsteg när det gäller att förvärva nya kompetenser som är relevanta för dina vertikala tillväxtmål. Hantera uppåt effektivt: Bygg starka professionella relationer inom och utanför din organisation. Detta kommer att öppna dörrar till nya möjligheter och insikter. Bygg starka professionella relationer inom och utanför din organisation. Detta kommer att öppna dörrar till nya möjligheter och insikter. Var flexibel: Ha en tydlig bild av Ha en tydlig bild av din karriärplan och var öppen för oväntade möjligheter. Ibland kan horisontella karriärsteg komplettera vertikala karriärsteg och ge värdefull erfarenhet och nya perspektiv.

Låt oss nu titta på för- och nackdelarna med en lateral karriärförändring och hur man kan maximera den.

Förstå horisontell karriärutveckling

Horisontell karriärutveckling fokuserar på att utöka kompetens och erfarenhet genom att byta mellan olika roller, avdelningar eller branscher utan att klättra vertikalt på företagets hierarkiska stege.

Nyckeln är att skaffa dig nya erfarenheter och bredda din kunskapsbas utan att nödvändigtvis sträva efter en befordran (även om det kan hända snart!).

Fördelar

Diversifierade färdigheter: En karriärutveckling med horisontell tillväxt ger dig bred kunskap, vilket gör dig till en mer mångsidig och anpassningsbar professionell.

Ökad kreativitet: Att utsättas för olika perspektiv och utmaningar kan leda till nya idéer och lösningar, vilket stimulerar kreativiteten och påskyndar den professionella utvecklingen.

Nätverksutvidgning: Att träffa nya kollegor och bygga relationer kan öppna dörrar till framtida möjligheter.

Flexibilitet: Horisontella karriärförändringar erbjuder flexibilitet att utforska nya intressen eller ändra inriktning på din karriär utan att nödvändigtvis behöva börja om från början.

Nackdelar

Utmaningar vid övergången: Att anpassa sig till en ny roll eller bransch kan vara utmanande i början och kräva tid och ansträngning för att anpassa sig och prestera bra.

Förlust av momentum: Horisontella karriärförändringar kan ibland fördröja din klättring på karriärstegen. Det handlar mer om det långsiktiga arbetet med att bygga upp en omfattande kompetens.

Osäker väg: Den långsiktiga inverkan på din karriär kanske inte är omedelbart tydlig.

Så här kan du maximera den laterala karriärvägen:

Sätt upp tydliga mål: Definiera vad du hoppas uppnå genom laterala karriärsteg. Oavsett om det handlar om att skaffa specifika färdigheter eller utforska nya möjligheter, kommer tydliga mål att hjälpa dig att fatta ett bättre beslut. Bygg nätverk: Bygg ett starkt nätverk inom och utanför din organisation för att upptäcka potentiella laterala möjligheter. Delta i branschevenemang, knyt kontakter med yrkesverksamma inom olika områden och var nyfiken på potentiella karriärvägar. Sök feedback och mentorskap: Ta kontakt med mentorer eller kollegor som har erfarenhet av lateral karriärutveckling. Deras insikter och råd kan hjälpa dig att hantera utmaningar och fatta välgrundade beslut. Ta tillvara på möjligheterna att lära dig nya saker: Se varje sidledes karriärsteg som en möjlighet att lära dig nya saker och utvecklas. Var öppen för att lära dig nya färdigheter, ta dig an utmaningar och vidga dina vyer. Överväg att använda för att hålla ordning och kontroll på din arbetsbelastning när du övergår till en ny roll eller bransch. Se varje sidledes karriärsteg som en möjlighet att lära dig nya saker och utvecklas. Var öppen för att lära dig nya färdigheter, ta dig an utmaningar och vidga dina vyer. Överväg att använda projektledningsverktyg för att hålla ordning och kontroll på din arbetsbelastning när du övergår till en ny roll eller bransch. Var tålmodig och uthållig: Lita på processen; lateral karriärutveckling ger inte alltid omedelbara resultat. Var tålmodig och uthållig, och fortsätt framåt. Varje erfarenhet bidrar till din resa och bygger upp din expertis.

Oavsett om du byter jobb inom samma bransch eller byter bransch helt och hållet, krävs det ett tydligt mål och flexibilitet för att ta sig an nya roller för att lyckas i karriären.

Vikten av målmedvetenhet och anpassningsförmåga i karriärutvecklingen

Syfte och anpassningsförmåga är avgörande för att driva din karriär framåt. Syftet ger din karriär riktning, medan anpassningsförmågan hjälper dig att navigera på resan. Dessa två faktorer kan göra hela skillnaden när det gäller vilken karriärväg du väljer och hur framgångsrik du kommer att bli.

Hur syftet påverkar karriärinriktningen

Känner du till den tillfredsställande känslan när du gör något som bara klickar? Det är essensen av mening. Det är den inre drivkraften, det "varför" som ligger bakom det du gör.

Med ett tydligt definierat mål är du benägen att fatta beslut som stämmer överens med dina värderingar och passioner, vilket leder dig mot en väg som i slutändan ger långsiktig tillfredsställelse.

Att ha ett tydligt mål ger dig självförtroendet att fatta beslut, motivationen att fortsätta framåt och, som en följd av detta, en mer meningsfull och tillfredsställande karriär.

Anpassningsförmågans roll i vertikal och lateral karriärutveckling

Arbetslivet är dynamiskt. Ny teknik dyker upp, branscher utvecklas och företag omstruktureras. Anpassningsförmåga handlar inte bara om att ta det som det kommer, utan gör att du kan blomstra i en ständigt föränderlig miljö.

Vertikal utveckling: När du klättrar på karriärstegen möter du nya utmaningar och ansvarsområden. Genom att vara anpassningsbar kan du ta dig an dessa utmaningar med självförtroende. Utforska utbildningsmöjligheter för att kontinuerligt lära dig nya saker, växa in i nya roller och anpassa dig till olika arbetsvanor och ledarstilar. Horisontell utveckling: När du utforskar olika vägar medför varje ny roll eller bransch sina egna utmaningar och möjligheter. Att anpassa sig snabbt och effektivt kan hjälpa dig att lyckas i dessa olika miljöer, hjälpa dig att behärska nya verktyg, integreras i ett nytt team och hitta kreativa lösningar på okänt territorium.

Utöver dessa faktorer kan din arbetsmiljö ha en betydande inverkan på din professionella utveckling. Låt oss se hur.

Utvärdera din karriärmiljö

Din organisations arbetskultur, ditt teams karaktär och dina relationer med kollegor, underordnade och överordnade kan alla ha stor inverkan på din ideala karriärväg.

Förstå vikten av arbetsmiljön för karriärutvecklingen

Om du tillbringar en betydande del av din vakna tid på jobbet är det inte konstigt att din arbetsmiljö kan ha stor inverkan på din karriärutveckling. Oavsett om du omges av stödjande kollegor, står inför ständiga förändringar eller trivs i en strukturerad miljö, spelar alla dessa faktorer in när du överväger dina karriäralternativ.

Avgör lämpligheten av vertikal eller horisontell karriärutveckling utifrån din miljö

När du väljer mellan horisontell och vertikal karriärutveckling kan din omgivning vara en vägvisare. Genom att förstå dess inflytande och utvärdera dina mål och värderingar kan du avgöra om en horisontell karriärförändring eller vertikal karriärutveckling är rätt väg för dig.

Vertikal utveckling: Om ditt företag erbjuder en tydlig karriärväg, fokuserar på talanghantering och erbjuder möjligheter till ledarskapsutveckling och mentorskap, kan en vertikal karriär vara det perfekta valet. Detta gäller särskilt om du längtar efter ökat ansvar och en ledarroll. Horisontell utveckling: Om ditt företag uppmuntrar samarbete mellan avdelningar, inlärning av nya färdigheter och en självständig arbetsstil, kan en horisontell karriärutveckling vara fördelaktig för dig. Genom att skapa en öppen kultur som stödjer interna jobbbyten kan ditt företag hjälpa dig att bredda dina färdigheter och utforska nya områden inom organisationen.

Om ditt företag inte erbjuder dessa möjligheter kan dessa varningssignaler hjälpa dig att identifiera potentiella hinder för din karriärutveckling:

Begränsade utvecklingsmöjligheter: Befordringar är sällsynta och det finns ingen tydlig väg till avancemang.

Stagnerande kompetens: Du känner att du ständigt utför samma uppgifter utan möjlighet att lära dig nya saker.

Giftig kultur: Låg moral, dålig kommunikation och bristande stöd kan göra det svårt att fokusera på dina karriärmål.

Låt oss nu dyka in i målsättningsprocessen för vertikal och lateral karriärutveckling.

Målsättning för karriärutveckling

När du har bestämt dig för din framtid är nästa viktiga steg att veta var du ska börja. Oavsett om du siktar på att klättra i karriären eller utforska nya horisonter, kommer tydliga mål att ge dig en färdplan till framgång.

En genomgång av målsättningsprocessen för vertikal och lateral karriärutveckling

Innan du går in på detaljerna är det viktigt att reflektera över dig själv. Fundera över vad som motiverar dig. Fundera över om du strävar efter ledande befattningar och det ansvar som följer med dem, eller om du är mer intresserad av att utveckla dina färdigheter och ta dig an nya utmaningar.

Vertikal utveckling

Anta att du värdesätter ledarskap och ökat ansvar. I så fall kan dina mål innefatta att behärska specifika ledarskapsfärdigheter, ta dig an projekt som visar på ledarskapspotential, överträffa dina projektledningsmål eller sträva efter certifieringar som är relevanta för högre befattningar.

Överväg att använda en effektiv app för måluppföljning för att göra din resa smidig.

Horisontell utveckling

Att ge sig ut på en horisontell karriär innebär att utveckla och implementera en unik strategi för att utöka dina färdigheter och ge dig in på nya områden. Här kan målen vara att förvärva nya färdigheter inom närliggande områden inom din bransch eller att utöka ditt professionella nätverk genom att kontakta kollegor i olika avdelningar eller företag som du är intresserad av att utforska.

Du kan också lära dig nya programvaror, gå kurser inom kompletterande områden eller söka möjligheter att samarbeta med olika avdelningar.

ClickUp Goals kan vara ett kraftfullt verktyg för att planera och uppnå dina karriärmål.

Börja med att kartlägga dina mål. För vertikal utveckling, sätt upp mål kring att förvärva de färdigheter som krävs för den högre positionen. Använd ClickUps "Task Targets" för att koppla uppgifter som att gå onlinekurser eller mentorprogram till ditt mål.

Skapa mål i ClickUp för effektiv uppföljning Visualisera procentuell framsteg för flera mål i en vy med ClickUp Goals.

På samma sätt, för lateral utveckling, identifiera önskade färdigheter och sätt upp mätbara mål. Du kan använda "Numeriska mål" för att spåra slutförda certifieringar eller "Sanna/Falska mål" för att bekräfta deltagande i relevanta workshops.

ClickUp främjar också effektiv målsättning genom tydlig organisation och uppföljning av framsteg. Skapa "mappar" för att kategorisera dina utvecklingsmål, till exempel "ledarskapsfärdigheter" eller "dataanalys".

Dessutom kan du inom varje mapp ställa in deadlines och milstolpar med hjälp av ClickUps funktioner "Mål" och "Progress Roll-up". Detta gör att du kan visualisera framstegen för olika mål och hålla motivationen uppe på din väg mot karriärutveckling.

Bestäm vilken karriärväg som är rätt för dig

Den ideala karriärvägen är en unik blandning som stämmer överens med dina mål, färdigheter och ambitioner.

Här är några viktiga faktorer att tänka på:

Din långsiktiga vision: Att förstå dina långsiktiga karriärmål är nyckeln till att välja rätt väg. Kanske längtar du efter Att förstå dina långsiktiga karriärmål är nyckeln till att välja rätt väg. Kanske längtar du efter ledarroller och spänningen i att leda ett team. Eller kanske finner du glädje i att ständigt lära dig och behärska nya färdigheter inom olika områden.

Tänk på dina färdigheter och styrkor: Genom att reflektera över dina unika styrkor kan du avgöra vad du är naturligt bra på. Fundera på hur dessa styrkor stämmer överens med kraven och behoven i olika karriärvägar. Tänk också på vilka färdigheter du vill utveckla och hur varje karriärväg kan bidra till din utveckling. Medan vertikal utveckling fokuserar på att finslipa ledarskapsfärdigheter kan en lateral karriärväg bredda din tekniska expertis.

Arbetsmiljö: Kom ihåg att företagskulturen spelar en stor roll. Ta reda på om din arbetsgivare stöder befordringar och ledarskapsutveckling. Denna öppenhet för interna jobbbyten och samarbete mellan avdelningar kommer att ha en positiv inverkan på din karriärutveckling.

Här är några rekommendationer för att välja mellan vertikal och lateral karriärutveckling:

Anamma en hybridstrategi: De mest tillfredsställande karriärerna innebär ofta en blandning av både vertikala och laterala karriärsteg. Använd vertikal karriärutveckling för att klättra på karriärstegen och skaffa dig ledarskapserfarenhet. Utnyttja sedan laterala karriärsteg för att skaffa dig nya färdigheter och hålla dina kunskaper uppdaterade och relevanta.

Fokusera på kontinuerligt lärande: Prioritera livslångt lärande oavsett vilken väg du väljer. Gå kurser, delta i workshops, lär dig av dina kollegor och håll dig uppdaterad om branschtrender.

Visualisera helheten för att överblicka och prioritera det som är viktigt med ClickUps projektledning.

ClickUps projektledningsplattform kan vara ett kraftfullt verktyg för att hantera din karriärutforskning och utveckling. Så här gör du:

Planering och prioritering : Sätt upp mål för att lära dig nya färdigheter eller skaffa certifieringar. ClickUp hjälper dig att skapa uppgifter, följa framsteg och hålla fokus på dina mål.

Kompetensutveckling och lärandehantering : Använd : Använd ClickUp Docs och listor för att organisera spridda läranderesurser som artiklar, handledningar och onlinekurser på ett och samma ställe. Automatisera påminnelser för att schemalägga studietillfällen och följa dina framsteg.

Utforska karriäralternativ: Effektivisera din jobbsökning med hjälp av Docs för att samla information och referenser till intressanta möjligheter, kontakter och mycket mer. Skapa separata listor för olika områden och organisationer som du överväger.

📮 ClickUp Insight: Endast 11 % av våra undersökningsdeltagare delar sina mål med andra för att öka ansvarstagandet. Det är en missad möjlighet. Tänk på det: att dela din vision ger nya perspektiv, hjälper dig att nå tydligare mål och upptäcka dolda problem som du kanske har missat. 🎯 ClickUp gör det superenkelt att utnyttja denna superkraft. Bara @nämn en mentor för att få deras visdom, koppla in en vän för att öka ansvarskänslan eller lämna detaljerade anteckningar till ditt framtida jag. 💫 Verkliga resultat: Användare säger att de kan hantera ~10 % mer arbete med ClickUp.

ClickUp-funktioner som förbättrar din resa

Artificiell intelligens: Använd Använd ClickUp Brain för att generera automatiserade uppgifter baserade på forskningsanteckningar, sammanfatta viktiga punkter från artiklar och organisera din informationsinsamlingsprocess.

Använd ClickUp Brain AI Knowledge ManagerTM för att få omedelbara svar och insikter från dina forskningsanteckningar, artiklar och mer.

Anpassningsbara vyer och instrumentpaneler: Skapa personliga Skapa personliga ClickUp-instrumentpaneler för att visualisera dina framsteg mot karriärmål och inlärningsmål.

Integrationer: Koppla ClickUp till projektledningsverktyg som du redan använder och molnlagringsplattformar för att centralisera alla dina resurser.

Ladda ner denna mall Använd ClickUps mall för karriärväg för att planera och följa upp en vertikal eller horisontell karriärförändring.

Slutligen, kolla in ClickUps mall för karriärväg! Detta praktiska verktyg hjälper dig att visualisera din ideala karriärresa, identifiera viktiga milstolpar och spåra dina framsteg mot att uppnå din drömkarriär.

Skapa anpassade statusar för uppgifter, till exempel "Ansök om tjänst" eller "Delta i informationsintervju" för en lateral flytt. Du kan också använda anpassade fält för att kategorisera olika karriärvägar (vertikala eller laterala) och de nödvändiga färdigheterna för varje. På så sätt kan du se vilka steg som krävs för att uppnå din önskade flytt.

ClickUp låter dig öppna olika vyer av samma mall. Vyn "Börja här" beskriver din nuvarande roll och dina ansvarsområden. Vyn "Whiteboard" hjälper dig att specifikt mäta framstegen mot din önskade karriärutveckling (vertikal eller lateral). Denna visuella uppdelning hjälper dig att brainstorma och planera specifika åtgärder för den väg du valt.

Sammantaget ger ClickUps mall för karriärväg ett ramverk för att:

Planera strategiskt : Genom att skissa upp stegen i din önskade karriärutveckling kan du skapa en färdplan för framgång.

Håll ordning : Att ha en central plats där du kan följa dina framsteg och mål hjälper dig att hålla fokus.

Kommunicera effektivt: Om ditt företag uppmuntrar diskussioner om karriärutveckling kan den här mallen fungera som utgångspunkt för ett samtal med din chef om dina ambitioner.

Du kan anpassa mallen efter dina behov, oavsett om du planerar för en befordran eller byter till en annan avdelning.

Gör ClickUp till din professionella utvecklingschef

Både vertikala och laterala karriärförändringar har sina fördelar. Det finns dock ingen universallösning. Den bästa vägen för dig beror på hur du ser på din resa.

En lateral karriärförändring kan vara det enklaste och mest effektiva alternativet för att övergå till en annan nisch. Om du är nöjd med din nuvarande karriärväg kan du fortsätta utvecklas genom att fokusera på vertikala möjligheter.

Oavsett om du väljer en vertikal, lateral eller hybrid strategi är det viktigaste att hitta ett drömjobb som gör dig tillfreds och lycklig i din karriär. Nyckeln är att vara trogen dina mål, vara öppen för nya möjligheter och växa för varje steg.

Karriärplanering är spännande, men kan också kännas överväldigande. Att ha en utvecklingspartner som ClickUp kan hjälpa dig att hålla ordning, smidigt följa upp dina mål, hantera ditt lärande och fokusera på att uppnå dina ambitioner, vilket kan göra hela skillnaden.

Registrera dig på ClickUp idag och påbörja din drömkarriär.

Vanliga frågor (FAQ)

1. Vad är skillnaden mellan horisontell och vertikal karriärutveckling?

Horisontell utveckling innebär att man byter mellan olika roller eller branscher, medan vertikal utveckling fokuserar på att klättra i hierarkin inom ett specifikt område eller en specifik organisation.

2. Vad är skillnaden mellan vertikal och horisontell karriärutveckling?

Vertikal karriärutveckling avser att klättra i hierarkin inom ett område, medan horisontell utveckling innebär att diversifiera sina färdigheter och erfarenheter över olika roller eller branscher.

3. Vad är ett exempel på lateral utveckling?

Ett exempel på lateral utveckling kan vara en marknadsföringsspecialist som övergår till en roll inom affärsutveckling inom samma företag.