Hur man skapar en plan för ledarskapsutveckling

Vissa säger att gott ledarskap är en del av ens natur, medan andra tror att man blir en bra ledare genom erfarenhet. Även om det kanske inte finns någon allmän enighet om vad som gör en ”idealisk ledare”, är det tydligt att goda ledaregenskaper kan läras in.

Ja, det tar tid, ansträngning och tålamod, men en bra ledare kan lämna ett avtryck. Det är viktigt att ha en genomtänkt och välstrukturerad strategi om du vill bli en ledare inom ditt expertområde eller förbättra dina ledaregenskaper.

Detta innebär att man måste skapa omfattande planer för ledarskapsutveckling, något som vi kommer att fördjupa oss i i denna artikel.

Låt oss börja. 👇

Förstå ledarskapsutveckling

Ledarskapsutveckling är processen att förbättra färdigheterna och förmågorna hos människor inom en organisation för att driva förändring och förbereda dem för att leda team och människor.

Det innefattar aktiviteter som utbildning, mentorskap och lärande, med målet att förbättra sina färdigheter och utveckla sina ledaregenskaper och sin kompetens.

Effektivt ledarskap i vår tid innebär, som McKinsey påpekar i ett nyligen publicerat nummer, ”Nytt ledarskap för en ny era av blomstrande organisationer”, följande:

Att gå bortom att bara sträva efter vinst och agera som en visionär som fokuserar på att skapa påverkan för alla intressenter

Planera mot konkurrenterna genom att skapa knapphet, skapa nytt värde som arkitekt med ett överflödstänkande

Led dina medarbetare med auktoritet och utvidga till att samarbeta med dem – agera som en katalysator för att stärka ditt team.

Gå bortom professionalism och behandla dig själv och andra som äkta människor

Ledarskapsutveckling handlar alltså om att lära sig att skapa större genomslagskraft, skapa värde för dig själv, ditt team och din organisation, fungera som en katalysator för ditt teams tillväxt och, viktigast av allt, erkänna den mänskliga faktorn hos de människor du arbetar med. Det hjälper dig också att:

Utveckla bättre kommunikation: Att ge teammedlemmarna en röst uppmuntrar en arbetskultur som är öppen för nya idéer och hjälper till att undvika missförstånd.

Ökad motivation och produktivitet: Hjälpa ditt team att känna sig motiverade att ge allt, vilket ökar produktiviteten.

Sätt upp och uppnå långsiktiga mål och utveckla en vision: Hjälp till att sprida långsiktiga mål med fokus och engagemang bland medarbetarna.

Ledarskap och management: hur skiljer de sig åt?

Ledarskap och management anses ofta vara synonyma begrepp, men de är inte samma sak. Många duktiga chefer är också duktiga ledare, men det är inte alltid fallet.

Det primära målet för ledarskap är att säkerställa en smidig drift och effektivt slutförande av uppgifter. Detta innebär att fatta beslut om prioriteringar för ditt team, utvärdera prestationer, välja teammedlemmar och mycket mer.

Ledarskap är å andra sidan liknande coaching. En ledare är ansvarig för att hålla teamets moral hög, definiera en specifik riktning och fostra alla teammedlemmar till att bli bättre versioner av sig själva.

Ledarskap ser den mänskliga sidan av saker och ting. Det fokuserar på att påverka, motivera och göra det möjligt för andra att bidra helhjärtat till organisationens framgång. Även om ledningen tar hänsyn till vissa mänskliga faktorer, fokuserar den inte alltid på individ- och teamutveckling i samma utsträckning som ledarskapet gör.

Ta till exempel två personer, Jane och Alex, som arbetar på ett teknikföretag. Som projektledare ser Jane till att teamet håller deadlines och budget, med fokus på kortsiktiga mål.

Samtidigt inspirerar teamledaren Alex till innovation och personlig utveckling och främjar en samarbetsmiljö som driver långsiktig framgång för varje anställd. Jane hanterar uppgifter; Alex leder människor.

Processen för att skapa en plan för ledarskapsutveckling

Att bli en bra ledare börjar med att skapa en effektiv ledarskapsutvecklingsplan som är skräddarsydd efter din personlighet, dina styrkor och svagheter.

En ledarskapsutvecklingsplan beskriver specifika steg för att ge dig nya färdigheter och kunskaper som hjälper dig att växa som ledare.

Även om din organisation kan ta initiativet till att skapa en ledarskapsutvecklingsplan för din utveckling, kan du också vara dess enda arkitekt. Här är en steg-för-steg-guide till att utforma en framgångsrik ledarskapsutvecklingsplan som hjälper dig att växa och utvecklas.

Steg 1: Utvärdera dina nuvarande yrkeskunskaper

Ditt ledarskapsutvecklingsprogram bör börja med att identifiera dina styrkor, svagheter och arbetsvanor. Detta hjälper dig att förstå vilka områden du kan arbeta med för personlig och professionell utveckling.

För att förbättra dig själv bör du ägna dig åt djup och grundlig självreflektion samtidigt som du har ett öppet sinne som erkänner dina svagheter och de områden eller färdigheter du har svårt för.

Detta hjälper dig att känna igen de fallgropar du kan stöta på på din väg mot att bli en bra ledare.

Några av de bästa sätten att verkligen förstå sig själv är:

Gör en SWOT-analys: Analysera dig själv med hjälp av SWOT-modellen som mäter dina styrkor, svagheter, tillväxtmöjligheter och hot. Så här gör du: Styrkor: Identifiera dina kärnkompetenser, färdigheter och egenskaper som gör dig effektiv i din roll. Svagheter: Erkänn områden där du saknar färdigheter eller behöver förbättras. Möjligheter: Leta efter trender, nätverksmöjligheter och tillväxtområden inom ditt område. Hot: Tänk på externa faktorer som kan hindra din utveckling, till exempel förändringar i branschen.

Styrkor: Identifiera dina kärnkompetenser, färdigheter och egenskaper som gör dig effektiv i din roll.

Svagheter: Erkänn områden där du saknar färdigheter eller behöver förbättras

Möjligheter: Leta efter trender, nätverksmöjligheter och tillväxtområden inom ditt område.

Hot: Beakta externa faktorer som kan hindra din utveckling, till exempel förändringar inom branschen.

Dagbok: För en dagbok för att dokumentera dina dagliga och veckovisa framsteg, arbetserfarenheter och hinder. Reflektera över dina interaktioner, beslut och resultat för att hitta mönster som behöver omedelbar uppmärksamhet.

Be om personlig feedback: För att bättre förstå din arbetsprestation, kontakta kollegor och be om deras ärliga feedback om dina styrkor och områden som kan förbättras. Be dessutom om detaljerade utvärderingar från dina chefer och arbetsledare. Använd denna feedback som en möjlighet till självreflektion och utveckling genom att vidta konkreta åtgärder för att förbättra dina färdigheter och åtgärda svagheter.

Styrkor: Identifiera dina kärnkompetenser, färdigheter och egenskaper som gör dig effektiv i din roll.

Svagheter: Erkänn områden där du saknar färdigheter eller behöver förbättras

Möjligheter: Leta efter trender, nätverksmöjligheter och tillväxtområden inom ditt område.

Hot: Tänk på externa faktorer som kan hindra din utveckling, till exempel förändringar i branschen.

💡 Proffstips: När du gör en självbedömning, ha ett tillväxtorienterat tankesätt och se utmaningar som möjligheter till förbättring snarare än misslyckanden. Ta emot feedback med ödmjukhet och tacksamhet.

Steg 2: Sätt upp uppnåeliga mål för framgångsrikt ledarskap

För att en plan för ledarskapsutveckling ska vara framgångsrik bör den bestå av uppnåeliga mål.

Ledarskapsmål är väl definierade mål, antingen kortsiktiga eller långsiktiga, som hjälper till att förbättra ledarskapsförmågan genom att ge riktning och tydlighet om vad man måste göra.

Dina mål för ledarskapsutveckling kan vara att läsa fem böcker under de kommande sex månaderna, bygga upp emotionell intelligens genom att öva meditation och lyssna bättre under de kommande månaderna, eller delta mer aktivt i nätverksaktiviteter nära ditt kontor.

Tänk på att det inte alltid är lätt att sätta upp genomförbara mål. Men det finns ett enkelt sätt för alla att sätta upp sina mål utan ansträngning. Det är Bernsteins PACE-modell, en förkortning för:

Välj ett ledarskapsmål: Det är lättare att helt enkelt välja ett mål och gå vidare med det än att försöka uppnå flera mål. Om du är osäker på hur du ska börja, be dina kollegor om råd. Eller gå helt enkelt till din chef och fråga: ”Hur kan jag förbättra mina prestationer i min roll och bidra mer positivt som teammedlem?” Eftersom en ledares mål är att påverka andra mer effektivt måste du prata med andra om hur du kan bli bättre.

Informera andra om målet: Dela det med de personer som står dig närmast när du har bestämt dig för ett mål. Detta ger dig tre viktiga fördelar: Ökar ansvarskänslan för att uppnå dina mål Förbättrar dina professionella relationer och bygger förtroende Ger dig värdefull feedback om dina valda mål

Ökar ansvarstagandet för att uppnå dina mål

Förbättrar dina professionella relationer och bygger förtroende

Det ger dig värdefull feedback om dina valda mål.

Ökar ansvarstagandet för att uppnå dina mål

Förbättrar dina professionella relationer och bygger förtroende

Det ger dig värdefull feedback om dina valda mål.

Forskning från professorer vid Harvard Business School visar att det ger ett positivt intryck att be om råd. Ju mer öppen du är om dina mål, desto mer kommer andra att känna sig bekväma med att be dig om feedback i gengäld.

Samla idéer: Det räcker inte att bara dela med sig av sina idéer. Man måste samla in genomförbara idéer för förbättringar. Men här måste man vara taktfull. Fråga inte bara dina kollegor: "Hur kan jag förbättra mig?"

Detta sätter dem ofta i en svår situation och hindrar dem från att ge bra insikter. De kan också vara rädda för att oavsiktligt förolämpa dig. Ge dem därför tillräckligt med tid att formulera sina idéer och återkomma till dig.

Samla in feedback: När du har definierat dina mål, samlat in idéer och börjat arbeta med dem är det dags att be om feedback på dina framsteg. Avsätt tillräckligt med tid för att göra meningsfulla framsteg innan du ber om feedback. Följ istället upp kontinuerligt med dem du har delat ditt mål med och spåra dina framsteg.

💡 Proffstips: Sätt upp tydliga och specifika ledarskapsmål, dela dem med kollegor för ansvarstagande och feedback, och följ konsekvent dina framsteg. Kom ihåg att tydlighet och kommunikation är avgörande för att sätta upp effektiva mål för framgångsrikt ledarskap.

Se till att dina mål för ledarskapsutveckling också är SMART: specifika, mätbara, uppnåeliga, relevanta och tidsbundna.

I stället för att säga ”Jag vill förbättra min kommunikation” kan du till exempel säga ”Jag vill förbättra mina talfärdigheter genom att delta i en workshop och öva på presentationer varannan vecka under de kommande tre månaderna”. Det ger dig en tydligare bild av hur du ska gå tillväga för att uppnå ditt mål.

Steg 3: Mentorskapets roll i ledarskapsutveckling

En mentor ger vägledning, stöd och värdefulla insikter för din personliga utveckling och hjälper dig med din ledarskapsutvecklingsplan, som är en fortlöpande plan. Det mest värdefulla en mentor har är erfarenhet. En bra mentor delar med sig av sina kunskaper och sin expertis för att hjälpa sina adepter att växa och utvecklas.

Fokusera på att skaffa en mentor eller en kunskapsledare som är specialiserad inom det område du vill utmärka dig inom. Mentorer ger också tillgång till nätverksmöjligheter och introducerar adepter till nya erfarenheter. De kommer att hålla dig ansvarig för din utveckling och därmed förbättra dina framsteg.

💡 Proffstips: Om du inte kan hitta en mentor i din omedelbara arbetsmiljö, använd internet. Använd sökfilter på sociala nätverksplattformar som LinkedIn för att hitta personer med den expertis och bakgrund du söker.

Leta efter mentorsprogram som erbjuds av yrkesföreningar som American Management Association (AMA) eller branschspecifika organisationer.

Steg 4: Delta i ledarskapsutbildningar

Ledarskapsutbildning innebär personlig coaching som syftar till att stärka dina ledaregenskaper och ditt självförtroende.

Program för ledarskapsutveckling omfattar vanligtvis workshops, seminarier, coachningssessioner och praktiska övningar för att förbättra specifika ledarskapsfärdigheter.

Oavsett om du befinner dig i mitten eller slutet av din karriär är det aldrig för sent att delta i ett ledarskapsutvecklingsprogram.

Förutom att lära dig färdigheter kommer du att få kontakt med professorer och klasskamrater som stöttar dig och är redo att hjälpa dig och dela med sig av insikter för din karriärutveckling.

Och naturligtvis kommer utbildningssessionerna att ge dig en gedigen förståelse för grunderna i ledarskap, såsom:

Kommunikationsförmåga

Emotionell intelligens

Förändringshantering

Beslutsfattande

Teambuilding

Och mer

Kom ihåg att noggrant undersöka dina potentiella instruktörer och kurser för att säkerställa att de stämmer överens med dina mål.

💡 Proffstips: Har du inte tillräckligt med tid men vill ändå delta i ledarskapsutvecklingsprogram? Coursera erbjuder några fantastiska onlinekurser som hjälper dig att utmärka dig inom olika aspekter av ledarskap.

Den onlinekurs i ledarskap och management som Harvard Business School erbjuder har blivit mycket populär bland yrkesverksamma.

Steg 5: Förfina dina mjuka färdigheter

Mjuka färdigheter handlar om små aspekter av personligheten, som att lyssna, förstå andras perspektiv och hantera svåra förhandlingar.

Mjuka färdigheter som kommunikation, empati, anpassningsförmåga och problemlösning gör det möjligt för ledare att effektivt leda team, skapa starka relationer, inspirera andra och hantera utmaningar.

Dessa färdigheter förbättrar i slutändan både individens och organisationens framgång.

Hur arbetar du med dina mjuka färdigheter? Här är några tips:

aktivt lyssnande genom att engagera dig fullt ut, förtydliga dina ord och ge feedback som Öva pågenom att engagera dig fullt ut, förtydliga dina ord och ge feedback som projektledare

Förbättra icke-verbal kommunikation genom att upprätthålla ögonkontakt, använda öppen kroppsspråk och vara medveten om din tonfall.

Utveckla empati genom att förstå andra människors perspektiv, ställa öppna frågor, bekräfta känslor och erbjuda stöd.

Öva regelbundet genom att tillämpa dina mjuka färdigheter i dagliga interaktioner och delta i rollspel för att simulera olika situationer.

Ledarstilar och strategier

Ditt sätt att leda dina teammedlemmar kommer att skilja sig från vad dina kollegor kanske har i åtanke. Dessa skillnader kan grovt sett sammanfattas under ledarskapsstilar.

Ledare använder dessa beteendemässiga metoder för att påverka, motivera och styra sina följare. Din ledarstil avgör hur du omsätter planer i handling och uppnår mål, samtidigt som du säkerställer ditt teams välbefinnande och tillfredsställelse och uppfyller intressenternas förväntningar.

I en studie som citeras i en artikel i Harvard Business Review av Daniel Coleman undersöktes över 3 000 mellanchefer för att förstå hur olika ledarskapsbeteenden påverkar vinsten. En chefs ledarskapsstil kan ensam påverka 30 % av ett företags lönsamhet.

Låt oss därför undersöka några av de mest populära ledarskapsstilarna i näringslivet. Genom att förstå dem kan vi upptäcka olika sätt som ledare kan arbeta på.

1. Demokratiskt ledarskap

Ledaren fattar beslut baserat på teamets synpunkter. Även om det är ledaren som har den slutgiltiga beslutanderätten är varje medlems röst viktig och har betydelse.

Demokratiskt ledarskap fokuserar på inkludering, samarbete, horisontell kommunikation, att stärka teammedlemmarna, bygga förtroende och empati. Det fungerar eftersom det uppmuntrar alla deltagare att delta i ‌ affärsprocesser, dela sina åsikter och främja sin personliga utveckling.

Tänk dig att du ingår i ett projektteam som utvecklar en ny app, och att er projektledare, Emma, använder sig av demokratiskt ledarskap. Varje vecka samlas ni för brainstorming-sessioner där allas idéer och åsikter lyssnas på. När ni beslutar om appens huvudfunktioner ser Emma till att alla får rösta. På så sätt blir era synpunkter viktiga, och teamet känner sig mer engagerat och motiverat att lyckas. Detta är kärnan i demokratiskt ledarskap.

Det finns dock specifika utmaningar med denna stil. Att få alla att enas kan ta mycket tid. Dessutom kan det bromsa beslutsfattandet om inte alla har den expertis som krävs för att fatta svåra beslut.

2. Autokratiskt ledarskap

Autokratiskt ledarskap är raka motsatsen till demokratiskt ledarskap och innebär att beslut fattas utan feedback från teamet eller utan att teamets synpunkter beaktas.

Det handlar om centraliserad makt, vertikala kommunikationskanaler, minimala diskussioner och en allmän motvilja mot feedback och kritik.

Vi rekommenderar inte att du använder denna ledarstil i din dagliga verksamhet, eftersom den kännetecknas av hot, detaljstyrning och ledarberoende. Den kan dock vara särskilt användbar i nödsituationer eller vid ledningsförändringar.

Tänk dig till exempel följande scenario: Du står plötsligt inför en otroligt snäv deadline, och ledningen är fast besluten att den ska hållas. Det finns ingen tid för långa diskussioner eller gradvisa förbättringar. Detta är en kritisk situation där autokratiskt ledarskap verkligen kommer till sin rätt.

Det handlar om att genomföra ledarskapsstrategier med absolut kraft, fatta snabba och väl avvägda beslut och göra allt man kan för att hålla verksamheten igång och i tid.

3. Laissez-faire-ledarskap

Lasissez-faire betyder ”låt dem göra det”. Denna ledarstil innebär att man ger sina anställda fria tyglar och inte lägger sig i deras arbete om inte situationen kräver det.

Det gör att medarbetarna tar ansvar för sina beslut och motiverar dem att göra sitt bästa och utvecklas. Viktiga egenskaper är begränsad styrning, minimal inblandning, hög autonomi, förtroende och egenmakt.

Denna ledarskapsfilosofi fungerar bäst i unga organisationer som nystartade företag. Ledarna litar fullständigt på sina anställda, och lusten att arbeta blir en inre drivkraft. Anställda känner sig uppskattade och kan ta åt sig äran för sitt arbete.

Några utmaningar med denna strategi är begränsad teamutveckling, flera utmaningar för oerfarna teammedlemmar och otydliga roller som leder till förvirring.

4. Strategiskt ledarskap

Denna ledarskapsstil syftar till att hitta en medelväg mellan företagets primära verksamhet och tillväxtmöjligheter. Ledaren ansvarar för att fatta viktiga beslut samtidigt som hen prioriterar att skapa och upprätthålla en hållbar arbetsmiljö för sina medarbetare.

Denna stil betonar ansvarstagande, produktivitet, samarbete och öppenhet som sina viktigaste egenskaper. Den hjälper till att stödja och upprätthålla många olika typer av anställda samtidigt som den arbetar mot det gemensamma affärsmålet på lång sikt.

Tänk dig att du leder ett projektteam på jobbet. Du vet att fördelning av uppgifter mellan teammedlemmarna ökar produktiviteten och hjälper alla att utvecklas. Därför tar du dig tid att ta reda på vem som är bäst på vad och delegerar därefter. Detta är ett sätt att utöva strategiskt ledarskap.

Men det finns också utmaningar. När ledare fokuserar för mycket på helheten och framtida möjligheter kan de bli skrämda, detaljstyrda, ledarberoende och förbise viktiga frågor.

Detta var några av de vanligaste ledarskapsstilarna. Här är några fler:

Transformativt ledarskap

Transaktionellt ledarskap

Coaching Ledarskap

Byråkratiskt ledarskap

Visionärt ledarskap

Ledande ledarskap

Utmaningar vid skapandet av en plan för ledarskapsutveckling

En effektiv plan för ledarskapsutveckling är avgörande. Men när du utvecklar en plan som du kan genomföra i praktiken måste du förstå och övervinna specifika utmaningar.

Här är några av de utmaningar du kan möta när du utformar din LDP.

Utmaning 1: Brist på resurser

Att avsätta en budget för ledarskapsutvecklingsprogram kanske inte blir en högsta prioritet på grund av ökad konkurrens, regleringar och andra utmaningar.

Låt oss vara ärliga: utbildningar och andra resurser som du som ledare lägger ner är dyra och tar mycket tid. Vad är lösningen? Tänk utanför boxen.

Överväg virtuell utbildning. E-program är betydligt billigare och mer tillgängliga för teammedlemmar utanför arbetstid. Du kan till och med gå tillbaka till utbildningsvideorna för att snabbt repetera det du lärt dig.

Utmaning 2: Bristande engagemang

Ditt ledarskap, dina chefer och din organisation kanske inte har en kultur som främjar lärande och utveckling av ledare. Detta kan bli ett betydande hinder. Låt oss dessutom säga att du klarar av den teoretiska delen. Men hur är det med att omsätta teorin i praktiken? Idealiskt sett bör alla utbildningsprogram innehålla inbyggd ansvarsskyldighet, vilket innebär att det finns tydliga mål som du kan mäta, oavsett om de är kortsiktiga eller långsiktiga. Men så är inte alltid fallet. Den enklaste lösningen på detta problem är att ta personligt ansvar och involvera din närmaste krets i utvecklingsprocessen.

Utmaning 3: Motstånd mot feedback

Det är lätt att säga att man ska ha ett öppet sinne. Men det är inte alltid lätt att ta emot kritik. Svårigheter att ta emot och agera på konstruktiv kritik kan hindra tillväxt.

Om du inte kan lösa detta problem är den bästa lösningen att söka rådgivning och utveckla en positiv attityd.

Utmaning 4: Tidshantering

Det kan vara svårt att avsätta extra tid för din personliga ledarskapsutveckling. Det finns dock en enkel lösning som helt och hållet beror på ditt engagemang för saken.

Överväg att använda ett projektledningsprogram som ClickUp för att avgränsa tiden mellan olika dagliga aktiviteter. Det hjälper dig att skapa och hantera ditt schema genom att du kan dela upp uppgifter i deluppgifter, visa ditt schema i ClickUp-kalendern, ställa in återkommande uppgifter, tilldela specifika tidsblock och få påminnelser.

Använd ClickUp Calendar för att se var du lägger din tid och hålla koll på både personliga och arbetsrelaterade uppgifter

Med mobilappen kan du också spåra personliga mål och hålla ordning. Det gör det enkelt att vara produktiv och säkerställer att du aldrig missar en deadline.

Följ detta schema till punkt och pricka för att få ut det mesta av de 24 timmar du har till ditt förfogande.

Och glöm inte att balansera arbete och fritid, för det sista du vill är att bränna ut dig. Det beror på att ledare i allt högre grad visar tecken på utbrändhet, med 72 % som känner sig utmattade vid slutet av dagen, en ökning från 60 % år 2020. Verktyg som ClickUp kan hjälpa dig att spara upp till en dag per vecka.

Övervaka framsteg och utvärdera

Grattis! Om du har utvecklat och implementerat en sammanhängande plan för ledarskapsutveckling är det dags att se dina framsteg.

Är du på rätt väg? Förbättras du verkligen? Nu måste du svara på dessa frågor.

Varför? För att utvärdering av dina prestationer är en central del av din ledarskapsutveckling. Det kan hjälpa dig att:

Var konsekvent

Omdefiniera elementen i ledarskapsutbildning och utveckling utifrån dina omedelbara behov

Var mer fokuserad på att identifiera vad som behöver mer uppmärksamhet

Att följa dina framsteg hjälper också till att ompröva dina mål, ge feedback, uppmuntra självutveckling, säkerställa erkännande och ansvarstagande samt anpassa ledarskapsutvecklingsprogram.

Men hur kan man kontrollera om man är på rätt väg? Finns det något verktyg som kan hjälpa?

Du har tur. ClickUp har allt du någonsin kommer att behöva. Denna projektledningsprogramvara är en helhetslösning för alla dina behov inom ledning och arbetsflöden.

Det har dedikerade mallar för ClickUp Personal Development Plan och ClickUp Leadership Team Health Monitor.

Du kan till och med göra din ledarskapsresa till ett spel genom att sätta upp strikta poängbaserade mål. Låt oss se hur.

Ladda ner denna mall ClickUps mall för personlig utvecklingsplan är utformad för att hjälpa dig att hålla ordning och motivationen uppe under din personliga utvecklingsresa.

ClickUps mall för personlig utvecklingsplan hjälper dig att:

Identifiera områden som kan förbättras och sätt upp realistiska förväntningar

Följ upp framstegen mot målen och reflektera över framgångarna

Organisera resurser, uppgifter och tidsplaner på ett och samma ställe

Ladda ner denna mall ClickUps mall för hälsomätning av ledningsgruppen är utformad för att hjälpa dig att övervaka den övergripande hälsan hos din ledningsgrupp.

Och om du redan leder och hanterar ett team erbjuder mallen Team Health Monitor en omfattande översikt över ditt teams välbefinnande, vilket gör att du kan:

Samla in realtidsinformation om prestanda

Identifiera områden för förbättring och tillväxt

Följ utvecklingen över tid för att säkerställa framgång

Dessa två ger dig fullständig kontroll över personlig och teambaserad ledarskapsutveckling. Du kan anpassa allt från status och fält till vyer (lista, Gantt, arbetsbelastning, kalender och mer) och projektledningstekniker.

Genom en enhetlig plattform möjliggör du en ärlig, öppen dialog och feedback från flera teammedlemmar. De gemensamma målen säkerställer också att alla är på samma sida.

Förbättra dina ledarskapsfärdigheter med ClickUp

Vi har sett hur viktigt det är med en plan för ledarskapsutveckling för att klättra till högre positioner i företaget. Vi har också sett hur viktigt det är att sätta upp mål, delta i givande diskussioner och välja en ledarstil, samtidigt som man kontinuerligt övervakar sina framsteg och förbättrar sina färdigheter.

Sätt upp och följ upp mål för att förvandla milstolpar till stunder av stolthet för teamet med ClickUp Goals

För att göra allt detta effektivt behöver du en app som ClickUp. Utöver de mallar vi diskuterade ovan låter ClickUps många funktioner dig granska din personliga utveckling och teamets utveckling på ett sätt som ingen annan app kan.

Du kan till exempel använda ClickUp Goals för att följa dina framsteg när du uppnår målen i din ledarskapsutvecklingsplan.

Ladda ner denna mall ClickUps mall för SMART-mål är utformad för att hjälpa dig att skapa och följa upp mål för dig själv eller ditt team.

Om du föredrar en mallbaserad metod kan du välja ClickUps SMART Goals Template. Med denna ClckUp-mall kan du skriva ner mål uppdelade i mindre, uppnåbara steg som du kan uppnå ett i taget. Du kan också ställa in anpassade statusar för varje uppgift för att se hur nära du är att uppnå dem, tillsammans med alternativ som att lägga till anpassade fält och fem olika visningsalternativ för att hålla koll på dina framsteg med de mest detaljerade insikterna.

Med ClickUp Task Priorities kan du tala om för dina teammedlemmar vad som är mer brådskande eller vad som är i riskzonen

Du kan också optimera uppgiftshanteringen genom att använda ClickUps funktion för uppgiftsprioritering. Med den här funktionen kan du bättre hantera dina personliga mål eller till och med ditt teams ansvarsområden.

Använd ClickUp Docs för att anteckna allt du behöver

Dessutom kan du sammanfatta rapporter och göra anteckningar om vad som helst med ClickUp Docs.

Så, vad väntar du på? Om du funderar på att göra det imorgon, gör det idag, och om du funderar på att göra det senare, gör det nu. Varje sekund är dyrbar. Registrera dig gratis på ClickUp för att påbörja din resa mot ledarskapsutveckling.