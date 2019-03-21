Rätt ledarstil för dig? 7 bra exempel för ledare

De flesta människor har ingen aning om hur de ska beskriva sin ”ledarskaps-” eller ”ledningsstil”.

Det handlar mer om personlighet än något annat. Med det sagt har samhället funnits ett tag. Vi har sett många ledare komma och gå. Vissa av dem har varit fantastiska, andra har varit hemska, och ofta ligger ledarens värde i betraktarens ögon.

Vad menar jag med det? Vi gillar olika ledare beroende på våra egna personligheter. Ofta är det som räknas som en bra ledare för en person helt oacceptabelt för någon annan.

Det går dock inte att förneka att karisma, stil, expertis och bra idéer lyfter vissa människor över andra.

I det här inlägget kommer vi att dyka in i detaljerna kring olika typer av ledare och se vilka som fungerar bäst för att slutföra uppgifter och uppnå mål.

Olika typer av ledarstilar

1. Coachande ledarstil

Nej, det handlar inte bara om sport. Istället handlar det om att hitta de bästa färdigheterna hos människor och sedan uppmuntra dem att agera. Coachande ledare ser framåt, tänker på organisationens framtida behov och förbereder sig för det. Ibland måste de fatta svåra beslut baserat på situationer som kan verka stå i konflikt med den personliga coachning de har erbjudit sina anställda.

Men i slutändan vill en effektiv ledare som använder sig av ledarskapscoachingstilen det bästa för varje person, oavsett vart de tar vägen därifrån. De bästa analogierna för bra coacher kommer naturligtvis från sporten, men inte alla sportcoacher är bra på ledarskapscoachingstilen.

Jag hade svårt att hitta kända coachande ledare, eftersom de ofta sätter sig själva i bakgrunden, ungefär som i tjänande ledarskap. De arbetar alltid med att utveckla människor genom professionella utvecklingsmöjligheter, vilket ofta gör det till ett otacksamt jobb. För att förbättra ditt sätt att coacha dina anställda, kolla in den här fantastiska boken, som rekommenderas av ClickUps VD, Zeb Evans.

Kända coachande ledare:

Joe Maddon, manager för Chicago Cubs: Joe Maddon ledde Chicago Cubs till deras första World Series-seger på över 80 år och bröt därmed den berömda förbannelsen. Men varför är han en så bra coach och ledare? Han vann med unga spelare som han själv hjälpt att utveckla.

Sheryl Sandberg, COO på Facebook: Hon har fått erkännande för att ha hjälpt Mark Zuckerberg att växa på Facebook, samtidigt som hon har infört en kultur av inkludering.

2. Autokratisk stil

Den autokratiska ledaren kräver att alla gör som han eller hon säger, vilket ofta leder till att mer kreativa och kompetenta medarbetare blir missnöjda under hans eller hennes ledarskap.

I slutändan är de bra på att få sin vilja igenom – på gott och ont.

Dessa är de auktoritära ledarna som kallas ”krävande” och ”oflexibla”. Samarbete är inte deras starka sida.

Men dessa ledare som kräver auktoritet kan vara bra för anställda som gillar rutiner och instruktioner; auktoritära ledare är också bra på att fatta snabba beslut. Autokratiska ledare erbjuder också noggrann övervakning som kan övergå till hotfullt beteende. Detta skapar då för många kommunikationsproblem som kan skada teamets moral.

Kända autokratiska chefer:

Martha Stewart : Den kända hem- och livsstilsmagnaten är smart och fokuserad. Hon var också en krävande ledare som förväntade sig att hennes personal skulle följa hennes anvisningar. Hon var känd för att älska konkurrens och hanterade inte kritik särskilt bra.

3. Administrativ och byråkratisk ledarstil

Dessa chefer fokuserar på ordning och reda. Processen är viktig. De följer en förutbestämd procedur och är inte så intresserade av sina kollegors eller underordnades åsikter. Lagens bokstav trumfar alltid lagens anda med denna ledarstil.

Det är ett missförstånd att tro att denna version av ledarskap är oflexibel. Sanningen är att den passar mycket bra för kris- och situationsanpassat ledarskap, vilket är anledningen till att processer fungerar så bra inom militären och polisen. Det handlar egentligen om att agera snabbt och samstämmigt enligt en fastställd process när ett beslut väl har fattats.

Visst, den ledarstilen fungerar inte för alla branscher och det behöver den inte heller. Alla företag står inte inför liv-eller-död-situationer, och det är orättvist av en chef att behandla alla situationer som om det vore så när man har att göra med prylar eller liknande.

Kända administrativa och byråkratiska ledare:

Colin Powell: Powell var en mycket militärisk person, men arbetade också över de politiska gränserna för att tjäna och stödja presidenter av alla slag. Samtidigt ansågs han inte vara en hök eller revolutionär, utan arbetade nära de procedurer och policyer som fastställts av hans överordnade.

4. Demokratisk ledarstil

Alla får rösta, eller hur? De som anammar den demokratiska stilen involverar gärna sina medarbetare i företagets beslut. Om du väljer detta visar du dina medarbetare att du litar på dem och uppskattar deras åsikter och erfarenheter.

Demokratiska ledare tror att medarbetarna i stor utsträckning kan styra sig själva och att du bara är där för att hålla igång verksamheten.

Kända ledare med demokratisk ledarstil (inte politiskt!)

Tony Hsieh från Zappos: Detta är en av de mest kända formerna av demokratisk ledarskap eftersom den använder en platt ledarskapsstil för team och anställda, utan några chefer. Den kallas holokrati. Och även om många tvistar om holokrati kontra demokrati, passar den som ett brett exempel. Zappos är ett stort experiment inom holokrati och du bör definitivt undersöka deras tillvägagångssätt själv.

5. Motiverande och karismatisk ledarstil:

Dessa personer är karismatiska, extroverta och sociala med en bred vision. De framstår som vänliga och medkännande, men kan vara lite kalla bakom stängda dörrar. Deras förmåga att hantera enskilda personer kan vara lite bristfällig.

Ledare som passar in i denna mall är vanligtvis framträdande och har en auktoritär utstrålning. Dessa ledare använder ibland (inte alltid) bombastiska belöningar för att motivera medarbetarna att nå målen, och utnyttjar sin karisma för att uppmuntra ytterligare motivation.

Kända karismatiska ledare:

Elon Musk: Han har byggt upp Tesla och SpaceX delvis tack vare sin karisma och tillgänglighet, samt sin fantastiska vision. Det är inte alla karismatiska ledare som har det. Han är en personlighet som många i näringslivet vill efterlikna, och en del av anledningen till det är hans utåtriktade (men framgångsrika) stil.

6. Relationell faciliterande ledarstil

Dessa ledare anstränger sig för att utveckla en relation med teamen som skapar en känsla av trygghet, så att alla känner sig delaktiga och kan bidra. Det är en deltagande stil. De är bra lyssnare och ställer tankeväckande strategiska frågor för att föra organisationen mot en större vision.

Det slutgiltiga beslutet är inte nödvändigtvis deras – de är öppna för det som är bäst för organisationen. Relationella ledare uppmuntrar individuell utveckling tillsammans med deltagande brainstorming och idégenerering. De är duktiga på reflektion, att lära sig av misstag och tvåvägskommunikation.

Kända relationella faciliterande ledare:

James Parker, tidigare VD för Southwest Airlines: Det kan verka något klichéartat att sätta medarbetare och kunder i första rummet, men enligt alla uppgifter var det precis vad Parker gjorde under sin tid på Southwest, vilket bidrog till att skapa den positiva kultur som företaget är känt för.

7. Laissez-faire-ledarstil

Ledare med denna stil ger lite vägledning och vill att medarbetarna ska reagera och fatta beslut på egen hand. Verktygen och resurserna tillhandahålls, och sedan förväntar de sig resultat från dessa resurser. Problem tas inte nödvändigtvis upp med ledaren utan beslutas inom gruppen så länge som frågan tas om hand.

Denna stil fungerar inte för alla eller alla team och kräver ett stort förtroende för personalens erfarenhet och kunskap.

Kända exempel på laissez-faire-ledarskap

Warren Buffett: Överraskande nog är Buffett känd för sin laissez-faire-ledarstil gentemot de företag han köper och äger. Många gånger är hans köp ett godkännande av vad ett företag redan gör, så han ser inget behov av att ingripa. Naturligtvis förväntar sig Buffett utmärkta resultat, annars skulle han inte ha en så fantastisk rad av framgångar.

Slutsats

En sak att komma ihåg – oftast anpassar sig de bästa ledarna efterhand som deras team, situationer och företagets mål utvecklas. Det är svårt att säga när och hur en avdelningschef bör använda en viss ledarstil. Alla har sina för- och nackdelar. Du måste lära känna din egen personlighet och ditt teams personlighet, samt de uppgifter och projekt som måste utföras.

Ibland kan det innebära en hård hand, andra gånger en laissez-faire-attityd. Många mellanchefer drivs av bekymmer från både över- och underordnade, vilket tvingar dem att vara anpassningsbara snarare än att strikt följa en viss stil. Du kanske måste välja den mest effektiva ledarstilen för situationen just då och där.

Det är viktigt att känna till vilka ledarstilar som finns och vara bekant med dem så att du är redo att använda dem när tillfället kommer.

Vilka ledarstilar har fungerat bäst för dig och dina team?