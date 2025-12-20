Hur man använder ClickUp för evenemangshantering: Mallar och arbetsflöden

Har du någonsin försökt planera ett evenemang med fem kalkylblad, ett dussin e-posttrådar och tre olika chattappar? Det är hektiskt, ja.

Det är därför moderna team vänder sig till allt-i-ett-plattformar som ClickUp.

Istället för att hoppa mellan olika verktyg kan du planera, spåra och genomföra allt på ett och samma ställe. Med färdiga mallar, smarta automatiseringar och anpassningsbara instrumentpaneler hjälper ClickUp dig att effektivisera hela processen.

Låt oss utforska hur! 💁

Varför använda ClickUp för evenemangshantering?

Varje evenemang är unikt. Vissa är snabba virtuella lanseringar, medan andra är komplexa, flerdagars föreläsningssessioner. Vad är det som är gemensamt för alla? Behovet av kontroll, överskådlighet och flexibilitet.

ClickUp utmärker sig här genom att anpassa sig till din unika arbetsflödeshanteringsstil. Här är varför du bör använda evenemangshanteringsprogramvaran:

Centralisera allt från uppgifter och tidsplaner till dokument och kommunikation i ett enda arbetsutrymme.

Använd skalbara mallar för att replikera framgångsrika evenemangsarbetsflöden i webbseminarier, lanseringar och konferenser.

Samordna smidigt med leverantörer, talare och marknadsföringsteam med hjälp av med leverantörer, talare och marknadsföringsteam med hjälp av ClickUps anpassade fält , beroenden och bevakare.

Samarbeta i realtid genom uppgiftskommentarer, chatt, delade dokument och omedelbara statusuppdateringar.

Som plattform för evenemangsplanering anpassar sig ClickUp till olika evenemangsarbetsflöden, från virtuella lanseringar till flerdagars konferenser.

Hur man använder ClickUp för evenemangshantering

Genom att använda evenemangshanteringsprogramvara som ClickUp säkerställer du att alla uppgifter, deadlines och intressenter hålls sammankopplade under hela evenemangets livscykel.

Men hur använder man ClickUp effektivt?

Här är en steg-för-steg-guide som hjälper dig att planera och genomföra hela ditt evenemangsarbetsflöde i evenemangsplaneringsprogrammet. 🎯

Steg 1: Skapa en arbetsyta eller mapp för evenemanget

Om du börjar från scratch eller vill ha ett dedikerat utrymme för allt evenemangsrelaterat arbete, skapa ett nytt arbetsutrymme. Men om du redan har ett arbetsutrymme (t.ex. marknadsföring eller projekt), skapa en mapp inom det för ditt evenemang (t.ex. årskonferens).

Så här gör du:

Klicka på + -knappen bredvid Spaces eller Folders i sidofältet.

Välj Skapa utrymme (för arbetsytan) eller Ny mapp (inom ett befintligt utrymme).

Namnge din arbetsyta/mapp

Klicka på Skapa arbetsyta och följ instruktionerna för att konfigurera den

Steg 2: Lägg till listor för olika stadier i evenemangsplaneringen

När din evenemangsmapp är på plats är nästa steg att skapa listor, där varje lista representerar ett viktigt område i ditt evenemangsprojektets arbetsflöde, till exempel:

Planering före evenemanget

Marknadsföring och reklam

Logistik

Talare och agenda

Registrering

Uppföljning efter evenemanget

Håll ordning på dina projekt med olika listor

Så här gör du:

Håll muspekaren över din mapp i sidofältet, klicka på +-ikonen och välj Lista.

Namnge varje lista efter dina planeringsstadier

Steg 3: Lägg till ClickUp-uppgifter och tilldela ägare

Nu när dina listor är klara är det dags att dela upp dem i genomförbara uppgifter.

ClickUp-uppgifter är helt anpassningsbara, smarta och djupt kopplade till allt annat i ditt arbetsområde. Med funktioner som prioritetsnivåer, anpassade statusar och uppgiftstyper hjälper dessa element dig att hålla fokus även på de minsta detaljerna.

Så här gör du:

Klicka på + Uppgift i varje lista.

Lägg till uppgifter som förfallodatum, ansvariga, deluppgifter och relevanta anpassade fält.

Skapa ClickUp-uppgifter med ansvariga, prioritetsmarkeringar och detaljerade uppgiftsbeskrivningar för att hålla ordning

Det här är ett utmärkt tillfälle att utnyttja ClickUp Brain, din AI-drivna assistent som är inbyggd i din arbetsyta. AI för evenemangsplanering kan hjälpa dig att komma igång genom att sammanfatta mötesanteckningar, tilldela uppgifter eller få snabba svar om din arbetsytas inställningar.

Använd ClickUp Brain för att skapa en checklista över vad du behöver för ditt evenemang Arbetsyta eller mapp

Om du till exempel just håller på att skapa en ny mapp för din kommande konferens kan du be ClickUp Brain att generera en omfattande checklista baserad på din evenemangstyp. Den kan innehålla uppgifter som Boka lokal, Designa evenemangssida, Skapa registreringsformulär eller Beställ tryckta namnskyltar. Detta sparar timmar av förberedande planering, särskilt för första gången-arrangörer.

💡 Proffstips: Du kan komma åt ClickUp Brain från verktygsfältet eller genom att skriva din fråga i AI-assistentpanelen var som helst i ditt arbetsområde.

Steg 4: Använd ClickUps mall för evenemangsplanering

Och om du inte vill skapa din arbetsyta från grunden? Använd färdiga ClickUp-mallar.

Få en gratis mall Håll varje fas i evenemangshanteringen synlig och systematisk, samtidigt som du sparar tid med ClickUps mall för evenemangsplanering.

ClickUp Event Management Template erbjuder en färdig arbetsyta som hjälper dig att planera och genomföra alla typer av evenemang, oavsett om det är en virtuell konferens, intern utbildning eller produktlansering.

Du får färdiga listor som:

Aktiviteter: För övergripande planering, genomförande och hantering av arbetsflöden

Faciliteter: För att hantera lokaler, utrustning och installation

Före evenemanget: För att förbereda de viktiga stegen i ett tidigt skede, såsom marknadsföring, reklam och resurser.

Fakturering: För att spåra ekonomisk planering, såsom budgetar, fakturor och leverantörsbetalningar.

När du har kommit igång kan du:

Koppla samman uppgifter från olika områden, såsom logistik, marknadsföring, outreach, innehåll och mer, med uppgiftsberoenden.

Tilldela ägare och förfallodatum så att alla vet vad de ansvarar för.

Använd anpassade taggar som lokalanmälan, huvudtalare, gästlista eller budget för att enkelt gruppera och filtrera uppgifter.

💡 Proffstips: När du hanterar evenemangskostnader ska du inte förlita dig på anteckningar eller kalkylblad utanför din arbetsyta. Använd Money Custom Fields för att spåra utgifter som lokalhyra, catering, talararvoden och leverantörsfakturor. Använd sedan Formula Custom Fields för att automatiskt beräkna totalbelopp, såsom beräknade kontra faktiska utgifter, återstående budget eller kostnad per deltagare.

Steg 5: Hantera tidslinjer med kalender- och Gantt-vyer

Nu när du har skapat din arbetsyta måste du visualisera den. Använd ClickUp Custom Views för att hantera dina tidslinjer med olika vyer, till exempel en tidsbaserad ClickUp Timeline View, en strukturerad ClickUp Gantt Chart View eller en översiktsvy ClickUp Calendar View.

Kalendervyn hjälper dig till exempel att se alla dina evenemangsuppgifter, deadlines och milstolpar markerade i en kalender. Detta gör det enkelt att:

Filtrera efter anpassade datumfält som Evenemangsdatum och Förberedelsestart för att skapa fokuserade vyer.

Använd det varje vecka eller månad för att säkerställa ett smidigt tempo och punktliga påminnelser.

Dra och släpp uppgifter på datum för att schemalägga viktiga åtgärder med ClickUp-kalendervyn

För en mer detaljerad översikt i tidslinjeformat kan du använda Gantt-diagrammet. Denna vy hjälper dig att visualisera beroenden mellan uppgifter (t.ex. Boka lokal måste göras innan Skicka inbjudningar).

Justera tidslinjer och markera flaskhalsar med hjälp av ClickUp Gantt Chart

Allt du behöver göra är att gå till evenemangets utrymme, mapp eller lista, klicka på + Visa och välja antingen Kalender eller Gantt beroende på ditt arbetsflöde.

Steg 6: Samarbeta med interna och externa intressenter

För att ett evenemang ska bli lyckat krävs smidig kommunikation och samordning, både inom teamet och med externa partners.

ClickUp Chat kopplar hela teamets konversationer direkt till uppgifter, dokument och tidslinjer. Du kan skapa kanaler för logistik, talare, marknadsföring och beredskapsplaner.

Ring upp leverantörer eller teammedlemmar med ett enda klick och låt ClickUp AI Notetaker automatiskt generera sammanfattningar av samtalet och åtgärdspunkter efter mötet.

Använd inlägg i ClickUp Chat för att göra stora tillkännagivanden

Förutom chatten kan du lagra alla viktiga evenemangsdokument och samarbeta kring evenemangsbeskrivningar, mötesanteckningar eller dagordningar i ClickUp Docs. Ni kan redigera tillsammans, lämna kommentarer, samla in feedbackenkäter om evenemanget och se till att alla arbetar utifrån den senaste informationen.

Redigera dokument live och förverkliga idéer tillsammans med ClickUp Docs

📌 Exempel: För ett webbinarium kan ditt team utarbeta ett evenemangsskript i ClickUp Doc samtidigt som de uppdaterar information om lokalen och tekniska krav i Chat. Alla uppdateringar som markeras i Chat taggar omedelbart rätt teammedlem, återspeglas i Doc och utlöser uppföljningsuppgifter.

Så här använder du det:

Kommentera direkt på uppgifter eller i dokument med hjälp av @mentions för att involvera kollegor, leverantörer, talare eller sponsorer.

Bjud in leverantörer eller sponsorer som gäster (endast läsbehörighet eller behörighetskontrollerade) till relevanta mappar, listor, uppgifter eller dokument.

Dessutom hjälper ClickUp Brain dig att skapa inbjudningar, scheman och uppföljningar på några sekunder med sin inbyggda AI Writer. Den omvandlar också råa detaljer till tydliga handlingsplaner, så att du kan gå från idéer till genomförande snabbare än någonsin.

Skriv innehåll för evenemangsmarknadsföring på några sekunder med ClickUp Brains AI Writer

⚡ Uppgradering av arbetsflödet: låt Super Agents koordinera kaoset

Evenemang står och faller med kommunikation, sista minuten-ändringar av talare, förskjutna leverantörstider, uppdaterade dagordningar och saknade godkännanden. Dessa uppdateringar sprids vanligtvis över chattar, kommentarer, e-postmeddelanden och möten. Superagenter hjälper dig att ligga steget före genom att diskret övervaka konversationer i din arbetsmiljö och omvandla viktiga detaljer till handling.

Om någon skriver "Cateringen behöver veta antalet deltagare senast på fredag" i chatten kan Super Agents fånga upp det, visa påminnelsen och automatiskt skapa en uppföljningsuppgift. De fungerar som en koordinator bakom kulisserna och ser till att inget viktigt hamnar i bakgrunden, särskilt när ditt evenemang går i rasande fart.

Skapa anpassade AI-agenter utan kod med ClickUp

📌 Exempel på uppmaning: Skriv ett professionellt och engagerande inbjudningsmejl för ett virtuellt produktlanseringsevenemang som äger rum den 18 juli, inklusive agenda, höjdpunkter från talarna och en CTA för registrering.

🚀 Fördelar med ClickUp: Samarbetet kring evenemang blir rörigt när uppdateringar sker i chattar. ClickUp AI Agents löser detta genom att aktivt övervaka konversationer och omvandla diskussioner till handling. De kan lyssna efter beslut, ändringar eller förfrågningar i chattar, dokument och uppgifter och sedan vidta åtgärder i realtid. Be ClickUp AI Agents att svara på specifika frågor som ställs i din evenemangschattkanal

Steg 7: Spåra budgetar, lager och leverantörer

Innan du börjar hantera budgetar, lager eller leverantörers prestanda behöver du en tydlig överblick. ClickUp Dashboards ger dig just det.

Hantera dina evenemangskPI:er med ClickUp Dashboards

Så här använder du det:

Gå till Dashboards Hub i ClickUp, klicka på New Dashboard och välj att börja från scratch eller använda en mall.

Ge din instrumentpanel ett namn och välj plats för arbetsytan/mappen/listan.

Om du vill ha din instrumentpanel precis bredvid dina uppgifter kan du skapa en instrumentpanelvy i ett utrymme, en mapp eller en lista.

Lägg till kort på din instrumentpanel och välj mellan alternativ som:

Cirkeldiagram för att förstå arbetsbelastningen i ditt team eller din avdelning

Stapeldiagram för att övervaka trender över tid

Beräkningskort för budgetuppföljning, ROI-analys och utgiftsrapportering

Uppgiftslista för att visa leverantörer, kontrakt, checklistor för evenemangsplanering och godkännanden i en vy

Cirkeldiagram för att förstå arbetsbelastningen i ditt team eller din avdelning

Stapeldiagram för att övervaka trender över tid

Beräkningskort för budgetuppföljning, ROI-analys och utgiftsrapportering

Uppgiftslista för att visa leverantörer, kontrakt, för att visa leverantörer, kontrakt, checklistor för evenemangsplanering och godkännanden i en vy

Cirkeldiagram för att förstå arbetsbelastningen i ditt team eller din avdelning

Stapeldiagram för att övervaka trender över tid

Beräkningskort för budgetuppföljning, ROI-analys och utgiftsrapportering

Uppgiftslista för att visa leverantörer, kontrakt, för att visa leverantörer, kontrakt, checklistor för evenemangsplanering och godkännanden i en vy

Skapa framstegsrapporter och analyser från instrumentpaneler med hjälp av ClickUp Brain

📮 ClickUp Insight: Endast 7 % av yrkesverksamma förlitar sig främst på AI för uppgiftshantering och organisation. Detta kan bero på att verktygen är begränsade till specifika appar som kalendrar, att göra-listor eller e-postappar. Med ClickUp driver samma AI dina e-post- eller andra kommunikationsarbetsflöden, kalender, uppgifter och dokumentation. Fråga bara: "Vilka är mina prioriteringar idag?" ClickUp Brain söker igenom ditt arbetsområde och berättar exakt vad du har att göra baserat på brådskande och viktiga uppgifter. På så sätt konsoliderar ClickUp mer än fem appar åt dig i en enda superapp!

Steg 8: Automatisera repetitiva arbetsuppgifter

När din evenemangsplan växer ökar också arbetsbelastningen. Att manuellt uppdatera varje uppgift kan bromsa processen. ClickUp Automations upprätthåller tempot genom att hantera återkommande uppgifter bakom kulisserna. Det hjälper dig att ställa in "om detta, då det" -regler för en smidig och effektiv planeringsprocess.

Kombinera ClickUp Automations och ClickUp Brain för att skapa anpassade triggers med naturliga språkprompter

Så här använder du det:

Gå till din evenemangslista eller mapp

Klicka på knappen Automatiseringar högst upp.

Välj mellan färdiga automatiseringsmallar eller skapa din egen anpassade automatisering.

Ställ in utlösare, åtgärder och villkor:

Utlösare: Den händelse som startar automatiseringen (t.ex. när uppgiftsstatus ändras till Pågående).

Åtgärd: Vad som händer automatiskt (t.ex. tilldela [teammedlem], skicka avisering, ändra förfallodatum, lägg till kommentar etc.).

Utlösare: Den händelse som startar automatiseringen (t.ex. när uppgiftsstatus ändras till Pågående).

Åtgärd: Vad som sker automatiskt (t.ex. tilldela [teammedlem], skicka avisering, ändra förfallodatum, lägga till kommentar etc.).

Utlösare: Den händelse som startar automatiseringen (t.ex. när uppgiftsstatus ändras till Pågående).

Åtgärd: Vad som sker automatiskt (t.ex. tilldela [teammedlem], skicka avisering, ändra förfallodatum, lägga till kommentar etc.).

Du kan granska automatiseringsloggarna för att säkerställa att allt fungerar smidigt och justera efter behov.

📌 Exempel: Låt oss säga att en talares bekräftelse är under behandling. Du kan skapa en automatisering där, så snart uppgiftens status ändras till Väntar på talare, automatiskt tilldelar den till evenemangskoordinatorn, lägger till en uppföljningskommentar och flyttar fram förfallodatumet med två dagar. Eller hoppa över den manuella inställningen och fråga bara ClickUp Brain: ”Om statusen är Väntar på talare, tilldela den till koordinatorn, lägg till en påminnelse och skjuta upp förfallodagen med två dagar.”

📮 ClickUp Insight: 43 % av människor säger att repetitiva uppgifter ger en hjälpsam struktur åt deras arbetsdag, men 48 % tycker att de är utmattande och distraherar från meningsfullt arbete. Rutiner kan ge en känsla av produktivitet, men de begränsar ofta kreativiteten och hindrar dig från att göra meningsfulla framsteg. ClickUp hjälper dig att bryta dig fri från denna cykel genom att automatisera rutinuppgifter med hjälp av intelligenta AI-agenter, så att du kan fokusera på djuparbete. Automatisera aviseringar, uppdateringar och uppgiftsfördelning, och låt funktioner som automatiserad tidsblockering och uppgiftsprioritering skydda dina produktiva timmar. 💫 Verkliga resultat: Lulu Press sparar 1 timme per dag och anställd med hjälp av ClickUp Automations, vilket leder till en 12-procentig ökning av arbetseffektiviteten.

ClickUp-mallar för evenemangsplanering

Mallarna för evenemangsplanering i ClickUp hjälper team att standardisera arbetsflödena samtidigt som de förblir flexibla för olika typer av evenemang.

Här är en lista över ClickUps bästa mallar för evenemangsplanering, från mallar för evenemangsföreslag till mallar för resplaner, som är utformade för att hålla ditt team på rätt spår och dina evenemang smidigt. ⚒️

1. ClickUp-mall för evenemangssammanfattning

Få en gratis mall Samla in viktiga detaljer som evenemangstyp, format, datum, budget och sponsorer med ClickUps mall för evenemangssammanfattning.

Denna ClickUp-mall för evenemangsinformation samlar alla evenemangsdetaljer på ett och samma ställe, vilket gör det enklare för teamen att samordna sig från början.

Mallen gör det möjligt för användare att länka direkt till relaterade projektutrymmen, teamdiskussioner och utställardokument, vilket säkerställer att allt hålls samman. Avsnitt som milstolpar, teamroller och publikinsikter är organiserade i en rullgardinsmeny, vilket gör navigeringen enkel.

2. ClickUp-mall för evenemangsbudget

Få en gratis mall Spåra alla kostnader med ClickUps mall för evenemangsbudget.

Budgetöverskridningar kan förstöra även de mest välplanerade evenemangen. ClickUps mall för evenemangsbudget är strukturerad som en listvy med uppgifter och deluppgifter, vilket hjälper dig att dela upp varje evenemang i komponenter som lokal, transport och mat. I varje anpassat fält kan du ange evenemangsdatum, platser och budgetfördelningar, så att du enkelt kan hantera och jämföra finansiella detaljer.

Mallen innehåller även anpassningsbara fält för intressenter som anställda, sponsorer eller HR-team, vilket ger dig översikt över vilka som är involverade och var pengarna går.

3. ClickUp-mall för evenemangsmarknadsföring

Få en gratis mall Få operativ kontroll över evenemangsmarknadsföring med ClickUps mall för evenemangsmarknadsföring.

När man hanterar evenemangsmarknadsföring finns det inget utrymme för förvirring, förseningar eller missade deadlines. ClickUps mall för evenemangsmarknadsföring hjälper team att följa framstegen i olika stadier, inklusive planering före lansering, marknadsföring och genomförande på plats.

Mallen innehåller flera vyer som är anpassade efter specifika uppgifter.

Team Docs kan användas för att utarbeta briefs och marknadsföringsplaner, och Events View samlar alla evenemangsdetaljer på ett ställe. Event Calendar visar en tidslinje med deadlines som hjälper teamen att hålla sig till schemat.

4. ClickUp-mall för evenemangets genomförande

Få en gratis mall Skapa ett realtidsbaserat, praktiskt showflöde med ClickUps mall för showflöde.

ClickUp Run of Show-mallen ger dig ett minut-för-minut-flöde för evenemanget. Du kan skissa upp scenanvisningar, talartider, ljud-/bildkontroller, övergångar och anteckningar bakom kulisserna i en strukturerad tidslinje. Varje rad kan innehålla ägare, körtider och beroenden, så att produktionsteamet kan samordna sig perfekt.

5. ClickUp-mall för konferenshantering

Få en gratis mall Hantera konferenslogistiken med ClickUps mall för konferenshantering.

ClickUp-mallen för konferenshantering organiserar planeringsprocessen i hanterbara, spårbara uppgifter. Den använder anpassade statusar som Att göra, Ny registrering, Aktiv och Pågår för att ge en tydlig överblick över var varje uppgift befinner sig.

Mallen är strukturerad så att den följer evenemangsfasernas naturliga flöde, från planering och förberedelse till drift på plats, evenemangsdagen och efter evenemanget, så att teamen kan övervaka framstegen i varje steg. Uppgifter kan också sorteras efter anpassade fält, såsom Inköp, Webbutveckling, Dokument, Utskrifter, Lokaler och Möten, vilket hjälper teamen att fördela arbetet på ett effektivt sätt.

⚙️ Bonus: Kolla in dessa mallar för konferensagendor för att organisera dessa evenemang med en effektiv struktur.

Försäljning, marknadsföring, designlab, logistik, teknik och support måste utföra sina uppgifter i en specifik ordning för att kundens projekt ska bli framgångsrikt – innan ClickUp var detta ett stort problem. Utan möjligheten att spåra projektets tidsplan, mål och globala teams uppgifter på ett och samma ställe hade vi svårt att få alla delar till evenemangen i tid.

Vanliga utmaningar inom evenemangshantering som ClickUp löser

Evenemangsplanering innebär ständig press, med snäva deadlines, spridda detaljer och många rörliga delar.

ClickUp, som är ett projektledningsprogram för evenemang, förenklar processen genom att lösa de vanligaste utmaningarna som teamen står inför. Låt oss ta en titt på några av dem. 👀

Spridda detaljer: Informationen finns i kalkylblad, e-postmeddelanden och chattar, vilket gör det svårt att hitta de senaste uppdateringarna. ClickUp centraliserar information om lokaler, budgetar, leverantörskontrakt, deltagare och tidsplaner i ett arbetsområde och ansluter även till verktyg från tredje part för smidig samverkan.

Missade deadlines eller budgetöverskridanden: Uppgifter missas utan påminnelser eller synlighet. ClickUp erbjuder start-/förfallodatum, automatiska aviseringar och framstegsspårning, så att ingenting förbises.

Bristande samordning inom teamet och kaos i kommunikationen: Att byta verktyg leder till missförstånd och slöseri med tid. ClickUp kombinerar chatt, kommentarer, dokument och delade arbetsytor i en enda plattform.

Tråkig hantering av leverantörer och deltagare: Att hålla reda på kontrakt, fakturor, registreringar och feedback kan vara krångligt. Använd anpassade fält och listor för kontrakt/betalningar och smidig kommunikation med deltagarna, allt på ett och samma ställe.

Repetitiva uppgifter tar tid: Manuella påminnelser och statusuppdateringar saktar ner dig. ClickUp Automations hanterar rutinmässiga åtgärder som att skicka påminnelser, ändra status och uppdatera beroenden automatiskt.

Gör ditt evenemang framgångsrikt med ClickUp

När du hanterar ett komplext evenemang är det de små detaljerna som avgör om upplevelsen blir lyckad eller inte. ClickUp tar hand om allt bakom kulisserna, från deadlines till ändringar i sista minuten, så att ingenting missas.

Det som gör det så kraftfullt är hur AI är integrerat i varje del av din arbetsyta. Med ClickUp Brain får du smart assistans i ditt projektledningsverktyg som förstår dina prioriteringar och hjälper dig att skapa och spåra uppgifter från konversationer samtidigt som det möjliggör teamsamarbete. Registrera dig gratis på ClickUp idag! ✅

Vanliga frågor

ClickUp används för att planera, organisera och genomföra evenemang genom att hantera uppgifter, tidsplaner, budgetar, leverantörer och kommunikation i ett centralt arbetsutrymme.

Ja. ClickUp fungerar bra som evenemangshanteringsprogramvara eftersom det kombinerar uppgiftspårning, mallar, instrumentpaneler, automatiseringar och AI-verktyg som anpassar sig till olika evenemangstyper och teamstorlekar.

Ja. Med listor, beroenden, Gantt-diagram och instrumentpaneler stöder ClickUp komplexa, flerdagarsevenemang med flera intressenter, leverantörer och arbetsflöden.