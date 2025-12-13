De 11 bästa alternativen och konkurrenterna till Sendible [år] (gratis och betalda)

Din produktivitet inom social mediehantering förbättras när du inte behöver publicera inlägg på sociala medier eller hantera scheman manuellt i kalkylblad.

Det är därför verktyg som Sendible har blivit populära. De hjälper team att schemalägga inlägg, samarbeta kring innehåll och hantera flera sociala konton från en enda instrumentpanel.

Det passar dock inte alla. Många användare på G2 rapporterar problem med hanteringen av betalda inlägg på sociala medier och bristen på superadministratörsinställningar.

Så, vilka alternativ har du om du är redo att utforska alternativ till Sendible?

Låt oss titta på de bästa verktygen som är värda att prova.

De bästa alternativen till Sendible i korthet

Här är en översikt över de bästa alternativen till Sendible och hur de står sig i jämförelse med varandra.

Verktygets namn Viktiga funktioner Bäst för Priser* ClickUp Inbyggd AI, funktioner för uppgiftshantering, över 15 anpassningsbara vyer för att visualisera arbetsbelastningar, enkel automatisering och agentiska arbetsflöden. Allt-i-ett-arbetsyta för sociala team som vill ha planering, innehållsskapande, samarbete och rapportering på ett och samma ställe. Gratis för alltid; anpassningsbar för företag Hootsuite OwlyGPT för AI-assistans, Whiteboard för visuell planering, Heatmaps för insikter om engagemang Stora team som hanterar sociala medier i flera kanaler Gratis provperiod tillgänglig; betalda abonnemang från 99 $/månad. Buffer Enkel schemaläggare, engagemangsink, AI-bildtextgenerator, landningssidesbyggare Enskilda kreatörer och små team som vill ha obegränsad schemaläggning av inlägg och enkel analys Gratis för alltid; Betalda abonnemang för 6 $/månad Sprout Social SmartQ-schemaläggning, bulkpublicering, varumärkesövervakning och CRM-integrationer Team som behöver analysverktyg och social listening på företagsnivå Gratis provperiod tillgänglig; priser från 249 $/månad Zoho Social Kontextuell AI, AI-driven instrumentpanel för insikter, AI-agenter utan kod, AI-driven kalender Företag som redan finns i Zoho-ekosystemet Gratis för alltid; priser från 10 $/månad Agorapulse Enhetlig inkorg, social lyssning, automatiserade modereringsregler, konkurrentrapport Byråer som behöver konkurrentanalyser och sociala inkorgar Kontextuell AI, AI-driven instrumentpanel för insikter, kodfria AI-agenter, AI-driven kalender Senare Visuell kalender, posttaggar för prestationsgrupper, upptäckt av influencers, medieorganisation Visuella varumärken som planerar innehåll för Instagram, Pinterest och TikTok Gratis provperiod tillgänglig; priser från 25 $/månad Loomly Enhetlig social inkorg, avancerad lyssning, detaljerad analys och godkännandeprocesser Team som vill ha kalenderbaserade arbetsflöden Anpassade priser CoSchedule Färgkodade uppgifter, Mia-redigerare, Headline Studio, uppgiftsmallar Marknadsföringsteam som vill ha en central kalender för bloggar, nyhetsbrev och inlägg på sociala medier Gratis kalender tillgänglig; priser från 29 $/månad SocialBee Innehållskategorier, automatisk återvinning, copilot för sociala medier för strategigenerering Företag som förlitar sig på kategoribaserad schemaläggning Gratis provperiod med betalda abonnemang från 29 $/månad ContentStudio Innehållskalender i flera format, AI-innehållsverktyg, RSS-automatisering, mediasökning, länkspårning Team som vill ha innehållsupptäckt i flera kanaler och AI-driven publicering Gratis provperiod tillgänglig; betalda abonnemang från 29 $/månad.

Vad ska du leta efter i alternativ till Sendible?

Sendible lanserades 2009 av Gavin Hammar och är ett verktyg för hantering av sociala medier som är utformat för byråer och varumärken. Det ansluter till alla större sociala nätverk och erbjuder en innehållskalender för kampanjhantering.

Här är vad du bör leta efter i ett alternativ till Sendible:

AI-driven kalender: Välj en plattform som inte bara schemalägger inlägg utan också använder AI för att automatiskt organisera ditt innehållsflöde. Den föreslår optimala publiceringstider, markerar luckor, löser schemaläggningskonflikter i sociala medier och håller din marknadsföringsplan samordnad i en enhetlig kalender.

Sömlös appintegration: Stöder chatt, video, dokument, uppgifter och kalendrar i ett lättnavigerat gränssnitt.

Enhetlig sökning och kunskapstillgång: Med Med AI-verktyget för sociala medier kan du söka i alla anslutna appar och datakällor.

Anpassningsbara arbetsflöden och vyer : Gör det möjligt att ställa in statusar, tavlor, tidslinjer och automatiseringar som passar ditt teams arbetssätt.

Verktyg för samarbete i realtid : Stöder chatt, gemensam redigering, delade instrumentpaneler och liveanalys av sociala medier för att hålla alla uppdaterade.

Avancerad rapportering: Ger dig analys av flera kanaler, AI-driven rapportering och exportalternativ för att spåra prestanda på sociala medier på det sätt du föredrar.

Starka godkännande- och efterlevnadskontroller: Erbjuder flerstegsgodkännanden, versionshistorik och aktivitetsloggar så att ditt innehåll förblir korrekt och i linje med varumärket.

Kontextuell AI: Kontextuell AI som förstår dina inlägg, briefs och chattar och genererar varumärkesanpassade texter och svar hämtade från hela din arbetsyta.

🧠 Kul fakta: Team som satsar på AI ser redan en fördel. Över en fjärdedel av marknadsförarna säger att deras AI-drivna innehåll faktiskt presterar bättre än innehåll som endast skapats av människor.

De bästa alternativen till Sendible

1. ClickUp (bäst för projektledning inom sociala medier)

Upplev världens första konvergerade AI-arbetsyta som samlar alla dina arbetsflöden på ett och samma ställe.

Att hantera sociala medier i flera separata verktyg kan göra det svårt att se hur allt hänger ihop.

ClickUp, världens första konvergerade AI-arbetsyta, samlar flera verktyg, dokument, konversationer och arbetsflöden på en enda plattform. Allt från innehållskalendrar och kreativa tillgångar till teamdiskussioner och analyser finns på ett och samma ställe.

Låt oss se hur ClickUp Marketing Project Management Software kan göra ditt liv enklare.

Snabba upp skapandet av innehåll med ClickUp Brain och Docs

Få tillgång till kontextuell AI-support direkt i dina dokument via ClickUp.

ClickUp Brain, den inbyggda AI-assistenten, hjälper dig att automatisera skapandet av innehåll för sociala medier och generera insikter som baseras på ditt faktiska arbete. Istället för att fungera som en fristående chatbot, arbetar den med hela sammanhanget av allt som dina team planerar och producerar.

Om du undrar hur du kan använda AI för marknadsföring ger den här videon dig tips om hur du kommer igång och vad du ska göra.

Så här kan du använda AI i innehållsmarknadsföring för maximal effekt:

Snabba upp skapandet av innehåll: Förvandla idéer, briefs eller anteckningar till färdiga bildtexter, hashtags eller manus direkt i ditt arbetsområde.

Skapande av kreativa tillgångar: Skapa bilder direkt i ditt arbetsutrymme och påskynda mockups, konceptutkast eller platshållarbilder under planeringen.

Smart återanvändning: Konvertera ett enda innehåll till flera tonfall eller format utan att skriva om allt manuellt.

Sammanfatta långa feedbackloopar: Kondensera långa kommentartrådar, revisionsanteckningar och strategidiskussioner till korta sammanfattningar för att snabbt förstå vad som har ändrats.

Marknads- och konkurrentanalys: Ladda upp undersökningar, feedback från sociala medier eller recensioner och låt ClickUp Brain identifiera trender, mönster, stämningar och användbara insikter som du kan använda för din innehållsstrategi.

Spara dina inläggsidéer och innehållsutkast i ClickUp Docs och redigera dem tillsammans med dina teammedlemmar i realtid, så att du inte behöver byta till Google Docs bara för att kunna använda teamets samarbetsfunktioner.

💡 Proffstips: ClickUp Docs ger dig kontroll över behörigheter. Använd till exempel Visning endast för läsare, Kommentera för granskare och behåll behörigheterna Redigera eller Fullständig redigering för dina betrodda medarbetare.

Planera och tilldela ditt arbetsflöde för sociala medier med ClickUp Tasks.

ClickUp Tasks tar vid därifrån och låter dig planera ditt arbetsflöde för sociala medier med precision. Du kan skapa uppgifter för att granska bildtexter, designa grafik, spela in videor eller skaffa stockbilder.

Använd ClickUps AI Assign, AI Prioritize och AI Cards för att automatisera uppgiftshanteringen och få tillgång till realtidsinformation direkt.

Låt automatiseringar och AI-agenter hantera det tidskrävande arbetet

ClickUp Automations, AI Agents och Brain tar över de repetitiva uppgifterna.

Det innebär att tilldela uppgifter när ett utkast är klart, uppdatera status när designen är godkänd, flytta inlägg till rätt mappar eller meddela intressenter när något behöver granskas.

Automatisera repetitiva arbetsflödesuppgifter på sociala medier med ClickUp Automations.

AI-agenter går ett steg längre. Istället för att stapla dussintals regler kan du helt enkelt tala om för en agent vilket resultat du vill ha. Säg "granska den här bildtexten", "vidarebefordra den här till designavdelningen", "tilldela den till social media-ansvarig", "uppdatera status när revideringarna är klara" och låt den självständigt hantera logiken. Agenter tolkar sammanhanget från uppgifter, kommentarer, formulär, tillgångar eller briefs för att bestämma vad som ska hända härnäst.

Ge enkla instruktioner med Brain, så skapar det intelligenta agentiska arbetsflöden.

ClickUps AI-drivna kalender hjälper dig att behålla kontrollen genom att automatiskt schemalägga innehållsuppgifter och möten på sociala medier vid rätt tidpunkter. Du kan dra och släppa uppgifter till specifika datum, synkronisera allt med dina externa kalendrar och se planen för veckan eller månaden.

Efter varje möte får du sökbara transkriptioner och AI-genererade sammanfattningar som sammanfattar beslut och nästa steg på några sekunder.

Justera och optimera verksamheten med hjälp av ClickUp Dashboards.

ClickUp Dashboards ger dig en centraliserad översikt i realtid över dina arbetsflöden i sociala medier. Spåra uppgiftsvolym och statustrender tillsammans med flaskhalsar och försenade uppgifter.

Spåra viktiga prestationsindikatorer och projektets framsteg med ClickUp Dashboards.

Färdiga mallar

ClickUp erbjuder över 1000 färdiga mallar som du kan fylla i med din information.

ClickUps mall för sociala medier ger dig till exempel ett ramverk för att planera och schemalägga inlägg på sociala medier på ett och samma ställe. Du kan organisera inlägg efter plattform, kampanj eller status (utkast, schemalagt, publicerat), hantera förfallodatum och hålla din visuella innehållskalender överskådlig.

Få en gratis mall Organisera innehållsidéer och effektivisera samarbetet med ClickUps mall för sociala medier.

Alternativt kan du prova ClickUps mall för schemaläggning av inlägg på sociala medier om du vill skapa en effektiv strategi för sociala medier och schemalägga inlägg i förväg.

ClickUps bästa funktioner

Brainstorma visuellt med ditt team: Kartlägg idéer, kampanjflöden och innehållsplaner i realtid med Kartlägg idéer, kampanjflöden och innehållsplaner i realtid med ClickUp Whiteboards.

Spela in varje möte automatiskt: Använd Använd ClickUp AI Notetaker för att spela in kundsamtal, skapa sammanfattningar och hämta åtgärdspunkter.

Samarbeta direkt utan att lämna din arbetsplats: Använd Använd ClickUp Chat för att diskutera nya idéer, dela filer, tagga teammedlemmar och hålla alla konversationer direkt kopplade till dina uppgifter och innehållsplaner.

Se ditt arbete på det sätt du tänker: Växla mellan lista, tavla, kalender, tidslinje eller tabell med Växla mellan lista, tavla, kalender, tidslinje eller tabell med ClickUp Custom Views för att se framstegen i det format som passar ditt arbetsflöde.

Samla alla dina marknadsföringsverktyg på ett ställe: Synkronisera dina marknadsföringsdata mellan över 1 000 appar med Synkronisera dina marknadsföringsdata mellan över 1 000 appar med ClickUp Integrations för att samla ditt arbete, dina tillgångar och dina konversationer på ett ställe.

Begränsningar för ClickUp

ClickUp kan vara överväldigande för förstagångsanvändare på grund av det stora utbudet av tillgängliga funktioner.

ClickUp-priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En G2-användare säger:

ClickUp hjälper hela vårt innehålls- och marknadsföringsteam att hålla ordning på allt på ett och samma ställe. Jag gillar att vi kan hantera allt från uppgifter och deadlines till dokument, kommentarer och feedback utan att behöva byta verktyg. Dashboarden ger en tydlig översikt över projektets framsteg, och möjligheten att anpassa vyerna (lista, tavla, kalender) gör det enkelt att arbeta på det sätt som varje teammedlem föredrar. Integrationen med Slack och Google Drive sparar också mycket tid.

📮ClickUp Insight: 62 % av våra respondenter förlitar sig på konversationsbaserade AI-verktyg som ChatGPT och Claude. Deras välbekanta chatbot-gränssnitt och mångsidiga funktioner – för att generera innehåll, analysera data och mycket mer – kan vara anledningen till att de är så populära inom olika roller och branscher. Men om en användare måste byta till en annan flik för att ställa en fråga till AI varje gång, ökar de associerade växlingskostnaderna och kostnaderna för att byta kontext med tiden. Men inte med ClickUp BrainGPT. Det finns direkt i ditt arbetsområde, vet vad du arbetar med, förstår vanlig text och ger dig svar som är mycket relevanta för dina uppgifter! Upplev en fördubbling av produktiviteten med ClickUp!

2. Hootsuite (Bäst för hantering av stora multikanaliga sociala medier)

via Hootsuite

Hootsuite är en allt-i-ett-plattform för hantering av sociala medier som hjälper dig att planera innehåll, övervaka aktivitet och analysera prestanda.

När du hanterar flera intressenter är det en enorm tidsbesparing att ha allt på ett ställe, inklusive schemaläggning av sociala medier, rapportering, lyssnande och samarbete.

De förkonfigurerade instrumentpanelerna i plattformen hjälper dig att enkelt presentera dina resultat för ledningen. Du får integrationer mellan betalda och organiska kanaler, samt godkännandeprocesser för att hålla kampanjerna igång.

Hootsuite ger dig en AI-assistent: OwlyGPT. Denna AI-assistent för sociala medier är tränad på miljontals populära inlägg och bästa praxis för plattformen, vilket hjälper dig att skriva bildtexter som passar ditt varumärke, generera idéer till inlägg och till och med återanvända befintligt innehåll.

Den föreslår också hashtags, förbättrar tonen och anpassar din text för olika nätverk. AI-funktionen är inbyggd direkt i Hootsuites kompositör och blir en integrerad del av ditt schemaläggningsflöde.

Hootsuites bästa funktioner

Öppna Canva-mallar direkt från Composer-fönstret för att snabbt designa inlägg.

Schemalägg upp till 350 inlägg samtidigt med hjälp av schemaläggaren för sociala medier.

Övervaka KPI:er för innehållsmarknadsföring som visningar, engagemang, klick och detaljerade annons- eller meddelanderapporter.

Hootsuite-begränsningar

Mobilappen kan kännas för enkel, eftersom den saknar verktyg för godkännandeprocesser och andra viktiga funktioner.

Hootsuite-priser

30 dagars gratis provperiod

Standard: 149 $/månad per användare

Avancerat: 399 $/månad per användare

Enterprise: Anpassade priser

Hootsuite-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 6600 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (3700+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Hootsuite?

En G2-användare säger:

Jag hanterar sociala konton för ett fintech-SaaS-företag. Det finns något med att ha allt på ett ställe som bara klickar. Jag behöver inte logga in på LinkedIn, sedan Twitter och sedan Facebook separat under dagen. Allt finns där och väntar på mig i dessa flöden som jag kan anpassa.

📚 Läs mer: De bästa alternativen till Hootsuite för att förbättra din närvaro på sociala medier

Fördelen med ClickUp: BrainGPT är din AI-drivna desktopkompanjon som gör hanteringen av sociala medier smidig och effektiv. Med djup integration mellan dina innehållskalendrar, analysverktyg och meddelandeplattformar samlar den alla dina sociala medieuppgifter i ett enda arbetsutrymme. Du kan använda talk-to-text för att brainstorma idéer till inlägg, skriva utkast till bildtexter eller schemalägga innehåll utan att använda händerna, medan flera ledande AI-modeller hjälper dig att skapa engagerande texter, analysera prestationsmått och föreslå de bästa tidpunkterna för att publicera.

3. Buffer (bäst för kreatörer och småföretag)

via Buffer

Buffer är utvecklat för småföretag och enskilda kreatörer och gör det enkelt att planera och schemalägga innehåll över flera konton. Plattformen låter dig lagra idéer för inlägg på sociala medier när som helst via en tillgänglig och lättanvänd mobilapp.

Du kan också skapa din egen anpassade landningssida på några minuter, som en miniversion av din webbplats. Där kan du lyfta fram länkar, produkter eller erbjudanden och dirigera följare dit du vill.

Buffers bästa funktioner

Lägg till foton och videor direkt från Google Drive, Dropbox, Canva och andra källor.

Använd Buffers AI för att brainstorma idéer, förbättra utkast och generera innehållsförslag.

Samarbeta enkelt och i realtid genom att diskutera idéer, förfina inlägg och lämna feedback direkt i plattformen.

Buffertbegränsningar

Plattformen erbjuder inte avancerade funktioner för social lyssning, såsom sentimentanalys eller prediktiv trenddetektering.

Buffer-priser

Gratis för alltid

Essentials: 6 $/månad

Team: 12 $/månad

Buffer-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 1000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Buffer?

En Capterra-användare säger:

Buffer gör det enkelt och strukturerat att sköta mitt företags sociala mediekonto! Deras plattform är enkel och mycket användarvänlig. Företaget har också en fantastisk kundservice, känns ärligt och äkta, och har en fantastisk podcast om sociala medier!

📚 Läs mer: De 15 bästa alternativen till Buffer för hantering av sociala medier

👀 Visste du att? Den allra första officiella sociala medieplattformen går tillbaka till 1997. Andrew Weinreich lanserade Six Degrees, en webbplats som lät användare skapa profiler och hålla kontakt med vänner långt innan dagens plattformar ens existerade.

4. Sprout Social (bäst för analys och social lyssnande på företagsnivå)

via Sprout Social

Sprout Social är ett AI-verktyg för sociala medier som samlar allt ditt innehåll, alla dina meddelanden och alla dina insikter i en enkel instrumentpanel.

Alla meddelanden, kommentarer och omnämnanden av varumärket från alla anslutna sociala medieplattformar samlas i en enda "smart inkorg". Du kan antingen svara direkt från inkorg eller tilldela uppgifter till de teammedlemmar som behöver följa upp.

Verktyget erbjuder omfattande analyser och detaljerade rapporter. Spåra engagemang, visningar, målgruppsdemografi och inläggsresultat över olika kanaler och exportera sedan dessa insikter som rapporter i PDF- eller CSV-format för att dela med dina kunder eller ledningen.

Med inbyggd social lyssning och spårning av nyckelord eller hashtags kan detta alternativ till Sendible hjälpa dig att identifiera nya trender och upptäcka möjligheter att stärka ditt varumärkes rykte.

Sprout Socials bästa funktioner

Öka trafiken till din webbplats eller dina målsidor med SproutLink som din länk-i-bio-lösning.

Spåra och hantera recensioner från stora plattformar som Apple App Store, Google Play Store, Facebook, Google Business Profile och Yelp på ett och samma ställe.

Ställ in personliga push-meddelanden för alla typer av meddelanden på alla profiler eller nätverk för att hålla dig informerad när du är på språng.

Begränsningar för Sprout Social

Vissa användare nämner att analys- och rapporteringsfunktionerna saknar mer anpassningsbarhet och flexibilitet.

Priser för Sprout Social

30 dagars gratis provperiod

Standard: 199 $/månad per användare

Professional: 299 $/månad per användare

Avancerat: 399 $/månad per användare

Enterprise: Anpassade priser

Sprout Social-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 5700 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 600 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Sprout Social?

En G2-användare säger:

Det jag gillar mest med Sprout Social är dess användarvänlighet och tillförlitlighet. Jag använder plattformen varje dag, hela dagen, och den gör det otroligt enkelt att schemalägga innehåll, ta fram rapporter och göra kundjämförelser. Deras kundsupport och kontohanteringsteam är enastående.

5. Zoho Social (bäst för Zoho-användare)

via Zoho Social

Sociala mediehanteringsplattformen Zoho Social effektiviserar hela ditt flöde. Skapa en tydlig innehållskalender, schemalägg och köa flera inlägg på ett intelligent sätt (även med hjälp av tidsluckor när din publik är som mest aktiv) och förhandsgranska och publicera på flera sociala nätverk.

SmartQ-funktionen förutsäger de optimala publiceringstiderna med hjälp av data om publikens engagemang, så att du kan publicera när dina följare är som mest aktiva. Med funktioner som anpassade roller, behörigheter och förhandsgranskning av inlägg i realtid kan du och ditt team samarbeta smidigt och hantera flera varumärken utan förvirring.

Om du redan använder andra Zoho-produkter, såsom CRM, supportticketverktyg eller designverktyg, integreras Zoho Social väl med dem. Detta gör att du kan länka sociala interaktioner till leads eller supporttickets, så att hela ditt arbetsflöde hålls sammankopplat.

Zoho Socials bästa funktioner

Använd Zia AI-assistenten för att snabbt skriva svar och bildtexter genom att skriva in en prompt direkt i kompositören.

Skapa din publiceringskö med utvalt innehåll hämtat från RSS-flöden och webbläsartillägget zShare.

Få tillgång till en realtidsström med kommentarer, omnämnanden och meddelanden i en särskild flik så att du kan svara direkt.

Zoho Socials begränsningar

Plattformen tillåter inte att flera sidor länkas under samma konto i Zoho Social.

Priser för Zoho Social

Gratis för alltid

Standard: 10,15 $/månad

Professional: 27,07 $/månad

Premium: 42,85 $/månad

Zoho Social-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 2800 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zoho Social?

En Capterra-användare säger:

Jag har använt Zoho Social ett tag nu för att hantera flera kanaler för mitt varumärke, och det är ärligt talat ett av de mest praktiska verktygen jag har arbetat med. Gränssnittet är överskådligt, schemaläggningen är enkel och jag gillar att det rekommenderar de bästa tidpunkterna att publicera inlägg baserat på engagemangstrender.

⭐ Bonus: Hantering av sociala medier kan snabbt bli kaotiskt. Du behöver ClickUp BrainGPT som din AI-copilot. Den stationära AI-en hjälper dig att planera, skapa och genomföra sociala kampanjer utan ansträngning. Med Brain MAX kan du: Sök direkt i alla dina sociala medier : Hitta bilder, tidigare inlägg, bildtexter, kampanjutkast och analyser från ClickUp, Google Drive eller andra anslutna plattformar med : Hitta bilder, tidigare inlägg, bildtexter, kampanjutkast och analyser från ClickUp, Google Drive eller andra anslutna plattformar med Enterprise Search.

Skapa och schemalägg innehåll utan att använda händerna : Fick du en bra idé till ett inlägg mellan två möten? Använd : Fick du en bra idé till ett inlägg mellan två möten? Använd Talk to Text för att fånga upp idén och arbeta vidare med den senare.

Tillgång till flera AI-modeller: Använd ChatGPT, Claude eller DeepSeek i Brain MAX för att skapa texter, utforma kampanjer och få insikter samtidigt som det förstår ditt varumärke och pågående projekt.

Eliminera AI-spridning när du hanterar kampanjer: Brain MAX centraliserar allt ditt AI-arbete i ett intelligent arbetsutrymme, så att du inte behöver växla mellan verktyg, förlora sammanhanget eller återskapa uppmaningar. Om du redan har problem med AI-spridning finns här smarta sätt att lösa det innan situationen eskalerar.

6. Agorapulse (Bäst för social inkorg och konkurrentjämförelser)

via Agorapulse

Agorapulse är det bästa alternativet för team som behöver mer avancerade samarbetsfunktioner.

Verktyget erbjuder en enhetlig social inkorg där alla meddelanden, kommentarer, omnämnanden, privata meddelanden och kommentartrådar samlas i en vy, vilket underlättar communityhantering och svarhantering avsevärt.

Du kan ställa in regler för att filtrera inkommande meddelanden, automatiskt tilldela teammedlemmar, radera spam eller irrelevanta kommentarer och enkelt hantera uppföljningar.

Med "Konkurrentrapporten" kan du lägga till andra varumärkens Facebook-sidor eller Instagram-profiler. Sedan kan du jämföra data sida vid sida: antal följare, antal inlägg under en viss tidsperiod, totalt engagemang och genomsnittligt engagemang per inlägg. Detta hjälper dig att identifiera möjligheter att förbättra din egen sociala strategi.

Agorapulses bästa funktioner

Anslut Agorapulse till HubSpot eller Salesforce för att koppla socialt engagemang till leads och kundaktivitet.

Spåra besökare, transaktioner och intäkter från socialt innehåll (dvs. utöver gillanden/kommentarer) med ROI-instrumentpanelen.

Få detaljerade analyser och rapporter, inklusive spårning av räckvidd, engagemang, följarökning och förändringar från månad till månad.

Agorapulse begränsningar

Erbjuder inte möjligheten att hantera alla dina kommentarer, omnämnanden och meddelanden på ett och samma ställe.

Agorapulse-priser

30 dagars gratis provperiod

Standard: 99 $/månad per användare

Professional: 149 $/månad per användare

Avancerat: 199 $/månad per användare

Anpassad: Anpassade priser

Agorapulse-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (960+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (710+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Agorapulse?

En G2-användare säger:

Rapporteringsfunktionerna är verkligen banbrytande och min favoritdel av Agorapulse. Jag kan anpassa rapporter för vecko- och månadsanalyser och konsolidera mätvärden från alla plattformar, vilket gör det enkelt att presentera tydliga data för ledningen.

🧠 Rolig fakta: Korta videoklipp och influencerkampanjer ger den högsta avkastningen på investeringen 2025, där korta innehåll ensamt står för 21 %.

7. Later (Bäst för visuella varumärken och Instagram-först-planering)

via Later

Om ditt varumärke är beroende av sociala medieplattformar som Instagram, TikTok eller Pinterest är Later det sociala medieverktyg du bör välja.

Plattformen erbjuder en visuell innehållskalender som låter dig dra och släppa bilder eller videor till schemalagda tidsluckor. Post Tags i Later hjälper dig att förstå sociala mediers prestanda på en bredare nivå. Istället för att analysera inlägg ett efter ett kan du gruppera dem efter kampanj, produkt, format eller strategi och visa resultat över olika kanaler och tidsperioder.

Om du driver och hanterar influencerkampanjer sköter Later processen åt dig.

Från att upptäcka kreatörer till att granska deras arbete och samla in deras innehåll – du kan spåra allt utan att använda kalkylblad eller hoppa mellan olika appar.

Later bästa funktioner

Använd Later EdgeAI för att skapa en influencerstrategi baserad på insikter. Den analyserar miljarder signaler från kreatörer, handel och kultur för att rekommendera rätt kreatörer och förutsäga prestanda.

Hitta användargenererat innehåll genom att söka på taggar, omnämnanden och hashtags, och få tillgång till stockfoton från Unsplash.

Håll ordning på dina medier genom att gruppera och sortera filer så att du snabbt kan hitta rätt material.

Senare begränsningar

Plattformens automatiska publicering stöder inte Instagram-karusellinlägg eller -berättelser.

Senare prissättning

14 dagars gratis provperiod

Starter : 25 $/månad

Tillväxt : 50 $/månad

Skala: 110 $/månad

Senare betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (340+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (390+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Later?

En Reddit-användare säger:

Jag rekommenderar Later om du hanterar ett konto och publicerar många karuseller och videor, och vill tagga personer i dina inlägg. Deras funktion Link in Bio fungerar bra för att leda människor till specifika produkter eller sidor

8. Loomly (Bäst för team som vill ha ett kalenderbaserat arbetsflöde med inbyggd samarbetsfunktion)

via Loomly

Loomly förenklar planeringen av sociala medier från idé till publicering. Det ger dig en visuell kalender, ett innehållsbibliotek och ett enhetligt arbetsflöde över alla kanaler för att hantera din närvaro på sociala medier.

För team eller byråer stöder Loomly flera användare, granskningar av kunder/intressenter, privata kontra offentliga kommentarer, versionshistorik och godkännandeprocesser.

För att påskynda skapandet av innehåll får du en videoredigerare och återanvändbara inläggsmallar. Du kan till och med hämta bilder från Canva, Unsplash eller Google Drive genom integrationer och remixa dem direkt i plattformen.

I kombination med funktioner som samarbetsflöden, automatiska påminnelser, tips för optimering av inlägg och tydlig analys hanterar den hela din publiceringsprocess från början till slut.

Loomlys bästa funktioner

Skapa flerskiktade arbetsflöden för sociala medier så att varje inlägg granskas av rätt personer innan det publiceras.

Hantera alla dina tillgångar på ett ställe genom att lagra bilder, videor och filer i ett centralt bibliotek.

Få omedelbara aviseringar på Slack eller Microsoft Teams för att hålla dig uppdaterad om godkännanden och schemaläggningsändringar.

Loomlys begränsningar

Loomly kan kännas lite begränsat när det gäller arbetsflöden eller samarbete när du hanterar många konton.

Loomlys priser

Anpassade priser

Loomly-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Loomly?

En G2-användare säger:

Jag har använt Loomly sedan starten (2022!) och har flera kunder som använder Loomly för sin planering av sociala medier. Jag använder det dagligen, och det är en gudagåva att ha inläggen schemalagda så att jag inte behöver oroa mig för att publicera dem manuellt. Det har varit enkelt att implementera denna programvara i min verksamhet, och alla mina kunder tycker om att använda den eftersom den sparar tid på e-postväxlingar.

9. CoSchedule (Bäst för marknadsföringsteam som vill ha en enhetlig kalender)

via CoSchedule

CoSchedule är en redaktionell kalender utformad för marknadsföringsteam som vill hantera sociala medier och andra publiceringskanaler tillsammans. För att komma igång kan du skapa en huvudkalender som kombinerar bloggartiklar, inlägg på sociala medier, nyhetsbrev och annat innehåll.

Förutom innehållsplanering erbjuder den funktioner för projektledning i sociala medier för att centralisera uppgifter. Tilldela uppgifter till teammedlemmar (t.ex. skrivande, redigering, inlägg i sociala medier), sätt deadlines och följ upp framstegen så att du inte missar deadlines.

ReQueue-funktionen publicerar automatiskt om dina mest framgångsrika inlägg på sociala medier för att upprätthålla konsekvens och maximera räckvidden. Detta alternativ till Sendible har en marknadsföringssvit som erbjuder insiktspaneler, sociala AI-verktyg, social inkorg och mycket mer.

CoSchedules bästa funktioner

Använd Mia Editor för att skapa bilder, idéer och texter för sociala medier.

Omvandla dina mätvärden till strategisk vägledning med en AI-driven analytiker som ger praktiska rekommendationer för att påskynda tillväxten.

Färgkoda uppgifter i din kalender för att snabbt identifiera högprioriterade ärenden och deadlines.

Begränsningar för CoSchedule

Taggningsfunktioner på flera sociala medieplattformar kan vara lite svåra.

Priser för CoSchedule

Gratis kalender

Social Calendar: 29 $/månad per användare

Agency Calendar: 69 $/månad per användare

Innehållskalender: Anpassade priser

Marknadsföringspaket: Anpassade priser

Betyg och recensioner för CoSchedule

G2: 4,3/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om CoSchedule?

En recension på Capterra säger:

CoSchedule är ett fantastiskt verktyg för enskilda bloggare och team. Du kan planera ditt innehåll, schemalägga det och till och med schemalägga det flera månader till ett år i förväg. Du kan i princip ställa in det och sedan glömma bort det. Det är också mycket enkelt att använda och fungerar direkt i din WordPress-instrumentpanel.

10. SocialBee (bäst för kategoribaserade inlägg)

via SocialBee

SocialBee fokuserar på att göra sociala inlägg effektiva och organiserade, särskilt när du hanterar återkommande innehåll och frekventa uppdateringar.

Det gör att du kan kategorisera innehåll i kategorier som blogglänkar, fallstudier, kampanjer och evergreen-inlägg, och automatiskt återanvända dina inlägg.

SocialBee:s sociala medie-copilot tar detta ett steg längre genom att skapa en strategi som är skräddarsydd för din bransch och dina produkter. Den ställer några enkla frågor och rekommenderar sedan de bästa sociala kanalerna för dig samt föreslår innehållskategorier.

SocialBees bästa funktioner

Redigera dina inlägg för olika sociala medier på ett och samma ställe och låt AI justera dem automatiskt.

Skapa hashtag-samlingar från ditt innehåll för att hålla dina inlägg organiserade och målinriktade.

Schemalägg tidsbegränsade inlägg så att de publiceras vid exakt rätt tidpunkt och passar perfekt in i dina lanseringsplaner.

SocialBee-begränsningar

SocialBee saknar kontroll efter publicering, vilket gör det svårt att redigera formatering eller taggning när ett inlägg är live.

Priser för SocialBee

14 dagars gratis provperiod

Bootstrap: 29 $/månad per användare

Accelerate: 49 $/månad per användare

Pro: 99 $/månad (3 användare)

SocialBee-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (470+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 30 recensioner)

Vad säger verkliga användare om SocialBee?

En recension på G2 säger:

Jag gillar att jag kan publicera på flera sociala medieplattformar samtidigt och anpassa varje plattform. Det är tillräckligt enkelt för någon som mig, som inte är någon teknisk expert, att använda och förstå utan att behöva titta på massor av utbildningsvideor.

✅ Fakta: 63 % av marknadsförarna använder redan generativ AI i sina kampanjer, och ytterligare 27 % planerar att införa den inom de närmaste sex månaderna.

11. ContentStudio (Bäst för upptäckt av innehåll i flera kanaler och AI-driven publicering)

via ContentStudio

ContentStudio är en interaktiv innehållskalender för flera kanaler som hjälper dig att visualisera din strategi för sociala medier på ett och samma ställe. Du kan planera en hel månads inlägg och växla mellan kalender-, lista- eller rutnätsvy beroende på hur ditt team föredrar att arbeta.

Det erbjuder också fem flexibla publiceringsalternativ: du kan publicera direkt, schemalägga för senare, spara utkast, använda innehållskategorier eller flytta objekt till en social kö. Därifrån kan du spåra hur varje inlägg presterar genom analys på plattformsnivå som visar räckvidd och engagemang.

För att snabba upp skapandet får du färdiga mallar för Instagram-bildtexter, tweets och inspirerande citat. ContentStudios AI-assistent hjälper dig sedan att förvandla idéer till iögonfallande bilder och textinnehåll med minimal ansträngning.

ContentStudios bästa funktioner

Publicera innehåll automatiskt från dina favoritbloggar genom att ansluta deras RSS-flöden till dina sociala kanaler.

Importera bilder direkt från Flickr, Pixabay, Imgur eller Giphy för att påskynda processen för att skapa inlägg.

Övervaka delade länkar i dina sociala profiler för att förfina dina kampanjer med tydligare prestationsdata.

Begränsningar för ContentStudio

Plattformen saknar fler funktioner för social lyssning som kan hjälpa dig att förstå din målgrupp.

Priser för ContentStudio

14 dagars gratis provperiod

Standard: 29 $/månad per användare

Avancerat: 69 $/månad (2 användare)

Agency Unlimited: 139 $/månad (obegränsat antal användare)

Enterprise: Anpassade priser

Betyg och recensioner av ContentStudio

G2: 4,6/5 (över 350 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (670+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om ContentStudio?

En recension på Capterra säger:

Jag har varit mer än nöjd med ContentStudio i allmänhet. Det har gjort det så enkelt att dela på sociala medier och, viktigast av allt, att ha rätt innehåll att dela på sociala medier! Jag får verkligen bra engagemang från de inlägg som min VA och jag delar från ContentStudios upptäcktsflikar, och nu när jag har mobilappen kan jag också dela snabba uppdateringar och sista minuten-nyheter till mina SM-följare.

📚 Läs mer: De bästa verktygen för kampanjhantering att prova

⚠️ Varning: Även om mycket har sagts om att AI ökar effektiviteten och innehållsproduktionen, är verkligheten mer komplex, vilket rapporteras i Co-Schedules rapport State of AI in Marketing Report. 40 % av marknadsförarna anger fortfarande dataskyddsfrågor som det största hindret för att införa AI, vilket speglar den ökande granskningen av hur verktyg samlar in, lagrar och använder kunddata. Ytterligare 38 % kämpar med bristande teknisk expertis, vilket gör det svårt att implementera eller hantera AI-lösningar utan ytterligare utbildning eller support. Och en tredjedel av marknadsförarna pekar på de höga implementeringskostnaderna som en viktig anledning till att de dröjer med att införa systemet. Utöver dessa viktigaste frågor står teamen också inför utmaningar som systemintegrationsproblem, otydlig avkastning på investeringen och internt motstånd, vilket allt kan störa eller bromsa AI-drivna initiativ.

Förenkla hanteringen av sociala medier med ClickUp

”När det gäller hantering av sociala medier finns det inget annat verktyg som är lika robust som ClickUp. Om du vill ha fullständig överblick över vad som händer vid varje given tidpunkt finns det inget annat verktyg som ger dig samma nivå av insikt”.

— Sarah Lively, chef för sociala medier på Cartoon Network

De Sendible-alternativ som vi har beskrivit i denna blogg passar för olika typer av användningsfall.

ClickUp utmärker sig genom att ge marknadsföringsteam en central plats för idéer, innehållskalendrar, instrumentpaneler, godkännanden och AI-assistans. Hela ditt arbetsflöde sköts från en enda samlad plats.

Registrera dig gratis på ClickUp och testa tjänsten.

Vanliga frågor

Vissa användare letar efter alternativ till Sendible eftersom de behöver mer avancerade analys- och rapporteringsfunktioner. Plattformens analysfunktioner är inte tillräckligt djupgående för detaljerad prestationsspårning eller strategisk optimering. Prissättningen är en annan anledning till att användare utforskar andra alternativ. Priset för kreatörer börjar på 29 dollar/månad och går upp till 638 dollar/månad för företagsteam. Om du är en enskild kreatör eller ett litet företag kan priset bli dyrt. Överväg att utforska andra alternativ till Sendible som erbjuder liknande funktioner till ett överkomligt pris.

Om du letar efter det bästa gratisalternativet till Sendible är ClickUp ett av de starkaste alternativen. Det erbjuder dig en samlad arbetsyta som drivs av kontextuell AI, vilket hjälper dig att hantera alla delar av ditt innehållsflöde på ett och samma ställe. Du kan planera kampanjer, kartlägga innehållskalendrar, skapa innehåll, generera bilder, hantera uppgifter, samarbeta med ditt team och spåra prestanda på en och samma plattform. Eftersom ClickUp Brain anpassar sig efter ditt arbetsflöde och håller allt sammankopplat behöver du inte växla mellan olika appar eller flera AI-modeller.

Hootsuite kan i vissa fall vara bättre än Sendible, men valet beror på dina behov. Hootsuite är känt för sina kraftfulla analyser, bredare utbud av integrationer och starka funktioner för teamsamarbete. Detta gör det till ett bra val för större team eller varumärken som är beroende av detaljerad rapportering och engagemang på flera plattformar. Å andra sidan är Sendible enklare att använda och fungerar bra för daglig schemaläggning och kundhantering. Många små till medelstora varumärken och frilansare föredrar Sendible eftersom det erbjuder viktiga funktioner utan onödig komplexitet.

Om du driver en byrå och vill ha ett kompetent alternativ till Sendible är ClickUp och Agorapulse lämpliga. ClickUp går utöver hantering av sociala medier. Du kan organisera kampanjer, lagra tillgångar och automatisera uppgifter utan att byta verktyg. Dessutom hjälper dess kontextuella AI till att påskynda ditt arbetsflöde för skapande av innehåll. Agorapulse erbjuder en enhetlig social inkorg för meddelanden och kommentarer, godkännandearbetsflöden och rapporteringsfunktioner som är redo för kunder. Detta gör det idealiskt för marknadsföringsbyråer inom sociala medier som vill ha en specialiserad lösning för att hantera flera nätverk.

Ja, du kan hantera Instagram med de flesta Sendible-alternativ, och vissa stöder även TikTok. TikToks API är dock mer begränsat, så funktioner som schemaläggning eller direktpublicering kan variera beroende på vilket verktyg du väljer.