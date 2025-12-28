De bästa Solo Leveling-systemmallarna för produktivitet

Det kan vara svårt att bygga upp goda vanor. Särskilt när det verkar som om hela världen är ute efter att distrahera oss! Har du någonsin spelat ett RPG (rollspel) och önskat att det var lika lätt att nå nya nivåer i livet, förvärva färdigheter, erfarenheter och kunskap längs vägen?

Det är där Solo Leveling-mallarna kommer in. De förvandlar din rutin till en uppslukande RPG-upplevelse inspirerad av Sung Jinwoos resa.

Med Solo Leveling ser ditt liv inte ut som en ändlös rad av vardagliga checklistor. Istället känner du dig som huvudpersonen i din egen leveling-berättelse, där du ser din verkliga karaktär bli starkare för varje uppdrag (eller uppgift) som slutförs.

I den här guiden hittar du några av de bästa Solo Leveling-inspirerade mallarna som gör din personliga utveckling till en riktig RPG-resa. Vi kommer också att visa hur ClickUp kan boosta hela ditt Solo Leveling-system med smartare automatisering och kraftfulla arbetsflöden.

📌 Visste du att? Solo Leveling har nu titeln som Crunchyrolls mest betygsatta anime, med över 800 000 användarbetyg. Med ett imponerande betyg på 4,9/5 överträffar den klassiker som One Piece i totala betyg.

När projekt växer står team ofta inför arbetsutbredning, där uppgifter, dokument och uppdateringar finns spridda över för många olika verktyg. Denna fragmentering minskar översikten och gör att även enkel planering känns kaotisk.

Gratis Solo Leveling-systemmallar i korthet

Här är en sammanfattning av några av de bästa Solo Leveling-inspirerade mallarna som är utformade för att göra din produktivitet till ett spel.

Vad är Solo Leveling-systemmallar?

Solo Leveling-systemmallar är spelinspirerade ramverk för progression som är inspirerade av den populära manhwa/light novel Solo Leveling. De används ofta i dagböcker, produktivitetssystem, spelifierade vanespårare, RPG-inspirerade planerare och verktyg för världsbyggande. Genom dessa solo leveling-insatser förvandlar du personlig utveckling eller fiktiv karaktärsutveckling till ett strukturerat system i stil med ”level-up”.

De hjälper dig att behandla din rutin som ett rollspel där:

Vardagliga uppgifter blir uppdrag

Långsiktiga mål blir uppdrag, och

Framstegen blir en översikt över karaktärens utveckling.

Dessa mallar innehåller ofta funktioner som XP-räknare, regler för nivåuppgradering, streaktrackers, jägarklassificeringar, färdighetsträd, bossmålspårare och uppdragstavlor. De ger dig samma spänning som du känner när du tittar på Sung Jinwoo.

Kort sagt, de gör din resa mot självförbättring engagerande och genuint motiverande.

🧠 Snabb fakta om vanor: Om du någonsin undrat hur lång tid det faktiskt tar att bilda en vana, visar forskning att det inte handlar om 21 dagar, utan om konsekvent repetition över tid. Och om du vill bygga bättre rutiner medvetet, här är en enkel guide till hur du skapar en vanespårare som stöder verklig, hållbar vanebildning.

Vad kännetecknar en bra Solo Leveling-systemmall?

Det viktigaste att tänka på när du väljer en Solo Leveling-systemmall är att se till att mallen faktiskt hjälper dig att slutföra dina dagliga uppgifter.

Här är vad de bästa vanligtvis innehåller:👇

Ett enkelt XP-system: Välj en mall som gör det enkelt att förstå hur man tjänar XP. Varje fullbordad vana eller uppgift ska ge dig erfarenhetspoäng, och det ska kännas möjligt att nå nästa nivå.

En visuell nivåpanel: Se till att den mall du väljer har en central panel där du enkelt kan se dina framsteg med aktuell nivå, streaks, statistik osv.

Personlig statistikspårning: Välj en mall som spårar egenskaper som fokus, uthållighet, konsekvens eller självförtroende för att hjälpa dig att se hur dina vanor påverkar din totala utveckling.

Ett inbyggt belöningssystem: Välj mallar som inkluderar belöningar när du går upp en nivå, till exempel en liten belöning, en vilodag eller att låsa upp en ny färdighet.

Bossmål-utmaningar: Använd en mall som har tuffare uppdrag för större mål, såsom fitnessmål eller studiemål som ofta kräver träning och förberedelser.

Valfria estetiska detaljer: Se till att mallen innehåller element som ett mörkt tema, lysande blå effekter, skuggliknande grafik och RPG-gränssnittselement som får dig att känna att du verkligen upplever Solo Leveling-universumet.

Automatiseringsvänligt: Välj en mall som fungerar bra med automatisering. XP-uppdateringar och framstegsspårning bör ske med minimalt manuellt arbete.

⚡ Mallarkiv: Att förvandla ditt verkliga liv till ett spel blir mycket enklare när du har rätt system som stöd. Oavsett om du vill ha XP-baserade vanor, uppgiftslistor i quest-stil eller motivationsloopar med belöningsbutiker, hjälper gamification-mallar dig att hålla dig konsekvent genom att göra framsteg roliga istället för stressiga.

Gratis Solo Leveling-systemmallar

Det finns många gratis mallar online som ger dig den mörka, spelifierade känslan av ett solo leveling-universum. De fungerar utmärkt för dina vanor, rutiner, studieplaner, träningsresor eller till och med allmän måluppföljning.

Låt oss utforska några av de bästa gratis mallarna i Solo Leveling-stil som finns tillgängliga på olika webbplatser och plattformar.

1. Solo Leveling-system för självförbättring

via Notion

Solo Leveling Self-Improvement System förvandlar ditt liv till ett fullfjädrat RPG där du är berättelsens hjälte. När du öppnar mallen möts du av en lysande blå skärm, precis som Sung Jinwoos uppvaknande.

Det har en statistik- och nivåspårare, som är som din personliga karaktärsblad. Det ger dig åtta kärnstatistik (styrka, intelligens, viljestyrka, karisma, färdigheter, ledarskap, rikedom och kreativitet). Var och en representerar en del av din personliga utveckling.

Dina dagliga vanor ger dig automatiskt XP i rätt statistik. Har du till exempel tränat idag? Då ökar din styrka. Har du läst ett kapitel i en bok? Då ökar din intelligens. Har du disciplinerat dig själv för att undvika distraktioner? Då ökar din viljestyrka.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Skapa nya uppdrag genom avsnittet "Lägg till uppgifter" med hjälp av anpassade eller mallbaserade uppdrag.

Se dina aktiva uppdrag i en central instrumentpanel som endast visar idag, imorgon och igår.

Aktivera "Player Mode" med startknappen för att officiellt starta din Solo Leveling-rutin.

Sök efter gamla uppdrag eller mönster när du behöver en överblick över din resa.

✅ Perfekt för: Alla som föredrar ett Solo Leveling-system där varje uppgift direkt uppgraderar en personlig statistik, vilket skapar en äkta RPG-liknande karaktärsbyggnad.

📚 Läs mer: Kolla in vår kompletta guide om appar för vanespårning för extra verktyg som stöder ditt Solo Leveling-system.

2. Solo Leveling-mall

via Notion

Solo Leveling-mallen känns som att kliva rakt in i en jägares värld där ditt verkliga liv blir ett fängelsehål. Allt du gör ger dig XP och för dig närmare nästa nivå.

Överst finns din jägarkort, som fungerar som ditt personliga spelarkort. Det visar ditt namn, yrke, nuvarande nivå, guld, XP och till och med en HP-bar. När du slutför uppgifter uppdateras kortet automatiskt, vilket ger dig samma tillfredsställande feedback som du får när du klarar uppdrag i ett RPG-spel.

Denna Solo Leveling Notion-mall kommer också med en statistik- och nivåspårare som bygger på fem kärnattribut. Varje statistik har sin XP-bar och ett vackert designat kort så att du bokstavligen kan se din utveckling i realtid.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Förvandla stora uppdrag eller tuffa åtaganden till episka bossar som du blir motiverad att besegra.

Använd dina intjänade guldmynt i Hunter Shop för att låsa upp ikoniska Solo Leveling-vapen och föremål.

Lita på dolda databaser som hanterar XP-formler, statistikspårning, inventering och all logik bakom kulisserna.

Återställ hela din resa när som helst och starta ett nytt spel med en ny karaktärsbyggnad.

✅ Perfekt för: Animeälskare eller självförbättringsentusiaster som vill följa sin utveckling genom statistik och tillfredsställande nivåuppgraderingar.

📈 Level Up Insight: Enligt ESA Essential Facts har spelande officiellt blivit en kognitiv träning och ett veckovis ritual. I USA spelar 205 miljoner människor i åldrarna 5 till 90 år videospel varje vecka. Av dessa: 37 % säger att de spelar för att använda sin hjärna eller för att hålla sinnet skarpt.

73 % tror att spel faktiskt förbättrar deras kognitiva förmågor.

14 % väljer känslan av att uppnå något eller nå mål som sin främsta motivation för att spela.

3. Anime Solo Leveling-inspirerat liv

via Gumroad

I Anime Solo Leveling Inspired Life Template börjar du din resa i avsnittet "I AM". Här definierar du vem du är på väg att bli: dina egenskaper, dina affirmationer, din attityd och till och med din karaktärsprofil om du vill ha den fullständiga anime-huvudkaraktärsattityden.

Därefter förvandlas dina dagliga uppgifter till uppdrag genom projekt- och uppgiftssystemet. Stora projekt blir stora uppdrag. Mindre steg blir sidouppdrag. Varje uppdrag har en förloppsindikator, XP-belöningar och en tydlig plats i din totala resa.

Med kalendervyn kan du se hela ditt äventyr, inklusive uppgifter, deadlines, bågar och prestationer, allt live på en sida, som uppdateras i realtid när du vidtar åtgärder.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Dokumentera ditt liv som en anime-berättelse genom att skapa personliga bågar (Exam Arc, Healing Arc, Training Arc).

Hantera böcker, anteckningar, träningspass och måltider genom plug-and-play-moduler som integreras smidigt med den befintliga Notion-konfigurationen.

Anpassa ditt Life OS genom att dra in nya spårare eller sektioner, så att ditt system kan expandera och utvecklas precis som du gör.

✅ Perfekt för: Alla som tröttnat på tråkiga produktivitetsverktyg och vill ha ett anime-inspirerat system som håller dem motiverade.

📚 Läs mer: Om du ofta har svårt att förstå om du ska fokusera på vanor eller mål först, så förklarar denna guide om vanor kontra mål det tydligt och hjälper dig att välja rätt tillvägagångssätt för ditt veckosystem.

4. Solo Leveling-mall för gamification

via Payhip

Solo Leveling Gamification Template är en självförbättringspanel med ett mörkt Solo Leveling-tema i neon. Mallen öppnas med en snygg spelarpanel som visar din karaktärskort, XP-bar, rankning, guld och streaks.

Det finns till och med ett radardiagram som spårar dina viktigaste statistik, inklusive kondition, intelligens, disciplin, fokus, ekonomi och socialt liv, som sakta expanderar när du går upp i nivå. En systempanel ger dig dagliga bonusar, XP-boosts, varningar när ett uppdrag är oavslutat och nya utmaningar som låses upp när du blir starkare.

Hela navigationssystemet känns som en futuristisk RPG-meny som guidar dig genom Awakening, Habits, Quests och Gates.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Förvandla varje uppgift till ett uppdragskort och gör arbetspassen till tidsbegränsade strider med den inbyggda Pomodoro-timern.

Tjäna XP och guld som du kan spendera i belöningscentret, där du kan låsa upp pauser utan dåligt samvete.

Spåra din resa genom en detaljerad uppgiftslogg som registrerar tidsstämplar, XP-vinster och intjänat guld.

Gå med i en stödjande gemenskap där du delar dina framgångar och växer tillsammans med andra spelare, och nivåer upp i verkliga livet.

✅ Perfekt för: Studenter och kreatörer som kämpar med att vara konsekventa och vill ha ett system som belönar ansträngning och gör produktivitet till något som känns som att gå upp i nivå i ett RPG-spel.

Vill du ha mer klarhet i vardagen – utöver att-göra-listor och kalendrar? I den här videon lär du dig hur du skapar en personlig livsöversikt som visualiserar dina mål, tid, vanor och framsteg – allt på ett ställe.

5. Mall för avancerat nivåsystem i Notion

via Gumroad

Vill du ha ett nivåsystem som driver dig att bli den starkaste versionen av dig själv? Advanced Leveling System är speciellt utformat för just det ändamålet.

Du börjar med din spelarprofil som spårar dina viktigaste statistik, XP, guld, prestationer och övergripande framsteg. I Quest System blir dina dagliga uppgifter uppdrag och dina större mål blir stora utmaningar. Varje uppdrag har sin egen svårighetsgrad, från lätt till mycket svårt.

Varje gång du tjänar guld kan du använda det för att låsa upp belöningar för dig själv, men med en twist. Varje köp drar av guld slumpmässigt, precis som loot-mekaniken i RPG-spel, vilket gör varje belöning spännande. För att balansera det hela finns det också ett straffläge som straffar dig för dåliga vanor eller missade rutiner.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Organisera dina tankar med dagliga, månatliga och permanenta anteckningar som gör det enkelt att hitta idéer och reflektioner.

Hantera dina finanser som en ekonomi i ett spel genom att spåra obegränsade plånböcker, inkomster, utgifter och överföringar med fullständig tydlighet.

Kategorisera alla dina ägodelar med hjälp av ett RPG-inspirerat inventarium som sorterar föremål i önskelista, daglig användning, förvaring, sålt eller skräp.

Hantera ditt kreativa arbetsflöde med en mini-innehållsstudio där du kan lägga till ett obegränsat antal sociala konton, hantera sponsorer och affiliates samt planera innehållskalendrar.

✅ Perfekt för: Personlig utveckling-entusiaster som älskar nivåsystem och progressionsmekanismer som gör personlig utveckling till ett riktigt videospel.

⚠️ Insikt som stimulerar hjärnan: En mendelsk randomiseringsstudie visade att vissa förändringar i hjärnans nätverk kopplade till datorspel var förknippade med högre fluid intelligens, med en oddsratio på 1,076. Det betyder att spelare hade 7,6 % högre odds att få bättre resultat på tester av fluid intelligens jämfört med icke-spelare.

Hur ClickUp superladdar Solo Leveling-system

För att nå nya nivåer i verkliga livet krävs mer än bara motivation – du behöver ett system som spårar framsteg, belönar konsekvens och får dagliga uppgifter att kännas som meningsfulla uppdrag. Det är där ClickUp kommer in.

ClickUp är världens första konvergerade AI-arbetsyta som samlar alla arbetsappar, data och arbetsflöden. Dina dagliga uppdrag, spårare för kompetensutveckling, XP-system och nivåprogression kan finnas i en anpassningsbar arbetsyta som faktiskt känns som ett spel.

ClickUp blir i princip ditt Hunter HQ, där alla statistik-, uppdrag- och XP-uppdateringar sker smidigt i bakgrunden.

Inte bara det, ClickUp erbjuder också Solo Leveling-mallar som tar allt vi just pratat om (uppdrag, mål, framstegsspårning, automatisering och estetik) och förvandlar dem till färdiga system som du kan börja använda på några minuter:

1. ClickUp Personal Habit Tracker

Få en gratis mall Spåra dagliga vanor och visualisera dina framsteg med ClickUp Personal Habit Tracker Template.

Om du någonsin har önskat att din dagliga rutin ska kännas som ett Solo Leveling-spel är ClickUp Personal Habit Tracker Template perfekt för dig. Den hjälper dig att organisera dina vanor månad för månad.

Varje månad behandlas som en enda huvuduppgift. Allt du behöver göra är att byta namn på den (till exempel "Januari 2025") och ändra statusen till "Pågår". Så fort du gör det genererar mallen automatiskt en ny uppsättning dagliga vanor för den nya månaden.

Inom varje månad blir varje dag en egen uppgift med en checklista över vanor som du vill följa upp. Dag 5 kan till exempel innehålla vanor som att gå 10 000 steg, läsa 15 sidor, dricka 2 liter vatten eller öva meditation. När du bockar av varje punkt känns det som att du får XP. Och när du har slutfört alla vanor för den dagen markerar du helt enkelt dagen som "Slutförd", precis som när du slutför ett uppdrag i ett videospel.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Se hur den automatiska förloppsindikatorn fungerar som din XP-mätare och fylls på när du slutför dagliga uppdrag.

Hoppa över komplicerade formler eller inställningar eftersom ClickUp automatiserar all framstegsspårning åt dig.

Använd det valfria tacksamhetsavsnittet för att ge din dag emotionell djup och mindfulness.

Växla mellan listvy och tabellvy för att se dina mål som en uppdragslogg eller ett statistikblad.

✅ Perfekt för: Målinriktade personer som gillar att börja om varje månad och se sig själva utvecklas genom små framsteg.

💡 Proffstips: I ClickUp representerar uppgifter uppdrag. De är de mindre åtgärder du gör varje dag som driver ditt XP-system. Med ClickUp-uppgifter kan du: Skapa vanor, rutiner och dagliga uppdrag

Ställ in anpassade statusar som "Tränar", "Pågår" eller "Slutfört".

Lägg till prioriteringar för att visa uppdragets svårighetsgrad

Ange förfallodatum för att upprätthålla dina streaks.

Gruppera relaterade uppdrag i kategorier som träning, lärande eller arbete.

Ställ in återkommande uppgifter som automatiskt återställs varje dag. Sortera dina uppgifter efter prioritet med ClickUp Tasks och håll dig på rätt spår varje dag. Varje uppgift kan förvandlas till ett upprepbart uppdrag. Istället för att tänka "jag måste läsa" eller "jag borde städa mitt rum" kan du med ClickUp märka dem som uppdrag i ditt system, till exempel "Dagligt uppdrag: Läs 10 sidor", "Kompetensutbildning: Kodningsövning" eller "Skuggkommando: Städa rummet".

2. ClickUp-mall för veckoplanering av vanor

Få en gratis mall Planera hela veckan på ett ögonblick och organisera dina dagliga vanor med den färgglada ClickUp Weekly Habit Planner Template.

ClickUp Weekly Habit Planner Template förvandlar din vecka till en färgglad uppgiftstavla där varje dag blir ett område där du kan placera de vanor eller uppgifter du vill slutföra.

Du kan helt enkelt dra och släppa klisterlappar till måndag, tisdag eller någon annan dag, nästan som att tilldela uppdrag på en spelkarta. Innan veckan börjar kan du också skapa ClickUp-uppgifter eller vanor med hjälp av klisterlappar.

Det här är din veckoplanering, där du bestämmer vilka uppdrag som finns innan du tilldelar dem till specifika dagar. Om du till exempel planerar att träna tre gånger eller studera fyra gånger skapar du dessa anteckningar en gång, duplicerar dem och placerar dem på olika dagar.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Ladda upp foton, citat och skärmdumpar för att dekorera din tavla, precis som när du lägger till artefakter och reliker i ditt inventarium.

Använd prioriterings- och anteckningszonerna som dina S-Rank-uppdragstavlor, där stora veckovisa utmaningar och påminnelser finns.

Stärk din rutin genom att använda vanestapling , där du kopplar ihop en ny vana med en du redan har, så att ditt veckosystem blir mer konsekvent.

Anpassa allt på ClickUp Whiteboards . Ändra storlek, färg och ordning på elementen så att de passar din spelstil och designa din veckovisa arena.

✅ Perfekt för: Studenter, kreatörer och produktivitetsnördar som älskar visuell planering och vill att deras vecka ska kännas som en färgglad Solo Leveling-instrumentpanel.

Undrar du vilka vanor som hjälper dig att bygga en framgångsrik karriär? Den här videon hjälper dig ⬇️

💡 Proffstips: Återkommande uppgifter i ClickUp är 10 gånger mer kraftfulla. När du markerar dem som slutförda återställs de automatiskt, så du behöver inte markera dem igen för din nästa uppgift. Håll dig konsekvent med dina vanor med hjälp av ClickUps återkommande uppgifter.

3. ClickUp månadsplanerare-mall

Få en gratis mall Organisera månatliga uppgifter, spåra deadlines och hantera prioriteringar enkelt med hjälp av ClickUp Monthly Planner Template.

ClickUp Monthly Planner Template fungerar som din månatliga uppgiftstavla, där du kan planera alla dina uppgifter och projekt i en kalendervy. Du kan lägga till uppgifter baserat på prioritet, ange förfallodatum och lägga till detaljer som uppgiftstyp eller ansvariga.

Varje uppgift kan också innehålla anteckningar och kommentarer som hjälper dig eller ditt team att förstå vad som behöver göras innan uppdraget påbörjas. Du kan också växla till en tavelvy i Kanban-stil, där varje uppgift är färgkodad så att du direkt kan se vad som händer under månaden.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Se alla dina uppgifter på ett ställe med fliken Uppgiftslista, snyggt grupperade efter förfallodatum för snabb översikt.

Växla mellan mer än 15 anpassade vyer (lista, tavla, kalender, arbetsbelastning, tidslinje) för att följa din månad på det sätt som känns mest naturligt för dig.

Se hela månaden på ett ögonblick med en färgkodad kalender som markerar hektiska dagar och viktiga uppgifter på några sekunder.

✅ Perfekt för: Animefans och produktivitetsentusiaster som älskar Solo Leveling och vill göra sin månadsplanering till ett spel.

4. ClickUp-mall för dagliga mål

Få en gratis mall Sätt upp dagliga mål och hantera framstegen med den målinriktade ClickUp Daily Goal Template.

Med ClickUp Daily Goal Template kan du samla dina mål på två huvudsakliga sätt. Det första är List View, som fungerar som din huvudsakliga uppgiftstavla och visar alla dina mål. Du kan sortera dem efter prioritet, gruppera dem efter typ (arbete, personligt, idéer osv.), lägga till anteckningar och markera dem som slutförda.

Den andra är Form View, som är ditt snabbinspelingsläge. När en ny idé eller påminnelse dyker upp i ditt huvud fyller du bara i ett litet formulär, så lägger ClickUp omedelbart till det i din uppgiftslogg.

Mallen innehåller också anpassningsbara fält, som är små etiketter som hjälper dig att beskriva ditt mål tydligare. Till exempel, vilken typ av uppgift är det? Är det brådskande? Måste det göras idag eller senare? Dessa etiketter hjälper dig att förstå dina uppdrag på ett ögonblick och bestämma vilka du ska ta itu med först.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Gruppera alla dina mål efter anteckningstyp eller kategori, så att din dagliga lista blir visuellt tilltalande och lätt att navigera i.

Återanvänd den dagliga strukturen utan att behöva bygga om något och börja varje dag med samma ramverk.

Koppla varje dagligt mål till större vecko- eller månadsplaner med hjälp av ClickUps hierarki

✅ Perfekt för: Alla som älskar att börja dagen med en tydlig plan och avsluta den med en synlig känsla av framsteg.

📮 ClickUp Insight: Hälsa och fitness är de viktigaste personliga målen för våra undersökningsdeltagare, men 38 % erkänner att de inte konsekvent följer upp sina framsteg. 🤦 Det är en stor skillnad mellan intention och handling! ClickUp kan hjälpa dig att förbättra din träning med sina specialiserade mallar för vanespårning och återkommande uppgifter. Tänk dig att du enkelt kan bygga upp dessa rutiner, logga varje träningspass och upprätthålla en stark meditationsrutin. 💫 Verkliga resultat: ClickUp-användare rapporterar en fördubbling av produktiviteten – eftersom det första steget för att hålla sig på rätt spår är att faktiskt se spåret.

📚 Läs mer: De bästa apparna för daglig planering

5. ClickUp-mall för personlig utvecklingsplan

Få en gratis mall Skapa inlärningsmål och planera dagliga utvecklingssteg med hjälp av ClickUps mall för personlig utvecklingsplan.

Vi har alla färdigheter som vi vill behärska, men om vi inte håller koll på dem går de ofta förlorade i vår hektiska vardag. ClickUps mall för personlig utvecklingsplan visualiserar dessa färdigheter i ett överskådligt format. Dina färdigheter sorteras efter status, till exempel Ej påbörjad, På rätt spår, Avspårad, På vänt och Mål uppnått.

Varje färdighetskort är som en liten profil för en färdighet du arbetar med. Inuti kan du skriva ner dina insikter, dina prestationer, dina utmaningar och en bedömning av dina framsteg på en skala från 1 till 5. Det finns också en tavla som grupperar dina färdigheter per kvartal (Q1–Q4). Detta hjälper dig att bestämma när du vill fokusera på varje färdighet.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Markera tidsblock i din kalender så att dina träningspass verkligen blir av, till exempel genom att låsa in ditt raid-schema.

Välj de resurser som hjälper dig att utvecklas, till exempel böcker, mentorer, webbseminarier, poddar eller kurser, innan du börjar arbeta med en färdighet.

Utse ansvariga partners som stöttar dig längs vägen, som lagkamrater i din nivåhöjningsresa.

Använd denna mall som din personliga jägardashboard, förvandla slumpmässiga idéer till små uppgifter och spårbara framsteg.

✅ Perfekt för: Animefans och personer som vill förvandla sin personliga utveckling från slumpmässiga ansträngningar till en guidad, uppdragbaserad tillväxtupplevelse.

📚 Läs mer: De bästa verktygen för personlig utveckling för att nå dina mål

6. ClickUp SMART Goals-mall

Få en gratis mall Sätt upp tydliga mål och definiera mätbara mål med hjälp av ClickUp SMART Goals Template.

Vi får hela tiden stora idéer, men om vi inte omvandlar dem till tydliga mål blir de aldrig verkliga framsteg. ClickUp SMART Goals Template hjälper dig att omvandla dessa vaga drömmar till mål som du faktiskt kan uppnå.

Det börjar med ett enkelt arbetsblad där du skriver ner ditt huvudmål och svarar på några vägledande frågor, till exempel ”Vad vill du göra?” Varför är det viktigt? Vem är inblandad? När ska det vara klart? Har du redan de färdigheter som krävs, eller är detta början på din träning?

När du har satt upp ditt mål visar Company Goals View dina mål grupperade efter status, till exempel Crushing, Off Track eller At Risk. I Board View kan du dra dina mål från Not Started till Completed, vilket ger dig en liten nivåuppgradering varje gång du tar ett steg framåt.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Utforska SMART Goals Whiteboard , som förklarar Specific (specifikt), Measurable (mätbart), Achievable (uppnåeligt), Realistic (realistiskt) och Timebound (tidsbundet) i enkla, färgglada block.

Skapa ett slutgiltigt SMART-mål efter att ha svarat på de vägledande frågorna och bekräftat att din uppgift nu är aktiv.

Tagga medarbetare eller intressenter med hjälp av fältet "Personer" för att omvandla individuella mål till teamuppdrag som ni kan ta itu med tillsammans.

Sätt upp tydliga deadlines och följ dina framsteg med fält för datum och framsteg, så att varje mål får en tydlig väg till fullbordande.

✅ Perfekt för: Alla som älskar spelifierad utveckling och vill att deras mål ska kännas som en del av en episk nivåuppgraderingsresa.

💡 Proffstips: Använd ClickUp Dashboards för att spåra alla dina SMART-mål på ett och samma ställe. Här samlas alla dina uppdrag, statistik, förloppsindikatorer och stridstidslinjer i en kraftfull vy. Oavsett om du spårar din personliga utveckling, vanor, teammål eller långsiktiga bossstrider, hämtar Dashboards data från hela din arbetsyta och omvandlar den till tydliga, visuella insikter. Ge ditt team en anime-värdig vy över mål och uppdrag med hjälp av ClickUp Dashboards. Med dra-och-släpp-widgets kan du designa en helt personlig instrumentpanel i Solo Leveling-stil: Widgets för uppgiftsförlopp: Spåra uppdrag du har slutfört, vad som är pågående och vad som ligger efter, som en uppdragslogg som uppdateras automatiskt.

Tidsspårning: Mät hur mycket tid du lägger på olika uppgifter, perfekt för att identifiera var din energi går (eller läcker).

Målspårningsdiagram: Visualisera dina milstolpar, framstegsindikatorer och prestationskurvor när du går från E-Rank-uppdrag till S-Rank-mål.

Anpassade rapporter: Få djupare insikter i dina produktivitetsmönster. Du kan se det som att du skannar dina prestationsstatistik efter varje dungeon raid.

7. ClickUp-mall för företagets OKR och mål

Få en gratis mall Samordna teamets mål, följ upp företagets framsteg och organisera avdelningarnas mål med ClickUp Company OKRs och målmall.

ClickUp Company OKRs and Goals Template erbjuder en flexibel struktur som hjälper dig att skapa OKR på företags-, avdelnings-, team- och individnivå, som alla sammanstrålar till ett gemensamt organisationsmål.

För team som gillar ett spelifierat tillvägagångssätt känns varje mål som ett uppdrag, och varje viktigt resultat blir ett mätbart framsteg mot ett större mål. Listvyn visar alla mål och viktiga resultat i en organiserad layout, medan tavelvyn förvandlar dem till dragbara uppdragskort. Kalendervyn visar deadlines och milstolpar som en tidslinje över kommande strider.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Använd förinstallerade OKR-exempel inom marknadsföring, drift, framgång och teknik för att bygga snabbare.

Skicka in nya OKR:er via ett OKR-inlämningsformulär som standardiserar inmatningarna mellan teamen.

Övervaka OKR-hälsa, trender, användning och avdelningens prestanda genom en dynamisk instrumentpanel.

Synkronisera teamuppdateringar automatiskt när ClickUp beräknar om KPI:er och uppdaterar instrumentpaneler i realtid.

Samordna företagsövergripande mål genom att låta varje team och medarbetare lägga till XP genom sina uppnådda nyckelresultat.

✅ Perfekt för: Organisationer som älskar anime och behöver ett skalbart OKR-arbetsflöde för att koppla samman företagets strategi med det dagliga arbetet.

8. ClickUp-mall för lektionsplanering för högskolan

Få en gratis mall Planera strukturerade lektioner och hantera klassens framsteg effektivt med ClickUp College Lesson Plan Template.

Har du någonsin önskat att undervisningen kändes mer organiserad och rolig? Med ClickUp-lektionsplaneringsmallen känns varje lektion du skapar och varje mål du definierar som att du lägger till nya färdigheter och förbättrar din "utbildningsnivå", vilket hjälper dig att steg för steg utvecklas till en S-rankad lärare.

I listvyn är alla dina lektioner som aktiva uppdrag som väntar på att undervisas. Varje lektion beskriver sina mål, struktur, material och syften, och ger den uppdragsbeskrivning som dina elever behöver följa. När du växlar till tavlavyn använder mallen ADDIE-ramverket: Analysera → Designa → Utveckla → Implementera → Utvärdera.

När din lektion går igenom varje steg drar du den över tavlan, precis som när du uppgraderar en färdighet från "Låst" till "Pågår" till "Behärskad". Mallen låter dig också visa lektioner efter årskurs, till exempel förstaårsstudenter, andraårsstudenter, tredjeårsstudenter och fjärdeårsstudenter, vilket gör navigeringen enkel.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Välj strukturen för din session, oavsett om det är ett laboratorium, en stor klass, en liten grupp eller en lektion som undervisas i team.

Bifoga utvärderingsformulär för att mäta hur väl din lektion fungerar i klassrummet.

Öppna valfritt lektionskort för att lägga till anteckningar, checklistor, bilagor och kommentarer – allt du behöver för att fortsätta förbättra din plan.

✅ Perfekt för: Professorer och akademiska koordinatorer som vill ha ett spelliknande system för att organisera sina collegelektioner och hålla varje kursfas tydlig och lätt att hantera.

💡 Proffstips: ClickUp Brain är där Solo Leveling-känslan blir ännu starkare. Om Jin-Woo har sin Shadow Army som stöd, får du ClickUp Brain i ClickUp. Det är din kraftfulla AI-hjälpreda som sköter det tunga arbetet, till exempel: Skapa uppgiftslistor för dina dagliga uppdrag

Sammanfatta dina framsteg mot målen

Fråga vad du ska fokusera på härnäst

Identifiera blockerade uppgifter eller svaga punkter i din rutin

Förvandla mötesanteckningar eller röstmemon till praktiska åtgärder

Dela upp stora uppdrag i små uppdrag på några sekunder. Använd ClickUp Brain för att utforma ett Solo Leveling-inspirerat system för att spåra vanor.

9. ClickUp-mall för livsplanering

Få en gratis mall Planera långsiktiga mål och organisera uppgifter inom olika områden i ditt liv med hjälp av ClickUp Life Plan Template.

ClickUp Life Plan Template fungerar som din egen personliga livsplan. Varje uppgift du lägger till blir ett uppdrag, och varje dag blir en möjlighet att nå nya nivåer inom olika områden i ditt liv. Alla dina uppgifter sorteras efter prioritet, vilket gör det enkelt att se vilka uppdrag som har högsta prioritet, precis som när du väljer svårighetsgrad i ett spel.

Två användbara fält driver din utveckling. Fältet "Område" visar vilken del av ditt liv uppgiften tillhör, till exempel ekonomi, hälsa, karriär, gemenskap, relationer eller något annat du vill förbättra. Detta gör att din utveckling känns avsiktlig istället för slumpmässig.

Den andra är ett fält för "ansvarspartner" där du kan ange någon som stöttar dig, till exempel en samarbetspartner som hjälper dig att hålla dig på rätt spår. Alla dina uppgifter visas på Life Board, där du kan öppna varje uppgift för att lägga till anteckningar, bifoga filer och justera områden eller prioriteringar när det behövs.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Se dina mål i B oard View , där varje kort är grupperat efter ditt livsområde eller din prioritet, som en enkel visuell färdighetskarta.

Skapa nya uppgifter enkelt genom att klicka på "+Uppgift", skriva vad du vill uppnå, välja livsområde, lägga till en ansvarspartner och spara det.

Använd den övre beskrivningsdelen för att skriva ner din livssyn, dina värderingar och mål på ett tydligt ställe.

✅ Perfekt för: Alla som vill sluta gissa vad de ska göra härnäst och istället följa en fastställd plan för personlig utveckling och långsiktiga mål.

⚡ Mallarkiv: Att planera ditt liv blir överväldigande när mål, rutiner, prioriteringar och långsiktiga visioner är utspridda på olika ställen. Ett gediget system för livsplanering hjälper dig att hålla klart för dig vad som verkligen är viktigt, vad du bör fokusera på härnäst och hur varje handling för dig närmare den person du vill bli. Vår noggrant utvalda lista med mallar för livsplanering gör detta enklare genom att: Dela upp dina långsiktiga mål i enkla, hanterbara steg

Hjälper dig att organisera olika delar av ditt liv, som hälsa, ekonomi, karriär och relationer, tillsammans.

Håll dina rutiner, prioriteringar och framsteg i linje så att du förblir konsekvent.

10. ClickUp-mall för personlig produktivitet

Få en gratis mall Organisera uppgifter, spåra inlärningsresurser och hantera framsteg visuellt med ClickUp Personal Productivity Template.

ClickUp Personal Productivity Template organiserar dina verkliga områden i överskådliga kategorier. Du får flikar för kontakter, mål, resurser, uppgifter, inköpslistor, dagboksidor och anteckningar.

Kontakter blir dina allierade, mål fungerar som huvuduppdrag, resurser som böcker och kurser förvandlas till XP-boost-objekt och uppgifter visas som dagliga uppdrag som du måste klara för att avancera i rankingen.

Målen i denna mall är inte bara vaga intentioner. Varje mål har prioriteringar, start- och slutdatum, kategorier och länkade uppgifter som fungerar som mindre uppdrag som leder fram till slutstriden. När du slutför en uppgift går målet faktiskt framåt.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Koppla resurser till mål för att öka dina framsteg, till exempel genom att tilldela XP-objekt till den färdighet du vill förbättra.

Använd avsnittet Uppgifter för att hantera dagliga vanor, administrativt arbete, uppgifter som kräver djup koncentration och personliga uppdrag, var och en med sin egen prioritet.

Spåra dina inköp med en enkel lista i inventariestil där du lägger till artiklar, kategoriserar dem, håller koll på din budget och flyttar inköp till "Köpt".

Spara viktiga kontakter, inklusive vänner, familj och kollegor, med anteckningar och taggar.

Använd dagboken för att skriva ner framgångar, lärdomar, tacksamhet och tankar, och gör den till din dagliga reflektionsplats.

✅ Perfekt för: Upptagen yrkesverksamma som vill ha ett produktivitetssystem där mål och dagliga uppgifter känns lika tillfredsställande som att gå upp i nivå i ett RPG-spel.

Tips för att hålla motivationen uppe med Solo Leveling-mallar

Det blir lättare att hålla sig till ett system när det känns givande och enkelt att upprätthålla.

Dessa tips hjälper dig att vara konsekvent och få ut det mesta av ditt Solo Leveling-inspirerade arbetsflöde:

Börja med små uppdrag: Bygg upp momentum med små, enkla vinster innan du lägger till större utmaningar.

Ställ in tydliga regler för nivåuppgång: Definiera hur mycket XP du behöver för att gå upp en nivå så att framstegen alltid känns mätbara.

Använd en daglig "huvuduppgift": Fokusera på en viktig uppgift varje dag för att hålla din resa på rätt spår.

Belöna dig själv när du går upp en nivå: Se varje ny nivå som en prestation som är värd att fira.

Skapa en serie som du inte vill bryta: Visuella serier gör konsekvens beroendeframkallande på bästa sätt.

Spåra statistik som är viktig för dig: Välj attribut som fokus, uthållighet eller disciplin som verkligen motiverar dig.

Uppdatera din design då och då: Genom att uppdatera ikoner eller färger håller du systemet spännande över tid.

Granska dina uppdrag varje vecka: Ta bort uppgifter som dränerar dig och lägg till uppdrag som är anpassade efter dina aktuella mål.

📚 Läs mer: Om du vill ha inspiration till nybörjarvänliga rutiner, kolla in dessa exempel på goda vanor för att hitta vanor som passar ditt nivåsystem.

Vanliga utmaningar och hur man övervinner dem

Även det bästa Solo Leveling-systemet kan stöta på problem. Här är några vanliga problem som människor stöter på och enkla sätt att lösa dem utan att tappa fart:

1. Förlorar motivationen efter några dagar

✅ Lösning: Börja med små uppdrag och låga XP-krav. Tidiga vinster bygger självförtroende och gör att systemet känns givande direkt.

2. Att göra systemet för komplicerat

✅ Lösning: Behåll bara det du faktiskt använder. Ta bort extra statistik, regler eller automatiseringar som saktar ner dig.

✅ Lösning: Använd påminnelser eller automatiseringar i ClickUp så att dina uppdrag återställs automatiskt utan manuellt arbete.

4. Fastna efter att ha missat några dagar

✅ Lösning: Starta inte om hela systemet. Hoppa bara tillbaka in och betrakta återkomsten eller misstaget som en del av din berättelse, som en comeback-episod.

5. Att spåra för många vanor samtidigt

✅ Lösning: Begränsa aktiva uppdrag till 3–5 viktiga vanor. När du fokuserar på färre åtgärder blir din vaneslinga tydligare och lättare att upprepa, vilket skapar verklig konsekvens och långsiktig tillväxt.

6. Glömma varför du började

✅ Lösning: Skriv en liten anteckning på din instrumentpanel där du förklarar ditt ”varför”. När motivationen sjunker hjälper denna påminnelse dig att komma tillbaka.

7. Systemet bryter när livet blir hektiskt

✅ Lösning: Byt till läget för minimikrav. Sätt upp 1–2 icke-förhandlingsbara vanor så att du kan behålla momentum under stressiga perioder.

Ditt Solo Leveling-system blir starkare med ClickUp

Solo Leveling-mallarna gör produktiviteten roligare genom att förvandla dina mål och vanor till uppdrag och XP. Du håller dig konsekvent eftersom din dagliga rutin känns mer som ett spel och mindre som en syssla.

Och när du väl har infört dessa system i ClickUp blir allt smidigare. Du får tydligare mål, enklare uppgiftshantering och smartare vägledning.

ClickUp-mallarna tar hela Solo Leveling-upplevelsen ännu längre. De ger dig färdiga layouter för uppdrag, mål, instrumentpaneler och dagliga system så att du inte behöver bygga något från grunden. Du kan börja nivåhöja ditt liv inom några minuter.

Om du är redo att prova ett mer lekfullt sätt att vara konsekvent, konfigurera ditt Solo Leveling-system i ClickUp och se hur snabbt du växer. Registrera dig för ClickUp idag!

Vanliga frågor (FAQ)

