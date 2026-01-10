20 gratis mallar för projektplaner i Excel och ClickUp

Kaos. 😳

Det är vad du riskerar när du inte planerar. Vi vet att vi låter som en pappa just nu, men det är sant.

Oavsett om du planerar för framgång eller förbereder dig för eventuella fallgropar är projektplanering avgörande för att se till att uppgifterna slutförs. Och för oss som leder team eller enskilda medarbetare finns det ett ännu större behov av strategisk planering för att uppnå effektivitet i projektet.

Låt oss vara ärliga – planering är avgörande, oavsett om det gäller en produktlansering eller en utlandsresa. När vi planerar förutser vi problem (dvs. lämplig resursfördelning ), fastställer tydligare projektmål (dvs. att hålla deadlines) och hanterar projektbudgetar bättre (dvs. undviker oväntade resekostnader).

Att sätta ihop en plan från ett tomt ark är dock ingen lätt uppgift. Med hjälp av detaljerade mallar för projektplaner är det mer troligt att du lyckas sätta igång uppdrag och organisera projektets tidsplaner. Utan en projektplan tar nämligen oordningen överhanden i ditt arbete och kaos uppstår.

Så låt oss hålla ordning på saker och ting och kolla in de 20 bästa mallarna för projektplaner till ditt nästa projekt!

Vad är en mall för projektplanering?

Låt oss först gå igenom grunderna och de viktigaste egenskaperna att leta efter i mallar för projektplaner.

En mall för projektplan är ett oumbärligt verktyg för att framgångsrikt hantera projekt genom att skräddarsy processen för att uppnå projektets mål, syften, budget eller utmaningar.

Med hjälp av en planeringsmall kan du beräkna de steg som krävs för att slutföra ditt projekt och har flexibiliteten att ordna dem antingen på en statisk projekt tidslinje eller ett dynamiskt Gantt-diagram. Detta låter dig tydligt definiera omfattningen och projektets tidsplan samtidigt som du organiserar uppgifterna på det mest effektiva sättet.

Projektledare och teamledare använder mallar för projektplanering för att spara tid och pengar genom att organisera uppgifter och undvika onödiga misstag. Denna projektledningsprocess är avgörande för att hålla projektets tidsplan i ordning.

Vad kännetecknar en bra mall för projektplanering?

En bra mall för projektplan gör det enkelt att specificera projektets omfattning och det övergripande syftet med det arbete som krävs för att slutföra projektet. En funktionell mall bör också beskriva dina mål och de förväntade resultaten av din projektplan.

Detta fungerar bäst när du har en detaljerad beskrivning av vad som behöver göras och eventuella begränsningar som kan påverka projektets tidsplan eller budget. Bra mallar för projektplanering omfattar både kort- och långsiktiga mål samtidigt som de tar hänsyn till eventuella resurs-, tids- eller budgetbegränsningar.

Visualisera och hantera din produktplan i ClickUp-tidslinjevyn

Det är bra att använda en mall för projektplanering som enkelt integreras i din projektledningsprogramvara, så att du smidigt kan lägga in uppgifter som deadlines, viktiga milstolpar, projektets framsteg, roller och ansvarsområden samt tillgängliga resurser.

Utan denna koppling – nu kommer pappastämman igen – riskerar du att få en rörig projektplan som går i cirklar och slösar bort allas tid.

De 20 bästa gratis mallarna för projektplaner

Vem gillar inte gratis? Det är därför du kommer att älska vår lista över de bästa gratis mallarna för projektplaner som du kan använda redan nu! Låt oss ta en titt på vad som finns på vår lista:

1. Mall för projektplanering från ClickUp

Lyssna – vi skulle inte sätta den här mallen först om vi inte trodde att den enkelt (och snabbt) kunde hjälpa dig att skapa din projektplan. Projektplaneringsmallen från ClickUp utnyttjar din arbetsyta till sin fulla potential genom att skapa uppgifter i valfri lista och sedan enkelt flytta dem till andra listor.

Denna projektplaneringsmall är utformad för att hjälpa projektteam att uppnå önskade resultat inom givna ramar, tidsplan, budget och resurser. Den gör det möjligt för intressenter att enkelt följa framstegen genom visuellt tilltalande och lättförståeliga projektplaner, så att de på bästa sätt kan planera för förändringar samtidigt som de hanterar risker proaktivt.

ClickUps mall fungerar också som ett kommunikationsmedel mellan projektteamet och intressenterna. Denna projektplaneringsprocess kan genomföras via plattformen med hjälp av tilldelade kommentarer, så att ditt team vet vad som behöver uppmärksammas – allt utan att konversationer går förlorade i de fruktade e-postkedjorna.

Använd den här mallen för att verkligen säkerställa att alla har tillgång till samma information, förväntningar, beslut och antaganden.

2. Mall för konsultprojektplan från ClickUp

En annan fantastisk resurs för projektledare eller de som hanterar kunder – särskilt inom professionella tjänster – är mallen för konsultprojektplan från ClickUp. Denna projektplaneringsmall fungerar som en guide som ger riktning och struktur för ett framgångsrikt resultat.

Få en bättre överblick över uppgifterna i ditt projekt genom att använda ClickUps listvy för en snabb uppdelning av uppgifterna efter status, där intressenterna kan klicka för att få mer information om varje uppgift eller dess deluppgifter.

Anpassade fält gör det ännu enklare att se viktiga detaljer i projektplanen, såsom förfallodatum, uppgiftens framsteg, projektets fas och resurser. Bjud in kunder som gäster i ClickUp så att de får tillgång till denna listvy och slipper klicka sig igenom varje uppgift för att hitta viktig information.

Effektiv konsultverksamhet innebär att man analyserar potentiella utmaningar och problem samtidigt som man utvecklar effektiva strategier för att identifiera möjligheter till samarbete och värdeskapande. Goda nyheter för dig – med den här mallen kan du göra just det och mer därtill för att bättre hantera kundernas förväntningar och skapa tydliga kommunikationsplaner.

3. Mall för tvärfunktionell projektplan från ClickUp

Oftast behöver du en projektplan som fungerar över flera team. Det innebär att din plan bör smälta in smidigt i olika arbetsflöden utan att vara ett irritationsmoment för dina intressenter och olika team.

Mallen för tvärfunktionell projektplan från ClickUp säkerställer att alla intressenter är delaktiga i beslutsprocessen. Dessutom skapar den bättre förutsättningar för kommunikation mellan teamen så att allas erfarenhet och expertis tas tillvara i projektet.

Så, vad skiljer den här mallen från de andra? Med den här mallen kan du verkligen lita på ClickUps anpassade fält för att ge teamen den enklaste – eller den mest detaljerade – översikten över vad som behövs för att driva projektet framåt.

Lägg enkelt till ansvariga, intressenter, projektbevakare och godkännare till uppgifter och deluppgifter för olika arbetsflöden i din projektplan. Detta minskar förvirringen mellan teamen i alla processer och ger en anpassningsbar projektsammanfattning av vad som behövs för att starta och slutföra varje uppgift.

4. Mall för projektplan för regelefterlevnad från ClickUp

Projektets efterlevnad är Robin till ditt projekts Batman – George till ditt måls Jerry. Och att använda mallen för efterlevnadsprojektplan från ClickUp fungerar som din sidekick för att säkerställa att du når dina mål, håller dig på rätt spår och ger ytterligare säkerhet för att skydda ditt projekt.

George Costanza är kanske inte den bästa jämförelsen, men den här ClickUp-mallen ger en fantastisk visuell översikt för att identifiera och utvärdera ditt projekts efterlevnadskrav. Återigen är ClickUps anpassade fält en ovärderlig funktion för att dokumentera, organisera och ge övergripande insikter i hur du ska se till att verksamheten följer reglerna i denna projektplan.

Dessa vyer är praktiska för teamen som är involverade för att vidta åtgärder och korrigera brister i efterlevnaden i din projektplan. Serenity now!

5. Mall för evenemangsprojektplan från ClickUp

Att planera ett evenemang kan kännas överväldigande – särskilt om du inte utgår från en praktisk planeringsmall.

Mallen för evenemangsplanering från ClickUp gör det enkelt!

Denna mall har alla funktioner som behövs för att du inte ska behöva oroa dig för evenemangsplaneringen. Dess anpassningsbara uppgiftsstatusar, chattvy i appen och unika kartvyer gör det enkelt att följa upp varje evenemang precis som du vill.

Det spelar ingen roll vilken typ av evenemang det gäller – oavsett om det är en produktlansering eller en lokal insamling kan du använda två fördefinierade anpassade fält och sju automatiseringar för att hålla koll på de små detaljerna. Det bästa av allt är att den här mallen kan anpassas efter just din budget eller dina mål – oavsett projektets storlek.

Sluta oroa dig för projektplanen för ditt nästa evenemang och kom igång på rätt sätt med denna detaljerade projektmall.

6. Mall för webbplatsprojektplan från ClickUp

För att utforma en produktiv projektplan för en webbplats krävs en detaljerad projektbeskrivning, tidsplaner, budgetar och ansvarsfördelning mellan intressenterna.

Det är avgörande att ha dessa komponenter på plats innan en webbplats lanseras, vilket är anledningen till att vi rekommenderar mallen för webbplatsprojektplan från ClickUp. Webbplatsprojekt tenderar att ha flera lager, och inom varje lager riskerar du att stöta på oväntade problem som du inte hade räknat med i dina projektplaner.

Undvik osäkerheter och använd den här mallen som din samlade lösning för att hålla koll på alla olika uppgifter, processer och beslut som krävs för att förverkliga ett webbplatsprojekt. Håll ordning med hjälp av anpassade fält och tilldela varje uppgift till rätt person så att inga detaljer förbises i projektplaneringsfasen.

7. Mall för teknikprojektplan från ClickUp

Att använda konceptet affärsprocesshantering (BPM) kan drastiskt förbättra ett webbplatsprojekt. Detta innebär att man använder faserna analys, design, implementering och övervakning för att kartlägga befintliga processer, skapa nya, implementera dem i organisationen och kontinuerligt kontrollera att de ger önskade resultat.

Mallen för teknikprojektplan från ClickUp är perfekt för dig som vill förbättra hur ditt team eller din avdelning implementerar teknik. Att planera denna process kräver detaljerade tidsplaner, tillgång till viktiga resurser och lägesrapporter.

Det lönar sig när alla parter vet vad som står på tur i det övergripande projektet. Och den här mallen erbjuder anpassade fält, visningstyper och statusar för att planera dina teknikprojekt på rätt sätt.

8. Mall för planering av datacenterprojekt från ClickUp

Datacenterflyttar kräver överföring av data och tillgångar från en plats till en annan. Enkelt uttryckt – det är många rörliga delar.

Det kan vara en utmanande och komplex process, vilket är anledningen till att vi rekommenderar mallen för datacenterprojektplan från ClickUp. Denna projektplaneringsmall erbjuder ett enkelt ramverk som hjälper datamigreringsteam att hantera processen på ett effektivt sätt.

Av alla mallar för projektplaner kan den här hantera både de enklaste och de mest komplexa uppgifterna, projektmålen och projektbudgetarna för att säkerställa att hela ditt projektteam lyckas migrera dina data.

9. Mall för planering av virtuella evenemang från ClickUp

Lita på oss – vi vet hur komplicerat det är att planera ett stort virtuellt evenemang! Din projektplan är A och O (och det gäller i ännu högre grad för din projektledare).

Dessa evenemang kräver omfattande planering mellan olika team så att alla kan arbeta mot samma mål. Mallen för planering av virtuella evenemang från ClickUp förenklar uppgiften att organisera ett komplett och framgångsrikt virtuellt evenemang.

Denna planmall förenklar också alla olika delar som ingår i processen för en projektledare. Det innebär att hela ditt projektteam sparar tid och arbete med denna planmall samtidigt som ett framgångsrikt resultat säkerställs.

10. Mall för handlingsplan från ClickUp

ClickUps mall för handlingsplan hjälper team att strukturera, prioritera och följa upp uppgifter för att uppnå sina mål.

Denna mall har inbyggda mätvärden för att utvärdera resultat, underlättar uppgiftsfördelning och erbjuder ett samarbetsutrymme för att sätta upp och följa upp mål. Använd denna mall som vägledning för personlig utveckling, nystartade företag, marknadsföringsinitiativ och kreativa arbetsflöden

11. Mall för projektledning från ClickUp

ClickUps projektledningsmall är ett omfattande verktyg som är utformat för att underlätta effektiv projektplanering. Den ger en strukturerad grund som omfattar alla väsentliga steg i projektplaneringen och främjar tydlig kommunikation mellan teammedlemmar och intressenter.

Denna mall hjälper team att navigera genom varje fas i ett projekt, vilket gör det möjligt för dem att förstå projektets centrala aspekter, anpassa planerna efter sina specifika behov, organisera uppgifterna effektivt och samordna teamets insatser för ett smidigt genomförande. Den är särskilt användbar för att hantera de komplexiteter som uppstår vid projektplanering.

12. Mall för planeringsdokument från ClickUp

Denna mall för planeringsdokument från ClickUp hjälper team att lägga grunden för projektet för att säkerställa att färre risker och problem uppstår under genomförandet.

ClickUps mall för planeringsdokument gör det enkelt att organisera sig och komma igång. Med den här mallen kan ditt team:

Fånga upp viktiga mål, målsättningar och åtgärder

Dela upp uppgifterna i hanterbara delar för snabbare leverans

Samordna teamen kring det som är viktigast för den gemensamma framgången

13. Mall för dokumenterad plan från ClickUp

Använd ClickUps mall för planeringsdokument för att samla dina affärsmål, måldetaljer, framgångsmått och tidsplan i ett enda digitalt dokument.

ClickUps mall för projektplan är utformad för att hjälpa dig med just detta. Med den kan du:

Säkerställ tydlig kommunikation mellan intressenterna

Samordna teamen kring gemensamma mål

Följ upp framsteg och milstolpar för att hålla koll på deadlines

14. Pi-planeringsmall från ClickUp

ClickUp PI-planeringsmallen hjälper till att strukturera och effektivisera projektplaneringsprocessen. Den är utformad för att göra processen mer effektiv, särskilt för agila team.

ClickUp Pi-planeringsmallen hjälper team att:

Dela upp komplexa uppgifter i mindre, hanterbara delar

Organisera uppgifter för bättre översikt och fokus

Fördela resurser effektivt och planera i förväg för ett framgångsrikt genomförande

15. Mall för projektplanering från ClickUp

ClickUps mall för projektplanering ger en välorganiserad grund som garanterar att alla viktiga steg ingår i planen och främjar transparent kommunikation mellan teammedlemmar och intressenter.

Denna mall guidar dig genom varje steg i projektet och hjälper dig att förstå projektets kärna, anpassa planer efter dina behov, organisera uppgifter på ett effektivt sätt och samordna teammedlemmarna för ett felfritt genomförande.

16. Mall för arbetsplan på whiteboard från ClickUp

ClickUps mall för arbetsplanering på whiteboard är utformad för att ge en systematisk visuell guide för ditt projekt. Den fungerar som en heltäckande lösning för att visualisera, administrera och övervaka alla ditt teams uppgifter på ett välstrukturerat sätt.

ClickUps whiteboardmall för arbetsplan hjälper inte bara till med planeringen utan säkerställer också att varje uppgift spåras och hanteras effektivt, vilket leder till ett mer produktivt och effektivt arbetsflöde.

17. Mall för projektleveranser från ClickUp

En väl utformad plan lägger grunden för ett exceptionellt genomförande! Genomför ditt projekts leveranser effektivt med ClickUps mall för projektleveranser. Denna mall är utformad för att ge en omfattande översikt över ditt projekts leveranser, utsedda ansvariga, tidsplaner och budget. Den fungerar som ett användbart verktyg för att övervaka framstegen för dina leveranser.

Denna mall handlar inte bara om att hålla reda på leveranser, utan också om att skapa en miljö där transparens, ansvarstagande och effektivitet går hand i hand. Genom att ha en tydlig överblick över vem som ansvarar för vad och när uppgifterna ska vara klara kan du säkerställa att alla i ditt team är på samma sida.

18. Mall för projektplan från ClickUp

Projektutveckling innebär en hel del komplexitet och många olika delar att hantera. Oavsett projektets storlek eller komplexitet har ClickUps mall för projektplan alla verktyg du behöver för att lyckas!

Oavsett om du står inför lanseringen av en ny funktion eller hanterar en långsiktig produktvision, hjälper vår mall för projektplan ditt produktteam att arbeta effektivt.

19. Whiteboard-mall för projektomfattning från ClickUp

ClickUps whiteboardmall för projektomfattning är ett verktyg som är utformat för att hjälpa till att strukturera och effektivisera processen för att definiera ett projekts omfattning. Den ger en kortfattad sammanfattning av aktiviteter, resurser, datum och leverabler som ingår i ett visst projekt.

Använd den här mallen för att organisera projekt, hålla koll på uppgifter och följa upp leveranser.

20. Excel-mall för projektplanering

Via Microsoft

För dig som gillar att arbeta i Microsoft Excel – vi har vad du behöver!

Denna enkla projektplanmall från Microsoft Excel fungerar som en tidslinje i ditt kalkylblad för att skapa en tydlig och organiserad färdplan för ditt projekt. I cellerna kan du lägga till viktiga milstolpar för projektet, ändra text och bilder samt dela den med ditt team.

Dessutom kan du lägga till dina milstolpar i tabellen projektdetaljer i det enkla kalkylbladet för projektplanmallen för att få en mer visuellt tilltalande översikt över din tidslinje. Använd denna anpassningsbara mall för att fastställa hela projektets upplägg och bestämma de väsentliga steg du behöver ta för att nå framgång.

Börja planera med mallar för projektplaner

Där har du dem – 20 mallar för projektledning som du kan använda helt gratis för att planera ditt nya projekt!

Om du fortfarande har svårt att välja den bästa projektmallen kan du vara säker på att du med ClickUp inte bara får ett kraftfullt verktyg för projektplanering, utan också en intuitiv plattform som hela ditt team kan använda. Dra nytta av ClickUps mycket anpassningsbara vyer för att se tydliga deadlines, projektets omfattning, projektets framsteg och tilldelade intressenter.

ClickUp erbjuder en rad funktioner som är särskilt utformade för att effektivisera din projektledningsplan och ditt arbetsflöde. Du kan enkelt skapa uppgifter, tilldela dem till teammedlemmar och övervaka framstegen i realtid för att nå projektmål och leverera projektresultat.

Tänk inte för mycket på dina projektplaner. Använd istället ClickUp gratis idag för att dela idéer och arbetsflöden mellan teamen i dina mest komplexa projekt.