10 mallar och exempel för projektöversikter i Word och ClickUp

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Vad är en projektplanmall?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "En projektplan är en översiktlig beskrivning av ett projekts mål och syften. Den bör innehålla en handlingsplan som identifierar uppgifter, resurser, tidsplaner, deadlines, involverad personal och andra detaljer som är nödvändiga för att projektet ska kunna slutföras framgångsrikt. Projektplaner används vanligtvis för att definiera viktiga milstolpar och följa upp framstegen under projektets hela livscykel. " } }, { "@type": "Question", "name": "Vad kännetecknar en bra mall för projektöversikt?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "En bra mall för projektöversikt ger en struktur och ett ramverk för projektet och är tillräckligt tydlig för att intressenterna snabbt ska kunna förstå den föreslagna projektplanen. Den innehåller också utrymme för teammedlemmarna att lägga till egna anteckningar, kommentarer eller uppgifter. Mallen bör vara tillräckligt flexibel för att du ska kunna ändra eller anpassa den till ditt projekts unika komponenter. " } } ] }

Precis som ett köksteam som är utrustat med en menyplan för en fest kan ett team med en projektplan uppnå fantastiska resultat.

En projektplan hjälper dig att organisera dina tankar, dela upp uppgifter i hanterbara delar och fastställa en riktning för att slutföra ett projekt. Att skapa en plan tvingar ditt team att tänka igenom processen för att genomföra ett projekt. Och när du gör det sammanförs de abstrakta komponenterna i projektets vision, möjligheter och utmaningar till en konkret handlingsplan.

Betrakta översikten som ett kommunikationsverktyg. Det är ett övertygande, auktoritativt dokument som får alla intressenter att enas om projektets mål och förväntningar. När du är osäker på hur du bäst ska gå tillväga med ett projekt eller en uppgift kan du hänvisa till din översikt för att vägleda ditt beslut.

Att skapa en projektplan är viktigt för alla framgångsrika projekt, och att använda en mall för projektplanering kan påskynda processen. För att hjälpa dig komma igång har vi tagit fram 10 olika mallar och exempel för projektplanering i Word och ClickUp.

Vad är en projektplanmall?

En projektplan är en översiktlig beskrivning av projektets mål och syften. Den bör innehålla en handlingsplan som identifierar uppgifter, resurser, tidsplaner, deadlines, involverad personal och andra detaljer som är nödvändiga för att projektet ska kunna slutföras framgångsrikt. Projektplaner används vanligtvis för att definiera viktiga milstolpar och följa upp framstegen under projektets hela livscykel.

Projektöversiktsmallarna har förformaterade layouter och visuella element. Mer avancerade mallar har även automatiseringar och låter dig länka till uppgifter och kommentarer i olika vyer. Oavsett om du behöver en enkel eller komplex översikt behöver du inte skapa översiktsdokument från grunden. Kom igång direkt när du startar nya projekt med hjälp av en projektöversiktsmall.

Vad kännetecknar en bra mall för projektöversikt?

En bra mall för projektöversikt ger en struktur och ett ramverk för projektet och är tillräckligt tydlig för att intressenterna snabbt ska kunna förstå den föreslagna projektplanen. Den innehåller också utrymme för teammedlemmarna att lägga till egna anteckningar, kommentarer eller uppgifter. Mallen bör vara tillräckligt flexibel för att du ska kunna ändra eller anpassa den till ditt projekts unika komponenter.

Välj en mall som innehåller tydliga instruktioner och exempel för hur du fyller i de olika avsnitten. Du vill ha en mall som kan integreras i dina projektledningsverktyg, så att du enkelt kan länka till uppgifter och filer och tilldela uppgifter till teammedlemmar.

10 mallar för projektöversikter

Vi har sammanställt ett urval av 10 mallar och exempel för projektöversikter i Microsoft Word och Clickup. Dessa mallar är utformade för att ge dig en utgångspunkt för ditt projekt och verktyg för att anpassa dem efter dina specifika behov.

1. ClickUp-mall för projektöversikt

Få ditt projekt att komma igång på rätt sätt med denna mall från ClickUp.

ClickUp-projektmallarna för nybörjare ger en struktur och ett ramverk för ditt projekt, med tydliga mål och syften. Det är ett professionellt dokument i Docs-vy och är integrerat med dina uppgifter och projekt på ClickUp. Olika teammedlemmar kan lägga till anteckningar, kommentarer och uppgifter, vilket gör detta till en samarbetsmall som hjälper dig att definiera ett projekt snabbare.

Börja med mallens omslag, där du kan lägga till en kort introduktion och grundläggande information om ditt projekt. Fyll i de följande undersidorna med en sammanfattning, projektets bakgrund och projektets mål. Mallen kommer också att be dig beskriva projektets begränsningar och antaganden, vilket hjälper dig att tänka igenom utmaningarna. Komplettera översikten med detaljer om din tidsplan, viktiga leveranser, budget och investeringar.

Om det låter som mycket detaljer är det för att mallen är utformad för att hjälpa dig att skapa ett detaljerat dokument som du kan använda för att få ledarnas stöd och samla alla intressenter på samma sida. Men oroa dig inte – den här mallen för projektöversikt innehåller ikoner, bildblock, tabeller och andra visuella element som bryter upp texten och håller läsarna engagerade.

2. ClickUp-mall för projektöversikt på whiteboard

Utveckla rätt projektplan i samarbete med ditt team.

Är du redo att föreslå ett projekt? Skapa övertygande argument med ClickUps mall för projektöversikt på whiteboard. Mallen är utformad för att få alla att delta, så att olika teammedlemmar kan visualisera sina idéer, lägga till anteckningar och flytta objekt på en whiteboard.

Bädda in G Suite-filer, YouTube-videor och Figma-skisser i din projektplan med hjälp av mallens whiteboard. Whiteboarden är integrerad med ClickUp-uppgifter, så du kan göra varje del av din projektplan genomförbar genom att tilldela den till en teammedlem.

Växla till listvy för att se alla poster på din att göra-lista, eller klicka på tavelvy för att se statusen för varje uppgift.

3. ClickUp-mall för kampanjprojekt

Håll dina projekt organiserade och i tid

ClickUps mall för kampanjprojektöversikt är ett utmärkt verktyg för att organisera och hantera marknadsföringskampanjer i ett team. Den ger en översikt över kampanjer, teamets arbetsområde, kanaler, medietyper och tidsplaner för en övergripande bild av dina marknadsföringsaktiviteter. Genom att använda denna mall förbättrar du samarbetet och hjälper ditt team att uppnå marknadsföringsmålen inom önskade tidsramar.

Börja med en kampanjöversikt i listvyn för att se alla pågående och kommande marknadsföringskampanjer. Växla till tavelvyn för att se kampanjer efter fas eller för att endast visa kampanjer som för närvarande är under genomförande. En tidslinjevy ger dig en linjär översikt över kampanjer, grupperade efter kampanjfaser och färgkodade efter ansvarigt team.

Anpassade fält hjälper dig att dela upp kampanjerna i ytterligare kategorier. Använd dessa fält för att ange kampanjtyp, medietyp, kanal, tilldelat team och godkännandestatus.

4. ClickUp-mall för story outline

Förenkla skrivprocessen med denna praktiska mall.

Dela upp en roman i hanterbara uppgifter med ClickUps mall för berättelseöversikt. Den har undersidor som låter dig granska din berättelse från olika vinklar. Undersidan Kapitel listar till exempel scenerna i varje kapitel. Undersidan Plats ordnar scener och handlingstrådar utifrån var de utspelar sig.

På undersidan Karaktärer kan du hålla koll på varje karaktärs profil och typ, tillsammans med en lista över kapitel där de förekommer. Olika vyer hjälper dig att hålla ordning.

Med Board View kan du se de viktigaste punkterna i handlingen i olika stadier av berättelsen. En annan Board View grupperar scener efter vilka karaktärer som dyker upp. Du kan också hålla koll på vad du har skrivit och inte skrivit med en att göra-lista för scener.

Genom att använda denna mall för story outline infogar du disciplin i din kreativa process och säkerställer att du upptäcker eventuella större luckor och lösa trådar i din berättelse.

5. ClickUp Kreativ projektplan

Sätt igång dina kreativa projekt med flera visningsalternativ

Mallen ClickUp Creative Project Plan är utformad för att hjälpa projektledare och medarbetare att planera sina projekt med större precision och effektivitet. Den innehåller viktiga element för att beskriva uppgifter, sätta upp mål, tilldela leveranser och övervaka teamets framsteg. Med den här mallen kan du hantera kreativa projekt på ett mer organiserat sätt.

Mallen består av tre huvudkomponenter: en lista över kreativa projekt, en framstegstavla och en tidslinje. Använd listvyn för att få en översikt över alla dina projekt grupperade efter projektfas, till exempel planering, förproduktion, produktion och efterproduktion. Denna vy ger dig åtta anpassningsbara fält som du kan redigera, så att du kan lägga till de detaljer du behöver för att hålla koll på dina projekt.

I tavelvyn kan du dra och släppa projekt för att visa deras framsteg. Tidslinjevyn visar start- och slutdatum för alla dina projekt, vilket är användbart för att se vilka projekt som överlappar varandra.

6. ClickUp-mall för affärskrav

Lägg grunden för ditt senaste affärsprojekt

Ibland behöver du samarbeta med partners utanför din organisation för att få saker gjorda. Dela projektets mål, omfattning och förväntningar med din externa partner med hjälp av ClickUps mall för affärskrav. Detta dokument blir en källa till sanning för alla inblandade parter och hjälper dig att lägga grunden för ett effektivt partnerskap.

Mallen är indelad i undersidor som du kan komma åt från en katalog högst upp i dokumentet eller från en sidomeny till vänster. Det finns totalt nio undersidor, inklusive Projektomfattning, Funktionella krav, Affärsmotiv och Schema och deadlines.

När du arbetar med mallen kommer du att se att varje undersida innehåller korta rekommendationer om vilka detaljer som ska inkluderas. Vissa undersidor innehåller också enkla tabeller som du kan fylla i och ändra efter behov.

Se hur du kan använda AI för att skapa projektplaner!

7. ClickUp-appens mall för projektöversikt

Skissa upp vad din app ska och inte ska innehålla med den här mallen.

Långt innan någon design eller kodning sker måste utvecklingsgrupperna skissa på de affärsmässiga kraven för att bygga en app. Och som du säkert gissat finns det en mall för det.

ClickUp App Scope Outline Template gör det enkelt och överskådligt. Det är ett dokument på en sida med korta avsnitt som beskriver projektets bakgrund, inklusive det problem det löser, appupplevelsen och målen. De viktigaste avsnitten i detta dokument är affärskraven och applikationens omfattning – båda presenterade i överskådliga tabeller för enkel läsning.

8. ClickUp-mall för projektplanering

Skapa en realistisk färdplan för ditt senaste projekt

Projektöversikter är kommunikationsverktyg som förklarar grunderna i ditt projekt för alla som behöver veta – vare sig det är beslutsfattare, strategiska partners, chefer eller genomförare. ClickUps mall för projektplan använder en mycket visuell metod för att förmedla information om ditt projekt med hjälp av en planeringsbild.

I startguiden till denna mall hittar du en exempelbild med en färdplan, komplett med en legend, förinställda fasanslutningar och en arbetsyta. Se till att läsa guidens användbara tips, komplett med demonstrationsvideor om hur du använder mallens förinställda element i Whiteboard-vyn.

Du kan också växla till list- och tavelvy för att se uppgifter och deras status. Genom att låta dig länka din roadmap-bild till uppgifter på ClickUp gör denna mall det enklare för ditt team att omsätta din plan i praktiken.

9. Mall för projektöversikt i Microsoft Word

Denna lista skulle inte vara komplett om vi inte nämnde Microsoft Word Project Outline Templates, med tanke på denna programvaras popularitet. Microsoft Word erbjuder flera mallar att välja mellan för att skapa dispositioner för dokument och rapporter. Oavsett om du behöver skapa en disposition för en datarik affärsrapport, en teknisk vitbok eller en sammanfattning, kan du hitta en mall som du kan anpassa efter dina behov.

Vissa av Word-mallarna för projektöversikter har färgade layouter och stockbilder som du kan använda eller ändra efter behov. Du kan också anpassa designen med ditt företags färger och logotyp.

10. Mall för projektöversikt i Microsoft Excel

Via Microsoft

Kalkylblad är mångsidiga verktyg för projektledare. Hitta idéer till din nästa rapport genom att titta igenom dessa mallar för projektöversikter i Microsoft Excel. Oavsett om det är ett minimalistiskt diagram eller ett snyggt utformat diagram kan du använda dessa mallar för att visualisera data och backa upp dina projektplaner med solida fakta.

Hitta den mest lämpliga visualiseringsstilen, inklusive Pareto-diagram, linjära grafer, försäljningstrattdiagram och enkla men visuellt tilltalande tabeller. Mallarna låter dig också vara ännu mer kreativ med animationer, övergångar och bilder.

Planera väl med en användbar projektöversikt

En mall för projektöversikt kan vara ett ovärderligt verktyg för projektledare och teammedlemmar. Från ClickUp-mallar till Microsoft Word- och Excel-dokument – dessa mallar för projektöversikt ger dig en enkel utgångspunkt för att planera dina projekt med större noggrannhet och effektivitet.

Genom att välja rätt mall för dina behov och anpassa den efter ditt projekts specifika krav kan du snabbt få med dig alla intressenter och hålla ordning under hela projektets livscykel.

Använd dessa användbara mallar på ClickUp och börja skapa dina egna projektplaner redan idag!