Hur man automatiserar produktbeskrivningar med hjälp av AI

Du vet hur viktiga produktbeskrivningar är. De är mer än bara en sammanfattning av vad du säljer.

En välskriven produktbeskrivning kan öka din butiks konverteringsfrekvens och höja det upplevda värdet på dina produkter.

Men att skriva dem är lättare sagt än gjort, särskilt när du hanterar försäljning, tillväxt, kundfrågor, lageruppdateringar och alla andra uppgifter som håller din butik igång varje dag.

AI hjälper dig att skapa produktbeskrivningar på några sekunder. Du kan sedan finjustera dem, optimera dem för SEO och mycket mer.

Läs vidare för att lära dig hur du automatiserar produktbeskrivningarna med AI.

Organisera de viktigaste produktspecifikationerna i ett sammanhängande dokument med hjälp av ClickUps mall för produktbeskrivningar.

Varför det är viktigt att automatisera produktbeskrivningar

Den kreativa delen av dig älskar att skriva produktbeskrivningar.

Men när du lanserar eller utökar din webbutik räcker det inte med kreativitet för att hålla takten. Automatisering hjälper dig att upprätthålla kvaliteten samtidigt som du kan arbeta snabbare.

Här är varför det är viktigt:

Du sparar flera timmar varje vecka som annars skulle gå åt till att skriva, redigera och skriva om beskrivningar för varje ny SKU och variant.

Du upprätthåller en konsekvent varumärkesröst i hela din katalog, även om flera personer bidrar till ditt innehåll.

Du kan lansera produkter snabbare eftersom beskrivningarna inte längre utgör ett hinder vid marknadsföring eller kampanjplanering.

Du förbättrar SEO med sökordsrika, AI-assisterade texter som följer bästa praxis på alla produktsidor.

Du eliminerar mänskliga fel och gissningar – inga saknade detaljer, inga kopierings- och klistringsfel och ingen inkonsekvent formatering med hjälp av – inga saknade detaljer, inga kopierings- och klistringsfel och ingen inkonsekvent formatering med hjälp av generativ AI i e-handeln.

Du kan skala innehåll över olika kanaler genom att generera plattformsspecifika beskrivningar för Shopify, Amazon, Instagram eller marknadsplatser på några minuter med bara några få uppmaningar.

Du frigör tid för mer effektiva arbetsuppgifter, såsom marknadsföring, drift, leverantörskoordinering och kundengagemang.

👀 Visste du att? Enligt BuiltWith finns det över 26 miljoner e-handelsbutiker på webben. Shopify har den största andelen med cirka 27 %, följt av Wix med ungefär 18 %.

Hur AI skriver produktbeskrivningar

Vägen till automatisering av produktbeskrivningar börjar med att du tittar på ditt innehållsarbete.

De flesta e-handelsteam förlitar sig på en lapptäcke av verktyg, kalkylblad och textfiler.

IBM:s forskning visar att 50 % av alla VD:ar säger att deras organisationer fortfarande arbetar med isolerad teknik. Innan AI kan skala upp din katalog måste du förstå var ditt innehållsflöde är starkt och var det bromsar dig.

Steg Vad händer Hur AI fungerar här Insamling av indata Du ger AI produktinformationen AI behöver strukturerade indata som funktioner, material, specifikationer, mått, målgrupp och tonfall. Bygga kontextuell förståelse Modellen analyserar dina inmatningar Med hjälp av naturlig språkbehandling (NLP) tolkar AI dina uppgifter för att förstå vad produkten är och vad som är viktigast för kunderna. Mönsterigenkänning AI kopplar din produkt till mönster från miljontals exempel Språkmodeller tränas på stora datamängder. De känner igen hur produktbeskrivningar vanligtvis skrivs inom olika branscher och efterliknar dessa mönster. Utkastgenerering AI skapar din produktbeskrivning Den genererar människoliknande text baserat på dina instruktioner om ton, längd, nyckelord, fördelar först eller funktioner först etc. SEO-integration Nyckelord och formatering läggs till AI kan automatiskt väva in SEO-nyckelord, strukturera fördelar och säkerställa läsbarhet för både användare och sökmotorer. Anpassning av varumärkets röst Beskrivningen matchar din skrivstil När tonen anges justerar modellen texten så att den blir lekfull, teknisk osv. Noggrannhet och faktagranskning Du granskar och förfinar AI gör 80–90 % av jobbet. Människor kontrollerar produktfakta, tar bort hallucinationer och lägger till nyanser som är specifika för varumärket. Slutliga variationer Det genererar snabbt flera versioner Perfekt för A/B-testning, marknadsplatsformatering (Shopify vs Amazon) eller multikanaldistribution.

🧠 Kul fakta: Den 3 april 1997 blev John Wainwright, en australisk programvaruingenjör, Amazons första kund utanför företaget när han köpte "Fluid Concepts And Creative Analogies: Computer Models Of The Fundamental Mechanisms Of Thought" av Douglas Hofstadter. Den första boken som köptes på Amazon och dess följesedel

Steg för steg: Automatisera produktbeskrivningar med AI

Du kanske lägger timmar på att lista funktioner och tekniska detaljer. Men det räcker inte för att sälja.

Dina kunder vill veta hur produkten passar in i deras liv och varför den är värd att välja framför alternativ.

Här är det praktiska arbetsflödet för att automatisera produktbeskrivningar med AI.

1. Centralisera dina produktdata

Börja med att samla allt ditt produktrelaterade material på ett ställe. Tänk på produktspecifikationer, bilder, tekniska detaljer, prisinformation och kanske användningsscenarier.

Du kanske redan har denna information utspridd i kalkylblad, mediegallerier, tekniska dokument och mappar med kundutlåtanden.

Istället för att gå fram och tillbaka för att mata AI med information, kan du organisera den på ett ställe. Detta hjälper AI att förstå ditt produktutbud på ett heltäckande sätt.

I varje steg visar vi hur ClickUp , världens första konvergerade AI-arbetsyta, förenklar processen för dig* genom att samla alla arbetsflöden på en och samma plattform.

Hur hjälper ClickUp?

Ladda ner ClickUps mall för produktbeskrivningar. I grund och botten är det bara ett förstrukturerat ClickUp-dokument som samlar all din produktinformation på ett och samma ställe.

Använd den här mallen för att organisera dina produktspecifikationer, problembeskrivningar, tekniska krav och kompletterande produktinformation. För ytterligare detaljer kan du också lägga till inbäddade sidor i dokumentet.

Eftersom det är ett samarbetsdokument kan andra avdelningar bidra till att sammanställa detaljerna.

Produktteamet lägger till specifikationer och användarinformation, medan designteamet laddar upp bilder och förpackningsfiler. Marknadsföringsteamet lägger till varumärkets röst och driftsteamet uppdaterar priser, SKU:er eller lagerrelaterade detaljer.

Du kan tilldela kommentarer och uppgifter till teammedlemmar (direkt från Docs), nämna en teammedlem för att klargöra oklarheter och till och med koppla samman relaterade uppgifter och tidslinjer så att alla är på samma sida.

Denna mall blir den centrala källan till information när dina teammedlemmar behöver produktrelaterad information.

2. Skapa återanvändbara riktlinjer och mallar

Du vill att dina AI-genererade produktbeskrivningar ska återspegla din unika röst och positionering, och att det ska gå att göra i stor skala.

Du uppnår denna konsistens genom att ge AI en repeterbar struktur som varje beskrivning ska följa.

Börja med att definiera en enkel, återanvändbar mall som din AI kan hänvisa till varje gång. Denna metod löser problemet med tomma sidor för AI genom att ge den en förutsägbar struktur att följa. Din mall kommer att innehålla:

Hook sentence som fångar uppmärksamheten

Kort stycke som förklarar produktens syfte, vem den är avsedd för och varför den är viktig.

Funktioner och fördelar och översätt dem till kundresultat

Produktspecifikationer som kunden vill känna till innan köpet

SEO-nyckelord för att beskrivningen ska bli sökbar

Varumärkets röst är en annan viktig aspekt som kommer att ingå i din mall. Du måste ange språkinställningar (tekniska termer som ska inkluderas och kraftfulla ord som ska användas), formalitetsnivå och eventuella tonregler.

Ju tydligare dina röstriktlinjer är, desto mer kommer AI att låta som du.

Ett proffstips är att lägga till exempel. AI lär sig bra av exempel. Inkludera några perfekta beskrivningar, vad du bör och inte bör göra, samt önskad meningslängd och stil.

Hur hjälper ClickUp?

Använd ClickUp Docs + ClickUp BrainGPT för att skapa och lagra alla dina varumärkesriktlinjer och röstkrav. Här kan du formatera dina dokument med olika stilalternativ.

Skapa omfattande produktriktlinjer med ClickUp Docs + ClickUp AI

I Docs kan du lägga till tabeller, bädda in YouTube-länkar och PDF-filer, länka samman dokument, bädda in webbplatser och använda din varumärkes färgpalett för att skapa enhetlighet.

Du vet också att varje plattform du säljer på kräver en annan beskrivningsstil. Istället för att spara dessa regler i separata filer kan du samla dem i ett enda ClickUp Doc. Klicka bara på knappen Ask AI i ditt dokument för att få ytterligare support, så får du en skribent/redaktör som arbetar direkt med dig!

Lägg till plattformsspecifika riktlinjer, till exempel:

Shopify: Tydliga stycken + fördelar i punktform

Amazon: Fem nyckelordsrika punktlistor + en översikt på 400–500 tecken

Instagram: Konversationston + emojis + CTA

Marknadsplatser: Strikt formateringsregler + riktlinjer för efterlevnad

Nedan finns en exempelmall som du kan använda för att skapa övertygande produktbeskrivningar 👇 Metabeskrivning: 140–150 tecken

Emotionell hook: 15–20 ord

Produktöversikt: 50–80 ord Kort beskrivning som förklarar vad produkten är, vem den är avsedd för och vilket huvudproblem den löser. Fokusera på fördelar snarare än funktioner och använd ett språk som tilltalar din målgrupp. Primär fördel med bevis: 25–30 ord

4–6 viktiga funktioner: Rubrik följd av 15–25 ord lång beskrivning vardera

Kundutlåtande Kort, autentiskt citat som lyfter fram viktiga fördelar eller erfarenheter

Bildbeskrivningar : 4–5 punkter att lyfta fram i bilden

Nyckelord: Lista över relevanta nyckelord för SEO

Riktlinjer för varumärkets röst: Länk till dokumentet om varumärkets röst för en konsekvent ton Produktinformation: [Länk till produktbeskrivning]

⚒️ Snabbtips: Använd för ankringseffekten när du fastställer dina priser. Ankarbias innebär att din mall bör innehålla fält för originalpris, rabatterat pris och värdejämförelse så att kunderna instinktivt uppfattar erbjudandet som mer attraktivt. via Columbia

3. Välj ditt AI-verktyg för att generera produktbeskrivningen

Det finns gott om AI-verktyg för att skriva produktbeskrivningar.

Men den verkliga frågan är: vilken AI passar ditt arbetssätt? Om AI:n ligger utanför ditt arbetsflöde kommer du nämligen att behöva växla mellan flikar, klistra in data manuellt och korrigera inkonsekvenser, vilket motverkar hela syftet med automatiseringen.

Du behöver en AI som förstår dina produkter, ditt varumärke, din katalogstruktur och de uppgifter som hör till varje ny SKU.

Hur hjälper ClickUp?

ClickUp BrainGPT är den kontextuella AI som förstår ditt arbete.

Det hämtar information från dina produktdokument, riktlinjer för varumärkets tonfall, kundinsikter, marknadsföringskalender och mer för att generera produktbeskrivningar med hög konverteringsgrad. Se detta arbetsflöde där BrainGPT automatiskt genererar text!

Jämfört med andra fristående appar som inte känner till din katalog hämtar ClickUp BrainGPT information från produktsidor, listor, uppgifter, kunskapsbas, kommentarer och dokument.

Vad gör BrainGPT så kraftfullt?

Be AI:n att skriva en produktbeskrivning för SKU-147. Den hämtar specifikationer, material, mått, vanliga kundfrågor och till och med designmaterial från din arbetsyta.

Eftersom dina riktlinjer för varumärkets röst lagras i ClickUp Docs lär sig detta kontextuella AI-verktyg kontinuerligt hur du skriver och tillämpar den tonen i varje ny beskrivning.

Så här fungerar det steg för steg:

Lägg till en produktidé : Ange din lista med produktidéer i ClickUp som uppgifter. Dessa blir utgångspunkter som AI använder för att generera beskrivningar och variationer.

Automatisk kategorival : Systemet tilldelar varje produktidé till den mest relevanta kategorin med hjälp av de : Systemet tilldelar varje produktidé till den mest relevanta kategorin med hjälp av de anpassade statusar och anpassade fält som du redan har ställt in.

AI-genererade produktfunktioner : Med hjälp av ett : Med hjälp av ett AI-fält genererar systemet omedelbart tre varianter av produktfokuserade funktioner baserade på beprövade produktbeskrivningsramverk.

AI-genererade varianter av produktbeskrivningar : Inom ett annat AI-område genererar AI tre kompletta alternativ för produktbeskrivningar, utformade efter högpresterande e-handel och bästa praxis för produktmarknadsföring.

Omedelbar innehållsacceleration: Med en enda produktidé får du färdiga funktionshöjdpunkter, fullständiga beskrivningsalternativ och kategorisering på några sekunder, vilket minskar tiden som läggs på att skriva utkast.

📮 ClickUp Insight: Hälften av våra respondenter har svårt att ta till sig AI ! 23 % vet helt enkelt inte var de ska börja, medan 27 % behöver mer utbildning för att kunna göra något avancerat. ClickUp AI löser detta problem med ett välbekant chattgränssnitt och mycket kontextuell hjälp. Team kan komma igång direkt med enkla frågor och förfrågningar och sedan naturligt upptäcka mer kraftfulla automatiseringsfunktioner och arbetsflöden efter hand, utan den skrämmande inlärningskurva som hindrar så många människor.

4. Bonus: Skapa ett arkiv med promptar

Skapa en samling beprövade uppmaningar som konsekvent kan generera produktbeskrivningar av hög kvalitet.

Ditt team kan använda dessa beprövade uppmaningar som redan innehåller ditt varumärkes röst och plattformskrav. Vi har skapat några AI-uppmaningar för produktbeskrivningar som du kan spara:

Produktöversikt

Skriv en översikt på 50–80 ord för [produktnamn] riktad till [målgrupp]. Börja med det huvudsakliga problemet som produkten löser, förklara vad som gör den unik och avsluta med vem som har mest nytta av den. Använd andra personens perspektiv, ”du”. Undvik att lista funktioner – fokusera på resultat och upplevelser.

Funktion som gynnar konverteringsprompten

Ta dessa tekniska funktioner: [lista funktioner] och skriv om var och en som en kundfördel. Format: ”Funktionsnamn: Fördelar förklarade i 15–20 ord. ” Fokusera på vad kunden vinner på, inte vad produkten har. Använd känslomässigt språk och koppla till förbättringar i vardagen.

Emotionell hook-prompt

Skapa en inledande mening på 15 ord för [produktnamn] som får [målgruppen] att känna sig förstådd. Ta först upp deras frustration och ge sedan en hint om lösningen. Använd en konversationston. Undvik superlativer. Börja med ”Äntligen”, ”Sluta” eller ”Tänk dig” för att få genomslagskraft.

SEO-optimeringsprompt

Skriv om denna beskrivning så att den innehåller [primärt nyckelord] 2–3 gånger och [sekundära nyckelord] på ett naturligt sätt. Se till att läsbarheten är över 70. Placera det primära nyckelordet bland de första 50 tecknen. Lägg till långa nyckelord: [lista]. Kompromissa inte med det naturliga flödet för att fylla texten med nyckelord.

Uppmaning till handling

Skriv en övertygande avslutning för [Produktnamn] som skapar en känsla av brådska utan att vara påträngande. Inkludera en påminnelse om fördelarna, bemöt den sista invändningen och använd handlingsord. Håll dig under 25 ord. Undvik "Köp nu" – använd istället fraser som "Börja njuta" eller "Upplev skillnaden".

Kom ihåg att ditt nästa steg inte är beroende av detta. Ta dig tid, experimentera med dessa uppmaningar och fortsätt uppdatera detta arkiv.

👀 Visste du att? Genom att använda sensoriskt språk i dina produktbeskrivningar kan du hjälpa köpare att föreställa sig hur det är att äga din produkt. Resultatet baseras på två studier. En studie visade att inlägg från influencers på sociala medier med sensoriska ord som saftig och smulig genererade högre engagemang. En annan studie visade att taktila verb, såsom ”röra”, kan få hjärnan att reagera som om den redan rör vid ett objekt. Produktbeskrivningen nedan, från The Oodie, använder fraser som "du kommer att känna dig som om du kramar valpar".

5. Granska för noggrannhet och varumärkesröst

Genom att använda AI för copywriting får du fantastiska produktbeskrivningar.

Du har allt: produktdokumentation som sammanställer all nödvändig information + riktlinjer för varumärke och tonfall + plattformsspecifika mallar + testade uppmaningar.

Du måste humanisera AI-innehållet. Och trots tydliga instruktioner kan AI ignorera skrivinstruktionerna och ge dig en robotliknande text.

Använd denna checklista för att redigera dina AI-genererade produktbeskrivningar:

Kontrollera att uppgifterna är korrekta: Kontrollera tekniska detaljer såsom specifikationer, mått och kompatibilitet mot källdokumentationen.

Fokusera på fördelar: Omvandla funktioner till kundresultat, dvs. istället för att skriva ”vattentät beläggning” skriver du ”skydd under utomhusäventyr”.

Lägg till specifika detaljer: Lägg till konkreta bevis som "det här mobilskalet tål fall från 3 meters höjd" istället för att bara säga att det är hållbart.

Testa den emotionella kopplingen: Fråga om beskrivningen får dig att känna något för produkten.

Kontrollera att plattformen uppfyller kraven: Kontrollera teckenbegränsningar, placering av nyckelord och formateringskrav.

Hur hjälper ClickUp?

ClickUps programvara för marknadsföringsprojektledning erbjuder ett omfattande granskningssystem, så att dina AI-genererade beskrivningar genomgår samma noggranna granskning som alla professionellt skrivna texter.

Så här centraliserar det ditt arbetsflöde:

Lagra alla produktfakta, specifikationer och källmaterial i ClickUp Docs. Du kan dubbelkolla alla tekniska detaljer medan du redigerar din AI-genererade beskrivning.

Använd Assign Comments för att tagga granskare för snabba faktakontroller, tonjusteringar, efterlevnadskontroller eller plattformsspecifika redigeringar.

Skapa en checklista för varumärkets röst med hjälp av anpassade fält , så att varje produktbeskrivning överensstämmer med din ton, dina känslomässiga signaler, dina formateringspreferenser och dina kanalkrav.

Lägg till Proofing för att granska produktbilder, förpackningsbilder eller kreativa tillgångar tillsammans med produktbeskrivningen, så att marknadsförings-, design- och kvalitetssäkringsteamen kan lämna markeringar direkt på bilderna.

Använd whiteboards för att kartlägga produktbudskap, till exempel funktioner → fördelar, idéer för sensoriskt språk, emotionella krokar – vilket hjälper teamen att enas om berättelsen innan den slutgiltiga texten skrivs.

Använd BrainGPT för att skriva om robotliknande AI-formuleringar

Lagra plattformsspecifika regler i Docs eller som inbäddade sidor

Använd färdiga mallar för Go to Marketing Strategy Template eCommerce Website Project Plan Template osv. för att organisera dina data centralt.

🎷 Inspiration: Du behöver inte stoppa in alla sökord i en kort beskrivning. Du kan också utöka produktinformationen, som North Brewer har gjort för sitt hantverksölkit.

6. Optimera för SEO

Sanningen är att ingen kommer att köpa dina produkter om de inte kan hitta dem.

Även om din webbplats är optimerad för allt – webbplatshastighet, högkvalitativa bilder och mer – måste den fortfarande optimeras för sökmotorer.

Hur gör man det?

Lägg till långa sökord i dina produktbeskrivningar. Skriv för köpare, inte för bots.

Ditt innehåll bör svara på en fråga: Informerar det och hjälper det köparen att fatta ett köpbeslut? Din beskrivning bör inte bara nämna funktioner. Den bör också förklara hur du kan dra nytta av dem.

❌ Funktionsrik produktbeskrivning

Aanya the Elephant är tillverkad av 100 % bomullsgarn. Hon är 23 cm lång. Gosedjuret har handstickade detaljer, mjuk fiberfyllning och förstärkta sömmar. Det kan tvättas i maskin och är säkert för barn över 6 månader.

✅ Förmånsdriven produktbeskrivning

Aanya the Elephant är utformad för att vara ditt barns första tröstkompis. Hennes 100 % bomullsgarn ger henne en mjuk, gosig textur som små händer älskar att hålla i, medan de handstickade detaljerna gör att hon känns varm och personlig, som en leksak som är gjord just för ditt barn. Med en höjd på 23 cm har hon perfekt storlek för att kramas vid sänggåendet eller i barnvagnen. Och eftersom hon är tvättbar i maskin och har förstärkta sömmar förblir Aanya säker, ren och redo för många års minnen.

Kom ihåg att placera nyckelorden strategiskt – i URL:en, sidtiteln, bildens alt-text, H2-rubriker och sparsamt i brödtexten.

7. Skapa automatiserade arbetsflöden

Om ditt företag ständigt lanserar nya produkter har du alltid produktbeskrivningsuppgifter på gång.

Du behöver ett verktyg för att skapa innehåll som automatiserar genereringen av beskrivningar utan att manuell datainmatning krävs. De blir en del av ditt arbetsflöde för produktlanseringar istället för en separat uppgift.

Hur hjälper ClickUp?

Med ClickUp kan du aktivera regelbaserade ClickUp-automatiseringar och AI-agenter för att generera beskrivningar i autopilotläge.

För grundläggande automatiseringsarbetsflöden ställer du in utlösare som "när en ny produktuppgift skapas" eller "när en produktstatus ändras till Klar för beskrivning". Lägg sedan till åtgärder som "generera produktbeskrivning med ClickUp AI" eller "tilldela uppgiften till en innehållsförfattare".

Skapa regelbaserade automatiseringar med ClickUp Automations

Du kan också använda ClickUps inbyggda AI för att skapa agenter som automatiskt fyller i produktinformation, tilldelar granskare och flyttar uppgifter genom ditt arbetsflöde – utan att du behöver göra något manuellt.

När till exempel en ny produkt läggs till i din lanseringslista kan en automatisering omedelbart skapa ett utkast till beskrivning, meddela ditt team och uppdatera uppgiftsstatusen. Detta säkerställer att varje produkt får en högkvalitativ beskrivning i tid, varje gång.

Skapa anpassade AI-agenter i ClickUp för att hantera specifika arbetsflöden utan manuell inblandning.

Här är några automatiseringar som du kan ställa in för att effektivisera arbetsflödena för produktbeskrivningar: Anpassat fält "Produktbeskrivning" uppdaterat → Skapa deluppgift "Skriv produktbeskrivning" → Lägg till mallchecklista

Uppgiften flyttad till ”Beskrivning klar” → Skicka e-postmeddelande till SEO-teamet → Ställ in prioritet till hög

Förfallodatum för beskrivningsuppgiften närmar sig → Lägg upp en påminnelsekommentar → Tilldela en övervakare för uppföljning

6. Övervaka och optimera ditt arbetsflöde

Det sista steget i automatiseringen av AI-arbetsflödet är att spåra prestandan för dina AI-genererade beskrivningar.

Se hur många besökare som konverterar till kunder och vilka produkter som får flest klick.

Gör A/B-tester. Var uppmärksam på vilka känslomässiga krokar, presentationssätt och uppmaningar som driver kundengagemanget.

Uppdatera ditt promptarkiv baserat på prestationsinsikter. Om beskrivningar med specifik formatering konsekvent presterar bättre än andra, förfina dina prompts för att replikera den strukturen.

Om vissa produktkategorier underpresterar kan du justera riktlinjerna för ditt varumärkes röst eller lägga till mer detaljerade specifikationer i dina uppmaningar.

Hur hjälper ClickUp?

Samla in viktiga mätvärden som konverterings- och klickfrekvenser och visualisera produktens framgång i ClickUp Dashboards. Skapa anpassningsbara widgets för att identifiera trender i hela din produktkatalog.

Ställ in AI-kort som visar konverteringsgraden för olika produktkategorier, övervaka vilka beskrivningar som driver organisk trafik och spåra slutförandegraden för dina automatiserade arbetsflöden.

Du får också en sammanfattning som visar hälsan och statusen för din avdelning, ditt team eller dina projekt.

Låt AI hantera analysen och sammanfattningen av dina arbetsplatsdata

Här är en lista över populära AI-verktyg för att generera produktbeskrivningar. Var och en har olika nyckelfunktioner och användningsområden.

1. ClickUp BrainGPT

AI hämtar kontext från dina uppgifter, dokument, webbkällor och alla tredjepartsverktyg du använder.

ClickUp är världens första konvergerade AI-arbetsyta som förstår dig och ditt arbete.

Det effektiviserar hela processen för att skapa innehåll genom att integrera AI direkt i ditt arbetsflöde.

Du kan starta projekt genom att brainstorma idéer och sammanfatta forskning eller briefs med ClickUp BrainGPT, som hämtar viktig information från hela ditt arbetsområde och integrerade appar. När det är dags att skapa innehåll genererar Brain blogginlägg, produktbeskrivningar eller sociala texter som passar ditt varumärke direkt i dina dokument, vilket eliminerar behovet av att byta verktyg eller mata in informationen på nytt.

Visuellt innehåll är lika enkelt, med omedelbar AI-driven bildgenerering baserad på dina briefs eller uppgiftsdetaljer. Under hela processen kan du samarbeta med ditt team i ClickUp Chat för att förfina meddelanden eller begära omskrivningar, samtidigt som feedback och uppgifter spåras i realtid.

För repetitiva eller komplexa arbetsflöden kan du skapa anpassade AI-agenter för att automatisera uppgifter som sökordsforskning, SEO-optimering eller innehållsplanering, så att ingenting faller mellan stolarna. Till och med möten täcks in, ClickUp AI Notetaker fångar upp beslut och omvandlar dem till genomförbara uppgifter eller innehållsutkast. Med Brains djupa kontextuella medvetenhet och automatisering blir varje steg från idé till publicering snabbare, smartare och alltid i linje med varumärket.

BrainGPT:s bästa funktioner

Multimodell-AI : Utnyttjar kraften i flera AI-modeller för automatisering av text, bild och arbetsflöden – vilket säkerställer den bästa lösningen för varje uppgift.

Kontextuell förståelse : Läser och förstår dokument, uppgifter, kommentarer, bilagor, anpassade fält och deluppgifter för smartare och mer relevanta resultat.

AI-bildgenerering : Skapa bilder och grafik direkt från textprompter, direkt i ditt arbetsområde.

Agentbyggare : Skapa och distribuera anpassade AI-agenter för att automatisera innehållsflöden, repetitiva uppgifter och processutlösare.

Workspace-chatt : Samarbeta, brainstorma och förfina innehållet med ditt team och Brain – utan att lämna ClickUp.

AI Notetaker : Samla mötesanteckningar, beslut och åtgärdspunkter från samtal och konvertera dem automatiskt till uppgifter. : Samla mötesanteckningar, beslut och åtgärdspunkter från samtal och konvertera dem automatiskt till uppgifter.

Varumärkesanpassad, plattformsspecifik output: Anpassar sig efter din skrivstil och formaterar texten för alla plattformar och kanaler.

Begränsningar för BrainGPT

Det kan finnas en inledande inlärningskurva med agentiska arbetsflöden.

Priser för ClickUp

BrainGPT-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (10 585+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om BrainGPT?

En ClickUp-användare delar också med sig av sina erfarenheter på G2:

ClickUp Brain MAX har varit ett fantastiskt tillskott till mitt arbetsflöde. Det sätt på vilket det kombinerar flera LLM:er i en plattform gör svaren snabbare och mer tillförlitliga, och tal-till-text-funktionen i plattformen sparar enormt mycket tid. Jag uppskattar också säkerheten på företagsnivå, som ger mig sinnesro när jag hanterar känslig information. […] Det som sticker ut mest är hur det hjälper mig att skära igenom bruset och tänka klarare – oavsett om jag sammanfattar möten, skriver utkast till innehåll eller brainstormar nya idéer. Det känns som att ha en allt-i-ett-AI-assistent som anpassar sig efter vad jag än behöver.

ClickUp Brain MAX har varit ett fantastiskt tillskott till mitt arbetsflöde. Det sätt på vilket det kombinerar flera LLM:er i en plattform gör svaren snabbare och mer tillförlitliga, och tal-till-text-funktionen i plattformen sparar enormt mycket tid. Jag uppskattar också säkerheten på företagsnivå, som ger mig sinnesro när jag hanterar känslig information. […] Det som sticker ut mest är hur det hjälper mig att skära igenom bruset och tänka klarare – oavsett om jag sammanfattar möten, skriver utkast till innehåll eller brainstormar nya idéer. Det känns som att ha en allt-i-ett-AI-assistent som anpassar sig efter vad jag än behöver.

2. Jasper

via Jasper

AI-plattformen för automatisering av innehåll hjälper dig att skapa enhetliga texter som är i linje med varumärket på flera kanaler. Den centraliserar ditt varumärkes röst, innehållsriktlinjer och tillgångar i ett enda arbetsområde.

Från att generera produktbeskrivningar till långa texter, inlägg på sociala medier och kampanjmeddelanden – du kan använda det i hela din innehållspipeline. Jasper IQ håller ditt varumärkes röst konsekvent överallt genom att tillämpa din ton, dina meddelanden och dina stilregler på alla tillgångar.

Jasper bästa funktioner

Använd Canvas, en flexibel skrivmiljö för att skriva, redigera och förfina långa eller flerdelade produktbeskrivningar med hjälp av AI i realtid.

Studio strukturerar ditt innehållsskapande och hjälper dig att anpassa budskap, ton och SEO-krav för olika SKU:er och kategorier.

Ställ in automatiseringar med AI-agenter för att utföra repeterbara uppgifter som att skriva om beskrivningar, generera variationer, tillämpa regler för varumärkets röst eller förbereda marknadsspecifika format.

Jasper-begränsningar

Trots sin avancerade träning kan innehållet ibland sakna äkta originalitet, personlig stil eller djup berättardjup, vilket gör att det känns robotlikt när det gäller vanliga ämnen.

Priser för Jasper

Pro: 69 $/plats/månad

Verksamhet: Anpassade priser

Jasper-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (1 264+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Jasper?

En användarrecension säger:

Användargränssnittet är mycket överskådligt och lätt att navigera, även för någon som är nybörjare på AI-skrivverktyg. Inlärningskurvan var förvånansvärt låg.

Användargränssnittet är mycket överskådligt och lätt att navigera, även för någon som är nybörjare på AI-skrivverktyg. Inlärningskurvan var förvånansvärt låg.

3. Copy. ai

Copy. ai är en AI-baserad Go-to-Market (GTM)-plattform som är utformad för att hjälpa marknadsförings-, försäljnings- och innehållsteam att effektivisera skapandet av innehåll och skala upp sin marknadsföring.

Det samlar automatisering av arbetsflöden, innehållsgenerering och varumärkesriktlinjer på ett och samma ställe. Du kan snabbt skapa produktbeskrivningar, annonstexter, inlägg på sociala medier, e-postmeddelanden, bloggar och mycket mer.

Copy. ai:s GTM-centrerade verktyg låter dig kodifiera marknadsföringsstrategier, samordna dina data och ditt innehåll och upprätthålla varumärkets konsistens över alla kanaler.

Copy. ai bästa funktioner

Automatisera hela innehållssekvenser med hjälp av AI-arbetsflöden genom att kedja ihop flera steg – från leadgenerering och målgruppsidentifiering till utformning av hela e-postkampanjer och blogginlägg.

Skapa varierat innehåll snabbt med hjälp av ett omfattande mallbibliotek med över 90 färdiga verktyg och mallar.

Definiera en konsekvent varumärkesprofil med hjälp av verktygen Infobase och Brand Voice.

Copy. ai-prissättning

Chat: 29 $/månad

Agenter : 249 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Begränsningar för Copy.ai

G2: 4,9/5 (över 4 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Copy.ai?

Lyssna på en recension från Reddit:

Copy AI är bra för snabbheten, men förvänta dig inte att det ska vinna SEO-kriget direkt. Rå AI-text = generisk, upptäckbar och brukar inte rankas på lång sikt utan omfattande redigering av människor.

Copy AI är bra för snabbheten, men förvänta dig inte att det ska vinna SEO-kriget direkt. Rå AI-text = generisk, upptäckbar och brukar inte rankas på lång sikt utan omfattande redigering av människor.

4. ChatGPT

via ChatGPT

OpenAI:s ChatGPT är en av de enklaste AI-skrivassistenterna för produktbeskrivningar. Den anpassar sig snabbt till olika tonfall, format och plattformar, vilket gör den användbar för säljare som hanterar flera SKU:er.

Du kan ladda upp filer, dela exempel och iterera i realtid för att forma den slutgiltiga texten. ChatGPT stöder även avancerad resonemang, vilket gör det möjligt att analysera detaljer och generera korrekta, fördelaktiga beskrivningar.

Om du vill ha ett fristående verktyg för att hantera research och skrivande är ChatGPT ett lämpligt alternativ.

ChatGPT:s bästa funktioner

Ladda upp specifikationer, bilder, sammanfattningar och exempel så att ChatGPT kan generera beskrivningar baserade på den fullständiga produktkontexten.

Skapa anpassade GPT:er för repeterbara arbetsflöden – tränade på ditt varumärkes röst, formateringsregler och marknadskrav.

Kör Python-kod, analysera datamängder eller extrahera insikter från produktblad för att berika dina beskrivningar med korrekta detaljer.

Begränsningar för ChatGPT

Gratisanvändare kan placeras på äldre eller långsammare modeller under hög efterfrågan, vilket påverkar svarstiden och kvaliteten.

Priser för ChatGPT

Gratis

Plus: 20 $/månad

Pro: 200 $/månad

Företag: 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

ChatGPT-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (1 045+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 260 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ChatGPT?

En användarrecension säger:

Ibland förlorar den sammanhanget, vilket stör det övergripande flödet. Tidigare versioner var benägna att hallucinera och ofta fabricera information. När jag till exempel bad om bokrekommendationer föreslog den ibland titlar som inte finns i verkligheten. Dessutom, när jag använder den för att generera kod, försäkrar den mig ofta att koden kommer att fungera, men i praktiken fungerar den inte som utlovat.

Ibland förlorar den sammanhanget, vilket stör det övergripande flödet. Tidigare versioner var benägna att hallucinera och ofta fabricera information. När jag till exempel bad om bokrekommendationer föreslog den ibland titlar som inte finns i verkligheten. Dessutom, när jag använder den för att generera kod, försäkrar den mig ofta att koden kommer att fungera, men i praktiken fungerar den inte som utlovat.

Vanliga utmaningar vid automatisering av produktbeskrivningar med AI och hur man övervinner dem

Automatisering sparar visserligen tid, men det finns också potentiella nackdelar som du måste vara medveten om.

Misstag 1: AI-hallucination

AI hallucinerar och hittar ofta på produktfunktioner som inte finns, till exempel att trådlösa hörlurar har 50 timmars batteritid när de i själva verket bara har 8 timmar. AI skapar helt enkelt trovärdiga funktioner för att fylla luckor i innehållet.

✅ Lösning: Mata AI med strukturerade, verifierade produktdata från din officiella databas. Undvik att låta AI gissa eller fylla i luckor med antaganden.

Integrera automatiska kontroller eller valideringssteg som jämför genererade beskrivningar med dina produktspecifikationer innan de publiceras. Du får omedelbart ett meddelande om det finns avvikelser.

⚠️ LLM-bias: Även när en språkmodell verkar flytande kan den spegla inrotade gruppfördomar. Denna studie visar att många stora språkmodeller uppvisar stark optimism inom gruppen och negativitet utanför gruppen, vilket understryker att ”hallucination” inte bara är påhittade fakta, utan också socialt partiska resultat.

Misstag 2: Formateringsproblem för olika plattformar

Utmaning: Varje plattform (eBay, Amazon, Shopify) har olika riktlinjer för beskrivningar. Medan Amazon rankar punktlistor med funktioner högre i sökresultaten, fungerar Shopify bättre med korta stycken.

✅ Lösning: Skapa plattformsspecifika mallar med tydliga formateringsregler och teckenbegränsningar.

Misstag 3: Att upprätthålla den emotionella attraktionen

AI kan ha svårt att införa berättande, emotionell resonans eller livsstilsrelaterade sammanhang, vilket är element som driver konverteringar.

✅ Lösning: Använd berättelsedrivna uppmaningar för att guida AI:n att inkludera kundscenarier, fördelar eller användningsfall (perfekt för mysiga stunder före sänggåendet eller bekvämlighet på resan).

Misstag 4: Dålig integration av sökord

Utmaning: AI fyller antingen beskrivningarna med onaturliga nyckelord eller missar helt viktiga söktermer som kunderna använder. Båda dessa faktorer påverkar din sökmotorranking och produktens synlighet negativt.

Lösning: Undersök målnyckelord innan du genererar beskrivningar och tillhandahåll rankade listor över termer som måste inkluderas i dina uppmaningar. Skapa regler för nyckelordsintegration som anger placeringsfrekvens och naturliga införlivningsmetoder i ditt innehåll.

Automatisera dina produktbeskrivningar med ClickUp

I motsats till myten att automatisering av produktbeskrivningar med AI gör dem generiska, kan du skapa högkvalitativa, varumärkesanpassade produktbeskrivningar i stor skala med rätt arbetsflöden.

ClickUp erbjuder naturligtvis en fördel med sin kontextuella AI som inte behöver matas med information hela tiden. Allt sker i ett och samma arbetsutrymme – dina produktbeskrivningar, varumärkesriktlinjer, AI-generering, teamsamarbete och prestationsuppföljning.

Varför välja att växla mellan 10 olika verktyg när du kan registrera dig gratis nu och automatisera beskrivningarna?