De bästa ClickUp-tutorialerna för att lära sig snabbt och effektivt

Ju bättre du förstår ClickUps kärnfunktioner, desto mer produktivitet kommer du att uppnå.

Oavsett om du är frilansare eller arbetar i ett företagsteam kommer handledningarna nedan att hjälpa dig att lära dig ClickUp snabbare, skapa bättre arbetsflöden och spara tid.

Låt oss ta en titt på de bästa ClickUp-tutorialerna.

Varför det är värt att lära sig ClickUp

En Reddit-användare sammanfattar upplevelsen av att använda ClickUp så här:

Hej, jag har över 10 års erfarenhet av olika uppgifter/projekt/KB-hantering. Jag har provat i princip alla seriösa kommersiella verktyg som finns. Det jag gillar med ClickUp är i princip det de marknadsför: en app för allt. Jag gillar verkligen anpassningsnivån för uppgiftshantering, och KB är också ganska stabilt. De har nyligen släppt en stor förbättring av chatten, så vi ersätter också Slack.

Kort sagt är ClickUp ett verktyg som förstår hur du arbetar.

Så vad är det som gör ClickUp till ett oumbärligt verktyg för både privat och professionellt bruk?

Ett system för flera arbetsflöden: Du slipper växla mellan olika appar för uppgifter, dokument, mål och chatt. Med ClickUp samlar du allt under ett tak. Det gör det enklare att se hur arbetet hänger ihop mellan olika team och minskar tidsförlusten vid byte mellan olika sammanhang.

Hög grad av anpassning: Varje team har sin egen arbetsstil. ClickUps vyer, fält och automatiseringar gör att du kan anpassa plattformen efter dina processer och tvingar dig inte att använda en standardstruktur.

Inbyggd kunskapshantering: De integrerade Docs- och Wiki-funktionerna gör att du kan lagra SOP:er, projektbeskrivningar och dokumentation tillsammans med aktiva uppgifter. Detta överbryggar klyftan mellan planering och genomförande.

Kontextuell AI: Klyftan mellan AI-resultat och verkliga sammanhang är det största hindret för produktivitet. ClickUp Brains Klyftan mellan AI-resultat och verkliga sammanhang är det största hindret för produktivitet. ClickUp Brains kontextuella AI förstår ditt arbete, dina verktyg, dina företagsdata och ditt sammanhang, och använder det för att leverera snabbare och mer användbara insikter.

Inbyggda smarta AI-agenter: ClickUps AI-agenter förvandlar manuella processer till intelligenta arbetsflöden inom alla funktioner. De är kodfria, vilket innebär att du inte behöver vara beroende av teknikteamet, och är utformade för att fungera i din arbetsyta.

Kontinuerlig utveckling: ClickUp släpper ofta uppdateringar som svarar på användarnas feedback. Att lära sig plattformen en gång är inte bortkastad möda, eftersom dess funktionalitet fortsätter att utökas på sätt som förstärker dess kärnvärde: centralisering.

ClickUp ger mätbara resultat i alla avdelningar

❗Den tysta produktivitetsdödaren: Den genomsnittliga kunskapsarbetaren växlar mellan appar och webbplatser nästan 1 200 gånger varje dag. Det blir sammanlagt under 4 timmar varje vecka som de omorienterar sig efter att ha växlat – under 9 % av sin arbetstid.

Vad du ska leta efter i en bra ClickUp-tutorial

ClickUp är ett självbetjäningsverktyg med tutorials som visar hur du använder det mer effektivt på ett DIY-sätt. De viktigaste egenskaperna är:

Fokusområde Vad en bra ClickUp-tutorial erbjuder Viktigt Lärandeprocess En steg-för-steg-guide från grunderna till avancerade funktioner Säkerställer att du kan växa med ClickUp, oavsett din utgångspunkt. Tydlig hierarki Tydliga förklaringar av ClickUps arbetsytor, mappar, listor, uppgifter och underordnade deluppgifter. Hjälper dig att strukturera projekt på ett tydligt och skalbart sätt Inspiration för arbetsflöden Verkliga exempel på kompletta processer (t.ex. innehållskalendrar, agila sprintar, kundonboarding) Gör det enkelt att anpassa beprövade arbetsflöden efter dina egna behov. Anpassningsmöjligheter Vägledning om målsättning , anpassade fält, status, instrumentpaneler, AI och automatiseringar. Låt dig skräddarsy ClickUp så att det passar just ditt sätt att arbeta. Teamets framgång Bästa praxis för samarbete, roller, behörigheter och kommunikation Gör det möjligt för team att smidigt börja använda ClickUp och samarbeta effektivt. Skalning och tillväxt Tutorials som visar dashboards, mål och avancerade vyer Se till att ClickUp växer med dig, från solo-projekt till företagsomfattande system. Anslutna arbetsflöden Exempel på integration av ClickUp med verktyg som Figma, Google Drive eller Zapier Visar hur ClickUp passar sömlöst in i ditt befintliga ekosystem. Praktiska resurser Mallar, checklistor och färdiga exempel Det sparar tid och hjälper dig att omedelbart omsätta dina kunskaper i praktiken.

Om du är en ClickUp-poweruser som lever och andas ClickUp har du redan grunden för att bli ClickUp-konsult. Produktifiera dina kunskaper och hjälp kunder med:

Konfigurera arbetsytan: Definiera hierarkin (utrymmen, mappar, listor, uppgifter) utifrån företagets struktur.

Arbetsflödesdesign: Översätt affärsprocesser till uppgiftsstatus, automatiseringar, beroenden och instrumentpaneler.

Mallskapande: Skapa återanvändbara SOP:er, dokument och ramverk för återkommande uppgifter.

Automatisering: Ställ in triggers, åtgärder och integrationer (som Slack, Gmail, HubSpot eller Google Kalender)

Utbildning och introduktion: Lär teamen hur man använder ClickUp effektivt och skapar vanor.

Rapportering: Skapa instrumentpaneler, arbetsbelastningsvyer och rapporteringskort som visar prestationsmått.

När du har gjort 3–4 inställningar kan du överväga att omvandla dem till betalda mallar som du kan sälja på Gumroad, kurser/minikonsulttjänster eller återkommande avtal för månatlig underhåll av arbetsytan.

Bästa ClickUp-tutorials

💥 Gratis lärcenter: Om du verkligen vill lära dig ClickUp, börja med ClickUp University. Det är det officiella, självstudierbaserade utbildningscentret med korta lektioner, frågesporter och demonstrationer av verkliga användningsfall. Du kan gå från nybörjare till arbetsplatsproffs i din egen takt och till och med få certifieringar som ökar din trovärdighet som ClickUp-power user eller konsult.

Om du vill anpassa ditt ClickUp-konto efter dina behov finns här några av de bästa handledningarna som hjälper dig att komma igång.

Titta på dessa ClickUp-tutorials för att komma igång. Det viktigaste är att du snabbt får ut det mesta av dem.

Nu kör vi 👇

ClickUp-tutorial för nybörjare

1. ClickUp On-Demand Demo

Det tar mindre än en minut att komma igång med ClickUp. Registrera dig med din e-postadress, ange verifieringskoden och du är redo att utforska din arbetsyta direkt.

ClickUp är allt-i-ett-appen för arbete, och On-Demand Demo visar varför. På mindre än fem minuter går den igenom plattformens kärnfunktioner, inklusive uppgifter, vyer, dokument, whiteboards och dashboards. Videon visar i detalj hur de hänger ihop. Det är en av de bästa ClickUp-tutorials du kan hitta.

Rundturen börjar med ClickUp Views. Den täcker alla 17 vyerna och låter team (och även studenter som använder ClickUp ) se samma arbete ur ett perspektiv som passar deras behov.

Till exempel

Listvyn visar uppgifterna med detaljer som ansvarig, status och förfallodatum. Du vet alltid vad som är nästa steg och vem som ansvarar för det.

Board view i ClickUp-appen förvandlar arbetet till ett flöde i Kanban-stil. Flytta kort mellan kolumner och se hur arbetet fortskrider.

Kalender, tidslinje och Gantt-vy kopplar projekt till specifika tidsperioder. Deadlines och beroenden är tydliga, så schemaläggningen känns ganska naturlig.

Visualisera uppgifter, anpassa arbetsflöden och byt layout med ClickUp Views.

ClickUp-tutorialen täcker sedan ClickUp-uppgifter – hur de konsoliderar konversationer, filer och uppdateringar i en enda tråd.

Men hur får man någon att göra en liten handling utan att skapa en ny uppgift?

Använd ClickUps tilldelade kommentarer. De är perfekta för små uppföljningar, till exempel att be en kollega granska en rad i ett dokument eller bekräfta ett nummer i en uppgift. Varje tilldelad kommentar visas i mottagarens inkorg, meddelandet förblir öppet tills det har lösts och säkerställer ansvarsskyldighet utan att din arbetsyta blir full av onödiga uppgifter.

ClickUps samarbetsdokument – kallade Docs – låter dig brainstorma, skriva och länka direkt till uppgifter, så att allt hänger ihop. ClickUp Docs är redigerbara och anpassningsbara.

Skapa, dela och redigera dokument tillsammans med andra med ClickUp Docs.

Demon avslutas med dashboards. ClickUp Dashboards är det synliga lagret i ditt arbetsutrymme. De är anpassningsbara och visar projektets framsteg, teamets arbetsbelastning och företagets mål i ett enda visuellt kontrollcenter.

⭐ Bonus: ClickUps AI-kort lägger till AI-driven rapportering direkt till dina instrumentpaneler. De omvandlar rådata till omedelbara insikter. De låter dig köra anpassade uppmaningar via AI-kortet. Du är inte begränsad till fördefinierade sammanfattningar. Du kan ställa AI-frågor som är specifika för din arbetsplats och din konfiguration. Använd ClickUp AI Cards för att sammanställa senaste aktiviteter, hinder och nästa steg i en enda, datarik projektsammanfattning.

👀 Visste du att? ClickUp, skapat av Zeb Evans, var ursprungligen endast avsett för internt bruk. Han hade ingen aning om att det han startade som en intern lösning skulle kunna hjälpa till att fixa trasiga arbetsflöden över hela världen, för team av alla storlekar och i alla branscher. Med hans egna ord: ”Vi trodde först att det bara skulle bli ett internt verktyg för att spara tid åt oss själva. Men när vi insåg att det fanns ett stort behov av det, ändrade vi inriktningen till att spara tid åt hela världen.”

2. ClickUp-hierarki

ClickUps hierarki är ryggraden i hur allt organiseras och hjälper team att hantera uppgifter på alla nivåer.

På högsta nivå har du arbetsytor. ClickUp strukturerar din företagsomfattande bas i denna fas. Inuti den skapar du ClickUp utrymmen som representerar avdelningar eller stora funktioner. Inom dessa skapar du mappar som grupperar relaterade projekt.

Skapa strukturerade hierarkier, spåra projekt och förenkla organisationen med ClickUp Hierarchy.

Strukturen blir smalare ju längre du kommer:

Listor delar upp mappar i specifika projekt eller arbetsflöden.

Uppgifter finns i listor och fungerar som kärnan i arbetet.

Deluppgifter och checklistor bryter ner uppgifterna i mer konkreta steg.

Hierarkin anpassar sig efter ditt arbetssätt, men logiken förblir densamma.

Om du byter från ett annat projektledningsverktyg kan du importera uppgifter direkt till ClickUp. Importfunktionen stöder CSV-filer och till och med verktyg som Asana eller Trello, så dina befintliga data överförs smidigt till listor och mappar utan manuell konfiguration.

📮 ClickUp Insight: 48 % av de anställda säger att hybridarbete är bäst för balansen mellan arbete och privatliv. Men med 50 % som fortfarande arbetar mestadels på kontoret kan det vara en utmaning att hålla sig synkroniserad mellan olika platser. Men ClickUp är byggt för alla typer av team: distans, hybrid, asynkron och allt däremellan. Med ClickUp Chat & Assigned Comments kan team snabbt dela uppdateringar, ge feedback och omvandla diskussioner till handling – utan ändlösa möten. Samarbeta i realtid via ClickUp Docs och ClickUp Whiteboards, tilldela kommentarer till personer och håll alla på samma sida oavsett var de arbetar ifrån! 💫 Verkliga resultat: STANLEY Security såg en 80-procentig ökning i teamets tillfredsställelse tack vare ClickUps smidiga samarbetsverktyg.

ClickUp-tutorials för avancerade användare

3. Konfigurera och anpassa dina projekt i ClickUp

ClickUp Custom Statuses och ClickUp Custom Fields är två av de viktigaste verktygen för att forma hur projekt genomförs i din arbetsmiljö, oavsett teamets storlek. Om de används på rätt sätt förvandlar de uppgiftslistor till tydliga, mätbara arbetsflöden som är anpassade efter hur ditt team arbetar.

Ett bra exempel är denna ClickUp-tutorial som visar hur du använder dem.

Anpassade statusar definierar hur uppgifterna rör sig genom din process. Med ClickUp kan du använda standarduppsättningarna eller designa dina egna.

Definiera och spåra skräddarsydda uppgiftsframsteg med ClickUp Custom Statuses.

Styrkan ligger i att anpassa dem exakt till de steg som är viktiga i din miljö, till exempel:

I ett mjukvaruprojekt kan statusarna vara: Backlog → Under utveckling → Kodgranskning → Kvalitetssäkring → Lansering

För en innehållspipeline kan de vara: Idé → Utkast → Redigering → Godkänd → Publicerad

För att skapa eller justera dem, öppna inställningarna för utrymme/mapp/lista → Status. Därifrån kan du skapa en anpassad uppsättning och tillämpa den konsekvent i alla projekt. För kundinriktade inställningar, till exempel när du skapar en ClickUp-kundportal, gör dessa element upplevelsen strukturerad och transparent.

Du kan ställa in olika statusar för varje utrymme, mapp eller lista, som täcker alla delar av varje arbetsflöde, från designgodkännanden till sprintcykler. Dina framstegsstadier matchar alltid ditt teams verklighet.

Anpassade fält å andra sidan fångar upp information som statuser inte kan. Till exempel datapunkter som ger sammanhang, klassificeringar eller kvantitativ spårning, såsom:

Använd ClickUps anpassningsbara fält för att anpassa uppgifter med specifika data.

Använd ett rullgardinsfält i ett marknadsföringsprojekt för att klassificera kampanjtyp: e-post, sociala medier, betalda annonser.

Infoga ett formelfält i finansiella arbetsflöden för att beräkna marginalen från intäkts- och kostnadsfält. Beräkningen uppdateras dynamiskt när värdena ändras.

Använd ett kryssrutfält för uppgifter som kräver granskning eller godkännande. Detta aktiverar automatiseringar utan att du behöver skapa en ny status.

⭐ Bonus: ClickUp AI Fields för AI direkt in i dina uppgiftskolumner och sammanfattar, översätter, kategoriserar eller uppskattar arbetet automatiskt utan manuellt arbete. Till skillnad från traditionella anpassade fält nöjer sig AI Fields inte med att lagra data. De genererar den. Du kan skapa AI-drivna sammanfattningar, uppdateringar om framsteg, sentimentanalyser, översättningar, åtgärdspunkter och mycket mer. Använd AI Custom Fields i ClickUp för att automatisera uppföljning av framsteg och uppdateringar.

🧠 Kul fakta: Det första dokumenterade användandet av ordet ”automatisering” skedde på 1940-talet hos Ford Motor Company. Det beskrev maskiner som automatiskt kunde överföra delar mellan produktionssteg – en idé som revolutionerade tillverkningen och senare spred sig till alla branscher.

4. Hur du hanterar ditt arbete som gäst i ClickUp

Gäster får vanligtvis tillgång till specifika mappar, listor och uppgifter, så att du bara kan dela det som är relevant. ClickUp-tutorialen går igenom hur man läser uppgiftskontext, tar ansvar, spårar tid och förblir synlig för teamet. Detta är särskilt användbart i ClickUp för byråer, där klienternas åtkomst måste vara precis och begränsad till endast det som är relevant.

Det börjar på uppgiftsnivå. Allt du behöver finns på ett ställe, så granska sammanhanget innan du agerar:

Beskrivning för omfattning och instruktioner

Status för att se det aktuella steget

Tidsuppskattning för att förstå den förväntade insatsen

Prioritet för att bedöma hur brådskande något är

Du kan också lägga till följare för intressenter som behöver uppdateringar utan att behöva gå med i varje tråd.

Lägg till eller ta bort observatörer från en uppgift eller ett dokument i ClickUp

ClickUp Time Tracking är bara ytterligare en viktig komponent i arbetsflödet i denna roll. Starta en timer för uppgiften eller logga tiden i efterhand, markera poster som fakturerbara eller icke-fakturerbara, lägg till en kort beskrivning och spara. Du kan också granska och skicka in dina poster på en tidrapport för att bekräfta att de är korrekta.

⭐ Produktivitetshöjare: ClickUp BrainGPT är din AI-drivna desktopkompanjon som är utformad för att förenkla ditt arbetsflöde och hålla dig fokuserad. Istället för att hoppa mellan olika appar samlar Brain MAX ditt arbete på ett ställe, baserat på sammanhanget från dina uppgifter, dokument och projekt. Med Enterprise Search och Talk-to-Text är det enklare än någonsin att fånga upp idéer, hitta information och agera snabbt. Dessutom kan du växla mellan AI-modeller som GPT-4. 1, Claude och Gemini, beroende på uppgiften. Här är en glimt av vad du kan göra med BrainPGT: Sök direkt i ClickUp, Google Drive, GitHub och mer

Använd Talk-to-Text för att skapa uppgifter, anteckningar eller meddelanden fyra gånger snabbare än att skriva.

5. Granskning av arbetsflödet i ClickUp

Om du har den felaktiga uppfattningen att det krävs avancerade tekniska kunskaper för att skapa arbetsflöden i ClickUp kan vi berätta att det är enklare än det ser ut.

Som du ser i denna ClickUp-tutorial är det en stegvis process. Alla i ditt team, även juniora kollegor, kan göra det.

Denna inställning är särskilt användbar under ClickUp-introduktionen, när nya teammedlemmar behöver en tydlig process att följa. I denna inställning registreras inkommande förfrågningar separat från aktiva uppgifter. Uppgifterna skapas via formulärinlämningar.

När uppgifter har lagts till i intagslistan genomgår de en sorteringsprocess. Här valideras, klargörs och förbereds förfrågningarna för åtgärd. När en uppgift är klar startar nästa fas genom att dess status ändras. Statusändringar fungerar som automatiseringsutlösare i denna konfiguration.

🎯 Exempel: När en förfrågan flyttas till Pågående och markeras som "Webbplats" som uppgiftstyp kan ClickUp automatiskt: Tilldela uppgiften till rätt designer

Lägg till den i webbplatslistan för bättre kategorisering.

Använd en färdig ClickUp-landningssidemall som innehåller deluppgifter, kommentarer och ytterligare ansvariga.

ClickUp-uppgiftsmallar kan hjälpa dig att undvika besväret med manuella inställningar. Spara valfri uppgift som mall och använd den sedan för nya uppgifter för att förladda deluppgifter, checklistor, kommentarer eller ansvariga.

Spara och använd förinstallerade uppgiftsinställningar med ClickUp-uppgiftsmallar.

🤝 Från communityn: En användargenererad guide på ClickUp Brain. Denna ClickUp-tutorial erbjuder en genomgång av Brain, AI-lagret som förvandlar din arbetsyta till ett självhanterande system. Den introducerar de tre pelarna i Brain: AI Knowledge Manager, AI Project Manager och AI Writer for Work. Var och en är utformad för att minska manuellt arbete och omedelbart visa rätt sammanhang. AI Knowledge Manager fungerar som din interna sökmotor och hämtar svar direkt från dina ClickUp-dokument, uppgifter och instrumentpaneler. AI Project Manager går ett steg längre genom att sammanfatta framsteg, spåra hinder och automatisera repetitiva uppdateringar med hjälp av naturliga språkprompter. Samtidigt snabbar AI Writer for Work upp anteckningar och rapportskrivning genom att omvandla arbetsytans data till strukturerade sammanfattningar eller briefs. Använd ClickUp Brain som din kontextmedvetna inbyggda AI-assistent.

💡 Proffstips: ClickUps Chrome-tillägg ger dig tillgång till uppgiftshantering i din webbläsare. Med det kan du: Skapa uppgifter direkt från vilken webbsida som helst

Spåra tid, starta timers och logga arbete utan att lämna din aktuella flik.

Ta skärmdumpar eller klipp ut specifika områden på skärmen, markera dem med pilar eller text och bifoga dem till uppgifter.

Bifoga e-postmeddelanden till uppgifter direkt från din Gmail-inkorg

ClickUp-tutorials för avancerade användare

6. ClickUp Chats avancerade funktioner

ClickUp Chat har utvecklats till mer än bara en enkel meddelandelösning. Videon visar hur du håller ordning på direktmeddelanden, lägger till kontext med uppgifts- och kalenderflikar och startar snabba SyncUps utan att lämna appen.

Det börjar med DM-sektioner. Istället för att bläddra igenom en lång lista kan du gruppera konversationer i anpassade kategorier.

Flytta DM:er till sektioner som Team, Projekt eller Brådskande.

Högerklicka på en konversation för att tilldela den till en sektion.

Håll dina viktigaste teammedlemmar högst upp så att deras uppdateringar alltid är synliga.

Flikarna längst upp i DM-fönstret ger ännu mer kontext:

Chat visar pågående konversationer

Kalendern visar tillgänglighet och schemalagda händelser.

Tilldela uppgifter listar vad dina teammedlemmar arbetar med just nu.

ClickUp-tutorialen avslutas med SyncUps, ClickUps inbyggda funktion för övergång från text till live-samarbete.

Ring samtal och dela skärmar smidigt med ClickUp Chat SyncUp.

Från chattfönstret kan du:

Starta ett ljud- eller videosamtal

Dela din skärm för att granska designer eller dokument

Håll snabba enskilda diskussioner

💡 Proffstips: Med ClickUp kan du spela in SyncUps direkt från minispelaren eller i helskärmsläge. Klicka på inspelningsikonen för att spela in sessionen – en inspelningsindikator visas medan inspelningen pågår. Spela in dina samtal direkt under live-chattar i ClickUp Chat SyncUps När samtalet är slut går du till Clips Hub för att: Öppna, dela och kommentera tidigare inspelningar

Visa transkriptioner kopplade till kanalen där SyncUp ägde rum.

Dela offentliga länkar med vem som helst utanför din arbetsyta

Använd ClickUp Brain för att omedelbart skapa mötesreferat. Skapa omedelbara mötesreferat från SyncUp-inspelningar med ClickUp Brain.

7. Hur du konfigurerar din första agent i ClickUp

Innan du går vidare till installationsstegen, ta två minuter för att titta på denna översikt över Super Agents:

Det är det snabbaste sättet att förstå vad ClickUp menar med ”agenter” när de beter sig som riktiga teammedlemmar i din arbetsmiljö. Det stora nyckeln här är kontext.

Agenter blir betydligt mer användbara när de kan arbeta med det som redan finns i ClickUp, som uppgifter, dokument, konversationer och de konventioner som ditt team använder dagligen. Den här videon hjälper dig att tänka i termer av ”vad skulle jag delegera till en smart kollega” istället för ”vad kan jag automatisera”.

Nu till den praktiska delen:

Denna tutorial visar hur du konfigurerar en Autopilot Agent, som gör att du omedelbart kan börja spara tid. Autopilot Agents är utformade för att köras i arbetsflödet och hantera repeterbara rutiner baserade på en enkel logisk kedja: Trigger → Villkor → Instruktioner.

ClickUp Autopilot Agents fungerar som automatiserade teammedlemmar direkt i ditt ClickUp-konto.

Automatisera uppgifter, skapa rapporter och effektivisera processer med ClickUp Autopilot Agents.

Videon visar hur du konfigurerar din första så att den kan hantera rutinuppgifter som att skriva svar, tilldela uppgifter och generera schemalagda rapporter.

Steg 1: Ställ in utlösaren

Triggers definierar när din agent ska agera. Till exempel varje gång en ny uppgift skapas i en kundförfrågningslista eller vid en schemalagd tid varje vecka. Du kan förfina triggers ytterligare så att agenten endast körs när ett visst formulär skickas in eller när ett fält uppfyller specifika kriterier.

Steg 2: Lägg till villkor (valfria filter)

Villkor avgör om agenten ska agera efter att en utlösare har aktiverats. De kan vara så enkla som ”endast om prioriteten är brådskande” eller ”endast om språket på ärendet är franska”. Om du lämnar dem tomma får agenten alltid agera.

Steg 3: Skriv instruktionerna (den avgörande delen)

Här anger du agentens roll, vilka källor den kan förlita sig på och hur resultatet ska se ut. Tydliga instruktioner är skillnaden mellan ”wow, det här är hjälpsamt” och ”varför är du så här?”.

Exempel på instruktioner:

Skriv ett artigt e-postsvar till nya kundärenden om ClickUp-funktioner

Referera till svar från arbetsytan, interna wikis och ClickUps hjälpcenter.

Lägg upp utkastet som en kommentar till den inkommande uppgiften.

Därifrån kan du koppla agenten till kunskapskällor som Docs, Wikis eller ClickUp Help Center. Ju bredare kunskapsbasen är, desto mer exakt och användbar blir resultatet.

⭐ Bonus: Konfigurera anpassade autopilotagenter för att svara på vissa triggers och utföra åtgärder på en specifik plats. Låt oss ta exemplet med HR-teamets kanal som får många frågor. För att frigöra tid för teamet använder de AI för att svara på dessa frågor. Den anpassade agenten i kanalen har instruktioner att svara på frågor om svaret finns i den kunskapsbas som den har tillgång till. Skapa anpassade agenter för varje avdelning med anpassade instruktioner, åtkomstnivåer och tonfall.

ClickUp-tutorials efter användningsfall

8. Tutorial om projektledningsdashboard

Denna ClickUp-tutorial visar hur du skapar en projektledningspanel som samlar spridda uppdateringar i en enda överskådlig vy över framsteg, deadlines och prestanda.

Det börjar med att definiera KPI:er. Vanliga exempel är:

Uppgiftsfullbordandegrad för att se hur mycket arbete som slutförs i tid

Sprintvelocitet mäter produktionen under varje cykel.

Felrapporter eller blockerare spårar kvalitet tillsammans med leveranshastighet

När KPI:erna är inställda går videon vidare till att bygga själva instrumentpanelen. I alla ClickUp-konton består instrumentpanelerna av kort, som var och ett är kopplat till en datakälla (källan till sanningen).

Ett uppgiftslistkort visar aktiva, slutförda eller blockerade uppgifter.

Ett Gantt-diagramkort visar beroenden och deadlines.

Ett tidrapporteringskort visar antalet loggade timmar för projektet.

Diagram och förloppsindikatorer sammanfattar KPI:er så att trenderna blir omedelbart synliga.

Videon avslutas med exempel på automatisering och uppdateringar. Eftersom dashboards i detta projektledningsverktyg är direkt kopplade till uppgifter uppdateras de i realtid allteftersom arbetet fortskrider. Du kan också koppla dem till arbetsflöden så att statusändringar eller förseningar automatiskt visas i dashboarden.

⚡ Mall i fokus: I den här videon får du också en översikt över mallar som du kan använda direkt. Till exempel innehåller mallen ClickUp Project Management Dashboard färdiga strukturer som du kan anpassa efter dina projektbehov. Få en gratis mall Spåra projektets prestanda, få en visuell representation av dina uppgifter och identifiera förbättringsområden med ClickUp-mallen för projektledningsdashboard. Det kommer med fördefinierade kort, layouter och stilar som du kan förfina allteftersom projekten utvecklas.

🧠 Rolig fakta: Det numera välkända Gantt-diagrammet har fått sitt namn efter ingenjören Henry Gantt från tidigt 1900-tal, som utformade det för att mäta produktivitet och prestanda med hjälp av visuella element som gav tydlighet långt innan appar fanns.

9. Tutorial för produkt- och utvecklingsteamet

ClickUp Whiteboards ger produktteam en gemensam arbetsyta för att smidigt gå från brainstorming till genomförande utan att störa arbetsflödet. Genomgången börjar med en tom whiteboard som teamets utgångspunkt. Idéer fångas upp som klisterlappar, vanligtvis efter sprintgranskningar eller planeringsmöten.

Sessionen övergår till att organisera anteckningar efter tema. Flera teammedlemmar fokuserar på återkommande ämnen som användbarhet eller önskemål om funktioner.

Det viktigaste steget är att skapa uppgifter (något du inte vill kompromissa med)! Alla klisterlappar eller grupperade idéer kan omvandlas till en ClickUp-uppgift på plats. Dessa uppgifter innehåller beskrivningar, förfallodatum, ansvariga, tidsspårning, prioritet och mycket mer.

För produkt- och utvecklingsteam betyder det 👇

En begäran om ny funktion blir en spårad uppgift med egen tidslinje.

Ett användbarhetsproblem som tas upp i en sprintretro kan tilldelas en specifik teammedlem.

Ett tema som ”förbättra onboarding-flödet” kan delas upp i flera uppgifter direkt från den digitala whiteboardtavlan.

Eftersom uppgifterna synkroniseras direkt med din arbetsyta utvecklas whiteboardtavlan till en levande knutpunkt. Team kan återvända till den för att lägga till ny feedback, granska framsteg och se hur de ursprungliga idéerna har förvandlats till färdiga resultat.

📌 Produktivitetstips: I ClickUp Whiteboards kan du använda ClickUp Brain för att omedelbart generera bilder. Om en klisterlapp eller idé behöver en visuell genomgång (t.ex. ett flöde, diagram eller konceptskiss) kan du generera den direkt på tavlan så att teamet kan se både anteckningen och illustrationen sida vid sida. Skapa AI-bilder med enkla kommandon på ClickUp Whiteboards

Vi har skrivit utförligt om hur du använder ClickUp Brain för att optimera dina uppgifter.

Som kontextmedveten artificiell intelligens förstår den ditt arbete och kopplar samman spridd kunskap från olika uppgifter, dokument och konversationer till en sökbar källa till sanning.

🔴 Begreppet arbetsutbredning: Fragmenteringen av aktiviteter över flera oberoende verktyg, plattformar och system som inte kommunicerar med varandra kallas arbetsutbredning. Varför är det viktigt? För att det leder till ineffektivitet, informationssilos och produktivitetsförlust i hela organisationen.

10. Tutorial om försäljning och CRM

ClickUp kan fungera som ett komplett CRM-system som centraliserar leads, affärsmöjligheter och kundregister för dig i ett enda gränssnitt.

Videon börjar med ClickUp Simple CRM List Template, som skapar ett lättviktigt system direkt ur lådan.

Få en gratis mall Förbättra dina CRM-strategier med ClickUps enkla CRM-mall.

Varje kontakt representeras som en uppgift, med anpassade fält för affärsvärde, företagsnamn och pipeline-stadium. Vyerna växlar mellan lista, tavla och tabell så att du smidigt kan växla mellan ett kalkylbladsliknande layout och en kanban-pipeline.

Därefter visar genomgången hur du kan skala upp till något mer robust:

Separata mappar och listor för att dela upp dina data. En CRM-mapp kan spåra aktuella kunder, medan en mapp för försäljningspipeline innehåller leads, affärsmöjligheter och till och med en databas med produkter eller tjänster.

Anpassade fält fångar upp mer kontext, såsom uppskattad affärsstorlek, konfidensprocent eller bransch. Relationsfält kopplar en lead direkt till de projekt eller leveranser som är knutna till dem.

Formulär för leadgenerering matas direkt in i ditt CRM-system. Varje inlämning skapar omedelbart en ny uppgift i din leadlista.

Automatiseringar håller dina data konsistenta. Om du markerar en affär som avslutad/vunnen kan den automatiskt flyttas till din kundlista och starta en länkad möjlighet-uppgift.

För rapportering kan du skapa ClickUp-dashboards som visualiserar pipelinevärde, affärsförlopp och konverteringsgrader i realtid. Eftersom CRM-data finns i samma arbetsyta som dina projekt förblir kommunikation och genomförande nära kopplade.

🤝 Från communityn: En användargenererad guide till ClickUp AI Notetaker. ClickUps AI Notetaker gör mer än bara transkriberar dina möten. Den omvandlar varje konversation till praktiskt arbete. Den här videon visar hur du automatiserar dina mötesanteckningar genom att kombinera Ask AI, Automations och AI Fields för att sammanfatta diskussioner, markera viktiga punkter och uppdatera uppgifter automatiskt. AI Notetaker integreras med Zoom, Google Meet och Microsoft Teams för att automatiskt ansluta sig till samtal, generera transkriptioner och skapa mötesreferat med tydliga åtgärdspunkter och beslut. Varje inspelning sparas som ett privat dokument i ClickUp, så att ditt team kan referera till diskussioner, tilldela nästa steg och behålla sammanhanget intakt.

ClickUp-tutorials: som gör dig till en avancerad användare

Att prova sig fram fungerar när man är nyfiken. Men när ClickUp sköter ditt riktiga arbete har du inte tid för trial and error.

Tio minuter med rätt tutorial kan ersätta timmar av gissningar.

Och om du håller fast vid det kommer något intressant att hända: du slutar att "använda" ClickUp och börjar utforma system inuti det. Det är då du blir en avancerad användare – och då ClickUp förvandlas till en konkurrensfördel istället för bara ännu ett verktyg.

Är du redo att sätta detta i verket?