Gratis professionella mallar för sponsringsförslag för att säkra fler avtal

Ett väl utformat sponsringsförslag kan vara nyckeln till att säkra värdefulla partnerskap.

Oavsett om du arrangerar ett evenemang, lanserar ett nytt initiativ eller driver en ideell kampanj, hjälper rätt mall för sponsringsförslag dig att lyfta fram värdet, presentera tydliga möjligheter och säkra avtal snabbare.

I det här inlägget har vi samlat de bästa gratis och professionella mallarna för sponsringsförslag som hjälper dig att med självförtroende attrahera och vinna över sponsorer. Läs vidare!

En mall för sponsringsförslag är ett fördesignat dokument som används för att begära ekonomiskt eller materiellt sponsringsstöd från företag eller privatpersoner för ett evenemang, projekt eller en organisation.

Dessa mallar ger en tydlig struktur för att presentera evenemangets detaljer, sponsringsmöjligheter, sponsringspaket, målgrupp och viktiga fördelar för potentiella sponsorer. De säkerställer också enhetlighet mellan förslagen samtidigt som det blir enklare att anpassa dem för varje potentiell sponsor.

En bra mall för sponsringsförslag är tydlig, välstrukturerad och lätt att anpassa för olika potentiella sponsorer. Den lyfter fram sponsringsmöjligheterna och beskriver tydligt vad sponsorn får i gengäld.

Här är de viktigaste funktionerna att leta efter:

Professionell omslagssida med varumärke: En ren, visuellt tilltalande omslagssida med evenemangets namn, logotyp, datum och relevant varumärke sätter omedelbart tonen och signalerar trovärdighet.

Kortfattat sponsringsbrev eller sammanfattning av förslaget: Detta inledande brev bör kortfattat presentera ditt evenemang eller initiativ, förklara dess syfte och ange varför du söker sponsring. Det bör snabbt förmedla värdeerbjudandet för sponsorn.

Översikt över evenemanget och information om målgruppen: Ge en bakgrund genom att beskriva evenemangets mål, typ av deltagare och målgruppens demografi. Detta hjälper sponsorerna att förstå vem de kommer att nå och hur det stämmer överens med deras varumärke.

Sponsringsnivåer och fördelar: Sponsorer uppskattar valmöjligheter. Ange tydligt tillgängliga sponsringspaket (t.ex. guld, silver, brons) och vad varje paket innehåller – från logotypplaceringar och omnämnanden i sociala medier till monterutrymme och talartillfällen.

Visuella bevis och höjdpunkter från tidigare evenemang: Inkludera bilder, vittnesmål eller viktiga mätvärden från tidigare evenemang för att etablera trovärdighet. Detta försäkrar sponsorerna om att ditt evenemang är välorganiserat och kan ge konkret exponering.

Finansiella detaljer och leveranser: Var tydlig med sponsringsavgifter, bidragsintervall och vad som ingår på varje nivå. Transparens hjälper sponsorer att utvärdera sin investering med tillförsikt.

Tydlig kontaktinformation och nästa steg: Gör det enkelt för sponsorer att agera. Inkludera direkt kontaktinformation, en tydlig uppmaning till handling och viktiga deadlines eller tidsfrister för beslut.

Anpassningsbart, redigerbart format: De bästa mallarna är lätta att anpassa för olika sponsorer, evenemang och branscher, så att du kan skräddarsy din presentation utan att behöva börja om från början varje gång.

Här är en snabb sammanfattningstabell över de bästa mallarna för sponsringsförslag:

Om ditt mål är att övertyga potentiella sponsorer och presentera ett tydligt, övertygande förslag kan dessa färdiga mallar spara dig timmar av formateringsarbete.

Här är en samling som är värd att bokmärka:

1. ClickUp-mall för projektförslag på whiteboard

Hämta gratis mall Organisera dina sponsringsidéer visuellt med ClickUp-mallen för projektförslag på whiteboard.

ClickUps mall för projektförslag på whiteboard flyttar presentationsprocessen från kalkylblad till en visuell, samarbetsinriktad miljö.

Istället för att skriva allt från grunden kan du med den här mallen kartlägga dina sponsringsmöjligheter, tidsplaner, leveranser och sponsringspaket på en enda dra-och-släpp-tavla. Detta är perfekt om du arbetar med ett team eller presenterar för flera projektsponsorer.

🌼 Här är varför du kommer att gilla det:

Strukturera förslagets olika delar visuellt med hjälp av ett whiteboard-gränssnitt.

Tilldela intressenter roller med hjälp av anpassade fält

Följ framstegen genom uppgiftsstatusar som Öppen och Klar.

Växla direkt mellan förslagsvyn och onboarding-resurser.

🔑 Perfekt för: Evenemangsarrangörer eller ideella organisationer som behöver skapa sponsringsförslag i samarbete, med utrymme för realtidsinmatning och snabb redigering.

📮 ClickUp Insight: 92 % av kunskapsarbetare riskerar att förlora viktiga beslut som är utspridda i chattar, e-postmeddelanden och kalkylblad. Viktiga affärsinformation går förlorad i det digitala bruset utan ett enhetligt system för att registrera och spåra beslut. Med ClickUps funktioner för uppgiftshantering och kontextuell AI kan du skapa uppgifter från chattar, kommentarer, dokument eller till och med e-postmeddelanden – så att dina sponsringsförslag, tidsplaner och leveranser förblir samordnade, genomförbara och samlade på ett ställe.

2. ClickUp-mall för budgetförslag

Hämta gratis mall Spåra, presentera och justera dina sponsringsutgifter med ClickUps mall för budgetförslag.

ClickUps mall för budgetförslag ger dig ett enkelt format för att kartlägga beräknade kostnader, tidsplaner och förväntad avkastning – utan att behöva jonglera med ett dussin kalkylblad. Om ditt sponsringsförslag kräver en detaljerad ekonomisk uppställning ger denna mall en tydlig och koncis presentation av siffrorna.

Denna mall för budgetförslag är särskilt användbar när du vill bygga förtroende hos potentiella företagssponsorer genom att visa att du redan har gjort beräkningarna.

🌼 Här är varför du kommer att gilla det:

Lista och spåra uppskattade evenemangskostnader per kategori

Visualisera projektets tidslinjer med hjälp av Gantt-vyn.

Organisera finansiella anteckningar och godkännanden i ett enda dokument.

Tilldela uppdateringar och revideringar till ditt team för input i realtid.

🔑 Perfekt för: Team som behöver presentera en tydlig och detaljerad finansiell plan för potentiella sponsorer samtidigt som interna budgetdiskussioner och uppdateringar samlas på ett ställe.

🔎 Visste du att? Brand Right Marketing växte från en enmansverksamhet till en byrå med 25 anställda genom att effektivisera arbetsflödena med ClickUp. Uppgiftsmallar och automatiseringar eliminerade manuella överlämningar, minskade förvirringen och sparade timmar över avdelningarna, vilket gjorde det möjligt för teamet att hantera över 40 webbprojekt samtidigt med minimalt kaos.

3. ClickUp RFP-processmall

Hämta gratis mall Hantera varje steg i din sponsringsförfrågan med ClickUps mall för förfrågningsprocesser.

Om din mall för sponsringsförslag för evenemang innefattar val av leverantör eller samarbetssponsring är den här mallen utformad för att hantera den komplexiteten. ClickUps mall för RFP-process är ett uppgiftsdrivet ramverk som gör det möjligt för dig att samordna varje steg i processen för begäran om förslag – från att definiera dina mål till att spåra leverantörers svar och välja rätt partner.

🌼 Här är varför du kommer att gilla det:

Spåra deadlines och förslagets status med anpassade uppgiftsfält.

Tilldela ditt team uppgifter för granskning av förslag och tagga intressenter.

Jämför sponsringsalternativ och leverantörers svar med tydliga översikter.

Skapa tidslinjer med hjälp av Gantt- eller kalendervyer.

🔑 Perfekt för: Organisationer som hanterar företagssponsring eller leverantörsstödda evenemang, där valet av rätt partner är lika viktigt som själva förslaget.

➡️ Läs också: Bästa medlemshanteringsprogramvaran för organisationer

Hämta gratis mall Samla in och spåra sponsorinformation enkelt med ClickUps mall för sponsringsformulär.

Att väcka sponsorns intresse är en sak. Att hålla reda på namn, kontakter, typer av stöd och uppföljningar är en annan. Sponsringsformuläret från ClickUp ger dig ett strukturerat sätt att samla in och organisera alla inkommande sponsringsförfrågningar.

Denna mall för sponsringsformulär har flera vyer, anpassningsbara fält och automatiserade arbetsflöden, vilket säkerställer att ingenting missas och att varje potentiell sponsor får professionell uppmärksamhet.

🌼 Här är varför du kommer att gilla det:

Anpassa formulär med detaljerade fält för kontakt- och supporttyp.

Spåra varje sponsors status genom olika steg som Att göra, I kontakt och Godkännande.

Sortera inkomna förslag efter sponsringstyp, prioritet eller källa.

Centralisera sponsordata för att förenkla kontakter och uppföljningar.

🔑 Perfekt för: Evenemangsteam och ideella organisationer som hanterar flera sponsorförfrågningar och behöver ett snabbt, enhetligt system för att hantera alla inkommande sponsringsmöjligheter.

🔎 Visste du att? Team som använder ClickUp-mallar för att skapa leveransplaner för kunder rapporterar att deras tjänsteleveranser har bl ivit 64 % snabbare, vilket drastiskt minskar den tid som läggs på att organisera och operationalisera deras arbetsflöden.

5. ClickUp-mall för projektbeskrivning

Hämta gratis mall Skapa tydlighet och samstämmighet med ClickUps mall för projektbeskrivning.

Ett välskrivet sponsringsförslag är inte bara en lista med siffror, utan behöver också en övertygande historia. Mallen för projektbeskrivning från ClickUp ger dig en tydlig struktur för att förklara ”varför” bakom ditt evenemang eller initiativ.

Detta Doc-format gör det möjligt för dig att lägga upp mål, budget, tidsplan och målsättningar på ett sätt som samordnar interna team och ger potentiella sponsorer en tydlig anledning att stödja dig.

🌼 Här är varför du kommer att gilla det:

Skriv ditt förslag med hjälp av en fokuserad dokumentlayout.

Framhäv mål, resultat och tidsplaner tydligt.

Dela upp skrivarbetet i genomförbara teamuppgifter

Infoga visuella tidslinjer som Gantt-diagram där det behövs.

🔑 Perfekt för: Team som förbereder ett omfattande förslag eller en presentation för ledningen som berättar historien bakom deras sponsringsförslag för evenemanget.

➡️ Läs också: Bästa gratis databasprogramvara

Hämta gratis mall Matcha sponsorer med rätt ändamål med hjälp av ClickUps mall för sponsringsformulär.

Den här är enkel och redo att användas. ClickUps mall för sponsringsformulär är utformad för dem som behöver spåra och hantera sponsorkontakter utan att komplicera processen i onödan.

Det är en mall på uppgiftsnivå, vilket innebär att du kan starta den på några sekunder och omedelbart börja registrera sponsorns intresse, uppföljningar och supporttyper. Detta är utmärkt för uppdateringar på språng och små team som bara vill ha något som fungerar.

🌼 Här är varför du kommer att gilla det:

Skapa en uppgift för varje potentiell sponsor

Tagga och kategorisera sponsorer efter evenemang, typ av stöd eller status.

Lägg till anteckningar och uppdateringar när interaktioner sker.

Ställ in påminnelser för uppföljningar eller beslutstillfällen.

🔑 Perfekt för: Små team eller enskilda evenemangsarrangörer som vill hålla koll på sponsringsförfrågningar utan att behöva jonglera med flera olika verktyg.

➡️ Läs också: Gratis mallar för ideella organisationer i Excel och ClickUp

Hämta gratis mall Effektivisera spårningen av sponsorer för din podcast med ClickUp Podcast Sponsorship Template.

ClickUps mall för podcastsponsring är ett komplett verktyg för podcasters som vill omvandla sin publik till verkliga intäkter. Den gör det möjligt för dig att hantera sponsorsökning, paketering, marknadsföring och leveranser från en enda dokumentbaserad inställning.

Du kan kartlägga sponsringsmöjligheter, bifoga mediepaket och föra detaljerade register över varje konversation – allt utan att behöva extra verktyg eller kalkylblad.

🌼 Här är varför du kommer att gilla det:

Spåra sponsorkontakter och konversationer

Skapa mediekit och ladda upp dem online.

Beskriv annonsplatser, leveranser och tidsplaner.

Organisera sponsringspaket efter värde eller varaktighet

🔑 Perfekt för: Poddare som vill formalisera och skala upp sina sponsringsförfrågningar och partnerskapsarbetsflöden samtidigt som allt hålls centraliserat.

Titta på den här videon för att se hur ClickUp Calendar hjälper dig att få allt gjort på ett så effektivt sätt som möjligt!

8. ClickUp-formulärmall för förfrågan

Hämta gratis mall Samla in, tilldela och spåra sponsorförfrågningar med ClickUps mall för förfrågningsformulär.

För alla team som hanterar sponsringsförfrågningar, logistik eller interna godkännanden erbjuder denna förfrågningsmall från ClickUp en effektiviserad inlämningsprocess. Det är en mall i listformat som är utformad för att samla in information genom att skapa formulär, tilldela uppgifter automatiskt och hålla allt spårbart på ett och samma ställe.

Istället för att jaga e-postmeddelanden och kalkylblad ger mallen dig ett centraliserat system som möjliggör synlighet mellan teamen.

🌼 Här är varför du kommer att gilla det:

Skapa förfrågningsformulär med specifika fält som syfte och kontaktinformation.

Tilldela inkommande förfrågningar automatiskt till rätt teammedlemmar

Spåra status för förfrågningar med hjälp av vyer som Lista, Tavla eller Kalender.

Använd inbyggda påminnelser och uppdateringar av uppgifter för att undvika förseningar i uppföljningen.

🔑 Perfekt för: Team som hanterar sponsringsförfrågningar för evenemang, leverantörsförfrågningar eller interna resursgodkännanden som behöver ett standardiserat sätt att hantera intag och tilldelning.

💡 Bonustips: Använd mallar för intagningsformulär om du regelbundet får förfrågningar från sponsorer eller hanterar flera förslag för olika evenemang. Intagningsformulär hjälper dig att samla in standardiserad information – såsom företagsuppgifter, sponsringsintressen, budgetintervall och kontaktuppgifter – redan från början.

9. ClickUp-mall för planering av insamlingsevenemang

Hämta gratis mall Håll koll på alla uppgifter med ClickUps mall för planering av insamlingsevenemang.

ClickUps mall för planering av insamlingsevenemang är särskilt utformad för ideella organisationer och evenemangsarrangörer som hanterar leverantörer, gästlistor, checklistor för evenemangsplanering, sponsring och donationer.

Denna uppgiftsbaserade mall bryter ner kaoset i hanterbara steg – från att sätta upp mål för insamlingen till att samordna uppgifter inom ditt team. Allt finns på ett ställe, så du behöver inte hoppa mellan dokument, kalkylblad och kalendrar för att planera ditt nästa evenemang.

🌼 Här är varför du kommer att gilla det:

Tilldela och schemalägg evenemangsrelaterade uppgifter över flera team

Spåra budgetar, målinkomster och evenemangets syfte med anpassade fält.

Visa din tidslinje med hjälp av Gantt- eller kalendermodul

Övervaka status i realtid med hjälp av instrumentpaneler och aviseringar.

🔑 Perfekt för: Ideella organisationer som planerar komplexa evenemang med flera sponsringspaket eller donationsmål och som behöver ett strukturerat men flexibelt arbetsflöde.

➡️ Läs också: Gratis mallar för evenemangsföreslag för ditt nästa evenemang

10. ClickUp-mall för insamlingsplan

Hämta gratis mall Skissera och genomför din strategi med ClickUps mall för insamlingsplan.

Här handlar det om att tänka i stora banor. Mallen för insamlingsplan från ClickUp ger dig ett färdigt dokument som hjälper dig att strukturera hela din kampanj, från att definiera mål till slutlig genomförande.

Till skillnad från mallar med många uppgifter är denna mall för fundraising perfekt för att skriva ner din vision, planera stegen och samordna ditt team innan du vidtar åtgärder. Den är strategisk, inte taktisk.

🌼 Här är varför du kommer att gilla det:

Definiera insamlingsmål och viktiga milstolpar för kampanjen

Dokumentera dina kontakter, tidsplaner och strategier för sponsorpitchar.

Planera donatorengagemang och sponsringsmöjligheter steg för steg

Samarbeta kring redigeringar och versionskontroll i ett enda delat dokument.

🔑 Perfekt för: Ideella organisationer eller små team som vill skapa en omfattande strategi för insamling av medel innan de ger sig in i evenemangets genomförande eller pitchar för potentiella sponsorer.

11. Mall för donationsbrev från ClickUp

Hämta gratis mall Skapa och hantera kontakter med donatorer med ClickUps mall för donationsbrev.

ClickUps mall för donationsbrev ger dig ett strukturerat sätt att skriva, anpassa och spåra kontakter med donatorer, utan att behöva uppfinna hjulet på nytt varje gång. Den är uppbyggd som ett dokument, vilket gör det enkelt att skriva utkast, hantera revideringar och samarbeta med ditt team på ett och samma ställe.

Förutom att skriva hjälper det dig att organisera information om donatorer, logga svar och säkerställa att uppföljningar eller tackbrev skickas i tid.

🌼 Här är varför du kommer att gilla det:

Skapa personliga donationsbrev för olika typer av donatorer

Spåra framsteg i kontakterna och brevversioner på ett och samma ställe.

Lagra information om donatorer och skräddarsy meddelanden med hjälp av anpassade fält.

Använd inbyggda e-postverktyg för att skicka brev direkt.

🔑 Perfekt för: Ideella organisationer och insamlingsteam som behöver en repeterbar, organiserad process för att hantera sponsringsbrev och donationsutåtriktade aktiviteter i stor skala.

via PandaDoc

Anta att du är redo att presentera för potentiella sponsorer med ett skarpt, juridiskt färdigt dokument. I så fall ger PandaDocs mall för sponsringsförslag dig mer än bara struktur – den erbjuder e-signaturfunktion, ett inbyggt godkännandearbetsflöde och flexibiliteten att täcka både presentation och kontrakt på en gång.

Från sponsringspaket till avbokningsklausuler – denna mall för affärsförslag säkerställer att alla detaljer täcks in.

🌼 Här är varför du kommer att gilla det:

Inkludera en evenemangsvideo, deltagarprofil och sponsorfördelar.

Lägg till juridiskt bindande villkor som bidrag, uppsägning och villkor.

Integrera med verktyg för elektroniska signaturer som PandaDoc för omedelbar godkännande.

Använd förifyllda avsnitt för att skapa förslag för olika typer av evenemang (sport, musik, mode).

🔑 Perfekt för: Byråer eller evenemangsplanerare som vill skicka färdiga förslag och sponsringsavtal i ett enda digitalt format med företagets varumärke.

Sponsring som är inriktad på enskilda, effektfulla evenemang ger 35 % högre avkastning än kampanjer som pågår under hela året. Det innebär att ett sponsringsförslag för ett enskilt evenemang ofta är mer övertygande än ett långsiktigt förslag, särskilt för varumärken som strävar efter att öka sin synlighet.

via Proposify

Sponsringsförslagsmallarna från Proposify är utformade för team som behöver en polerad presentation för att avsluta affärer.

Den innehåller allt från exempel på sponsringsbrev till interaktiva prislistor, förifyllda villkor och digitala signaturer, vilket gör den idealisk för dig som vill presentera och sluta sponsringsavtal med företag på ett och samma ställe. Dessutom är den 100 % anpassningsbar, så att du kan anpassa den till alla evenemang, insamlingar eller kampanjer.

🌼 Här är varför du kommer att gilla det:

Anpassa omslag, tidsplaner och sponsringspaket.

Lägg till inbäddade videor, biografier och differentierande faktorer för att locka sponsorer.

Använd interaktiv prissättning för att presentera nivåer och ta emot depositioner.

Få juridiskt bindande e-signaturer utan att byta verktyg

🔑 Perfekt för: Byråer, ideella organisationer och marknadsförare som behöver en fullfjädrad mall för förslag med inbyggda digitala arbetsflöden för att snabbt och professionellt säkra sponsorer.

🔎 Visste du att? Icke-endemiska sponsorer ser 15–20 % högre engagemang när de bygger autentiska relationer. Även om ditt evenemang inte "matchar" ett varumärkes kategori kan en kreativ förslagsram fortfarande göra det intressant.

via Hubspot

HubSpots mall för sponsringsförslag är ett enkelt men effektivt alternativ för att skapa snygga förslag i Word eller PDF. Den är strukturerad för tydlighet – den börjar med ett följebrev, övergår till en omfattande evenemangöversikt, bryter ner sponsringsnivåer och avslutas med en kortfattad, handlingsbar sammanfattning.

Det är särskilt användbart för dem som föredrar redigerbara offlineformat framför webbaserade verktyg.

🌼 Här är varför du kommer att gilla det:

Beskriv tydligt syftet med ditt evenemang, målgruppen och effekten.

Presentera sponsringspaket i en anpassningsbar tabell med olika nivåer.

Lyft fram ömsesidiga fördelar och viktiga resultat.

Använd och redigera dokumentet i Word eller exportera det som PDF.

🔑 Perfekt för: Ideella organisationer, evenemangsplanerare eller små team som vill skicka personliga, utskrivbara sponsringsbrev och förslag utan att behöva prenumerera på någon programvara.

via Venngage

Venngages mall för sponsringsförslag för evenemang är skapad för dem som vill att deras presentation ska se lika bra ut som den låter.

Denna helt visuella mall med dra-och-släpp-funktion är utformad för att fånga uppmärksamhet med snygga layouter, anpassningsbar grafik och ett varumärkesanpassat design. Oavsett om du pitchar ett sportevenemang, en insamling eller ett företagssponsring, kan du med detta verktyg presentera demografi, fördelar och sponsringspaket i ett snyggt, visuellt format som är enkelt att ladda ner, skriva ut eller dela digitalt.

🌼 Här är varför du kommer att gilla det:

Anpassa alla element, från färger till typsnitt och ikoner.

Visa sponsorns fördelar, publikens räckvidd och tidsplaner visuellt.

Lägg till diagram, demografiska uppgifter och foton för att öka trovärdigheten.

Exportera ditt förslag som PDF-, PowerPoint- eller bildfil.

🔑 Perfekt för: Evenemangsplanerare och marknadsförare som behöver en mycket visuell mall för sponsringsförslag i presentationsstil som kan delas online eller i tryckt form.

via Sponsorship Collective

Denna förenklade mall för sponsringsförslag är utformad för dem som föredrar riktiga samtal framför generiska presentationer. Denna PDF-layout undviker klichéer och ger dig en smart struktur för att skapa flexibla, anpassade förslag.

Den överger den generella modellen med ”guld/silver/brons” till förmån för en hybridbaserad meny, där sponsorerna skapar sina egna paket baserat på verkligt värde, inte antaganden.

🌼 Här är varför du kommer att gilla det:

Skapa en tydlig titelsida och presentera ditt evenemang eller initiativ utan att förklara för mycket.

Använd ett fokuserat format med tre stycken för att presentera din möjlighet, inte ditt behov.

Presentera sponsordata med hjälp av diagram, grafer och demografiska bilder.

Använd differentierade paket (om det behövs), men gör dem flexibla och överlåtbara.

🔑 Perfekt för: Oberoende evenemangsarrangörer, ideella organisationer eller små team som vill göra sig av med föråldrade paket och föra en ömsesidig sponsordialog istället för att förlita sig på en statisk presentation.

via Wise Business

Wise erbjuder en enkel mall för sponsringsförslag som är utformad för frilansare, småföretag och evenemangsarrangörer som snabbt måste skicka ut välformulerade förslag.

De kan laddas ner i Word- eller PDF-format och täcker alla grundläggande uppgifter: evenemangsinformation, sponsorförmåner, anpassningsbara sponsringspaket och en tydlig uppmaning till handling. Du kan länka dem direkt till Wise Business för att få betalt i flera valutor till låga avgifter – perfekt för internationella sponsorer.

🌼 Här är varför du kommer att gilla det:

Redogör för projektmål, tidsplaner, resultat och detaljer om ekonomiskt stöd.

Lägg till tabeller för olika sponsringsnivåer och värdeerbjudanden.

Anpassa formateringen så att den speglar ditt varumärke.

Kombinera ditt förslag med Wise för globala betalningar och enklare fakturering av sponsorer.

🔑 Perfekt för: Frilansare, små team och företag som arbetar med internationella sponsorer och som vill ha en ren, redigerbar mall i kombination med enkel fakturering.

Ett vinnande sponsringsförslag handlar inte om finare språk, utan snarare om tydlighet, struktur och att visa på verkligt värde. Dessa professionella mallar ger dig just det och flexibiliteten att anpassa varje presentation för dina ideala sponsorer.

Oavsett om du arrangerar ett sportevenemang, bygger upp en ideell organisation eller planerar en sponsringskampanj för ett företag finns det ingen anledning att börja från noll.

Använd mallarna för att lyfta fram namnet på ditt evenemang, förklara de viktigaste fördelarna och visa sponsorerna exakt vad de får i gengäld. Och när du är redo kan du anpassa ännu snabbare och hantera förslag på ett och samma ställe.

Registrera dig på ClickUp och förenkla hela din förslagsprocess!