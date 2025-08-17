De 8 bästa FogBugz-alternativen för felspårning och agil projektledning

Fastnat med en buggspårare som är långsammare än din sprint?

Om FogBugz föråldrade gränssnitt och klumpiga arbetsflöden hindrar ditt agila team är du inte ensam. Dagens mjukvaruutveckling kräver samarbete i realtid, intuitiv design och verktyg som faktiskt påskyndar processen istället för att bromsa den.

Du behöver en agil projektledningsplattform som stöder felspårning, användarberättelser, sprintplanering, kodgranskning och tvärfunktionellt samarbete, utan att det blir tungrott.

Dessa FogBugz-alternativ är utformade för högpresterande utvecklingsteam som vill leverera snabbare och smartare.

Låt oss titta på de bästa verktygen som hjälper dig att spåra problem och uppgifter med mindre friktion och mycket mer kraft.

Gratis FogBugz-alternativ i korthet

Här är de bästa alternativen till FogBugz för olika arbetsflöden och teamstrukturer:

Verktyg Bäst för Viktiga funktioner Priser* ClickUp Privatpersoner, småföretag, byråer och företag som behöver en allt-i-ett-lösning för agil projektledning och teamsamarbete. Anpassningsbara vyer, AI-assistans, sprintdiagram, mallar, realtidsdashboards, teamsamarbete, automatisering Gratis plan tillgänglig; anpassade priser för företag Jira Stora företag och mjukvaruutvecklingsteam som söker efter fel- och problemspårning Kanban-tavlor, agil rapportering, anpassningsbara arbetsflöden, problem- och felspårning, integrering av utvecklingsverktyg Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 7,53 $/användare per månad. YouTrack Agila team och enskilda utvecklare som behöver problemspårning och agila arbetsflöden Agila tavlor (Scrum, Kanban), smart sökning, tidsspårning, rapportering, AI-assistans Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 4,40 $/användare/månad. Linear Moderna mjukvaruteam som behöver effektiviserad sprintledning och problemspårning Cykliska processer och projekt, roadmaps, felspårning (fel, funktioner, uppgifter), tangentbordsanpassad design, Linear AI, GitHub-integration, Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 8 $/användare/månad (faktureras årligen) Zoho BugTracker Programvaruutvecklings- och testteam som använder Zoho-ekosystemet Felrapportering, anpassningsbara fält och arbetsflöden, rapporter, automatisering, tidsspårning, inbyggd chatt, fildelning, SLA-hantering Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 3 $/användare/månad (faktureras årligen) GitLab DevOps-team som söker helhetslösningar för hantering av mjukvaruutvecklingscykeln Källkodshantering (Git-arkiv), CI/CD-pipelines, felspårning, epics, roadmaps, Kanban-tavlor, säkerhetsskanning (SAST, DAST), GitLab Duo Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 29 $/användare/månad (faktureras årligen) Backlog Projektteam inom mjukvaruutveckling som söker verktyg för sprintplanering och teamsamarbete Uppgiftshantering, felspårning, Gantt-diagram, burndown-diagram, Git- och SVN-arkiv, wikis, fildelning, Kanban-tavlor Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 35 $/månad. Trello Individer och team som behöver ett enkelt, visuellt sätt att organisera uppgifter och projekt med hjälp av Kanban-tavlor. Tavlor, listor, kort, checklistor, bilagor, power-ups, automatisering (Butler), mallar Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 5 $/användare/månad (faktureras årligen)

Varför välja FogBugz-alternativ?

FogBugz har fungerat bra för team när det gäller grundläggande felspårning, men många användare upplever dess begränsningar som frustrerande. Det är ungefär som att använda en fast telefon idag – det fungerar, men du går miste om så många moderna funktioner.

Här är några av bristerna i verktyget för felspårning:

Föråldrat gränssnitt : FogBugz föråldrade design saknar moderna : FogBugz föråldrade design saknar moderna agila instrumentpaneler , intuitiv navigering och kortkommandon, vilket gör det svårare för teamen att arbeta effektivt. Gränssnittet känns gammaldags och saknar den polerade, användarvänliga upplevelsen som moderna verktyg erbjuder.

Begränsat integrationssystem : Fogbugz kan anslutas till versionshanteringssystem som Git, men erbjuder inte det breda app-system (Slack, Google Workspace, CI/CD, molnlagring etc.) som moderna verktyg har.

Saknar agila grundfunktioner : FogBugz har visserligen grundläggande : FogBugz har visserligen grundläggande sprintplanering , story points och burndown-diagram, men erbjuder inte automatiserad hastighetsuppföljning, AI-driven ticket-routing, teamöverskridande portföljvyer eller anpassningsbara agila arbetsflöden.

Dyrt för vad man får : Priset per användare blir snabbt högt, särskilt när andra verktyg erbjuder fler funktioner till lägre kostnad eller till och med gratis.

Svag rapportering och analys: Begränsat stöd för anpassade rapporter och minimal insyn i sprintframsteg, buggtrender eller teamets prestanda.

🧠 Kul fakta: Kommer du ihåg Y2K – domedagsbuggen som fick alla att tro att datorerna skulle krascha vid midnatt år 2000? Medan världen fortsatte att snurra föddes FogBugz faktiskt samma år. Det betyder att det har funnits sedan floppy diskar fortfarande var en grej! I teknikår är det praktiskt taget förhistoriskt. Och precis som programvaran från Y2K-eran börjar FogBugz visa sin ålder, särskilt för moderna utvecklingsgrupper som behöver snabbare och mer flexibla verktyg för felspårning.

De bästa FogBugz-alternativen för agila team

Varför kämpa med buggar med klumpiga verktyg när fantastiska lösningar med avancerade funktioner kan hjälpa dig att göra så mycket mer? Här är de bästa FogBugz-alternativen för agil problemhantering och projektledning för utvecklingsteam.

1. ClickUp (bäst för agil projektledning från början till slut)

Prova ClickUp nu Effektivisera hela ditt tekniska arbetsflöde – från roadmap till release – med ClickUp for Software Teams och leverera snabbare, allt från ett centraliserat utrymme.

Om du letar efter ett modernt, skalbart och mycket samarbetsinriktat alternativ till FogBugz för ditt utvecklingsteam har vi något som passar dig.

ClickUp, din app för allt som rör arbetet, är utformad för agila team, utvecklare och produktchefer som behöver spårning av problem, projektledning och teamsamarbete inom en och samma plattform.

ClickUp for Software Teams låter dig snabbt registrera, tilldela och prioritera buggar eller användarberättelser. Med anpassningsbara statusar, fält och mallar kan teamen anpassa arbetsflödet så att det passar alla typer av mjukvaruutvecklingsprocesser.

Prioritera din backlog med tydlighet med hjälp av ClickUp for Agile Teams – använd anpassade fält och formler för att väga för- och nackdelar och fatta smartare produktbeslut.

ClickUp for Agile Teams låter mjukvaruutvecklare och ingenjörer skapa effektiva, flexibla arbetsflöden (Scrum-tavlor, Kanban-banor eller en kombination som faktiskt fungerar för ditt team) för att hålla projekten igång och teamen samordnade.

Arbeta smartare med AI och automatisering

ClickUps kraftfulla AI- och automatiseringsfunktioner eliminerar onödigt arbete så att ditt team kan fokusera på att bygga.

Automatisera backloggen och få AI-förslag med ClickUp Brain.

ClickUp Brain tilldelar automatiskt ärenden, uppdaterar sprintar och uppgifter, förfinar din backlog och omvandlar till och med retrospektiv, PRD-granskningar och Slack-chattar till genomförbara uppgifter med tydliga ägare och nästa steg. Och allt förblir sammankopplat – pull-förfrågningar, filer och projektlänkar visas precis där du behöver dem, så att ditt team aldrig behöver gissa sig fram.

Med ClickUp Automations sker repetitiva åtgärder som att tilldela buggar, uppdatera status och meddela intressenter omedelbart, vilket håller ditt arbetsflöde effektivt och ditt team samordnat.

Håll koll på varje sprint med ClickUp Sprints – anpassa poäng, spåra framsteg per ansvarig och hantera arbetsbelastningen på ditt sätt, allt i en vy.

Sprint-hantering på ett enkelt sätt

ClickUp Sprints -modulen är specialutvecklad för agila team som vill spåra framsteg, se vad som blockerar arbetet och hantera sprintbackloggar – allt på ett och samma ställe.

Planera dina sprintar effektivt med story point-uppskattningar och tidslinjer.

Förbli agil genom att anpassa planer utifrån teamets kapacitet och snabbt flytta uppgifter mellan sprintar.

Spara tid på rapportering med dagliga standups och uppdateringar av uppgifter som genereras automatiskt med AI.

Håll koll på framstegen med Sprint Dashboard -kort som Sprint Velocity, Sprint Burndown och Sprint Burnup-rapporter.

Du kan också konfigurera ClickUp Autopilot Agents för att övervaka och rapportera projektaktiviteter eller sprints för specifika utlösare, såsom slutförda uppgifter, uppdateringar av ärendestatus eller nya felrapporter.

Flexibel projektledning för alla team

ClickUp är inte bara för mjukvaruteam. Projektledningsteam kan hantera komplexa arbetsflöden med uppgiftsberoenden, deluppgifter och checklistor, vilket gör det enkelt att upptäcka hinder.

Interaktiva Gantt-diagram och ett urval av över 15 vyer, såsom lista, Kanban, kalender och tidslinje, förenklar samordningen mellan olika funktioner. Håll intressenterna uppdaterade genom detaljerade rapporter med anpassningsbara ClickUp-instrumentpaneler.

Hantera komplexa projekt, planera och visualisera projektets tidslinjer och samordna tvärfunktionellt arbete med ClickUp för projektledningsteam.

Från nystartade företag till stora koncerner – ClickUps flexibla arkitektur kan enkelt skalas upp för att stödja allt från små agila team till globalt distribuerade ingenjörsteam.

ClickUps bästa funktioner

Automatisera backloggar, få fram insikter och omvandla konversationer till genomförbara uppgifter med ClickUp Brain.

Integrera med GitHub, GitLab, Bitbucket och andra utvecklingsverktyg för att länka commit, pull-förfrågningar och kodgranskningar direkt till uppgifter.

Anpassa uppgiftsdata med hjälp av anpassade fält för felspårning, funktionsförfrågningar och utvecklingsstadier.

Skapa och underhåll projektdokumentation, wikis, användarberättelser och interna kunskapsbaser med samarbetsverktyget ClickUp Docs.

Kommunicera smidigt i realtid med den inbyggda ClickUp Chat över olika uppgifter och projekt.

Visualisera och konvertera arkitektur, retrospektiv och arbetsflöden till uppgifter med hjälp av ClickUp Whiteboards och Mind Maps.

Spåra tiden som läggs på uppgifter och projekt för att säkerställa att de är i linje med företagets mål.

Begränsningar i ClickUp

Vissa användare kan initialt uppleva de omfattande funktionerna som överväldigande.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 10 300 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En recension på G2 lyder:

ClickUp är extremt flexibelt och användarvänligt. Det gör att vi enkelt kan hantera både agila och vattenfallsbaserade arbetsflöden och anpassa oss perfekt efter varje teams olika behov. Plattformen är mycket intuitiv, snabb att konfigurera och fullspäckad med funktioner som instrumentpaneler, anpassningsbara fält, automatiseringar och mycket mer. Dess användbarhet är verkligen enastående – även icke-tekniska användare kan snabbt komma igång, vilket har gjort det enkelt att införa i alla avdelningar.

ClickUp är extremt flexibelt och användarvänligt. Det gör att vi enkelt kan hantera både agila och vattenfallsbaserade arbetsflöden och anpassa oss perfekt efter varje teams olika behov. Plattformen är mycket intuitiv, snabb att konfigurera och fullspäckad med funktioner som instrumentpaneler, anpassningsbara fält, automatiseringar och mycket mer. Dess användbarhet är verkligen enastående – även icke-tekniska användare kan snabbt komma igång, vilket har gjort det enkelt att införa i alla avdelningar.

🧠 Kul fakta: Ordet ”Scrum” i agilt kommer inte från teknikvärlden – det kommer från rugby! Precis som spelarna samlas och tillsammans för bollen framåt, arbetar Scrum-team nära varandra för att hålla projekten igång. Agile lånade namnet för att betona lagarbete, momentum och snabba beslut.

2. Jira (bäst för planering och spårning av mjukvaruutveckling)

via Jira

Jira är en fullfjädrad plattform som skapats för att stödja behoven hos moderna mjukvaruutvecklingsteam. Jira är utformat av Atlassian med agila arbetsflöden i centrum och hjälper team att hålla koll på alla rörliga delar, från sprintplanering och backlog grooming till spårning av buggar och leverans av releaser.

Jira integreras djupt med de verktyg som utvecklare redan använder. Från källkontrollplattformar som GitHub och Bitbucket till CI/CD-verktyg och testpaket fungerar Jira som en central kommandocentral som hämtar uppdateringar och sammanhang från hela din teknikstack.

Till skillnad från äldre verktyg som FogBugz erbjuder Jira en mycket modernare, skalbarare och anpassningsbar upplevelse.

Jiras bästa funktioner

Använd avancerade problemtyper som epics, buggar och användarberättelser som är skräddarsydda för agil utveckling.

Automatisera repetitiva uppgifter med anpassade regler för att automatiskt stänga ärenden eller omfördela ärenden.

Integrera djupt med Bitbucket, GitHub och CI/CD-verktyg för fullständig insyn från kod till distribution.

Planera sprintar, hantera backloggar och spåra milstolpar med inbyggda agila mallar och roadmaps.

Utnyttja AI-drivna funktioner för att sammanfatta problem, generera innehåll och få intelligenta förslag.

Jiras begränsningar

Den initiala installationen och konfigurationen kan kännas överväldigande jämfört med vissa Jira-alternativ , särskilt för mindre team eller nya användare.

Jira-priser

Gratis

Standard: Från 7,53 $/månad per användare

Premium: Från 13,53 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Jira-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 6 500 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 15 200 recensioner)

💡 Proffstips: Använder du redan Jira men vill ha flexibiliteten hos ClickUp? Du behöver inte börja om från början – använd ClickUps Jira-importverktyg för att smidigt importera dina ärenden, projekt och arbetsflöden. Det är snabbt, anpassningsbart och håller ditt team igång utan att missa ett slag.

3. YouTrack (Bäst för ärendehantering och agil arbetsflödeshantering)

via YouTrack

YouTrack är utmärkt för flexibel projektledning och ärendehantering. Det är också mycket anpassningsbart – teamen tvingas inte in i rigida arbetsflöden.

Du kan skräddarsy allt från problemfält och arbetsflöden till kommandon och rapporter. Verktyget anpassar sig efter ditt arbetssätt, inte tvärtom. Medan FogBugz bara spårar buggar utan smidighet och djup, stöder YouTrack från JetBrains hela livscykeln för mjukvaruutveckling, från idé till distribution, med mycket större tydlighet och kontroll.

YouTrack tilltalar särskilt team som redan har investerat i JetBrains ekosystem av utvecklingsverktyg.

YouTracks bästa funktioner

Skapa agila tavlor med anpassningsbara arbetsflöden för Scrum, Kanban eller hybridmetoder.

Använd smart sökning och kommandobaserade uppdateringar för att hantera uppgifter snabbt.

Spåra tid direkt i uppgifterna för att övervaka arbetsinsatsen under sprints.

Skapa anpassningsbara rapporter och instrumentpaneler för att visualisera teamets prestanda.

Använd AI-driven assistans för att sammanfatta diskussioner, generera svar och skapa uppgifter.

YouTracks begränsningar

Användargränssnittet kan kännas överväldigande för dem som inte tillhör utvecklings- eller kvalitetssäkringsteamen.

Även om det är kraftfullt kan frågespråket för avancerad sökning ha en inlärningskurva.

YouTrack-priser

Gratis

Över 11 användare: 4,40 $/månad per användare

YouTrack-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 90 recensioner)

Vad säger verkliga användare om YouTrack?

En recension på G2 säger:

Det bästa med YouTrack är dess flexibilitet och förmåga att anpassas till olika arbetsflöden. Jag kan anpassa det efter specifika projektuppföljningsprocesser, vilket gör uppgiftshanteringen mer effektiv och personlig.

Det bästa med YouTrack är dess flexibilitet och förmåga att anpassas till olika arbetsflöden. Jag kan anpassa det efter specifika projektuppföljningsprocesser, vilket gör uppgiftshanteringen mer effektiv och personlig.

📖 Läs också: De bästa alternativen och konkurrenterna till YouTrack

4. Linear (bäst för enkla traverserings-, infognings- och raderingsoperationer)

via Linear

Linear är specialutvecklat för moderna produkt- och ingenjörsteam som vill spendera mindre tid på att hantera verktyg och mer tid på att leverera kod.

Det utmärker sig genom enkla traverserings-, infognings- och raderingsfunktioner, vilket innebär att det är otroligt enkelt att flytta mellan uppgifter, uppdatera status, tilldela arbete och radera eller arkivera irrelevanta objekt.

Med sömlösa Git-integrationer kan du automatiskt synkronisera commits, PR:er och grenar med ärenden. Du får också cykelbaserad planering (Linears version av sprints), inbyggd hastighetsuppföljning och kraftfulla automatiseringar som minskar manuell inmatning.

Linear AI, den intelligenta assistenten, kan automatiskt sortera inkommande buggar, skriva utkast till problembeskrivningar och till och med hjälpa till att hantera din backlog genom att identifiera liknande problem.

Linears bästa funktioner

Navigera med ett blixtsnabbt gränssnitt med hjälp av kortkommandon för varje åtgärd.

Automatisera dina utvecklingssprintar med Cycles, som hanterar releaser och backloggar åt dig.

Hantera sprintar, roadmaps och felspårning med inbyggda arbetsflöden.

Samarbeta i realtid med sömlös GitHub/GitLab-integration

Automatisera hanteringen av produktbackloggen för att hålla arbetet rent, fokuserat och genomförbart.

Linjära begränsningar

Det kan kännas begränsat för stora företags behov eller team som är beroende av omfattande anpassningar.

Rapporteringsfunktionerna är mindre omfattande jämfört med mer företagsinriktade Linear-alternativ.

Linjär prissättning

Gratis

Grundläggande: 10 USD/månad per användare

Företag: 16 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Linjära betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 40 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

📖 Läs också: En dag i livet för en mjukvaruutvecklare

5. Zoho BugTracker (bäst för felspårning och problemlösning)

via Zoho BugTracker

Till skillnad från mer omfattande plattformar som försöker vara allt på en gång, är Zoho BugTracker helt fokuserat på problemlösning. Det erbjuder ett rent, intuitivt gränssnitt som är lätt att navigera – även för team som inte vill lägga tid på att lära sig ännu ett överdrivet komplext system.

Som en del av det omfattande Zoho-ekosystemet är denna programvara för ärendehantering ett särskilt logiskt val för företag som använder andra Zoho-applikationer. Från att logga buggar och tilldela ägarskap till att spåra lösningar och göra efteranalyser – allt är strömlinjeformat för snabbhet och tydlighet.

Zohos AI-assistent, Zia, kan hjälpa till att generera rapporter och ge insikter från dina projektdata. Team kan också definiera anpassade arbetsflöden som speglar deras exakta buggcykel, ställa in regler för att automatiskt utlösa varningar eller åtgärder och använda SLA:er och tidsspårning för att säkerställa att ingenting faller mellan stolarna.

Zoho BugTrackers bästa funktioner

Konfigurera aviseringar, uppgiftsberoenden och påminnelser för att hålla rätt personer informerade vid rätt tidpunkt.

Synkronisera utvecklingsverksamheten med GitHub- och Bitbucket-integrationer inom Zoho-ekosystemet.

Samarbeta med ditt team i realtid med chatt, forum och mycket mer.

Använd rollbaserade behörigheter för säker, fokuserad åtkomst

Spåra tid som läggs på buggar och hantera servicenivåavtal (SLA).

Begränsningar för Zoho BugTracker

Det saknas djupare integrationer för större team.

Kan vara mindre intuitivt för mycket komplexa mjukvaruprojekt.

Priser för Zoho BugTracker

Gratis

Standard: 4 $/månad per användare

Premium: 8 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Zoho BugTracker

G2 : 4,4/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 170 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zoho BugTracker?

En recension på Capterra lyder:

Jag letade efter en programvara som hjälper oss att rapportera buggar i den programvara vi utvecklar. Lyckligtvis hittade jag Zoho Bug Tracker, som är mycket praktisk och superenkel för oss.

Jag letade efter en programvara som hjälper oss att rapportera buggar i den programvara vi utvecklar. Lyckligtvis hittade jag Zoho Bug Tracker, som är mycket praktisk och superenkel för oss.

📖 Läs också: Agila verktyg för projektledning

6. GitLab (bäst för DevOps-plattform och samarbete)

via GitLab

Behöver du ett allt-i-ett öppet DevOps-kommandocenter? GitLab täcker allt från planering och kodning till testning, säkerhet, distribution och övervakning. Du kan automatisera tester, köra säkerhetsskanningar och distribuera enkelt med hjälp av enkla YAML-konfigurationer.

Dessutom, med inbyggt stöd för Kubernetes och integrerade verktyg, såsom SAST, DAST och beroendeskanning, integrerar GitLab säkerhet direkt i din pipeline.

Plattformens AI-drivna funktioner finns i GitLab Duo, som hjälper teamen under hela livscykeln med diskussionssammanfattningar och kodförslag.

Till skillnad från FogBugz, som huvudsakligen är ett ärendehanteringssystem, ger GitLab hela ditt team, från utvecklare till release managers, en enda plattform för att samarbeta och leverera snabbare.

GitLabs bästa funktioner

Använd inbyggda CI/CD-pipelines för att automatisera och påskynda distributioner.

Centralisera din kod, dina problem och din dokumentation i en enda källa till sanning.

Spåra arbete med hjälp av Issues och organisera dem med Epics, Iterations och milstolpar.

Hantera godkännanden av sammanfogningsförfrågningar och kodgranskningar från ett enda enhetligt utrymme.

Integrera direkt med robust säkerhetstestning i din DevOps-livscykel.

GitLabs begränsningar

GitLab har många funktioner, men kan kännas komplicerat för nya användare och installationen tar lång tid, särskilt för mindre team som inte är vana vid fullstack-DevOps-verktyg.

Den fullständiga funktionsuppsättningen, inklusive avancerad säkerhet, efterlevnad och AI-funktioner, är reserverad för de betalda premiumnivåerna.

GitLab-priser

Gratis

Premium: 29 $/månad per användare (faktureras årligen)

Ultimate: Anpassad prissättning

GitLab-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (840+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (1 180+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om GitLab?

En recension på G2 lyder:

Det jag gillar mest är att GitLab samlar versionshantering, CI/CD, felspårning och projektledning i ett enda verktyg. Jag gillar verkligen hur smidigt det är att gå från att skriva kod till att distribuera den, utan att behöva lämna plattformen. Den inbyggda CI/CD är enkel att konfigurera, och arbetsflödet för sammanslagningsförfrågningar hjälper till att hålla kodkvaliteten hög. Det kan kännas lite långsamt ibland, särskilt med större repositorier eller mer komplexa pipelines.

Det jag gillar mest är att GitLab samlar versionshantering, CI/CD, felspårning och projektledning i ett enda verktyg. Jag gillar verkligen hur smidigt det är att gå från att skriva kod till att distribuera den, utan att behöva lämna plattformen. Den inbyggda CI/CD är enkel att konfigurera, och arbetsflödet för sammanslagningsförfrågningar hjälper till att hålla kodkvaliteten hög. Det kan kännas lite långsamt ibland, särskilt med större repositorier eller mer komplexa pipelines.

7. Backlog (bäst för agila och scrum-metoder)

via Backlog

Om du använder agila eller scrum-arbetsflöden och behöver tidsspårning tillsammans med felspårning, är Backlog från Nulab rätt val för dig. Det kombinerar projektledningsfunktioner med utvecklingsverktyg som inbyggda Git- och SVN-arkiv, så att ditt team kan planera, spåra och leverera – allt på ett och samma ställe.

Du hittar också sprintplaneringstavlor, burndown-diagram, milstolpsuppföljning och stöd för story points och personliga projekt. Dessutom håller realtidsuppdateringar och trådade diskussioner alla uppdaterade utan att det blir rörigt.

Backlogs bästa funktioner

Tilldela uppgifter och buggar till teammedlemmar, ange förfallodatum och få omedelbara aviseringar om uppdateringar och ansvarsskyldighet.

Organisera arbetet genom att dela upp stora uppgifter i detaljerade överordnade problem och deluppgifter.

Planera sprints flexibelt med visuella Gantt-diagram och Kanban-tavlor.

Spåra framsteg och identifiera flaskhalsar med burndown-diagram och omfattande rapporteringsverktyg.

Skapa wikisidor för intern dokumentation och smidigt teamsamarbete.

Begränsningar i backloggen

Det har endast grundläggande rapporterings- och analysfunktioner, vilket gör det svårt för datadrivna team att extrahera djupgående insikter eller skapa avancerade rapporter.

Du måste spåra tiden manuellt, eftersom det inte finns någon inbyggd widget för tidsspårning som registrerar timmarna automatiskt.

Priser för Backlog

Gratis

Startpaket: 35 $/månad

Standard: 100 $/månad

Premium: 175 $/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Backlog

G2 : 4,6/5 (380+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (158+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Backlog?

En recension på G2 lyder:

Jag använder det här verktyget för felspårning. Det hjälper mig och mitt team att snabbt hitta och åtgärda fel. Innan vi började använda det här verktyget använde vi Excel-ark för att spåra fel. Men det tog mycket tid och var ibland förvirrande för utvecklarna. Nu med det här verktyget blir det enkelt och utvecklarna förstår lättare. Det enda jag inte gillar är deras mobilapp, som är väldigt långsam.

Jag använder det här verktyget för felspårning. Det hjälper mig och mitt team att snabbt hitta och åtgärda fel. Innan vi började använda det här verktyget använde vi Excel-ark för att spåra fel. Men det tog mycket tid och var ibland förvirrande för utvecklarna. Nu med det här verktyget blir det enkelt och utvecklarna förstår lättare. Det enda jag inte gillar är deras mobilapp, som är väldigt långsam.

📖 Läs också: De bästa samarbetsverktygen för mjukvaruutveckling

8. Trello (Bäst för teamsamarbete och uppgiftshantering)

via Trello

Letar du efter en bra programvara med ett anpassningsbart gränssnitt som kan spåra uppgifter och buggar med samma lätthet? Säg hej till Trello, ett mycket visuellt och användarvänligt projektledningsverktyg som hjälper team att organisera, prioritera och utföra arbete genom ett intuitivt kort- och tavelsystem.

Trello är inte ett dedikerat verktyg för felspårning, men erbjuder flexibla tavlor, listor och kort som kan konfigureras för arbetsflöden för felspårning. Trello är utformat med Kanbans enkelhet i åtanke och låter dig skapa en dedikerad tavla för felspårning, använda listor för att visa olika felstatusar och tilldela kort till teammedlemmar för lösning.

Detta uppgifts- och samarbetsverktyg är specialutvecklat för teamhantering över tekniska och icke-tekniska roller. Det uppmuntrar tvärfunktionell synlighet, något som FogBugz inte naturligt stöder.

Som en Atlassian-produkt innehåller Trello även Atlassian Intelligence för att effektivisera kommunikation och planering.

Trellos bästa funktioner

Automatisera repetitiva åtgärder som att flytta kort, ställa in förfallodatum eller skicka påminnelser med Butler-automatisering .

Integrera smidigt med verktyg som Slack, Google Drive och mer med hjälp av Power-Ups.

Använd mallar för projektplanering, sprintspårning och innehållskalendrar.

Utnyttja AI för att skapa praktiska uppgiftslistor och sammanfatta information direkt i kort.

Samla in felrapporter via formulär, bifoga skärmdumpar och kommunicera med rapportörer genom power-ups som Hipporello Service Desk eller Marker.

Trellos begränsningar

Komplexa projekt kan behöva mer struktur än vad Trello erbjuder.

Saknar avancerade funktioner som finns i specialiserade felspårare, såsom anpassade fält och komplex rapportering.

Priser för Trello

Gratis

Standard: 6 $/månad per användare

Premium: 12,5 $/månad per användare

Företag: 210 USD/år per användare

Trello-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 13 700 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 23 600 recensioner)

📖 Läs också: De bästa alternativen och konkurrenterna till Trello

