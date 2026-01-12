De 14 bästa programvarorna för byråhantering 2026

Många byråer står ständigt inför en rad utmaningar inom byråhantering. Från att hantera flera projekt, kunder och tidsplaner till att producera kvalitetsarbete och följa upp framsteg samtidigt som man letar efter nya affärsmöjligheter – byråerna har fullt upp.

Ge dina kreativa team det stöd de behöver för att lyckas och förebygga utbrändhet genom att använda rätt programvara för byråhantering som hjälper till med resursplanering, projektledning, teamsamarbete, kundhantering och mycket mer.

Vi har sammanställt 14 av de bästa programvarorna för byråhantering som finns idag, tillsammans med deras bästa funktioner, begränsningar, priser och kundbetyg, för att hjälpa dig att välja de som passar just dina behov!

Vad är ett program för byråhantering?

Programvara för byråhantering, eller byråhanteringssystem, är en komplett lösning för att hantera processer och effektivisera arbetsflöden. Med andra ord är det ett verktyg som effektiviserar verksamheten och förbättrar processerna för att hjälpa dig att skala upp din verksamhet.

Att hitta rätt byråprogramvara för ditt team kräver dock research och noggrant övervägande, eftersom inte alla verktyg för byråhantering är lika bra! Vissa är bäst för projektledning, medan andra är bäst för att boka möten, samla in feedback från kunder, hantera pipeline etc.

Oavsett vilken bransch du verkar inom kan programvara för byråhantering hjälpa dig att få den skjuts och det stöd du behöver för att hantera alla delar av din verksamhet.

De 14 bästa programvarorna för byråhantering

Och nu är vi här. Vi har sammanställt 14 av de bästa programvarorna för digitala marknadsföringsbyråer, reklambyråer, varumärken, PR, webbdesign och andra. Ta en titt på var och en för att förstå vad du kan använda dem till, vilket verktyg du kan lägga till i din teknikportfölj, eller kanske vilket verktyg som täcker allt ditt team behöver.

1. ClickUp

Bäst för projektledning och teamsamarbete

Övervaka projektuppdateringar, hantera arbetsflöden och samarbeta med teamet – allt från din ClickUp-arbetsyta

Låt oss börja med ClickUp.

ClickUp är ett allt-i-ett -verktyg för projektledning och produktivitet som är utvecklat för alla team inom olika branscher, inklusive marknadsföringsbyråer, i alla utvecklingsstadier från start till mognad.

Denna funktionsrika programvara erbjuder hundratals avancerade funktioner som ger marknadsföringsbyråer de verktyg de behöver för att hantera flera projekt, kunder och deadlines, förbättra teamsamarbetet, följa upp mål och mäta framsteg – allt på ett och samma ställe.

Först och främst erbjuder ClickUp en helt anpassningsbar plattform, vilket ger alla team den flexibilitet de behöver för att konfigurera ClickUp så att det passar deras unika arbetsflöden och projektkrav. När det gäller att visa ditt arbete får du över 15 anpassade ClickUp-vyer för att visualisera ditt arbete, vilket är mycket användbart när du hanterar olika projekt. Använd tavlevyn för att enkelt se var varje projekt står, kalendervyn för att hålla koll på deadlines, arbetsbelastningsvyn för att hantera ditt teams arbetskapacitet och använd de andra vyerna för att underlätta projektledningen. Dessutom ger Dashboard-vyn med rapportering i realtid dig möjlighet att skapa en övergripande översikt över ditt arbete för bättre resurshantering och hålla alla informerade, uppdaterade och på rätt spår för att nå byråns mål.

Få en översiktlig bild av projektets framsteg i Dashboards i ClickUp

När det gäller teamsamarbete kan digitala byråer också dra nytta av samarbetsfunktioner som ClickUp Whiteboards , där teamen kan brainstorma och skapa visuella roadmaps, samt ClickUp Docs för att utforma strategier, dokumentera standardrutiner och mycket mer. Det finns även en inbyggd chattfunktion där team och kunder kan utbyta meddelanden i realtid samt ClickUps e-posthanteringsfunktion som låter dig skicka och ta emot e-post utan att lämna ClickUp.

Spara tid och effektivisera e-posthanteringen – skicka och ta emot e-postmeddelanden direkt i ClickUp

Och med inställningarna för delning och behörigheter kan digitala byråer enkelt dela dokument och uppgifter med sina kunder eller bjuda in dem till sin arbetsyta för att effektivisera kommunikationen mellan team och kunder. För att påskynda feedback- och granskningsprocessen använder du helt enkelt funktionen Korrekturläsning och anteckningar som låter team och kunder kommentera direkt i en bilaga.

Det här är bara några av de viktigaste funktionerna. Ta en titt på några andra funktioner som kan underlätta din byrås verksamhet.

Bästa funktioner

Anpassade vyer : Välj bland över 15 vyer för att hantera olika uppgifter och projekt

Färdiga och anpassade automatiseringar : Skapa effektiva och konsekventa processer och sätt manuellt arbete på autopilot med : Skapa effektiva och konsekventa processer och sätt manuellt arbete på autopilot med automatisering i ClickUp

Samarbetswhiteboards : Gör det möjligt för team att samarbeta i projekt i realtid och skiljer ClickUp från andra verktyg för byråhantering

Integrationsmöjligheter : Anslut ClickUp till över 1 000 arbetsverktyg, inklusive några av de appar som nämns i denna sammanställning ( Make ) : Anslut ClickUp till över 1 000 arbetsverktyg, inklusive några av de appar som nämns i denna sammanställning ( Calendly

Anpassningsbara mallar: Få tillgång till ett bibliotek med mallar för alla användningsområden, inklusive en : Få tillgång till ett bibliotek med mallar för alla användningsområden, inklusive en mall för marknadsföringsbyråer från ClickUp

Mallen för marknadsföringsbyråer från ClickUp kan hjälpa byråer att hantera flera kunder, planera kampanjer och mycket mer på ett och samma ställe

Begränsningar

Även om ClickUp erbjuder ett stort antal funktioner och är mycket anpassningsbart kan det ta lite tid att lära sig hur man använder dem effektivt för att öka produktiviteten.

Priser

Gratis för alltid : Funktionsrikt gratisabonnemang

Obegränsat : 5 $ per månad/användare

Företag : 12 $ per månad/användare

Business Plus : 19 $ per månad/användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Kundrecensioner

G2 : 4,7 av 5 (över 4 780 recensioner)

Capterra: 4,7 av 5 (över 3 070 recensioner)

Lär dig hur andra digitala byråer, som Zenpilot, använder ClickUp för att optimera sitt arbetsflöde

2. Calendly

Bäst för schemaläggning och bokning

Boka möten med Calendly

Calendly är ett verktyg för byråhantering som hjälper till med kundlojalitet, rekryteringsprocesser och allt däremellan genom att erbjuda en mängd olika sätt att automatisera uppgifter och spara tid.

Den har automatiserad kvalificering och schemaläggning direkt på din webbplats, vilket gör det mycket enklare att boka samtal med potentiella kunder, oavsett om det är via Zoom, Google Meet eller ett företagstelefonsystem. Det frigör också tid för medarbetarna så att de kan arbeta med högprioriterade uppgifter.

Calendly skickar även automatiska frågeformulär och uppföljningar via e-post före och efter samtalet, vilket bidrar till att byråerna framstår som ännu mer professionella och hjälper till att bygga starkare kundrelationer.

Bästa funktioner

Hjälper team att planera sina möten på ett enkelt och effektivt sätt

Mycket enkel att använda med ett överskådligt och intuitivt gränssnitt och en smidig inställningsprocess

Många integrationsmöjligheter och möjlighet att synkronisera med olika kalenderappar

Lämpligt för team och nystartade företag som kan integrera det på sina webbplatser och till och med använda det för att ta betalt för konsulttjänster

Begränsningar

Calendlys prestanda optimeras när programmet integreras med Google Kalender. Det har rapporterats om inkonsekvenser vid integration med Outlook

Det finns ingen utbildningsguide eller särskild supportsida

Priser

Basic : Gratis

Essentials : 8 $ per användare och månad

Professional : 12 $ per användare/månad

Teams : 16 $ per användare/månad

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Kundrecensioner

G2 : 4,7 av 5 (över 1 470 recensioner)

Capterra: 4,7 av 5 (över 2 590 recensioner)

3. Walling

Bäst för att visualisera, organisera och dela idéer

Organisera och dela idéer i arbetshanteringsappen Walling

Walling är ett arbetshanteringsverktyg som organiserar idéer, uppgifter och projekt på ett visuellt och, framför allt, kreativt sätt.

Det ger en fullständig översikt över allt som pågår just nu och erbjuder flera alternativ för visualisering – moodboards, Kanban-tavlor, kalendrar osv.

Walling är fullspäckat med funktioner för teamsamarbete i realtid, vilket gör det mycket enklare att driva både interna och kundrelaterade uppgifter framåt och leverera allt i tid.

Bästa funktioner

Det är en anteckningsapp med särskilt fokus på den visuella delen (väggar och tegelstenar)

Ett brett utbud av plattformar för att få igång teamen

Lämpligt för kreativa team inom design- och marknadsföringsbranschen eller avdelningar

Begränsningar

Walling-metoden för datastrukturering har en inlärningskurva och kräver förståelse för att dess flexibilitet ska kunna utnyttjas effektivt

Priser

Gratis abonnemang

Premium : 5 $ per medlem/månad

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Kundrecensioner

Product Hunt : 5 av 5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,8 av 5 (över 25 recensioner)

4. TeamGantt

Bäst för uppgiftshantering

Hantera uppgifter och tidsplaner i ett Gantt-diagram med TeamGantt

TeamGantt är ett lättanvänt projektledningsverktyg med ett Gantt-diagram som hjälper byråer att hantera projekt inom en tidsram.

Det anpassar sig efter behoven hos olika typer av byråer och även hos de anställda (eftersom alla i teamet enkelt kan anpassa sitt arbetsflöde utan att störa andra medlemmar).

Med TeamGantt är allt bara ett klick bort. Detta verktyg gör projektplanering, uppgifts-, dokument- och chattorganisation till en barnlek, förenklar tidrapportering, effektiviserar kommunikationen och ger en korrekt översikt över framstegen. Allt detta eliminerar huvudvärk relaterad till kunduppdateringar och håller både kunder och team nöjda.

Bästa funktioner

Utrustad med funktioner för fildelning, tidrapportering och kommunikation på uppgiftsnivå

Följ visuellt upp hur arbetet med de uppgifter som tilldelats varje teammedlem fortskrider

Enkel och anpassningsbar layout

Lämpligt för team eller frilansare som föredrar att följa projektens framsteg via Gantt-diagram

Begränsningar

TeamGantt saknar funktioner för budget- och ekonomisk uppföljning, vilket gör det svårt för teamen att följa projektkostnaderna noggrant.

Gränssnittet kan vara något svårt att navigera för vissa användare, vilket gör det lite svårt att snabbt hitta den information de behöver

Priser

Kundrecensioner

G2 : 4,8 av 5 (över 840 recensioner)

Capterra: 3,6 av 5 (över 90 recensioner)

5. Gör

Bäst för automatisering av arbetsflöden

Ställ in utlösare och villkor för att automatisera arbetsflödet med Make

Make är ett kodfritt program för automatisering av arbetsflöden som visar allt du bygger och skapar på ett visuellt tilltalande sätt. Detta verktyg är perfekt för byråer som vill förbättra hanteringen av arbetsflöden och öka produktiviteten i alla team.

Make kan hjälpa till med alla de saker som byråer kämpar med, såsom effektiv leadgenerering, leadhantering, avtalshantering och allt däremellan som behövs för att avsluta fler affärer snabbare. Det ansluter till tusentals appar, inklusive ClickUp, och gör det enkelt att samla allt som är viktigt på en enda plattform.

Bästa funktioner

Oändligt många scenarier för appintegration och massor av delbara, färdiga mallar

Både användargränssnittet och användarupplevelsen är välgjorda, med en utmärkt historik av sökalternativ

Mycket effektiv automatisering av teamhantering , och det går att ställa in separat automatisering för varje team/avdelning

Makes API gör det lämpligt för byråer som erbjuder automatiseringstjänster

Begränsningar

Utformad för Unix-baserade system, vilket begränsar plattformsstödet

Komplex syntax för att definiera automatiseringsuppgifter, vilket gör det svårt för nybörjare att använda

Priser

Gratis

Core : 10,59 $ per månad

Pro : 18,82 $ per månad

Teams : 34,12 dollar per månad

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Kundrecensioner

G2 : 4,7 av 5 (över 180 recensioner)

Capterra: 4,8 av 5 (över 290 recensioner)

6. Sendinblue

Bäst för e-postmarknadsföring, digitala marknadsföringskampanjer och marknadsföringsautomatisering

Skapa och designa snygga e-postmeddelanden i Sendinblue

Sendinblue är ett funktionsrikt verktyg som är utvecklat för byråer som vill stärka sin verksamhet med rätt försäljnings- och marknadsföringsverktyg.

Med denna programvara kan byråer skicka övertygande e-postmeddelanden, SMS eller WhatsApp-meddelanden för tidsbegränsade erbjudanden samt segmentera meddelanden efter olika målgrupper och kundtyper för att öka kundlojaliteten och bygga starkare kundrelationer.

Det gör det också möjligt att lagra all kundkontaktinformation på ett ställe, följa varje steg i säljprocessen samt övervaka data och prestanda för att identifiera områden som kan förbättras.

Bästa funktioner

Allt-i-ett-marknadsföringsplattform som gör det möjligt för användarna att lansera e-post- och SMS-marknadsföringskampanjer, ställa in automatisering och hantera kontakter via ett inbyggt CRM-system

Automatiseringar finns tillgängliga i alla abonnemang

Chattfunktioner som kan integreras på webbplatsen

Automatiserade kampanjer och funktioner för marknadssegmentering

Begränsningar

Flera användare har rapporterat begränsningar i automatiseringsfunktionerna

Sendinblues alternativ för e-postmallar är begränsade och inte särskilt anpassningsbara

Priser

Gratis

Starter : Från 25 $ per månad

Företag : Från 65 $ per månad

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Kundrecensioner

G2 : 4,5 av 5 (över 1 530 recensioner)

Capterra: 4,6 av 5 (över 1540 recensioner)

7. Trafft

Bäst för bokning och tidsbokning

Ta emot onlinebokningar och betalningar, hantera team och kunder och mycket mer med Trafft

Det har aldrig varit enklare att hålla ordning på din byrå. Tack vare Trafft kan du nu hantera din byrå och få ditt varumärke att växa. Programvaran håller ordning på alla dina möten, organiserar dina kunder och får din verksamhet att blomstra.

Trafft är lösningen för byråer som behöver effektivisera sin bokningsupplevelse både för sina teammedlemmar och sina kunder.

Denna bokningsprogramvara hanterar allt i bokningsprocessen, till och med att skicka automatiska e-postmeddelanden eller SMS-påminnelser till dina kunder.

Bästa funktioner

Affärsdashboard för att övervaka alla dina möten eller evenemang

Kundhanteringspanel för detaljerad information om dina kunder

Smart kalender och schemaläggning

Du kan skapa en bokningssida utan programmeringskunskaper

Den kan hantera onlinebetalningar, fakturering och skattehantering direkt från appen

Begränsningar

Trafft erbjuder inte möjligheten att schemalägga evenemang som pågår under flera dagar

Trafft är inte optimerat för användning på mobila enheter

Priser

Individuell Basic : 12 $ per månad Pro : 39 $ per månad Expert : 59 $ per månad

Basic : 12 dollar per månad

Pro : 39 $ per månad

Expert : 59 $ per månad

Företag Starter : 69 $ per månad Scaling : 150 $ per månad Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

Starter : 69 $ per månad

Skalning : 150 dollar per månad

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Basic : 12 dollar per månad

Pro : 39 $ per månad

Expert: 59 $ per månad

Starter : 69 $ per månad

Skalning : 150 dollar per månad

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Kundrecensioner

G2 : 4,7 av 5 (16+ recensioner)

Capterra: 5 av 5 (över 34 recensioner)

8. Sprout Social

Bäst för marknadsföring i sociala medier

Visa instrumentpanelen med viktiga prestationsmått i Sprout Social

Sprout Social är ett omfattande verktyg som används av många sociala medie- och marknadsföringsteam. Med Sprout Social kan byråer bättre förstå sina kunder och deras målgrupper och använda dessa data för att skräddarsy sina affärs- och marknadsföringsstrategier.

Dessutom hjälper det till med allt som har med innehåll att göra, inklusive planering, publicering, att öka engagemanget och förbättra responsen. Sist men inte minst kan byråer som använder Sprout Social få tillgång till informationsrika dashboards och fatta mer strategiska beslut för att få både sin egen och sina kunders verksamheter att växa.

Bästa funktioner

Hjälper till med att hantera aktiviteter och kommunikation på sociala medier över flera plattformar

Med noggranna analyser kan användare göra konkurrentanalyser och smidigt exportera data, vilket säkerställer framtida effektiva kampanjer i sociala medier

Kostnadseffektivt för medelstora företag och team som vill maximera sin digitala närvaro genom ett datadrivet tillvägagångssätt

Begränsningar

Plattformen har en inlärningskurva och kan kännas överväldigande för användare som inte är vana vid verktyg för hantering av sociala medier

Priset är relativt högt, vilket kan göra det svårt för nystartade företag att köpa programmet och ökar kostnaderna när flera teammedlemmar behöver tillgång till det

Priser

Standard : 249 $ per månad (varje ytterligare användare +199 $ per månad)

Professional : 399 $ per månad (varje ytterligare användare +299 $ per månad)

Advanced : 499 $ per månad (varje ytterligare användare +349 $ per månad)

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Kundrecensioner

G2 : 4,3 av 5 (över 2 050 recensioner)

Capterra: 4,4 av 5 (över 520 recensioner)

9. Circle

Bäst som en allt-i-ett-plattform för kreatörer och varumärken

Kombinera den spännande, interaktiva karaktären hos en community med ditt innehåll – allt i en smidig upplevelse med Circle

Circle är precis det verktyg byråer behöver för aktiviteter som syftar till att bygga gemenskap och stärka teamet. Denna interaktiva programvara erbjuder en smidig upplevelse av gruppchattar, livestreaming och evenemang, för att nämna några exempel.

Dess robusta engagemangsfunktioner gör det verkligen möjligt att skapa en livlig atmosfär inom din byrå och ge medlemmar i olika team möjlighet att arbeta tillsammans mot en gemensam vision. Å andra sidan kan byråer med Circle hjälpa sina kunder med varumärkeskännedom och knyta kontakter med andra utvecklare och kreatörer inom branschen.

Bästa funktioner

Gör det möjligt att skapa communityforum, ämnen och trådar för att engagera publiken i öppna diskussioner

Gör det möjligt för företag i allmänhet att upprätthålla en hög kundlojalitet genom att förenkla interaktionen och kommunikationen mellan medlemmarna i communityn

Användare kan arrangera och organisera evenemang direkt på plattformen, där medlemmar kan publicera inlägg och interagera. Det går också att skapa livestreams och anpassa delningsinställningarna.

Begränsningar

Det är inte lämpligt för kursskapare eftersom det saknar en dedikerad kassasida och har en klumpig betalväggsfunktion som påverkar konverteringarna

Alternativet att skapa en kurs är endast tillgängligt i Professional- och Enterprise-planerna

Priser

Basic : 49 $ per månad

Professional : 99 $ per månad

Enterprise: 399 $ per månad

Kundrecensioner

App Store : 4,8 av 5 (över 2 200 recensioner)

ProductHunt: 3,6 av 5 (över 40 recensioner)

10. Canny

Bäst för kundhantering och verktyg för kundfeedback

Samla in, organisera och analysera produktfeedback i Canny

Byråer behöver feedback från kunderna för att kunna förbättra sina tjänster och, naturligtvis, maximera sin intjäningspotential. Canny är ett av de bästa programmen för kundrelationshantering som finns, vilket gör det enkelt att samla in, organisera och analysera feedback.

Det gör det inte bara möjligt att samla in feedback från kunder, utan även från kollegor. På så sätt kan byråerna se till att de bästa idéerna inte faller mellan stolarna och använda sin tid på det mest effektiva sättet – för att bygga de mest efterfrågade funktionerna, diversifiera sina tjänster eller fokusera sina insatser på en viss typ av tjänst.

Bästa funktioner

Samla in och analysera kundernas feedback på ett enkelt sätt

Enkelt att integrera med olika externa plattformar

Gör det möjligt att skapa ett feedbacksystem genom att antingen bädda in det på en webbplats eller använda det som en underdomän

Begränsningar

Cannys omröstningspanel är mycket användbar, men kan oavsiktligt påverka feedbacken om den inte konfigureras korrekt, vilket kan begränsa effektiviteten hos den insamlade feedbacken

Priser

Gratis

Growth : 400 dollar per månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Kundrecensioner

ProductHunt : 4,3 av 5 (över 45 recensioner)

Capterra: 4,7 av 5 (över 35 recensioner)

11. Kundutlåtande

Bäst för att samla in kundomdömen

Samla in kundomdömen med Testimonial

Testimonial är, som namnet antyder, ett program för att samla in kundomdömen. Byråer kan enkelt bädda in video- och textomdömen på sina webbplatser och till och med skapa särskilda landningssidor på cirka två minuter utan att anlita utvecklare

Om de används effektivt kan kundomdömen få vilken byråverksamhet som helst att skjuta i höjden. Byråerna kan inte bara ladda upp kundomdömen och social proof utan kodning, utan de kan även övervaka och spåra resultatet för varje enskilt omdöme, visa dem alla på en instrumentpanel och till och med lyfta fram de mest framgångsrika för att locka fler kunder, vilket är en enorm intäktskälla.

Bästa funktioner

Samla in och visa upp beröm, oavsett om det är i textformat eller video, och visa upp dem för potentiella kunder

Rekommendationsvideor kan delas på sociala medier och bäddas in på webbplatser, samtidigt som de också kan användas i marknadsföringskampanjer

Det går att automatisera hanteringen av kundomdömen med hjälp av appar från tredje part, till exempel Make

Begränsningar

Det erbjuder inga inbyggda verktyg för att redigera och göra justeringar av videor som mottagits från kunder

Kunderna får begränsade instruktioner om hur man skapar högkvalitativa videor

Priser

Starter : Gratis

Premium : 50 $ per månad

Ultimate : 150 dollar per månad

Byrå: Från 300 dollar per månad

Kundrecensioner

ProductHunt: 4,2 av 5 (över 15 recensioner)

12. Coda

Bäst för dokument- och filhantering

Hantera idéer i Coda-dokumentredigeraren

Coda är en allt-i-ett-lösning för att hantera dokument, uppgifter, att-göra-listor och data på ett enkelt men samtidigt interaktivt och engagerande sätt. Byråer använder det för att påskynda beslutsprocesserna och samarbeta mer effektivt med den interna personalen.

Det är helt anpassningsbart efter olika byråers behov och enkelt att utveckla i takt med att byråerna växer. Coda visar data på ett lättöverskådligt sätt, medan instrumentpaneler gör det enkelt att följa framsteg och uppdateringar i kundarbetet.

Bästa funktioner

Ett allt-i-ett-dokument som sammanställer dokument och tabeller för att göra hanteringen av uppgifter samt interaktivt samarbete och samordning så smidig som möjligt

Funktionen ”Packs” är skräddarsydd för integration med andra applikationer

Lämpligt för bland annat apputvecklingsteam som vill bygga upp en enkel ram för företagsorganisationen som underlättar åtkomst till dokument och data

Begränsningar

Codas gränssnittsdesign anses vara föråldrad och mindre visuellt tilltalande

Ibland blir dokumentstrukturen i Coda oorganiserad.

Priser

Gratis

Pro : 10 $ per månad/Doc Maker

Team : 30 $ per månad/Doc Maker

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Kundrecensioner

G2 : 4,7 av 5 (över 380 recensioner)

Capterra: 4,6 av 5 (över 80 recensioner)

Bonus: Coda vs. Airtable

13. Tally

Bäst för att skapa formulär

Skapa ditt eget onlineformulär och samla in alla typer av data med Tallys formulärverktyg

Tally är ett annat utmärkt program för byråhantering som inte kräver kodning. Denna formulärbyggare gör mer än bara skapar formulär – den stöder bland annat formulärlogik, kalkylatorer, anpassade bekräftelsemeddelanden, filuppladdningar och betalningshantering, för att nämna några av dess fantastiska funktioner.

Med Tally kan byråer samla in stora mängder data, analysera eller exportera den och organisera den efter projekt eller teammedlemmar (som kan samarbeta vidare i formulär och dela formulärresultat i delade arbetsytor).

Bästa funktioner

Formulärskapare med unik användarupplevelse och gränssnitt som gör det möjligt att skapa ett obegränsat antal formulär och omröstningar på några minuter

Oändliga anpassningsmöjligheter

Inbetalningshantering, beräkningar, formulärlogik och svaröverföring är några av de mest framstående funktionerna i denna programvara

Kan integreras med i stort sett alla produkter som finns på marknaden

Begränsningar

Tallys brist på funktioner som villkorslogik och dataintegration gör det mindre lämpligt för mer avancerade typer av formulär och kan minska dess totala funktionalitet

Priser

Gratis abonnemang

Tally Pro: 29 dollar per månad

Kundrecensioner

ProductHunt: 4,9 av 5 (över 70 recensioner)

14. Pitch

Bäst för programvara för samarbetspresentationer

Skapa snygga presentationer på några minuter med Pitch

Pitch är ett presentationsprogram som innehåller tusentals anpassningsbara, professionellt utformade mallar som byråer kan använda för att presentera sina tjänster och projektplaner för kunderna.

Detta verktyg gör det enkelt att förbereda konferensanföranden och presentationer för teammöten samt att dela arbete och uppdateringar på ett snyggt och kreativt sätt. Slutligen har Pitch funktioner för teamsamarbete och förenklar det att presentera idéer, dela feedback och fatta beslut.

Bästa funktioner

Samarbetsinriktad presentationsplattform med ett mycket överskådligt användargränssnitt

Den kraftfulla livechattfunktionen hjälper teammedlemmarna att samarbeta kring presentationer i realtid med en snygg alternativvy för presentatören

En rad fantastiska mallar för att komma igång

Teammedlemmarna kan följa statusen på sitt arbete samt data genom en integration med Google Analytics

Begränsningar

Begränsad tillgång till färdiga mallar som enkelt kan anpassas efter användarens specifika behov

Priser

Starter : Gratis

Pro : 8 $ per medlem/månad

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Kundrecensioner

ProductHunt : 4,9 av 5 (över 120 recensioner)

Capterra: 4,8 av 5 (över 25 recensioner)

Att välja rätt programvara för byråhantering

Det finns många olika system för byråhantering på marknaden, vilket är bra för dig. Nyckeln är nu att hitta de verktyg som erbjuder flexibilitet för att stödja din byrå när den växer, som kan hjälpa dig med resursplanering och som fungerar smidigt tillsammans med andra arbetsverktyg för att hålla ditt arbetsflöde under kontroll.

Som nämnts tidigare är ClickUp ett allt-i-ett-verktyg för projektledning och produktivitet som erbjuder en helt anpassningsbar plattform. Det ger din byrå möjligheten att konfigurera ClickUp så att det passar ditt arbetsflöde och komplexa projekt samt stödjer ditt team när verksamheten växer. Bara detta gör det till en av de bästa programvarorna för byråhantering som finns idag.

Eftersom byråer kan behöva flera appar för att sköta den dagliga driften kan du enkelt synkronisera och koppla ihop ClickUp med andra arbetsverktyg för att samla allt ditt arbete på ett ställe.

Det är enkelt och gratis att komma igång med ClickUp. Det är dags att arbeta smartare med rätt programvara för byråhantering i din verktygslåda. 👌

Gästskribent:

Alladdine Djaidani är internetmarknadsförare och grundare av Hustler Ethos . Han gillar att hjälpa företag att rankas på Google och driva tillväxt utan att det kostar skjortan.