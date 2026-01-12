De 14 bästa programvarorna för byråhantering 2026

Många byråer står ständigt inför en rad utmaningar inom byråhantering. Från att hantera flera projekt, kunder och tidsplaner till att producera kvalitetsarbete och följa upp framsteg samtidigt som man letar efter nya affärsmöjligheter – byråerna har fullt upp.
Ge dina kreativa team det stöd de behöver för att lyckas och förebygga utbrändhet genom att använda rätt programvara för byråhantering som hjälper till med resursplanering, projektledning, teamsamarbete, kundhantering och mycket mer.
Vi har sammanställt 14 av de bästa programvarorna för byråhantering som finns idag, tillsammans med deras bästa funktioner, begränsningar, priser och kundbetyg, för att hjälpa dig att välja de som passar just dina behov!
Vad är ett program för byråhantering?
Programvara för byråhantering, eller byråhanteringssystem, är en komplett lösning för att hantera processer och effektivisera arbetsflöden. Med andra ord är det ett verktyg som effektiviserar verksamheten och förbättrar processerna för att hjälpa dig att skala upp din verksamhet.
Att hitta rätt byråprogramvara för ditt team kräver dock research och noggrant övervägande, eftersom inte alla verktyg för byråhantering är lika bra! Vissa är bäst för projektledning, medan andra är bäst för att boka möten, samla in feedback från kunder, hantera pipeline etc.
Oavsett vilken bransch du verkar inom kan programvara för byråhantering hjälpa dig att få den skjuts och det stöd du behöver för att hantera alla delar av din verksamhet.
De 14 bästa programvarorna för byråhantering
Och nu är vi här. Vi har sammanställt 14 av de bästa programvarorna för digitala marknadsföringsbyråer, reklambyråer, varumärken, PR, webbdesign och andra. Ta en titt på var och en för att förstå vad du kan använda dem till, vilket verktyg du kan lägga till i din teknikportfölj, eller kanske vilket verktyg som täcker allt ditt team behöver.
1. ClickUp
Bäst för projektledning och teamsamarbete
Låt oss börja med ClickUp.
ClickUp är ett allt-i-ett -verktyg för projektledning och produktivitet som är utvecklat för alla team inom olika branscher, inklusive marknadsföringsbyråer, i alla utvecklingsstadier från start till mognad.
Denna funktionsrika programvara erbjuder hundratals avancerade funktioner som ger marknadsföringsbyråer de verktyg de behöver för att hantera flera projekt, kunder och deadlines, förbättra teamsamarbetet, följa upp mål och mäta framsteg – allt på ett och samma ställe.
Först och främst erbjuder ClickUp en helt anpassningsbar plattform, vilket ger alla team den flexibilitet de behöver för att konfigurera ClickUp så att det passar deras unika arbetsflöden och projektkrav. När det gäller att visa ditt arbete får du över 15 anpassade ClickUp-vyer för att visualisera ditt arbete, vilket är mycket användbart när du hanterar olika projekt. Använd tavlevyn för att enkelt se var varje projekt står, kalendervyn för att hålla koll på deadlines, arbetsbelastningsvyn för att hantera ditt teams arbetskapacitet och använd de andra vyerna för att underlätta projektledningen. Dessutom ger Dashboard-vyn med rapportering i realtid dig möjlighet att skapa en övergripande översikt över ditt arbete för bättre resurshantering och hålla alla informerade, uppdaterade och på rätt spår för att nå byråns mål.
När det gäller teamsamarbete kan digitala byråer också dra nytta av samarbetsfunktioner som ClickUp Whiteboards , där teamen kan brainstorma och skapa visuella roadmaps, samt ClickUp Docs för att utforma strategier, dokumentera standardrutiner och mycket mer. Det finns även en inbyggd chattfunktion där team och kunder kan utbyta meddelanden i realtid samt ClickUps e-posthanteringsfunktion som låter dig skicka och ta emot e-post utan att lämna ClickUp.
Och med inställningarna för delning och behörigheter kan digitala byråer enkelt dela dokument och uppgifter med sina kunder eller bjuda in dem till sin arbetsyta för att effektivisera kommunikationen mellan team och kunder. För att påskynda feedback- och granskningsprocessen använder du helt enkelt funktionen Korrekturläsning och anteckningar som låter team och kunder kommentera direkt i en bilaga.
Det här är bara några av de viktigaste funktionerna. Ta en titt på några andra funktioner som kan underlätta din byrås verksamhet.
Bästa funktioner
- Anpassade vyer: Välj bland över 15 vyer för att hantera olika uppgifter och projekt
- Färdiga och anpassade automatiseringar: Skapa effektiva och konsekventa processer och sätt manuellt arbete på autopilot med automatisering i ClickUp
- Samarbetswhiteboards: Gör det möjligt för team att samarbeta i projekt i realtid och skiljer ClickUp från andra verktyg för byråhantering
- Integrationsmöjligheter: Anslut ClickUp till över 1 000 arbetsverktyg, inklusive några av de appar som nämns i denna sammanställning ( Calendly, Make )
- Anpassningsbara mallar: Få tillgång till ett bibliotek med mallar för alla användningsområden, inklusive en mall för marknadsföringsbyråer från ClickUp
Begränsningar
- Även om ClickUp erbjuder ett stort antal funktioner och är mycket anpassningsbart kan det ta lite tid att lära sig hur man använder dem effektivt för att öka produktiviteten.
Priser
- Gratis för alltid: Funktionsrikt gratisabonnemang
- Obegränsat: 5 $ per månad/användare
- Företag: 12 $ per månad/användare
- Business Plus: 19 $ per månad/användare
- Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter
Kundrecensioner
- G2: 4,7 av 5 (över 4 780 recensioner)
- Capterra: 4,7 av 5 (över 3 070 recensioner)
2. Calendly
Bäst för schemaläggning och bokning
Calendly är ett verktyg för byråhantering som hjälper till med kundlojalitet, rekryteringsprocesser och allt däremellan genom att erbjuda en mängd olika sätt att automatisera uppgifter och spara tid.
Den har automatiserad kvalificering och schemaläggning direkt på din webbplats, vilket gör det mycket enklare att boka samtal med potentiella kunder, oavsett om det är via Zoom, Google Meet eller ett företagstelefonsystem. Det frigör också tid för medarbetarna så att de kan arbeta med högprioriterade uppgifter.
Calendly skickar även automatiska frågeformulär och uppföljningar via e-post före och efter samtalet, vilket bidrar till att byråerna framstår som ännu mer professionella och hjälper till att bygga starkare kundrelationer.
Bästa funktioner
- Hjälper team att planera sina möten på ett enkelt och effektivt sätt
- Mycket enkel att använda med ett överskådligt och intuitivt gränssnitt och en smidig inställningsprocess
- Många integrationsmöjligheter och möjlighet att synkronisera med olika kalenderappar
- Lämpligt för team och nystartade företag som kan integrera det på sina webbplatser och till och med använda det för att ta betalt för konsulttjänster
Begränsningar
- Calendlys prestanda optimeras när programmet integreras med Google Kalender. Det har rapporterats om inkonsekvenser vid integration med Outlook
- Det finns ingen utbildningsguide eller särskild supportsida
Priser
- Basic: Gratis
- Essentials: 8 $ per användare och månad
- Professional: 12 $ per användare/månad
- Teams: 16 $ per användare/månad
- Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter
Kundrecensioner
- G2: 4,7 av 5 (över 1 470 recensioner)
- Capterra: 4,7 av 5 (över 2 590 recensioner)
3. Walling
Bäst för att visualisera, organisera och dela idéer
Walling är ett arbetshanteringsverktyg som organiserar idéer, uppgifter och projekt på ett visuellt och, framför allt, kreativt sätt.
Det ger en fullständig översikt över allt som pågår just nu och erbjuder flera alternativ för visualisering – moodboards, Kanban-tavlor, kalendrar osv.
Walling är fullspäckat med funktioner för teamsamarbete i realtid, vilket gör det mycket enklare att driva både interna och kundrelaterade uppgifter framåt och leverera allt i tid.
Bästa funktioner
- Det är en anteckningsapp med särskilt fokus på den visuella delen (väggar och tegelstenar)
- Ett brett utbud av plattformar för att få igång teamen
- Lämpligt för kreativa team inom design- och marknadsföringsbranschen eller avdelningar
Begränsningar
- Walling-metoden för datastrukturering har en inlärningskurva och kräver förståelse för att dess flexibilitet ska kunna utnyttjas effektivt
Priser
- Gratis abonnemang
- Premium: 5 $ per medlem/månad
- Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter
Kundrecensioner
- Product Hunt: 5 av 5 (över 100 recensioner)
- Capterra: 4,8 av 5 (över 25 recensioner)
4. TeamGantt
Bäst för uppgiftshantering
TeamGantt är ett lättanvänt projektledningsverktyg med ett Gantt-diagram som hjälper byråer att hantera projekt inom en tidsram.
Det anpassar sig efter behoven hos olika typer av byråer och även hos de anställda (eftersom alla i teamet enkelt kan anpassa sitt arbetsflöde utan att störa andra medlemmar).
Med TeamGantt är allt bara ett klick bort. Detta verktyg gör projektplanering, uppgifts-, dokument- och chattorganisation till en barnlek, förenklar tidrapportering, effektiviserar kommunikationen och ger en korrekt översikt över framstegen. Allt detta eliminerar huvudvärk relaterad till kunduppdateringar och håller både kunder och team nöjda.
Bästa funktioner
- Utrustad med funktioner för fildelning, tidrapportering och kommunikation på uppgiftsnivå
- Följ visuellt upp hur arbetet med de uppgifter som tilldelats varje teammedlem fortskrider
- Enkel och anpassningsbar layout
- Lämpligt för team eller frilansare som föredrar att följa projektens framsteg via Gantt-diagram
Begränsningar
- TeamGantt saknar funktioner för budget- och ekonomisk uppföljning, vilket gör det svårt för teamen att följa projektkostnaderna noggrant.
- Gränssnittet kan vara något svårt att navigera för vissa användare, vilket gör det lite svårt att snabbt hitta den information de behöver
Priser
Kundrecensioner
- G2: 4,8 av 5 (över 840 recensioner)
- Capterra: 3,6 av 5 (över 90 recensioner)
5. Gör
Bäst för automatisering av arbetsflöden
Make är ett kodfritt program för automatisering av arbetsflöden som visar allt du bygger och skapar på ett visuellt tilltalande sätt. Detta verktyg är perfekt för byråer som vill förbättra hanteringen av arbetsflöden och öka produktiviteten i alla team.
Make kan hjälpa till med alla de saker som byråer kämpar med, såsom effektiv leadgenerering, leadhantering, avtalshantering och allt däremellan som behövs för att avsluta fler affärer snabbare. Det ansluter till tusentals appar, inklusive ClickUp, och gör det enkelt att samla allt som är viktigt på en enda plattform.
Bästa funktioner
- Oändligt många scenarier för appintegration och massor av delbara, färdiga mallar
- Både användargränssnittet och användarupplevelsen är välgjorda, med en utmärkt historik av sökalternativ
- Mycket effektiv automatisering av teamhantering, och det går att ställa in separat automatisering för varje team/avdelning
- Makes API gör det lämpligt för byråer som erbjuder automatiseringstjänster
Begränsningar
- Utformad för Unix-baserade system, vilket begränsar plattformsstödet
- Komplex syntax för att definiera automatiseringsuppgifter, vilket gör det svårt för nybörjare att använda
Priser
- Gratis
- Core: 10,59 $ per månad
- Pro: 18,82 $ per månad
- Teams: 34,12 dollar per månad
- Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter
Kundrecensioner
- G2: 4,7 av 5 (över 180 recensioner)
- Capterra: 4,8 av 5 (över 290 recensioner)
6. Sendinblue
Bäst för e-postmarknadsföring, digitala marknadsföringskampanjer och marknadsföringsautomatisering
Sendinblue är ett funktionsrikt verktyg som är utvecklat för byråer som vill stärka sin verksamhet med rätt försäljnings- och marknadsföringsverktyg.
Med denna programvara kan byråer skicka övertygande e-postmeddelanden, SMS eller WhatsApp-meddelanden för tidsbegränsade erbjudanden samt segmentera meddelanden efter olika målgrupper och kundtyper för att öka kundlojaliteten och bygga starkare kundrelationer.
Det gör det också möjligt att lagra all kundkontaktinformation på ett ställe, följa varje steg i säljprocessen samt övervaka data och prestanda för att identifiera områden som kan förbättras.
Bästa funktioner
- Allt-i-ett-marknadsföringsplattform som gör det möjligt för användarna att lansera e-post- och SMS-marknadsföringskampanjer, ställa in automatisering och hantera kontakter via ett inbyggt CRM-system
- Automatiseringar finns tillgängliga i alla abonnemang
- Chattfunktioner som kan integreras på webbplatsen
- Automatiserade kampanjer och funktioner för marknadssegmentering
Begränsningar
- Flera användare har rapporterat begränsningar i automatiseringsfunktionerna
- Sendinblues alternativ för e-postmallar är begränsade och inte särskilt anpassningsbara
Priser
- Gratis
- Starter: Från 25 $ per månad
- Företag: Från 65 $ per månad
- Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter
Kundrecensioner
- G2: 4,5 av 5 (över 1 530 recensioner)
- Capterra: 4,6 av 5 (över 1540 recensioner)
7. Trafft
Bäst för bokning och tidsbokning
Det har aldrig varit enklare att hålla ordning på din byrå. Tack vare Trafft kan du nu hantera din byrå och få ditt varumärke att växa. Programvaran håller ordning på alla dina möten, organiserar dina kunder och får din verksamhet att blomstra.
Trafft är lösningen för byråer som behöver effektivisera sin bokningsupplevelse både för sina teammedlemmar och sina kunder.
Denna bokningsprogramvara hanterar allt i bokningsprocessen, till och med att skicka automatiska e-postmeddelanden eller SMS-påminnelser till dina kunder.
Bästa funktioner
- Affärsdashboard för att övervaka alla dina möten eller evenemang
- Kundhanteringspanel för detaljerad information om dina kunder
- Smart kalender och schemaläggning
- Du kan skapa en bokningssida utan programmeringskunskaper
- Den kan hantera onlinebetalningar, fakturering och skattehantering direkt från appen
Begränsningar
- Trafft erbjuder inte möjligheten att schemalägga evenemang som pågår under flera dagar
- Trafft är inte optimerat för användning på mobila enheter
Priser
- Individuell Basic: 12 $ per månad Pro: 39 $ per månad Expert: 59 $ per månad
- Basic: 12 dollar per månad
- Pro: 39 $ per månad
- Expert: 59 $ per månad
- Företag Starter: 69 $ per månad Scaling: 150 $ per månad Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter
- Starter: 69 $ per månad
- Skalning: 150 dollar per månad
- Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter
- Basic: 12 dollar per månad
- Pro: 39 $ per månad
- Expert: 59 $ per månad
- Starter: 69 $ per månad
- Skalning: 150 dollar per månad
- Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter
Kundrecensioner
- G2: 4,7 av 5 (16+ recensioner)
- Capterra: 5 av 5 (över 34 recensioner)
8. Sprout Social
Bäst för marknadsföring i sociala medier
Sprout Social är ett omfattande verktyg som används av många sociala medie- och marknadsföringsteam. Med Sprout Social kan byråer bättre förstå sina kunder och deras målgrupper och använda dessa data för att skräddarsy sina affärs- och marknadsföringsstrategier.
Dessutom hjälper det till med allt som har med innehåll att göra, inklusive planering, publicering, att öka engagemanget och förbättra responsen. Sist men inte minst kan byråer som använder Sprout Social få tillgång till informationsrika dashboards och fatta mer strategiska beslut för att få både sin egen och sina kunders verksamheter att växa.
Bästa funktioner
- Hjälper till med att hantera aktiviteter och kommunikation på sociala medier över flera plattformar
- Med noggranna analyser kan användare göra konkurrentanalyser och smidigt exportera data, vilket säkerställer framtida effektiva kampanjer i sociala medier
- Kostnadseffektivt för medelstora företag och team som vill maximera sin digitala närvaro genom ett datadrivet tillvägagångssätt
Begränsningar
- Plattformen har en inlärningskurva och kan kännas överväldigande för användare som inte är vana vid verktyg för hantering av sociala medier
- Priset är relativt högt, vilket kan göra det svårt för nystartade företag att köpa programmet och ökar kostnaderna när flera teammedlemmar behöver tillgång till det
Priser
- Standard: 249 $ per månad (varje ytterligare användare +199 $ per månad)
- Professional: 399 $ per månad (varje ytterligare användare +299 $ per månad)
- Advanced: 499 $ per månad (varje ytterligare användare +349 $ per månad)
- Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter
Kundrecensioner
- G2: 4,3 av 5 (över 2 050 recensioner)
- Capterra: 4,4 av 5 (över 520 recensioner)
9. Circle
Bäst som en allt-i-ett-plattform för kreatörer och varumärken
Circle är precis det verktyg byråer behöver för aktiviteter som syftar till att bygga gemenskap och stärka teamet. Denna interaktiva programvara erbjuder en smidig upplevelse av gruppchattar, livestreaming och evenemang, för att nämna några exempel.
Dess robusta engagemangsfunktioner gör det verkligen möjligt att skapa en livlig atmosfär inom din byrå och ge medlemmar i olika team möjlighet att arbeta tillsammans mot en gemensam vision. Å andra sidan kan byråer med Circle hjälpa sina kunder med varumärkeskännedom och knyta kontakter med andra utvecklare och kreatörer inom branschen.
Bästa funktioner
- Gör det möjligt att skapa communityforum, ämnen och trådar för att engagera publiken i öppna diskussioner
- Gör det möjligt för företag i allmänhet att upprätthålla en hög kundlojalitet genom att förenkla interaktionen och kommunikationen mellan medlemmarna i communityn
- Användare kan arrangera och organisera evenemang direkt på plattformen, där medlemmar kan publicera inlägg och interagera. Det går också att skapa livestreams och anpassa delningsinställningarna.
Begränsningar
- Det är inte lämpligt för kursskapare eftersom det saknar en dedikerad kassasida och har en klumpig betalväggsfunktion som påverkar konverteringarna
- Alternativet att skapa en kurs är endast tillgängligt i Professional- och Enterprise-planerna
Priser
- Basic: 49 $ per månad
- Professional: 99 $ per månad
- Enterprise: 399 $ per månad
Kundrecensioner
- App Store: 4,8 av 5 (över 2 200 recensioner)
- ProductHunt: 3,6 av 5 (över 40 recensioner)
10. Canny
Bäst för kundhantering och verktyg för kundfeedback
Byråer behöver feedback från kunderna för att kunna förbättra sina tjänster och, naturligtvis, maximera sin intjäningspotential. Canny är ett av de bästa programmen för kundrelationshantering som finns, vilket gör det enkelt att samla in, organisera och analysera feedback.
Det gör det inte bara möjligt att samla in feedback från kunder, utan även från kollegor. På så sätt kan byråerna se till att de bästa idéerna inte faller mellan stolarna och använda sin tid på det mest effektiva sättet – för att bygga de mest efterfrågade funktionerna, diversifiera sina tjänster eller fokusera sina insatser på en viss typ av tjänst.
Bästa funktioner
- Samla in och analysera kundernas feedback på ett enkelt sätt
- Enkelt att integrera med olika externa plattformar
- Gör det möjligt att skapa ett feedbacksystem genom att antingen bädda in det på en webbplats eller använda det som en underdomän
Begränsningar
- Cannys omröstningspanel är mycket användbar, men kan oavsiktligt påverka feedbacken om den inte konfigureras korrekt, vilket kan begränsa effektiviteten hos den insamlade feedbacken
Priser
- Gratis
- Growth: 400 dollar per månad
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
Kundrecensioner
- ProductHunt: 4,3 av 5 (över 45 recensioner)
- Capterra: 4,7 av 5 (över 35 recensioner)
11. Kundutlåtande
Bäst för att samla in kundomdömen
Testimonial är, som namnet antyder, ett program för att samla in kundomdömen. Byråer kan enkelt bädda in video- och textomdömen på sina webbplatser och till och med skapa särskilda landningssidor på cirka två minuter utan att anlita utvecklare
Om de används effektivt kan kundomdömen få vilken byråverksamhet som helst att skjuta i höjden. Byråerna kan inte bara ladda upp kundomdömen och social proof utan kodning, utan de kan även övervaka och spåra resultatet för varje enskilt omdöme, visa dem alla på en instrumentpanel och till och med lyfta fram de mest framgångsrika för att locka fler kunder, vilket är en enorm intäktskälla.
Bästa funktioner
- Samla in och visa upp beröm, oavsett om det är i textformat eller video, och visa upp dem för potentiella kunder
- Rekommendationsvideor kan delas på sociala medier och bäddas in på webbplatser, samtidigt som de också kan användas i marknadsföringskampanjer
- Det går att automatisera hanteringen av kundomdömen med hjälp av appar från tredje part, till exempel Make
Begränsningar
- Det erbjuder inga inbyggda verktyg för att redigera och göra justeringar av videor som mottagits från kunder
- Kunderna får begränsade instruktioner om hur man skapar högkvalitativa videor
Priser
- Starter: Gratis
- Premium: 50 $ per månad
- Ultimate: 150 dollar per månad
- Byrå: Från 300 dollar per månad
Kundrecensioner
- ProductHunt: 4,2 av 5 (över 15 recensioner)
12. Coda
Bäst för dokument- och filhantering
Coda är en allt-i-ett-lösning för att hantera dokument, uppgifter, att-göra-listor och data på ett enkelt men samtidigt interaktivt och engagerande sätt. Byråer använder det för att påskynda beslutsprocesserna och samarbeta mer effektivt med den interna personalen.
Det är helt anpassningsbart efter olika byråers behov och enkelt att utveckla i takt med att byråerna växer. Coda visar data på ett lättöverskådligt sätt, medan instrumentpaneler gör det enkelt att följa framsteg och uppdateringar i kundarbetet.
Bästa funktioner
- Ett allt-i-ett-dokument som sammanställer dokument och tabeller för att göra hanteringen av uppgifter samt interaktivt samarbete och samordning så smidig som möjligt
- Funktionen ”Packs” är skräddarsydd för integration med andra applikationer
- Lämpligt för bland annat apputvecklingsteam som vill bygga upp en enkel ram för företagsorganisationen som underlättar åtkomst till dokument och data
Begränsningar
- Codas gränssnittsdesign anses vara föråldrad och mindre visuellt tilltalande
- Ibland blir dokumentstrukturen i Coda oorganiserad.
Priser
- Gratis
- Pro: 10 $ per månad/Doc Maker
- Team: 30 $ per månad/Doc Maker
- Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter
Kundrecensioner
- G2: 4,7 av 5 (över 380 recensioner)
- Capterra: 4,6 av 5 (över 80 recensioner)
13. Tally
Bäst för att skapa formulär
Tally är ett annat utmärkt program för byråhantering som inte kräver kodning. Denna formulärbyggare gör mer än bara skapar formulär – den stöder bland annat formulärlogik, kalkylatorer, anpassade bekräftelsemeddelanden, filuppladdningar och betalningshantering, för att nämna några av dess fantastiska funktioner.
Med Tally kan byråer samla in stora mängder data, analysera eller exportera den och organisera den efter projekt eller teammedlemmar (som kan samarbeta vidare i formulär och dela formulärresultat i delade arbetsytor).
Bästa funktioner
- Formulärskapare med unik användarupplevelse och gränssnitt som gör det möjligt att skapa ett obegränsat antal formulär och omröstningar på några minuter
- Oändliga anpassningsmöjligheter
- Inbetalningshantering, beräkningar, formulärlogik och svaröverföring är några av de mest framstående funktionerna i denna programvara
- Kan integreras med i stort sett alla produkter som finns på marknaden
Begränsningar
- Tallys brist på funktioner som villkorslogik och dataintegration gör det mindre lämpligt för mer avancerade typer av formulär och kan minska dess totala funktionalitet
Priser
- Gratis abonnemang
- Tally Pro: 29 dollar per månad
Kundrecensioner
- ProductHunt: 4,9 av 5 (över 70 recensioner)
14. Pitch
Bäst för programvara för samarbetspresentationer
Pitch är ett presentationsprogram som innehåller tusentals anpassningsbara, professionellt utformade mallar som byråer kan använda för att presentera sina tjänster och projektplaner för kunderna.
Detta verktyg gör det enkelt att förbereda konferensanföranden och presentationer för teammöten samt att dela arbete och uppdateringar på ett snyggt och kreativt sätt. Slutligen har Pitch funktioner för teamsamarbete och förenklar det att presentera idéer, dela feedback och fatta beslut.
Bästa funktioner
- Samarbetsinriktad presentationsplattform med ett mycket överskådligt användargränssnitt
- Den kraftfulla livechattfunktionen hjälper teammedlemmarna att samarbeta kring presentationer i realtid med en snygg alternativvy för presentatören
- En rad fantastiska mallar för att komma igång
- Teammedlemmarna kan följa statusen på sitt arbete samt data genom en integration med Google Analytics
Begränsningar
- Begränsad tillgång till färdiga mallar som enkelt kan anpassas efter användarens specifika behov
Priser
- Starter: Gratis
- Pro: 8 $ per medlem/månad
- Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter
Kundrecensioner
- ProductHunt: 4,9 av 5 (över 120 recensioner)
- Capterra: 4,8 av 5 (över 25 recensioner)
Att välja rätt programvara för byråhantering
Det finns många olika system för byråhantering på marknaden, vilket är bra för dig. Nyckeln är nu att hitta de verktyg som erbjuder flexibilitet för att stödja din byrå när den växer, som kan hjälpa dig med resursplanering och som fungerar smidigt tillsammans med andra arbetsverktyg för att hålla ditt arbetsflöde under kontroll.
Som nämnts tidigare är ClickUp ett allt-i-ett-verktyg för projektledning och produktivitet som erbjuder en helt anpassningsbar plattform. Det ger din byrå möjligheten att konfigurera ClickUp så att det passar ditt arbetsflöde och komplexa projekt samt stödjer ditt team när verksamheten växer. Bara detta gör det till en av de bästa programvarorna för byråhantering som finns idag.
Eftersom byråer kan behöva flera appar för att sköta den dagliga driften kan du enkelt synkronisera och koppla ihop ClickUp med andra arbetsverktyg för att samla allt ditt arbete på ett ställe.
Det är enkelt och gratis att komma igång med ClickUp. Det är dags att arbeta smartare med rätt programvara för byråhantering i din verktygslåda. 👌
Gästskribent:
Alladdine Djaidani är internetmarknadsförare och grundare av Hustler Ethos . Han gillar att hjälpa företag att rankas på Google och driva tillväxt utan att det kostar skjortan.