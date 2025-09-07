13 gratis mallar för uthyrningsfastigheter att använda 2025

Att förvalta hyresfastigheter är inte en enkel källa till passiv inkomst. Du måste balansera hyresuppföljning, förnyelse av hyresavtal, underhållsfrågor och skatteförberedelser.

Även en enda enhet kan innebära dussintals rörliga delar och oändliga flikar på din bärbara dator. En mall för uthyrningsfastigheter kan hjälpa dig att skapa ordning i det kaoset.

Från hyresgästinformation och hyresavtal till månadshyra och säkerhetsdepositioner – dessa mallar förenklar detaljerna så att du kan fokusera på att utveckla din hyresverksamhet.

Vi har samlat de bästa gratis mallarna för att hjälpa hyresvärdar, fastighetsförvaltare och fastighetsinvesterare att behålla kontrollen utan att drunkna i kalkylblad eller klisterlappar. Låt oss strukturera din uthyrningsstrategi!

Vad är mallar för hyresfastigheter?

En mall för uthyrningsfastigheter är ett färdigt dokument eller digitalt verktyg som är utformat för att hjälpa hyresvärdar, investerare och fastighetsförvaltare att organisera, spåra och hantera viktiga fastighetsrelaterade uppgifter.

Dessa mallar täcker vanligtvis allt från uppgifter om hyresavtal och hyresgästansökningar till månatlig hyresuppföljning, säkerhetsdepositioner, underhållsscheman och beräkningar av hyresintäkter.

Istället för att skapa anpassade kalkylblad eller sammanställa formulär från grunden ger en mall för uthyrningsfastigheter dig en strukturerad utgångspunkt, vilket sparar tid och minskar manuella fel.

För små hyresfastighetsföretag är dessa mallar särskilt värdefulla. De ger enhetlighet i hur du spårar betalda hyror, hanterar förfallodatum eller beräknar avdrag för rapportering enligt Schedule E – samtidigt som du håller dina register rena och din verksamhet kompatibel.

🧠 Visste du att? Prisvärdhet och klimatresiliens förskjuter efterfrågan på hyresfastigheter mot Mellanvästern i USA, medan högkostnadsområden som är utsatta för klimatförändringar, såsom Texas och Florida, upplever en långsammare tillväxt. Medan erfarna hyresvärdar och återkommande investerare fortsätter att utöka sina portföljer, möter förstagångsköpare allt högre inträdesbarriärer. Hyresmarknaden är stabil, men för att navigera på den krävs smartare verktyg i en tid av ekonomiska och politiska förändringar.

Mallar för hyresfastigheter

Från hyresgästkontroll till betalningsuppföljning – dessa kostnadsfria mallar är utformade för att effektivisera alla aspekter av din hyresverksamhet.

Oavsett om du förvaltar en enfamiljsbostad eller en fastighetsportfölj med flera objekt, finns ClickUp – appen för allt som har med arbete att göra – här för att hjälpa dig att organisera, automatisera och växa.

1. ClickUp-mall för CRM-plattform för uthyrning av fastigheter

Vill du göra hyresgästspårning och kommunikation till en väloljad maskin? ClickUp Property Rental Platform CRM-mallen ger dig centraliserad leadhantering, bokningsautomatisering och gästhistorik inom räckhåll.

Med den här mallen kan du fokusera på att utöka dina fastighetsinvesteringar istället för att jaga förfallodatum och hyresgäster. Så här gör du:

Förenkla dagliga arbetsuppgifter som att spåra betalningar, hantera underhållsförfrågningar och lagra viktiga hyresvillkor.

Hantera potentiella hyresgäster, hyresavtal och ansökningar på ett och samma ställe.

Automatisera påminnelser om förfallodatum för hyran, uppsägningsdatum för hyresavtal och återkommande underhålls- och hyresinkasseringsuppgifter med ClickUp Automations

Spåra månadshyran, hyresgästens deposition och hyran per enhet med anpassade statusar.

Visualisera hyresintäkter, Schedule E-data och ägandekostnader med hjälp av ClickUps anpassningsbara instrumentpaneler

💡 Perfekt för: Fastighetsförvaltare och hyresvärdar som behöver ett centralt CRM-system för att effektivisera verksamheten, samla in hyror och spåra utgifter för olika fastigheter.

📮ClickUp-insikt: 13 % av respondenterna i vår undersökning vill använda AI för att fatta svåra beslut och lösa komplexa problem. Men endast 28 % uppger att de använder AI regelbundet i sitt arbete. En möjlig orsak: säkerhetsrisker! Användare kanske inte vill dela känslig beslutsinformation med en extern AI. ClickUp löser detta genom att föra AI-driven problemlösning direkt till din säkra arbetsplats. Från SOC 2 till ISO-standarder uppfyller ClickUp de högsta datasäkerhetsstandarderna och hjälper dig att säkert använda generativ AI-teknik i hela din arbetsmiljö.

2. ClickUp-mall för hyreskontrakt

Slipp fram och tillbaka och skapa tydliga, undertecknade hyreskontrakt. Med ClickUps mall för hyreskontrakt kan du samarbeta, registrera betalningar och spåra alla hyreskontrakt på ett och samma ställe.

Med den kan du:

Använd ClickUps anpassningsbara fält för att specificera hyresavtal, inklusive uppsägningsdatum och månatliga hyresbelopp.

Ställ in automatiska påminnelser för förfallodatum, så att hyran betalas i tid och antalet uteblivna betalningar minskar.

Planera och hantera visningar av fastigheter och viktiga datum i ClickUp Kalendervy.

Underlätta kommunikationen mellan fastighetsförvaltare och hyresgäster med integrerade kommentarsektioner och aviseringar.

För en omfattande redovisning av hyresintäkter och -kostnader, vilket underlättar upprättandet av Schedule E och finansiell analys.

💡 Perfekt för: Hyresvärdar, fastighetsförvaltare och fastighetsinvesterare som söker en pålitlig och effektiv metod för att hantera hyreskontrakt, spåra betalningar och säkerställa efterlevnad i alla sina hyresfastigheter.

3. ClickUp-mall för nyhetsbrev om fastigheter

Håll kunderna informerade (utan att skämmas för spam) – den här ClickUp-mallen för fastighetsnyhetsbrev hjälper dig att sammanställa, schemalägga och skicka snygga nyhetsbrev som lyfter fram annonser, trender och tips.

Du kan också använda mallen för att:

Anpassa innehållet för att lyfta fram marknadstrender, nya fastighetsannonser och värdefulla tips.

Använd anpassningsbara fält och statusar för att hantera skapandet av nyhetsbrev och distributionsflöden.

Använd ClickUp Docs för att utforma och redigera innehåll tillsammans med andra.

Planera och spåra utskick av nyhetsbrev med hjälp av ClickUp Gantt Chart Views

Förbättra kundengagemanget genom att tillhandahålla aktuell och relevant information.

💡 Perfekt för: Fastighetsmäklare och marknadsföringsteam som vill upprätthålla regelbunden kommunikation med kunder, visa upp sin expertis och öka engagemanget genom informativa nyhetsbrev.

4. ClickUp-mall för projektledning inom fastighetsbranschen

Ska du ta itu med en renovering eller ombyggnad av flera enheter? Denna ClickUp-mall för fastighetsprojektledning är en allt-i-ett-tracker som samlar budgetar, Gantt-tidslinjer, teamuppgifter och kostnadsöverblick i ett smidigt arbetsutrymme.

Denna mall för fastighetsprojektledning ger dig en central plats för att hantera allt från förförsäljning till leverans, vilket gör komplexa fastighetsprojekt enklare att hantera. Med denna mall kan du:

Använd anpassningsbara fält för beräknad kostnad, varaktighet, avvikelsedagar, avvikelsekostnad och kommentarer.

Tilldela ClickUp-uppgifter till teammedlemmar, ange prioriteringar, lägg till förfallodatum och lägg till deluppgifter för detaljerade projektuppdelningar.

Tagga intressenter, lägg till underordnade deluppgifter, tilldela flera teammedlemmar och prioritera uppgifter.

Spåra hyresrelaterade utgifter och projektbudgetar för att få en korrekt analys av hyresintäkter och kostnader.

Använd ClickUp AI-kalendern för att integrera möten, uppgifter och deadlines samtidigt som du automatiskt justerar scheman och skickar påminnelser.

💡 Perfekt för: Fastighetsprojektledare och investerare som behöver samordna flerfasiga bygg- eller renoveringsprojekt, hålla budgetar och tidsplaner på rätt spår och minimera finansiella risker och schemarisker.

🎥 Trött på att hålla reda på förfallodatum för hyra, skatt, underhåll och annat? Skaffa en AI-kalender som hjälper dig att hålla koll på din hyresfastighet. Se hur nedan! 👇🏼

5. ClickUp-mall för fastighetskalkylblad

Vill du ha fullständig finansiell översikt över din portfölj? Denna kalkylbladsliknande ClickUp-mall för fastighetsförvaltning sammanställer leads, hypotekslån, hyresintäkter och utgifter i en överskådlig vy.

Använd den för att registrera varje fastighet, bokföra utgifter och intäkter och få en tydlig, samlad överblick över hela din portfölj. Du kan också:

Skapa anpassade fält såsom nettoinkomst, försäkringskostnad, inköpspris och yta i kvadratmeter.

Använd statusar som "Att sälja", "Förhandling" och "Såld" för att spåra varje fastighets livscykel.

Använd ClickUp Table View för att samla alla dina fastighetsdata – såsom fastigheter, affärer och kundinformation – i ett anpassningsbart, kalkylbladsliknande format som stödjer snabba, datadrivna beslut.

Beräkna avkastningen, spåra månadshyran och registrera hyresintäkter kontra kostnader för att snabbt förbereda Schedule E.

Använd rapportering i realtid för att identifiera möjligheter och förbättringsområden i din portfölj.

💡 Perfekt för: Fastighetsinvesterare, hyresvärdar och fastighetsförvaltare som behöver ett avancerat kalkylblad för att övervaka utgifter, hyresintäkter, avkastning och fastighetsstatus.

🧠 Kul fakta: En av tre potentiella säljare (38 %) har redan investerat i renoveringar för att förbereda sin hyresfastighet för försäljning, eftersom det inte bara ökar fastighetens attraktionskraft utan också är ett smart drag för att maximera avkastningen på investeringen. Vilka är de vanligaste uppgraderingarna? Lätta renoveringar som ommålning, uppdatering av inredning och lätt trädgårdsarbete – något som 70 % av säljarna som gjorde förändringar tog itu med. Nästan 65 % åtgärdade potentiella inspektionsproblem för att säkerställa att deras fastighet klarade efterlevnadskontroller.

6. ClickUp-mall för fastighetsmarknadsföring

Om du vill marknadsföra dina fastigheter är den här mallen perfekt för dig. ClickUps mall för fastighetsmarknadsföring samlar kampanjstrategier, budgetar, kanaler och resultat på ett och samma ställe.

Här är varför du kommer att älska den:

Spåra marknadsföringskampanjer för dina hyresfastigheter, vilket hjälper dig att attrahera potentiella hyresgäster och fylla vakanser snabbare.

Samordna ditt team kring gemensamma mål för att maximera avkastningen på investeringen.

Använd anpassningsbara fält som hashtags, tonfall, kampanjlänk och marknadsföringskanal.

Visualisera din strategi i olika vyer – schema, inlägg, kampanjer och fastighetskarta.

Övervaka marknadsföringskostnader för fastigheter och koppla kampanjer till möjligheter till hyresintäkter.

Använd automatiseringar, taggning och förloppsindikatorer för att enkelt hantera dina annonser och schemalägga kampanjer (till exempel erbjuda rabatt på en månads hyra).

💡 Perfekt för: Hyresvärdar, fastighetsförvaltare och fastighetsinvesterare som vill ha ett professionellt marknadsföringsflöde för att marknadsföra objekt, attrahera potentiella hyresgäster och maximera hyresintäkterna.

👀 Visste du att? Cirka 44,8 % av fastigheterna i USA riskerar att drabbas av allvarliga eller extrema skador till följd av miljöhot. Det motsvarar nästan 22 biljoner dollar i bostadsfastigheter som är utsatta för översvämningar, vindskador, skogsbränder, hetta eller farlig luftkvalitet. Detta innebär att amerikanska fastighetsmäklare i utsatta områden, såsom Colorado Springs, Riverside och Tucson, måste göra extra förberedelser när det gäller pappersarbete och faktiska säkerhetsförbättringar av sina fastigheter eller fastighetsbestånd.

7. ClickUp-mall för checklista för fastighetstransaktioner

ClickUps mall för checklista för fastighetstransaktioner delar upp varje transaktionscykel i tydliga, genomförbara steg. Från förteckningsavtal och hyresgästkontroll till slutförande av hyresavtal och påminnelser om hyresbetalning – denna checklista säkerställer att alla punkter är avbockade. Oavsett om du sluter avtal om en ny enhet eller förnyar befintliga hyreskontrakt kan du också använda mallen för att:

Använd ClickUps uppgiftslistor för att hålla koll på viktiga steg som erbjudandeacceptans, inspektioner och slutdokument.

Spåra hyresgästers ansökningsstatus, bakgrundskontroller och undertecknade hyresavtal på ett och samma ställe.

Ställ in påminnelser för förfallodatum som handpenning, kontraktsvillkor och tidsplaner för hyresinkassering.

Samarbeta med mäklare, hyresvärdar och fastighetsförvaltare för att påskynda transaktioner och minska fel med hjälp av ClickUp Docs.

Anpassa avsnitt för transaktioner avseende bostäder, kommersiella fastigheter och hyresfastigheter, från enkla hyresavtal till komplexa fastighetsaffärer.

💡 Perfekt för: Hyresvärdar, fastighetsförvaltare och fastighetsinvesterare som vill effektivisera transaktionsprocessen, undvika förseningar och säkerställa efterlevnad i alla faser av uthyrningsverksamheten.

8. ClickUp-mall för checklista för fastighetsaffärer

Du förtjänar en lugn avslutningsdag. ClickUps mall för checklista för fastighetsavslutning guidar dig genom alla uppgifter med fast tidsfrist och säkerställer att alla parter undertecknar i tid, att hyresvillkoren registreras tydligt och att din balansräkning återspeglar alla slutbetalningar och depositioner.

Du kan hålla koll på läget, oavsett om du sluter ett hyresavtal eller slutför en fastighetsförsäljning. Med den här mallen kan du:

Ladda upp och organisera alla nödvändiga dokument (inspektionsrapporter, titelförsäkring, hypotekspapper) direkt i ClickUp.

Registrera hyresavtal, hyresgästansökningar och slutdokument med anpassningsbara fält.

Tilldela uppgifter till fastighetsförvaltare, fastighetsmäklare eller juridiska team för tydlig ansvarsfördelning.

Ställ in automatiska påminnelser för betalningsfrister, hyresstartdatum och efterlevnadskontroller.

Använd tavla- eller listvyer för att visualisera framstegen i flera fastighetsaffärer.

💡 Perfekt för: Hyresvärdar, fastighetsmäklare och fastighetsförvaltare som hanterar flera affärsuppgörelser och vill ha en repeterbar process för att minska överraskningar i sista minuten och effektivisera varje transaktion.

9. ClickUp-mall för fastighetsmarknadsrapport

Vill du maximera dina fastighetsannonser? Börja med lokal information. Med denna mall för fastighetsmarknadsrapport från ClickUp kan du analysera hyrestrender, prisförändringar och marknadsförhållanden i realtid på en överskådlig instrumentpanel.

Från att spåra genomsnittlig hyra till att dokumentera fastighetsvärdeökning och köparnas efterfrågan – med den här mallen kan du skapa konsekventa, korrekta rapporter för flera marknader, oavsett om du hyr ut i New Hampshire, investerar i Rhode Island eller jämför avkastningen i West Virginia. Med den här mallen kan du:

Använd anpassningsbara fält för att spåra fastighetsvärde, lokala hyresgenomsnitt, utbuds-/efterfrågemätvärden och värdestegringsgrader.

Visualisera trender med dynamiska diagram och instrumentpaneler för att underlätta finansiell planering och fastställande av hyrespriser.

Samla data från flera regioner för snabba marknadsjämförelser och hyresstrategier som omfattar flera delstater.

Integrera data med ditt CRM-system för fastigheter för att koppla samman marknadsinformation med hyresgästkontroller och beslut om hyresavtal.

💡 Perfekt för: Fastighetsinvesterare, hyresvärdar och fastighetsförvaltare som vill ha ett datadrivet tillvägagångssätt för marknadsanalys, prisstrategi för uthyrning och expansion av sin fastighetsportfölj i olika regioner.

💡 Proffstips: Fastighetsmäklare kan bädda in checklistorna för fastighetstransaktioner och avslut i sitt CRM-system för att automatiskt starta uppgifter för varje ny annons, vilket sparar tid och säkerställer att inga steg missas under affärerna.

10. ClickUp-mall för hyresavtal

ClickUps mall för hyresavtal erbjuder en juridiskt korrekt och färdig struktur för att skapa hyresavtal för bostäder som uppfyller statliga bestämmelser.

Denna mall samlar in viktiga uppgifter om hyresavtal, automatiserar dina försäljningsprocesser och skickar påminnelser om förfallodatum för hyran. Med denna mall kan du:

Anpassa hyresvillkoren, inklusive månadshyra, hyresavtalets start- och slutdatum samt berörda parter.

Lägg till statsspecifika klausuler som uppsägningstider för hyresvärden och information om fastighetens skick.

Lagra digitala kopior av undertecknade hyresavtal och hyresgästdokument på en säker plats.

Automatisera påminnelser om förfallodatum, förnyelse av hyresavtal och bakgrundskontroller av hyresgäster.

Spåra betalda hyror, depositioner och fastighetsuppgifter för att underlätta ekonomisk planering och skattedeklaration enligt Schedule E.

💡 Perfekt för: Hyresvärdar, fastighetsinvesterare och fastighetsförvaltare som söker ett kompatibelt, strukturerat och automatiserat system för hyresavtal för sin hyresfastighetsportfölj.

11. ClickUp-mall för begäran om faciliteter

ClickUps mall för begäran om service för fastigheter effektiviserar hur hyresvärdar, fastighetsförvaltare och hyresgäster rapporterar och hanterar underhållsfrågor i hyresobjekt. Detta eliminerar kaoset med spridda förfrågningar och manuell spårning.

Dessutom kan du också använda mallen för att:

Använd ClickUp Forms för att samla in underhållsförfrågningar från hyresgäster med specifika detaljer som typ av problem, plats, brådskandehet och foton.

Automatisera skapandet av uppgifter, tilldelningar och förfallodatum baserat på inlämnade formulär.

Spåra status för förfrågningar med anpassningsbara fält som Reparation behövs, Pågår, Planerad och Slutförd.

För ordnade register över underhållsloggar för Schedule E och dokumentation av hyresvärdsförsäkring.

Säkerställ efterlevnad genom att bifoga servicehistorik, utgifter och uppgifter om reparatörer.

💡 Perfekt för: Hyresvärdar och fastighetsförvaltare som övervakar hyresfastigheter med en eller flera enheter och som behöver ett effektivt system för att hantera underhållsförfrågningar, spåra utgifter och följa gällande regler.

👀 Visste du att? Hyresvärdar som anlitar fastighetsförvaltare säger att de gör det för att spara tid och undvika juridiska problem. Fastighetsförvaltare sköter allt från att se till att hyresavtalen följs och granska hyresgäster till underhåll och lokala regler, vilket gör det mindre stressigt att äga hyresfastigheter.

12. ClickUp-mall för användarvillkor

Om du är tekniskt kunnig och erbjuder hyresgästerna en onlineportal eller app, så anger denna dokumentbaserade mall grundreglerna – från ansvar till dataskydd – utan juridiska krångligheter.

ClickUps mall för användarvillkor skapar juridiskt hållbara och transparenta avtal för dina hyresgäster som använder onlinetjänster, bokningsplattformar eller digitala hyresapplikationer.

Med den här mallen kan du:

Skapa, redigera och samarbeta kring ditt användaravtal i ett särskilt ClickUp Doc, vilket gör det enkelt att organisera avsnitt och säkerställa tydlighet.

Spåra utvecklingen av dina användarvillkor (t.ex. utkast, granskning, slutgiltigt) så att du alltid vet i vilket skede varje avsnitt befinner sig.

Tilldela uppgifter för research, utkast, juridisk granskning och publicering till relevanta intressenter, med deadlines och prioriteringar för att hålla processen igång.

Övervaka det övergripande förloppet, utestående uppgifter och flaskhalsar i ditt Terms of Service-projekt från en enda anpassningsbar instrumentpanel.

Länka dina användarvillkor direkt i hyresansökningar eller dokument för nyinflyttade hyresgäster.

💡 Perfekt för: Fastighetsförvaltare, hyresvärdar och fastighetsteam som erbjuder digitala tjänster eller hyresgästportaler och som behöver upprätthålla transparens och juridisk täckning.

13. ClickUp-mall för kommersiellt hyresavtal

Kommersiella avtal innebär stora summor pengar och viktiga klausuler. Med ClickUps mall för kommersiella hyresavtal kan du definiera hyra, normer för säkerhetsdepositioner och underhållsskyldigheter – allt i ett överskådligt, anpassningsbart dokument.

Mallen förenklar processen att upprätta och hantera hyresavtal för kontorslokaler, butikslokaler, lagerlokaler och andra kommersiella fastigheter. Med den här mallen kan du:

Anpassa fälten för att ange hyresgästernas namn, hyresavtalets start- och slutdatum, månadshyra och depositioner.

Klargör ansvaret för underhåll, reparationer och villkor för kommersiell användning.

Automatisera hyresbetalningar och påminnelser om förnyelse av hyresavtal.

Använd ClickUp Docs för att bifoga tillägg, försäkringsbevis och planritningar för centraliserad dokumenthantering.

Upprätthåll efterlevnaden av olika statliga krav (t.ex. Texas, Rhode Island, New Hampshire) med redigerbara klausuler.

Organisera intäkter och utgifter för kommersiella fastigheter för enkel rapportering enligt Schedule E.

💡 Perfekt för: Hyresvärdar, uthyrningsagenter och förvaltare av kommersiella fastigheter som vill effektivisera upprättandet av hyresavtal, upprätthålla efterlevnaden och hantera kommersiell uthyrningsverksamhet på ett effektivt sätt.

Vad kännetecknar en bra mall för hyresfastigheter?

Så hur väljer du rätt mall för hyresfastigheter?

En välgjord mall hjälper dig att organisera dina hyresintäkter och underlättar fastighetsförvaltningen. Här är några funktioner att hålla utkik efter:

Anpassningsbara fastighetsfält : Justera för enskilda enheter, flerfamiljshus eller en hel uthyrningsportfölj.

Spårning av hyresgäster och hyresavtal : Logga hyresgästuppgifter, hyresvillkor, hyresavtalets uppsägningsdatum och berörda parter.

Hyres- och betalningsregister : Spåra månadshyra, förfallodatum, betald hyra och säkerhetsdepositioner med tydliga fält.

Underhålls- och reparationsloggar : Dokumentera pågående reparationer, underhållsscheman och relaterade utgifter.

Förbered dig för Schedule E : Organisera hyresintäkter, kostnader, avdrag och ägaruppgifter för enkel skattedeklaration.

Flexibilitet i flera delstater : Anpassa mallar för fastigheter i olika regioner, oavsett om det är West Virginia, Rhode Island, New Hampshire eller New Mexico.

Fält för utgifter och försäkringar : Inkludera avsnitt för el-, vatten- och gasräkningar, hyresvärdsförsäkring och andra återkommande utgifter för fastighetsförvaltning.

Påminnelser om efterlevnad : Lägg till påminnelser om bakgrundskontroller, kreditkontroller och dokumentation av rimliga uppsägningstider.

Automatiseringsklar struktur: Utvecklad för användning i digitala verktyg för att hjälpa hyresvärdar och fastighetsförvaltare att spara tid och minska antalet fel.

Hantera din hyresfastighet enkelt med ClickUp

Från hyresavtal och hyresuppföljning till hyresgästkontroll och marknadsföring – att hantera hyresfastigheter kräver mer än ett kalkylblad och ett gott minne.

Dessa kostnadsfria mallar för uthyrningsfastigheter ger dig ett färdigt verktyg för att spara tid, följa regler och skala upp uthyrningsverksamheten.

Med ClickUps anpassningsbara mallar, automatiseringsfunktioner och verktyg för samarbete i realtid organiserar du inte bara – du lyfter hela din hyresfastighetsverksamhet till en ny nivå.

Registrera dig på ClickUp nu och börja använda gratis mallar för hyresfastigheter för att effektivisera alla dina åtgärder.