De 15 bästa AI-verktygen för fastighetsmäklare 2025

Fastighetsbranschen bygger på relationer, men drunknar i pappersarbete. Du lägger timmar på att skriva fastighetsbeskrivningar, följa upp leads och hantera annonser när du istället kunde ha avslutat affärer.

Med AI-verktyg för fastighetsmäklare kan du nu snabbt hantera uppgifter som tidigare tog timmar. Medan du fokuserar på visningar och förhandlingar sköter de allt från att generera rapporter till att hålla ditt CRM uppdaterat och svara på rutinmässiga kundfrågor.

Är du redo att arbeta smartare? Då sätter vi igång. 💪🏼

Här är en snabb överblick över de bästa verktygen som stöder användningen av AI inom fastighetsbranschen.

Verktyg Bäst för Bästa funktioner Priser* ClickUp Heltäckande kundarbetsflöden med AI-automatisering för fastighetsteam av alla storlekar. AI-drivna formulär, CRM-mallar, smarta dokument, inbyggd AI-assistent för kontextuella svar, chatt för snabba teamuppdateringar Gratis plan tillgänglig; anpassade priser tillgängliga för företag. REimagineHome. ai Virtuell iscensättning med AI-inredningsdesign för fastighetsfotografer och enskilda mäklare AI-möbelplacering, rumstransformationer, MLS-kompatibla exporter De första fem makeovers är gratis; från 14 $/månad Zillow Omfattande marknads- och fastighetsdata för mäklare som hanterar flera lokala objekt. Prisutvecklingsanalys, demografiska uppdelningar, fastighetshistorik Gratis för FSBO och annonser; betalda annonser kostar från 300 dollar/månad. Restb. ai Automatiserad analys av fastighetsfoton för mäklare och inspektörer Funktionsdetektering, säkerhetsmarkering, metadataextraktion Anpassad prissättning HouseCanary Prediktiv marknadsanalys för investerarorienterade mäklare Riskpoäng, prisprognoser, marknadsvarningar Ingen gratisplan; betalda planer börjar på 19 $/månad. OpusClip Skapande av videor för sociala medier från walkthroughs för videofokuserade fastighetsteam Automatiska bildtexter, viralitetspoäng, flera bildformat Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 15 $/månad. Collov AI Renoveringsvisualisering av föråldrade bostäder för mäklare som fokuserar på ombyggnationer Designteman, layoutändringar, renoveringsmodeller Gratis provperiod; betalda abonnemang från 21 $/månad. Canva Marknadsföringsmaterial och inlägg på sociala medier för interna marknadsföringsteam inom fastighetsbranschen Kreativa mallar, AI-innehållsskapande, bibliotek med varumärkesresurser Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 15 $/månad. Reonomy Kommersiell fastighetsägande och lead-undersökning för kommersiella fastighetsmäklare Ägar-sökning, hyresdata, tillståndsspårning Gratis provperiod; anpassade priser Cotality AI-driven fastighets- och marknadsinformation för datadrivna mäklare Automatiserade värderingsmodeller, riskrapporter, prediktiv analys Ingen gratisplan; betalda planer börjar på 189 $/månad. ChatGPT Skriva annonser, uppföljningar och manus för enskilda mäklare eller små team AI-copywriting, mallar, innehållsplanering Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 20 $/månad. Getfloorplan Generering av 2D/3D-planritningar från foton för fastighetsmäklare som genomför fjärrvisningar och virtuella rundturer. Rumsskanning, kvadratmeteryta, 3D-panoramabilder Ingen gratisplan; betalda planer börjar på 25 dollar. Tableau AI Visualisering av trender och analyser för fastighetsmäklare och analytiker Anpassade instrumentpaneler, kundinriktade insikter, integrationsstöd Ingen gratisplan; betalda planer börjar på 15 $/månad. Ylopo AI-driven leadgenerering och annonskampanjer för stora volymer av köpare/säljare Sociala annonser, AI-uppföljningar, lead scoring Anpassad prissättning LocalizeOS Automatisk kvalificering, uppföljning och bearbetning av leads för fastighetsrådgivare och team. AI-chatt och lead nurture, skräddarsydda förslag på annonser, lead scoring Ingen gratisplan; betalda planer börjar på 249 $/månad.

Innan du väljer ett AI-verktyg för fastighetsmäklare måste du fråga dig själv: Gör det min dag enklare? Här är vad du ska tänka på innan du laddar ner eller drar ditt kort. 💳

Precisionsbedömning av leads: Identifiera de mest lovande potentiella kunderna genom att analysera beteendemönster med AI för smartare uppföljning.

Marknadstrendprognoser: Förutse prisförändringar och efterfrågan med hjälp av AI-insikter för att positionera objekt på ett konkurrenskraftigt sätt.

Enkel CRM-synkronisering: Integrera smidigt med Integrera smidigt med CRM -verktyg för fastighetsförvaltning för att centralisera kunddata och effektivisera arbetsflöden.

Magisk virtuell iscensättning: Skapa fantastiska 3D-rundturer eller iscensatta bilder för att få fastigheterna att lysa utan tungt arbete.

Skydd av kunddata: Säkra känslig information med förstklassig kryptering och efterlevnad av protokoll som GDPR eller SOC 2.

Mobilåtkomst: Hantera leads, annonser och uppgifter var som helst med en snabb, intuitiv mobilapp.

Automatiserad kontakt: Skicka personliga e-postmeddelanden eller onlineannonser för Skicka personliga e-postmeddelanden eller onlineannonser för kundkommunikation och engagemang utan manuellt arbete.

Chatbot-support dygnet runt: Hantera förfrågningar och boka visningar direkt med AI-drivna chatbots.

Insiktsfulla analyser: Spåra affärers framsteg och resultat med skräddarsydda rapporter för att optimera strategier.

🧠 Kul fakta: År 2021 såldes en virtuell fastighet på metaversplattformen Decentraland för 2,4 miljoner dollar. Marken var helt digital men följde ändå samma prissättningslogik som i den verkliga världen: läge, knapphet och synlighet för virtuell fotgängartrafik.

Den bästa AI-programvaran för fastighetsmäklare

Här är de bästa AI-verktygen för fastighetsmäklare som hjälper till med automatisering av AI-arbetsflöden, leadhantering och allt däremellan. 🗂️

1. ClickUp (Bäst för fastighetsteam som hanterar hela kundens arbetsflöde)

Be ClickUp Brain att skriva utkast till eleganta e-postmeddelanden till kunder

ClickUps programvara för projektledning inom fastighetsbranschen ger dig en central plats där du kan hantera annonser, spåra affärer, sköta pappersarbete och hålla koll på kundkommunikationen.

Och i centrum för allt detta finns ClickUp Brain, din inbyggda AI-partner som fungerar övergripande för uppgifter, dokument och konversationer.

ClickUp Brain hjälper dig att skriva snabbare och organisera dina tankar. Du kan använda det för att skriva utkast till fastighetsbeskrivningar, sammanfatta kundmöten, skriva om uppdateringar eller ställa frågor om din arbetsplats.

Anta att du har avslutat en visning för en fastighet värd 1,2 miljoner dollar. Be AI att skriva ett uppföljningsmejl baserat på dina anteckningar, där kundens favoriter lyfts fram, öppna frågor ställs och mejlet avslutas med en uppmaning att boka nästa visning. Eller fråga ClickUp Brain vad som ska göras inför avslutet av Pacific Heights, så hämtar det information från din arbetsyta på några sekunder.

Nästa steg: arbetsflöden.

Skapa anpassade ClickUp-automatiseringar för alla delar av din försäljningsprocess med AI

ClickUp Automations hjälper dig att få din pipeline att fungera smidigt, och nu kan du skapa din egen genom att skriva in vad du vill ha.

Du kan till exempel skriva: Om statusen för en annons ändras till Under kontrakt, meddela juridiska avdelningen och tilldela en uppgift att ladda upp slutdokument.

ClickUp Brain läser vad du skriver och skapar automatiseringssteg åt dig. Detta fungerar för uppföljningar av öppna hus, tidslinjer för iscensättning, överlämning av leads och allt däremellan.

Förbättra din flyttguide med hjälp av ClickUp Brain i Docs

ClickUp gör också dokumentationen mycket enklare att hantera. ClickUp Docs är din delade arbetsyta för marknadsföringsinnehåll, teammallar och kundresurser. Skriv, redigera och förbättra dina utkast med den integrerade AI:n och tilldela uppgifter utan att byta flik.

Anta att du arbetar med en flyttguide för köpare som flyttar till Austin. Ge AI:n en grundläggande översikt så kommer den att fylla i hela avsnitt. Du kan också förkorta innehållet för flygblad, skriva om introduktioner eller rensa upp grammatik innan du publicerar.

Marknadsföringsteam kan skapa e-postsekvenser eller blogginlägg i Docs och sedan be AI-skrivverktyget att redigera rubriker, justera tonen eller föreslå nya texter baserat på tidigare kampanjer.

Den bästa funktionen för team är dock ClickUp Chat. Den håller ditt team sammankopplat och konversationerna pågår precis bredvid det arbete de håller på med.

Håll dig uppdaterad med AI CatchUp , som sammanfattar viktiga trådar, nyckelbeslut och åtgärdspunkter som du kanske har missat.

Arbeta snabbare utan att förlora sammanhanget med AI Task Creation , där Brain automatiskt genererar uppgifter, lägger till detaljer och länkar tillbaka till den ursprungliga chatten.

Kommunicera utan att byta flik med direktmeddelanden eller ljud- och videosamtal.

Få hjälp när du behöver det med ClickUps förkonfigurerade Autopilot Agents , färdiga assistenter som kan publicera dagliga sammanfattningar, hantera enkla arbetsflöden eller hantera projektuppdateringar direkt i chatten.

Håll projekten igång med förkonfigurerade Autopilot Agents i ClickUp Chat

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

Ensamstående mäklare eller små team kan initialt känna sig överväldigade av utbudet av verktyg.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (4 440+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Från en recension på Reddit:

ClickUp Brain sparar mig ärligt talat massor av tid. Jag vet att det finns AI-verktyg med en ganska effektiv gratisfunktion, men det är jobbigt att ständigt behöva växla mellan flikar. Och ärligt talat, när jag är djupt försjunken i mitt arbete är det det sista jag vill göra. Jag använder främst AI för att skriva saker eftersom jag arbetar inom innehållsbranschen. Det redigerar också det jag har skrivit (fantastiskt!). En annan sak som verkligen hjälper mig är Docs. Jag älskar formateringsalternativen, särskilt banners. Så söta!

ClickUp Brain sparar mig ärligt talat massor av tid. Jag vet att det finns AI-verktyg med en ganska effektiv gratisfunktion, men det är jobbigt att ständigt behöva växla mellan flikar. Och ärligt talat, när jag är mitt uppe i mitt arbete är det det sista jag vill göra. Jag använder främst AI för att skriva saker eftersom jag jobbar inom innehållsbranschen. Det redigerar också det jag har skrivit (fantastiskt!). En annan sak som verkligen hjälper mig är Docs. Jag älskar formateringsalternativen, särskilt banners. Så söta!

🔍 Visste du att? I antikens Rom kunde flerbostadshus som kallades insulae vara upp till sju våningar höga. Dessa höghus var byggda av trä och sten, och många hade inte rinnande vatten – ändå bodde de flesta av stadens arbetarklass där och de ansågs vara förstklassiga fastigheter i staden.

2. REimagineHome. ai (Bäst för virtuella inredningslösningar med AI)

via REimagineHome.ai

Tomma rum förstör affärer.

REimagineHome. ai är medvetet om detta och löser problemet genom att förvandla intetsägande utrymmen till rum värdiga att visas i tidningar med hjälp av artificiell intelligens. Dess kärnfunktioner inkluderar virtuell iscensättning av tomma rum, omdesign av möblerade utrymmen med modern inredning och till och med landskapsarkitektur för exteriörbilder.

Du laddar upp foton på lediga fastigheter, väljer mellan olika designstilar och får tillbaka professionellt iscensatta bilder på en bråkdel av den tid och ansträngning som konventionell iscensättning kan ta.

Med sin förmåga att generera fotorealistiska bilder ser Reimagine Home till att varje annons ser så bra ut som möjligt och gör ett starkt första intryck på potentiella kunder. Bland AI-verktygen för fastighetsmäklare utmärker sig detta genom sin förmåga att bibehålla den ursprungliga fotokvaliteten samtidigt som det tillför visuell attraktionskraft.

REimagineHome. ai bästa funktioner

Förvandla flera rum samtidigt för att skapa enhetliga designteman i hela fastigheten.

Växla mellan samtida, traditionell och modern designestetik för att tilltala olika köpargrupper och marknadspräferenser.

Ersätt befintliga möbler i bebodda hem för att visa alternativa layoutmöjligheter.

Ladda ner högupplösta bilder som är direkt redo för MLS-uppladdningar och marknadsföringsmaterial utan ytterligare bearbetning.

Jämför ursprungliga tomma rum med iscensatta versioner för att visa förändringens effekt under presentationen av objektet.

REimagineHome. ai begränsningar

AI-genererad iscensättning kanske inte alltid återger rummets faktiska mått korrekt.

Begränsade anpassningsmöjligheter för specifika möbler eller unika designönskemål

Abonnemangskostnaderna kan bli höga för mäklare som hanterar många fastigheter varje månad.

Vissa genererade bilder kan verka något artificiella för kritiska betraktare.

REimagineHome. ai prissättning

De första fem makeovers är gratis

Essential: 14 $/månad (30 krediter)

Optimal: 29 $/månad (200 krediter)

Avancerat: 49 $/månad (500 krediter)

Premium: 99 $/månad (1200 krediter)

REimagineHome. ai betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om REimagineHome.ai?

En Redditor säger:

Jag har arbetat en kort tid som fastighetsmäklare, så jag har provat det och tyckte att det var ganska användbart. Bra anpassningsmöjligheter och väldigt coola designfunktioner. Det är trevligt att ha, men inte absolut nödvändigt om du arbetar med fastigheter.

Jag har arbetat en kort tid som fastighetsmäklare, så jag har provat det och tyckte att det var ganska användbart. Bra anpassningsmöjligheter och väldigt coola designfunktioner. Det är trevligt att ha, men inte absolut nödvändigt om du arbetar med fastigheter.

3. Zillow (Bäst för omfattande marknadsdata)

via Zillow

Alla känner till Zillow, men de flesta mäklare utnyttjar bara en bråkdel av dess potential. Visst, kunderna kollar Zestimates obsessivt, men plattformen innehåller mycket mer värdefull information för proffs som gräver djupare.

Du kan hämta omfattande fastighetshistorik, spåra prisrörelser i grannskapet och få tillgång till demografisk information som hjälper dig att matcha kunder med rätt områden. Med mobilappen kan du svara på kundernas frågor direkt under visningarna.

En viktig funktion är den AI-drivna sökningen med naturligt språk, som gör det möjligt för användare att hitta fastigheter genom att beskriva sitt drömhem i vardagliga termer, inklusive pendlingstider, närhet till skolor och till och med specifika egenskaper hos bostaden. Detta hjälper mäklare att snabbt identifiera och dela relevanta objekt som matchar deras kunders unika behov.

Zillows bästa funktioner

Undersök fastighetsskattens historik och värderingsförändringar för att identifiera potentiella besparingsmöjligheter och hjälpa kunderna att förstå de långsiktiga ägandekostnaderna.

Extrahera demografiska data, inklusive åldersgrupper, inkomstnivåer och familjesammansättning per område, för att matcha kunder med lämpliga samhällen.

Visa satellitbilder och gatuvyer för att på distans bedöma förhållandena i området innan du bokar visningar.

Spåra säsongsbundna prismönster och marknadens hastighet för att ge kunderna råd om optimal tidpunkt för försäljning under året.

Öka din synlighet bland fastighetsköpare och generera leads med Zillows mäklartjänster.

Zillows begränsningar

Zestimates noggrannhet varierar avsevärt mellan olika marknader och fastighetstyper.

Professionella verktyg kräver separata prenumerationer utöver grundläggande konsumentåtkomst.

Datauppdateringar kan ligga efter de faktiska marknadsförändringarna på snabbrörliga marknader.

Begränsad internationell fastighetsdata för mäklare som arbetar med kunder som flyttar

Zillow-prissättning

FSBO-annons: Gratis

Agentlistad via MLS: Gratis

Grundläggande hyresannons: Gratis

Premium-hyresannons: 39,99 $ (engångskostnad)

Premier Agent-annonsering: 300–1 000+ dollar/månad (varierar beroende på postnummer och marknad)

Kostnad per lead: 20–500+ dollar (beroende på konkurrensen i området)

Zillow-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (295+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (85+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zillow?

En recension på G2 konstaterar:

Det jag gillar mest med Zillow är stabiliteten när det gäller att screena mina kunder för mina hyresobjekt, samt möjligheten att lista mina fastigheter till försäljning. Zillow har ett mycket stort nätverk av köpare, säljare och fastighetsmäklare. Portalen för hyresvärdar och hyresgäster är den absolut bästa och oöverträffade i branschen! Nämnde jag det stora utbudet av obegränsade gratis leads? Zillow är fullspäckat med massor av funktioner som hjälper dig i din dagliga fastighetsverksamhet. Det finns inget bättre än Zillow.

Det jag gillar mest med Zillow är stabiliteten när det gäller att screena mina kunder för mina uthyrningar, samt möjligheten att lista mina fastigheter till försäljning. Zillow har ett mycket stort nätverk av köpare, säljare och fastighetsmäklare. Portalen för hyresvärdar och hyresgäster är den absolut bästa och oöverträffade i branschen! Nämnde jag det stora utbudet av obegränsade gratis leads? Zillow är fullspäckat med massor av funktioner som hjälper dig i din dagliga fastighetsverksamhet. Det finns inget bättre än Zillow.

💡 Proffstips: Analysera lokala marknadstrender varje vecka. AI-verktyg för fastighetsmäklare (som ClickUp Brain!) kan sammanfatta marknadsförändringar, prisutveckling och mönster för antal dagar på marknaden på några sekunder. Du behöver inte läsa fem rapporter, utan får bara den information som är viktig. Sammanfatta rapporter med hjälp av ClickUp Brain

4. Restb. ai (Bäst för automatiserad fastighetsdokumentation)

via Restb.ai

Att gå igenom fastigheter och ta anteckningar blir snabbt tråkigt. Restb. ai använder datorseende för att analysera dina foton och plocka ut detaljer som du kanske missar eller glömmer att dokumentera.

AI-tekniken identifierar allt från trägolv och bänkskivor i granit till potentiella säkerhetsrisker och underhållsproblem. Du tar bilder under din genomgång, laddar upp dem och får tillbaka en detaljerad rapport som liknar en professionell inspektionssammanfattning.

Det upptäcker till och med saker som saknade rökdetektorer eller föråldrade elinstallationer som senare kan bli avgörande för affären.

Restb. ai:s AI-drivna bildanalys går utöver enkel datainmatning och förbättrar hela marknadsförings- och sökupplevelsen. Den kan generera beskrivande, SEO-optimerad alt-text för bilder, vilket gör annonser mer synliga för sökmotorer och tillgängliga för synskadade användare.

Restb. ai bästa funktioner

Beräkna ungefärliga kvadratmetermått från vanliga smartphonefoton, vilket eliminerar behovet av manuella mätverktyg under fastighetsbesök.

Identifiera specifika vitvarumärken och modeller för att inkludera detaljerade specifikationer i fastighetsbeskrivningar och marknadsföringsmaterial.

Markera potentiella säkerhetsrisker som saknade räcken, skadade trappor eller elproblem som kan påverka köparens beslut eller inspektionsresultat.

Kategorisera rumstyper automatiskt för att effektivisera MLS-datainmatningen och minska tiden som läggs på administrativa uppgifter.

Extrahera fotometadata, såsom tidsstämplar och GPS-koordinater, för omfattande dokumentation som bevisar när och var fotona togs.

Förbättra annonserna med AI-genererad beskrivande alt-text för bilder.

Begränsningar för Restb. ai

Analysens noggrannhet beror i hög grad på fotokvaliteten och ljusförhållandena.

Kan missa subtila detaljer som mänskliga inspektörer skulle upptäcka under fysiska genomgångar.

Begränsad förmåga att bedöma strukturella problem som inte syns på vanliga fastighetsfoton.

Kräver konsekventa fotovinklar och täckning för optimala analysresultat.

Restb. ai-prissättning

Anpassad prissättning

Restb. ai betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

🧠 Kul fakta: Konceptet med öppet hus går tillbaka till 1910-talet. De första fastighetsmäklarna anordnade påkostade temafester med te, stråkkvartetter och handskrivna inbjudningar för att locka förmögna köpare.

5. HouseCanary (Bäst för marknadsprognosanalys)

via HouseCanary

HouseCanary är en AI-driven analysplattform för fastighetsbranschen som förser mäklare med precisa och omfattande data som underlag för deras affärsbeslut.

Det bearbetar miljontals datapunkter – ekonomiska indikatorer, sysselsättningstillväxt, befolkningsförändringar och räntor – för att prognostisera hur fastighetsvärdena kommer att utvecklas. Du kan visa kunder diagram som förutsäger värdet på deras bostad om sex månader eller två år, baserat på faktiska data.

Med hjälp av ”Propensity to List”-poäng kan mäklare identifiera leads utanför marknaden som har hög sannolikhet att säljas.

Detta AI-verktyg för fastighetsmäklare utvärderar också fastigheter och grannskap genom data som skolbetyg och brottsstatistik, vilket hjälper kunderna att bestämma var de helst vill köpa. Det uppdaterar också sina prognoser kontinuerligt när nya data kommer in.

HouseCanarys bästa funktioner

Utvärdera hyresavkastningspotential och kassaflödesprognoser för investeringsfastigheter för att hjälpa investerare med portföljplanering.

Skapa snabbt tillförlitliga CMA-rapporter (Comparative Market Analysis) och spara timmar av manuell research.

Utvärdera snabbt fastigheter och hämta marknadsinformation från den omfattande databasen med hjälp av Canary AI .

Jämför riskprofiler mellan liknande fastigheter i olika områden för att hjälpa kunderna att förstå faktorer som påverkar marknadens stabilitet.

Få aviseringar när marknadsförhållandena förändras avsevärt i dina målområden, så att du kan kontakta kunder proaktivt.

Få tillgång till detaljerade ekonomiska data, såsom sysselsättningstrender och befolkningsutveckling som påverkar fastighetsvärden på lång sikt.

HouseCanarys begränsningar

Verktygets komplexa gränssnitt kan kräva utbildning för att kunna använda avancerade analysfunktioner effektivt.

Det finns begränsad historisk data tillgänglig för nyare byggprojekt eller fastigheter på landsbygden.

Priser för HouseCanary

Grundläggande: 19 $/månad

Pro: 79 $/månad

Team: 199 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

HouseCanary-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om HouseCanary?

Se vad denna recensent hade att säga:

HouseCanary gör all research åt dig! Den bästa funktionen är rankningen av jämförbara fastigheter på en skala från 1 till 100. Nu slipper du söka igenom dåliga jämförelser! HouseCanary har sparat mig timmar av arbete med CMA. Det som tidigare tog mig 30–45 minuter tar nu max 5–10 minuter! Jag kan inte komma på en enda sak som jag ogillar med HouseCanary. Verkligen.

HouseCanary gör all research åt dig! Den bästa funktionen är rankningen av jämförbara fastigheter på en skala från 1 till 100. Nu slipper du söka igenom dåliga jämförelser! HouseCanary har sparat mig timmar av arbete med CMA. Det som tidigare tog mig 30–45 minuter tar nu max 5–10 minuter! Jag kan inte komma på en enda sak som jag ogillar med HouseCanary. Verkligen.

6. OpusClip (Bäst för att förvandla fastighetsvisningar till sociala klipp)

via OpusClip

Tänk på OpusClip som din personliga videoassistent som tittar på dina timslånga fastighetsvisningar och plockar ut de mest intressanta ögonblicken. Detta AI-drivna verktyg förvandlar dina långa videor till högkvalitativa virala klipp och identifierar automatiskt de bästa segmenten från dina annonser, kundrecensioner eller marknadsuppdateringar.

Du laddar upp ditt råmaterial och OpusClips AI analyserar innehållet för att skapa engagerande korta videoklipp som är perfekta för Instagram Reels, TikTok och YouTube Shorts.

Dessutom kan du använda den inbyggda schemaläggaren för sociala medier för att automatiskt publicera dina videor på YouTube, TikTok, Instagram och LinkedIn.

OpusClips bästa funktioner

Lägg automatiskt till korrekta undertexter till dina fastighetsvideor, så att de blir tillgängliga och engagerande för tittare som ser dem utan ljud.

Optimera ditt innehåll för olika sociala medieplattformar genom att skapa klipp i flera bildformat (9:16, 16:9, 1:1).

Använd AI-driven viralitetsscore för att identifiera vilka delar av dina fastighetsvideor som är mest benägna att engagera potentiella kunder.

Använd mallar och överlägg med ditt varumärke för att upprätthålla en konsekvent och professionell presentation i allt innehåll på sociala medier.

Begränsningar för OpusClip

Begränsade anpassningsmöjligheter för avancerade redigeringsfunktioner jämfört med traditionell videoredigeringsprogramvara.

Effektiviteten hos viralitetspoängen kan variera beroende på din specifika innehållstyp.

Gratisversionen inkluderar vattenstämplar på dina videor och begränsar den månatliga bearbetningen till 60 minuter.

OpusClip-priser

Gratis

Startpaket: 15 $/månad

Pro: 29 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

OpusClip-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 110 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om OpusClip?

Baserat på en G2-recension:

Den största fördelen med OpusClip är att du snabbt kan skapa korta varumärkesvideor som du kan dela på sociala plattformar. Bildtextfunktionen är fantastisk. Den genererar mycket exakta undertexter som du enkelt kan redigera (även om det sällan behövs) och ändra teckensnitt, färg och placering. Det är också fantastiskt att du kan spara upp till fem varumärkesmallar.

Den största fördelen med OpusClip är att du snabbt kan skapa korta varumärkesvideor som du kan dela på sociala plattformar. Bildtextfunktionen är fantastisk. Den genererar mycket exakta undertexter som du enkelt kan redigera (även om det sällan behövs) och ändra typsnitt, färg och placering. Det är också fantastiskt att du kan spara upp till fem varumärkesmallar.

7. Collov AI (Bäst för visualisering av renoveringar)

via Collov AI

Köpare har svårt att se potentialen i föråldrade eller dåligt underhållna fastigheter. Collov AI överbryggar denna fantasiklyfta genom att visa exakt hur utrymmena kan se ut efter renovering.

Plattformen analyserar rumsfoton eller planritningar och skapar flera designvarianter – tänk på olika färger, golvalternativ och möbelarrangemang. Med denna virtuella inredningslösning kan du visa hur en rivning av en vägg skulle öppna upp utrymmet eller hur moderna ytbehandlingar skulle förvandla ett omodernt kök.

AI-tekniken skapar fotorealistiska renderingar som liknar professionella inredningspresentationer, vilket gör det enklare att sälja fastigheter. Du kan också använda de integrerade verktygen för att skapa virtuella visningar och göra annonserna mer attraktiva.

Collov AI:s bästa funktioner

Experimentera med olika färger och ytbehandlingar, eller visualisera strukturella förändringar för att visa kunderna möjligheterna till omvandling och renovering.

Presentera flera olika designteman för samma utrymme för att tilltala olika köpares smak och livsstilspräferenser.

Skapa detaljerade moodboards för renoveringar som inspirerar kunderna och ger tydliga riktlinjer för entreprenörer och designers.

Visa hur olika belysningsarmaturer och fönsterdekorationer skulle förändra rummets atmosfär och övergripande estetiska utseende.

Begränsningar för Collov AI

Genererade ritningar tar eventuellt inte hänsyn till strukturella begränsningar eller byggnormer.

Begränsad möjlighet att integrera specifika möbler eller anpassade designelement

Renderingkvaliteten kan variera beroende på den ursprungliga fotokvaliteten och rummets komplexitet.

Det kanske inte ger en korrekt bild av kostnaderna eller genomförbarheten för föreslagna renoveringar.

Collov AI-prissättning

Gratis provperiod

Standard: 21 $/månad

Avancerat: 49 $/månad

Premium: 79 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Collov AI-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

🔍 Visste du att? Kapitolium ligger på mark som en gång var privat jordbruksmark. George Washington och Pierre L’Enfant förhandlade personligen med bönderna om markrättigheter för att skapa det som idag är Washington, D.C.

8. Canva (bäst för skapande av marknadsföringsinnehåll)

via Canva

Canva ger dig professionella mallar för fastighetsförvaltning för allt från fastighetsbroschyrer och inlägg på sociala medier till skyltar för öppet hus och presentationsbilder.

Med drag-and-drop-gränssnittet kan du anpassa färger, typsnitt och layouter utan att behöva lära dig komplex designprogramvara. Detta hjälper dig att upprätthålla varumärkets konsistens i allt ditt material samtidigt som du fortfarande har kreativ frihet för enskilda annonser.

Canvas AI-verktyg fungerar som en marknadsföringsassistent, med funktioner som Magic Write som hjälper till att skriva övertygande fastighetsbeskrivningar eller engagerande bildtexter för sociala medier. Dess AI-drivna fotoredigeringsverktyg, såsom Magic Eraser och Magic Edit, låter dig snabbt rensa upp bilder i annonser genom att ta bort oönskade objekt eller justera detaljer.

Plattformen hanterar även schemaläggning av sociala medier, så att du kan skapa en veckas inlägg och låta Canva publicera dem automatiskt.

Canvas bästa funktioner

Skapa högkvalitativa marknadsföringsmaterial på några minuter med hjälp av AI och mallar.

Skapa animerade inlägg på sociala medier och korta videoklipp som genererar högre engagemangsnivåer än statiska bilder.

Samarbeta med teammedlemmar i designprojekt samtidigt som du upprätthåller varumärkets enhetlighet i allt marknadsföringsmaterial.

Lagra varumärkesresurser som logotyper, färgscheman och typsnitt i delade bibliotek för enkel åtkomst och enhetlig användning i alla material.

Canva-begränsningar

En mallbaserad strategi kan resultera i att olika mäklare får liknande material.

Avancerade designfunktioner kräver ett premiumabonnemang för full funktionalitet.

Det finns begränsade anpassningsmöjligheter för mycket specifika eller unika designkrav.

Typsnitt och grafiska val kanske inte överensstämmer med specifika riktlinjer för mäklarfirmor.

Canva-priser

Gratis

Pro: 15 $/månad per användare

Team: 10 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Canva-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 5 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (12 870+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Canva?

Som delat på Reddit:

Canva är ett fantastiskt verktyg för både proffs och amatörer. Jag kan använda det om någon säger ”hej, jag behöver en animerad annons inom tio minuter”, och om någon kommer till mig med ett jobb som är så litet eller enkelt att det inte är värt min tid, som ett visitkort eller en bröllopsinbjudan, kan jag bara hänvisa dem till Canva och fortsätta med mitt arbete. Det är som en självutcheckningskassa för design.

Canva är ett fantastiskt verktyg för både proffs och amatörer. Jag kan använda det om någon säger ”hej, jag behöver en animerad annons inom tio minuter”, och om någon kommer till mig med ett jobb som är så litet eller enkelt att det inte är värt min tid, som ett visitkort eller en bröllopsinbjudan, kan jag bara hänvisa dem till Canva och fortsätta med mitt arbete. Det är som en självutcheckningskassa för design.

💡 Proffstips: Vissa AI-verktyg för fastighetsmäklare hjälper till att förbereda visningar. Klistra in fastighetsinformationen i ett AI-verktyg och be om invändningar som en köpare kan komma med. Du kommer att vara bättre förberedd att hantera frågor om layout, läge eller pris.

9. Reonomy (Bäst för forskning om kommersiella fastigheter)

via Reonomy

Kommersiella fastigheter fungerar annorlunda än bostadsfastigheter, och Reonomy förstår detta. Plattformen är specialiserad på att spåra ägande av kommersiella fastigheter, utgångna hyresavtal och utvecklingsaktiviteter som signalerar möjligheter.

Du kan undersöka vem som äger det köpcentret, när hyresgästernas hyreskontrakt löper ut och om ägaren kan vara intresserad av att sälja. Denna information hjälper dig att identifiera potentiella kunder innan de börjar aktivt leta efter lokaler eller representation.

Reonomys AI-teknik söker igenom stora mängder offentlig och proprietär data för att identifiera fastigheter som sannolikt kommer att säljas men som för närvarande inte är listade. Den övervakar också bygglov och zonändringar som indikerar kommande utvecklingsprojekt.

Med över 200 filter kan mäklare göra mycket riktade sökningar för att hitta fastigheter som perfekt matchar deras kunders kriterier.

Reonomys bästa funktioner

Övervaka hyresavtalens utgångsdatum för att identifiera hyresgäster som kan behöva nya lokaler och ta kontakt med företag som planerar att flytta.

Spåra bygglovsaktiviteter som indikerar expansions- eller renoveringsprojekt och avslöjar potentiella möjligheter för uthyrning eller försäljning.

Analysera transaktionshistorik och jämförbara försäljningar för kommersiella fastigheter för att kunna tillhandahålla noggranna marknadsanalyser och prissättningsrekommendationer.

Håll dig informerad om marknadsförändringar och möjligheter med aviseringar för specifika fastighetstyper eller geografiska områden av intresse.

Reonomys begränsningar

Fokuserar främst på kommersiella fastigheter snarare än bostadsfastigheter.

Datakvaliteten varierar mellan olika geografiska marknader och fastighetstyper.

Lärande krävs för att kunna använda avancerade forsknings- och analysverktyg effektivt.

Reonomy-priser

Gratis provperiod

Anpassad prissättning

Reonomy-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,2/5 (över 30 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Reonomy?

Ett kort utdrag från en verklig användare:

Lätt att använda – du kan ange vilken adress som helst och få all information om länet och kontaktuppgifter. Analyserna är fantastiska. Reonomy meddelar dig när en fastighet har stor sannolikhet att säljas. Du kan också skapa en rapport som visar vilka fastigheter som är i kris. De arbetar med ett projekt som gör det möjligt för dig att se alla relationer mellan ägare och de företag de är involverade i. Det visar alla fastigheter som är associerade med ägaren.

Lätt att använda – du kan ange vilken adress som helst och få all information om länet och kontaktuppgifter. Analyserna är fantastiska. Reonomy meddelar dig när en fastighet har stor sannolikhet att säljas. Du kan också skapa en rapport som visar vilka fastigheter som är i kris. De arbetar med ett projekt som kommer att göra det möjligt för dig att se alla relationer mellan ägare och de företag de är involverade i. Det visar alla fastigheter som är associerade med ägaren.

💡 Proffstips: Använd AI-verktyg för fastighetsbranschen för att sammanfatta kontrakt eller juridiska dokument till lättförståelig engelska. Det ersätter inte din advokat, men det hjälper dig att förklara viktiga punkter för nervösa köpare på ett sätt som inte känns överväldigande.

10. Cotality (Bäst för omfattande marknads- och riskanalys)

via Cotality

Cotality, tidigare CoreLogic, är en AI-driven plattform för fastighetsinformation som hjälper fastighetsmäklare att ge sina kunder en sofistikerad förståelse för historiska trender och framtida marknadspotential för stadsdelar och fastigheter.

Plattformens AI, CoreAI, analyserar miljarder datapunkter för att leverera mycket exakta automatiserade värderingsmodeller (AVM) och djupgående marknadsanalyser.

Realist och Araya, deras professionella verktyg för fastighetsinformation, förser mäklare med omfattande data om fastigheter och marknader. Du får tillgång till information om skattehistorik, fastighetsegenskaper, jämförelser utanför MLS, försäljningsregister och ägaröverföringshistorik.

"Sannolikhet att säljas"-poängen använder prediktiv analys för att identifiera fastigheter som sannolikt kommer att läggas ut till försäljning inom en snar framtid. Detta gör det möjligt för mäklare att proaktivt rikta in sina marknadsförings- och leadgenereringsinsatser.

Plattformen tillhandahåller även detaljerade riskrapporter, inklusive information om översvämnings- och skogsbrandsrisker, vilket är avgörande för att hjälpa kunderna att fatta välgrundade beslut.

Cotalitys bästa funktioner

Få djupgående marknadsanalyser och information för att öka kundernas förtroende.

Få tillgång till tillförlitliga data från över 22 000 källor som täcker 99,9 % av fastigheterna i USA.

Hitta de bästa prospekten att rikta dina insatser för att generera leads mot.

Få tillgång till brottsstatistik och säkerhetsbetyg för olika stadsdelar, inklusive trendanalyser över flera år.

Följ förändringar i skolresultat och demografiska förändringar som påverkar fastighetsvärden och familjers beslut.

Övervaka ekonomiska indikatorer, inklusive sysselsättningstrender, affärsutveckling och befolkningsökning.

Cotality-begränsningar

Den omfattande datamängden kan vara överväldigande för mäklare utan analytisk erfarenhet.

Prenumerationskostnaderna kan vara oöverkomliga för nyare mäklare eller små mäklarfirmor.

Riskbedömningar tar kanske inte hänsyn till senaste infrastrukturförbättringar eller policyändringar.

Cotality-prissättning

Anpassad prissättning

Cotality-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 40 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Cotality?

Här är en förstahandsupplevelse:

CoreLogic gör det möjligt för oss att snabbt få den information vi behöver, och deras kundservice är överlägsen. Vi har ännu inte haft några problem, och informationen är alltid korrekt.

CoreLogic gör det möjligt för oss att snabbt få den information vi behöver, och deras kundservice är överlägsen. Vi har ännu inte haft några problem, och informationen är alltid korrekt.

11. ChatGPT (Bäst för hjälp med att skapa innehåll)

via ChatGPT

Att skriva övertygande fastighetsbeskrivningar och professionella e-postmeddelanden tar tid som du inte har. ChatGPT hjälper dig att skapa kommunikation som låter polerad och engagerande utan att du behöver börja om från början varje gång.

Du kan mata in grundläggande fastighetsuppgifter och få tillbaka beskrivningar av objekt som lyfter fram unika egenskaper och tilltalar potentiella köpare.

Fastighetsmarknadsföringsverktyget hjälper också till att utforma uppföljningsmejl, inlägg på sociala medier och kundpresentationer som håller en konsekvent professionell ton. Mäklare använder det också för att rollspela förhandlingsscenarier, utveckla personliga uppföljningsmejlsekvenser och till och med skapa manus för videorundturer i fastigheter.

Utöver att skapa innehåll använder avancerade mäklare ChatGPT som ett strategiskt verktyg för analys och kundkommunikation. Det kan sammanfatta långa marknadsrapporter eller lokala nyhetsartiklar och ge viktiga diskussionspunkter för kundmöten.

ChatGPT:s bästa funktioner

Skapa mallar för kundhantering för olika transaktionsstadier, från första kontakten till avslutande gratulationer.

Undersök snabbt lokala marknadstrender och information om grannskapet för att underlätta kundsamtal och presentationer.

Skapa kalendrar för innehåll på sociala medier och utkast till blogginlägg som hjälper dig att upprätthålla en konsekvent närvaro online.

Utveckla presentationstips och dagordningar för kundmöten som säkerställer att viktiga ämnen behandlas grundligt.

ChatGPT:s begränsningar

Svaren kan innehålla felaktigheter som måste kontrolleras innan de används av kunderna.

Du har inte tillgång till marknadsdata i realtid eller aktuella fastighetsannonser.

De AI-genererade fastighetsbeskrivningarna kan sakna lokal marknadskunskap och regionala särdrag.

Kräver noggrann redigering för att säkerställa efterlevnad av fastighetsregler och standarder.

Priser för ChatGPT

Gratis

Plus: 20 $/månad

Team: 25 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning

ChatGPT-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (825+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 220 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ChatGPT?

Enligt en recensent:

Det jag gillar mest med ChatGPT är hur det hjälper mig att komma igång med mina dagliga skrivuppgifter på ett enkelt och tydligt sätt. Jag använder det regelbundet för att skriva utkast till brev, e-postmeddelanden och policyer, saker som ofta tar tid att få rätt. ChatGPT ger mig en solid utgångspunkt baserad på de tankar eller punkter jag delar, vilket hjälper mig att forma mina idéer till något strukturerat och sammanhängande. Det tar bort pressen från den tomma sidan, vilket kan vara ett av de största hindren när man skriver något från grunden.

Det jag gillar mest med ChatGPT är hur det hjälper mig att komma igång med mina dagliga skrivuppgifter på ett enkelt och tydligt sätt. Jag använder det regelbundet för att skriva utkast till brev, e-postmeddelanden och policyer, saker som ofta tar tid att få rätt. ChatGPT ger mig en solid utgångspunkt baserad på de tankar eller punkter jag delar, vilket hjälper mig att forma mina idéer till något strukturerat och sammanhängande. Det tar bort pressen från den tomma sidan, vilket kan vara ett av de största hindren när man skriver något från grunden.

12. Getfloorplan (Bäst för skapande av digitala planritningar)

via Getfloorplan

Att mäta rum och skapa planritningar manuellt är tidskrävande och felbenäget. Getfloorplan omvandlar dina fastighetsfoton till exakta arkitektritningar och 3D-modeller automatiskt.

Ladda upp foton från din visning så analyserar AI:n rummens layout, mäter dimensioner och skapar professionella planritningar som normalt skulle kräva en ritare.

Tekniken genererar också 3D-virtuella rundturer som hjälper köpare på distans att förstå rumsförhållanden och flödet mellan rummen.

För företagsanvändare erbjuder programvaran även alternativ för att välja önskad gränssnittsstil och språk, fönstervyer, inredningsstilar etc. Du kan också lägga till egna varumärkeselement till resultatet för ett professionellt utseende.

Getfloorplans bästa funktioner

Konvertera smartphonefoton till professionella arkitektritningar som uppfyller branschstandarder för noggrannhet och presentation.

Beräkna automatiskt kvadratmeteryta och rumsdimensioner, vilket eliminerar mätfel och sparar tid vid fastighetsvärderingar.

Skapa flera planritningsvyer, inklusive alternativ för möbelplacering som hjälper köpare att visualisera hur utrymmena kan användas.

Exportera planer i olika format som passar för MLS-listningar, marknadsföringsmaterial och professionella presentationer.

Begränsningar för Getfloorplan

Noggrannheten beror på fotokvaliteten och hur komplett fastighetsinformationen är.

Kan ha svårt med komplexa layouter eller ovanliga arkitektoniska detaljer.

Bearbetningstiden kan variera beroende på fastighetens storlek och komplexitet.

Begränsad möjlighet att integrera utomhusutrymmen eller detaljer i landskapsarkitekturen

Getfloorplan-priser

Grundpaket: 25 dollar

Plus Set: 45 dollar

Render Set: 49 dollar

Pro Set: 49 dollar

Maximalt pris: 69 dollar

Få betyg och recensioner av floorplan

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Getfloorplan?

En användare delade med sig av följande feedback:

De ger dig en uppsättning 2D-, 3D- och virtuella rundturer. Du laddar upp en 2D-planritning och får en komplett uppsättning 2D (med olika vinklar) samt 3D-panorama och en fantastisk virtuell rundtur. Inga nackdelar för tillfället, men en sak är att du inte kan blanda stilar.

De ger dig en uppsättning 2D-, 3D- och virtuella rundturer. Du laddar upp en 2D-planritning och får en komplett uppsättning 2D (med olika vinklar) samt 3D-panorama och en fantastisk virtuell rundtur. Inga nackdelar för tillfället, men en sak är att du inte kan blanda stilar.

13. Tableau AI (Bäst för datavisualisering och analys)

via Tableau

Fastighetsdata finns överallt, men för att förstå den krävs gedigna analytiska färdigheter. Tableau AI omvandlar komplex marknadsinformation till visuella dashboards som verkligen berättar en historia.

Du kan kombinera MLS-data, demografisk statistik och ekonomiska indikatorer för att skapa en omfattande marknadsanalys som går långt utöver enkla prisjämförelser. AI-försäljningsverktyget hjälper dig att identifiera mönster och trender som kan indikera nya möjligheter eller potentiella marknadsförändringar.

Tableau Pulse är en viktig funktion som automatiskt övervakar viktiga mätvärden – såsom leadkällor, dagar på marknaden eller prisutveckling – och levererar personliga, lättförståeliga insikter i naturligt språk.

En annan viktig AI-funktion är Tableau Agent, en konversationsassistent som gör det möjligt för mäklare att snabbt svara på frågor, skapa anpassade marknadsanalyser för kunder och identifiera mikrotendenser i specifika områden.

Tableau AI:s bästa funktioner

Skapa interaktiva instrumentpaneler som visualiserar marknadstrender och fastighetsprestanda över flera variabler och tidsperioder.

Uppdatera rapporter direkt med ny information och schemalägg dem för regelbunden distribution till kunderna.

Designa anpassade visualiseringar för specifika marknadssegment eller fastighetstyper som lyfter fram relevanta trender och möjligheter.

Dela interaktiva rapporter med kunderna så att de kan utforska data och ställa frågor under konsultationsmöten.

Begränsningar för Tableau AI

Kräver betydande investering i utbildning för att behärska avancerade analysfunktioner.

Abonnemangskostnaderna kan vara betydande för enskilda mäklare eller små team.

Datakvaliteten beror på källinformationens noggrannhet och fullständighet.

Det komplexa gränssnittet kan överväldiga användare utan erfarenhet av dataanalys.

Priser för Tableau AI

Tableau Viewer: 15 $/månad

Tableau Explorer: 42 $/månad

Tableau Creator: 75 $/månad

Enterprise Viewer: 35 $/månad

Enterprise Explorer: 70 $/månad

Enterprise Creator: 115 $/månad

Tableau+: Anpassad prissättning

Tableau AI-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 2 770 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (2 345+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Tableau AI?

Direkt från en G2-recension:

Det bästa med Tableau är hur enkelt det är att skapa snygga, interaktiva dashboards när man väl har lärt sig verktyget. Det hanterar stora datamängder bra och de visuella anpassningsalternativen är fantastiska. Jag älskar hur det gör det möjligt att väcka data till liv – det blir enklare att förklara insikter för personer utan teknisk kunskap. Drag-and-drop-gränssnittet är också mycket användbart för snabba analyser.

Det bästa med Tableau är hur enkelt det är att skapa snygga, interaktiva dashboards när man väl har lärt sig verktyget. Det hanterar stora datamängder bra och de visuella anpassningsalternativen är fantastiska. Jag älskar hur det gör det möjligt att väcka data till liv – det blir enklare att förklara insikter för personer utan teknisk kunskap. Drag-and-drop-gränssnittet är också mycket användbart för snabb analys.

💡 Proffstips: Efter en visning kan du spela in röstanteckningar med ClickUp Clips och låta ClickUp AI transkribera dem. Därefter föreslår systemet åtgärder, som att skapa en CRM-post, skriva ett e-postmeddelande eller logga nästa steg. Du fortsätter att arbeta, AI sköter administrationen.

14. Ylopo (Bäst för leadgenerering och leadvård)

via Ylopo

Att generera konsekventa leads samtidigt som man hanterar befintliga kunder är en ständig utmaning. Ylopo använder AI för leadgenerering genom att skapa riktade reklamkampanjer på Facebook, Google och andra plattformar.

Denna AI-drivna digitala marknadsföringsplattform för fastighetsmäklare poängsätter inkommande leads baserat på deras beteende och konverteringssannolikhet, så att du kan fokusera på de prospekt som är mest benägna att köpa eller sälja. Den ger också konversationsstartare och uppföljningsförslag baserat på varje leads specifika intressen och aktivitet.

Ylopo AI fungerar som en virtuell assistent som är tillgänglig dygnet runt och interagerar med leads via både text och röst. Den kan inleda konversationer, kvalificera leads genom att ställa frågor om deras tidsplan, budget och behov, och till och med boka möten.

Detta gör det till ett av de mest praktiska AI-verktygen för fastighetsmäklare som vill automatisera sin marknadsföringskanal.

Ylopos bästa funktioner

Lansera simultana riktade reklamkampanjer på flera digitala plattformar, maximera räckvidden och bibehåll samtidigt ett konsekvent budskap.

Automatisera initiala uppföljningssekvenser och vårda kampanjer för att engagera potentiella kunder under längre perioder.

Spåra lead-beteendemönster för att optimera tidpunkten för meddelanden och innehållet för olika prospektsegment.

Få konversationsstartare och samtalsämnen anpassade för varje potentiell kund baserat på deras specifika intressen och onlineaktivitet.

Ylopos begränsningar

Kräver en löpande reklambudget utöver plattformens prenumerationskostnader.

Leadkvaliteten kan variera beroende på marknadsförhållanden och kampanjoptimering.

Det kan generera leads utanför mäklarens föredragna geografiska område eller prisklass.

Automatiserad kommunikation kan sakna den personliga touch som vissa kunder föredrar.

Ylopo-priser

Anpassad prissättning

Ylopo-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Ylopo?

Se vad denna recensent hade att säga:

Jag gillar att min kundtjänstrepresentant får oss att känna att vi är deras enda kunder. Jag älskar också all AI-integration.

Jag gillar att min kundtjänstrepresentant får oss att känna att vi är deras enda kunder. Jag älskar också all AI-integration.

15. LocalizeOS (Bäst för information om grannskapet)

via LocalizeOS

LocalizeOS är ett AI-drivet operativsystem som är utformat för att förstärka en fastighetsmäklares förmåga att hantera och konvertera leads i stor skala.

Dess centrala AI-motor, Hunter, fungerar som en virtuell assistent som proaktivt interagerar med varje lead i din databas för att vårda och kvalificera dem. Detta frigör tid så att du kan fokusera din energi på transaktionsklara kunder.

Genom att analysera en leads digitala interaktioner, såsom surfhistorik, klick och svar på meddelanden, kan AI fastställa sannolikheten för att de kommer att genomföra en transaktion. Detta gör det möjligt för mäklare och team att prioritera sin pipeline och fokusera på de mest lovande möjligheterna.

Plattformen integreras sömlöst med befintliga CRM-system och leadkällor, vilket ger fastighetsmäklare ett kraftfullt, centraliserat system för att hantera sin verksamhet och omvandla fler leads till avslutade affärer.

LocalizeOS bästa funktioner

Leverera personliga förslag på objekt till kunder baserat på deras tidigare interaktioner och preferenser, och skapa en överlägsen upplevelse.

Kvalificera och vårda dina leads med AI så att du kan fokusera på att avsluta affärer.

Återaktivera vilande leads med personliga och automatiserade meddelanden.

Få insikter om transaktionsbenägenhet så att du kan fokusera på de leads som är närmast att fatta ett beslut.

Integrera det smidigt med din befintliga teknikstack av CRM- och marknadsföringsverktyg.

Begränsningar för LocalizeOS

Mäklare och team som letar efter en allt-i-ett-lösning med avancerade funktioner för transaktionshantering eller efterbehandling kan behöva integrera den med andra verktyg.

Abonnemangskostnaderna kan vara en utmaning för nyare mäklare eller små mäklarfirmor.

Priser för LocalizeOS

Mäklare: 249 USD/månad per mäklare + 15 % hänvisningsavgift

Team: 749 $/månad (upp till 5 mäklare) + 12 % hänvisningsavgift

Mäklare: Anpassad prissättning

LocalizeOS betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (25+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (45+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om LocalizeOS?

Så här beskrev en användare sin upplevelse:

LocalizeOS har visat sig vara mycket fördelaktigt för att återengagera våra äldre leads med våra mäklare. Vi har framgångsrikt återupplivat vilande leads och väckt deras intresse för fastighetsannonser igen. Dessutom fungerar denna programvara och deras mänskliga assistans som ett internt säljteam, som effektivt schemalägger möten för våra mäklare och upprätthåller momentum i lead-engagemanget för att underlätta pågående fastighetssökningar.

LocalizeOS har visat sig vara mycket fördelaktigt för att återengagera våra äldre leads med våra mäklare. Vi har framgångsrikt återupplivat vilande leads och väckt deras intresse för fastighetsannonser igen. Dessutom fungerar denna programvara och dess mänskliga assistans som ett internt säljteam, som effektivt schemalägger möten för våra mäklare och upprätthåller momentum i lead-engagemanget för att underlätta pågående fastighetssökningar.

💡 Proffstips: Skapa återanvändbara AI-prompter för dina arbetsflöden. Till exempel: ”Skriv en vänlig uppföljning efter en visning där du nämner kökslayouten och uppmuntrar till frågor.” Spara 3–5 sådana prompter och återanvänd dem dagligen med små ändringar.

AI: Jag är såld på ClickUp

Du arbetar med fastigheter för att avsluta affärer, inte för att slösa tid på att fixa trasiga arbetsflöden. Om dina system är splittrade förlorar du både tid och kontroll.

ClickUp samlar allt på ett ställe. Uppgifter, leads, listningar, uppföljningar, dokument, teamuppdateringar – allt i ett enda arbetsutrymme. Dessutom hjälper den integrerade AI- och AI-drivna automatiseringen dig att skriva snabbare, automatisera uppgifter och enkelt hålla koll på alla rörliga delar.

