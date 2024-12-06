De bästa CRM-programmen för fastighetsförvaltning för fastighetsförvaltare

Mellan att hantera kommunikationen med hyresgästerna, spåra underhållsbegäranden och hålla reda på hyresavtalen kan fastighetsförvaltning snabbt bli överväldigande.

Men tänk om du kunde effektivisera alla dessa uppgifter i ett enda, effektivt system? Det är där CRM-programvara (Customer Relationship Management) kommer in i bilden.

Oavsett om du ansvarar för en enda fastighet eller förvaltar en omfattande fastighetsportfölj, underlättar rätt CRM-system för fastighetsförvaltning arbetsflödena och låter dig fokusera på det som verkligen är viktigt – att bygga starka relationer med hyresgästerna för att maximera lönsamheten. 📈

I den här artikeln har vi handplockat de 11 bästa CRM-programvarulösningarna för fastighetsförvaltning. Oavsett om du förvaltar ett fåtal enheter eller en omfattande portfölj hjälper dessa verktyg dig att hålla ordning, spara tid och utveckla din verksamhet. Låt oss utforska de bästa alternativen!

Vad ska du leta efter i ett CRM-system för fastighetsförvaltning?

Rätt CRM-system kan vara ryggraden i din fastighetsförvaltning, öka produktiviteten och höja hyresgästernas nöjdhet. Dessutom samlar de hyresgäster, fastighetsägare och förvaltare på samma plattform och överbryggar klyftan mellan förväntningar och verklighet.

Med så många olika CRM-program att välja mellan är det viktigt att fokusera på de viktigaste funktionerna som hjälper dig att uppnå dina mål som fastighetsförvaltare. Här är vad du bör leta efter i ett CRM-system för fastighetsförvaltning:

✅ Heltäckande leadhantering: Välj ett CRM-system för fastighetsförvaltning som täcker hela livscykeln från lead till hyresgäst, från förfrågan till undertecknande av hyresavtal. Det bör innehålla kommunikationsverktyg, funktioner för att spåra förfrågningar och dokumenthantering, för att nämna några funktioner.

✅ Anpassning av arbetsflöden: Välj ett CRM-system för fastighetsförvaltning som passar de olika arbetsflödena hos olika fastighetsförvaltningsföretag. Programvaran bör göra det möjligt för användarna att anpassa pipelines, arbetsflöden och rapportering efter specifika krav.

✅ Automatisering av uppgifter: Leta efter ett CRM-system som automatiserar rutinuppgifter som att skicka hyrespåminnelser, schemalägga underhåll och följa upp leads. Detta ökar effektiviteten genom att spara tid och minska manuella fel, och gör det möjligt för dig att fokusera på mer strategiska aspekter av din verksamhet.

✅ Ekonomisk uppföljning: Välj ett CRM-system för fastighetsförvaltning som har inbyggda verktyg för hyresinkassering, fakturering och kostnadsuppföljning för att förenkla ekonomihanteringen och få en tydlig översikt över fastighetens resultat.

✅ Analys och rapportering: Välj ett CRM-system med omfattande rapporterings- och analysfunktioner som hjälper dig att generera datadrivna insikter om intäkter, beläggningsgrad, hyresintäkter och feedback från hyresgäster. På så sätt kan du optimera din verksamhet med hjälp av dessa anpassningsbara instrumentpaneler och rapporter.

✅ Mobil tillgänglighet: Välj ett CRM-system med en mobilapp eller som är mobilresponsivt. Fastighetsförvaltare och fastighetsmäklare är alltid på språng, vilket innebär att de måste utföra uppgifter relaterade till hyresgästhantering när de är ute på fältet. Ett kraftfullt CRM-system med en fullfjädrad mobilapp gör det möjligt för dem att hålla koll på dessa uppgifter när som helst och var som helst.

✅ Integrationsmöjligheter: Välj ett CRM-system som integreras smidigt med andra verktyg som du använder dagligen, till exempel bokföringsprogram, marknadsföringsplattformar och webbplatser för fastighetsannonser. Detta säkerställer ett smidigt arbetsflöde och eliminerar behovet av manuell datainmatning, vilket sparar tid och minskar risken för fel.

🧠 Kul fakta: Den globala marknaden för CRM-programvara för fastighetsförvaltning förväntas nå 10,6 miljarder dollar år 2032 med en imponerande årlig tillväxt på 12,2 %!

De 11 bästa CRM-programmen för fastighetsförvaltning

Här är en sammanställning av 11 av de bästa CRM-programvarulösningarna för fastighetsförvaltning som uppfyller alla dina krav:

1. ClickUp (Bäst för projektledning och kundrelationer inom fastighetsbranschen)

Övervaka dina fastigheter samtidigt som du förbättrar kundrelationerna och hanterar leads med hjälp av ClickUps programvara för kundrelationshantering

Det som utmärker ClickUps projektledningslösning för fastighetsbranschen är dess förmåga att anpassas till dina unika arbetsflöden. Med konfigurerbara instrumentpaneler, avancerade funktioner för uppgiftshantering och omfattande samarbetsverktyg som integrerad chatt förenklar ClickUp även de mest komplexa arbetsuppgifterna.

Dessutom automatiserar plattformen repetitiva uppgifter, såsom att dela uppdateringar och skicka aviseringar, via ClickUp Automation, vilket sparar dig värdefull tid och ansträngning inom fastighetsförvaltning.

Dessutom inkluderar ClickUps CRM-arbetsflöden AI-driven beslutsfattande och kraftfull dataanalys i arbetsflödena. Detta gör att du kan effektivisera verksamheten och fatta smartare, välgrundade beslut som driver ditt företag framåt.

Oavsett om du är en ensam fastighetsförvaltare eller en del av ett stort fastighetsteam, kan ClickUp enkelt anpassas efter dina behov och säkerställa effektivitet och produktivitet på alla nivåer.

ClickUps bästa funktioner

Spåra leads visuellt i din försäljningspipeline med hjälp av anpassningsbara ClickUp-vyer för att förbättra samarbetet och effektiviteten.

Spara en detaljerad kommunikationshistorik för att anpassa interaktionen med hyresgästerna och hantera leads effektivt.

Samarbeta smidigt med ditt team genom realtidskommunikation med ClickUp Chat och dela resurser enkelt mellan sälj- och marknadsföringsteamen.

Använd analyser och omfattande rapporter från ClickUp Dashboards för att fatta datadrivna beslut och optimera fastighetens prestanda.

Förenkla arbetsflödena med tillgång till ett bibliotek med mallar för fastighetsförvaltning.

Begränsningar för ClickUp

Den initiala installationen kan kännas överväldigande på grund av dess omfattande funktioner.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 dollar per medlem och månad

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5,0 (9900+ recensioner)

Capterra: 4,6/5,0 (över 4300 recensioner)

2. HubSpot (bästa CRM-systemet med inbyggda marknadsförings- och försäljningsfunktioner)

via HubSpot

Om du letar efter ett CRM-system för fastighetsförvaltning som utmärker sig inom försäljning och marknadsföring, behöver du inte leta längre än HubSpot CRM, som effektiviserar arbetsflöden och hanterar kundrelationer på ett smidigt sätt.

Med integration i marknadsföringsverktyg för fastigheter ger HubSpot ditt team möjlighet att genomföra engagerande kampanjer under hela uthyrningsprocessen – från att attrahera potentiella hyresgäster till att vårda långsiktiga relationer. Dessutom hjälper det användarvänliga gränssnittet och de kraftfulla funktionerna, såsom automatiserade e-postkampanjer och marknadsföringsanalyser, dig att fokusera på att bygga starka relationer och utveckla din verksamhet.

Genom att konsolidera dina verktyg och data förbättrar HubSpot din fastighets attraktionskraft och ökar beläggningsgraden på ett effektivt sätt.

HubSpots bästa funktioner

Förenkla leadhanteringen med inbyggda spårningsverktyg

Inkorporera e-post- och socialmediamarknadsföring för effektiv kundkontakt

Övervaka fastighetsförfrågningar och förstå trenderna inom fastighetsförsäljning genom analyser och rapportering.

HubSpots begränsningar

Begränsade anpassningsmöjligheter kan kännas begränsande för ledningsgrupper

Avancerade CRM-lösningar är betalbara.

HubSpot-priser

Gratis verktyg: Gratis för upp till 2 användare

Startpaket: 20 $/månad per användare

Professional: 890 $/månad för tre användare (ytterligare användare kostar 50 $/månad)

Enterprise: 3600 $/månad för fem användare (ytterligare användare kostar 75 $/månad)

HubSpot-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5,0 (över 12 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5,0 (över 4200 recensioner)

3. Pipedrive (Bästa CRM-systemet för fastighetsförvaltning för processvisualisering)

via Pipedrive

Pipedrive CRM erbjuder en unik kombination av enkelhet och effektivitet för fastighetsförvaltning. Dess visuella CRM-system speglar de olika stegen i fastighetsuthyrning och hjälper till med leadhantering, så att du kan spåra fastigheter, interaktioner med hyresgäster och förhandlingar.

Anpassningsbara pipelines låter dig anpassa stegen efter ditt specifika arbetsflöde, så att varje steg – från den första förfrågan till undertecknandet av hyresavtalet – hanteras effektivt. Pipedrives automatiseringsfunktioner hanterar rutinuppgifter som uppföljningar och påminnelser, vilket frigör tid för fastighetsförvaltningsteamen att använda till mer strategiska aktiviteter.

Verktygets enkla inlärningskurva, visuella och användarvänliga gränssnitt och kraftfulla verktyg för leadhantering gör det idealiskt för växande fastighetsföretag.

Pipedrives bästa funktioner

Spåra kundkommunikation och fastighetsannonser i en centraliserad instrumentpanel

Integrera med e-post och kalendrar för smidig uppgiftshantering

Förbättra arbetsflödets effektivitet med avancerad anpassning av försäljningspipeline

Generera AI-drivna insikter för att förbättra affärskonverteringar

Begränsningar i Pipedrive

Erbjuder inte någon kostnadsfri plan.

Automatiseringen inom marknadsföring är begränsad jämfört med konkurrenterna.

Pipedrive-priser

Essential: 14 $/månad per användare

Avancerad : 29 $/månad per användare

Professional : 59 $/månad per användare

Power : 69 $/månad per användare

Enterprise: 99 $/månad per användare

Pipedrive-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5,0 (över 2100 recensioner)

Capterra: 4,5/5,0 (över 3000 recensioner)

4. Lone Wolf Front Office (bästa CRM-programvaran för integrerad lead nurturing och MLS)

via Lone Wolf Technologies

Lone Wolf Front Office erbjuder ett omfattande fastighetsförvaltningsprogram som sömlöst integrerar fastighetsspecifika funktioner, såsom hantering av fastighetsannonser, marknadsföringsautomatisering, hyreshantering etc. , i CRM-processen.

Genom att centralisera viktiga funktioner hjälper Lone Wolf Front Office fastighetsförvaltare att spara tid, minska fel och fokusera på att utveckla sin verksamhet. Som ett resultat kan du automatisera lead-hantering, effektivisera marknadsföringen och integrera med Multiple Listing Service (MLS)-databaser.

Lone Wolf Front Office bästa funktioner

Automatisera rutinuppgifter som hyrespåminnelser och underhållsförfrågningar för att öka effektiviteten och minska den manuella arbetsbelastningen.

Förbättra relationerna med hyresgästerna genom att hantera all kommunikation och dokumentation i en centraliserad databas.

Erbjuder integrerade verktyg för kunddata, listning och transaktionshantering.

Få användbara insikter genom rapportering och analys

Begränsningar för Lone Wolf Front Office

Datasynkroniseringen är buggig och opålitlig.

Den initiala installationen är tidskrävande för nya användare.

Priser för Lone Wolf Front Office

Anpassade priser

Lone Wolf Front Office – betyg och recensioner

G2 : 3,6/5,0 (över 130 recensioner)

Capterra: 4,4/5,0 (över 300 recensioner)

5. Zoho CRM (bästa CRM-programvaran för fastighetsförvaltning för anpassningar)

via Zoho CRM

Zoho CRM är en allt-i-ett-plattform för fastighetsbranschen som är utformad för att tillgodose de unika behoven hos fastighetsförvaltare, fastighetsmäklare, utvecklare och mäklarfirmor av alla storlekar. Den erbjuder verktyg för hantering av försäljningsprocesser och fastighetsförvaltning som effektiviserar arbetsflöden, automatiserar uppgifter och hjälper dig att avsluta fler affärer på ett effektivt sätt.

Med Zoho CRM kan fastighetsförvaltningsteam anpassa plattformens intuitiva gränssnitt och använda AI-drivna insikter för att förbättra sina marknadsförings- och försäljningsinsatser inom fastighetsbranschen.

Med mobilappen kan du också hålla kontakten när du är på språng. Integrationer med verktyg som Zillow och ett brett utbud av telefontjänstleverantörer kopplar samman alla dina fastighetsförvaltningsuppgifter i ett enda gränssnitt.

Zoho CRMs bästa funktioner

Generera fastighetsleads från olika kanaler och följ dem tills de blir affärsmöjligheter.

Automatisera dina försäljningsprocesser genom att tilldela leads till säljare baserat på fördefinierade kriterier.

Få datadrivna insikter genom Zia, en AI-driven virtuell assistent.

Få central tillgång till viktiga dokument med ett intelligent dokumentbibliotek som kopplar relevanta filer till rätt lead eller affär.

Begränsningar för Zoho CRM

Brant inlärningskurva för icke-tekniska användare

Avancerade funktioner kräver ytterligare tillägg.

Priser för Zoho CRM

Gratis

Standard : 20 $/månad per användare

Professional : 35 $/månad per användare

Enterprise : 50 $/månad per användare

Ultimate: 65 $/månad per användare

Zoho CRM-betyg och recensioner

G2 : 4,1/5,0 (över 2600 recensioner)

Capterra: 4,3/5,0 (över 6800 recensioner)

🔎 Visste du att? Det äldsta fastighetsmäklarföretaget i USA grundades 1855 i Chicago, Illinois. Det hette ursprungligen ”L. D. Olmsted & Co.”, men bytte senare namn till ”Baird & Warner” och är fortfarande verksamt.

6. Entrata (bästa CRM-leverantören för marknadsföring inom fastighetsförvaltning)

via Entrata

Entrata utmärker sig inom automatisering av fastighetsförvaltning. Detta verktyg är ett av de mest populära CRM-systemen för fastighetsförvaltning och gör det möjligt för fastighetsförvaltare att samla in hyror, kommunicera med hyresgäster, spåra underhållsförfrågningar och mycket mer.

Verktyget är skräddarsytt för att möta kraven inom modern fastighetsförvaltning och erbjuder avancerade funktioner som förenklar dagliga uppgifter och stöder företagets tillväxt. Det genererar även rapporter om mätvärden relaterade till marknadsföringskampanjer, ekonomi, hyresgästnöjdhet etc., vilket gör det till ett av de bästa CRM-systemen för fastighetsförvaltning för att förbättra den operativa effektiviteten.

Entratas bästa funktioner

Optimera hyresadministrationen genom centraliserad dokumentlagring, automatiserade hyresförnyelser och smidig spårning av hyresvillkor och utgångsdatum.

Marknadsför lediga fastigheter effektivt med inbyggda verktyg

Spåra alla dina data och kundinteraktioner på en enda instrumentpanel.

Få insikter om hur du hanterar underhållsteam för operativ effektivitet med rapportering och analys.

Entratas begränsningar

Alltför komplexa för små team med grundläggande krav

Integrationsmöjligheterna är begränsade med tredjepartsapplikationer och plattformar.

Entrata-priser

Kundprissättning

Betyg och recensioner för Entrata

G2 : 4,5/5,0 (470+ recensioner)

Capterra: 4,6/5,0 (360+ recensioner)

7. Monday CRM (bästa CRM-programvaran för anpassade arbetsflöden)

via Monday CRM

Monday CRM är en visuellt tilltalande plattform som integrerar uppgiftshantering, leadhantering och processoptimering i en plattform för kundrelationer. Den kan enkelt anpassas för fastighetsförvaltning och effektiviserar arbetsflöden genom att centralisera fastighetsannonser, leadspårning och kundkommunikation i ett intuitivt gränssnitt.

Fastighetsägare och förvaltare använder det för att skapa anpassade arbetsflöden baserade på specifika fastighetsbehov, såsom marknadsföringsinsatser eller kommunikation med hyresgäster.

Det bästa av allt? CRM-mallarna som finns tillgängliga på Monday erbjuder en flexibel lösning som hjälper dig att öka försäljningen utan att behöva uppfinna hjulet på nytt.

Monday CRMs bästa funktioner

Anpassa dina arbetsflöden så att de speglar dina fastighetsförvaltningsprocesser med det intuitiva dra-och-släpp-gränssnittet.

Följ projektets framsteg visuellt med hjälp av Gantt-diagram och Kanban-tavlor.

Integrera enkelt med verktyg som Slack och Google Workspace.

Automatisera rutinuppgifter som uppföljningar och statusuppdateringar för att spara tid och öka effektiviteten.

Begränsningar för Monday CRM

Priserna stiger i takt med att teamen växer och omfattar flera användare.

Saknar inbyggda verktyg för ekonomisk förvaltning som är nödvändiga för fastighetsbranschen.

Priser för Monday CRM

Grundläggande : 15 USD/månad per användare för 10 användare

Standard : 20 $/månad per användare för 10 användare

Pro : 33 $/månad per användare för 10 användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Monday CRM-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5,0 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,7/5,0 (390+ recensioner)

8. Knock (bästa CRM-systemet för optimering av lead-to-lease)

via Knock CRM

Om du letar efter ett dedikerat CRM-system för fastighetsförvaltning som optimerar processen från lead till hyreskontrakt för fastighetsägare och förvaltare kan Knock vara rätt CRM-plattform för dig.

Med skräddarsydda tjänster för fastighetsuthyrning kan du använda Knock för att maximera beläggningsgraden, förbättra relationerna med hyresgästerna, spåra prestationsmått och effektivisera arbetsflödena för uthyrning.

Knocks intuitiva instrumentpanel ger också insikter i realtid och anpassningsbara rapporter, vilket gör det möjligt för fastighetsförvaltare att snabbt fatta välgrundade beslut.

Knock erbjuder också enkla automatiseringsfunktioner som förenklar rutinuppgifter som förnyelse av hyreskontrakt och underhållsförfrågningar, så att du kan fokusera på att öka hyresgästernas nöjdhet och utöka din fastighetsportfölj.

Knock bästa funktioner

Korsförsälj och täck samtal över många fastigheter med hjälp av täckning för flera fastigheter.

Redigera teamet och få tillgång till teammöten, scheman och fastighetsvisningar

Hantera problem från en enda instrumentpanel med en praktisk att göra-lista innan de påverkar nettointäkterna.

Integreras med leasingprogramvara och fastighetsförvaltningssystem

Knock-begränsningar

Anpassningsmöjligheterna är något begränsade.

Prissättningen är inte transparent.

Knock-prissättning

Anpassade priser

Knock-betyg och recensioner

G2 : 4,9/5,0 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,8/5,0 (över 20 recensioner)

9. Wise Agent (bästa CRM-programvaran för fastighetsförvaltning)

via Wise Agent

Från att skicka e-postmeddelanden och sms med ditt varumärke till att skapa snygga nyhetsbrev – Wise Agent gör marknadsföringen av fastighetsförvaltning enkel och effektiv. Den enkla prissättningen och det avskalade designen gör det till ett utmärkt val för en enskild fastighetsmäklare eller ett litet team.

Förbättra din marknadsföring med iögonfallande fastighetsbroschyrer, personliga vykort och en AI-driven skrivassistent som förbättrar din kommunikation med kunderna.

Wise Agents bästa funktioner

Skapa fantastiska nyhetsbrev på flera språk för att nå en bredare publik och hålla kunderna informerade.

Få tillgång till ett omfattande bibliotek med standardinnehåll och anpassningsbara mallar för att snabbt skapa professionellt marknadsföringsmaterial.

Anpassa kommunikation och tjänster med kontaktsegmentering

Skapa högkvalitativt marknadsföringsinnehåll utan ansträngning med AI Writing Assistant

Begränsningar för Wise Agent

Mobilappens funktionalitet behöver förbättras

Rapporteringsverktygen är grundläggande jämfört med konkurrenterna.

Wise Agent-priser

Månadsvis : 49 $/månad

Årligt : 499 $/år

Enterprise: Anpassad prissättning

Wise Agent-betyg och recensioner

Capterra: 4,4/5,0 (över 530 recensioner)

10. Buildium (bästa programvarusystemet för fastighetsförvaltning från början till slut)

via Buildium

Buildium är en mångsidig plattform för hantering av hela fastighetsförvaltningscykeln, från hyresgästers inflyttning till finansiell rapportering. Plattformen har omfattande funktioner och verktyg för att automatisera uppgifter som hyresinkassering, effektivisera underhållsförfrågningar, spåra hyresavtal, optimera prissättningsdetaljer och analysera data för att minska manuellt arbete med bara några få klick.

En av dess unika funktioner är bokföringsverktyget som fullständigt och noggrant spårar varje betalning, hanterar leverantörsskulder och avstämmer bankkonton automatiskt.

Som en enda resurs är detta programvarusystem perfekt för fastighetsförvaltare som övervakar flera hyresenheter eller bostadsfastigheter.

Buildiums bästa funktioner

Inkluderar hyresgästkontroll för att sortera kunddata och registrera kvalificerade hyresgäster.

Ta emot arbetsorder från boende, ägare eller anställda genom att låta dem bifoga bilder, dokument och videor.

Betala leverantörsfakturor i Buildium med plattformen som sparar informationen för återkommande betalningar.

Skapa massutskick eller enstaka e-postmeddelanden från plattformen – du kan till och med skapa och skriva ut adressetiketter.

Begränsningar för Buildium

Priserna kan kännas höga för små fastighetsföretag.

Mobilappen saknar funktioner och egenskaper som finns tillgängliga på datorn.

Buildiums priser

Essential : från 58 $/månad

Tillväxt : från 183 USD/månad

Premium: från 375 $/månad

Buildium-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5,0 (över 210 recensioner)

Capterra: 4,5/5,0 (över 2000 recensioner)

11. Propertyware (bästa CRM-programvaran för förvaltning av enfamiljshus)

via Propertyware

Om du förvaltar enfamiljshus som hyresfastigheter bör du kolla in Propertyware. Programmet är utformat för att möta de unika utmaningarna på denna marknad och erbjuder realtidsinsikter och automatiseringsfunktioner som gör komplexa uppgifter mer hanterbara.

Med sin anpassningsbara plattform kombinerar Propertyware många verktyg för att förenkla den dagliga driften och hantera allt från bokföring och underhåll till marknadsföring och kommunikation med hyresgäster.

Det intuitiva användargränssnittet och den mobila tillgängligheten gör att du alltid har tillgång till viktig information när du behöver den, vilket förbättrar din förmåga att reagera snabbt och fatta välgrundade beslut.

Propertywares bästa funktioner

Optimera bokföringsuppgifterna med integrerade finansiella verktyg som är särskilt utformade för fastighetsförvaltning.

Förbättra kommunikationen med hyresgäster och ägare med hjälp av varumärkesportaler

Förenkla underhållshanteringen genom att effektivt spåra arbetsorder, schemalägga tjänster och övervaka leverantörsrelationer.

Använd unika verktyg för att marknadsföra lediga fastigheter och snabbt fylla dem med riktade fastighetsvarningar.

Begränsningar för Propertyware

Gränssnittet känns föråldrat och saknar den intuitivitet som finns i moderna alternativ.

Erbjuder begränsad support för förvaltning av flerfamiljshus

Priser för Propertyware

Grundläggande : 1 $/enhet/månad (minst 250 $/månad) + implementeringsavgift på 2 gånger månadsabonnemanget

Plus : 1,50 $/månad per enhet (minst 350 $/månad) + implementeringsavgift på 2x månadsabonnemang

Premium: 2 $/månad per enhet (minst 450 $/månad) + implementeringsavgift på 2 gånger månadsabonnemanget

Betyg och recensioner av Propertyware

G2 : 3,7/5,0 (över 20 recensioner)

Capterra: 3,9/5,0 (310+ recensioner)

Hantera fastigheter och mer med ClickUp

Att investera i CRM-program för fastighetsförvaltning är ett bevis på ditt kontinuerliga engagemang för att förbättra hyresgästernas upplevelse och stimulera tillväxten inom fastighetsbranschen. Det kan dock verka överväldigande att hitta det perfekta CRM-programmet för fastighetsförvaltning bland alla tillgängliga alternativ.

Om du letar efter en plattform som går utöver grundläggande CRM-funktioner och erbjuder robusta verktyg för fastighetsprojektledning, är ClickUp utan tvekan det bästa valet. Dess flexibilitet, anpassningsmöjligheter och kraftfulla funktioner gör det till ett överlägset val för fastighetsförvaltare som strävar efter effektivitet och skalbarhet.

Registrera dig för ClickUp idag och förbättra din fastighetsförvaltning! 🏆