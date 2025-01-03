De 10 bästa CRM-mallarna för fastighetsbranschen för bättre kundhantering

Känner du dig överväldigad av oändliga uppföljningar, förfrågningar och transaktioner som fastighetsmäklare?

Att hantera fastighetsverksamhet innebär att balansera kundrelationer, avsluta affärer snabbare och hålla ordning. Ett CRM-system (customer relationship management) kan hjälpa till med dessa uppgifter.

90 % av mäklarna anser att CRM-system för fastighetsbranschen hjälper dem att hantera leads och avsluta affärer.

Till exempel rapporterade Zillow, ett fastighetsteknikföretag, en ökning på 40 % i kundlojalitet och en ökning på 25 % i konvertering av leads.

I det här blogginlägget diskuteras de bästa CRM-mallarna för fastighetsbranschen som är skräddarsydda för dina affärsbehov.

Vad är CRM-mallar för fastighetsbranschen?

CRM-mallar för fastighetsbranschen är fördesignade verktyg som hjälper mäklare att hantera kundrelationer, underlätta kommunikation och organisera arbetsflödet på ett effektivt sätt. Dessa mallar kan innehålla e-postmallar för uppföljningar, listor för uppgiftshantering, ark för spårning av leads och diagram över försäljningspipeline.

Så här kan en CRM-mall för fastighetsbranschen göra skillnad:

Håll ordning: Samla information om leads, kundinteraktioner och fastighetsannonser på ett ställe för snabb åtkomst och smidigare arbetsflöden.

Missa aldrig en uppföljning: Se till att du håller kontakten med kunderna i tid med automatiska påminnelser, så att engagemanget förblir högt och möjligheterna intakta.

Arbeta smartare, inte hårdare: Förenkla repetitiva uppgifter och frigör tid i din kalender för det som är viktigast, att avsluta affärer och bygga relationer.

Förbättra kundsupporten: Anpassa kommunikationen för att ge kunderna en skräddarsydd upplevelse som bygger förtroende samtidigt som du stärker ditt varumärkes röst.

Spåra framsteg enkelt: Använd inbyggda rapporteringsverktyg för att övervaka prestanda, förfina din strategi och fatta datadrivna beslut.

Låt oss nu undersöka vad som kännetecknar en effektiv fastighetsmall.

Vad kännetecknar en bra fastighetsmall?

En bra CRM-mall för fastighetsbranschen är enkel, anpassningsbar och utformad för att möta fastighetsmäklares specifika behov. Men vad är det som utmärker de bästa mallarna?

Låt oss se!

Fastighetsspecifika användningsfall : Innehåller avsnitt för spårning av leads, fastighetsannonser och kundinteraktioner som är anpassade efter fastighetsbranschens arbetsflöden.

Anpassning för olika typer av fastigheter : Anpassas efter olika typer av fastigheter (bostäder, kommersiella fastigheter, hyresfastigheter) och kundbehov.

Automatiserade kunduppföljningar : Har inbyggda påminnelser för uppföljningar av fastighetsvisningar, förfrågningar och erbjudanden.

Hantering av affärspipeline : Hjälper dig att hålla koll på framstegen genom olika steg som visningar, förhandlingar och avslut.

Integration av fastigheter och kunder : Kombinerar kunduppgifter med fastigheter som de är intresserade av, vilket möjliggör personlig kommunikation.

Rapportering av försäljningsresultat : Ger insikter om konverteringsgraden för leads, försäljningsresultat och avtalstider specifika för fastighetsbranschen.

Samarbetsverktyg: Möjliggör teamsamarbete för hantering av flera objekt, kundkontakter och uppgifter.

Nu när du har en tydlig bild av vad du ska leta efter i en CRM-mall är det dags att utforska de verktyg som fastighetsmäklare litar på – ClickUps fastighetsmallar (psst... de håller snabbt på att bli en favorit i branschen just nu!).

Deanna Connolly, mäklare på Foundry Commercial, säger att

ClickUp gör det möjligt för oss att SNABBT överlämna projekt till varandra, ENKELT kontrollera projektstatus och ger vår chef en inblick i vår arbetsbelastning när som helst utan att hon behöver störa oss. Vi har sparat minst en dag per vecka genom att använda ClickUp. Antalet e-postmeddelanden har minskat AVSEVÄRT.

ClickUp gör det möjligt för oss att SNABBT överlämna projekt till varandra, ENKELT kontrollera projektstatus och ger vår chef en inblick i vår arbetsbelastning när som helst utan att hon behöver störa oss. Vi har sparat minst en dag per vecka genom att använda ClickUp. Antalet e-postmeddelanden har MINSKAT AVSEVÄRT.

👀 Visste du att? Forskning visar att november statistiskt sett är den bästa månaden för att sälja bostäder till högre priser.

CRM-mallar för fastighetsbranschen

Föreställ dig ett CRM-verktyg för fastighetsbranschen där alla dina fastighetsaffärer, kunder och marknadsföringsplaner hålls organiserade utan ansträngning.

ClickUp är en högt rankad programvara för projektledning inom fastighetsbranschen som används av högeffektiva team i företag av olika storlek.

Låt oss ta en titt på några av de mallar som ClickUp erbjuder.

1. ClickUp-mallen för fastighetsmäklare

Ladda ner den här mallen Förlora aldrig potentiella kunder igen med ClickUp-mallen för fastighetsmäklare.

ClickUp Real Estate Agent Template är en omfattande lösning för upptagna fastighetsmäklare. Den centraliserar viktig information och förbättrar viktiga CRM-processer som visningar av fastigheter, hantering av annonser och kundkommunikation. Dessutom hjälper drag-and-drop-funktionen dig att driva affärer genom flera steg.

Mallens anpassade statusar (som Öppen, Kontaktad, Kontrakt skickat) gör det enkelt att spåra varje kunds resa, medan anpassade fält möjliggör kategorisering och effektiv visualisering av varje transaktionssteg.

Om en kund till exempel söker efter en lägenhet i centrum kan mäklaren skapa en uppgift med hjälp av anpassade statusar som ”Visning av fastigheten planerad” och ”Förhandlingar pågår”.

Ytterligare funktioner som tidsspårning, beroendevarningar och e-postintegrationer säkerställer smidig projektledning, vilket hjälper mäklare att spara tid och minska fel, allt inom ClickUp.

✨Perfekt för mäklare, team och förmedlare som vill övervaka mäklarnas prestationer, kontrollera pipeline-status och fatta datadrivna beslut.

2. ClickUp-mallen för fastighetskalkylblad

Ladda ner den här mallen Spåra och filtrera fastighetsstatus med hjälp av färgkodade etiketter i ClickUp Real Estate Spreadsheet Template.

ClickUp Real Estate Spreadsheet Template är din allt-i-ett-lösning för att spåra potentiella leads, hantera affärer och organisera kundinformation – allt på ett ställe.

Behöver du snabb tillgång till viktiga detaljer? Prova anpassningsbara statusar som "Att sälja", "Förhandling" och "Såld" för att kategorisera allt. Anpassningsbara fält låter dig logga viktiga uppgifter som adress, nettoinkomst, initialt pris, slutligt försäljningspris, yta och årlig försäkring.

Du kan visa layouten i fem anpassade vyer med ClickUp-konfigurationer som "Fastighet" och "Plats". Du kan till exempel använda den här mallen för att filtrera kalkylbladet och se alla fastigheter på en specifik plats eller de som för närvarande är under förhandling.

✨Perfekt för investerare som vill organisera sina portföljer, övervaka fastigheters prestanda och fatta välgrundade beslut.

3. ClickUp-mallen för fastighetsmarknadsföring

Ladda ner den här mallen Med ClickUp Real Estate Marketing Template kan du lägga till den fastighet du vill marknadsföra och tilldela varje objekt till en separat uppgift för enkel identifiering.

ClickUp Real Estate Marketing Template hjälper dig att hantera din marknadsföringsstrategi. Den låter dig välja de perfekta marknadsföringsplanerna och kanalerna, fastställa tydliga riktlinjer för varumärket och organisera en marknadsföringskalender för att hålla koll på alla dina fastighetsaktiviteter.

Denna mall erbjuder många visningsalternativ, inklusive olika perspektiv och insikter, så att du kan se alla dina marknadsförda objekt på ett överskådligt sätt. Det är som att ha ett komplett marknadsföringsverktyg för fastigheter till hands!

Kampanjlista : Organisera och spåra fastighetsannonser baserat på den aktuella statusen för dina kampanjer i en vy (t.ex. Att göra, Pågående, Behöver godkännande, Behöver revideras, Godkänt).

Posts Board View : Visualisera statusen för annonser på en Kanban-tavla, där varje annons representeras av ett kort enligt dess aktuella strategistadium (idé, innehållsskrivning, design, granskning, publicering, utvärdering).

Schema-vy: Övervaka dina publiceringsscheman i en månadskalender. Annonserna markeras efter typ av inlägg (blogg, sociala medier, nyhetsbrev via e-post), vilket gör det enkelt att spåra när och var varje reklamannons kommer att publiceras.

✨Perfekt för fastighetsteam som vill öka sina annonsers synlighet online, intensifiera sina marknadsföringsinsatser och upprätthålla en konsekvent innehållsstrategi.

4. ClickUp-mallen för projektledning inom fastighetsbranschen

Ladda ner den här mallen Kategorisera, lägg till attribut och spåra ditt projekts framsteg med ClickUp-mallen för fastighetsprojektledning.

Effektiv projektledning för fastighetsmäklare hjälper till att dela upp uppgifter, undvika problem med omfattningen och hålla projekten på rätt spår. Det säkerställer också bättre riskhantering genom att övervaka kontrakt, hålla koll på regler och hantera tidsplaner på ett effektivt sätt.

ClickUps mall för projektledning inom fastighetsbranschen täcker allt från förförsäljning till projektleverans. Här är varför den är så praktisk:

Fastighetsannonser : Organiserar alla detaljer i annonserna – pris, fastighetstyp, yta – så att de är lätta att uppdatera och omedelbart tillgängliga för hela teamet.

Uppföljning av uppgifter : Mallen visar tydligt status för varje uppgift (t.ex. Klar, Pågår, Att göra), så att projektledare och teammedlemmar kan se vad som är klart, vad som pågår och vad som återstår.

Kostnadsberäkning : Uppskattade kostnader för vissa uppgifter ger insikt i projektets ekonomiska aspekter. Genom att spåra dessa kostnader kan fastighetsmäklare hantera kundens budget och förutsäga framtida utgifter.

Deluppgifter och beroenden: Visar uppdelningen av komplexa uppgifter i mindre steg, till exempel installation av fundament och återfyllning.

✨ Perfekt för fastighetsprojektledare, byggteam och utvecklare som behöver en strukturerad, visuell metod för att spåra framsteg, hantera tidsplaner och övervaka budgetar i flera projektfaser.

👀 Visste du att? Att lyfta fram hållbarhetsfunktioner och miljövänliga trender i dina mallar, såsom gröna tak, solpaneler och system för uppsamling av regnvatten, kan höja fastighetens värde.

5. ClickUps checklista för fastighetsaffärer

Ladda ner den här mallen Se till att ingenting förbises i den hektiska avslutningsprocessen med ClickUps mall för checklista för fastighetsaffärer.

Som fastighetsmäklare känner du till utmaningarna med att slutföra en fastighetsaffär och hur mycket arbete som krävs för att göra processen smidigare för dina kunder. ClickUps checklista för fastighetsaffärer kan hjälpa dig att förbättra detta arbetsflöde.

Denna mall guidar dig genom hela försäljningsprocessen, från det initiala erbjudandet till överlämnandet av nycklarna. Så här hjälper den dig:

Spara viktig information i 11 anpassade attribut, såsom mål för avslutningsdatum, undertecknade avslutningsdokument, mäklaren, fastighetens adress och tackbrev.

Håll enkelt koll på marknadsföringskostnader, låneansökningssteg, bostadsbesiktningar, mål för avslutningsdatum och undertecknade avslutningsdokument – allt på ett och samma ställe.

✨ Perfekt för nya fastighetsmäklare och mäklare som vill förenkla och organisera avslutsprocessen.

6. ClickUp Advanced CRM-mall för fastighetsbranschen

Ladda ner den här mallen Prioritera uppgifter med ClickUp Advanced CRM Real Estate Template

Om du funderar på det bästa CRM-systemet tänker du förmodligen på att öka din fastighetsförsäljning, och den här mallen hjälper dig med det! Denna nybörjarvänliga avancerade CRM-mall för fastighetsbranschen från ClickUp kan hjälpa dig att hantera kundrelationer snabbt och effektivt.

Få tillgång till din kundrelaterade information i kalendervyn, ClickUp Doc eller listvyn med intuitiv dra-och-släpp-funktionalitet. Mallen separerar dina kontouppgifter och avslutade affärer i olika listor, vilket eliminerar förvirring om kundstatus i din pipeline.

Det kommer också med unika anpassade vyer, som Min uppgiftsvy, som låter dig prioritera uppgifter och uppföljningar. Försäljningsprocessvyn spårar din försäljningstratt och pipeline, och Välkomstvyn ger en snabb översikt över din CRM-konfiguration.

✨Perfekt för nybörjare, småföretag och frilansare som vill ha ett enkelt och effektivt sätt att hantera kundrelationer, spåra leads och försäljningsframsteg.

7. ClickUp CRM-mallen för fastighetsbranschen

Ladda ner den här mallen Kategorisera leads som "Kvalificerade" eller "Okvalificerade" och sortera dem för att avsluta försäljningar med ClickUp CRM Real Estate Template.

ClickUp CRM Real Estate Template är avgörande för att vårda relationer med potentiella kunder och befintliga kunder. Den täcker alla aspekter av din försäljningspipeline, inklusive spårning av leads och affärsmöjligheter, hantering av affärer, kontaktorganisation och prioritering av uppgifter baserat på försäljningsstadiet.

Med anpassade statusar som "Behöver godkännande" och "Kvalificerad", anpassade fält för detaljer som kontaktnamn och bransch, och anpassade vyer som listvy och försäljningsprocessvy, håller denna mall allt organiserat och lätt att navigera.

Dessutom hjälper automatiseringsfunktionerna till att minska repetitiva uppgifter, så att du kan fokusera på att bygga djupare relationer och växa din verksamhet.

✨ Perfekt för säljteam som vill förbättra sin leadhantering och säljprocess samt företag som vill ha ett tydligt, organiserat flöde för att kvalificera leads, spåra affärsstadier och avsluta affärer på ett effektivt sätt.

8. ClickUp Sales CRM-mall för fastighetsbranschen

Ladda ner denna mall Förbättra din försäljningsuppföljning med inbyggda projektledningsverktyg, såsom skärminspelning, automatisering och AI, för att hålla koll på varje steg med ClickUp Sales CRM Real Estate Template.

Visste du att 80 % av försäljningarna i genomsnitt kräver 5 uppföljningssamtal efter det första mötet?

Detta visar hur viktigt det är att följa försäljningsprocessen. ClickUp Sales CRM Real Estate Template är utformad för att hålla din försäljningsprocess organiserad och aktiv.

De kategoriserar stadier som Ny potentiell kund, Engagerad och Okvalificerad uppföljning, så att du kan bedöma var varje potentiell kund befinner sig i engagemangsprocessen.

Prioriteringsflaggor (som Brådskande och Hög) säkerställer att heta leads får omedelbar uppmärksamhet, medan tilldelade roller och förfallodatum håller alla mäklare fokuserade på sina uppgifter.

Med 20 anpassade statusar – som Aktiv, I förhandling och Onboarding – kan du spåra exakt vilket stadium varje affär befinner sig i. Dessutom får du fem anpassade vyer – som Sammanfattning, Lista och Tavla – för att hålla all din information organiserad och tillgänglig.

✨Perfekt för säljteam som vill förenkla spårningen av leads, anpassa kundinteraktioner och övervaka varje steg i säljprocessen fram till avslut.

🧠 Kul fakta: Att använda specifika siffror som 432 000 dollar istället för avrundade siffror (som 500 000 dollar) kan ge ett intryck av omtanke och minska förhandlingarna, enligt forskning.

9. ClickUp Simple CRM-mall för fastighetsbranschen

Ladda ner denna mall Förbättra dina fastighetsförvaltningsstrategier med ClickUps enkla CRM-mall för fastighetsbranschen.

Medan den tidigare mallen håller ordning på alla dina affärsuppgifter, går denna enkla CRM-mall för fastighetsbranschen från ClickUp ett steg längre med kontaktadministration.

Denna nybörjarvänliga mall låter dig anpassa dina kontaktstatusar och tagga ytterligare fält för att få tillgång till och organisera mer relevant information. Den erbjuder anpassade statusar, anpassade fält och anpassade vyer för att maximera genereringen av leads.

I rullgardinsmenyerna, som list- och tabellvyn, visas varje kunds prioritetsnivå, stadium, uppskattade värde, telefonnummer och mer – allt på en och samma skärm. Detta gör alla möjliga detaljer tillgängliga och hjälper dig att prioritera de bästa leads.

✨ Perfekt för fastighetsmäklare och säljteam som vill prioritera högvärdiga affärsmöjligheter och förbättra samarbetet.

10. Fastighetstransaktionsspårare från Jotform

via Jotform

Real Estate Transaction Tracker från Jotform hjälper mäklare att organisera information om bostadsköp, inklusive leads, interaktioner och fastigheter, för att hjälpa kunderna att hitta det perfekta hemmet.

Med Jotforms online-checklista för bostadsköp kan du spåra leads och kundpreferenser på ett effektivt sätt. Det medföljande kalkylbladet hjälper dig att övervaka leads, lägga till eller byta namn på kolumner, flikar och etiketter samt växla mellan kort- eller kalendervy för bättre datavisualisering.

Du kan även spåra mer kontextuella fastighetsdetaljer, såsom ålderspreferenser, antal sovrum och badrum samt prisklass. Det hjälper dig också att organisera fastigheter efter status (t.ex. uthyrning, försäljning eller drift).

✨ Perfekt för mäklare, förmedlare och fastighetsförvaltare som behöver centraliserad CRM-programvara för att förbättra kundkommunikationen och öka effektiviteten när det gäller att matcha köpare med fastigheter.

Allt är bra som säljer bra: ClickUp Edition

Med rätt CRM-mallar för fastighetsbranschen kan du hantera varje uppföljning, potentiell kund och affär på ett felfritt sätt.

ClickUps CRM-mallar för fastighetsbranschen är en central knutpunkt och databas som hjälper dig att slutföra affärer med självförtroende. De tillhandahåller värdefull data och analyser, vilket möjliggör maximal personalisering och förbättrat beslutsfattande.

Oavsett om du är en oberoende mäklare eller en del av ett växande team kan ClickUp förvandla leads till lojala kunder – en välskött kontakt i taget!

Prova ClickUp idag, det är gratis!