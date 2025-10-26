De 10 bästa alternativen till When2Meet för enkel schemaläggning 2025

Du försöker planera ett möte. Till en början verkar det enkelt. Du behöver bara hitta en tid som passar alla.

Men sedan börjar diskussionerna fram och tillbaka.

”Jag är ledig på måndag morgon!”

”Jag kan inte på måndag, vad sägs om tisdag?”

”Tisdag passar inte mig, kanske torsdag?”

Innan du vet ordet av är du överhopad med arbete och mötet är fortfarande inte planerat.

When2Meet har varit ett populärt val för att snabbt kontrollera tillgänglighet, men det har sina begränsningar. Om du letar efter populära kalendrar med bättre integrationer, automatiserad schemaläggning eller en smidigare upplevelse finns det många alternativ att välja mellan.

I det här blogginlägget utforskar vi några av de bästa alternativen till When2Meet som hjälper dig att schemalägga evenemang utan kaos.

When2Meet-alternativ i korthet

Låt oss ta en snabb titt på de bästa alternativen till When2Meet:

Verktyg Viktiga funktioner Bäst för Priser* ClickUp AI-driven schemaläggning, kalender, kalendervy, mötesanteckningar, analys, tidsspårning, fördefinierade mallar Startups, moderna tidsbokningsbaserade företag och företag som behöver heltäckande schemaläggning och uppgiftshantering. Gratis plan tillgänglig; anpassade priser för företag Calendly Automatiska möteslänkar, omröstningar, påminnelser, schemaläggning för team, betalningsintegration Frilansare, nystartade företag och små och medelstora företag som automatiserar mötesplaneringen Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 10 $/plats/månad. Google Kalender Meet-integration, färgkodning av evenemang, Focus Time, Time Insights Frilansare och små och medelstora företag inom Googles ekosystem Gratis med ett Google-konto Doodle Omröstningsbaserad schemaläggning, stöd för tidszoner, anpassade bokningssidor, påminnelser Frilansare, nystartade företag och småföretag som samordnar gruppens tillgänglighet Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 14,95 $/användare/månad. Microsoft Outlook Kalender Schemaläggningsassistent, vyer för flera tidszoner, Teams/OneDrive-integration Medelstora företag och företag som använder Microsofts ekosystem Gratis med ett Microsoft-konto Acuity Scheduling Anpassade bokningssidor, automatiska påminnelser och uppföljningar, intagningsformulär, kundhantering Tjänstebaserade företag som letar efter en kundvänlig bokningsapp Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 20 $/månad. HubSpot Meetings CRM-integration, bokningsformulär på webbplatsen, automatiserade uppföljningar Startups och företag som integrerar schemaläggning i försäljningsflöden Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 20 $/användare/månad. Bookafy Kompetensbaserad dirigering, granskningsförfrågningar, API/webhooks, anpassad branding Små till medelstora företag som behöver automatiserade bokningar och påminnelser Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 7 $/användare/månad. Setmore Offentliga/privata bokningar, kundbokningar via sociala medier, SMS-påminnelser Frilansare och småföretag som erbjuder tidsbokning Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 9 $/användare/månad. Zoho Bookings Självbetjäningsportal, kalendrar på personalnivå, CRM och automatiserad fakturering Startups och medelstora företag som behöver flexibel schemaläggning för kundkontakter Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 6 $/användare/månad.

Vad är When2Meet?

When2Meet är ett enkelt schemaläggningsverktyg som inte kräver registrering och som hjälper team att hitta en tid som passar alla. Istället för oändliga meddelanden fram och tillbaka kan många användare markera sin gemensamma tillgänglighet i ett delat rutnät. Denna dagliga planeringsapp är lättviktig, enkel att använda och kräver inte att någon skapar ett konto.

När alla har angett sin tillgänglighet uppdateras detta enkätbaserade verktyg dynamiskt för att markera överlappande lediga perioder.

via When2Meet

Begränsningar med When2Meet

When2Meet är en enkel programvara som är användbar för att snabbt samla in tillgänglighet, men den saknar några funktioner som kan vara avgörande beroende på vad du behöver:

Ingen kalenderintegration : Du kan inte synkronisera den med dina Google-, Outlook- eller iCloud-kalendrar. Det innebär att du måste kontrollera och uppdatera din aktuella tillgänglighet manuellt.

Inga automatiska påminnelser : När du har valt en tid är det upp till dig att komma ihåg den. Det finns inga uppföljningsmeddelanden eller e-postmeddelanden relaterade till evenemang.

Föråldrad gränssnitt : Designen är funktionell men känns lite klumpig och föråldrad, särskilt jämfört med moderna schemaläggningsverktyg.

Inget stöd för tidszoner : Om du samordnar mellan olika tidszoner måste du konvertera tiderna manuellt. Brist på anpassningsmöjligheter : Du kan inte lägga till ditt varumärke, anpassa omröstningens utseende eller samla in extra information från deltagarna med When2Meet.

Begränsade samarbetsfunktioner: When2Meet har ingen inbyggd chatt, fildelning eller kommentarsfunktion, så alla diskussioner om schemaläggning måste ske någon annanstans.

Dessa begränsningar gör When2Meet bättre lämpat för snabb, informell schemaläggning än för mer professionella eller återkommande användningsfall.

De bästa alternativen till When2Meet

Om du letar efter schemaläggningsverktyg som erbjuder fler funktioner, integrationer eller en smidigare användarupplevelse än When2Meet, här är några av de bästa alternativen som är värda att utforska:

1. ClickUp (Bästa allt-i-ett-verktyget för projektledning med kalender och möten)

Prova ClickUp Calendar Visualisera dina evenemang, bjud in gäster, skapa uppgifter och mycket mer med ClickUp Calendar.

ClickUp, appen som har allt för arbetet, samlar schemaläggning, team och tidshantering på ett ställe, vilket gör den till ett kraftfullt alternativ till When2Meet.

ClickUp Calendar är till exempel en fullfjädrad schemaläggningshub som är skapad för samarbete. En av dess mest unika fördelar är möjligheten att skapa, redigera och hantera händelser direkt i ClickUp-arbetsytan.

Använd det här verktyget för att konfigurera arbetstider, blockera tid för att öka produktiviteten eller ställa in flera kalendrar för olika team eller roller. Den här videon visar hur du gör!

Du kan också bjuda in gäster (även om de inte ingår i din arbetsplats) och ställa in anpassade återkommande regler.

ClickUp Calendar kopplar samman din schemaläggning med ditt faktiska arbete. Denna programvara för uppgiftsplanering kan bifoga dokument, uppgifter, deluppgifter och till och med anteckningar direkt till händelser.

💡 Proffstips: Använd Calendar Glance för att se kommande evenemang var som helst i ditt arbetsutrymme! Öppna Calendar Glance genom att hålla muspekaren över kalenderikonen eller evenemangets namn i ClickUp-verktygsfältet.

När du behöver delta i ett schemalagt möte kan du göra det direkt från ClickUp – utan att behöva byta app eller flicka mellan flikar.

Om ClickUp Calendar hjälper dig att schemalägga smartare, tar ClickUp Meetings det ett steg längre genom att omvandla dina möten till handling.

Dokumentera alla dina möten och dela dem med ditt team med hjälp av ClickUp Meetings.

Denna möteshanteringsprogramvara genererar automatiskt mötesdagordningar, spårar diskussionspunkter, tilldelar åtgärdspunkter i realtid och länkar allt direkt till uppgifter eller dokument.

Om du dessutom missat ett möte kan du ställa frågor till ClickUp Brain, till exempel ”Vad bestämde vi om lanseringstidpunkten?”, och få svar direkt utan att behöva bläddra igenom hela dokumentet.

Medan ClickUp Calendar och Meetings håller ordning på din schemaläggning fungerar ClickUp Calendar View som en helt interaktiv lösning för uppgiftshantering.

Det har anpassningsbara tidsramar, inklusive dag-, fyradagars-, vecko- och månadsvy, och är perfekt för att få en överblick över kommande deadlines, skiftande tidslinjer och prioritera vad som behöver göras (utan att någonsin lämna arbetsytan).

Hantera uppgifter och spåra deadlines med ClickUp Calendar View

💡 Proffstips: Ett av de bästa produktivitetstipsen är att använda dra-och-släpp-funktionen i ClickUp Calendar View för att enkelt omplanera uppgifter. För ännu mer fokus kan du använda filtreringsalternativen för att zooma in på uppgifter efter status, prioritet eller ansvarig.

Om du redan har effektiviserat dina möten och schemaläggning kan du använda ClickUp Employee Schedule Template för att få ett tydligt och organiserat sätt att tilldela skift, spåra tillgänglighet och förhindra konflikter.

Det låter dig organisera arbetet och matcha uppgifter med varje teammedlems tillgänglighet, vilket hjälper dig att undvika utbrändhet och förbättra teamkommunikationen.

Få en gratis mall Hantera anställdas scheman, arbetsbelastning och mer med ClickUps mall för anställdas arbetsscheman.

Dessutom kan du till och med lägga till anpassade fält som timpriser, roller och skiftchefer för att ha koll på personalplaneringen. Och när det gäller hur du visar ditt schema är det du som bestämmer – växla mellan veckoschema, personalens kapacitet eller statuspanel för att få exakt den information du behöver.

⌛ Tidsbesparande: Prova ClickUps kalenderplaneringsmall för att hålla ordning genom att samla uppgifter, evenemang och deadlines på ett ställe.

ClickUps bästa funktioner

Använd ClickUp AI Notetaker för att automatiskt delta i dina möten, transkribera konversationer, sammanfatta beslut och markera uppföljningar.

Skapa anpassade schemaläggningsformulär med ClickUp Forms för att samla in tillgänglighet eller önskade mötestider, och konvertera svaren automatiskt till uppgifter för uppföljning.

Spåra den faktiska tiden som läggs på uppgifter med hjälp av ClickUp Time Tracking eller integrationer som Toggl och Harvest, vilket hjälper dig att utvärdera hur arbetet stämmer överens med planerade scheman.

Automatisera återkommande administrativa uppgifter som påminnelser, uppgiftsfördelning eller uppföljning av ombokade eller ändrade möten med ClickUp Automations

Skapa en centraliserad översikt över alla kommande möten, teamets tillgänglighet och schemakonflikter med hjälp av ClickUp Dashboards

Samarbeta med mötesagendor eller anteckningar direkt på samma plattform med ClickUp Docs.

Integrera dina Google- och Outlook-kalendrar med ClickUp Calendar för att få en samlad översikt över alla dina uppgifter, möten och åtaganden.

Begränsningar för ClickUp

Även om detta är den bästa appen för mötesplanering kan antalet viktiga funktioner vara överväldigande för förstagångsanvändare.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Här är en recension från G2:

Sedan vi bytte till ClickUp finns allt på ett ställe: uppgifter, tidslinjer, dokument, instrumentpaneler, kommentarer och till och med mötesanteckningar. Det är otroligt anpassningsbart men tillräckligt intuitivt för att alla ska kunna lära sig det snabbt. Funktioner som automatiseringar, AI-skrivassistent och den uppdaterade kalendern sparar verkligen tid. Och det bästa av allt? Det skalar med oss – oavsett om vi lanserar en ny kampanj eller hanterar långsiktiga verksamheter. ClickUp hjälper oss inte bara att hålla ordning – det hjälper oss att arbeta smartare. Inget mer verktygströtthet. Inget mer dubbelarbete. Bara tydlighet, samordning och genomförande.

🌟Bonus: Talk to Text i ClickUp (via Brain MAX) gör det enkelt att skapa ett nytt kalenderhändelse med din röst istället för att skriva. Håll bara ned genvägsnyckeln för Talk to Text (t.ex. fn eller din anpassade nyckel), säg detaljerna för ditt evenemang (t.ex. ”Boka ett möte med marknadsföringsteamet nästa måndag kl. 10”) och släpp nyckeln.

Ditt tal konverteras omedelbart till text med hjälp av AI och klistras in i fältet för evenemangsskapande eller i Brain Assistants promptfält.

ClickUp AI tolkar sedan dina talade instruktioner och kan skapa kalenderhändelsen åt dig, fylla i titel, datum, tid, deltagare och andra detaljer – helt handsfree.

via Calendly

Calendly är ett schemaläggningsverktyg som hjälper dig att hantera tillgänglighet och minska kalenderkaoset. För att ge dig mer kontroll över vem som bokar tid hos dig erbjuder Calendly dolda evenemangstyper som hjälper dig att skapa inbjudningslänkar för att hålla vissa 1:1- och gruppmöten privata.

När du samordnar med flera personer gör Calendlys mötesomröstningar det enklare att hitta en tid som passar alla – de inbjudna röstar på önskade tider och du väljer den slutgiltiga tiden baserat på gruppens tillgänglighet.

Calendlys bästa funktioner

Anpassa aviseringar genom att ställa in påminnelser, välja ledtider och välja leveransmetoder som e-post eller skrivbordsaviseringar.

Integrera betalningshantering för att ta betalt av kunderna under schemaläggningsprocessen.

Samordna teammöten genom att samla medlemmarnas tillgänglighet, så att inbjudna kan boka en tid som passar alla.

Anteckna och sammanfatta möten med Calendly Notetaker

Begränsningar med Calendly

Ibland kan kalenderinställningarna ändras utan din inblandning, vilket kan leda till förvirring.

De olika typerna av regler som är kopplade till schemaläggning kan vara lite förvirrande.

Priser för Calendly

Gratis

Standard: 12 $/plats/månad

Teams: 20 $/plats/månad

Enterprise: Från 15 000 dollar/år

Calendly-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3900 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Calendly?

Här är en recension från G2:

Jag älskar att kunna koppla ihop flera kalendrar (Google, Outlook osv.) och automatiskt bädda in Zoom-länkar. Det håller allt synkroniserat och konfliktfritt.

📮ClickUp Insight: 37 % av arbetstagarna skickar uppföljningsanteckningar eller mötesprotokoll för att spåra åtgärdspunkter, men 36 % förlitar sig fortfarande på andra, fragmenterade metoder. Utan ett enhetligt system för att dokumentera beslut kan viktiga insikter du behöver hamna begravda i chattar, e-postmeddelanden eller kalkylblad. Med ClickUp kan du omedelbart omvandla konversationer till genomförbara uppgifter i alla dina uppgifter, chattar och dokument – så att ingenting faller mellan stolarna.

3. Google Kalender (bäst för enkel schemaläggning inom Googles ekosystem)

via Google Kalender

Google Kalender är ett schemaläggningsverktyg som är inbyggt i Google Workspace för att hantera möten för flera personer.

Med det kan du använda funktionen Focus Time (tillgänglig för berättigade arbets- eller skolkonton) för att skapa distraktionsfria block i din dag genom att stänga av aviseringar och markera dig själv som otillgänglig. Med Event Color Coding kan du välja färger för arbetsmöten, personliga planer och delade kalendrar.

Eftersom denna kalenderapp är sömlöst integrerad med Google Meet får varje schemalagt möte automatiskt en länk för videosamtal. Dessutom kan Googles AI-assistent Gemini nu föreslå idealiska mötestider för dig baserat på din kalender och e-postinformation.

Google Kalenders bästa funktioner

Ställ in "Out of Office"-svar för att automatiskt avböja mötesinbjudningar under din ledighet.

Dela hela kalendrar med teammedlemmar med specifika visnings- eller redigeringsbehörigheter

Skapa delbara, offentliga bokningssidor för mötesplaner

Spåra mötestider med "Time Insights" för att se hur mycket av din tid som går åt till möten.

Hantera dina uppgifter och påminnelser direkt i din kalender för effektivare uppgiftshantering.

Begränsningar i Google Kalender

Vissa säger att Google Kalenders uppgiftshantering saknar avancerade funktioner som återkommande uppgiftsberoenden eller prioritering.

Avancerade funktioner som betalningsinsamling och automatiska påminnelser kräver ett betalt Google Workspace-abonnemang.

Priser för Google Kalender

Gratis för personligt bruk med ett Google-konto

Ingår i de betalda abonnemangen för Google Workspace

Betyg och recensioner för Google Kalender

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,8/5 (3700+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Google Kalender?

Här är en recension från Capterra:

Integrationen är det bästa med Google Kalender. Tillsammans med användarvänligheten, kompatibiliteten och de ständiga uppdateringarna gör det programmet till en dröm att använda.

4. Doodle (bäst för att hitta gemensamma mötestider med hjälp av omröstningar)

via Doodle

Doodle förenklar gruppschemaläggningen genom att låta användarna föreslå mötestider och göra en omröstning bland deltagarna (de inbjudna behöver inte logga in). När en tidpunkt har valts låser Doodle den med en automatisk bekräftelse.

Du kan också lägga till buffertider mellan möten för att förhindra utbrändhet och justera tidszoner automatiskt innan deltagarna ens röstar. För administratörer eller chefsassistenter gör möjligheten att boka åt andra att schemaläggningen för någon annan blir lika smidig.

Du kan integrera det med en rad olika kalendrar (Google, Outlook, O365) och verktyg för videokonferenser (Zoom, Microsoft Teams).

Doodles bästa funktioner

Spåra schemaläggningen med en instrumentpanel som samlar kommande möten, omröstningssvar och väntande inbjudningar.

Skapa gruppenkäter för att hitta den optimala mötestiden för flera deltagare

Lägg till anpassade frågor i bokningarna för att samla in viktig kundinformation före ett möte.

Förenkla schemaläggningen med en bokningssida med ditt varumärke där människor kan se dina tillgängliga tider och boka direkt.

Doodles begränsningar

Gratisversionen är mycket begränsad; viktiga funktioner som att skicka påminnelser eller ställa in deadlines för omröstningar kräver ett betalt abonnemang.

Gränssnittet kan vara besvärligt när man ska ställa in flera evenemang eller 1:1-möten.

Vissa användare rapporterar att aviseringar inte visas på ett tillförlitligt sätt när en omröstning eller undersökning är klar.

Doodle-priser

Gratis

Pro: 14,95 $/användare/månad

Team: 19,95 $/användare/månad, betalas årligen

Företag: Anpassad prissättning

Doodle-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 2000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1800 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Doodle?

Här är en recension från G2:

Doodle har gjort det mycket enklare att göra en "omröstning" om vilka datum och tider som passar bäst för möten. Det har sparat oss mycket tid och stress när vi försöker hitta de bästa tiderna för möten för större grupper av människor med olika kalendrar.

5. Microsoft Outlook Kalender (Bäst för schemaläggning över flera tidszoner inom Microsoft-ekosystem)

via Microsoft

Microsoft Outlook Kalender förenklar samordningen inom teamet genom att du kan visa flera tidszoner sida vid sida. Det är särskilt praktiskt när du planerar över flera regioner.

Det integreras direkt med Microsoft 365-ekosystemet, inklusive Outlook-kalendrar och Microsoft Teams för virtuella möten. Du kan bifoga filer direkt från OneDrive och starta Teams-möten utan att lämna kalendervyn.

Outlook använder också smart filtrering för att minska antalet aviseringar, vilket gör det lättare att hitta prioriterade inbjudningar utan störande bakgrundsljud.

De bästa funktionerna i Microsoft Outlook Kalender

Visa flera kalendrar samtidigt genom att lägga dem över varandra för att enkelt upptäcka schemakonflikter.

Hitta den bästa mötestiden genom att analysera allas tillgänglighet med hjälp av "Scheduling Assistant".

Omvandla en e-postkonversation till ett kalenderhändelse direkt med funktionen "Svara med ett möte".

Dela e-postmeddelanden och deras bilagor från Outlook direkt i en Teams-chatt eller -kanal för att schemalägga en uppföljning.

Begränsningar i Microsoft Outlook-kalendern

Vissa användare säger att sökningen kan bli långsam när inkorgarna är fyllda med automatiska e-postmeddelanden, vilket gör snabba sökningar långsammare.

Det är mest effektivt när det används i den betalda Microsoft 365-miljön; den kostnadsfria, fristående versionen är begränsad.

Priser för Microsoft Outlook Kalender

Gratis konto för personligt bruk (integrerat i Microsoft Outlook)

Ingår i de betalda abonnemangen för Microsoft 365

Betyg och recensioner av Microsoft Outlook Kalender

G2: 4,5/5 (över 3200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2100 recensioner)

6. Acuity Scheduling (Bäst för tjänsteföretag med komplexa bokningsbehov)

via Acuity Scheduling

Acuity Scheduling, som nu ingår i Squarespace, erbjuder en robust plattform som är utformad för att förenkla hur företag hanterar sina bokningar och interagerar med kunder.

Det låter dina kunder se tillgänglighet i realtid och boka sessioner direkt via en anpassningsbar onlineportal. Förutom tillgänglighet per bokningstyp kan du styra hur långt i förväg kunderna kan boka eller hur sent de kan avboka/boka om.

Plattformen stöder även automatiska påminnelser via e-post och SMS, kundregistreringsformulär och integrerad betalningshantering via Stripe, Square eller PayPal för en smidig användarupplevelse.

Acuity Schedulings bästa funktioner

Synkronisera tillgänglighet mellan flera kalendrar (Google, Outlook, iCloud, Exchange, Office 365) för att undvika dubbelbokningar.

Erbjud obegränsade tjänster och bokningar via en anpassningsbar bokningssida med ditt varumärke.

Skapa anpassade intagsformulär för att samla in nödvändig kundinformation före mötena.

Hantera flera medarbetare och platser, var och en med olika tillgänglighet och tidszoner.

Begränsningar för Acuity Scheduling

Erbjuder inte någon gratisplan, men erbjuder en 7-dagars gratis provperiod.

Vissa användare nämner att användargränssnittet, även om det är funktionellt, ibland kan kännas mindre intuitivt eller något föråldrat jämfört med Acuity Schedulings konkurrenter.

Priser för Acuity Scheduling

Gratis provperiod

Startpaket: 20 $/månad

Standard: 34 $/månad

Premium: 61 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Acuity Scheduling – betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 5 700 recensioner)

💡Proffstips: Ställ in AI-agenter i ClickUp för att automatiskt skapa, uppdatera eller påminna dig om kalenderhändelser och uppgifter baserat på triggers (som förfallodatum, nya uppdrag eller ändringar i ditt schema). Detta minskar det manuella arbetet. Agenter kan också svara på schemaläggningsrelaterade frågor i chattkanaler (t.ex. "Vilka möten har jag idag?"), publicera uppdateringar eller till och med vidta åtgärder – som att omboka evenemang eller meddela teammedlemmar – baserat på dina instruktioner.

7. HubSpot Meetings (bäst för att integrera schemaläggning i ditt CRM-arbetsflöde)

via HubSpot

HubSpot Meetings låter säljteam skapa möteslänkar för olika scenarier, såsom enskilda möten, gruppsessioner eller rundabordssamtal.

Detta onlineverktyg för möten har en inbyggd personlig kalenderwidget som gör att du kan placera ett bokningsformulär direkt på din webbplats, så att kunderna kan boka möten utan att behöva lämna sidan.

Dessutom säkerställer automatiska mötesresultat att uppföljningar sker utan ansträngning genom att logga mötesresultat och utlösa arbetsflöden, vilket minskar manuell datainmatning och håller sälj- och supportteamet samordnade.

HubSpot Meetings bästa funktioner

Anpassa schemaläggningssidorna med specifika tidsintervall, buffertid och varierande möteslängder.

Justera automatiskt för tidszonsskillnader och visa tillgängliga mötestider i kontaktens lokala tidszon.

Automatisera försäljningsprocessen genom att logga möten i HubSpot CRM, utlösa uppföljningsuppgifter och uppdatera affärsstadier utan manuell inmatning.

Begränsningar för HubSpot Meetings

Denna app för mötesplanering erbjuder färre alternativ för bokningssidans design och saknar omfattande anpassningsalternativ.

Verktyget är en del av ett stort, komplext CRM-ekosystem, vilket kan vara överväldigande för användare som bara behöver en enkel schemaläggare.

Priser för HubSpot Meetings

Gratis plan

Sales Hub Starter: 20 dollar per användare/månad

Sales Hub Professional: 100 dollar per användare/månad

Sales Hub Enterprise: 150 dollar per användare/månad

🔖 Obs: HubSpot Meetings är en del av HubSpot Sales Hub, och prissättningen är kopplad till den produkten.

HubSpot Meetings betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (12200+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 400 recensioner)

8. Bookafy (Bäst för att automatisera bokningar, betalningar och påminnelser)

via Bookafy

Bookafy gör schemaläggningen enkel och effektiv, oavsett om du hanterar ett litet team eller ett stort företag.

Med kompetensbaserad och rundgångsbaserad schemaläggning tilldelas möten till rätt teammedlem baserat på deras expertis eller fördelas jämnt för att hålla arbetsbelastningen balanserad.

Du kan också ställa in gränser för möten, så att ingen blir överbokad eller överbelastad. Dessutom kan du ställa in ledtider före affärsmöten, så att ditt team får tillräckligt med tid att förbereda sig och undvika stress i sista minuten.

Bookafys bästa funktioner

Schemalägg upp till två automatiska påminnelser före ett möte och begär omdömen efter sessionen för att förbättra kundengagemanget.

Integrera Bookafy med dina system med hjälp av API:er och webhooks för att automatisera arbetsflöden.

Synkronisera tvåvägs med Google-, Outlook-, Exchange- och iCloud-kalendrar

Bädda in en bokningswidget direkt på valfri webbplats som en iframe eller ett popup-fönster.

Lägg till anpassade varumärkeselement som logotyper, färger, e-postmallar och en domän (anpassad URL) för att skapa en personlig touch.

Begränsningar för Bookafy

Till skillnad från AI-kalenderappar som kan spara tid optimerar Bookafy inte schemaläggningen automatiskt baserat på användarnas vanor eller arbetsbelastning. Det innebär att du måste förlita dig helt på manuell godkännande för val av tidsluckor.

Priser för Bookafy

Gratis plan

Pro-plan: 9 dollar per användare/månad

Pro+ plan: 13 $ per användare/månad

Bookafy-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,7/5 (över 130 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Bookafy?

Här är en recension från Capterra:

Jag har använt Bookafy i ett år och är mycket nöjd. Bookafy är prisvärt, lätt att använda och förbättrar ständigt sin programvara.

📚 Läs också: Bästa gratis programvara för projektledning

9. Setmore (Bäst för att låta kunder boka tid online)

via Setmore

Setmore ger dig kontroll över din tillgänglighet med offentliga och privata bokningsalternativ – låt vem som helst boka fritt eller godkänn möten manuellt.

För team säkerställer rollbaserad åtkomst att alla kan hantera sin egen schemaläggning utan att påverka företagsomfattande inställningar.

Dessutom kan du låta kunderna boka evenemang direkt från Instagram, Facebook eller din webbplats, så att de kan boka en tid utan komplikationer. Och med Shoutout Pages som automatiskt visar kundrecensioner får nya kunder omedelbar social bekräftelse precis innan bokningsprocessen.

Setmores bästa funktioner

Anpassa SMS-påminnelser med kundnamn, mötesinformation och anpassade meddelanden för att hålla bokningarna på rätt spår.

Hantera personalens scheman och en digital kundlista (rolodex) från en enda kontrollpanel.

Analysera bokningstrafiken genom att länka Google Analytics till din schemaläggningssida och spåra besökarnas beteende.

Guida kunderna efter bokningen med en återuppringnings-URL som leder dem till en tacksida, ett feedbackformulär eller någon annan anpassad länk för vidare engagemang.

Acceptera onlinebetalningar för tjänster

Setmore-begränsningar

Detta verktyg för bokning av möten tillåter inte att man ställer in specifika tjänster på specifika dagar eller tider.

Vissa användare säger att det inte finns något alternativ att ta emot delbetalning i förskott.

Setmore-priser

Gratis

Pro: 12 $/användare/månad

Setmore-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 260 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 900 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Setmore?

Här är en recension från G2:

Setmore är en utmärkt plattform för tidsbokning som vi använder för att boka psykologtider. Den är intuitiv, enkel att använda, gratis och har utmärkt teknisk support – snabb och effektiv.

10. Zoho Bookings (Bäst för säkra videomöten med inbyggd schemaläggning)

via Zoho Bookings

Med Zoho Bookings självbetjäningsportal kan kunderna boka, omboka eller avboka möten på egen hand.

För företag som erbjuder flera tjänster eller bedriver verksamhet på flera platser kan separata bokningssidor skapas för varje anställd, tjänst eller plats för att hålla schemaläggningen organiserad.

Plattformen inkluderar även resursbokning, som centraliserar hanteringen av rum och utrustning för att förhindra dubbelbokningar. I bakgrunden sköter anpassade arbetsflöden och automatisering påminnelser, CRM-uppdateringar och fakturering, vilket minskar behovet av manuella uppföljningar.

Zoho Bookings bästa funktioner

Ange specifik tillgänglighet för olika typer av möten, inklusive särskilda tider eller blockering av otillgänglighet.

Anpassa bokningssidorna med white labeling och använd en anpassad domän.

Integreras sömlöst med Zoho One-paketet, inklusive Zoho CRM och Zoho Meetings.

Låt flera kunder boka samma session genom att ange ett totalt antal tillgängliga platser.

Samla in viktig information från kunderna vid bokningstillfället med anpassade fält, så att du har all information du behöver inför mötet.

Begränsningar för Zoho Bookings

Zoho:s gränssnitt kan kännas rörigt och mindre intuitivt än konkurrenternas.

Priser för Zoho Bookings

Gratis plan

Grundläggande plan: 6 dollar per användare/månad

Premiumplan: 9 dollar per användare/månad

Zoho Bookings betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,5/5 (över 40 recensioner)

Hantera din tid och dina uppgifter med ClickUp

Att hitta rätt schemaläggningsverktyg kan avgöra din produktivitet. When2Meet är utmärkt för snabba undersökningar om deltagarnas tillgänglighet, men du behöver en idealisk lösning för att effektivisera online-möten, hantera uppgifter och hålla ordning.

ClickUp sticker ut som det bästa alternativet och erbjuder avancerade funktioner, såsom en inbyggd kalender, AI-driven schemaläggning, smidig möteshantering och robust uppgiftsuppföljning, allt under ett och samma tak.

Med dina möten, anteckningar, uppgifter, teamkonversationer och data samlade i ett enda konvergerat AI-arbetsutrymme minskar ClickUp arbetsbelastningen och effektiviserar din arbetsdag.

Är du redo att förenkla din schemaläggning och öka din produktivitet?

Registrera dig gratis på ClickUp.