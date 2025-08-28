16 gratis mallar för materialförteckningar för tillverkning och lagerhantering

Du har alla inköpsorder samlade i ett kalkylblad.

Fakturauppföljningen? Den ligger i någons inkorg, och det finns inget riktigt sätt att se vad som har beställts, levererats eller betalats utan ett dussin uppföljningar.

Ja, det är kaos. Och när det kaoset bromsar verksamheten, påverkar kassaflödet eller belastar relationerna med leverantörerna blir det kostsamt.

För att undvika stress en gång för alla behöver du färdiga mallar.

Istället för att börja om från början varje gång du behöver behandla en order eller utvärdera en leverantör, hjälper dessa färdiga mallar dig att skapa struktur, följa framsteg och samarbeta i realtid.

I den här bloggen går vi igenom en lista med de mest praktiska mallarna för inköps- och lagerhantering – och förklarar exakt hur varje mall hjälper dig att driva verksamheten smidigare och med mindre huvudbry.

Nu kör vi! 🏃

Vad är mallar för materialförteckningar?

En materialförteckningsmall är ett standardiserat dokument eller kalkylblad som listar alla komponenter, råvaror, delar och underenheter som krävs för att bygga eller tillverka en produkt.

Det är en viktig referenspunkt i produktionsplaneringen och inköpsprocessen, som hjälper teamen att förstå vad som behöver köpas in, i vilka kvantiteter och från vilka leverantörer.

En typisk BOM-mall innehåller följande fält 👇

Fält Beskrivning Artikelnummer Unikt ID för varje komponent Delens namn Beskrivande namn på delen eller materialet Kvantitet Antal enheter som krävs för slutprodukten Måttenhet T.ex. stycken, meter, kilogram Beskrivning Mer information om komponenten Leverantör Leverantör eller tillverkare av delen Kostnad per enhet För budgetering och inköp Total kostnad Antal × Kostnad per enhet Referensbeteckning (Inom elektronik) anger var delen används på schemat Nivå Visar hierarkin om det är en flernivå-BOM Anmärkningar Ytterligare information

De bästa mallarna för materialförteckningar i korthet

Vad kännetecknar en bra mall för materialförteckningar?

Vad skiljer då en medioker BOM från en bra? Här är de viktigaste elementen som gör en mall för materialförteckningar effektiv för alla team:

Tydlig struktur och hierarki : En bra BOM-mall organiserar data på ett logiskt och lättläst sätt. Den ska stödja flernivå-BOM:er och tydligt visa relationen mellan enheter och underenheter.

Fält för inköp : Dessa inkluderar leverantörsnamn, artikelnummer, ledtider och kostnad per enhet. Detta säkerställer att inköpsteamet har all information de behöver för att skaffa material utan att behöva leta efter ytterligare detaljer.

Versionskontroll och spårbarhet : Varje ändring i materialförteckningen ska kunna spåras genom versionsnummer, datum och redigeringsinformation. Detta förhindrar kostsamma misstag under design- eller produktionsändringar.

Verktygskompatibilitet : En solid BOM kan anslutas till ERP-, PLM- eller : En solid BOM kan anslutas till ERP-, PLM- eller lagersystem med minimal omarbetning. Den ska vara enkel att exportera som CSV eller XML för integration i mer komplexa arbetsflöden.

Användbarhet för olika team: Olika team använder BOM på olika sätt – teknik, tillverkning, inköp och till och med ekonomi. En bra BOM-mall balanserar detaljer med tydlighet så att alla får vad de behöver.

AI-drivna inköpsfält kan göra hela skillnaden i en bra mall för materialförteckningar:

💡 Proffstips: Utveckla ett system för gemensamma anteckningar i din materialförteckning där teammedlemmarna kan lägga till kontextuella anteckningar, historiska ändringsskäl och designmotiveringar direkt i dokumentet.

16 mallar för materialförteckningar

Om du arbetar med tillverkning, teknik, produktdesign eller inköp vet du hur snabbt saker och ting kan gå snett utan ett tydligt system.

En missad order, en föråldrad offert eller ett spårningsfel kan störa hela produktionsschemat.

Om ditt team vill minska den manuella spårningen och öka insynen i verksamheten är dessa mallar utformade för att hjälpa dig att göra just det.

Låt oss ta en titt 👇

1. ClickUp-mall för inköp

Hämta gratis mall Se alla inköpsförfrågningar, leverantörer och kontrakt på ett överskådligt sätt i ClickUps mall för inköp.

Den nybörjarvänliga ClickUp-upphandlingsmallen är en färdig arbetsyta som effektiviserar alla delar av din upphandlingsprocess. Den har fördefinierade vyer för standardrutiner (SOP), leverantörskataloger och riskhantering.

Du hittar intuitiva tabeller som kategoriserar leverantörer efter nivå och risknivå, vilket hjälper dig att snabbt identifiera affärskritiska partners eller potentiella sårbarheter.

Dessutom hjälper särskilda listor som Intagförfrågningar och Kontraktsförhandlingar dig att spåra förfrågningar, RFx-svar och kontraktsvillkor på ett och samma ställe. Automatiserade regler för vidarebefordran och köhantering sparar tid och minskar behovet av manuella uppföljningar, medan visuella översikter gör att ditt driftsteam har full kontroll över alla inköpskontakter.

💫 Varför du kommer att älska den här mallen

Centraliserar inköpsförfrågningar, leverantörsdata och kontrakt i en lättnavigerad instrumentpanel.

Automatiserar rutiner och uppföljningar, vilket sparar tid och minskar manuella fel.

Ger tydlig insyn i leverantörsnivåer och risknivåer för smartare beslutsfattande.

✅ Perfekt för: Inköpschefer, driftsteam eller nystartade företag som bygger upp sin första formella leverantörsprocess.

📚 Måste läsas: Mallar för produktionsscheman för produktionsplanering

2. ClickUp-mall för tillverkningsprojektplan

Hämta gratis mall Spåra framstegen i din tillverkningsplan sektion för sektion i ClickUp-mallen för tillverkningsprojektplanering.

ClickUps mall för tillverkningsprojekt är den perfekta mallen för att hantera stora, komplexa projekt utan kaos.

Det börjar med en enkel listvy där du kan planera hela projektet, uppdelat efter sektion, avdelning och prioritet. Varje uppgift har anpassade fält för arbetsinsats, påverkan och ansvarigt team.

Behöver du bifoga en resurs eller ett referensdokument? Lägg bara in det i fältet Filer så att allt finns på ett och samma ställe.

Denna uppställning är särskilt användbar när flera team bidrar till en enda färdig produkt, eftersom den ger alla insyn i beroenden, ansvarsområden och tidsplaner.

Därifrån kan du växla till vyn Planeringsförlopp, där varje aktivitet blir ett kort på en drag-och-släpp-Kanban-tavla. Ännu bättre är att mallen inte är rigid. Du kan redigera avsnittsstrukturen, justera arbetsinsatsbetyg eller ändra avdelningstilldelningar med ett klick.

💫 Varför du kommer att älska den här mallen

Delar upp komplexa tillverkningsprojekt i hanterbara delar och prioriteringar.

Anpassningsbara fält och Kanban-vyer håller teamen samordnade och arbetsflödena flexibla.

Gör det enkelt att spåra beroenden, ansvarsområden och tidsplaner mellan avdelningar.

✅ Perfekt för: Tillverkningsteam, driftschefer eller alla som samordnar flerstegsprojekt mellan olika avdelningar.

🌼 Visste du att: I början av 1950-talet hanterade tillverkare BOM med hjälp av hålkort eller pappersmetoder, vilket var tidskrävande och felbenäget. I slutet av 1950-talet och början av 1960-talet möjliggjorde IBM:s BOMP (Bill of Materials Processor) – som senare utvecklades till DBOMP (Database Bill of Materials Processor) 1965 – en mer avancerad, diskbaserad, hierarkisk datalagring av BOM:er, vilket inledde en ny era av automatisering.

3. ClickUp-mall för lagerhantering

Hämta gratis mall Organisera och spåra lagerstatus med hjälp av ClickUps mall för lagerhantering.

Med ett enkelt, strukturerat arbetsflöde hjälper ClickUps mall för lagerhantering dig att övervaka lagernivåer, spåra behov av ombeställningar och minska lagerrelaterade ineffektiviteter. Oavsett om du hanterar fysiska varor, hårdvarukomponenter eller kontorsmaterial ger denna mall dig fullständig översikt över vad som finns tillgängligt, vad som behöver fyllas på och vad som har tagits ur bruk.

Inuti kan du komma åt tavelvyn, organiserad efter I lager, Slut i lager och Används inte längre, för att omedelbart se varje artikels status. Varje uppgift representerar en enskild lagerartikel, vilket gör att du kan tilldela ansvar, bifoga relevanta filer och inkludera viktig produktinformation som kvantitet, leverantör eller tidpunkt för ombeställning.

Med ytterligare vyer som tabell, tidslinje, lista och orderuppdateringar kan du växla mellan operativa översikter och mer detaljerade planeringslayouter utifrån ditt teams behov.

💫 Varför du kommer att älska den här mallen

Se omedelbart lagerstatus med visuella tavelvyer för artiklar som finns i lager, är slut i lager och har utgått ur sortimentet.

Tilldela ansvar och bifoga filer direkt till varje lagerartikel för smidig spårning.

Flera vyer (tabell, tidslinje, lista) gör att du kan växla mellan helhetsbild och detaljerad planering.

✅ Perfekt för: Operationschefer, leveransteam eller ledare inom leveranskedjan som behöver en central plats för att spåra lager i realtid.

4. ClickUp-mall för lager

Hämta gratis mall Spåra lagerartiklar, leverantörsuppgifter och betalningsstatus med hjälp av ClickUps lagermall.

ClickUp-lagermallen kan hjälpa dig att hantera ditt materiallager, effektivisera inköpen och underlätta projektledningen från början till slut. Oavsett om du arbetar med flera externa leverantörer eller hanterar lager mellan olika team, förtydligar denna mall lagerdata och hjälper dig att undvika utmaningar i inköpsprocessen.

Börja med lagerlistan, som visar alla dina lagerartiklar och viktiga detaljer som kvantitet, återbeställningspunkter, kostnad per enhet och leverantörsinformation. Du kan även ställa in formler för att hålla dina siffror uppdaterade automatiskt.

För att förstå dina data från olika vinklar kan du växla till vyer som Efter betalningsstatus eller Efter leverantör. Det bästa av allt? I den här lagerförteckningsmallen kan du öppna Vyer över leverantörers geografiska placering för att visualisera leverantörernas geografiska placering, vilket hjälper dig att överblicka hela arbetsflödet för hantering av leverantörsrelationer.

💫 Varför du kommer att älska den här mallen

Organiserar alla lageruppgifter, leverantörsinformation och betalningsstatus på ett och samma ställe.

Inbyggda formler och kartvyer hjälper dig att visualisera leverantörernas platser och automatisera beräkningar.

Filtrera och analysera enkelt lager efter betalningsstatus, leverantör eller andra viktiga fält.

✅ Perfekt för: Inköpsteam, lagerchefer eller alla som hanterar lager hos externa leverantörer

5. ClickUp-mall för företagslagerregister

Hämta gratis mall Använd ClickUp Business Inventory Register Template för att logga artikelinformation, övervaka lagernivåer och spåra behov av ombeställningar med hjälp av formulär-, lista- och sammanfattningsvyer.

ClickUp Business Inventory Register Template ger småföretag och växande team ett enkelt och pålitligt sätt att spåra lagernivåer, undvika brister och vara redo att beställa om.

Det börjar med ett lagerformulär som hjälper ditt team att registrera nytt lager på ett standardiserat sätt. Fält som artikelnamn, SKU, leverantör, MOQ och ledtid säkerställer att du registrerar rätt data från början. Vad mer? Dela bara formuläret med knappen Kopiera länk och låt teammedlemmarna skicka in uppdateringar direkt.

När artiklarna har skickats in visas de i vyn Lagerlista, grupperade efter kategori för enklare navigering. Du kan redigera fält direkt, uppdatera kvantiteter eller lägga till taggar för snabb referens. Detta gör det enkelt att hantera en växande lista med produkter utan att behöva hoppa mellan olika verktyg.

💫 Varför du kommer att älska den här mallen

Enkla formulär gör det lätt för alla att registrera nytt lager och uppdatera lagernivåer.

Grupperade listvyer och redigerbara fält effektiviserar produktadministrationen i takt med att ditt företag växer.

Lättviktig men ändå kraftfull – perfekt för små team som behöver effektivitet utan komplexitet.

✅ Perfekt för: Småföretag, återförsäljare eller alla team som söker ett enkelt men effektivt sätt att hantera lager.

Ladda upp valfri datafil till ClickUp Brain och be den att bryta ner innehållet åt dig!

6. ClickUp-mall för inköpsorder och lager

Hämta gratis mall Använd ClickUps mall för inköpsorder och lager för att spåra order genom anpassningsbara statusar.

ClickUps mall för inköpsorder och lager är en arbetsyta med flera vyer som är utformad för att effektivisera inköpsorder, spåra lagernivåer och hålla ditt team uppdaterat om vad som är på väg in och redan finns i lager.

Den använder en tavelvy grupperad efter status, vilket gör det enkelt att visualisera varje artikels resa – från Att beställa till Väntande, Klar för granskning, och vidare. Du kan skapa uppgifter för varje inköpsorder, tilldela dem till teammedlemmar, bifoga filer och flytta dem genom 14 anpassningsbara statusar som speglar ditt arbetsflöde.

Det som utmärker denna mall är hur väl den balanserar struktur och flexibilitet. Du kan övervaka lagerrörelser, logga leverantörskontakter och säkerställa att varje artikel granskas, skickas in och levereras utan gissningar.

💫 Varför du kommer att älska den här mallen

Visualiserar varje inköpsordres väg med anpassningsbara statuspaneler.

Spårar lagerrörelser och leverantörskontakter för fullständig processgenomskinlighet.

Balanserar struktur och flexibilitet och anpassar sig efter ditt unika inköpsflöde.

✅ Perfekt för: Inköpschefer, lagerpersonal och driftschefer som behöver en tydlig, samarbetsinriktad process för hantering av inköpsorder och lageruppdateringar.

📮 ClickUp Insight: Cirka 43 % av arbetstagarna skickar 0–10 meddelanden per dag. Även om detta tyder på mer fokuserade eller genomtänkta samtal, kan det också indikera brist på smidigt samarbete, där viktiga diskussioner förs någon annanstans (t.ex. via e-post). För att undvika onödiga plattformsbyten och kontextväxlingar behöver du en app som hanterar allt för arbetet, som ClickUp, som kombinerar projekt, kunskap och chatt på ett och samma ställe – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta mer effektivt.

7. ClickUp-mall för produktbeställningsformulär

Hämta gratis mall Använd ClickUps mall för produktbeställningsformulär för att samla in beställningar från kunder, spåra leveranser och hantera leveransproblem med automatiska uppdateringar och en live-orderpanel.

ClickUps mall för produktbeställningsformulär är både ett kundinriktat formulär och ett backoffice-system i ett. Den hjälper företag att samla in beställningar, hantera leveranser och spåra beställningsproblem utan att behöva jonglera med e-post, kalkylblad eller separata verktyg.

Du börjar med att dela produktbeställningsformuläret direkt med dina kunder via webbplatsen, onlinebutiken eller en enkel länk.

När nya order har skickats in visas de omedelbart i vyn Lista över nya order. Denna vy visar endast de senaste posterna. Du kan också lägga till föreslagna formler, som Totalpris (enhetspris × kvantitet) och Antal dagar sedan ordern, för att få omedelbar insyn i ordervärde och tidpunkt – perfekt för prioritering eller uppföljning.

För att göra det ännu smidigare hanterar inbyggda ClickUp-automatiseringar uppdateringar åt dig. När spårningsnumret läggs till uppdateras till exempel statusen till Under transport.

💫 Varför du kommer att älska den här mallen

Samla in kundorder med ett delbart formulär och spåra leveransen i realtid.

Automatiserar statusuppdateringar och orderspårning, vilket minskar manuellt arbete.

Live-instrumentpaneler och föreslagna formler ger omedelbar insikt i ordervärde och timing.

✅ Perfekt för: Onlinebutiker, produktbaserade företag eller leveransteam som vill ha ett pålitligt och skalbart sätt att hantera inkommande order och spåra dem genom varje steg i processen.

8. ClickUp fakturamall

Hämta gratis mall Skapa professionella fakturor med ClickUp-fakturamallen

ClickUp-fakturamallen har en ren och professionell layout som är utformad för att hjälpa företag att spåra fakturerbara tjänster, hantera betalningsvillkor och presentera projektkostnader på ett tydligt sätt.

Denna mall i Doc-format börjar med tydliga avsnitt för företags- och kundinformation, faktura- och förfallodatum samt en välorganiserad tabell för att dela upp kostnaderna. Du kan gruppera kostnader efter projekt, visa delsummor för varje avsnitt och lägga till avgifter eller rabatter. Den har även plats för ändringsorder, vilket gör den perfekt för pågående eller flerfasiga arbeten.

Det som gör denna mall särskilt användbar är dess flexibilitet. Varje avsnitt är uppdelat i detaljer på uppgiftsnivå, och du kan fakturera efter kvantitet, timmar eller pris beroende på tjänsten. Den löpande delsumman och Totalt belopp ger kunderna en tydlig bild av vad de är skyldiga.

💫 Varför du kommer att älska den här mallen

Professionell, tydlig layout för att presentera specificerade fakturor för kunder

Flexibla faktureringsalternativ – efter kvantitet, timmar eller pris – passar alla tjänster eller projekt.

Inbyggda avsnitt för ändringsorder och löpande delsummor gör allt transparent.

✅ Perfekt för: Frilansare, byråer och tjänstebaserade team som vill presentera professionella fakturor med specificerade projektuppdelningar.

9. ClickUp-mall för fakturauppföljning

Hämta gratis mall Spåra fakturor efter status och förfallodatum med ClickUps mall för fakturaspårning.

ClickUps mall för fakturauppföljning ger företag ett enkelt men kraftfullt sätt att övervaka inkommande betalningar. Oavsett om du hanterar kundfakturering, frilansprojekt eller fakturor i hela din leveranskedja, hjälper denna mall på listnivå dig att organisera allt, från förfallodatum till prisinformation, i en överskådlig instrumentpanel.

Varje uppgift fångar upp viktiga detaljer som kundnamn, kontaktuppgifter, betalningssätt och pris med hjälp av anpassade fält. Istället för att jonglera med kalkylblad eller e-posttrådar kan du hantera alla dina fakturor med strukturerade fält som är lätta att filtrera, sortera och uppdatera.

Använd listvyn för att spåra alla fakturor på ett ställe, inklusive en fokuserad vy för betalda intäkter. Om du föredrar ett visuellt arbetsflöde kan du växla till tavlavyn där du kan dra och släppa fakturor mellan statusar som obetalda, förfallna och betalda. Det är ett snabbt sätt att få en överblick över betalningsläget.

💫 Varför du kommer att älska den här mallen

Organiserar alla fakturor efter status, förfallodatum och kund i en enda översikt.

Anpassade fält fångar upp varje detalj, vilket gör sortering och filtrering enkelt.

Med den visuella tavelvyn kan du dra och släppa fakturor mellan olika statusar för snabba uppdateringar.

✅ Perfekt för: Frilansare, ekonomiteam och kundorienterade företag som behöver hantera fakturor mellan flera kontakter, projekt eller avdelningar.

10. ClickUp-mall för orderhantering

Hämta gratis mall Spåra inköpsorder och råvaror med ClickUp Order Fulfillment Template med live-dashboards och framstegsspårning.

ClickUp Order Fulfillment Template är en färdig arbetsyta som hjälper dig att hantera hela ordercykeln, från spårning av råvaror och inköpsorder till övervakning av framsteg och deadlines.

Mallen är uppbyggd kring två huvudlistor: Inköpsorder och Råvaror. Varje uppgift i dessa listor representerar en order eller en materialartikel och har anpassningsbara fält som betalningstyp, kundnamn, pris och förfallodatum. Du kan också skapa återkommande uppgifter för återkommande inköp, så att du aldrig behöver börja om från början varje månad.

Översiktspanelen sammanfattar allt. Den ger dig en live-översikt över din leveranspipeline, med förloppsindikatorer, prioritetsmärken och start-/slutdatum för alla listor. Du hittar också avsnitt för bokmärkta dokument, senaste aktiviteter och uppgiftsägande.

💫 Varför du kommer att älska den här mallen

Hantera hela ordercykeln, från råvaror till inköpsorder, i ett enda arbetsområde.

Anpassningsbara fält och återkommande uppgifter förenklar återkommande inköp och spårning.

Live-översiktspaneler ger omedelbar insyn i leveransförloppet och eventuella flaskhalsar.

✅ Perfekt för: Leveranskedjeteam, lagerchefer eller driftschefer som vill förbättra orderöversikten, minska flaskhalsar och spåra leveransprestanda.

11. ClickUp-mall för checklista för leverantörshantering

Hämta gratis mall ClickUps mall för leverantörshantering hjälper dig att utvärdera, organisera och förbättra relationerna med dina leverantörer.

ClickUps mall för leverantörshantering hjälper dig att utvärdera, organisera och förbättra relationerna med dina leverantörer.

Börja med det inbyggda leverantörsbedömningsformuläret. Formuläret samlar in viktiga leverantörsuppgifter som företagsstruktur, kontaktinformation och operativ kvalitet. Utvärderarna använder ett standardiserat poängsystem (från Under standard till Överträffar förväntningarna) för flera kriterier, vilket säkerställer en konsekvent, datastödd granskningsprocess.

När ett formulär har skickats in läggs leverantören till som en uppgift i listan Leverantörsbedömningar, under statusen ATT GRANSKA. Därifrån kan du flytta uppgiften till UNDER GRANSKNING och sedan beräkna leverantörens totala poäng med hjälp av ett fördefinierat formelfält.

För företag som använder verktyg för resursplanering (ERP) fungerar denna mall som en bro mellan leverantörsutvärdering och systematiserade inköpsprocesser.

💫 Varför du kommer att älska den här mallen

Standardiserar leverantörsutvärdering med inbyggda formulär och poängsystem.

Spårar leverantörers status och prestanda för bättre inköpsbeslut

Överbryggar klyftan mellan leverantörsbedömning och arbetsflöden för resursplanering i företaget.

✅ Perfekt för: Inköpsteam, leverantörsansvariga och driftschefer som vill förbättra leverantörsvalet, minska riskerna i leveranskedjan och upprätthålla kvalitetsstandarder.

12. ClickUp-mall för offertförfrågan

Hämta gratis mall Använd ClickUp Request for Quote Template för att skicka detaljerade offertförfrågningar med priser, frakt- och betalningsvillkor.

ClickUps mall för offertförfrågan hjälper dig att standardisera och effektivisera processen för att begära priser från leverantörer (så att du snabbt kan jämföra likvärdiga produkter). Oavsett om du köper in material, utrustning eller tjänster håller denna mall för offertförfrågan detaljerna konsekventa, organiserade och professionella.

Denna mall är utformad i ett tydligt dokumentformat och innehåller alla viktiga element i en välstrukturerad offertförfrågan: företagsuppgifter, offertens giltighetstid, ordernummer, leveranssätt och betalningsvillkor.

Längst ner hittar du en enkel tabell där du kan registrera artikelkvantitet, beskrivningar, enhetspris och totalkostnader. Detta gör det enkelt att skapa kundorienterade offerter på några minuter.

För att göra det ännu bättre kan du anpassa den för engångsköp eller löpande leverantörsrelationer, inkludera skatte- eller avgiftsberäkningar och till och med integrera den i ditt bredare inköps- eller leverantörshanteringsflöde i ClickUp.

💫 Varför du kommer att älska den här mallen

Effektiviserar skapandet av offertförfrågningar med ett tydligt, professionellt format för alla viktiga detaljer.

Gör det enkelt att jämföra leverantörsofferter sida vid sida för snabbare beslut.

Anpassningsbara för engångsköp eller löpande inköp, med inbyggda tabeller för kostnadsfördelning.

✅ Idealisk för: Inköpsteam, supply chain-chefer och ekonomiavdelningar som ofta begär offerter från externa leverantörer.

13. Excel-mallar för materialförteckningar av projektledare

via Projektledare

Excel-mallen för materialförteckningar från Project Manager kan hjälpa dig att hantera de delar, komponenter och material som ingår i din produktionsprocess. Den är utformad för att återspegla verkliga tillverkningsflöden och använder fält som går utöver kvantitet och kostnad.

Varje del av materialförteckningen innehåller detaljer som artikelnamn, artikelnummer, beskrivning, enhetskostnad och total kostnad. Det finns också ett fält för materialförteckningsnivå, som hjälper dig att spåra var varje artikel passar in i hierarkin.

Eftersom mallen innehåller råvaror, monteringsinformation och kostnadsfördelningar, fungerar den också bra för lager- och resurshanteringsteam. Du kan spåra kvantiteter och totalkostnader per artikel, vilket gör det enklare att planera produktionskörningar utan överlager eller överutgifter.

💫 Varför du kommer att älska den här mallen

Spårar varje del, komponent och material med detaljerade fält för verkliga arbetsflöden.

Innehåller BOM-nivåer och kostnadsfördelningar för precis produktionsplanering.

Fungerar bra för både lagerhantering och resursallokering i Excel.

✅ Perfekt för: Ingenjörer, projektplanerare inom tillverkning och ERP-användare som hanterar sammansättningar, komponenter eller råvaror i Excel.

📌 Snabbtips: Effektivisera din resursplanering genom att använda samma mall för att spåra alla fysiska delar, oavsett om du hanterar en modulär BOM-struktur eller lär dig genom arbetsflöden i Excel University-stil.

14. Excel-mall för materialförteckningar från Katana

via Katana

Excel-materialförteckningsmallen från Katana kan vara praktisk för tillverkare som vill organisera produktionsdelar, underenheter, kostnader och hela tillverkningsprocessen på ett och samma ställe.

Om du arbetar med flera produktvarianter eller bara vill ha ett tydligare sätt att kartlägga dina komponenter, erbjuder denna Excel-mall för material en enkel men strukturerad metod.

Om du letar efter Excel-mallar för tillverkning är den här mallen överskådlig och redo att användas. Oavsett om du skapar en fullständig materialförteckning eller bara börjar med att spåra material i Excel ger den här mallen dig en solid grund.

💫 Varför du kommer att älska den här mallen

Organiserar produktionsdelar, underenheter och kostnader i ett överskådligt, färdigt kalkylblad.

Stöder flera produktvarianter och strukturerad BOM-mappning.

Enkla nog för nybörjare, men ändå tillräckligt robusta för komplexa tillverkningsbehov.

✅ Perfekt för: Tillverkningsteam, ingenjörer och produktdesigners som hanterar flera monterings- och materialkostnader i Excel.

15. Excel/Google Sheets-mall för materialförteckningar från Vertex42

via Vertex42

Materialförteckningsmallen från Vertex42 är ett flexibelt kalkylblad som är utformat för enkel spårning av delar, visuella referenser och versionskontroll.

Mallen innehåller en anpassningsbar komponentlista där du kan lägga till komponentnamn, ID-nummer, priser och till och med bilder. När du väljer ett komponent-ID i huvudbladet för materialförteckningen fylls resten av informationen i automatiskt med hjälp av VLOOKUP-formler.

I Google Sheets-versionen kan du bädda in bilder direkt i cellerna med funktionen Bild i cell.

Ett separat arbetsblad för revisionshistorik hjälper dig att spåra ändringar i dina produktkonstruktioner. Även om detta inte är en fullständig MRP-lösning, är revisionsspårningen en bra funktion för små team som försöker hantera uppdateringar utan versionskaos.

💫 Varför du kommer att älska den här mallen

Anpassningsbar komponentlista med automatisk ifyllning och bildstöd för enkel spårning av komponenter.

Inbyggd revisionshistorik hjälper till att hantera produktuppdateringar och versionskontroll.

Flexibla för både Excel och Google Sheets, perfekta för små team.

✅ Perfekt för: Produktdesigners, ingenjörer eller små tillverkare som skapar lätta BOM:er i Excel eller Google Sheets.

🧠 Rolig fakta: Från slutet av 1600-talet började den brittiska flottan att formalisera standarder för skeppsbyggnad genom så kallade Establishments of Dimensions. Dessa fastställde obligatoriska fartygsparametrar – såsom kanondäckets längd, köl, bredd och till och med plankans tjocklek – och uppdaterades över tid (framför allt 1706, 1719, 1733, 1741 och 1745).

16. Excel-mall för materialförteckningar från TemplateLAB

via TemplateLAB

Excel-materialförteckningsmallen från TemplateLAB är utformad för team som arbetar med detaljerade elektronik- eller hårdvarukonstruktioner. Den erbjuder en omfattande uppdelning av varje komponent som används i ett projekt, inklusive kvantitet, fotavtryck, artikelnummer och leverantörsinformation.

Varje artikel listas efter sin beteckning, följt av en detaljerad beskrivning, artikelnummer och inköpsinformation från flera leverantörer. Det finns även en kolumn där man kan markera om artikeln redan finns på kortet, vilket underlättar vid montering och inspektion.

Den mest framträdande funktionen är dess fokus på inköp från flera leverantörer. Varje rad innehåller upp till tre leverantörer med aktiva länkar till artiklar, vilket hjälper dig att jämföra tillgänglighet och priser.

Denna mall innehåller även en statusindikator och ett fält för placeringsanteckningar, vilket underlättar samordningen mellan design-, inköps- och monteringsavdelningarna.

💫 Varför du kommer att älska den här mallen

Omfattande uppdelning av komponenter, leverantörer och inköpsinformation för elektronikproduktion.

Kolumner för flera leverantörer och aktiva länkar till delar gör det enkelt att jämföra priser och tillgänglighet.

Inkluderar status- och placeringsanteckningar för smidig montering och inspektion.

✅ Idealisk för: Elektronikingenjörer, PCB-designers och produktionsteam som arbetar med komponentinköp, prototyptillverkning och kretskortsmontering.

Skapa klarhet i ditt arbetsflöde med ClickUp

Att hantera inköp, produktion och lager är tillräckligt komplicerat.

Men med rätt mallar kan du avlasta dig själv av en stor del av arbetsbördan – du får struktur, översikt och färre saker som faller mellan stolarna.

Om du är trött på att jonglera med separata kalkylblad och uppdateringar mellan olika team, samlar ClickUp allt under ett tak. Från materialförteckningar och lagerkontroll till orderuppföljning och arbetsflöden för orderhantering – ClickUps anpassningsbara mallar är utformade för att fungera precis som ditt team gör.

Kombinera dem med Brain, Chat och Automation för att få fullständig klarhet i alla dina arbetsflöden.

