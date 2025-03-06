De 10 bästa programvarorna för leverantörshantering 2025

Buffertar i leveranskedjan misslyckas i cirka 31 % av företagen, vilket leder till ekonomiska förluster på över 15 %. Så hur hanterar branschledarna detta?

Använd programvara för hantering av leverantörsrelationer – ett viktigt verktyg för strategiska partnerskap och smidigare leverantörsrelationer.

Hanterar du globala leverantörer? Säkerställer du efterlevnad? Programvara för leverantörshantering (SRM) hanterar alla dessa viktiga aktiviteter med specialiserade funktioner som leverantörsintroduktion, prestationsuppföljning, riskhantering och leverantörsportaler.

I den här artikeln går vi igenom de 10 bästa SRM-lösningarna, deras utmärkande funktioner och hur de omdefinierar modern leverantörshantering.

⏰ 60-sekunderssammanfattning Här är en snabb översikt över de bästa SRM-verktygen och vad de är bäst på: ClickUp : Bäst för spårning och automatisering av leverantörsrelationer SAP Ariba: Bäst för omfattande inköp och leverantörssamarbete Coupa: Bäst för översikt över utgifter och riskhantering Oracle SCM Cloud: Bäst för integrerade lösningar för leveranskedjan GEP SMART: Bäst för leverantörssamarbete och realtidsinsikter Ivalua: Bäst för holistisk uppföljning av leverantörers prestanda Jaggaer: Bäst för avancerad leverantörsdatahantering och global sourcing Tradeshift: Bäst för leverantörsengagemang och integrerade betalningslösningar Basware: Bäst för utgiftsanalys och avtalshantering Anvyl: Bäst för fullständig översikt och centraliserade leverantörsdata

Vad ska du leta efter i programvara för hantering av leverantörsrelationer?

Här är de funktioner du bör leta efter när du väljer programvara för hantering av leverantörsrelationer:

Leverantörssegmentering: Kategorisera leverantörer utifrån strategiskt värde för att fokusera resurserna på leverantörsrelationer med hög prioritet.

Leverantörsintroduktion: Effektiviserad introduktion med ett centraliserat leverantörsdatabas för enkel åtkomst till kontrakt, efterlevnadsregister och prestationsmått.

Riskhantering: Identifiera och hantera risker som dataintrång, geopolitiska problem och kvalitetsfrågor.

Prestationshantering: Spåra och utvärdera leverantörers prestationer mot KPI:er som kvalitet, leveranstider, kostnad och efterlevnad.

Automatiserade arbetsflöden: Effektiv automatisering för processer som leverantörsintroduktion, kontraktsförnyelser och prestationsutvärderingar.

Integration med ERP-system: Sömlös integration med ERP- och Sömlös integration med ERP- och inköpshanteringsprogramvara för att upprätthålla ett smidigt dataflöde och smidiga processer.

Användarvänlig instrumentpanel: Intuitivt gränssnitt som ger 360-graders insikt i leverantörers prestanda, efterlevnad och riskbedömningar.

Feedback i realtid: Samla in synpunkter från intressenterna snabbt för att förbättra samarbetet och beslutsfattandet.

KPI-uppföljning och rapportering: Övervaka viktiga nyckeltal för att säkerställa effektiv leverantörshantering och datadrivna beslut.

Samarbetsverktyg: Underlätta säker kommunikation och teamarbete mellan inköpsteam och leverantörer.

🔮 Viktiga insikter: När du utvärderar SRM-programvara, ge leverantörerna en tydlig lista över dina krav och be om en demonstration av hur deras lösning hanterar verkliga scenarier. Detta säkerställer att verktyget uppfyller dina specifika behov och är mer än bara ett säljargument!

De 10 bästa programvarorna för hantering av leverantörsrelationer

Nu när du vet vad som gör programvara för leverantörshantering effektiv är utmaningen att välja den som passar bäst för din organisation.

Idealiskt sett bör rätt programvara vara enkel för dina team att använda och smidigt integreras med dina arbetsflöden inom din budget. Låt oss titta på de 10 bästa programvarorna för hantering av leverantörsrelationer!

1. ClickUp (bäst för spårning och automatisering av leverantörsrelationer)

Säkerställ smidig leverantörshantering med uppgiftspåminnelser och scheman från ClickUp.

Nyckeln till förenklade leverantörshanteringsprocesser är ClickUp.

Här är vad du får med ClickUp: En AI-driven plattform som centraliserar all leverantörsdata, spårar prestationsmått och automatiserar arbetsflöden.

Detta hjälper dig att se till att dina kontrakt, leveransscheman och till och med RFP-jämförelser inte längre är utspridda över flera olika verktyg. Istället finns de bara ett klick bort i de helt anpassningsbara ClickUp-dashboarden.

Samla all viktig data på ett ställe med ClickUps anpassningsbara instrumentpaneler

🍪 Bonus: Dessa visuella instrumentpaneler blir de ultimata rapporteringsverktygen för att få fram dina poänger i ett lättsmält format som är tilltalande för ögat.

Du kan känna effekten av ClickUp när du aldrig missar en deadline med ClickUp Automations. Här är vad du kan automatisera för att förändra leverantörshanteringen:

Tilldela juridikavdelningen en uppgift så snart alla leverantörsdokument har mottagits.

Påminn användare automatiskt om försenade uppgifter

Flytta leverantörer som finns med på kortlistan till en särskild lista när deras status ändras.

Använd checklistor för efterlevnad när leverantörer går in i utvärderingsfasen.

Dessa automatiseringar innebär mindre tid för att hantera ditt team och mer tid för att bygga starka leverantörsrelationer.

På tal om att spara tid, ger ClickUps tidsregistreringsfunktion dig en tydlig bild av leverantörers och teams effektivitet. Samtidigt hjälper anpassningsbara KPI-rapporter dig att analysera mått som leveranstider och efterlevnad av SLA (servicenivåavtal). Med ClickUp Dashboards får du visuell insikt på ett ögonblick.

💡 Proffstips: Behöver du en djupare analys? ClickUps över 1 000 integrationer ( inklusive Tableau ) gör att du kan koppla ihop punkterna och identifiera trender för att optimera dina leverantörsprocesser.

Leverantörsrelationshantering är känt för sin osynkroniserade samverkan. Men med ClickUp Chat och gästkonton kan du upprätthålla kommunikation i realtid med leverantörer, ge uppdateringar och lösa problem snabbare än någonsin.

Och så finns ClickUp Docs – en modern, intuitiv plattform för att skapa och dela SOP:er, leverantörskontrakt eller mötesanteckningar.

Dessutom kan åtgärdspunkter i ClickUp Docs synkroniseras direkt med ClickUp Tasks. Tänk dig att du utarbetar en SOP för leverantörsintroduktion och markerar viktiga steg som uppgifter – ClickUp omvandlar dem automatiskt till åtgärdspunkter på din projektpanel.

ClickUps bästa funktioner

Anpassningsbara instrumentpaneler: Visualisera alla dina leverantörsdata och KPI:er på ett och samma ställe.

Uppgiftshantering: Dela upp projekt i genomförbara steg med tydliga uppgifter och deadlines.

Automatisering av arbetsflöden: Automatisera repetitiva processer som efterlevnadskontroller eller onboarding av leverantörer.

Samarbetsverktyg: Använd ClickUp Docs, Chat och realtidsredigering för att hålla alla på samma sida.

Tidsspårning: Övervaka tiden som läggs på uppgifter för att optimera resurserna och hantera leverantörernas prestanda på ett effektivt sätt.

Integrationsmöjligheter: Anslut smidigt till över 1 000 appar, inklusive ERP-system, Google Suite och Zendesk.

Rapporteringsfunktioner: Skapa prestations- och efterlevnadsrapporter för att utvärdera leverantörsrelationer.

Begränsningar i ClickUp

De omfattande funktionerna kan ta tid att lära sig, särskilt för nya användare.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

ClickUp är ett allt-i-ett-verktyg för projektledning med alla funktioner som behövs för hela produktutvecklingen på ett och samma ställe. Den förstklassiga kundsupporten hjälper till att lösa alla problem i tid.

ClickUp är ett allt-i-ett-verktyg för projektledning med alla funktioner som behövs för hela produktutvecklingen på ett och samma ställe. Den förstklassiga kundsupporten hjälper till att lösa alla problem i tid.

2. SAP Ariba (bäst för hantering av leverantörers livscykel på företagsnivå)

Via SAP Ariba

SAP Ariba är en molnbaserad SRM-plattform som förbättrar inköp och leverantörshantering.

Avancerade funktioner som e-auktioner och AI-driven guidad sourcing hjälper till att förenkla valet av leverantörer. Dessutom säkerställer verktyg för lagring och hantering av kontrakt snabb åtkomst till avtal och förbättrad efterlevnad.

SAP Aribas bästa funktioner

Förbättra leverantörernas synlighet och samarbete

Minska inköpskostnaderna genom strategisk sourcing och processoptimering.

Förbättrad efterlevnad med inbyggda verktyg för riskhantering

Skalbar, molnbaserad tillgänglighet för företag av alla storlekar

Begränsningar i SAP Ariba

Kan vara överväldigande för stora organisationer med komplexa inköpsbehov, vilket kräver omfattande användarutbildning.

Kanske inte fullt ut stödjer högt skräddarsydda arbetsflöden utan ytterligare konfiguration eller utveckling.

SAP Ariba-prissättning

Anpassad prissättning

SAP Ariba-betyg och recensioner

G2 : 4,1/5 (590+ recensioner)

Capterra: 3,6/5 (över 50 recensioner)

Vad säger verkliga användare om SAP Ariba?

SAP Ariba erbjuder kompletta inköpslösningar, från sourcing och leverantörshantering till fakturering och betalning, vilket gör inköpsprocesserna smidiga.

SAP Ariba erbjuder kompletta inköpslösningar, från sourcing och leverantörshantering till fakturering och betalning, vilket gör inköpsprocesserna smidiga.

3. Coupa (Bäst för översikt över utgifter och riskhantering)

Via Coupa

Coupa hjälper till med detaljerade leverantörsprofiler genom att lagra prestationsmått, kontaktuppgifter och efterlevnadsdata på ett och samma ställe.

Med verktyg för automatiserade efterlevnadskontroller, riskbedömning och KPI-uppföljning säkerställer Coupa att leverantörerna uppfyller prestationsstandarderna samtidigt som riskerna minimeras.

Coupa erbjuder även funktioner för kontraktshantering som underlättar lagring och förnyelse, samt realtidsanalys av utgifter för att bygga starka, strategiska leverantörsrelationer! 📊

Coupa bästa funktioner

Använder en dedikerad portal för smidiga uppdateringar, förfrågningar och dokumentdelning för kommunikation i realtid.

Få realtidsinsikter om utgiftsmönster för att optimera kostnaderna i hela leverantörsnätverket.

Identifierar och minskar leverantörsrisker med automatiserade efterlevnadskontroller och riskbedömningar.

Begränsningar med Coupa

Det stora utbudet av funktioner kan vara överväldigande för nya användare och kräver omfattande utbildning.

Vissa begränsningar för API-förfrågningar per sekund kan påverka realtidsdataintegrationen.

Coupa-prissättning

Registrerad : Gratis

Verifierat : 549 USD/år per användare

Premiumsupport: 499 $+/år per användare

Avancerad: 4 800 USD/år per användare

Coupa-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,0/5 (över 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Coupa?

Jag gillar verkligen att använda Analytics-delen i Coupa. Det tog ett tag att lära sig, men det finns ett stort utbud av kategorier, filter osv. att välja mellan...

Jag gillar verkligen att använda Analytics-delen i Coupa. Det tog ett tag att lära sig, men det finns ett stort utbud av kategorier, filter osv. att välja mellan...

4. Oracle Supply Chain Management (SCM) Cloud (Bäst för holistisk integration av leveranskedjan)

Via Oracle SCM Cloud

Oracle SCM Cloud är en programvara för hantering av leverantörsrelationer som är utformad för att förbättra leverantörsrelationer och inköpsprocesser.

Det förenklar e-sourcing genom att hjälpa företag att jämföra offerter, förhandla om priser och utvärdera leverantörer utifrån viktiga faktorer som pris, kvalitet och leveranstider.

Oracle SCM Cloud spårar också nyckeltal som leveransprecision och kostnadsöverensstämmelse för att identifiera de leverantörer som presterar bäst och åtgärda prestandabrister.

Oracle SCM Clouds bästa funktioner

Effektivisera e-sourcing med verktyg för att jämföra offerter, förhandla om priser och utvärdera leverantörer utifrån pris, kvalitet och leveranstider.

Övervaka viktiga nyckeltal som leveransprecision och kostnadsöverensstämmelse för att identifiera högpresterande leverantörer och åtgärda brister.

Automatisera kontraktsförnyelser och efterlevnadskontroller samtidigt som alla avtal centraliseras.

Realtidsinsikter i utgiftsmönster för att upptäcka möjligheter till kostnadsbesparingar och förfina inköpsstrategier.

Anslut enkelt till andra Oracle Cloud-moduler, såsom ekonomi och lagerhantering, för en samlad bild av leveranskedjan.

💡 Proffstips: Trött på att jonglera leverantörsdata i olika kalkylblad? Kolla in vår guide till de 10 bästa programvarusystemen för leverantörshantering.

Begränsningar i Oracle SCM Cloud

Kan kräva lösningar för högt specialiserade leverantörskategorier.

Priser för Oracle SCM Cloud

Anpassad prissättning

Oracle SCM Cloud – betyg och recensioner

G2 : 4,0/5 (över 80 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Oracle SCM Cloud?

Du kan snabbt anpassa dig efter förändringar i efterfrågan. Detta bidrar till att minska lagringen av varor och artiklar i lager, vilket förbättrar effektiviteten i tillverkningen.

Du kan snabbt anpassa dig efter förändringar i efterfrågan. Detta bidrar till att minska lagringen av varor och artiklar i lager, vilket förbättrar effektiviteten i tillverkningen.

5. GEP SMART (Bäst för AI-drivna leverantörsinsikter)

Via GEP SMART

Med AI-driven analys upptäcker GEP SMART kostnadsbesparingsmöjligheter och utgiftsmönster för företag samtidigt som det erbjuder verktyg för att upptäcka och minska risker innan de stör verksamheten.

GEP SMART erbjuder också en säker och integrerad kommunikationsplattform som underlättar optimeringen av inköpsprocesserna. All leverantörsinformation lagras i ett centraliserat system för enkel åtkomst och beslutsfattande utan att behöva växla mellan flera flikar.

GEP SMART:s bästa funktioner

Identifiera och granska leverantörer med en strömlinjeformad registreringsprocess

Övervaka leverantörernas efterlevnad, kvalitet och leveranstider för att säkerställa att de uppfyller dina standarder.

Förenkla skapandet, spårningen och genomförandet av kontrakt, allt på ett och samma ställe.

Utnyttja AI-drivna insikter för att upptäcka möjligheter till kostnadsbesparingar och utgiftsmönster.

Underlätta realtidskommunikation med leverantörer genom en säker och integrerad plattform.

Upptäck och minska potentiella risker innan de stör verksamheten.

Samla all leverantörsinformation i ett centraliserat system för enkel åtkomst och beslutsfattande.

Begränsningar för GEP SMART

Kan kräva ytterligare insatser för att ansluta till icke-GEP-system, särskilt i komplexa IT-miljöer.

GEP SMART-prissättning

Anpassad prissättning

GEP SMART-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 20 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

6. Ivalua (bäst för omfattande hantering av leverantörers livscykel)

Via Ivalua

Ivalua tillhandahåller molnbaserad inköpsprogramvara som är utformad för att hantera alla utgifter och leverantörer via en enhetlig, modulär source-to-pay-plattform.

Med funktioner som utgiftsanalys, realtidssamarbete och avancerad analys hjälper Ivalua organisationer att optimera inköpsstrategier, minska kostnader och stärka leverantörsrelationer för långsiktig framgång.

💡 Proffstips: Utnyttja Ivaluas 360-graders leverantörsöversikt för att få omedelbar tillgång till prestationsmått och efterlevnadsdokument – perfekt för att fatta välgrundade beslut utan att behöva söka igenom flera system.

Ivaluas bästa funktioner

Ger en 360-graders överblick över leverantörer, inklusive prestationsmått, riskprofiler och efterlevnadsdokument, allt på en centraliserad plattform.

Förenklar onboarding med arbetsflöden för datainsamling, verifiering och godkännande.

Minskar risker med hjälp av automatiserad poängsättning, frågeformulär och realtidsbedömningar.

Spåra leverantörers KPI:er, såsom leveranstider och kvalitet, via instrumentpaneler och resultatkort.

Förbättrar kommunikationen med funktioner för meddelanden, dokumentdelning och uppgiftshantering.

Kopplar samman inköpsfunktioner för effektiv leverantörsval och kontraktsförhandlingar.

Ivaluas begränsningar

Kan ibland vara långsam och drabbas av slumpmässiga fel, vilket gör felsökning svår.

Ivaluas prissättning

Anpassad prissättning

Ivalua-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 40 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Ivalua?

Vår Ivalua-applikation är ett verktyg som jag använder dagligen och som för närvarande används av de flesta användare inom företaget för den dagliga verksamheten. Jag uppskattar också att vi kan få direkt support av underhållsteamet så att vi kan rapportera eventuella buggar.

Vår Ivalua-applikation är ett verktyg som jag använder dagligen och som för närvarande används av de flesta användare inom företaget för den dagliga verksamheten. Jag uppskattar också att vi kan få direkt support av underhållsteamet så att vi kan rapportera eventuella buggar.

7. Jaggaer (Bäst för globala leverantörsnätverk och riskhantering)

Via Jaggaer

Jaggaer SRM-programvara förenklar leverantörshanteringen genom att centralisera leverantörsrelationerna och utnyttja ett globalt leverantörsnätverk för bättre inköpsbeslut.

Automatiserade arbetsflöden effektiviserar leverantörsintroduktionen och spårar viktiga mått, såsom kvalitet, leveranstid och kostnad, för att säkerställa ansvarsskyldighet.

Jaggaer genomför även automatiserade riskbedömningar för att proaktivt hantera potentiella störningar och analyserar utgiftsmönster för att upptäcka möjligheter till kostnadsbesparingar.

Jaggaers bästa funktioner

Förenklar införandet av nya leverantörer i systemet med automatiserade arbetsflöden.

Spårar viktiga mått som kvalitet, leveranstid och kostnad för att hålla leverantörerna ansvariga.

Underlättar smidig kommunikation och dokumentdelning mellan köpare och leverantörer.

Identifierar möjligheter till kostnadsbesparingar genom att analysera utgiftsmönster inom olika leverantörskategorier.

Genomför automatiserade riskbedömningar av leverantörer för att proaktivt minska störningar i leveranskedjan.

Ger insikter om leverantörers prestanda och inköpsstrategier med realtidsdata.

Ger tillgång till ett brett utbud av leverantörer, vilket förbättrar inköpsalternativen.

Begränsningar för Jaggaer

Systemets avancerade funktioner kan kräva omfattande utbildning för nya användare.

Felaktiga leverantörsdata kan påverka analysens noggrannhet och beslutsfattandet.

Jaggaers prissättning

Anpassad prissättning

Jaggaer-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 20 recensioner)

8. Tradeshift (Bäst för globalt leverantörssamarbete och integrerade betalningar)

Via Tradeshift

Tradeshift är en plattform för hantering av leverantörsrelationer som förenklar och centraliserar inköpsaktiviteter.

Tradeshift integrerar alla leverantörskontakter i ett enda gränssnitt, från onboarding av nya leverantörer till hantering av prestationsuppföljning och dokumentdelning. Plattformen erbjuder även realtidsmeddelanden, uppgiftshantering och betalningshantering.

Dessutom kopplar dess globala B2B-marknadsplats samman företag med nya leverantörsmöjligheter.

Tradeshifts bästa funktioner

Hantera alla leverantörskontakter, inklusive kommunikation, prestationsuppföljning och dokumentdelning, från ett enda gränssnitt.

Lägg snabbt till nya leverantörer med automatiserade arbetsflöden och datavalidering.

Använd prestationsdashboards för att övervaka leverantörers KPI:er och fatta välgrundade beslut.

Realtidsmeddelanden, uppgiftshantering och dokumentdelning förenklar kommunikationen.

Hantera betalningar direkt via plattformen för effektivare cykler från inköp till betalning.

Identifiera och minska potentiella risker genom kontinuerliga utvärderingar och övervakning.

Begränsningar med Tradeshift

Att hantera och navigera i dokument kan ibland vara en utmaning.

Tradeshift-prissättning

Anpassad prissättning

Tradeshift-betyg och recensioner

G2 : 3,8/5 (över 200 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

💡 Kul fakta: Under de senaste två åren har 88 % av inköpscheferna gjort samarbetet med leverantörer till en högsta prioritet. Det är inte konstigt att SRM-verktyg är så efterfrågade just nu!

9. Basware (Bäst för översikt över utgifter och global leverantörshantering)

Via Basware

Basware erbjuder en omfattande SRM-lösning som utmärker sig inom kontraktshantering, leverantörsprestationsuppföljning och utgiftsanalys.

Med avancerade analysfunktioner, realtidsinsikter och enkel ERP-integration hjälper Basware till att bygga starkare leverantörsrelationer och optimera inköpsstrategier i hela leveranskedjan.

Baswares bästa funktioner

Få detaljerad insikt i utgiftsmönster hos olika leverantörer med avancerad rapportering och analys.

Skapa, spåra och hantera leverantörskontrakt samtidigt som du säkerställer efterlevnad av villkor och bestämmelser.

Övervaka leveranstider, kvalitetsstandarder och prissättning för att fatta bättre beslut om leverantörsval.

Använd AI och maskininlärning för att förutsäga framtida utgiftstrender och identifiera möjligheter till kostnadsbesparingar.

Förenkla inköpsbegäranden och godkännanden med ett intuitivt online-gränssnitt.

Hantera transaktioner i flera valutor och koppla upp dig mot leverantörer över hela världen för smidig global upphandling.

Baswares begränsningar

Kan bli långsamt när flera funktioner utförs samtidigt

Baswares prissättning

Anpassad prissättning

Basware-betyg och recensioner

G2 : 4,0/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 3,9/5 (över 20 recensioner)

🧠 Visste du att: 85 % av företagen har svårt att uppnå sina hållbarhetsmål för inköp, eftersom det inte är så lätt som det låter att hitta leverantörer som följer hållbara metoder! Här är en snabb översikt över potentiella utmaningar inom inköp, så att du enkelt kan hantera dem.

10. Anvyl (Bäst för centraliserad data om leveranskedjan och spårning av milstolpar)

Via Anvyl

Anvyl hjälper till att överbrygga klyftan mellan leverantörskedjeteam, leverantörer och system med verktyg som prediktiv analys och anpassningsbara instrumentpaneler.

Den ger också fullständig insyn, centraliserade leverantörsdata och automatiserad milstolpsuppföljning för företag, vilket gör den idealisk för att optimera och hantera leverantörsrelationer.

Anvyls bästa funktioner

Sammanför all data om leveranskedjan från olika system till en enda källa för bättre beslutsfattande.

Övervakar viktiga produktionsmilstolpar som godkännande av inköpsorder, produktionsstart och leveranstider.

Underlättar smidig interaktion mellan team och leverantörer genom meddelanden, fildelning och uppdateringar inom plattformen.

Använder resultatkort för att utvärdera leverantörers prestationer och identifiera områden som kan förbättras.

Använder datadrivna insikter för att förutsäga potentiella problem, optimera lagernivåer och proaktivt hantera risker.

Anvyls begränsningar

Begränsad avancerad analys för djupgående utvärdering av leverantörers prestanda

Begränsningar vid hantering av komplexa kontraktshanteringsuppgifter

Anvyls prissättning

Startpaket : 500 USD/månad per användare

Professional : 1500 USD/månad per användare

Företag: Kontakta Anvyl för anpassade priser

Anvyl-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 20 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Anvyl?

Det jag gillar mest med Anvyl är dess förmåga att låta flera parter kommunicera och samarbeta kring order, dela information, viktig dokumentation osv.

Det jag gillar mest med Anvyl är dess förmåga att låta flera parter kommunicera och samarbeta kring order, dela information, viktig dokumentation osv.

Här är en specialsammanställd lista över ytterligare verktyg som inte kom med på vår topp 13-lista men som effektivt stöder leverantörsrelationshantering:

Graphite Connect : Förbättrar leverantörers onboarding och samarbete genom att förenkla arbetsflöden, öka transparensen och stärka relationerna.

Kodiak Hub : Fokus på hållbarhet med verktyg för riskanalys, prestationsuppföljning och inköpsrutiner som är i linje med miljömål.

AdaptOne: Erbjuder anpassningsbara arbetsflöden och realtidsinsikter om efterlevnad och leverantörsprestanda, anpassat för företag med specifika behov.

Smart leverantörshantering börjar med ClickUp

Shipt, en leveranstjänst som ägs av Target, hade problem med ineffektivitet på grund av spridda verktyg och missade deadlines, vilket gjorde det svårt att skala upp verksamheten.

Med ClickUp vid rodret centraliserade teamet dock alla sina processer, vilket ökade effektiviteten och samarbetet i hela leveranskedjan.

Innan ClickUp var vår projektuppföljning utspridd över olika plattformar. ClickUp centraliserade våra processer, vilket sparade oss ovärderlig tid och minskade missförstånd avsevärt.

Innan ClickUp var vår projektuppföljning utspridd över olika plattformar. ClickUp centraliserade våra processer, vilket sparade oss ovärderlig tid och minskade missförstånden avsevärt.

Och det är logiskt – ClickUp erbjuder anpassningsbara instrumentpaneler för att centralisera leverantörsdata, fullständig insyn i livscykeln och verktyg som RFP-mallar och automatiserade arbetsflöden för smidigare processer.

Dessutom säkerställer samarbetsfunktioner som chatt, dokument och gäståtkomst smidig kommunikation inom hela organisationen och leverantörsnätverket. Är du redo att ta din SRM-strategi till nästa nivå? Registrera dig för ClickUp idag!