De viktigaste KPI:erna och mätvärdena för leveranskedjan att följa

Vad händer när du tappar kontrollen över de små detaljerna i din leveranskedja?

📦 En försenad leverans här, en felberäkning av lagret där – innan du vet ordet av har kundklagomålen hopat sig, kostnaderna stigit och produktiviteten sjunkit. Att hantera en leveranskedja är komplext, men den verkliga utmaningen ligger i att veta vad man ska mäta och hur man optimerar prestandan.

Det är här KPI:er för leveranskedjan hjälper dig:

✅ Identifiera ineffektiviteter innan de växer till större problem✅ Optimera processer för att sänka kostnaderna och förbättra leveranstiderna✅ Öka kundnöjdheten genom att säkerställa smidiga leveranser

I den här artikeln undersöker vi de viktigaste KPI:erna för leveranskedjan, varför de är viktiga och hur du kan uppnå bättre resultat – snabbare och smartare – genom att följa upp dem.

⏰ 60-sekunderssammanfattning KPI:er för leveranskedjan är mätbara mått som mäter leveranskedjans effektivitet och prestanda.

KPI:er kan kategoriseras i operativa, finansiella och kundservicemått.

Viktiga mått för leveranskedjan är bland annat ordernoggrannhet, leveransprecision, lageromsättning, leveransgrad och kassacykel. Dessa KPI:er hjälper företag att identifiera flaskhalsar, minska förseningar och förbättra leveranskedjans prestanda.

För att välja rätt KPI:er måste man anpassa dem efter affärsmålen, fokusera på mätbara mått och använda branschstandarder.

För att effektivt implementera KPI:er bör företag sätta upp tydliga mål, spåra mätvärden med hjälp av realtidsdata och kontinuerligt analysera prestanda.

Använd programvara för att ställa in och spåra KPI:er, till exempel ClickUp , för att sätta upp smarta mål, få insikter om leveranskedjan i realtid och automatisera processer för att uppnå KPI:er för leveranskedjan.

Förstå KPI:er för leveranskedjan

Nyckeltal för leveranskedjan (KPI) är mätbara mått som mäter leveranskedjans effektivitet, tillförlitlighet och överensstämmelse med affärsmålen.

📌 Till exempel: Leverantörers leveransprecision : Mäter hur tillförlitligt leverantörer håller sina deadlines.

Leveranstid: Spårar hur snabbt order behandlas från beställning till leverans.

Lagerprecision: Säkerställer att lagernivåerna stämmer överens med det faktiska lagret, vilket minskar svinn och brister.

Kategorier av KPI:er för leveranskedjan

KPI:er för leveranskedjan kan delas in i tre kategorier:

📦 Operativt : Mätvärden som orderhanteringstid och lageromsättningshastighet mäter effektiviteten och effektiviteten i leveranskedjeprocessen.

💵 Ekonomi : Indikatorer som kostnad för sålda varor (COGS) och transportkostnader fokuserar på kostnadshantering och lönsamhet.

🚚 Kundfokuserat: Mått som leveransprecision och felfri orderhantering mäter kundnöjdhet och leveransprestanda.

Dessa kategorier samverkar för att ge en heltäckande bild av leveranskedjans hälsa.

Hur KPI:er för leveranskedjan relaterar till resursplanering (ERP)

KPI:er fungerar hand i hand med ERP-system. Tänk på ERP-plattformar som den centrala knutpunkten som kopplar samman data mellan dina avdelningar, så att du kan mäta leveranskedjans prestanda i realtid och omvandla dessa insikter till meningsfulla åtgärder.

Viktiga KPI:er för leveranskedjan

Vi har valt ut de viktigaste KPI:erna för leveranskedjan som du kan spåra. Här är de:

Perfekt orderfrekvens

Perfect Order Rate (POR) mäter andelen felfria order som levereras från start till mål. Det innebär att varje steg i processen, från orderläggning till plockning, packning, frakt och leverans, genomförs felfritt. Inga förseningar, inga skador, inga felaktiga artiklar och ingen saknad dokumentation. Det är en guldstandard för kundnöjdhet, lagerplanering och effektivitet i leveranskedjan.

Andel felfria order (%) = (antal felfria order / totalt antal order) × 100

Att uppnå en hög perfekt orderfrekvens återspeglar direkt hur väl din lagerverksamhet fungerar. När allt i lagret fungerar smidigt – korrekt lagerhantering, exakt orderplockning och effektiva packningsprocesser – minskar antalet fel och säkerställer att orderna uppfyller kundernas krav.

🚀 Hur man förbättrar POR:

Använd automatiserade system för lager- och orderhantering

Implementera streckkodsläsning för att minska fel vid plockning och packning

Granska och optimera lagerflödena regelbundet

💡Proffstips: Även en minskning på 1 % i POR kan leda till förlorade kunder. Prioritera att minska fel i alla led av orderhanteringen.

Cash-to-Cash-cykeltid

Cash-to-Cash Cycle-tiden (C2C) mäter hur lång tid det tar att omvandla kontanter som spenderats på lager till intäkter från försäljning. Den spårar tiden mellan betalning till leverantörer och mottagande av betalningar från kunder. En kortare C2C innebär bättre effektivitet och likviditet.

Genom att optimera C2C kan du förbättra likviditeten och rörelsekapitalet, vilket säkerställer smidiga finansiella transaktioner och starkare leverantörsrelationer.

C2C (dagar) = DIO + DSO − DPO

Var:

DIO : Days Inventory Outstanding (lageromsättning i dagar)

DSO : Days Sales Outstanding (genomsnittlig kredittid)

DPO: Days Payable Outstanding (antal dagar från fakturadatum till betalning)

Leverantörsskulder (AP) spelar en stor roll för hur lång tid ett företag tar på sig att betala sina räkningar. Om de hanteras väl kan företagen förlänga betalningsvillkoren utan att behöva betala förseningsavgifter. Dessutom kan logistikprogramvara hjälpa till att frigöra likvida medel, förbättra kassaflödet och göra det lättare att förhandla fram bättre avtal med leverantörer. Det handlar om att hålla dina finanser flexibla och dina relationer starka!

🚀 Hur man förbättrar C2C:

Använd automatiserade system för lager- och orderhantering

Implementera streckkodsläsning för att minska fel

Granska och optimera lagerflödena regelbundet

Kundordercykeltid

Customer Order Cycle Time (COCT) mäter den totala tiden det tar att fullfölja en kundorder – från det att den läggs till dess att den levereras. Det belyser effektiviteten i dina orderhanterings- och fullföljandeprocesser och påverkar direkt kundnöjdheten.

En kortare leveranskedjecykel leder ofta till högre kundnöjdhet och återkommande affärer.

Kundens ordercykeltid (dagar) = Orderleveransdatum − Orderdatum

🚀 Hur man förbättrar COCT:

Använd automatiserade orderhanteringssystem

Optimera plocknings-, packnings- och leveransprocesser

Spåra och åtgärda leveransflaskhalsar

💡Proffstips: Kundordercykeltiden (COCT) spelar en stor roll för att uppfylla servicenivåavtal (SLA) och är en viktig KPI för inköp. Den visar om du håller dina leveranslöften.

Fyllnadsgrad

Fill Rate visar hur väl du uppfyller kundorder från ditt aktuella lager. Det är ett enkelt men kraftfullt mått som återspeglar hur effektivt ditt lager möter efterfrågan.

Fyllnadsgraden är nära kopplad till lagerbrist och lagerhantering. En låg fyllnadsgrad pekar ofta på lagerbrist, vilket leder till förlorade försäljningar och missnöjda kunder. God lagerhantering, som noggranna prognoser och snabb påfyllning, är nyckeln till att hålla fyllnadsgraden hög.

Fyllnadsgrad (%) = (artiklar levererade i tid / totalt antal beställda artiklar) × 100

🚀 Hur man förbättrar leveransgraden:

Använd noggranna prognoser för efterfrågan

Implementera processer för snabb påfyllning av lager

Optimera lagerhanteringssystemen

🧠 Visste du att? När du upprätthåller rätt lagernivåer minskar du lagerbristen och håller kunderna nöjda och lojala. En hög leveransgrad visar att du är effektiv och engagerad i att uppfylla kundernas förväntningar och behov.

Lagerhållningstid

Lagerhållningstid (IDS) mäter hur många dagar ditt nuvarande lager räcker baserat på genomsnittlig daglig användning eller försäljning. Det är ett viktigt mått för att balansera lagernivåer med efterfrågan, så att du varken har för stora lager eller riskerar att ta slut på viktiga produkter.

För att optimera IDS bör du använda historiska data för att upptäcka trender och ta hänsyn till säsongsvariationer. Dessutom hjälper realtidsanalyser, som aktuella order och marknadsförändringar, till att finjustera prognoserna. Teamwork mellan försäljning, marknadsföring och leveranskedjan säkerställer att alla är på samma sida.

IDS (dagar) = Aktuellt lager / Genomsnittlig daglig förbrukning

🚀 Hur man förbättrar IDS:

Använd historiska data för att förbättra efterfrågeprognoser

Övervaka realtidsanalyser för marknadsförändringar

Anpassa lagerplaneringen efter försäljnings- och marknadsföringsteamen

💡Proffstips: Övervaka regelbundet noggrannheten i dina prognoser och justera dem utifrån faktiska efterfrågemönster för att kontinuerligt förbättra effektiviteten i din lagerhantering.

Noggrannhet i fraktfakturor

Fraktfakturans noggrannhet säkerställer att dina fraktfakturor stämmer överens med överenskomna priser, tjänster och leveransuppgifter. När dina fakturor är korrekta undviker du överbetalningar, tvister och onödiga problem i din logistikprocess.

Korrekt fraktfakturering gör att logistiken i din leveranskedja fungerar smidigt. Fel kan leda till högre kostnader, försenade betalningar och försämrade relationer med transportörer. Vid LTL-transporter, där försändelser delar utrymme och kostnaderna beror på vikt, mått och extra tjänster, kan faktureringsfel snabbt hopa sig.

Fraktfakturans noggrannhet (%) = (Totalt antal fraktfakturor / Antal korrekta fraktfakturor) × 100

🚀 Hur man förbättrar frakträkningens noggrannhet:

Använd automatiserade system för fraktkontroll

Validera leveransuppgifter innan fakturering

Granska och stäm av transportörsavtal regelbundet

Genomsnittlig kredittid

Days Sales Outstanding (DSO) mäter det genomsnittliga antalet dagar det tar för ett företag att inkassera betalningar efter en försäljning. Det är en viktig indikator på hur effektivt ett företag hanterar sina kundfordringar.

En lägre DSO innebär snabbare inkasso och sundare kassaflöde, vilket gör det möjligt för företag att återinvestera i verksamheten och minska beroendet av extern finansiering. Omvänt indikerar en hög DSO betalningsförseningar, vilket binder upp likvida medel och ökar risken för osäkra fordringar.

DSO (dagar) = (total kreditförsäljning / kundfordringar) × antal dagar

🚀 Hur man förbättrar DSO:

Fastställ tydliga betalningsvillkor och policyer

Använd automatiserade fakturerings- och betalningssystem

Implementera proaktiva inkassoprocesser

📖 Läs mer: Hur man beräknar ledtid

Lageromsättning

Lageromsättningen spårar hur ofta ett företag säljer och fyller på sitt lager över tid, vilket återspeglar lagerhanteringens effektivitet.

En hög lageromsättningshastighet visar på effektiv lagerhantering och stark försäljning, men kan innebära risk för lagerbrist. Låg omsättning tyder på överlager eller långsam försäljning, vilket ökar lagringskostnaderna.

Lageromsättning = kostnad för sålda varor (COGS) / genomsnittligt lager

🚀 Hur man förbättrar lageromsättningen:

Förfina noggrannheten i efterfrågeprognoserna

Effektivisera processerna för ombeställning och påfyllning

Optimera lagernivåerna så att de motsvarar efterfrågan

Bruttomarginal Avkastning på investering

Bruttomarginalens avkastning på investering (GMROI) mäter lönsamheten i lagret genom att utvärdera ett företags bruttovinstmarginal för varje dollar som investeras i lagret. Det belyser den finansiella effektiviteten i lagerhanteringen.

GMROI hjälper dig också att identifiera dina mest lönsamma artiklar och optimera lagret för bättre resultat. Regelbunden uppföljning gör att du kan finjustera prissättningen, hantera lagret på ett smartare sätt och fokusera på produkter med hög marginal, vilket säkerställer hållbar lönsamhet.

GMROI = Bruttomarginal / Genomsnittlig lagerkostnad

Bruttomarginalen är skillnaden mellan försäljningsintäkter och kostnaden för sålda varor (COGS). En hög GMROI innebär att ditt lager ger god avkastning, medan en låg GMROI signalerar ineffektivitet, såsom överlager eller produkter med låg marginal.

🚀 Hur man förbättrar GMROI:

Fokusera på produkter med hög marginal

Optimera lagernivåerna för att minska lagerkostnaderna

Granska och justera prisstrategier regelbundet

Lageromsättningshastighet

Lageromsättningshastighet mäter hur snabbt lagret rör sig genom leveranskedjan, från inköp till försäljning. Den visar hur effektivt du hanterar lagret och möter efterfrågan. En snabbare lageromsättningshastighet sänker lagringskostnaderna och förbättrar kassaflödet, vilket direkt påverkar rörelsekapitalet. Snabb omsättning innebär mindre pengar i lager och minskad risk för föråldrade produkter.

Lageromsättningshastigheten hjälper också till att forma prisstrategier. Artiklar med hög omsättningshastighet kan hantera lägre marginaler på grund av högre försäljningsvolym, medan artiklar med låg omsättningshastighet kan behöva rabatter eller kampanjer för att tömma lagret.

Lageromsättningshastighet = Kostnad för sålda varor (COGS) / Genomsnittlig lagerkostnad

🚀 Hur man förbättrar lageromsättningshastigheten:

Förbättra efterfrågeprognoserna för att anpassa lagret efter försäljningen

Effektivisera inköps- och påfyllningsprocesserna

Använd kampanjer eller rabatter för att rensa ut långsamt roterande lager

📖 Läs mer: Bästa programvaran för lageroptimering

Bästa praxis för att välja rätt KPI:er

Att välja rätt KPI:er för din leveranskedja kan kännas överväldigande, men det behöver inte vara så. Här är några praktiska tips för att underlätta processen:

Anpassa KPI:er efter affärsmål

Fråga dig själv: ”Vad är det vi egentligen försöker uppnå?” Varje KPI för leveranskedjan som du väljer bör kopplas till dina centrala strategiska mål, oavsett om det handlar om att minska driftskostnaderna, påskynda leveranserna eller förbättra kundnöjdheten.

🌻 Exempel: Om ditt företag strävar efter att förbättra kassaflödet, fokusera på mått som cykeltid mellan kontantbetalning och utestående dagar. Om kundupplevelsen är prioriterad, lägg tonvikten på perfekt orderfrekvens och ordercykeltid.

Se till att KPI:er är mätbara och genomförbara

Vaga mål som "bättre prestanda" kommer inte att ta dig långt. Fokusera på specifika, mätbara mått som ditt team kan påverka.

🌻 Exempel: Istället för att sikta på att "förbättra lagerhanteringen" kan du sätta upp ett tydligt mål som "minska lagerdagarna från 45 till 30 under nästa kvartal". Byt ut "snabbare leveranser" mot att förkorta ordercykeltiden med 10 % under sex månader.

Detta gör det enkelt att följa framstegen och ger ditt team ett tydligt mål att arbeta mot.

Välj vad som är relevant

Alla mätvärden är inte lika viktiga för alla. Anpassa dina KPI:er efter din målgrupp.

🌻 Exempel:

Lagerteam: Spåra lageromsättning och fyllnadsgrad för att mäta lagereffektiviteten.

Inköpsteam: Fokusera på leverantörens ledtid och kostnad per order för att effektivisera leverantörernas prestanda.

Kundtjänstteam: Prioritera ordernoggrannhet och kundordercykeltid för att hålla kunderna nöjda.

💡Proffstips: Involvera varje team i valet av KPI:er. När teamen får vara med och bestämma vad de ska följa upp blir mätvärdena deras mål, inte bara företagets krav.

Behöver du mer vägledning om hur du fastställer KPI:er? Titta på den här videon. 👇

Mindre är mer

Överbelasta inte dig själv eller ditt team genom att spåra för många KPI:er. Det är frestande att övervaka allt, men det skapar ofta förvirring och försvagar fokus. Välj istället några viktiga mått för leveranskedjan som verkligen betyder något.

Börja med 3–5 viktiga KPI:er för varje område i din leveranskedja.

När det gäller lager, istället för att spåra 15 mått, håll dig till lageromsättning, leveranstid och fyllnadsgrad.

Granska KPI:er regelbundet

KPI:er är inte huggen i sten, utan måste utvecklas i takt med att ditt företag och marknadsförhållandena förändras. Regelbundna översyner hjälper dig att hålla dem i linje med dina aktuella mål.

Gör en kvartalsvis uppföljning. Utvärdera om dina nuvarande KPI:er ger resultat. Är de fortfarande i linje med dina mål?

🌻 Exempel: Under en produktlansering kanske du fokuserar på leveransprecision och ordernoggrannhet, men senare övergår du till kundnöjdhet och kostnadseffektivitet.

Implementering och övervakning av KPI:er för leveranskedjan

Att hålla koll på KPI:er för leveranskedjan kan kännas överväldigande. Med så många övervakningsprocesser är det lätt att tappa helhetsbilden. För detta behöver du programvara som hjälper dig att implementera och övervaka KPI:er för leveranskedjan.

Rätt verktyg gör det enklare att samla in, organisera och analysera data i realtid. Här är några viktiga verktyg att överväga:

Business intelligence-programvara (BI): Tillhandahåller realtidsdashboards och visualiseringar för att spåra prestanda och snabbt upptäcka trender.

Dataanalysplattformar: Hjälper till att analysera historiska data och realtidsdata för att få fram insikter och identifiera områden som kan förbättras.

ERP-system (Enterprise Resource Planning): Integrerar data mellan avdelningar och säkerställer korrekt och konsekvent KPI-uppföljning.

Programvara för hantering av leveranskedjan: Övervakar logistik, lager och leverantörers prestanda och ger detaljerad insyn i KPI:er för leveranskedjan.

Ett bra verktyg visar inte bara siffrorna, utan kopplar samman mätvärdena för din leveranskedja med dina affärsmål, vilket hjälper dig att fatta smartare och snabbare beslut.

ClickUp gör just det. Det är en omfattande plattform som förenklar KPI-spårning, analys och åtgärder för att övervaka dina leveranskedjemått på ett och samma ställe med en KPI-instrumentpanel för leveranskedjan. Så här kan ClickUp hjälpa dig att hålla koll på dina KPI:er:

ClickUp Goals för att förenkla KPI-spårning

ClickUp Goals gör det enkelt att sätta upp, följa och mäta framstegen mot dina viktigaste KPI:er. Du kan definiera och dela upp specifika mål i genomförbara steg kopplade till realtidsuppföljning av framstegen.

Till exempel leder felaktig hantering av lager till högre totala kostnader för leveranskedjan och binder upp rörelsekapital. Så här kan ClickUp Goals lösa problemet: Sätt upp ett mål om att minska överskottslagret med 25 % under nästa kvartal. Dela upp detta i genomförbara steg, till exempel: Implementera strategier för att rensa ut långsamt roterande lager genom rabatter eller paketpriser

Förfina efterfrågeprognoser för att anpassa lagernivåerna till faktiska försäljningstrender

Förhandla med leverantörer om mer flexibla minimikvantiteter

När uppgifter slutförs uppdaterar ClickUp automatiskt framstegen, så att du alltid vet hur nära du är att nå ditt mål.

Ställ in, spåra och mät framstegen mot dina viktigaste KPI:er med ClickUp Goals

ClickUp-instrumentpaneler för insikter i realtid

ClickUp Dashboards ger dig en anpassningsbar realtidsvy av dina KPI:er för leveranskedjan så att du kan fatta snabbare och mer välgrundade beslut.

Leveransförseningar kan till exempel påverka kundnöjdheten negativt och skada ditt rykte. Med ClickUp kan du skapa en realtidsdashboard för mätvärden i leveranskedjan för att spåra leveransprecisionen med hjälp av diagram och förloppsindikatorer. Uppgifterna uppdateras automatiskt, vilket gör det enkelt att upptäcka flaskhalsar som förseningar orsakade av otillräcklig personalstyrka i lagret.

Oavsett om det gäller lager, leveranstider eller kostnader, så håller ClickUps KPI-dashboards allt överskådligt och centraliserat. Det hjälper dig att identifiera problem tidigt, effektivisera verksamheten och göra prestationsuppföljningen enkel och praktisk.

Spåra KPI-prestanda i realtid med ClickUp Dashboards

📮ClickUp Insight: 92 % av kunskapsarbetare riskerar att förlora viktiga beslut som är utspridda i chattar, e-postmeddelanden och kalkylblad. Utan ett enhetligt system för att registrera och spåra beslut går viktiga affärsinsikter förlorade i det digitala bruset. Med ClickUps funktioner för uppgiftshantering behöver du aldrig oroa dig för detta. Skapa uppgifter från chatt, uppgiftskommentarer, dokument och e-postmeddelanden med ett enda klick!

Integration med ERP-system

Det kan vara svårt att hantera leveranser i tid, särskilt när man har flera leverantörer och snäva deadlines. Förseningar i manuella uppdateringar eller missförstånd mellan team leder ofta till sena leveranser, missnöjda kunder och stigande kostnader.

ClickUp Integrations fungerar sömlöst med ERP-system (Enterprise Resource Planning) och hämtar realtidsdata direkt från din leveranskedja. Uppdateringar av leveransstatus fylls automatiskt i anpassade fält som förväntat leveransdatum, aktuell status och transportörsinformation. Ditt team får omedelbar insyn i försenade eller försenade leveranser.

Du kan också använda ClickUp Automations för att utlösa aviseringar när en leverans är försenad eller riskerar att missa sitt faktiska leveransdatum. Om en leverans försenas med mer än 24 timmar får logistikteamet till exempel en avisering om att agera omedelbart. Inköp, logistik och kundtjänst kan samarbeta i realtid för att uppdatera kunderna eller justera tidsplaner.

Resultatet?

Försenade leveranser minskar eftersom automatiska varningar och realtidsdata gör ditt team proaktivt, vilket ökar leveranssäkerheten och kundernas förtroende.

Automatisera processerna i leveranskedjan med ClickUp Automations

Hantera KPI:er med mallar

Att hantera KPI:er i leveranskedjan känns ofta som att jonglera med ordernoggrannhet, leveranstider, lageromsättning och leverantörseffektivitet, samtidigt som man måste säkerställa samordning mellan olika team. Utan rätt verktyg kan detta leda till silos, försenade uppdateringar och missade möjligheter. ClickUp KPI-mallen gör det enkelt att övervaka framsteg och hålla ordning.

Tänk dig att du kan minska dina lagerdagar (IDS) från 45 till 30 och samtidigt förbättra ordernoggrannheten och leveransprecisionen. Med anpassade fält som målvärde, faktiskt värde och framsteg kan du tilldela specifika mått för leveranskedjan till varje team, övervaka dem i realtid och vidta omedelbara korrigerande åtgärder när prestandan sjunker.

Ladda ner den här mallen Kom igång med KPI-spårning direkt med ClickUps KPI-mall.

Realtidsvarningar för avvikelser från KPI

Att vänta till slutet av månaden med att identifiera prestandaproblem kan bli kostsamt. ClickUp möjliggör realtidsvarningar som omedelbart meddelar teamen om avvikelser från KPI:er så att de kan agera proaktivt.

Exempel på användningsfall:

⚠️ Varning för låg fyllnadsgrad: Om fyllnadsgraden sjunker under 90 % utlöser ClickUp en varning till lagerteamet.

⏳ Meddelande om försenad order: Om en order överskrider den förväntade cykeltiden meddelas logistikteamet.

🔄 Varning för hög C2C-cykeltid: Om cash-to-cash-cykeltiden ökar över ett visst tröskelvärde får ekonomiavdelningen en varning.

Hur ställer man in KPI-varningar i ClickUp?

Använd ClickUp Dashboards för att visualisera KPI-prestanda i realtid. Ställ in automatiseringar för att trigga aviseringar baserat på KPI-tröskelvärden Använd ClickUp Goals för att övervaka framsteg och uppdatera intressenter automatiskt. Integrera med ERP-system för att synkronisera data i leveranskedjan och automatisera varningar.

ClickUp integreras sömlöst med e-post, Slack och Microsoft Teams, vilket säkerställer att varningar når rätt personer omedelbart så att avvikelser från KPI:er hanteras innan de eskalerar.

Ta kontroll över din leveranskedja med ClickUp

Att hantera KPI:er för leveranskedjan behöver inte vara komplicerat. Med ClickUps kraftfulla verktyg som Goals och Dashboards kan du enkelt spåra, analysera och agera på viktiga mått i realtid för effektiv hantering av leveranskedjan. Från att sätta upp tydliga mål till att automatisera rapporter och integrera med ERP-system förenklar ClickUp varje steg i processen.

Den kombinerar spårning i realtid, automatiserad rapportering och sömlösa integrationer för att ge den tydlighet och kontroll som behövs för att förbättra effektiviteten, minska kostnaderna i leveranskedjan och leverera resultat.

Oavsett om du vill optimera förhållandet mellan lager och försäljning, förkorta cykeltiderna eller förbättra ordernoggrannheten, omvandlar ClickUp data till åtgärder i en lättanvänd plattform.

Ta kontroll över hela din leveranskedjas prestanda redan idag. Registrera dig på ClickUp och se mätbara resultat snabbare.