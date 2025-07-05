Gratis Miro-mallar för att förbättra ditt arbetsflöde

Under de senaste åren har tekniken genomgått flera genombrott som har gjort det möjligt för företag att förbättra sin effektivitet. Ändå är produktivitet fortfarande ett område där förhoppningarna inte motsvarar resultaten.

För de flesta företag är dåligt teamsamarbete det största hindret för produktiviteten. Att effektivisera samarbetet kan leda till snabbare kommunikation, färre förseningar och i slutändan ökad produktivitet. Tekniken underlättar detta, men mallar kan vara den hemliga faktorn som förändrar allt.

Här är några Miro-mallar som du kan använda för att effektivisera samarbetet inom ditt team.

Vad är Miro-mallar?

Miro är en populär onlineplattform för teamsamarbete som används för gemensam brainstorming, planering och genomförande av projekt. Den är känd för sitt visuella, interaktiva gränssnitt.

Miro-mallarna är en förlängning av Miros samarbetsinriktade design. De är färdiga att använda, anpassningsbara tavlor som låter dig skapa personliga, visuella uppställningar och arbetsflöden för samarbete i projekt. De täcker flera element, inklusive brainstorming, forskning, design och processkartläggning.

🔍 Visste du att? Miro lanserades ursprungligen som RealtimeBoard i Ryssland 2011 och bytte sedan namn till Miro 2019, uppkallat efter den spanske surrealistiske målaren Joan Miró för hans kreativa anda. 🎨

Vad kännetecknar en bra Miro-mall?

Flera faktorer bidrar till effektiviteten hos en Miro-mall. Här är fem av de viktigaste:

Samarbetsförmåga: Leta efter en mall som erbjuder funktioner som kommentarer, chatt och klisterlappar så att du och ditt team kan se framstegen och samarbeta mer smidigt.

Anpassningsbarhet: Välj en mall som låter dig anpassa dess element på olika sätt. Detta hjälper dig att skapa arbetsflöden som är skräddarsydda efter ditt teams unika behov.

Tydlighet: Välj en mall med en enkel layout och en minimal inlärningskurva för att minska förvirringen och effektivisera processen för att ställa in arbetsflödet.

Skalbarhet: Välj en mall som passar både små och stora teams behov. På så sätt kan du skala den mer enkelt.

Visuellt balanserad: Prioritera en mall som är visuellt balanserad och använder rätt antal visuella verktyg och element. Detta hjälper till att undvika rörighet och säkerställer att informationen flödar utan problem.

5 mallar att använda i Miro-tavlor

Förbättra samarbetet inom din arbetsplatsgemenskap med dessa fem utvalda Miro-mallar:

1. Kanban-ramverksmall

via Miro

Om du vill ha en visuell mall för att förbättra ditt arbetsflöde kan du överväga att lägga till Kanban Framework Template från Miro till din samling. Den låter team skapa kort med detaljerade tidslinjer för uppgifter. Detta hjälper alla att enkelt spåra uppgiftsstatus, identifiera flaskhalsar och avgöra det övergripande projektets framsteg.

När en uppgift är klar uppdaterar du tavlan och går vidare till nästa kort i arbetsflödet. På så sätt effektiviserar du den visuella projektledningen för stora projekt med flera steg och omfattande arbetsområden.

Varför du kommer att gilla det:

Flytta objekt mellan olika steg med enkel dra-och-släpp-funktion för uppdateringar i realtid.

Samarbeta med ditt team asynkront genom att tagga användare i kommentarer

Duplicera Miro-tavlan per sprint eller team för repeterbara processer

✅ Perfekt för: Team och individer som vill ha ett enkelt visuellt system för att följa framsteg och hantera uppgifter i olika stadier.

2. Mall för evenemangsplanering

via Miro

Ett av de mest effektiva sätten att säkerställa ett evenemangs framgång är att planera det noggrant från början. Det är här Event Planning Template från Miro kommer in.

Denna mall är utformad för att förbättra teamsamarbetet och gör det möjligt för dig att skapa en visuell checklista över alla evenemangsuppgifter och tilldela dem till dina teammedlemmar, vilket minimerar förvirring och skapar ansvarskänsla.

Använd den dessutom som en digital brainstormingplattform. Bjud in alla intressenter att släppa loss sin kreativitet och föreslå marknadsföringsplaner, dagordningar och andra idéer. När du är klar kan du redigera och kopiera mallen för att återanvända den för andra evenemang.

Varför du kommer att gilla det:

Anpassa sektioner för hantering av logistik, marknadsföring, leverantörer och gäster

Spåra framsteg med uppgiftskort som innehåller statusetiketter och prioritetsnivåer.

Dela Miro-tavlan med externa leverantörer för centraliserat samarbete

✅ Perfekt för: Planerare som samordnar tidsplaner, uppgifter och leverantörer för att hålla ordning på evenemang från början till slut.

3. Mind Map-mall

via Miro

Mind Map Template från Miro är utformad för team som behöver ett logiskt ramverk för att visualisera sina idéer och identifiera ineffektiviteter i arbetsflödet innan de sätter igång.

De är anpassningsbara och färdiga att använda, vilket gör att du kan brainstorma koncept och välja den bästa vägen för att genomföra dem. Detta hjälper till att överbrygga klyftan mellan en idé och dess genomförande.

Mallen är också mycket enkel att använda, med en dra-och-släpp-redigerare som gör att du kan fylla i kartan och lägga upp ritningen.

Varför du kommer att gilla det:

Dra och flytta idéer fritt för att omstrukturera ditt tänkande allteftersom det utvecklas.

Brainstorma med teammedlemmar i realtid

Exportera din karta som PDF eller bild för presentationer eller offlineanvändning.

✅ Perfekt för: Alla som vill utforska nya idéer, organisera tankar eller planera koncept på ett kreativt och visuellt sätt.

4. Mall för användarprofil

via Miro

Utvecklar du en ny produkt? Kolla in User Persona Template från Miro för att samla information om din målgrupp.

Det är en samarbetsresurs som du och ditt team kan använda för att definiera er ideala användarprofil. Fördjupa er i deras demografi, personlighet, mål, beteende, problemområden etc.

Mallen ger en solid grund för att samla all insamlad information och definiera hur den ska användas. Den är också visuellt tilltalande, med funktioner som klisterlappar och färgkodning för att förenkla kunskapshanteringen.

Varför du kommer att gilla det:

Anpassa varje personkort med foton, namn och fiktiva biografier.

Samarbeta tvärfunktionellt genom att bjuda in marknadsförings-, design- och utvecklingsgrupper

Samla alla dina personas på ett Miro-tavla för enkel åtkomst och jämförelse.

✅ Perfekt för: Marknadsförings-, UX- eller produktteam som vill skapa detaljerade användarprofiler som ligger till grund för beslut om design och innehåll.

5. Mall för strategikarta

via Miro

Strategikartmallen från Miro är ett praktiskt, visuellt verktyg som alla företag kan använda för att kartlägga strategier och följa upp framsteg. Från ekonomi till drift sammanför den alla funktionella aspekter av ett företag för att belysa hur de bidrar till målen. Detta främjar tvärfunktionellt samarbete och ökar produktiviteten.

Det håller också alla avdelningar i linje med organisationens övergripande mål, vilket säkerställer maximal arbetseffektivitet och effektivitet.

Varför du kommer att gilla det:

Anpassa strategiska mål så att de stämmer överens med ditt företags vision och KPI:er

Visa orsak-verkan-samband med pilar och kopplingar

Bifoga data, länkar eller rapporter till strategiska mål för djupare insikter

✅ Perfekt för: Team som anpassar affärsmål efter initiativ och resultat för att hålla fokus på det som driver resultaten.

Begränsningar vid användning av en Miro-tavlemall

Trots att de är innovativa finns det flera aspekter där Miro-mallarna brister och kan leda till ineffektivitet i arbetsflödet. Här är några av de största nackdelarna:

Begränsad anpassning: Även om du kan anpassa din befintliga tavla på Miro är det inte möjligt att skräddarsy den för mycket specifika eller nischade arbetsflöden. Detta är ett hinder för team som behöver avancerade Även om du kan anpassa din befintliga tavla på Miro är det inte möjligt att skräddarsy den för mycket specifika eller nischade arbetsflöden. Detta är ett hinder för team som behöver avancerade automatiseringar av arbetsflöden eller verktygsintegrationer.

Prestandaproblem: Om du fyller din Miro-tavla med för många element, till exempel teammedlemmar, börjar den lagga och krascha. Detta gör att den endast passar för mindre team med begränsade projektledningskrav.

Brant inlärningskurva: Även om Miro-mallarna ser enkla ut kan de vara svåra att redigera och arbeta med för nybörjare. För en smidig implementering måste dina teammedlemmar lära sig att navigera och hantera plattformen, vilket ökar komplexiteten.

Manuell versionskontroll: Även om Miro är molnbaserat saknar det en inbyggd versionshistorikfunktion för sina mallar. Det innebär att du måste spåra alla ändringar manuellt, vilket kan vara svårt, särskilt när det gäller stora projekt.

💡 Proffstips: Förvandla varje avsnitt i din mall till en ram och presentera din tavla som en bildpresentation. Det är ett smidigt sätt att presentera idéer utan att öppna PowerPoint. 🧑🏻‍💻

📮 ClickUp Insight: Cirka 43 % av arbetstagarna skickar 0–10 meddelanden per dag. Detta tyder visserligen på mer fokuserade eller genomtänkta konversationer, men det kan också indikera bristande samarbete, där viktiga diskussioner förs på andra platser (t.ex. via e-post). För att undvika onödiga plattformsbyten och kontextväxlingar behöver du en app som klarar allt för arbetet, till exempel ClickUp, som kombinerar projekt, kunskap och chatt på ett och samma ställe – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta mer effektivt.

Alternativa arbetsflödesmallar från ClickUp

ClickUp, appen som har allt för arbetet, erbjuder mallar som är perfekta ersättare för Miro-mallar. Med ett brett utbud av fördesignade, anpassningsbara mallar är den till stor hjälp i situationer där effektivitet och samarbete är avgörande.

Låt oss utforska några av de bästa ClickUp-mallarna för team:

1. ClickUp enkel mind map-mall

Få gratis mall Koppla ihop mål, teman, arbetsflöden eller teamansvar visuellt med ClickUp Simple Mind Map Template.

Att kartlägga idéer ska vara smidigt, inte en formateringsuppgift. ClickUp Simple Mind Map Template erbjuder en intuitiv dra-och-släpp-miljö där idéer naturligt delas upp i underämnen, teman eller beslut.

Till skillnad från Miros arbetsyta, som ofta kräver manuell länkning, ankrar denna mall idéer till praktiska ClickUp-uppgifter eller dokument, vilket gör det lättare att hålla ordning och fokus.

Oavsett om du brainstormar, planerar kampanjer eller strukturerar innehåll, håller mind map-vyn allt flytande och dynamiskt samtidigt som spårbarheten i ditt arbetsutrymme bibehålls.

Varför du kommer att älska det:

Omvandla idéer till ClickUp-uppgifter direkt från mind map-noder

Lägg till kommentarer, deadlines eller filer till varje gren

Använd zoomningsnavigering och färgkoder för att minska visuellt störande element.

Exportera kartor eller dela liveversioner med medarbetare

✅ Perfekt för: Team som vill omvandla brainstorming till strukturerade, spårbara åtgärder.

Här är vad Chelsea Bennett, Brand Engagement Manager på Lulu Press, hade att säga om att använda ClickUp:

En projektledningsplattform är viktig för ett marknadsföringsteam, och vi uppskattar att den hjälper oss att hålla kontakten med andra avdelningar. Vi använder ClickUp bokstavligen varje dag, för allt. Det har varit till stor hjälp för vårt kreativa team och har gjort deras arbetsflöde bättre och mer effektivt.

2. ClickUp-mall för dataflödesdiagram

Få gratis mall Förstå dataflödet för att snabbt identifiera ineffektiviteter med ClickUp-mallen för dataflödesdiagram.

Det är naturligt att ineffektivitet smyger sig in i projekt med omfattande omfattning. Det kan dock vara svårt att identifiera och eliminera dem. Här kan ClickUp Data Flow Diagram Template hjälpa till.

Denna mall är tydlig, enkel och visuellt centrerad och ger en omfattande översikt över dataflödet inom ett team. Detta hjälper till att upptäcka och undanröja hinder i projektet genom att fastställa ansvar.

Mallen är också mycket användarvänlig, vilket gör att du enkelt kan kopiera och anpassa den för olika team eller projekt utan krångel.

Varför du kommer att älska det:

Länka varje datanod till ClickUp Docs eller ClickUp Tasks för mer detaljerad referens.

Använd färgkodade pilar för att skilja mellan läs-/skriv- eller realtids-/statiska flöden.

Samarbeta med utvecklare, projektledare och designers i samma arbetsyta

Anpassa datakällor, processer och lagringsplatser så att de passar dina arbetsflöden.

✅ Perfekt för: Utvecklare och systemarkitekter som behöver definiera hur data rör sig genom mjukvarusystem på ett tydligt sätt.

3. ClickUp-konceptkarta-mall

Få gratis mall Använd ClickUp Concept Map Template för att skapa enkla men kraftfulla konceptkartor.

Precis som en tankekarta är en konceptkarta ett visuellt verktyg som låter dig definiera relationen mellan två begrepp för att förklara en idé tydligare. ClickUp Concept Map Template hjälper dig att skapa sådana verktyg genom att helt enkelt söka efter och välja en idé och sedan använda mallens dra-och-släpp-redigerare för att skapa en konceptkarta.

Noder kan tilldelas teammedlemmar, kommenteras och taggas efter typ eller prioritet – något som Miro-mallar kräver plugins för. Du kan också bjuda in din arbetsplatsgemenskap att komma med synpunkter på skapandet av kartan.

Varför du kommer att älska det:

Visualisera hierarkier och laterala kopplingar mellan begrepp

Förtydliga relationerna mellan idéer med hjälp av tydliga nod- och kopplingslayouter

Anpassa nodformerna för att visa idéer, processer eller intressenter

Använd färgkodning för att markera teman, prioriteringar eller kategorier

✅ Perfekt för: Strateger och pedagoger som vill koppla samman komplexa idéer och visualisera relationerna mellan dem.

4. ClickUp-mall för fiskbensdiagram

Få gratis mall Skapa professionella fiskbensdiagram utan någon expertis med hjälp av ClickUp Fishbone Diagram Template.

Fishbone-diagrammet, även känt som Ishikawa- eller orsak-och-verkan-diagrammet, är ett populärt japanskt verktyg som hjälper till med problemlösning och analys av grundorsaker. Men om du inte är expert kan det ta flera omgångar av försök och misstag att skapa det.

Lyckligtvis är det här ClickUp Fishbone Diagram Template kommer in i bilden. Med dess hjälp kan du enkelt skapa professionella fiskbensdiagram på några minuter.

Identifiera det problem du kämpar med, så kommer mallen att bryta ner dess komponenter för att hjälpa dig att hitta potentiella lösningar. Dessutom kan du tilldela teammedlemmar till specifika grenar (t.ex. "Verktyg" eller "Utbildning"), bifoga stödjande data och skapa åtgärdsplaner – och på så sätt smidigt koppla analysen till nästa steg.

Varför du kommer att älska det:

Diagnostisera återkommande problem och analysera systemiska orsaker visuellt

Anpassa diagramgrenar som metoder, material, personer och maskiner

Bifoga data, exempel eller problemrapporter till specifika orsaker för tydlighetens skull.

Koppla grundorsaker till åtgärdspunkter eller ärendehanterare för uppföljning

✅ Perfekt för: Drifts- och kvalitetsteam som löser problem genom att identifiera potentiella orsaker i olika kategorier.

📮ClickUp Insight: Team med låg prestanda är fyra gånger mer benägna att jonglera med 15 eller fler verktyg, medan team med hög prestanda upprätthåller effektiviteten genom att begränsa sin verktygslåda till nio eller färre plattformar. Men vad sägs om att använda en enda plattform? ClickUp är en allt-i-ett-app för arbete som samlar dina uppgifter, projekt, dokument, wikis, chattar och samtal på en enda plattform, komplett med AI-drivna arbetsflöden. Är du redo att arbeta smartare? ClickUp fungerar för alla team, gör arbetet synligt och låter dig fokusera på det som är viktigt medan AI sköter resten.

5. ClickUp-mall för processflödesdiagram

Få gratis mall Standardisera processerna i hela organisationen med ClickUps mall för processflödesschema.

Letar du efter ett verktyg som hjälper dig att skapa och förfina dina standardrutiner (SOP)? Skaffa ClickUp Process Flowchart Template. Det är en nybörjarvänlig resurs som gör det möjligt för dig att standardisera dina processdokument.

Till skillnad från andra flödesschemamallar kan du med den här enkelt designa, hantera och visualisera dina processer.

Du kan skapa visuella diagram, samarbeta med ditt team i realtid och följa projektets framsteg. Detta är användbart för att öka processeffektiviteten och skapa samstämmighet inom hela företaget.

Varför du kommer att älska det:

Använd villkorlig logik för att simulera godkännandeprocesser eller beslutsträd

Skapa uppgifter automatiskt från valfri nod för smidig processutförande

Skapa steg-för-steg-arbetsflöden med hjälp av professionella flödesschemasymboler

Visualisera beslutspunkter för att upptäcka ineffektivitet eller flaskhalsar i ett tidigt skede

✅ Perfekt för: Team som behöver dokumentera, förbättra eller kommunicera stegvisa arbetsflöden mellan avdelningar.

6. ClickUp-mall för projektkartläggning

Få gratis mall Effektivisera och organisera dina projekt visuellt med ClickUp-mallen för projektkartläggning.

ClickUp Project Mapping Template erbjuder en omfattande översikt över hela projektets omfattning, inklusive leveranser, milstolpar och teamansvar.

Den ersätter Miros fristående projektbilder med integrerade tavlor som ansluter till live-uppgiftstavlor och Gantt-diagram.

Strukturera ditt projekt efter faser, avdelningar eller kundkrav och synkronisera leveranser med framstegsspårning. Projektplanens mind map-vy gör det enkelt att organisera projektuppgifter på ett och samma ställe.

Varför du kommer att älska det:

Visualisera tvärfunktionella initiativ med hjälp av en modulär layout

Anpassa tidslinjer, beroenden och ägarskap med färgkodade simbanor

Länka varje nod till uppgifter, filer eller feedbacktrådar från intressenter

Uppdatera framstegen i realtid utan att behöva rita om diagram manuellt

✅ Perfekt för: Projektledare som övervakar komplexa initiativ som involverar flera team eller leverantörer.

7. ClickUp Business Brainstorming Template

Få gratis mall Samla en samling användbara affärsidéer på en tavla med ClickUp Business Brainstorming Template.

ClickUp Business Brainstorming Template är en annan fantastisk resurs som är utformad för att förbättra ditt interna arbetsflöde. Oavsett om du behöver lösa ett affärsproblem eller arbeta med en banbrytande idé, samlar den ditt team så att ni kan komma igång tillsammans.

Med den här mallen kan du göra mycket mer än att diskutera idéer – du kan prioritera dem utifrån deras kreativitet och effektivitet, samordna teamen för att genomföra dem och noggrant övervaka deras framsteg.

Mallens främsta fördel är dess samarbetsfunktioner. Alla kan lägga till, visa och besvara kommentarer för öppen kommunikation och minimera ineffektivitet.

Varför du kommer att älska det:

Ställ in påminnelser och förfallodatum direkt från whiteboardtavlan

Sätt igång idéskapande sessioner med en flexibel canvas i öppet format

Använd klisterlappar eller noder i mind map-stil för att snabbt fånga upp teamets input.

Dela tavlan mellan team för tvärfunktionellt samarbete

✅ Perfekt för: Startups och innovationsteam som vill generera, fånga upp och förfina affärsidéer i samarbete.

8. ClickUp Agile Scrum Management Template

Få gratis mall Använd ClickUp Agile Scrum Management Template för att avsluta viktiga projekt snabbt och effektivt.

Har du svårt att implementera projektledningstekniken Agile Scrum i ditt team? Använd ClickUp Agile Scrum Management Template, som kombinerar Agile-filosofier med Scrum-aktiviteter för att påskynda projektgenomförandet.

Det erbjuder flexibla funktioner för uppgiftsuppföljning och rapportering, låter dig visualisera sprints och roadmap-planer och samarbeta med ditt team i realtid.

Du kan också tilldela prioriteringar och definiera beroenden för ökad tydlighet. Dra berättelser över kolumner, tilldela utvecklare eller QA-ägare och automatisera sprintkadenser. Till skillnad från Miro synkroniseras allt med uppgifter, hastighetsdiagram och anpassade arbetsflöden.

Varför du kommer att älska det:

Planera berättelser och episka berättelser med hjälp av vertikala/horisontella swimlane-strukturer

Visa WIP-gränser, beroenden och burndown-framsteg i sitt sammanhang

Organisera dina sprintar med fördefinierade backlog-, sprint- och granskningspaneler

Navigera hastighet och sprintframsteg med integreringar av burndown-diagram

✅ Perfekt för: Agila team som hanterar sprintcykler, backloggar och stand-ups för att hålla produktutvecklingen på rätt spår.

🧠 Kul fakta: Termen ”Scrum” kommer från en artikel i Harvard Business Review från 1986 som jämförde högpresterande team med rugby-scrums, där spelarna arbetar nära varandra för att föra bollen framåt. 🏉

9. ClickUp-mall för användarflöde

Få gratis mall Skapa den bästa användarupplevelsen för din målgrupp med ClickUp User Flow Template

Att skapa en bra användarupplevelse är avgörande för att öka försäljningen, behålla kunder och förbättra varumärkesbilden. Med ClickUp User Flow Template kan du visualisera kundens resa, vilket gör det möjligt att identifiera och eliminera deras problemområden.

Varje nod är kopplad till forskningsanteckningar, mockups eller användardata. Du kan tilldela granskningscykler, samla in feedback och överlämna till utveckling eller design – allt utan att förlora sammanhanget. Dessutom hjälper det till att utforma effektiva vägar och skapa ett användarvänligt gränssnitt, så att kunderna upplever minimala störningar när de använder din produkt eller tjänst.

Varför du kommer att älska det:

Skapa produktupplevelser baserade på verkliga användarvägar och användningsfall

Länka skärmar till användarundersökningar och designresurser, och tilldela UX- och utvecklingsansvariga till olika steg i resan.

Anpassa kontaktpunkter, skärmar och interaktioner utifrån din produkt

Lägg till anteckningar eller villkor för beslutsfattande ögonblick i flödet

✅ Perfekt för: UX-designers och produktchefer som behöver kartlägga användarupplevelser för webbplatser, appar eller digitala plattformar.

💡 Proffstips: Letar du efter en mind map-lösning som låter dig göra mer än bara organisera dina tankar? Kolla in ClickUp Mind Maps! De är rena, enkla och lätta att använda och gör det möjligt för dig att omvandla idéer till handling, så att dina tankar omsätts i praktiken. Så här hjälper det: Anpassa grenar efter mål och prioriteringar så att inget viktigt går förlorat ⚒️

Omvandla idéer till uppgifter direkt för att gå från tanke till handling utan dröjsmål 🔁

Upptäck hinder tidigt genom att kartlägga beroenden på ett ögonblick ✋🏻 ClickUp Mind Maps

10. ClickUp-mall för effektkartläggning

Få gratis mall Föreställ dig effekten av dina åtgärder på ditt projekt och verksamheten med ClickUp Impact Mapping Template.

ClickUp Impact Mapping Template anpassar produktstrategin efter affärsmålen. Till skillnad från generiska whiteboards strukturerar denna mall effekten kring fyra pelare: mål, aktörer, effekter och resultat.

Denna interaktiva, lättanvända mall gör det möjligt för användare att skissa upp handlingsplaner, kartlägga förändringar och visualisera deras inverkan på ett tydligt och koncist sätt. Team kan också förstå hur produktfunktioner påverkar användarnas beteende och anpassa sig direkt efter strategiska mål.

Varför du kommer att älska det:

Koppla produktbeslut till affärsresultat med hjälp av påverkanhierarkin

Skapa resultat som bygger på tydligt definierade användarbeteenden

Använd kartan för att definiera gränserna för omfattningen och eliminera idéer med liten påverkan.

Markera möjligheter med stor påverkan visuellt med färg eller etiketter

✅ Perfekt för: Produktägare och strategiska team som vill koppla samman användarnas mål med affärsresultat för att prioritera arbetet på ett effektivt sätt.

11. ClickUp-mall för kartläggning av användarberättelser

Få gratis mall Öka tydligheten och förstå användarnas behov med ClickUp User Story Mapping Template.

Story mapping hjälper team att dela upp stora funktioner i stegvisa användarvärden. ClickUp User Story Mapping Template lägger upp målen på högsta nivå, med uppgifter grupperade horisontellt efter funktionalitet och vertikalt efter prioritet.

Till skillnad från Miros statiska layout är varje kort en ClickUp-uppgift med fält för status, sprint och ägare. På så sätt är framstegen synliga och mätbara över olika versioner.

Varför du kommer att älska det:

Skapa roadmaps som fokuserar på användarberättelser istället för funktionschecklistor

Kategorisera funktionalitet och prioritet med dra-och-släpp-funktionen

Övervaka uppgiftsförloppet över flera sprintar och releaser

Lämna över utvecklingsklara berättelser utan att duplicera dokumentationen

✅ Perfekt för: Produkt- och utvecklingsteam som skapar kundorienterade backloggar och releaseplaner.

12. ClickUp-mall för projektplanering

Få gratis mall Använd ClickUp Project Roadmap Whiteboard Template för att planera produktutvecklingen.

Om du jonglerar med flera uppgifter och deadlines kan du få hjälp av ClickUp Project Roadmap Whiteboard Template.

Det är en innovativ roadmap-mall som hjälper dig att få en tydlig och organiserad överblick över hela projektet. Den presenterar mål, milstolpar och leverabler i ett visuellt format, så att ditt team kan hålla sig samstämt och fokuserat.

Genom att helt enkelt klicka dig igenom varje fas kan du justera tidslinjer, fördela ansvar och se till att alla håller sig på rätt spår. Denna whiteboardmall är perfekt när du har mycket att hantera men ändå vill hålla saker och ting enkla, strukturerade och målinriktade.

Varför du kommer att älska det:

Spåra mål, milstolpar och avdelningsöverskridande planer på ett och samma ställe

Presentera färdplaner med live-statusindikatorer och prognoser

Lägg till milstolpsmarkörer för att markera viktiga deadlines eller lanseringar

Dra och släpp uppgifter för att justera planeringen dynamiskt när tidslinjerna förändras.

✅ Perfekt för: Projektledare som planerar tidsplaner, leveranser och milstolpar över flera månader eller kvartal.

💡 Proffstips: Nöj dig inte med en whiteboardmall – med ClickUp Whiteboards kan du inkludera detta verktyg för teamsamarbete i din arbetsplats arsenal. Använd det för att visuellt diskutera projektidéer, omfattning, tillvägagångssätt, uppgifter, beroenden etc. med ditt team i realtid. Så här hjälper det: Förbättra teamets samordning genom att se allas idéer på ett tydligt, gemensamt utrymme ✨

Minska missförstånd så att projekten kan fortskrida utan kostsamma förseningar ⬇️

Snabba upp beslutsfattandet genom att samarbeta direkt och visuellt 🏃🏻 ClickUp Whiteboards

13. ClickUp Swimlane Flowchart Template

Få gratis mall Visualisera processer, samordna team och säkerställ effektiviteten i ditt arbetsflöde med ClickUp Swimlane Flowchart Template.

ClickUp Swimlane Flowchart Template erbjuder vertikal och horisontell segmentering, vilket ger en tydlig processorganisation. Använd den för att dela upp ansvar efter roll, tidsplan, avdelning eller fas i initiativet.

Med bara några få klick kan du kartlägga beroenden, minska flaskhalsar och samordna insatserna över hela linjen. När du hanterar en mängd rörliga delar hjälper den här mallen dig att hålla synkroniseringen och bibehålla momentum.

Varför du kommer att älska det:

Visualisera flaskhalsar och hinder mellan team och filtrera vyer efter ägare, deadline eller kategori.

Anpassa varje simbana med titlar, ansvarsområden och åtgärder

Samarbeta live för att granska eller omforma processer med intressenter

Omvandla steg till ClickUp-uppgifter och tilldela dem direkt från tavlan.

✅ Perfekt för: Projektledare och teamledare som hanterar rollbaserat ansvar inom dynamiska arbetsflöden.

Förenkla ditt arbetsflöde med det bästa alternativet till Miro-mallar – ClickUp

Oavsett om du utarbetar strategier, planerar evenemang eller sprintar genom agila cykler kan rätt mall spara tid och skapa klarhet. I detta sammanhang erbjuder Miro utan tvekan en rad kraftfulla visuella verktyg.

Om du dock söker flexibilitet, samarbete och kontroll på nästa nivå är ClickUp det bästa valet.

Utforska ClickUps utbud av kostnadsfria arbetsflödesmallar och förändra hur ditt team tänker, planerar och levererar – allt på ett och samma ställe. Är du redo att uppleva det bästa alternativet till Miro-mallar? Testa ClickUp idag – registrera dig här för en kostnadsfri provperiod!