Hur man skapar ett konceptkarta-diagram (med exempel)

Det kan vara krångligt att hantera alla spridda detaljer för att hålla dina projekt på rätt spår och organiserade.

Oavsett om du jonglerar med uppgifter, omfattning eller beroenden behöver du en lösning för att skapa ordning i kaoset och se till att dina projekt flyter smidigt.

Det är där ett konceptkarta-diagram kommer in. 🙂

Tänk på konceptkartläggning som ett visuellt verktyg för att illustrera kopplingen mellan komplexa idéer och deras relation till ditt nyckelkoncept.

Oavsett om du är lärare, student eller affärsman kan konceptkartor hjälpa dig att visualisera idéer och organisera dem för att förbättra din förståelse för ett visst ämne och hur du kan koppla samman idéer för meningsfullt lärande.

Fortsätt läsa för att lära dig hur du skapar konceptkartor för att illustrera idéer. Vi delar också med oss av några mallar för konceptkartor som projektledare kan använda i sitt dagliga arbete.

Vad är ett konceptkartsdiagram?

En konceptkarta är ett visuellt verktyg som illustrerar kopplingarna mellan relaterade idéer och begrepp. Den använder länkande linjer eller pilar för att visa hur dessa idéer hänger ihop.

En visuell representation av högre nivåers begrepp på en konceptkarta gör det lättare att visa hur delarna fungerar tillsammans. Team som arbetar med kreativa idéer använder den som ett grafiskt verktyg för att visa meningsfulla kopplingar mellan olika idéer.

Det bästa är att användningsområdena för de flesta konceptkartor för problemlösning och idégenerering sträcker sig till utbildning, hälso- och sjukvård, kunskapshantering och projektplanering.

Skapa konceptkartor med hjälp av ClickUp Whiteboards för att visa kopplingar mellan relaterade idéer och nyckelbegrepp.

Konceptkartor vs. tankekartor

Både tankekartor och konceptkartor är visuella verktyg för att organisera information och hjälpa dig med idégenerering. Det är därför vanligt att man blir förvirrad mellan en tankekarta och en konceptkarta.

Börja med en idé och utvidga sedan med underämnen och detaljer med ClickUp Mind Maps.

De skiljer sig dock åt i struktur, syfte och tillvägagångssätt. Här är en snabb översikt över hur en konceptkarta skiljer sig från en mind map. För att lära dig mer om mind maps kan du läsa en översikt över ClickUp Mind Maps.

Mind Maps Konceptkartor Centrerat kring en enda huvudidé eller ett enda huvudproblem Visar kopplingar inom ett ämne Linjer kopplar samman underämnen och relaterade begrepp Pilarna representerar relationer mellan begrepp. Fri form som uppmuntrar till att fånga upp olika idéer och abstrakta begrepp Hierarkisk struktur som fångar upp den mest relevanta och viktiga informationen Perfekt för snabb idéskapande och brainstorming Perfekt för djupgående analyser och för att koppla samman flera sammanhängande idéer.

Läs mer: 25 exempel på tankekartor för att strukturera information ✏️

Förstå grunderna i konceptkartor

Nu när du förstår skillnaden mellan konceptkartor och tankekartor är det dags att fördjupa sig i konceptkartor.

Låt oss ta en titt på alla fördelar med konceptkartläggning.

Fördelar med konceptkartläggning

Få en detaljerad översikt: När du skapar konceptkartor fördjupar du dig i detaljerna i ett ämne för att kartlägga alla underämnen och idéer som är relaterade till huvudkonceptet. Denna När du skapar konceptkartor fördjupar du dig i detaljerna i ett ämne för att kartlägga alla underämnen och idéer som är relaterade till huvudkonceptet. Denna idéskapande teknik liknar att få en översikt tillsammans med sammanhängande detaljer.

Organisera stora idéer : Det låter dig ta spridda idéer och organisera dem visuellt i ett snyggt, lättförståeligt diagram.

Förstå relationerna mellan idéer: Konceptkartor visar hur olika idéer och delar hänger ihop. Genom att kartlägga det konceptuella diagrammet kan du visualisera relationer och kopplingar som du annars kanske helt skulle missa.

Få innovativa insikter: När du börjar länka samman olika delar av kartan med korslänkar leder det ofta till kreativa nya idéer som du inte hade tänkt på tidigare.

Behåll mer information: Konceptkartor, med sina visuella element som former och kopplingslinjer, förbättrar minnesförmågan och minnesåterkallandet i inlärningsprocessen jämfört med verbal kommunikation.

Ett konceptkarta-diagram kan göra det enkelt att förstå komplex information, förstå sammanlänkade idéer och få kreativa insikter.

Grundläggande element i en konceptkarta

Koncept

Begrepp är byggstenarna i en konceptkarta. De är de former du ser i diagrammet och representerar mönster eller idéer.

Hierarkisk struktur

Konceptkartor följer en hierarkisk struktur som leder dig från allmänna begrepp till specifika.

Högst upp har du de övergripande begreppen. Ju längre ner du kommer, desto mer specifika och detaljerade blir saker och ting.

Propositionsstruktur

Propositioner kopplar samman begrepp. De består av två eller flera begrepp som kopplas samman med hjälp av praktiska kopplingsord. Denna struktur utgör grunden för att bygga ny kunskap.

Korslänkar kopplar samman begrepp i olika delar av kartan. De visar hur idéer från olika områden hänger ihop, vilket stimulerar kreativiteten.

Länka ord/fraser

Dessa kopplingar är limmet som håller ihop allt. De sitter på linjerna mellan begreppen och visar hur de är relaterade till varandra. De är korta och koncisa och innehåller ofta ett verb, som "orsakar" eller "kräver".

Fokusfråga

Varje konceptkarta behöver en vägledande fråga som lägger grunden för det du försöker ta reda på. Den placeras högst upp och hjälper dig att hålla dig på rätt spår när du navigerar i kartan.

Låt oss ta ett exempel och se hur denna konceptkarta över kundresan skapades.

Konceptkartor är perfekta för att bygga kundresan genom ditt varumärke.

Konceptkartläggning hjälper dig att identifiera kundens upplevelse vid olika kontaktpunkter och ger en bild av vad som händer i varje steg av resan. Ditt team kan använda detta som utgångspunkt för att fatta beslut och planera åtgärder.

Typer av konceptkartor

Även om de centrala elementen i alla konceptkartsdiagram är enkla – begrepp och kopplingar – kan dessa kartor ha olika former för att passa olika syften.

Låt oss utforska de fyra huvudtyperna av konceptkartsdiagram och de situationer där var och en är mest användbar.

1. Spindelmappning

Denna kreativa konceptkarta liknar ett spindelnät – det finns en central idé som grenar sig ut till relaterade begrepp i ett radiellt mönster.

I denna variant av konceptkartläggning kan underämnen delas upp i ännu mindre ämnen, vilket skapar en hierarkisk struktur.

När ska du använda det: Spider mapping är användbart för att utveckla en enskild idé eller ett tema.

Utbildning: Lärare kan använda spindelkartor för att bryta ner komplexa ämnen för eleverna.

Affärer: Professionella kan brainstorma idéer för produkter

Hälso- och sjukvård: Hälso- och sjukvårdspersonal kan organisera patienters symtom och sjukdomshistoria.

2. Hierarkisk kartläggning

Denna konceptkarta visar ordningen eller strukturen för olika element, ungefär som en organisationsplan i ett företag. Den visar behörighetsnivåer och roller inom ett system.

När ska du använda det: Du kan använda hierarkikartläggning för att förstå systemelement och deras hierarkiska positioner.

Utbildning: Lärare kan illustrera akademiska avdelningsstrukturer.

Företag: HR-chefer kan visualisera rapporteringsrelationer och teamstrukturer.

Hälso- och sjukvård: Administratörer kan beskriva vårdpersonalens roller inom en anläggning.

3. Flödesscheman

Flödesscheman, som vanligtvis ses som en sekvens av steg, illustrerar förloppet i en process. Här anger pilar olika val eller åtgärder, liknande en situation där du kontrollerar resultaten.

När ska du använda det: Du kan använda flödesscheman för att förstå en process eller fatta ett beslut.

Utbildning: Studenter och professorer kan beskriva experiment eller historiska händelser med flödesscheman.

Företag: Chefer kan kartlägga arbetsflödesprocesser för att effektivisera verksamheten i näringslivet.

Hälso- och sjukvård: Sjuksköterskor kan dokumentera patientvårdsprocedurer med flödesscheman.

4. Systemkartläggning

En systemkarta visar kopplingarna mellan olika delar av ett koncept. Du kan hitta symboler som "+" eller "-" som anger positiva eller negativa korrelationer. Detta konceptkartsdiagram kan se ut som ett komplext nätverk av relaterade exempel.

När ska du använda det: När du vill förstå dynamiken i ett system eller ett team.

Utbildning: Eleverna analyserar orsak-verkan-samband

Affärer: Marknadsanalytiker kan undersöka faktorer som påverkar konsumentbeteendet.

Hälso- och sjukvård: Forskare kan undersöka faktorer som bidrar till sjukdomsutbrott och utveckla interventionsstrategier.

Hur man skapar ett konceptkarta-diagram

Kreativitet och designtänkande är två förutsättningar som du måste ha innan du kan skapa konceptkartor.

Kreativitet

Kreativitet hjälper dig att hitta unika kopplingar mellan idéer och se saker på ett annat sätt. Det låter dig utforska ämnet grundligt och fånga alla nyanser och komplexiteter.

Design thinking

När du utformar ett konceptkartsteg, tänk på hur det ser ut – använd färger, former och layout för att göra det lätt att förstå. Genom att tillämpa principerna för designtänkande kan du skapa en konceptkarta som effektivt kommunicerar information och engagerar betraktarna.

Du är redo att gå vidare om du uppfyller dessa krav.

Proffstips💡: Du kan använda de virtuella ClickUp-tavlorna för att brainstorma och skapa konceptkartor tillsammans med ditt team. Teamwork FTW!

Steg-för-steg-guide för att skapa en konceptkarta

1. Identifiera ditt huvudkoncept

Det första steget i konceptkartläggning är att ta reda på den centrala idén eller det ämne du vill utforska ingående.

Detta kärnkoncept kommer att utgöra grunden för din karta och hjälpa dig att identifiera och organisera alla relaterade koncept som utgår från det.

Om du till exempel vill förstå effektiva strategier för tidshantering som projektledare kan du börja din konceptkarta med huvudfrasen ”tidshantering”.

Du kan också ställa en vägledande fokusfråga som ”Hur kan jag hantera min tid mer effektivt?”.

Omvänt kommer flera begrepp att leda till ett rörigt konceptdiagram som ditt team eller din publik kommer att ha svårt att förstå.

Överväg att använda virtuell whiteboard-programvara för att idéutveckla och strukturera kunskap samt för gemensam konceptkartläggning. Programvaran kan hantera diagram, flödesscheman och ramverk som ditt team använder.

Med ClickUps whiteboards kan ditt team till exempel skapa och arbeta fritt på en kreativ arbetsyta. De stöder dina team från idé till genomförande. Skapa konceptkartor, färgkoda varje idé eller uppgift och omvandla dem till genomförbara uppgifter i ClickUp.

ClickUp Whiteboards är din digitala canvas för kreativt tänkande och brainstorming av kartläggningsidéer.

2. Gruppera sammankopplade begrepp

Nu är det dags att ägna sig åt fritt tänkande och brainstorming för att skriva ner så många idéer och delkoncept som möjligt som är relaterade till ditt huvudtema.

Begränsa inte ditt tänkande. Betrakta ditt huvudkoncept från flera vinklar och utforska tangentiella kopplingar.

När du kartlägger dessa relaterade idéer kan du upptäcka nya kreativa vägar som du inte hade tänkt på från början.

Låt din kreativitet flöda med ClickUps konceptkarta-mall, en anpassningsbar och nybörjarvänlig mall för att koppla samman dina idéer med relaterade begrepp, visualisera hur alla element hänger ihop och organisera och sammanfatta dina idéer.

Ladda ner den här mallen Använd ClickUps konceptkarta-mall för att organisera dina idéer och skapa kopplingar mellan dem.

Fördelarna med att använda denna mall för att organisera idéer, skapa relationer mellan två begrepp och spåra framsteg är att den:

Ger ett strukturerat ramverk för att visualisera komplex information

Identifierar relationer mellan idéer, processer och begrepp

Analysera data för att dra meningsfulla slutsatser

Låter dig samarbeta med intressenter om ett kreativt koncept

3. Definiera relationer mellan begrepp och använd kopplingsord

Eftersom det kan finnas ett nätverk av underidéer och relaterade begrepp kring dina kärnidéer, bör du definiera relationerna mellan dem.

För att ge mer sammanhang kan du använda länkord/länksatser för att lägga till mer innehåll för varje relation.

När du har skapat kartan i ett konceptkartverktyg, fråga dig själv:

Är denna konceptkartsdesign och layout meningsfull?

Kan jag omorganisera element för bättre tydlighet?

Passar alla element på sin respektive plats?

Kan jag lägga till en länkfras för att representera detta samband?

4. Lägg till visuella element som färger och ikoner

Bryt monotonin genom att lägga till färger och ikoner för att skilja mellan olika områden i din konceptkarta.

Ett tips är att använda specifika färger för ett specifikt område, särskilt för komplexa begrepp.

Som du kan se i den här ClickUp-bubbla-mallen kan till exempel en underkategori till huvudidén markeras med gult, ett adjektiv som beskriver underkategorin med lila och resultatet med grönt.

Ladda ner den här mallen Få insikt i komplexa problem med ClickUps mall för bubbelkarta.

Proffstips💡: När du har en stor mängd komplexa data hjälper ClickUps bubbelkartmall dig att identifiera mönster som annars kan gå obemärkta förbi.

5. Koppla dem till dina arbetsflöden

Nu vet du hur du ritar konceptkartor med hjälp av ClickUp Whiteboards och färdiga mallar.

När du har skapat en konceptkarta kan du gå ett steg längre och koppla den till dina arbetsflöden i ClickUps projektledningsprogram.

Skapa nu logiska kopplingar mellan uppgifter, som kan redigeras, raderas eller omorganiseras med några få klick.

Dela upp komplexa begrepp i hanterbara arbetsflöden med konceptkartorna i ClickUp.

Proffstips💡: Överväg att använda ClickUps Proofing -funktion för att samarbeta kring tankekartor och konceptkartor för dina mjukvaruutvecklingsprojekt. *

Vi rekommenderar att du använder ClickUps mind map-mallar för att underlätta brainstorming-sessioner. Eftersom dessa är anpassningsbara kan de enkelt modifieras för att skapa konceptkartor också.

Den enklaste är ClickUps enkla tankekartmall – ett verktyg för tankekartläggning som hjälper dig att visualisera dina idéer och uppgifter. Dra och släpp elementen, flytta dem och dubbelklicka för att redigera texten. Mallen har expanderbara och hopfällbara lager för att lägga till anteckningar, idéer och realtidssamarbete med ditt team.

Ladda ner den här mallen Visualisera ditt arbetsflöde i ett flexibelt diagram med mallen Simple Mind Map från ClickUp.

Läs mer: Hur skapar man en tankekarta i Word?

Konceptkartdiagram och inlärningsstilar

Visuella inlärare: Visuella inlärare trivs med grafiska representationer. Begreppskartor kopplar samman information visuellt, vilket underlättar organisering och bearbetning.

Till exempel kan en historikstudent visuellt kartlägga viktiga händelser och personer.

Kinestetiska elever: Kinestetiska elever lär sig genom att göra saker. Eleverna kan fördjupa sin förståelse genom att fysiskt ordna begrepp och skapa kopplingar med hjälp av konceptkartläggning.

De kan till exempel flytta märkta kort som representerar kroppssystem när de studerar anatomi.

Auditiva inlärare: Auditiva inlärare tar in information genom att lyssna. Även om kartor är visuella kan auditiva inlärare använda dem genom att prata om sina tankar.

En litteraturstudent kan till exempel använda konceptkartor för att diskutera teman och motiv.

Läsande/skrivande elever: Dessa elever är duktiga på att bearbeta skriftlig text. Begreppskartor kan organisera stora begrepp i lättlästa format och göra det enkelt att sammanfatta innehållet.

En psykologstudent kan till exempel skapa en karta som sammanfattar viktiga teorier och förespråkare.

Konceptkartdiagram inom olika områden

Utbildning

För lärare

Främja samarbete: Under ett grupprojekt kan lärare be eleverna att samarbeta på en konceptkarta för att organisera sina tankar och bidrag på ett effektivt sätt.

Främja kritiskt tänkande: Eleverna kan använda en konceptkarta för att illustrera relationerna mellan historiska händelser eller biologiska funktioner, vilket främjar en djupare förståelse av orsak och verkan.

För studenter

Idégenerering: Eleverna kan använda en konceptkarta för att organisera sina tankar och stimulera kreativiteten. När de till exempel brainstormar för ett projekt om förnybar energi kan de kartlägga olika källor och tekniker för att generera nya idéer.

Snabb repetition: Begreppskartor gör det enkelt att snabbt repetera studiematerial. Om det till exempel är ett prov i historia kan begreppskartan över viktiga händelser hjälpa dig att snabbt friska upp minnet om de viktigaste punkterna.

Affärer

Strategisk planering: Att kartlägga mål och syften hjälper företagsledare att skapa noggranna planer. Intressenter kan använda en konceptkarta för att skissa upp långsiktiga mål och strategier.

Projektledning: Konceptkartor förtydligar projektdetaljer för bättre planering och genomförande. Projektledare kan förklara projektets omfattning, uppgifter och beroenden med hjälp av en konceptkarta.

Kunskapsskapande och kunskapsöverföring: Organisationer kan skapa företagspolicyer och rutiner med hjälp av ett verktyg för att skapa konceptkartor.

Hälso- och sjukvård

Patientutbildning: Visuella representationer genom konceptkartor förbättrar patientens förståelse för medicinska tillstånd, behandlingar och vårdinstruktioner.

Behandlingsanalys: Kartläggning av symtom, diagnoser och behandlingsalternativ för att effektivt analysera och utvärdera komplexa medicinska fall.

Skapa konceptkartor med ClickUp

Nu när du har sett exempel på konceptkartor och förstår hur du använder dem är det dags att skapa din egen. Även om du är nybörjare kan du snabbt komma igång med ClickUps färdiga anpassningsbara mallar för konceptkartor.

Oavsett om du vill justera layouten, lägga till eller ta bort element eller anpassa designen efter din personliga stil, erbjuder ClickUp flexibilitet samtidigt som det ger liv åt dina viktigaste koncept.

Kartorna skapas i ClickUp Whiteboards, som är anpassningsbara, delbara och perfekta för samarbete på distans.

Börja din konceptkarta-resa genom att registrera dig gratis på ClickUp.

Vanliga frågor (FAQ)

1. Vilka är de fyra typerna av konceptkartor?

De fyra typerna av konceptkartor är:

Spindelnätkartor: Där den centrala idén förgrenar sig till relaterade begrepp i ett radiellt mönster.

Hierarkikartor: Visar befogenhetsnivåer och roller inom ett system.

Flödesschema: Visar en sekvens av steg för att illustrera hur en process fortskrider.

Systemkartor: Visualisera kopplingarna mellan olika delar av ett koncept

2. Hur strukturerar man en konceptkarta?

För att strukturera en konceptkarta på ett effektivt sätt börjar du med huvudkonceptet eller huvudämnet i mitten. Sedan kan du förgrena dig med relaterade underämnen eller idéer och länka dem med linjer eller pilar.

3. Vilka är de tre komponenterna i en konceptkarta?

De tre huvudkomponenterna i en konceptkarta är: