De 10 bästa Excel-alternativen för Mac för bättre produktivitet 2025

Microsoft Excel är det självklara verktyget för att spåra budgetar, skapa finansiella modeller, automatisera rapporter och mycket mer, men Mac-användare hamnar ofta i underläge.

Viktiga funktioner som Power Pivot och Power Query saknas eller är begränsade, makron fungerar inte alltid som de ska och uppdateringar tenderar att komma senare än på Windows.

Dessutom känns det som att du betalar ett högt pris för Microsoft Office-paketet för ett verktyg som bara är halvvägs optimerat för ditt system.

Om du är trött på dessa hinder är det dags att prova ett alternativ till MS Excel för Mac-användare som faktiskt fungerar smidigt. Men med så många alternativ på marknaden, hur väljer du rätt? Det är just det som diskuteras i det här blogginlägget.

Vad ska du leta efter i ett Excel-alternativ för Mac?

När du utvärderar Excel-alternativ för Mac bör du tänka på följande kriterier:

Kompatibilitet och filstöd: Om du ofta delar filer med en genomsnittlig Excel-användare, se till att verktyget kan öppna och spara Excel-filer (. xlsx) utan att formler, diagram eller formatering går förlorade.

Funktioner och egenskaper: Om du använder pivottabeller, komplexa formler eller makron i Excel bör du leta efter programvara som stöder komplexa datauppgifter. Överväg även Om du använder pivottabeller, komplexa formler eller makron i Excel bör du leta efter programvara som stöder komplexa datauppgifter. Överväg även AI-baserade Excel-alternativ som hjälper dig att analysera data, upptäcka trender och till och med föreslå formler.

Samarbete i realtid: Webbaserade applikationer gör det möjligt för flera personer att redigera samtidigt och undvika de ökända ”vFinal_final. xlsx”-mejltrådarna.

Mallar och automatisering: Bra Excel-alternativ levereras med färdiga kalkylblads- eller Bra Excel-alternativ levereras med färdiga kalkylblads- eller databasmallar för specifika användningsområden, såsom budgetar, projektuppföljning, fakturor etc.

Inbyggd automatisering: Excel-automatisering kan verka komplicerad på grund av flera variabler eller maskininlärningsalgoritmer. Sök därför efter plattformar som automatiskt kan utföra uppgifter som att schemalägga rapporter eller starta beräkningar.

Priser och licenser: Om budgeten är viktig, kontrollera prismodellen. Vissa erbjuder en gratis version (med eventuella begränsningar av lagringsutrymme eller funktioner), medan andra har alternativ för engångsköp.

Excel-alternativ i korthet

Låt oss sedan jämföra de bästa Excel-alternativen för Mac för att se hur de står sig i fråga om funktioner, användbarhet och pris.

Verktygets namn Viktiga funktioner Bäst för Priser* ClickUp Tabellvy, formelfält, AI-sammanfattningar, dokument, automatisering, mallar Småföretag, Stora företag Gratis plan tillgänglig, anpassningar tillgängliga för företag LibreOffice Calc Över 300 funktioner, diagram, offline-läge, DataPilot, Scenario Manager Småföretag, privatpersoner Gratis för alltid Apple Numbers Anpassade mallar, iCloud-synkronisering, interaktiva diagram och redigering i realtid. Småföretag, privatpersoner Gratis för alltid WPS Office Spreadsheets Smart verktygslåda, OCR, mobiloptimerad, formatkompatibilitet Småföretag Anpassad prissättning Google Sheets Samarbete i realtid, Apps Script, Smart Fill, GPT-integration Företag, småföretag Gratisplan tillgänglig, betalda planer från 3,60 $/användare/månad. SoftMaker PlanMaker Excel-kompatibilitet, över 430 funktioner, lättviktig, diagramtyper Småföretag Betalda abonnemang från 14,99 $/månad OnlyOffice Samredigering i realtid, support på plats/i molnet, över 200 mallar Företag, småföretag Gratisabonnemang tillgängligt, betalda abonnemang från 20 $/användare/månad Zoho Sheet AI-assistent, datavalidering, makron, Zoho CRM-integration Småföretag, Stora företag Gratis för alltid Airtable Relationell databas, flera vyer, automatiseringar, tillägg Småföretag, Stora företag Gratisabonnemang tillgängligt, betalda abonnemang från 20 $/användare/månad Smartsheet Gantt-diagram, instrumentpaneler, rapportering, integrationer och efterlevnad Företag, småföretag Gratisabonnemang tillgängligt, betalda abonnemang från 12 $/användare/månad

De bästa Excel-alternativen för Mac

Nu ska vi titta på de tio bästa Excel-alternativen för Mac-användare.

1. ClickUp (Bäst för projektledning, uppgiftshantering, automatisering av arbetsflöden och teamsamarbete)

Om du hanterar uppgifter eller projekt i Excel på din Mac ger ClickUp, appen för allt som rör arbete, dig en miljö som är tio gånger mer strukturerad, tydlig och praktisk.

Anpassa kalkylblad enkelt med ClickUp Table View

ClickUp tabellvy

ClickUp Table View erbjuder rader och kolumner som ett kalkylblad, men med extra funktioner som uppgiftsfördelning, status, förfallodatum, anpassade fält, formler, filter och automatisering – allt inbyggt.

Med anpassade fält kan du spåra allt du behöver, till exempel uppgiftsförlopp, bifogade filer, betyg och mycket mer.

Skapa, redigera och anpassa dina kalkylblad via ClickUp Table View.

Du kan också koppla kunder till order, säljare till affärer eller anställda till sina uppgifter. Detta gör det mer intuitivt att organisera data.

ClickUp Brain

För att förbättra datahanteringen kan du använda ClickUp Brain för att snabbt sammanfatta dina data.

Fråga till exempel saker som ”Hur många uppgifter är fortfarande olösta?” eller ”Vilken säljare har gjort flest försäljningar?”, så får du ett tydligt svar. Det är mycket användbart när du arbetar med stora mängder data och vill få snabba insikter utan att behöva räkna eller filtrera allt själv.

ClickUp-formelfält

Om du vill ha Excel-liknande beräkningar kan ClickUp Formula Fields hjälpa dig. Det låter dig automatisera beräkningar direkt i dina live-uppgifter, till exempel beräkna antalet dagar mellan en uppgifts startdatum och förfallodatum eller subtrahera "Spenderat belopp" från "Tilldelad budget" för att visa vad som finns kvar.

Det innebär att dina siffror uppdateras automatiskt i takt med att dina projekt fortskrider.

Hitta exakta siffror direkt med hjälp av enkla eller avancerade formler i ClickUp Custom Fields.

Med ClickUps automatiseringar för formelfält kan du också automatisera rutinmässiga arbetsflöden och beräkningar baserat på formeldrivna triggers och villkor. Du kan till exempel automatiskt uppdatera en uppgiftsstatus eller skicka en avisering om ett formelfält utvärderas till ett visst värde.

Spåra uppskattade dagar automatiskt med ClickUps avancerade formelfält.

ClickUp redigerbar kalkylbladsmall

ClickUps redigerbara kalkylbladsmall är ett utmärkt sätt att hantera data utan manuellt arbete. Den har automatiserad dataimport och möjlighet att lägga till anpassade formler för snabba beräkningar som summor eller genomsnitt. Du kan också spåra saker som försäljning eller utgifter med fält som är anpassade efter dina behov.

Få gratis mall Spåra och godkänn dina utgifter med ClickUps redigerbara kalkylbladsmall.

Mallen innehåller flera vyer, till exempel vyn Finansiella rapporter för att övervaka viktiga finansiella data som bruttoförsäljning, kostnader och vinst/förlust, och vyn Kalkylblad för att redigera och beräkna data. Du kan också använda anpassade uppgiftsstatusar som Godkänd eller Klar för att spåra framsteg.

📮 ClickUp Insight: Team med låg prestanda är fyra gånger mer benägna att använda fler än 15 verktyg, medan team med hög prestanda upprätthåller effektiviteten genom att begränsa sina verktyg till nio eller färre plattformar. Men vad sägs om att använda en enda plattform? ClickUp är en allt-i-ett-app för arbetet som samlar dina uppgifter, projekt, dokument, wikis, chattar och samtal på en enda plattform, komplett med AI-drivna arbetsflöden. Är du redo att arbeta smartare? ClickUp fungerar för alla team, gör arbetet synligt och låter dig fokusera på det som är viktigt medan AI sköter resten.

ClickUps bästa funktioner

Datavisualisering: Låter dig skapa visuella rapporter, såsom sammanfattningar i pivottabellformat, burndown-diagram etc., via Låter dig skapa visuella rapporter, såsom sammanfattningar i pivottabellformat, burndown-diagram etc., via ClickUp Dashboards

Inbyggd dokumentation: Tillhandahåller Tillhandahåller ClickUp Docs för att bädda in tabeller eller kalkylblad i ett dokument. Detta är praktiskt om du skriver en rapport och vill inkludera vissa data tillsammans med texten.

Samarbete i realtid: Gör det möjligt för flera teammedlemmar att redigera dokument samtidigt. Användare kan också kommentera var som helst i dokumentet och dela det offentligt eller privat med rollbaserade behörigheter.

Färdiga mallar: Erbjuder färdiga kalkylblad och projektledningsmallar som hjälper dig att organisera och beräkna data samtidigt som du hanterar budgetar, spårar projektkostnader eller loggar försäljningssiffror.

Nedladdningsbart för Mac: Tillhandahåller en dedikerad : Tillhandahåller en dedikerad Mac-datorapp som låter dig hantera kalkylblad utan att behöva byta webbläsare. Detta är perfekt för användare som föredrar en inbyggd app med full funktionalitet.

Begränsningar i ClickUp

Det stora utbudet av funktioner kan göra ClickUp överväldigande för nya användare.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Läs vad en G2-recensent hade att säga:

Jag behöver en blogg för att skriva allt jag gillar med ClickUp. De har ALLT: Uppgifter (i listvy, tabellvy, tavelvy, kalendervy, kartvy osv.), dokument, IA, instrumentpaneler, automatiseringar... Du kan dela offentliga länkar till uppgifter eller dokument. Uppgifterna har en aktivitetsflik, så att du kan se hela historiken för den uppgiften. Det är så flexibelt och professionellt. Med ClickUp finns det inga ursäkter för att inte vara extremt produktiv.

2. LibreOffice Calc (Bästa kostnadsfria alternativet med omfattande funktioner)

via LibreOffice Calc

Om du letar efter ett grundläggande alternativ till Excel är LibreOffice Calc det rätta valet. Denna öppna källkodsbaserade, kostnadsfria applikation ingår i LibreOffice-paketet som erbjuder ett användarvänligt gränssnitt och villkorliga formateringsfunktioner som Excel.

Calc stöder ett bibliotek med över 300 funktioner och låter dig skapa diagram och pivottabeller för avancerad dataanalys. Du kan också ladda ner färdiga kalkylbladsmallar från LibreOffice-arkivet. Dessa har inbyggda formler, så du kan mata in dina data och börja arbeta direkt.

Eftersom det är offline förblir dina data lokala (om du inte väljer att synkronisera via Dropbox/iCloud). Detta är utmärkt för känsliga data och för att arbeta på resande fot (till exempel på flygplan) utan att vara beroende av webbappar.

LibreOffice Calcs bästa funktioner

Scenariomanager: Jämför ”vad händer om”-scenarier (som hög, medel eller låg försäljning) för att se hur ändringar i indata påverkar resultaten, utan att ändra originaldata.

Solver-komponent: Hittar det bästa värdet för en specifik cell, baserat på villkor eller begränsningar som anges i andra celler.

Avancerad DataPilot-teknik: Hämta rådata från företagets databaser och korsreferera, sammanfatta och konvertera den till användbar information.

Begränsningar i LibreOffice Calc

Calc stöder inte redigering i realtid av flera användare, till skillnad från vissa molnbaserade alternativ.

Det kan öppna och spara Excel-filer, men kan ha problem med komplexa format.

Priser för LibreOffice Calc

Gratis för alltid

Betyg och recensioner för LibreOffice Calc

G2: 4,3/5 (25+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (2 225+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om LibreOffice Calc?

Läs vad denna G2-recensent hade att säga:

Det är mycket mindre komplicerat än Excel och det är gratis programvara.

3. Apple Numbers (bäst för sömlös integration med Apples ekosystem)

via Apple Numbers

Apple Numbers är ett kalkylbladsprogram som utvecklats av Apple Inc. för macOS-, iPadOS- och iOS-enheter. Det ingår i produktivitetssviten iWork, som är förinstallerad på de flesta Apple-enheter eller kan laddas ner gratis från App Store.

Numbers utmärkande funktion är dess rena, moderna gränssnitt. Till skillnad från Excel, som öppnas med ett rutnät, startar Numbers med en tom duk där du kan lägga till tabeller, diagram, bilder och text var som helst på sidan. Denna designinriktade approach gör det särskilt användbart för att skapa visuellt tilltalande rapporter, instrumentpaneler och presentationer.

Det bästa av allt? Du kan starta ett kalkylblad på din Mac, uppdatera det på din iPad och justera ett värde på din iPhone – med smidig synkronisering via iCloud. Det integreras också med Siri Shortcuts, AppleScript, Keynote och andra macOS-funktioner.

Apple Numbers bästa funktioner

Anpassningsbara mallar: Erbjuder ett brett utbud av fördesignade mallar som hjälper dig att komma igång snabbt och enkelt anpassa dem efter dina behov.

Samarbete i realtid: Låter användare dela filer via iCloud så att de kan redigera dem samtidigt på olika Apple-enheter.

Datavisualisering: Stöder ett brett utbud av 2D-, 3D- och interaktiva diagramtyper (kolumn, stapel, linje, område, cirkel, ring, radar) som uppdateras dynamiskt när data ändras.

Begränsningar i Apple Numbers

Uppdateringar sker sällan och funktionsförbättringar går långsamt, vilket kan göra att vissa användare önskar sig mer.

Det är inte byggt för stora datamängder eller för att utföra komplexa beräkningar.

Priser för Apple Numbers

Gratis för alltid

Betyg och recensioner av Apple Numbers

G2: 4,2/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 2 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Apple Numbers?

Läs vad denna G2-recensent hade att säga:

Jag gillar diagramdesignen i Apple Numbers bäst. Designen är fantastisk och skiljer sig från alla andra kalkylbladsprogram.

4. WPS Office Spreadsheets (bästa mobilvänliga alternativet)

via WPS Office Spreadsheets

WPS Office Spreadsheets är ett användarvänligt verktyg med ett gränssnitt, funktionalitet och övergripande design som liknar Excel. Detta minskar inlärningskurvan och gör det enkelt för användare som är bekanta med Excel att övergå smidigt.

WPS utmärker sig genom sin lätta design och smidiga användning på mobila enheter. Det är helt optimerat för iPhone/iPad – du kan starta ett kalkylblad på din Mac och fortsätta redigera det på din telefon med minimala kompromisser.

Det stöder också olika filformat, inklusive .xls, .xlsx, .xlsm, .xlt, .csv och .txt. Du kan öppna, redigera och spara filer utan att formler, diagram eller layouter förstörs mellan olika enheter och plattformar.

WPS Office Spreadsheets bästa funktioner

Smart Toolbox: Innehåller över 60 miniverktyg som förenklar uppgifter, till exempel att extrahera text från en cell, batchkonvertera kalkylbladsformat och dela upp text i kolumner.

Bild till text: Integrerar optisk teckenigenkänning (OCR) som extraherar text från bilder och infogar den i kalkylblad.

Smarta delade kolumner: Delar upp data i en kolumn på ett intelligent sätt i flera kolumner baserat på innehållet.

Begränsningar i WPS Office Spreadsheets

WPS saknar avancerade funktioner jämfört med Microsoft Excel.

Vissa användare upplevde långsam prestanda, fördröjningar eller krascher vid intensiv användning eller multitasking.

Priser för WPS Office Spreadsheets

Anpassad prissättning

WPS Office Spreadsheets betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (55+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om WPS Office Spreadsheets?

Läs vad denna G2-recensent hade att säga:

Med WPS Spreadsheets kan jag skapa fantastiska kalkylblad, presentationer och dokument. Det har alla kalkylbladsfunktioner. Jag gillar verkligen WPS Spreadsheets eftersom det är lättare att starta och arbeta med och har hög kompatibilitet med Microsoft Office, Google Docs, Adobe PDF och OpenOffice-format.

5. Google Sheets (bäst för realtidssamarbete och molnbaserad flexibilitet)

via Google Sheets

Google Sheets är ett webbaserat kalkylbladsprogram som ingår i Google Workspace. En av dess mest framstående funktioner är realtidssamarbete, där upp till 50 användare på olika platser kan arbeta på samma kalkylblad samtidigt, se kollegors ändringar och lämna kommentarer som andra kan följa upp.

Det integreras också med Google Workspace-appar som Google Analytics, Forms och Looker Studio. Du kan till exempel omvandla dina kalkylbladsdata till avancerad visualisering via Looker Studio eller importera Analytics-data för att skapa diagram och spåra trender.

De bästa funktionerna i Google Sheets

Enkel delning och behörigheter: Dela enkelt ett kalkylblad med andra via en länk eller e-postinbjudan och ställ in deras åtkomstnivå (visa, kommentera eller redigera).

Google Apps Script: Innehåller ett inbyggt skriptverktyg som låter dig skriva enkla JavaScript-funktioner för att automatisera arbetsflöden, skicka e-post, ansluta till API:er eller utlösa åtgärder baserat på cellvärden.

Smart fyllning: Använder maskininlärning för att upptäcka mönster i dina data och föreslå hur du kan fylla i återstående celler.

GPT for Sheets: Integrerar OpenAI:s modeller direkt i ditt kalkylblad, så att du kan skapa formler, extrahera strukturerade data från rådata och automatisera repetitiva uppgifter.

Begränsningar i Google Sheets

Det kan inte mäta sig med avancerade verktyg som Excel för djupgående analyser.

Även om det erbjuder offlineåtkomst fungerar vissa funktioner inte utan en stabil internetanslutning.

Priser för Google Sheets

Gratis: Ingår i ett gratis Google-konto

Google Workspace Individual: 9,99 $ per månad

Google Workspace Business Starter: 3,60 $/användare per månad

Google Workspace Business Standard: 14,40 $/användare per månad

Google Workspace Business Plus: 27,33 $/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Google Sheets

G2: 4,6/5 (över 42 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 13 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Google Sheets?

Läs vad denna G2-recensent hade att säga:

Verktyg som Google Docs, Sheets och Slides gör det möjligt för flera användare att arbeta på samma dokument samtidigt. Effektiv feedback med inbyggda kommentarer och "föreslagna ändringar" säkerställer smidig kommunikation. Alla filer lagras i Google Drive, vilket gör dem tillgängliga från alla enheter med internetuppkoppling. Vissa verktyg fungerar även offline, vilket säkerställer produktivitet även utan internet. Gmail, Kalender, Drive, Meet och andra appar är djupt integrerade, vilket ger ett sammanhängande arbetsflöde.

🧠 Kul fakta: Google Sheets har sitt ursprung i ett webbaserat kalkylbladsprogram som heter XL2Web, utvecklat av 2Web Technologies. När Google förvärvade XL2Web 2006 blev det så småningom Google Labs Spreadsheets innan det officiellt lanserades som Google Sheets.

6. SoftMaker PlanMaker (Bäst för lättviktig och snabb datahantering)

via SoftMaker PlanMaker

SoftMaker PlanMaker är ett GDPR-kompatibelt kalkylbladsprogram som är utformat för användare som kräver djup Excel-kompatibilitet. Det kan öppna och spara Excels XLS- och XLSX-format, stödjer lösenordsskyddade filer och hanterar stora kalkylblad med upp till en miljon rader och 16 384 kolumner.

Detta gör det möjligt för användare att bearbeta stora datamängder utan begränsningar. PlanMaker stöder också över 430 inbyggda beräkningsfunktioner, som täcker allt från finansiell och statistisk analys till teknik och databasoperationer.

Och till skillnad från Excel, som är flera gigabyte stort, installeras PlanMaker på mindre än 200 MB. Det innebär snabbare installation och snabbare start, särskilt på äldre system eller system med begränsat lagringsutrymme.

SoftMaker PlanMakers bästa funktioner

Datavisualisering: Stöder över 80 diagramtyper (stapel-, cirkel-, histogramdiagram etc.), plus 3D-rotation, skuggor och ljuseffekter för presentationsklara bilder.

Inget molnberoende : Få offlineåtkomst och GDPR-kompatibilitet, vilket gör det lämpligt för integritetsmedvetna användare eller reglerade miljöer.

Autofilterfunktion: Låter dig tillämpa filter på enskilda kolumner för att endast visa data som uppfyller dina valda villkor.

Begränsningar för SoftMaker PlanMaker

PlanMaker har inga inbyggda verktyg för samarbete mellan flera användare.

Det kan inte köra makron som är inbäddade i Excel-dokument.

Priser för SoftMaker PlanMaker

Gratis plan

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för SoftMaker PlanMaker

G2-recensioner: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra-recensioner: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om SoftMaker PlanMaker?

Läs vad denna G2-recensent hade att säga:

Bekant, fungerar på flera enheter, funktionsrikt.

7. OnlyOffice (bäst för både molnbaserad och lokal distribution)

via OnlyOffice

ONLYOFFICE är ett annat gratis, öppen källkodsalternativ till Microsoft Excel för Mac-användare. Det integreras med både molnbaserade och lokala miljöer, vilket gör det idealiskt för säkerhetsmedvetna individer och organisationer med strikta krav på efterlevnad.

Det stöder samarbete i realtid, så att du och ditt team kan redigera kalkylblad tillsammans, lämna kommentarer och chatta utan att lämna redigeraren. Du kan även bläddra i versionshistoriken och återställa specifika ändringar vid behov, vilket gör det till ett bra alternativ till Google Sheets.

ONLYOFFICE använder standardformaten för Microsoft Excel (XLSX) som standardfiltyp, vilket innebär färre konverteringsproblem vid utbyte av filer med MS Office-användare.

OnlyOffices bästa funktioner

Enhetligt gränssnitt: Låter dig öppna eller skapa alla typer av dokument, såsom dokument, kalkylblad, presentationer och PDF-formulär, inom ett enhetligt arbetsområde.

Över 200 mallar: Skapa allt från skatteformulär till bingokort på några minuter och anpassa sedan layout och grafik efter din stil.

Säkerhet: Skydda känslig data genom att ställa in lösenord, låsa specifika celler eller ark, dölja formler och tilldela redigeringsbehörighet till utvalda användare.

Begränsningar för OnlyOffice

Användning på plats kräver kraftfull hårdvara, vilket kan avskräcka mindre användare.

Vissa användare uppgav att den initiala laddningshastigheten kunde förbättras.

Priser för OnlyOffice

Docs Space : Startup: Gratis Business: 20 $/månad per användare Enterprise: Från 6550 $ per server

Docs Enterprise : För hemmet : 149 $ (engångsbetalning för upp till 10 användare) För familjen: 330 $ för upp till 5 användare För företag : Anpassningsbart, priser från 1 500 $ för upp till 50 användare

Workspace Enterprise: Enterprise: 2200 USD per server Enterprise Plus: 3300 USD per server Enterprise Premium: 4450 USD per server

OnlyOffice-betyg och recensioner

G2-recensioner: 4,4/5 (över 60 recensioner)

Capterra-recensioner: 4,5/5 (320+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om OnlyOffice?

Läs vad denna G2-recensent hade att säga:

Det har lättanvända verktyg, oavsett vilka funktioner du använder.

8. Zoho Sheet (bäst för automatiserad datahantering)

via Zoho Sheet

Zoho Sheet är ett molnbaserat kalkylbladsverktyg för att skapa, hantera och automatisera funktionella kalkylblad. Det erbjuder över 350 inbyggda funktioner, avancerad databehandling och över 1 000 appintegrationer för att automatisera arbetsflöden och importera data från källor som Excel.

Zoho Sheet har en AI-assistent, Zia, som hjälper dig att analysera data, föreslå diagram eller funktioner och identifiera inkonsekvenser. Det integreras också med Zoho CRM och andra Zoho-appar så att du kan arbeta smidigt inom samma system.

Zoho Sheets bästa funktioner

Samarbete i realtid: Möjliggör samarbete mellan flera användare med uppdateringar i realtid, kommentarer i celler/områden, diskussionstrådar och anpassningsbara behörigheter för effektiva arbetsflöden i teamet.

Verktyg för datarensning och validering: Upptäck dubbletter, inkonsekvenser och tomma poster för att säkerställa rena, korrekta data.

Generativ AI: Genererar enkelt exempeldatasätt, formler och VBA-makrokoder med Zia, som drivs av ChatGPT.

Begränsningar i Zoho Sheet

Vissa användare tycker att plattformens användargränssnitt är föråldrat och svårt att navigera i.

Det kan uppstå prestandaproblem när du arbetar med stora kalkylblad.

Priser för Zoho Sheet

Gratis för alltid

Betyg och recensioner för Zoho Sheet

G2: 4,4/5 (över 180 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 60 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zoho Sheets?

Läs vad denna G2-recensent hade att säga:

Jag älskar Zoho Sheet eftersom dess automatisering gör det möjligt att ställa in makron som hjälper dig att slutföra komplexa uppgifter med ett enda klick. Dessutom, för att stora team ska kunna arbeta, hjälper ett samarbetsinriktat tillvägagångssätt för kalkylbladet teammedlemmarna att vara på samma sida.

9. Airtable (bästa alternativet med databasfunktioner)

via Airtable

Airtable har ett rutnätliknande layout som ser ut som ett kalkylblad, men varje "rad" liknar mer en post i en databas. Det låter dig ställa in specifika fälttyper för varje kolumn, såsom text, nummer, rullgardinsmeny eller bifogad fil. Du kan också länka poster mellan tabeller för att skapa relationer, till exempel länka uppgifter i en tabell till projekt i en annan.

Dessutom låter denna projektledningsplattform för kalkylblad dig växla mellan olika vyer. Kalendervyn visar till exempel poster med datum på en tidslinje, Kanban grupperar dem i kolumner som uppgiftsstadier och galleriet visar dem som visuella kort – användbart för bilder eller portföljer.

Airtables bästa funktioner

Datadelning: Skapa delbara länkar med läs- eller redigeringsbehörighet, bädda in baser i webbplatser eller använd Airtable API för att koppla dina data till anpassade appar.

Inbyggda tillägg: Erbjuder verktyg, som diagram, formulär eller rapporteringswidgets, som du kan lägga till för att stödja specifika användningsfall.

Automatisering: Låter dig ställa in regler för utlösande åtgärder (t.ex. ”När en post skapas eller när fältet Status ändras till X, skicka ett e-postmeddelande eller publicera ett Slack-meddelande”).

Airtables begränsningar

Airtable är mer avsett för spårning och relationsdatahantering än för avancerad matematik eller Excel-rapportering med diagram.

När databaser växer kan hanteringen av stora eller komplexa installationer bli rörig.

Priser för Airtable

Gratis

Team : 20 $/månad per användare

Företag : 45 $/månad per licens

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Airtable-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 2 900 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Airtable?

Läs vad denna G2-recensent hade att säga:

Airtable är utmärkt för dataspårning och registrering, och har ett fantastiskt användargränssnitt. Det är enkelt och lätt att lära sig, dess automatiseringar är kraftfulla och det kan göra så mycket. Min favoritfunktion är länkningen av tabeller, eftersom det möjliggör uppslagsfält, vilket hjälper till att segmentera data så bra.

10. Smartsheet (bäst för hantering av stora projekt)

via Smartsheet

Smartsheet är ett verktyg i företagsklass som kombinerar funktionaliteten hos projektledningsverktyg med enkelheten hos ett kalkylbladsgränssnitt.

Det använder AI-funktioner som prediktiva insikter, intelligenta formelförslag och automatiseringar för att hjälpa dig att skapa anpassade arbetsflöden. Dessutom integreras det med Google Workspace, Microsoft Office 365, Jira och Salesforce för smidig dataöverföring mellan plattformar.

Användare kan också skapa instrumentpaneler för en översiktlig bild av projekt och generera rapporter som hämtar realtidsdata från flera kalkylblad. Detta eliminerar behovet av att manuellt konsolidera information mellan olika filer.

Smartsheets bästa funktioner

Grundläggande projektledningsfunktioner: Erbjuder en inbyggd Gantt-diagramvy och möjligheten att ställa in uppgiftsberoenden.

Säkerhet och efterlevnad: Inkluderar säkerhetsfunktioner på företagsnivå som användarbehörigheter, kryptering och efterlevnad av standarder som GDPR och HIPAA.

Flexibilitet i användningsfall: Stöder ett brett spektrum av scenarier, från hantering av byggprojekt och universitetsverksamhet till spårning av arbetsflöden inom hälso- och sjukvården och kapitalinvesteringar.

Begränsningar i Smartsheet

Det uppstår ibland fördröjningar med stora eller komplexa kalkylblad.

Vissa användare nämner en brant inlärningskurva, särskilt för teammedlemmar som byter från enklare verktyg eller mobilappar.

Priser för Smartsheet

Gratis

Pro : 12 $/medlem per månad

Företag : 24 $/medlem per månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Smartsheet-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 19 400 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Smartsheet?

Läs vad denna G2-recensent hade att säga:

Jag gillar att jag kan granska uppgifter och data på olika sätt för att presentera nödvändig information för olika målgrupper med olika behov. Jag gillar också att det är användarvänligt och intuitivt. Jag älskar kalenderfunktionerna, kortvyn och rapporterna. Det gör projektledning så mycket enklare.

Skapa kraftfulla kalkylblad på Mac med ClickUp

Excel fungerar smidigt på macOS, men vissa avancerade funktioner och uppdateringar kommer ofta senare än för Windows-användare.

ClickUp är en allt-i-ett-lösning som erbjuder ett samarbetsinriktat tillvägagångssätt för hantering av kalkylblad på din Mac.

ClickUps tabellvy erbjuder ett intuitivt gränssnitt för att skapa, visa och manipulera data direkt i ditt arbetsområde, medan formelfälten ger dig samma kraftfulla beräkningsmöjligheter som Excel. Dessutom kan du med formelfältens automatisering ställa in automatiseringar för att uppdatera värden eller utlösa specifika åtgärder baserat på dina formelresultat.

Vill du skapa smartare och effektivare kalkylblad på din Mac? Registrera dig för ClickU p idag.